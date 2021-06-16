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Умиротворяющая риторика Байдена: о пресс-конференции президента США после переговоров с Путиным

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Умиротворяющая риторика Байдена: о пресс-конференции президента США после переговоров с Путиным

Вслед за Владимиром Путиным к журналистам вышел и президент США Джо Байден. Отличия сразу бросились в глаза: если президенту России вопросы могли задавать не только журналисты кремлёвского пула, но и представители иностранной прессы, которые точно не отличаются симпатиями в отношении РФ, то перед Байденом собрали исключительно западных репортёров. При этом перед Байденом на трибуне традиционно для 46-го президента США лежал список тех журналистов, которым нужно дать слово для произнесения вопроса. Очерёдность тоже была указана.


Стоит обратить внимание и на другой важный факт. Это тотальная смена риторики президента Соединённых Штатов. Впервые Байден открыто отказался отвечать на вопрос о том, поднимал ли он на встрече с российским коллегой вопрос, посвящённый тому, как называл Путина «убийцей».

Ранее в ряде источников появилась информация, что из Вашингтона перед встречей двух лидеров позвонили и всё же принесли извинения за «угу» Байдена при ответе на вопрос журналиста во время его первой пресс-конференции после избрания на пост главы США. Официально, однако, эта информация не подтверждена.

Риторика Байдена при ответах на вопросы в ходе «швейцарской» пресс-конференции была спокойной и даже умиротворяющей. Байден уже не говорил о каких бы то ни было требованиях к России, не заявлял о «красных линиях», о том, что Россия «обязательно должна выполнить» что-либо.

Президент США указал, что разговор был честным и открытым, поставив себе в заслугу то, что личные переговоры («с глазу на глаз») с Владимиром Путиным продолжались 2 часа.

Байден:

Можете ли вы привести в пример двух других лидеров, которые в таком формате, как мы сегодня, общались бы так долго с глазу на глаз. Я лично такого не припоминаю.

По словам Джо Байдена, он приводил Путину примеры по международной повестке, исходя из собственного опыта, рассказал, «что говорила мама». Кстати, этот эпизод переговоров упоминал в ходе пресс-конференции и президент России, указав на то, что было открытое общение.

По словам Байдена, Путин обещал оказать помощь США при налаживании мира и стабильности в Центральной Азии после вывода из Афганистана американских войск. Также, как сказал Байден, «Путин обещал помочь по иранской проблематике».

Отвечая на вопрос о «гонениях на свободу слова и прессы» в России, Джо Байден заявил, что это вопрос действий российского правительства. По словам Байдена, тут речь не идёт о нарушении норм, а идёт о том, что власти России отмечают наличие прав на то, чтобы обозначать то или иное СМИ в качестве иностранного агента. Байден заявил, что Владимир Путин так пытается консолидировать общество, вернуть России лидерство, как это было «во времена царей или генсеков, народных комиссаров».

У Байдена спросили, угрожал ли он России за то, что та «вмешивалась в выборы» и «устраивала кибератаки». 46-й президент США сообщил о том, что никаких угроз в адрес Путина и России не было.

Байден:

Я просто обозначил ему (Путину), что у нас есть мощные кибервозможности. И мы можем их применить, если атаки в киберпространстве на нас не прекратятся.

Ранее президент России отмечал, что предлагал и предлагает США совместную борьбу с киберпреступностью.

По вопросам якобы российского вмешательства в выборы Байден тоже не сделал каких-то резких заявлений в адрес России.

У президента США спросили, возникло ли у него доверие к главе российского государства. Байден отметил, что давно в политике и речи о доверии или недоверии идти не может.

Джо Байден:

Мы договорились. Сделали важные шаги. Теперь мы просто посмотрим, насколько всё это будет выполняться, не будет ли каких-то нарушений.

Байден отметил, что в беседе разговор шёл о вооружениях и о взаимодействии в Арктике. По его словам, он и Путин сошлись на мнении о том, что Арктика должна быть территорией сотрудничества, а не военного противостояния.

