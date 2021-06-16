.Умиротворяющая риторика Байдена: о пресс-конференции президента США после переговоров с Путиным

Можете ли вы привести в пример двух других лидеров, которые в таком формате, как мы сегодня, общались бы так долго с глазу на глаз. Я лично такого не припоминаю.

Я просто обозначил ему (Путину), что у нас есть мощные кибервозможности. И мы можем их применить, если атаки в киберпространстве на нас не прекратятся.

Мы договорились. Сделали важные шаги. Теперь мы просто посмотрим, насколько всё это будет выполняться, не будет ли каких-то нарушений.

Вслед за Владимиром Путиным к журналистам вышел и президент США Джо Байден. Отличия сразу бросились в глаза: если президенту России вопросы могли задавать не только журналисты кремлёвского пула, но и представители иностранной прессы, которые точно не отличаются симпатиями в отношении РФ, то перед Байденом собрали исключительно западных репортёров. При этом перед Байденом на трибуне традиционно для 46-го президента США лежал список тех журналистов, которым нужно дать слово для произнесения вопроса. Очерёдность тоже была указана.Стоит обратить внимание и на другой важный факт. Это тотальная смена риторики президента Соединённых Штатов. Впервые Байден открыто отказался отвечать на вопрос о том, поднимал ли он на встрече с российским коллегой вопрос, посвящённый тому, как называл Путина «убийцей».Ранее в ряде источников появилась информация, что из Вашингтона перед встречей двух лидеров позвонили и всё же принесли извинения за «угу» Байдена при ответе на вопрос журналиста во время его первой пресс-конференции после избрания на пост главы США. Официально, однако, эта информация не подтверждена.Риторика Байдена при ответах на вопросы в ходе «швейцарской» пресс-конференции была спокойной и даже умиротворяющей. Байден уже не говорил о каких бы то ни было требованиях к России, не заявлял о «красных линиях», о том, что Россия «обязательно должна выполнить» что-либо.Президент США указал, что разговор был честным и открытым, поставив себе в заслугу то, что личные переговоры («с глазу на глаз») с Владимиром Путиным продолжались 2 часа.Байден:По словам Джо Байдена, он приводил Путину примеры по международной повестке, исходя из собственного опыта, рассказал, «что говорила мама». Кстати, этот эпизод переговоров упоминал в ходе пресс-конференции и президент России, указав на то, что было открытое общение.По словам Байдена, Путин обещал оказать помощь США при налаживании мира и стабильности в Центральной Азии после вывода из Афганистана американских войск. Также, как сказал Байден, «Путин обещал помочь по иранской проблематике».Отвечая на вопрос о «гонениях на свободу слова и прессы» в России, Джо Байден заявил, что это вопрос действий российского правительства. По словам Байдена, тут речь не идёт о нарушении норм, а идёт о том, что власти России отмечают наличие прав на то, чтобы обозначать то или иное СМИ в качестве иностранного агента. Байден заявил, что Владимир Путин так пытается консолидировать общество, вернуть России лидерство, как это было «во времена царей или генсеков, народных комиссаров».У Байдена спросили, угрожал ли он России за то, что та «вмешивалась в выборы» и «устраивала кибератаки». 46-й президент США сообщил о том, что никаких угроз в адрес Путина и России не было.Байден:Ранее президент России отмечал, что предлагал и предлагает США совместную борьбу с киберпреступностью.По вопросам якобы российского вмешательства в выборы Байден тоже не сделал каких-то резких заявлений в адрес России.У президента США спросили, возникло ли у него доверие к главе российского государства. Байден отметил, что давно в политике и речи о доверии или недоверии идти не может.Джо Байден:Байден отметил, что в беседе разговор шёл о вооружениях и о взаимодействии в Арктике. По его словам, он и Путин сошлись на мнении о том, что Арктика должна быть территорией сотрудничества, а не военного противостояния.Важной частью пресс-конференции Джо Байдена стало упоминание им Китая. Байден фактически дал понять, что в разговоре с Владимиром Путиным пытался указать на то, что РФ нужно быть «осторожнее с КНР», так как у России и Китая протяжённая общая граница, а Китай считает себя крупнейшей экономикой и одной из сильнейших в военном плане держав в мире. Что ему на это ответил Путин, Байден рассказывать не стал, хотя, откровенно говоря, у него об этом и не спрашивали.Байден в ходе пресс-конференции заявил о том, что США «выступают за то, чтобы народ России процветал». При этом президент США добавил, что «не нужно нарушать международных принципов». Это заявил президент государства, которое нарушение таких принципов сделало чуть ли не основой своей политики на международной арене.Как выразился в эфире программы «60 минут» журналист и политолог Алексей Наумов, «посрамлена секта свидетелей деменции Байдена, так как Путин не стал бы 2 часа говорить один на один с идиотом».