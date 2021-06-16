В администрации Меркель заявили о позиции Германии по конфликту на Донбассе

Канцлер и правительство Германии приветствуют диалог между Соединенными Штатами и Россией, но не станут давать прогнозы о результатах встречи Владимира Путина и Джо Байдена В Женеве. Также в администрации Ангелы Меркель заявили о позиции Германии по конфликту на Донбассе.
Об этом говорил сегодня журналистам в Берлине представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
Хорошо, что американский и российский президенты проводят встречу, об этом говорила недавно и канцлер.
- заявил он корреспонденту информационного агентства ТАСС, отметив, что недавно Ангела Меркель заявляла об этом публично.
Зайберт также выразил надежду на подобный саммит европейского уровне, то есть на личную встречу, где одну сторону будет представлять президент РФ Владимир Путин, а вторую – глава Германии или Евросоюза.
Что касается вооруженного конфликта на Донбассе, то по этому вопросу ФРГ ждет от России конструктивного сотрудничества. Зайберт напомнил о ключевой роли России в разрешении ситуации на востоке Украины речь шла и на недавней встрече G7. Там говорили, что ждут от Москвы конструктивного сотрудничества по Донбассу и выполнения минских соглашений. При этом о Киеве в Берлине применительно к конфликту на Донбассе предпочитают промолчать.
Российские же представители неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта и субъектом подписанных в Минске договоренностей.