Важной частью пресс-конференции Джо Байдена стало упоминание им Китая. Байден фактически дал понять, что в разговоре с Владимиром Путиным пытался указать на то, что РФ нужно быть «осторожнее с КНР», так как у России и Китая протяжённая общая граница, а Китай считает себя крупнейшей экономикой и одной из сильнейших в военном плане держав в мире. Что ему на это ответил Путин, Байден рассказывать не стал, хотя, откровенно говоря, у него об этом и не спрашивали.

Байден в ходе пресс-конференции заявил о том, что США «выступают за то, чтобы народ России процветал». При этом президент США добавил, что «не нужно нарушать международных принципов». Это заявил президент государства, которое нарушение таких принципов сделало чуть ли не основой своей политики на международной арене.

Как выразился в эфире программы «60 минут» журналист и политолог Алексей Наумов, «посрамлена секта свидетелей деменции Байдена, так как Путин не стал бы 2 часа говорить один на один с идиотом».
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49 комментариев
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  1. OrangeBigg
    OrangeBigg Сегодня, 21:23
    0
    .Умиротворяющая риторика Байдена: о пресс-конференции президента США после переговоров с Путиным
    Дедушка старый ему все равно.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 22:05
      +1
      Дедушка старый ему все равно.

      Как выразился в эфире программы «60 минут» журналист и политолог Алексей Наумов, «посрамлена секта свидетелей деменции Байдена, так как Путин не стал бы 2 часа говорить один на один с идиотом».

      Дедушка, судя по всему, взял на себя определенные обязательства. Вот и посмотрим как он будет их выполнять.
      Ему и так мешать будут. Будем надеяться, что сам он больше усугублять не станет. А там посмотрим. hi
      По-любому, встреча с китайцами в Анкоридже была намного более скандальной.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 22:11
      0
      С идиотом, наоборот, можно разговаривать и сутками-психиаторы подтверждают! laughing Но Байден не , только старенький уже...
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 22:32
        0
        «Появились подлинные перспективы для того, чтобы мы значительно улучшили отношения между нашими двумя странами, не поступившись при этом ничем основанным на наших принципах и ценностях», – сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита США и России.
    3. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 22:44
      0
      Цитата: OrangeBigg
      Дедушка старый

      Это не имеет значения.
      Байден фактически дал понять, что в разговоре с Владимиром Путиным пытался указать на то, что РФ нужно быть «осторожнее с КНР»

      А вот это уже имеет значение !! Байден стращает , что Китай " захватит Сибирь " .. и всё такое. Так На ВО каждый третий комментатор повторяет за Байденом слово в слово.
      ----------------
      love Как же нам повезло , что американский президент так заботится о России .. прямо таки - отец родной -))
  2. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 21:26
    +1
    я последний раз видел такое общение.. в 1972 г. между Л.И. Брежневым, и Р.Никсоном.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 21:28
      +1
      Байден больше на Брежнева смахивает,причем позднего.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 22:00
        +1
        На Горбатого больше... Сегодня старый хрыч ещё раз подтвердил, что янкесам глубоко наплевать на скаклов.
        Зрада подкралась так неожиданно... wassat
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 22:06
          +1
          Раз наглосаксы заговорили о типа умиротворении - значит стопудово где-то собираются нас на кукан натянуть.. С этими лживыми ушлёпками - ухо востро держать надо.
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Сегодня, 22:09
            +1
            Мы теперь учёные...Спасибо тырнету, изобретённому для Пентагона.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 22:02
        +3
        Не совсем удачное сравнение. Наш Леонид Ильич, фронтовик и даже с очень преклонном возрасте, даже по теткам бегал. Тот ещё кадр был..)
  3. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 21:32
    +2
    Надеемся, что обстановка после этих переговоров хоть немного РАЗРЯДИТСЯ.
  4. Avior
    Avior Сегодня, 21:33
    +1
    Как выразился в эфире программы «60 минут" журналист и политолог Алексей Наумов, «посрамлена секта свидетелей деменции Байдена, так как Путин не стал бы 2 часа говорить один на один с идиотом».

