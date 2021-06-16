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В администрации Меркель заявили о позиции Германии по конфликту на Донбассе

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Канцлер и правительство Германии приветствуют диалог между Соединенными Штатами и Россией, но не станут давать прогнозы о результатах встречи Владимира Путина и Джо Байдена В Женеве. Также в администрации Ангелы Меркель заявили о позиции Германии по конфликту на Донбассе.


Об этом говорил сегодня журналистам в Берлине представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Хорошо, что американский и российский президенты проводят встречу, об этом говорила недавно и канцлер.

- заявил он корреспонденту информационного агентства ТАСС, отметив, что недавно Ангела Меркель заявляла об этом публично.

Зайберт также выразил надежду на подобный саммит европейского уровне, то есть на личную встречу, где одну сторону будет представлять президент РФ Владимир Путин, а вторую – глава Германии или Евросоюза.

Что касается вооруженного конфликта на Донбассе, то по этому вопросу ФРГ ждет от России конструктивного сотрудничества. Зайберт напомнил о ключевой роли России в разрешении ситуации на востоке Украины речь шла и на недавней встрече G7. Там говорили, что ждут от Москвы конструктивного сотрудничества по Донбассу и выполнения минских соглашений. При этом о Киеве в Берлине применительно к конфликту на Донбассе предпочитают промолчать.

Российские же представители неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта и субъектом подписанных в Минске договоренностей.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/regsprecher
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14 комментариев
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  1. KAV
    KAV Сегодня, 17:47
    +13
    Что касается вооруженного конфликта на Донбассе, то по этому вопросу ФРГ ждет от России конструктивного сотрудничества. Зайберт напомнил о ключевой роли России в разрешении ситуации на востоке Украины речь шла и на недавней встрече G7. Там говорили, что ждут от Москвы конструктивного сотрудничества по Донбассу и выполнения минских соглашений.
    Если честно, то задрали уже дураков из себя строить. Сколько можно повторять, что Москва не является стороной минских соглашений? Вот уж реально, ну взрослые же люди. Европа! А прикидываются идиотами... Не солидно! Россия уже предложила весь возможный конструктив! А от них только бредятина какая-то прет... ДБ!
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 18:01
      +6
      Есть такой спишок "...ах у ели ах у ели..."
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 18:14
        +3
        Цитата: НИКНН
        Есть такой спишок "...ах у ели ах у ели..."

        Мы с тобой грибочки ели.
        ГрИбы были разные, зелёные и красные.
        laughing
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 18:50
          +1
          До чёртиков надоела эта пустая болтовня о НЕ выполняемых Минских соглашениях и тупых попытках Запада привязать Россию к ним!
          Что конструктивнее НЕ выполняемых Минских соглашений? Только военное решение и принуждение бандеровской Украины к миру!
    2. Mole
      Mole Сегодня, 18:04
      +3
      "...дураков из себя строить..., ... прикидываются идиотами..."
      Они сколько веков изучают русскую душу. Поняли что убогих Мы жалеем. Вот и прикидываются. Удобно, а главное выгодно.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 18:39
      0
      сколько можно повторять, что Москва не является стороной минских соглашений?

      Ну в принципе это не значит, что невозможно сотрудничество.
      Можно например вентиль газовый закрутить что бы 404 подвигнуть к выполнению соглашений.
      Можно ЛДНР оружия подкинуть, что бы опять же 404 заставить переговариваться, мало ли как можно сотрудничать. laughing
      1. KAV
        KAV Сегодня, 18:58
        0
        Цитата: bk316
        Ну в принципе это не значит, что невозможно сотрудничество.
        Можно например вентиль газовый закрутить что бы 404 подвигнуть к выполнению соглашений.
        Можно ЛДНР оружия подкинуть, что бы опять же 404 заставить переговариваться, мало ли как можно сотрудничать.
        Эти варианты конструктива были бы восприняты нами на ура! А вот Европа начнет ядом истекать, если мы им такое предложим. У них котелки посносит напрочь! good laughing
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 17:53
    0
    Цитата: KAV
    Вот уж реально, ну взрослые же люди. Европа! А прикидываются идиотами... Не солидно!

    Вы же понимаете,что они не прикидываются,а выполняют заказ на мантру" Россия виновна", в чем не важно,важно это повторять по любому поводу.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 17:57
      +1
      Цитата: Mitroha
      Вы же понимаете,что они не прикидываются,а выполняют заказ на мантру" Россия виновна", в чем не важно,важно это повторять по любому поводу.
      Конечно понимаю. И именно поэтому это выглядит еще более нелепо. Все всё понимают, и они понимают что мы понимаем, и тем не менее талдычат без устали один и тот же бред.
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 18:00
    +1
    А что может сказать окупированная страна против? Там и саму меркель выбирали не без ведома сша. По этому она рада, что её хозяин и её поставщик углеводородов договариваются. А о чем, меркель потом сообщат. Но это не точно laughing
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 18:16
    +2
    Может пора уже ткнуть мордой в их пОдпися?
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:23
    +1
    Бабушке Меркель наплевать,на украину и на Донбасс. Дайте ей спокойно уйти на пенсию.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:23
    0
    Там говорили, что ждут от Москвы конструктивного сотрудничества по Донбассу и выполнения минских соглашений
    . Старые песни о главном .... надоело это слушать.
    Послать их .... лесом и всех делов.
  7. CYM
    CYM Сегодня, 18:53
    0
    ждут от Москвы выполнения минских соглашений
    ИМХО Учитывая что у России нет никаких обязательств по минским соглашениям, немецкие геноссе весьма прозрачно в очередной раз намекают что ждут от нас принуждения Украины к выполнению этих соглашений. Но нам то это зачем, уж если и принуждать "воюющую" с нами Украину то к чему ни будь более интересному, к полной и безоговорочной капитуляции например. winked