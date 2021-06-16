В администрации Меркель заявили о позиции Германии по конфликту на Донбассе

Хорошо, что американский и российский президенты проводят встречу, об этом говорила недавно и канцлер.

Канцлер и правительство Германии приветствуют диалог между Соединенными Штатами и Россией, но не станут давать прогнозы о результатах встречи Владимира Путина и Джо Байдена В Женеве. Также в администрации Ангелы Меркель заявили о позиции Германии по конфликту на Донбассе.Об этом говорил сегодня журналистам в Берлине представитель германского правительства Штеффен Зайберт.- заявил он корреспонденту информационного агентства ТАСС , отметив, что недавно Ангела Меркель заявляла об этом публично.Зайберт также выразил надежду на подобный саммит европейского уровне, то есть на личную встречу, где одну сторону будет представлять президент РФ Владимир Путин, а вторую – глава Германии или Евросоюза.Что касается вооруженного конфликта на Донбассе, то по этому вопросу ФРГ ждет от России конструктивного сотрудничества. Зайберт напомнил о ключевой роли России в разрешении ситуации на востоке Украины речь шла и на недавней встрече G7. Там говорили, что ждут от Москвы конструктивного сотрудничества по Донбассу и выполнения минских соглашений. При этом о Киеве в Берлине применительно к конфликту на Донбассе предпочитают промолчать.Российские же представители неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта и субъектом подписанных в Минске договоренностей.