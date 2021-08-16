ПОУМ – партия, выбравшая неверную цель и неправильную сторону

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?»
2-е послание Коринфянам 6:14
ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?»
2-е послание Коринфянам 6:14
Гражданская война в Испании. До сих пор это самая неизвестная европейская война. Причем и до настоящего времени.
Но почему так? И что там было такого, из-за чего это произошло?
Борьба среди левых
Но не потому ли так случилось, что во время гражданской войны в Испании шла борьба не только фашизма и антифашизма, но и среди левых тоже?
Потому что во время войны в Испании всем левым силам было четко указано, что революционные движения, где бы они ни были, могут управляться лишь только из Москвы. Всякая иная самодеятельность – это «уклон» со всеми вытекающими из этого последствиями.
Ну и, конечно, нужно было следовать принятому Москвой догмату о том, что социал-фашизм (читай социалистические партии традиционного толка) опаснее, чем реальный фашизм, и блокироваться с ним нельзя. Ну, а все, у кого есть отличное мнение – враги, и подлежат, естественно, уничтожению.
Потом уже будут и Будапешт 1956-го, и Прага 1968-го, и даже война между двумя социалистическими странами Китаем и Вьетнамом в 1979-ом. Но началось все это с Испании…
Это только на словах марксизм был живым и развивающимся учением. На деле он только лишь забронзовел, будучи отлитым в кремлевские догматы.
ПОУМовские всадники
Независимые левые представляли собой угрозу: а вдруг у них получится лучше, чем у кремлевских ставленников? Поэтому против них стали применяться различные меры. Так, оружие и боеприпасы получали лишь части, контролируемые компартией. Из-за чего многие участки фронта, такие как Арагонский фронт, где главную роль играли анархисты и ПОУМ, не могли вести активные боевые действия из-за нехватки оружия и боеприпасов. При этом контроль за испанскими товарищами осуществлялся как через военные поставки, так и с помощью советских военных специалистов и спецслужб.
Народная милиция в едином порыве!
И вот вопрос, а можно ли было после всего этого считать СССР социалистическим государством, если его руководство проводило подобную политику?
Тут мы подходим к классическому постулату сталинизма «о возможности построения социализма в отдельно взятой стране», что в корне противоречило учению Карла Маркса. То есть тот считал, что такое невозможно. Ленин же, а затем и Сталин, утверждали, что тут-то Маркс как раз и ошибался, вернее – не учитывал реалий ХХ века, поскольку их не знал. Но не учитывал их также в полной мере и кремлевский лидер, ни разу не побывавший за пределами России и знавший о жизни за рубежом только по донесениям своих агентов, газетам и книгам, чего было явно недостаточно в исключительно сложных новых условиях.
Пока же получалось так, что, согласно новой доктрине от борьбы за социализм и, соответственно, от поддержки СССР на мировой арене, отсекались все социалистические партии, имевшие в мире огромное влияние на рабочий класс, поскольку объявлялись «социал-фашистами», а вся ставка делалась лишь на компартии и ту часть рабочего класса, которую они контролировали. Им через Коминтерн шли деньги, их лидеры отдыхали в СССР на правительственных дачах, но массового, мощного давления на капитализм при этом не получалось. Грубо говоря, все каштаны из огня коммунистам приходилось таскать в одиночку.
Одно из формирований ПОУМ отправляется на фронт
Что до собственно ПОУМ, то она была образована 29 сентября 1935 года в Барселоне вследствие слияния «Рабоче-крестьянского блока» (BOC) и партии «Коммунистическая левая Испании» (ICE). При этом ее название было выбрано как подражание звуку ружейного выстрела.
Антисталинский крен
И та, и другая партии и до слияния занимали четкие антисталинские позиции. Разница была лишь в том, что «Рабоче-крестьянский блок» поддерживал Бухарина и «Правую оппозицию» в ВКП(б), а «Коммунистическая левая Испании» – «Левую оппозицию».
Интересно, что сам Л. Д. Троцкий в 1940 году написал, что ни социал-демократы, ни сталинцы, ни анархисты, включая и ПОУМ, не смогли разобраться в сложившейся в Испании обстановке и сделать правильные выводы. Все эти партии и силы «тянули одеяло каждая на себя». В результате чего они помогали больше Франко, нежели действовали против него («Агония капитализма и задачи Четвёртого Интернационала»).
