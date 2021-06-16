Военное обозрение
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Саммит завершён, Владимир Путин подвёл итоги встречи с Джо Байденом

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В Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры двух стран провели переговоры на вилле Ла-Гранж. Это первая российско-американская встреча с 2018 года после переговоров Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки.


Встреча проходила в два этапа. На первом, продлившемся почти 2 часа вместо запланированных 1 часа 15 минут, переговоры проводились в узком кругу, где кроме Путина и Байдена также участвовали главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

После 15-минутного перерыва стороны приступили ко второму раунду переговоров, уже в более широком составе с приглашением других членов российской и американской делегаций. На этот раз запланированного перерыва не было.

Всего переговоры заняли 4,5 часа. Как заявили в российской делегации, переговоры признаны "успешными", но каких-либо прорывных решений принято не было.

По итогам саммита российский лидер провел пресс-конференцию. Единственное совместное заявление касалось приверженности России и США принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

Владимир Путин ответил на вопросы российских и американских корреспондентов, заявив, что переговоры прошли "хорошо", на переговорах были затронуты вопросы стратегической стабильности, торговые отношения, региональная и кибербезопасность. Одним из итогов встречи стало возвращение послов России и США к местам своей работы, но конкретных сроков не названо.


Была затронута тема Украины, но "не подробно". По словам российского президента, Байден согласился, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские договоренности. Вопрос вступления Украины в НАТО был затронут "мазком", "тут и обсуждать нечего", добавил Путин. На вопрос американского корреспондента об обязательствах России перед Украиной, российский лидер пояснил, что никаких обязательств нет, кроме реализации минских соглашений при условии, что Киев готов к этому, а на Украине их соблюдать не собираются.

Также стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на уровне внешнеполитических ведомств, т.е. Госдепа США и МИД России. Кроме того, стороны договорились начать консультации по кибербезопасности.

Прозвучало несколько вопросов о Навальном, конечно же от американских СМИ. Путин пояснил, что Навальный является преступником, игнорирующим законы страны, гражданином которой он является. Говоря о системной оппозиции, президент пояснил, что они спонсируются США и продвигают идеи Америки, которая объявила Россию врагом.

По словам президента России, обсуждалось многое, в том числе Арктика, обмен осужденными, торговые отношения, короновирус и так далее. Подводя итог, он заметил, что никаких иллюзий после встречи с Байденом он не имеет, Россия и США остались на своих позициях, договорившись продолжить общение на различных уровнях.
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49 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. фигвам
    фигвам Сегодня, 20:06
    +8
    Стороны остались на своих позициях, ждём новые санкции.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 20:11
      -27
      Инсайдеры поговаривают, что на первую фразу Байдена:"Слава Украине!", Путин тут же среагировал:"Героям слава!" laughing
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 20:30
        +2
        Инсайдеры там родили поди уже )))
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 20:42
          -2
          Про инсайдеров врать не буду, но сарказм точно на ВО не заходит последнее время laughing
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 20:57
            +1
            Да сразу было ясно, что ехать не за чем.
            Ничего не изменилось
          2. А Нас Рать
            А Нас Рать Сегодня, 21:02
            +1
            Цитата: Зяблицев
            Про инсайдеров врать не буду, но сарказм точно на ВО не заходит последнее время laughing

            Сарказм должен быть остроумным. request
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 20:50
          -2
          Может и не родили, но в шаровары- наложили.
        3. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 20:51
          -1
          Трудно пока сказать чем закончились переговоры на самом деле. Первое впечатление - прорыва не произошло. Как и ожидалось.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:15
      +2
      Цитата: фигвам
      Стороны остались на своих позициях, ждём новые санкции.

      Судя по доброжелательной, но очень жесткой риторике ВВП на пресс-конференции, Байден просто обязан шайтан санкции объявить, раз "из ада" уже были
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 20:26
        +2
        Пока не увидел прессконференцию Байдена... Думаю подождем, действия в ближайшую неделю покажут к чему там пришли с точки зрения встречи сторонами, не решают слова, решают поступки.
        ПС: интерсно вот, что по вопросу Арктики было?
        По словам президента России, обсуждалось многое, в том числе Арктика
        Вообще в каком направлении даже представить сложно..., понятны амбиции, но вот...
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 20:27
          +2
          Цитата: НИКНН
          Пока не увидел прессконференцию Байдена.

