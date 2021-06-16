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Зеленский: Если Запад прекратит оказывать военную помощь, проблему Донбасса решим самостоятельно

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что, если страны Запада прекратят оказывать военную помощь его стране, то он будет вынужден создать мощнейшую, самую сильную армию Европы. В этом случае проблему Донбасса он «решит самостоятельно».


По сообщению пресс-службы Зеленского, об этом глава государства заявил в интервью трем западным информационным агентствам: «Франс-Пресс», «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс».

Президент Украины заявил, что достичь этой амбициозной цели он сможет, если станет активно задействовать человеческий потенциал. Но такое развитие событий ничего хорошего стране не принесет, так как прекратится развитие других отраслей. Возможно лидер государства имел в виду, что теперь клубника в Польше будет оставаться несобранной.

Вместо того, чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом

- заявил Зеленский со свойственным ему пафосом.

Он также отметил, что Украина имеет общие с Евросоюзом и странами НАТО принципы. Именно их украинские военные отстаивают сегодня на Донбассе. Зеленский припугнул западных партнеров, что если они не помогут ему расправиться с проблематичным регионом, то вблизи натовских границ вскоре возникнут новые очаги напряженности.

Незадолго до этого глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не станет признавать никаких решений по Украине, которые, возможно, примут лидеры России и США на встрече в Женеве.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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25 комментариев
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  1. Артём Карагодин
    Артём Карагодин Сегодня, 16:35
    +7
    В этом случае проблему Донбасса он «решит самостоятельно»

    Будет случай покончить с киевской хунтой, только и всего. Ну-ну, решатель...
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 16:42
      +7
      Клоун и недалёкий человек,как есть. Создаст он и решит. Своей решалкой только по роялю стучать и способен
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 16:47
        +4
        Цитата: Mitroha
        Клоун и недалёкий человек,как есть. Создаст он и решит. Своей решалкой только по роялю стучать и способен

        А ежели вот такой ракурс взять? bully
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 16:51
          +2
          Первое впечатление от ракурса "..какать хочу, аж зубы свело, за вот и начнётся...БЕРЕГИСь. belay
        2. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 16:51
          +1
          Роялем прищемило? laughing
        3. Silver bullet
          Silver bullet Сегодня, 16:53
          +1
          В этом ракурсе:
          - Ты, что травку курил?!
          - Да нет, пап ты что.
          - Я не папа, я твоя собака!
          - Б::ть Шарик! Напугал меня!
        4. cniza
          cniza Сегодня, 16:56
          +1
          Такое впечатление , что под наркотой , но все равно от страха зубы свело...
        5. фигвам
          фигвам Сегодня, 17:02
          0
          то он будет вынужден создать мощнейшую, самую сильную армию Европы.

          )))))))
  2. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 16:39
    +3
    то он будет вынужден создать мощнейшую, самую сильную армию Европы.
    так вроде у них и так супер-пупер армия, такая, что все в мире им завидуют. Даже жентельмены в полосатых штанах из желтоватого дома laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: alexey2073
      Даже жентельмены в полосатых штанах из желтоватого дома

      А кто из них Вазелин ?
  3. КОТ БАЮН
    КОТ БАЮН Сегодня, 16:40
    +4
    Решат самостоятельно? .....прошу прощения... С каких это пор Украина что-то может решить самостоятельно? А говорить - не мешки ворочать....
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:40
    +2
    если страны Запада прекратят оказывать военную помощь его стране, то он будет вынужден создать мощнейшую, самую сильную армию Европы.
    Сказал ЗинЗинВазелин и достал из кармана последний доллар.
  5. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 16:40
    +2
    Был уже один такой резвый..Адольфом звали..Пришлось потом гнать в шею до Берлина вместе со всей кодлой и пинать, пока сам не откинулся.
  6. klimalekc
    klimalekc Сегодня, 16:42
    +1
    Зеленский ,судьбу Украины не ты решаешь.К чему этот блеф?Для внутреннего пользователя?
  7. Вольный Остров
    Вольный Остров Сегодня, 16:43
    0
    Читал я как то а студенческие годы замечательную книгу Гарри Гаррисона "Билл - герой Галактики"... Подходящая кличка для Зеленского
  8. fuffi
    fuffi Сегодня, 16:43
    +2
    Укроэлекторат хавает эту дичь не моргнув глазом
  9. BAI
    BAI Сегодня, 16:45
    +2
    если страны Запада прекратят оказывать военную помощь его стране, то он будет вынужден создать мощнейшую, самую сильную армию Европы. В этом случае проблему Донбасса он «решит самостоятельно».

    Т.е. если есть военная помощь - то Украина проблему Донбасса не решает. А как только лишится военной помощи - сразу решит? Когнитивный диссонанс какой-то.
  10. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 16:46
    0
    Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не станет признавать никаких решений по Украине, которые, возможно, примут лидеры России и США на встрече в Женеве.

    Вот это заявление .И кто его научил этим словам и разрешил говорить в слух? Он наверное совсем страх потерял раз такое заявляет.
  11. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 16:51
    0
    Чистить унитазы в Польше и Прибалтике это какая отрасль Украины? Услуги или туризм? wassat
  12. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 16:52
    0
    пусть решает, помощи тогда точно не будет :)
    США ясно дали понять, что если украина сама начнет войну, то у запада будут лапки :)
  13. cniza
    cniza Сегодня, 16:53
    0
    если страны Запада прекратят оказывать военную помощь его стране, то он будет вынужден создать мощнейшую, самую сильную армию Европы. В этом случае проблему Донбасса он «решит самостоятельно».


    Ну а если так , то кто же сейчас мешает? ...
  14. fuffi
    fuffi Сегодня, 16:54
    0
    В соседней ленте идиотизма из шумерии:
    "В понедельник, 14 июня, в Брюсселе состоялся саммит представителей стран-участниц НАТО, на который так и не пригласили (несмотря на многочисленные заявления) Украину. В Киеве обиделись и накануне саммита объявили, что украинская тактика отныне изменилась, а именно – от просьб предоставить План действий по членству (ПДЧ) в Альянсе Украина переходит к требованиям.

    "Не сомневается в «светлом будущем» Украины в рядах НАТО и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он искренне верит в то, что вскоре все члены Альянса договорятся между собой и согласятся с тем, что среди них явно не хватает представителей Украины.
    «Мы верим, что наши партнёры в ближайшее время найдут консенсус относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности, и нам нужна помощь», – рассказал Ермак в интервью итальянскому изданию La Repubblica."

    От кастрюлек уже давно ничего не зависит, как хозяева скажут - так и будет. Украина похожа на обиженную девку на которой обещали жениться все, но все поимели и бросили - теперь у нее истерика.
  15. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:57
    0
    ***
    Микола в армію не піде,у нього взувати нічого...
    ***
  16. Shahno
    Shahno Сегодня, 17:02
    0
    Цитата: Silver bullet
    В этом ракурсе:
    - Ты, что травку курил?!
    - Да нет, пап ты что.
    - Я не папа, я твоя собака!
    - Б::ть Шарик! Напугал меня!

    Что курили?
  17. markant1970
    markant1970 Сегодня, 17:03
    0
    Читал интервью в оригинале ,половина фраз вырвана из контекста
    ГлавУПР рулит! laughing