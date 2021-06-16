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В ходе спецоперации схвачен боевик из банды Басаева, напавшей в 2000 году на позиции псковских десантников

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В ходе спецоперации схвачен боевик из банды Басаева, напавшей в 2000 году на позиции псковских десантников

Стало известно о важном задержании, которое было проведено сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместной специальной операции. По сообщениям пресс-службы Следкома РФ, операция привела к тому, что оказался схвачен член бандгруппы террористы Шамиля Басаева.


По последним сведениям, речь идёт о Магомеде Алханове. Этот боевик, являющийся уроженцем Чеченской Республики, в 2000 году участвовал в нападении террористов на позиции 6-й роты псковских десантников в районе Улус-Керта.

Алханов проходит по целому ряду уголовных дел. В ближайшее время планируется предъявить задержанному в ходе спецоперации боевику обвинения в совершении нескольких тяжких преступлений. Среди них – участие в бандформировании, посягательство на жизнь военнослужащих, вооружённый мятеж.

Планируется, что Магомед Алханов ближайшие два месяца проведёт в следственном изоляторе.

Напомним, что нападение на военнослужащих 6-й роты псковских десантников (из состава 76-й дивизии ВДВ) произошло 29 февраля 2000 года. В историографии боестолкновение носит название боя у высоты 776.

Некоторые подробности того боя были представлены на нашем сайте – ссылка.

Российские власти и представители силовых структур неоднократно отмечали, что действия по установлению местонахождения лиц, причастных к терактам и нападениям на военнослужащих и гражданских лиц, будут продолжаться, пока каждый из преступников не понесёт заслуженного наказания.
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4 комментария
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  1. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 18:43
    +2
    Вот это правильно: Никто не должен уйти от наказания за свои преступления!
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 18:48
    +1
    Цитата: Александр Х
    Вот это правильно: Никто не должен уйти от наказания за свои преступления!

    только пуля в лоб.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 19:01
      0
      Действительно, а зачем его живым брали? Ну или зачем афишировать? Допросили и в расход. Подох Максим да и хрен с ним.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:56
    +2
    Эта гни-да наверное уже успела расслабиться, мол забыли, не найдут. Не забыли- нашли! Пусть вся подобная мра-зь помнит и знает- сколь верёвочке не виться, а КИРДЫК будет.