    Секта отличается от нормальных людей тем, что в ней твердят заученные фразы и слова никак не согласуясь с фактами и реальностью.
    А дальнейшее наглядно покажет, кто в ней состоит.....
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:34
    +3
    Подеждем высказывания Клин Блинтон и Трампа, будет интересно.А для меня,все осталось на своих местах.Хотя в США могут и стенограммы переговоров затребовать.Веселуха только начинается.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:08
      +2
      Уже началось,Лорен Боберт ,републиканка :Я очень беспокоюсь за судьбу Аляски,Байден самый не подготовленный политик в переговорах с Россией.Интересно что у Байдена было в шпаргалках.
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 21:34
    +2
    Самый главный вопрос тут - зачем все это понадобилось Байдену ? Это такой изощренный способ набрать очки перед электоратом , показав сторону голубя мира ? Или это сигнал к некой передышке в санкциях , когда подобно художнику после долгой работы нужно отойти от холста и какое то время изучать сотворенное ,прежде чем работать дальше ? Или же все это (не зря был упомянут Китай) такое тонкое прощупывание почвы в стиле Никсоновского китайского вояжа, только на этот раз наоборот ?
    На данный момент я думаю что это был именно внешний маневр для внутреннего электората. США слишком глубоко залезли в санкции и противостояние , из этого положения в рамках их системы просто так назад не отыграешь. Конечно они были бы довольны нарушить наши взаимоотношения с КНР - но в данный момент у них нет на руках эквивалентных разменных козырей. Сам по себе Байден как политическая фигура боюсь что не доживет до момента, когда сделанное на ниве похолодания отношений можно будет хотя бы частично вернуть даже "на исходную" , далеко неидеальную позицию. Следовательно, его это мало интересует, ведь президентов в США оценивают не по далеко идущим замыслам, а по их практической реализации в течении срока.
    Так что большая часть сказанного Байденом - это заздравная демагогия вперемешку с небольшим количеством "якорей" на все случаи жизни - вдруг что то зацепится с нашей стороны ,что можно будет выдать за "успех" дипломатии .
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 22:09
      0
      На данный момент я думаю что это был именно внешний маневр для внутреннего электората. США слишком глубоко залезли в санкции и противостояние , из этого положения в рамках их системы просто так назад не отыграешь.

      Раз заговорили о типа мире - значит где-то нашли у нас слабое место, через которое пролезть намерены.. Иначе у них не бывает. Это плохо. Гораздо лучше - когда они откровенно оружием бряцают, тогда - значит не знают как подступиться и тупо пытаются взять на понт..
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 22:25
        0
        Ну я смотрю на то что происходит в нашей ближней зоне годика этак с 2008 - и вижу что США вполне себе умеют отдавливать наши слабые места и без встреч на высшем уровне. На внутреннем фронте пока "не все так гладко" , но это на верхней части айсберга - что там под ним ? Мы этого не знаем. Так что я бы не стал привязывать переговорную позицию США к каким то пробуксовкам их планов - скорее всего это раздача месседжей + рейтинг на международной арене и внутри США . Возможно у Байдена также стояла задача несколько скорректировать ритмы, доставшиеся от Трампа . Разглядеть за этим куцым форматом что то большее не могу,при всем желании..
    2. Садовник91
      Садовник91 Сегодня, 22:25
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      Самый главный вопрос тут - зачем все это понадобилось Байдену ? Это такой изощренный способ набрать очки перед электоратом

