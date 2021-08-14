Танцовщица-лейтенант, да к тому же еще и чернокожая: неподражаемая Жозефина Бейкер



«Черная жемчужина» Жозефина Бейкер

Юность



И она же в военной форме армии Франции и со всеми своими наградами!

Банановая юбочка



Для «танцующих двадцатых» подобная минимизация в одежде была непривычной и даже и вызывающей. Жозефина Бейкер в банановой юбочке в представлении в Фоли-Бержер. 1927 год



Жозефина Бейкер в комическом представлении 1927 года



Жозефина в роли светской дамы

Лейтенант



Военная форма была ей очень к лицу!



Эрнест Хемингуэй назвал Жозефину самой удивительной женщиной, которую он знал когда-либо. И это немудрено…



Жозефина катает свою детвору



Церемония прощания с Жозефиной в Монако

Понятно, что условия, в которых росла Жозефина, были более чем скромными. К тому же в 1907 году, когда у нее появился еще и брат, отец семью оставил. Правда, в 1911 году мать Жозефины сумела выйти замуж во второй раз и так у нее появились еще две сестренки. Чудом остались они в живых после резни в Сент-Луисе, имевшей место 2 июля 1917 года. И то, что Жозефина тогда увидела, на всю жизнь сделало ее ярым борцом против расизма.Девочка, как и многие мулатки, была развита не по годам, так что, когда ей исполнилось 13 лет, мама выдала ее замуж за человека значительно старше ее. И неудивительно, что спустя лишь несколько недель их брак, если это можно называть браком, распался.Понадобилось зарабатывать на жизнь, а что лучше всего умеют делать девушки с африканскими корнями? Конечно же, петь и танцевать. Вот Жозефина и устроилась статисткой в «Театр Букер Вашингтон» все в том же Сент-Луисе. В 1921 году Жозефина вторично вышла замуж за железнодорожного проводника Бейкера. Правда, затем она развелась с ним в 1925-ом, но фамилию его оставила.Уже в 16 лет Жозефина танцевала на сцене в Филадельфии, а затем в Нью-Йорке получила роль в водевиле и полгода колесила по всем Соединенным Штатам.Год, с 1923 по 1924, она была хористкой в музыкальной комедии, выступала в негритянском ревю и в популярном нью-йоркском клубе «Plantation Club». Тут уже ее стали замечать, и она получила работу в «Негритянском ревю», с которым ее театр выехал в Париж на гастроли. Так что 2 октября 1925 года в «Театре на Елисейских полях» Жозефину увидела французская публика. Увидела и… Жозефина ее покорила! К тому же именно в ее исполнении французы увидели танец чарльстон, и он им очень понравился.Падкие до сенсаций журналисты назвали ее «Черной Венерой», так что публика повалила на «Негритянское ревю» валом. Затем ей стали аплодировать Брюссель и Берлин.Выступала она в своей знаменитой банановой юбке и… больше ни в чем, что для достаточно пуританских 20-х было верхом раскованности. Поэтому не стоит удивляться тому, что берлинские нудисты предложили Жозефине их посетить, отчего она очень вежливо, но решительно отказалась. Именно в ее танцах уже тогда встречались элементы и хастла, и степа, и даже хип-хопа, и брейка, появившихся в массах лишь спустя годы!Зато в конце 1926 года Жозефина, причем с большой помпой, вышла замуж за… сицилийского каменотеса Джузеппе Пепито Абатино, который каким-то образом в то время затесался в ее шоу. Самое забавное, что он выдавал себя за графа Ди Альбертини и в таком качестве сделался сначала ее любовником, а затем и ее менеджером. Впрочем, ее имиджу это лишь придало пикантности, так как она таким образом стала первой афроамериканкой с дворянским титулом.Зато ее невероятные костюмы стали причиной запрета ее выступлений в Вене, Праге, Будапеште и Мюнхене, что, однако, для публики сделало эту танцовщицу лишь еще более популярной.