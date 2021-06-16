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Эстония обвинила российские истребители Су-35 в нарушении воздушного пространства

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Эстония в очередной раз обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба эстонских Сил самообороны.


По версии эстонских военных, 15 июня 2021 года два российских истребителя Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа, пробыли там менее минуты, после чего покинули его. При этом оба истребителя летели с выключенными транспондерами, не имели связи с эстонскими диспетчерами и не предоставили планы полета.

По данному факту эстонский МИД накатал очередную ноту, вызвал на ковер временного поверенного в делах Российской Федерации и вручил ему протест, заявив, что это уже четвертый возмутительный случай нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами с начала года.

В Минобороны заявленному протесту Эстонии не удивились и уже традиционно заявили, что никакого нарушения воздушного пространства российскими истребителями Су-35 при полете над Балтийским морем не было. По данным объективного контроля, истребители следовали по установленному маршруту над нейтральными водами.

Отметим, что Эстония пишет ноты протеста на любой случай "нарушения" ее границ, даже если самолет "коснется крылом" границы. Основная масса "нарушений" касается острова Вайндлоо площадью всего 0,062 км2, на котором кроме автоматического маяка, находится башня с радаром погранслужбы Эстонии, засекающая все пролетающие мимо летательные средства.
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18 комментариев
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  1. Перейра
    Перейра Сегодня, 15:28
    +4
    Никого не разбомбили - спасибо скажите.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 15:35
      +2
      По версии эстонских военных

      А по сути? Опять без фактов? Тогда досвидания
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 15:37
      +1
      не имели связи с эстонскими диспетчерами и не предоставили планы полета
      А если бы? Даже представить их состояние, мне и то больно wink .
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:49
      +2
      Отметим, что Эстония пишет ноты протеста на любой случай "нарушения" ее границ, даже если самолет "коснется крылом" границы.

      Или пролетит мимо...

      Наверняка испытывали это чувство, когда где-нибудь по дачной дорожке идете вдоль заборов, а там вдруг кто-то страшный такой за забором подбежит, да как залает! Грозно так. lol И настойчиво...
      А потом еще следующий поодаль, аж заборы трясутся, как на них прыгают и рычат.

      Ну а Вы идете мимо... Уже даже по таймингу и по голосу их знаете. bully
  2. Torins
    Torins Сегодня, 15:29
    +1
    Бедные, икать от страха устали, что рядом с их границей кто-то летает. А если серьёзно, их хоть кто-то в серьез воспринимает в мире?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:37
      +4
      Цитата: Torins
      А если серьёзно, их хоть кто-то в серьез воспринимает в мире?

      Нет! Но вот тяфкнуть накануне Переговоров ВВП и Байдена - просто обязаны были! Вот как они бдят и защищают Европу, Байдена, демократию, независимость (ну и прочее)
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 16:14
        +1
        А может слон моську не заметил?:)))Просто прошел рядом,а та опять уделалась громко?:)))
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 15:30
    +2
    Ну пусть собирают свои списки вместе с поляками и украинцами. Мы рассмотрим их в порядке очереди в следующем высокосном году. Но это не точно. yes
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:41
      +2
      И что дало Эстонии членство в НАТО ? Если Россия действительно регулярно нарушает воздушное пространство Эстонии, то значит надо что то еще делать, кроме вручения послу нот протеста. То есть перехватывать или сбивать. И вот тут наступает момент истины. А если все таки нарушения границы не было ? А если все таки было и не сбивают, то где же защита НАТО ?
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:30
    +1
    Гнездо у них там... разве не понятно? Ни какой любви к пернатым... а это они еще на головы гадить не начали... laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:35
    +1
    эстонский МИД накатал очередную ноту
    Вот именно, что накатал. Жалуются по малейшему поводу и без. Если не будешь постоянно кляузничать на большого и сильного соседа, то "соратники по НАТО" не поймут, а то вообще могут забыть, что в блоке НАТО присутствует еще и Эстония.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:37
    +1
    А что не перехватили раз нарушила? laughing Неужто не успели?
  7. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 15:46
    +3
    И такая дребедень через день. То тюлень, то олень.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:59
    +1
    Чем-то эти эсты мне малоприятного гаишника напоминают. Сидят в кустах, ловят на превышении скорости, а если превышения нет, чутка радар подкручивают. А потом ВОНЯЮТ!!!
  9. Tаптыжка 2
    Tаптыжка 2 Сегодня, 16:04
    0
    Ахде эта истония,взмах крыла и....
  10. moreman78
    moreman78 Сегодня, 16:07
    +1
    При этом оба истребителя летели с выключенными транспондерами, не имели связи с эстонскими диспетчерами и не предоставили планы полета.

    А что должны были доложить и планы предоставить? Может еще и кличи от квартир выдать?
  11. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:29
    +1
    ну, табаки, именно сейчас это России надо, границы нарушать. когда идут переговоры в Женеве, какие же вы жалкие ВРУНЫ....тьфу на вас.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:35
    0
    По версии эстонских военных, 15 июня 2021 года два российских истребителя Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа

    Ну и что, побывали над Хиюумаа, полетали и спокойно ушли, так из Эстонии постоянно не эстонские истребители летают по Балтике. Так что, Россия каждый день должна ноты вам под копирку писать.