      Черти в Аду его следующий электорат. Скинув Трампа свою страну не пожалели. Так перед чем они намерены остановиться? Не перед чем!
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 21:35
    0
    Забрал бы Байден всех своих иноагентов к себе, в сияющий град на холме... Пусть тренируются становиться на колени и целовать ботинки неграм. А то вон, права человека, права человека, опять Навального помянул... Ему не доложили, что Лешик уже списан в утиль вместе со всей своей бандой?
  8. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 21:36
    -2
    "2 часа под прессингом Путина с глазу на глаз - это очень тяжело. Не припомню, чтобы б меня так прессовали..."
    Пришлось признать Минск-2
    Отдать под влияние Сирию, Афганистан, шпротов и скаклов поляков и японцев.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 21:43
      +1
      Интересно ,что было написано в шпаргалке Байдена перед беседой с Путиным?
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 21:46
        +1
        План капитуляции на Евразийском пространстве...
        Либералы! Тапочки для переобувания стоят возле параши...
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 22:11
        0
        Лорен Боберт ,конгресмен от Колорадо,тоже интересуется что было в этих шпаргалках.
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 22:18
        +3
        Имя и отчество.
      4. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 22:24
        +1
        Цитата: Александр 3
        Интересно ,что было написано в шпаргалке Байдена перед беседой с Путиным?

        Не засни, чувырлоlaughing
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 22:04
      0
      Кажется так все и вышло. Вы- правы. А все остальное, типа ,, да я ему там сказал потребовал,,- это для клиентов дома престарелых.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 22:06
        +1
        Тегеран удался на славу...Двигаемся к новой Ялте. Через месяц встреча с Товарищем Си...
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 22:17
          +2
          Товарищ Си ещё тот, парень. Но хоть деменцией не страдает. С ним проще. Сейчас главное, чтобы Байден по пути домой, не забыл что встречался с нашим ВВП. Надо было ему записочку в карман положить, на всякий случай.. Вот тут Володя- сплоховал.
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Сегодня, 22:26
            0
            Очень символично...
            Встретились в Женеве наш разведчик и престарелый иностранец.
            17 мгновений весны... bully
        2. Садовник91
          Садовник91 Сегодня, 22:20
          0
          Цитата: Танковый пиджак
          Тегеран удался на славу...Двигаемся к новой Ялте. Через месяц встреча с Товарищем Си...

          А всем троим встретиться слабО?
        3. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 22:28
          +1
          Цитата: Танковый пиджак
          Двигаемся к новой Ялте.

          Ага, сейчас. К Фултону.
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Сегодня, 22:32
            +1
            Вовремя предать-это предвидеть...
            Падающего- подтолкни...
            Спасись сам, а другие сами спасутся...
            Тапочки стоят воооон там...
  9. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 21:40
    +3
    Китай.Главная проблема с точки зрения США,вернее Китай,+Россия.Этот момент волнует штаты.По мне так для России Китай только пока не проблема.Ситуация не простая и практически стандартная,мы как всегда между двух огней.Сша верить нельзя, Китаю тоже.В ближайшем времени увидим игру штатов с нашим восточным соседом.
    1. Садовник91
      Садовник91 Сегодня, 22:19
      0
      Цитата: О. Бендер
      Китай.Главная проблема с точки зрения США,вернее Китай,+Россия.Этот момент волнует штаты.

      Этих "волнует" всё! Достали, они ВЕЗДЕ.
  10. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:49
    +1
    Интересно, что Трамп от Путина сбежал из Хелсинки, а Байден продержался всю эту бешенную гонку саммита. Причем у Байдена была та еще неделька
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 22:24
      +2
      Цитата: Tusv
      Причем у Байдена была та еще неделька

      Мощные у старика транквилизаторы, да.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 22:30
        -1
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        Мощные у старика транквилизаторы, да.

        Ну что сказать про транквилизаторы от "СоюзМультФильма". Они реально работают, особенно усиленны санитарами Башировым и Петровым нагло контрабандиюрующими Новичком и прочими страшилками от собственных СМИ bully
  11. cniza
    cniza Сегодня, 21:53
    +1
    У Байдена спросили, угрожал ли он России за то, что та «вмешивалась в выборы» и «устраивала кибератаки». 46-й президент США сообщил о том, что никаких угроз в адрес Путина и России не было.