Билеты на ее представления в тех городах, где их разрешали, покупались и перепродавались, а люди пересекали границы и покупали их за бешеные деньги лишь бы похвастаться в своем кругу, что они видели «живую Бейкер». На борту лайнера «Джулио Чезаре» Жозефина пела в каюте Ле Корбюзье, а тот мало того, что рисовал ее обнаженной, так еще и здания создавал «в духе ее танцев», хотя, как это может быть в реальности, трудно себе даже представить. Во всяком случае, именно встретившись с Жозефиной Ле Корбюзье выстроил свою знаменитую виллу «Савой».Она совершила турне по Восточной Европе и Южной Америке и постепенно стала меньше танцевать и больше петь, что у нее тоже получалось прекрасно. В кино она сыграла главные роли в кинофильмах «Сирена тропиков» (1927), «Зузу» (1934) и «Там-Там» (1935).Наконец, в 1937 году она получила французское гражданство. А в годы Второй мировой войны отблагодарила свою вторую родину тем, что и во Франции, и в Северной Африке выступала перед солдатами и одновременно работала на… военную разведку.Она выучилась летать и даже получила удостоверение летчика, ей было присвоено звание лейтенанта, а за участие в движении Сопротивления награждена медалями Сопротивления (с розеткой) и Освобождения, орденом Военного Креста. В 1961 году получила и самую почетную награду Французской республики – орден Почетного легиона. В 1947 году она еще раз вышла замуж, но разошлась с очередным мужем в 1961 году.Весьма интересным образом Жозефина выступала и против расизма в США. Она усыновила 12 детей-сирот разного цвета кожи и постаралась заменить им мать. Жила она достаточно скромно в деревне Миланд в Перигоре на юге Франции. Сначала она ушла со сцены в 1956 году, но оказалось, что жить без нее она не может. И в 1961 году она вновь стала выступать, а в 1973 году еще и спела в Карнеги-Холле.1975 год стал роковым в ее судьбе. У нее случилось кровоизлияние в мозг, и 12 апреля 1975 года она умерла. Но и в своей смерти она сумела обойти всех остальных, оказавшись первой афроамериканкой, которая была похоронена с воинскими почестями во Франции, хотя и не совсем во Франции, а в Монако.Хотя Жозефину осуждали за ее откровенные наряды и эпатажное поведение, она была музой многих скульпторов, поэтов, художников и даже архитекторов. Так, Адольф Лоос создал «Дом Жозефины Бейкер», Александру Колдеру она навеяла мысль создать свои проволочные скульптуры, Гертруде Стайн – стихи в прозе, ну а Поль Колин написал множество портретов Бейкер, а еще сделал еще больше литографий и… рекламных плакатов. Пикассо тоже писал ее в разных видах, хотя эти его работы и не сохранились. Но вот у Матисса в «Дансез Креол» и «Джазе» дух Жозефины узнается с легкостью.Но была у нее и другая сторона жизни – военная. Пользуясь своим шармом и вращаясь среди дипломатов на примах в посольствах, она собирала ценную разведывательную информацию. А в Северной Африке она занималась тем, что устанавливала связи между американскими и французскими войсками, и одновременно продолжала собирать разведывательную информацию, прикрываясь своими выступлениями. Так что совсем неудивительно, что ее и в лейтенанты произвели, и столькими медалями, и орденами наградили – добытые ею сведения этого стоили.На своем последнем выступлении в 1975 году в Париже она пела и танцевала, будучи в возрасте 68 лет и в прекрасной форме! Деньги на новое шоу дали княжеская чета Монако и едва ли не столь же знаменитая женщина – Джеки Кеннеди-Онассис. Знаменитостей на премьере было столько, что всех и не перечесть: и Софи Лорен, и Грейс Келли, и Жанна Моро, Ален Делон и многие другие. Выступление Жозефины прошло с невероятным успехом. А еще через несколько дней ее сразил инсульт, и это был конец.После прощальной церемонии принцесса Грейс увезла ее прах в Монако. И что тут можно сказать? Родилась она в семье чернокожей прачки, а вот заботилась о ее погребении супруга князя Монако.