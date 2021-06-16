Саммит завершён, Владимир Путин подвёл итоги встречи с Джо Байденом

В Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры двух стран провели переговоры на вилле Ла-Гранж. Это первая российско-американская встреча с 2018 года после переговоров Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки.Встреча проходила в два этапа. На первом, продлившемся почти 2 часа вместо запланированных 1 часа 15 минут, переговоры проводились в узком кругу, где кроме Путина и Байдена также участвовали главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.После 15-минутного перерыва стороны приступили ко второму раунду переговоров, уже в более широком составе с приглашением других членов российской и американской делегаций. На этот раз запланированного перерыва не было.Всего переговоры заняли 4,5 часа. Как заявили в российской делегации, переговоры признаны "успешными", но каких-либо прорывных решений принято не было.По итогам саммита российский лидер провел пресс-конференцию. Единственное совместное заявление касалось приверженности России и США принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.Владимир Путин ответил на вопросы российских и американских корреспондентов, заявив, что переговоры прошли "хорошо", на переговорах были затронуты вопросы стратегической стабильности, торговые отношения, региональная и кибербезопасность. Одним из итогов встречи стало возвращение послов России и США к местам своей работы, но конкретных сроков не названо.Была затронута тема Украины, но "не подробно". По словам российского президента, Байден согласился, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские договоренности. Вопрос вступления Украины в НАТО был затронут "мазком", "тут и обсуждать нечего", добавил Путин. На вопрос американского корреспондента об обязательствах России перед Украиной, российский лидер пояснил, что никаких обязательств нет, кроме реализации минских соглашений при условии, что Киев готов к этому, а на Украине их соблюдать не собираются.Также стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на уровне внешнеполитических ведомств, т.е. Госдепа США и МИД России. Кроме того, стороны договорились начать консультации по кибербезопасности.Прозвучало несколько вопросов о Навальном, конечно же от американских СМИ. Путин пояснил, что Навальный является преступником, игнорирующим законы страны, гражданином которой он является. Говоря о системной оппозиции, президент пояснил, что они спонсируются США и продвигают идеи Америки, которая объявила Россию врагом.По словам президента России, обсуждалось многое, в том числе Арктика, обмен осужденными, торговые отношения, короновирус и так далее. Подводя итог, он заметил, что никаких иллюзий после встречи с Байденом он не имеет, Россия и США остались на своих позициях, договорившись продолжить общение на различных уровнях.