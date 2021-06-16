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«Состояние российских МиГ-29 не позволяет им перехватывать самолёты НАТО»: польская пресса о возможной замене на истребители МиГ-35

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Истребитель МиГ-35 завершает государственные испытания. После их окончания разработчик надеется получить разрешение на начало серийного производства самолётов для нужд Минобороны РФ, которое заявляло о намерении приобрести 24 единицы до 2027 года.


Эти самолёты легче и дешевле в эксплуатации, чем тяжёлые машины семейства Су-27 […] Для выполнения многих задач эти машины [истребители Су] слишком дорогие

- указывается в Defence24.

Как поясняется, в настоящее время на вооружении российских ВКС состоит 267 МиГ-29, плюс 22 машины в корабельном исполнении.

Они находятся в плохом техническом состоянии и не встречаются, например, при инцидентах с самолётами НАТО или других стран. В подобных случаях всегда мелькают машины семейства Су-27

- отмечается в польской прессе.

В издании утверждают, что 2008 год стал роковым для российских МиГ-29: в конце года последовала череда катастроф, после чего парк из нескольких сотен машин оказался полностью на земле. Как указывается в издании, при «разборе полётов» оказалось, что 70% МиГ-29 имеют технические проблемы из-за возраста и ненадлежащей эксплуатации. В феврале 2009 года полёты возобновились, но многие машины были списаны.

С тех пор велись работы по модернизации и капитальному ремонту этих самолётов. Всего было закуплено 16 новых МиГ-29СМТ, парк которых пополнили 35 МиГ-29СМТ/УБТ из-за сорванной сделки с Алжиром.

Поэтому представляется целесообразным переход ВВС на другой истребитель среднего класса. Однако не известно, позволят ли предстоящие затраты заменить МиГ-29 на МиГ-35 в соотношении 1:1. Не стоит упускать из виду и начало работ по созданию лёгкого, вероятно, одномоторного истребителя

- отмечается в Defence24, указывая на то, что состояние российских Ми-29 не позволяет им встречать самолёты НАТО и участвовать в их перехватах.

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20 комментариев
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  1. Mole
    Mole Сегодня, 20:05
    +2
    Один вопрос. Что есть у поляков???
    ???
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 20:11
      0
      Цитата: Mole
      Один вопрос. Что есть у поляков???
      ???

      Хотели сказать, что есть своего? ))
      1. Mole
        Mole Сегодня, 20:18
        0
        Неважно, то есть у них все равно в "лизинге".
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 20:32
          +1
          +100500 (стопицот) laughing
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 20:39
            +1
            В феврале 2009 года
            крутые аналитические данные по боеготовности... Хорошо бы и дальше в таком же режиме анализировали.
      2. xorek
        xorek Сегодня, 20:29
        +1
        Состояние российских МиГ-29 не позволяет им перехватывать самолёты НАТО

        не об этом нужно переживать Польше ,а как они примут первый удар в случае серьезного конфликта ?
        600 тыс наших павших в ВОВ при освобождении Польши уже точно не будет в этот раз ..Осквернили вы их могилы и все забыли ..
        Уж простите ,но в этот раз все будет по другому ..Вы нас и нашу память оскорбили и ответ будет соответствующий soldier
        1. xorek
          xorek Сегодня, 20:32
          -1
          Цитата: xorek
          Состояние российских МиГ-29 не позволяет им перехватывать самолёты НАТО

          не об этом нужно переживать Польше ,а как они примут первый удар в случае серьезного конфликта ?
          600 тыс наших павших в ВОВ при освобождении Польши уже точно не будет в этот раз ..Осквернили вы их могилы и все забыли ..
          Уж простите ,но в этот раз все будет по другому ..Вы нас и нашу память оскорбили и ответ будет соответствующий soldier

          Цитата: Mole
          Один вопрос. Что есть у поляков???
          ???

          Взгляд потомком русских солдат немигающий ..
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:19
      +4
      Mole -у поляхии есть гонор, и желание угождать янки любым способом. Им этого достаточно, чтобы мнить о себе слишком много!
      1. Mole
        Mole Сегодня, 20:24
        +1
        Да уж, коллега, по поводу гонора Вы абсолютно правы. Гонор исходит из желания отдельных особей подороже продать Себя, "своих" они давно продали. "Это лишь бизнес"!
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:43
      0
      Гонор. При чем ничем не подкрепленный.
    4. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 20:47
      +2
      У поляков скоро будут Ф - 35, недорогие, необременительные и очень ыффыктывные))))
      1. xorek
        xorek Сегодня, 21:06
        0
        Цитата: ТермиНахТер
        У поляков скоро будут Ф - 35, недорогие, необременительные и очень ыффыктывные))))

        На радость Израилю wassat ..Уж они их обуют при обслуживании !
        Турция после закупки наших, уже в принципе устаревших С-400 намекнули им всем ..
        Типо "Нафиг нам эти "невидимки " нужны ? Мы их считываем за раз с помощью русских систем .. bully И начался ор на весь мир ,про коварных русских и т.д.
  2. kit88
    kit88 Сегодня, 20:16
    +3
    Об'ясните кто-нибудь полякам, что МиГ-29 перехватчиком никогда не был и в ПВО не служил.
    И если состоится встреча ВВС-овского МиГа и НАТО - значит НАЧАЛОСЬ.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 20:22
      0
      Всё верно, но в некотором царстве, некотором государстве... А конкретно в Армении.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 20:18
    +3
    Мозг отсутствует, почему на перехват самолётов НАТА должен вылетать фронтовой истребитель МИГ-29 а не истребитель ПВО СУ-27?
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 20:21
      +3
      ну в одном они правы-менять миг-29 на миг-35 надо,хотя бы 60-100 машин но закупить нужно
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 20:49
      0
      Потому что, для НАТА, мозг - это не то, чтобы совсем лишний девайс, но в общем, не обязательный)))
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:20
    0
    А где поляхская рекомендация -закупить ф35 как можно побольше? ?? lol
  5. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 20:25
    0
    Перехватывать Поляков и воздушного шара хватит. laughing
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:40
    +1
    Врет поляк. "Российский МиГ-29 перехватил норвежские самолеты над Баренцевым морем..." сентябрь 2020, в этот же день был перехвачен британский R.1 Sentinel и тоже МиГ-29.