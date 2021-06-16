Вместо того, чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что, если страны Запада прекратят оказывать военную помощь его стране, то он будет вынужден создать мощнейшую, самую сильную армию Европы. В этом случае проблему Донбасса он «решит самостоятельно».По сообщению пресс-службы Зеленского, об этом глава государства заявил в интервью трем западным информационным агентствам: «Франс-Пресс», «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс».Президент Украины заявил, что достичь этой амбициозной цели он сможет, если станет активно задействовать человеческий потенциал. Но такое развитие событий ничего хорошего стране не принесет, так как прекратится развитие других отраслей. Возможно лидер государства имел в виду, что теперь клубника в Польше будет оставаться несобранной.- заявил Зеленский со свойственным ему пафосом.Он также отметил, что Украина имеет общие с Евросоюзом и странами НАТО принципы. Именно их украинские военные отстаивают сегодня на Донбассе. Зеленский припугнул западных партнеров, что если они не помогут ему расправиться с проблематичным регионом, то вблизи натовских границ вскоре возникнут новые очаги напряженности.Незадолго до этого глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не станет признавать никаких решений по Украине, которые, возможно, примут лидеры России и США на встрече в Женеве.