«Состояние российских МиГ-29 не позволяет им перехватывать самолёты НАТО»: польская пресса о возможной замене на истребители МиГ-35

Эти самолёты легче и дешевле в эксплуатации, чем тяжёлые машины семейства Су-27 […] Для выполнения многих задач эти машины [истребители Су] слишком дорогие

Они находятся в плохом техническом состоянии и не встречаются, например, при инцидентах с самолётами НАТО или других стран. В подобных случаях всегда мелькают машины семейства Су-27

Поэтому представляется целесообразным переход ВВС на другой истребитель среднего класса. Однако не известно, позволят ли предстоящие затраты заменить МиГ-29 на МиГ-35 в соотношении 1:1. Не стоит упускать из виду и начало работ по созданию лёгкого, вероятно, одномоторного истребителя

Истребитель МиГ-35 завершает государственные испытания. После их окончания разработчик надеется получить разрешение на начало серийного производства самолётов для нужд Минобороны РФ, которое заявляло о намерении приобрести 24 единицы до 2027 года.- указывается в Defence24.Как поясняется, в настоящее время на вооружении российских ВКС состоит 267 МиГ-29, плюс 22 машины в корабельном исполнении.- отмечается в польской прессе.В издании утверждают, что 2008 год стал роковым для российских МиГ-29: в конце года последовала череда катастроф, после чего парк из нескольких сотен машин оказался полностью на земле. Как указывается в издании, при «разборе полётов» оказалось, что 70% МиГ-29 имеют технические проблемы из-за возраста и ненадлежащей эксплуатации. В феврале 2009 года полёты возобновились, но многие машины были списаны.С тех пор велись работы по модернизации и капитальному ремонту этих самолётов. Всего было закуплено 16 новых МиГ-29СМТ, парк которых пополнили 35 МиГ-29СМТ/УБТ из-за сорванной сделки с Алжиром.- отмечается в Defence24, указывая на то, что состояние российских Ми-29 не позволяет им встречать самолёты НАТО и участвовать в их перехватах.