          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 20:34
            0
            Аж через 6 месяцев узнаем... По сути неи о чем.. Будем подождать действий... Наш как то более оптимистично, хотя и не обещающе высказался. Еще эта пресса американская тыпая... всю ерунду не имееющеую отношения к встрече несут... В этом вся Америка.
          2. Ив762
            Ив762 Сегодня, 20:39
            +2
            Нафиг.
            Ждём гоблинского перевода...
          3. hohohol
            hohohol Сегодня, 20:55
            0
            Байден - У меня есть ваши вопросы и у меня есть ответы.
            Дальше он без запинки шпарил по бумажке.
    3. xorek
      xorek Сегодня, 20:17
      +3
      Цитата: фигвам
      Стороны остались на своих позициях, ждём новые санкции.

      laughing Все так и будет и это хорошо ...!!!!
      Я боялся что будет ,как с горбачем или еще хуже с ебн пьяным....Жуть была и унижение всего Советского народа и наших достижений .. soldier

      Дальше пошел распад и ограбления великой страны и унижение народа .. soldier
      Думали Путин такой же станет после такого мощного давления на него лично ,на Россию ..Вы просчитались господа и слава Богу ! Путин красава не сдал Россию !
      Живы будем не помрем ,борьба продолжается .
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:25
      +1
      Байден заявит что сша решили не принимать Россию в свой состав, а также пообещал научиться играть в 21 не шулерствуя negative , а то очень лоб болит crying lol
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 20:53
        0
        На днях Байден получит медаль конгресса,- обошлось без инфаркта, обморока, да и штанишки вроде бы сухие. Хотя... Дипломаты они такие дипломатичные, что не скажут. А ведь встречался то с Самим Дьяволом! Ну это если верить западной прессе...
  2. Артём Карагодин
    Артём Карагодин Сегодня, 20:06
    +2
    Вряд ли встреча что-то принципиально решит, но то, что разговаривают вместо дальнейшей эскалации, уже хорошо. Хотя эскалация может и продолжиться. Не мы её начинали.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 20:36
      +1
      Принципиально не принципиально , но вопрос о заключенных поднят. Посмотрим как решится судьба наших в застенках СГА.И какой профит получится.
      1. Артём Карагодин
        Артём Карагодин Сегодня, 20:38
        0
        Да, вопрос с Бутом и Ярошенко - один из тех, что можно и нужно решить в рамках подобной встречи. Упустил как-то.
        1. lwxx
          lwxx Сегодня, 20:43
          +1
          Да там много наших, просто не про всех афишируют. Все же есть надежда на скорое освобождение. С обязательной информационной программой пребывания в тюрьмах СГА.
  3. Intruder
    Intruder Сегодня, 20:08
    +1
    Ну хоть договорились, а то могли и разругаться, а так конкретики мало, только в будущем и опять же переговоры!
  4. Mole
    Mole Сегодня, 20:09
    0
    Зато пообщались.
    Диалога не получится если перед тобой "обезьяна" или запрограммированный .
  5. Троль
    Троль Сегодня, 20:12
    +1
    Отстрелялись..
    Как? Жизнь покажет.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 20:51
      0
      Байден стрелял по шпаргалке.
  6. Xlor
    Xlor Сегодня, 20:16
    -2
    А что там у каклофф? Скачут?
    1. Stas Sv
      Stas Sv Сегодня, 20:36
      +1
      Заявляют, что них будет! самая сильная армия в Европе, но денег нет request
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:53
      0
      Уже не скачут. Уже шаровары стирают.
  7. Shahno
    Shahno Сегодня, 20:17
    -3
    Цитата: Tusv
    Цитата: фигвам
    Стороны остались на своих позициях, ждём новые санкции.

    Судя по доброжелательной, но очень жесткой риторике ВВП на пресс-конференции, Байден просто обязан шайтан санкции объявить, раз "из ада" уже были

    Так кроме жёсткой риторики и ядерных арсеналов что то ещё нужно, нет?
    Пс. Это ж не Лукашенко с Асадом пугать.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:27
      -1
      Цитата: Shahno
      Так кроме жёсткой риторики и ядерных арсеналом что то ещё нужно, нет?

      Быстрый мозг и подвешенный язык Президента России в отстаивании своих интересов. Собственно нашли общий язык только по кибербезопасности
  8. hohohol
    hohohol Сегодня, 20:22
    +1
    Вернули послов, это всё, но это можно было сделать и в рабочем порядке. В общем встреча ни о чем. Сейчас Байден вещать начал, послушаем.
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 20:24
    0
    Пресс-конференция. На последнем вопросе от канадки Путин сплоховал. Видно было, что он устал. Он не ответил, почему девятилетним нельзя выходить на протест. Честно говоря, после многочасовой беседы с президентом США я бы тоже сплоховал. Тем более, что вопрос был более чем провакационным.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:30
      +2
      Слава. hi По мне так очень красиво ответил не канадке, а ее ребенку
    2. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 20:39
      0
      Вячеслав, hi а наших журналистов до Бидона просто не допустили. Бидон сплоховал? Или трухнул?
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 20:43
        +1
        Струхнул. А канадке бы я задал встречный вопрос, насколько разбирается её девятилетний ребёнок в политических партиях.
  10. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 20:27
    +3
    Дед не крякнул и на том спасибо. А то сказали бы, что Путин бидона придушил. wassat
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:29
    0
    Подводя итог, он заметил, что никаких иллюзий после встречи с Байденом он не имеет, Россия и США остались на своих позициях, договорившись продолжить общение на различных уровнях
    . Посмотрим, какие дела, поступки последуют ....
  12. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 20:30
    0
    Молодец Вовчик. Назвал вещи своими именами.
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:32
    0
    "...Говоря о системной оппозиции, президент пояснил, что они спонсируются США и продвигают идеи Америки, которая объявила Россию врагом..." (с) Опечатка или ошибка. Уверен, что речь шла о не системной оппозиции. То бишь о пятой колонне.
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 20:34
    +1
    Как сказал Путин : Байден рассказал, что ему говорила его мамочка, и обсуждали продление СНВ-3. И, практически, ВСЁ!!!
    Выход же самого Бидона к журналистам, куда, кстати не допустили наших, вообще речь ни о чём!! Сполошное бла-бла-бла ! request
    Старость не радость. request fellow lol
  15. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 20:35
    +2
    Вы не понимаете-это другое wassat

