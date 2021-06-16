Эстония обвинила российские истребители Су-35 в нарушении воздушного пространства

Эстония в очередной раз обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба эстонских Сил самообороны.По версии эстонских военных, 15 июня 2021 года два российских истребителя Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа, пробыли там менее минуты, после чего покинули его. При этом оба истребителя летели с выключенными транспондерами, не имели связи с эстонскими диспетчерами и не предоставили планы полета.По данному факту эстонский МИД накатал очередную ноту, вызвал на ковер временного поверенного в делах Российской Федерации и вручил ему протест, заявив, что это уже четвертый возмутительный случай нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами с начала года.В Минобороны заявленному протесту Эстонии не удивились и уже традиционно заявили, что никакого нарушения воздушного пространства российскими истребителями Су-35 при полете над Балтийским морем не было. По данным объективного контроля, истребители следовали по установленному маршруту над нейтральными водами.Отметим, что Эстония пишет ноты протеста на любой случай "нарушения" ее границ, даже если самолет "коснется крылом" границы. Основная масса "нарушений" касается острова Вайндлоо площадью всего 0,062 км2, на котором кроме автоматического маяка, находится башня с радаром погранслужбы Эстонии, засекающая все пролетающие мимо летательные средства.