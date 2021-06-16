В ходе спецоперации схвачен боевик из банды Басаева, напавшей в 2000 году на позиции псковских десантников

Стало известно о важном задержании, которое было проведено сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместной специальной операции. По сообщениям пресс-службы Следкома РФ, операция привела к тому, что оказался схвачен член бандгруппы террористы Шамиля Басаева.
По последним сведениям, речь идёт о Магомеде Алханове. Этот боевик, являющийся уроженцем Чеченской Республики, в 2000 году участвовал в нападении террористов на позиции 6-й роты псковских десантников в районе Улус-Керта.
Алханов проходит по целому ряду уголовных дел. В ближайшее время планируется предъявить задержанному в ходе спецоперации боевику обвинения в совершении нескольких тяжких преступлений. Среди них – участие в бандформировании, посягательство на жизнь военнослужащих, вооружённый мятеж.
Планируется, что Магомед Алханов ближайшие два месяца проведёт в следственном изоляторе.
Напомним, что нападение на военнослужащих 6-й роты псковских десантников (из состава 76-й дивизии ВДВ) произошло 29 февраля 2000 года. В историографии боестолкновение носит название боя у высоты 776.
Некоторые подробности того боя были представлены на нашем сайте – ссылка.
Российские власти и представители силовых структур неоднократно отмечали, что действия по установлению местонахождения лиц, причастных к терактам и нападениям на военнослужащих и гражданских лиц, будут продолжаться, пока каждый из преступников не понесёт заслуженного наказания.