    Так и порадуемся , первый шаг он самый трудный , дальше ложно быть легче...
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 22:17
      0
      Цитата: cniza
      Так и порадуемся , первый шаг он самый трудный , дальше ложно быть легче...

      Виктор hi Декларацию о намерениях закупки С-400 Моди заключил с Путиным еще когда Индию приняли в наблюдатели ШОС. Это было просто. А уже С-400 продали Турции, но вот с Индией воз и ныне там.
      Лично я надеюсь,что просто Байден с Путиным поработают на благо мира во всем мире и ладно будет. Но это очень сложно
  12. палестинец
    палестинец Сегодня, 21:59
    0
    свобода слова...браво!!!!!!(сарказм)
  13. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 22:17
    +1
    Миром управляют те, кто контролирует СМИ. И не важно кто с какой риторикой раздувал ноздри, или пел дифирамбы. Отличия сразу бросились в глаза: если президенту России вопросы могли задавать не только журналисты кремлёвского пула, но и представители иностранной прессы, которые точно не отличаются симпатиями в отношении РФ, то перед Байденом собрали исключительно западных репортёров.
  14. Altona
    Altona Сегодня, 22:19
    0
    Важной частью пресс-конференции Джо Байдена стало упоминание им Китая.
    ----------------------
    Ну вот собственно для этого и встречались. Всегда запоминается последняя фраза. Играй в свои северные потоки, а с Китаем не балуй.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 22:55
      0
      Цитата: Altona
      Всегда запоминается последняя фраза. Играй в свои северные потоки, а с Китаем не балуй.

      В борьбе, когда ничья победа присуждается по последнему результативному действию. У Путина политика с соседями по границе, ну очень понятна. С соседями надо дружить. Здесь. Это последнее действие в дзю-до называется "Ипон" - полная победа. в Самбо - за явным преимуществом
  15. север 2
    север 2 Сегодня, 22:19
    +1
    Вот кого из российских политиков , начиная самыми известными и заканчивая воображающими из себя ,но скулящими что их не допускает во власть, политиков ,Вы сегодня были бы согласны видеть в Женеве место Путина ? Очевидно , что если такой равноценный Путину лидер в России и появиться , то он сегодня только ещё школу заканчивает. Нету пока на политическом горизонте России альтернативы Путину. Представляете Зюганова ,Жириновского, Явлинского, Рыжкова , Станкевича , Матвиенко , Волошина ,Каспарова сегодня вместо Путина . А может быть ещё и Миронова ?
    А ведь у всех у их или были или есть амбиции стать Президентом России . Ну допустим выиграли бы выборы Зюганов или Миронов и стал бы кто то из них Президентом России . Вот сегодня Россия то стыда бы поимела в Женеве .И не важно , кто был бы сегодня оппонентом Президента России в Женеве . Или такой как Байден, или тканой как Макрон , или такой как Эрдоган .или такой как Си Цзиньпин .
  16. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 22:27
    -2
    . Можете ли вы привести в пример двух других лидеров, которые в таком формате, как мы сегодня, общались бы так долго с глазу на глаз. Я лично такого не припоминаю

    Пфф... Один бывший президент одной в доску незалежной страны напомнит, как в 1939-ом Гитлер встречался со Сталиным во Львове.... laughing
  17. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 22:29
    +1
    Почему-то все готовы Путина заочно растерзать в клочья, обзывают диктатором, убийцей, врагом, - но стоит им встретиться лицом к лицу - сразу миролюбивая риторика! Слово что ли он такое знает?
  18. Световит
    Световит Сегодня, 22:50
    +1
    Помнится как демократы Трампа пинали за то, что тому понравилось общение с Путиным, агентом Кремля называли. Интересно, что теперь про дедушку Бидона скажут)
  19. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 22:52
    0
    «посрамлена секта свидетелей деменции Байдена, так как Путин не стал бы 2 часа говорить один на один с идиотом».
    Дык...разве обязательно разговаривать ? request