    Всё что нужно знать о свободе слова на западе...
  16. perepilka
    perepilka Сегодня, 20:35
    +2
    Стороны остались на возвращении дипломатов, значит, пушки пока помолчат, главный итог
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 21:03
      0
      Байден первый позвонил Путину и напросился на встречу после скандального интервью греку. Всё поторапливал... По всем разведпризнакам у Байдена подгорает в экономике. Так что пушки и не думали разговаривать... Евразийский союз будет расширяться...
  17. палестинец
    палестинец Сегодня, 20:50
    0
    встреча ради встречи..точка
  18. Hyperion
    Hyperion Сегодня, 20:51
    0
    Договорились дальше договариваться.
  19. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:56
    -2
    Как заявили в российской делегации, переговоры признаны "успешными

    Мне одному кажется что у нас всегда так заявляют ? Эта фраза вообще хоть что то значит на дипломатическом языке ?)
    Успех это некий результат или весомые договоренности ,служащие гарантом каких то результатов в дальнейшем - а тут нет "успеха" , это дежурняк чистой воды .

    Единственное совместное заявление касалось приверженности России и США принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей

    Еще один дежурняк , на самом деле в США верят что могут быть победители ,если там немножко и тут аккуратненько - они над БГУ не просто так работают, не от безделья рук. Мы же по прежнему считаем что чем больше страха нагнать внутри этой тематики -с "Посейдонами-Сарматами" , тем более вероятно этого не случиться (несмотря на наш собственный прогресс в ПРО , который какбэ намекает , что времена волшебного иммуна могут в обозримом будущем закончиться, стоит США выйти на подобные разработки самим).

    Владимир Путин ответил на вопросы российских и американских корреспондентов, заявив, что переговоры прошли "хорошо"

    А чего ждали ? У ВВП и в стране все "хорошо".

    на переговорах были затронуты вопросы стратегической стабильности, торговые отношения, региональная и кибербезопасность

    Ого,у нас еще есть "торговые отношения" ? Просто поразительно ..
    Поговорили о кибербезопасности - а о чем там говорить то было ? Они в каждом чихе давно уже обвиняют нас , сами грозились что будут ответки кидать - открытым текстом. О чем тут говорить , после всего этого..тут вообще 0 чего то изменится, это идеальная почва для вброса фекалий на вентилятор так сказать анонимно.

    Одним из итогов встречи стало возвращение послов России и США к местам своей работы, но конкретных сроков не названо

    Оскорбили Путина - отозвали посла. Поговорили-утрясли, вернули посла. Что тут сказать - вот она, чудо-дипломатия. Нас тут санкциями и базами обкладывают , но все решает респект и уважуха ..

    Россия и США остались на своих позициях, договорившись продолжить общение на различных уровнях

    Если в ближайший год -полтора не будет повторной встречи то это все пустое . Там наросли авгиевы конюшни , за 4.5 часа их не разгрести даже близко, и даже дорожную карту не накатать в черновом варианте для последовательного решения "на различных уровнях". Все это было реально пустое ,судя по всему, не имеющее к реальной дипломатии занятие , завязанное на вытягивание за уши "респекта" двух конкретных людей в глазах электората.
    1. К-50
      К-50 Сегодня, 21:04
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Мне одному кажется что у нас всегда так заявляют ?

      Мы не знаем, что там у вас по поводу этому заявляют. request
      Обычно у вас всякую чушь порят. yes lol
  20. Shahno
    Shahno Сегодня, 20:57
    0
    Цитата: URAL72
    На днях Байден получит медаль конгресса,- обошлось без инфаркта, обморока, да и штанишки вроде бы сухие. Хотя... Дипломаты они такие дипломатичные, что не скажут. А ведь встречался то с Самим Дьяволом! Ну это если верить западной прессе...

    Да нет. Как выяснилось, возраст не главное.
  21. pytar
    pytar Сегодня, 20:59
    0
    Одинственны итог этой встречи - стали разговаривать друг с другом. И не чтоб что то договорится, а чтоб возстановить каналов комуникации. А так, не будут и дальше никаких компромисов, просто уложат часть мельких формальных проблемчиках. hi