О своей партийной принадлежности в то время в Испании заявляли даже так…
Вождями новой партии стали Андре Нин, Хоакин Маурин, Хулиан Горкин и Вилебальдо Солано, а также некоторые другие. ПОУМ отличали сильные антисталинские настроения, при этом она выступала против бюрократизации советского партийного и государственного аппарата и начавшихся как раз в это время политических процессов над «врагами народа». У ПОУМ было много сторонников в Каталонии и Валенсии. Больше, чем даже у КПИ и Объединенной социалистической партии Каталонии.
Один из комитетов ПОУМ
За пределами Испании у нее тоже были сторонники.
В частности, именно в ПОУМ отправился Вилли Брандт, позднее председатель СДПГ, а из Великобритании многие члены ИЛП (Независимой рабочей партии), включая писателя Джорджа Оруэлла, описавшего впоследствии свое пребывание в рядах милиции ПОУМ в книге «Памяти Каталонии», где он очень подробно рассмотрел и имевшиеся там политические конфликты и разногласия.
Свою борьбу с ревизией Маркса в СССР ПОУМ начала с первого московского показательного процесса, состоявшегося в августе 1936 года (где были осуждены Зиновьев и Каменев). Уничтожение «старой большевистской гвардии» Сталиным она расценила как предательство социализма и потребовала дать Троцкому убежище в Каталонии.
Интересно, что единственный шанс испанской революции на победу поумовцы связывали с международной солидарностью рабочего движения. В этом и заключалась их трагедия. Потому что вся эта борьба происходила на фоне гражданской войны. То, что они выступали против «генеральной линии Сталина», ни самому Сталину, ни СССР не могло принести особого вреда. Слова, они и есть слова. А вот демонстрация того, что они «против» здесь, в Испании, была лишь на руку Франко, потому что такая позиция вносила раскол в ряды самих республиканцев. Шла война, нужно было оружие, а оно поступало из СССР, и злить Сталина в этих условиях никакого смысла не имело. Могли бы и отложить свои счеты с ним до победы, а пока что просто помолчать, но… Понять этого поумовцы не смогли.
А вот эта книга непосредственно по истории ПОУМ
В итоге представители ПОУМ были выведены из каталонского правительства и многое на этом потеряли. Началась и кампания в прессе по дискредитации ПОУМ, тон которой задавало руководство Коминтерна.
Ну а закончилось все тем, что в конце декабря 1936 года ПОУМ объявили «троцкистско-фашистской организацией». До этого в «Обозрении политики, экономики и рабочего движения» (орган Коминтерна в Испании) не было ни одной статьи об испанских «троцкистах», то есть поумовцах. Зато теперь из номера в номер «Обозрение…» стало писать об их мнимой «подрывной деятельности в пользу Франко».
Соответственно, и пресса партий – членов Коминтерна – тут же поддержала «главный источник всех благ», и была в этом абсолютно права, как бы цинично это ни звучало. Потому что в политике угождать следует не мертвым теоретикам, а живым вождям, присылающим деньги, танки, пушки, самолеты и винтовки, которых тем же поумовцам постоянно не хватало.
Трудящиеся! ПОУМ ждет вас! Агитационный плакат ПОУМ, 1936 г.
Тем не менее ополченцы ПОУМ активно участвовали в боях гражданской войны, сражаясь за республику, но из-за политических разногласий с коммунистами сталинистского толка должной эффективности их действия не имели.
Правда, сначала их поддерживала Анархистская Национальная конфедерация труда, которая в Испании пользовалась большим влиянием среди рабочих. Однако даже наиболее радикальная часть руководства Национальной конфедерации труда проявила мудрую осторожность во взаимоотношениях с центральной властью: не стала «дергать спящего тигра за усы» и, лишив ПОУМ поддержки, оставила ее в полной изоляции. Андре Нина похитили и убили агенты НКВД во главе с резидентом иностранного отдела НКВД А. Орловым.
«Победить или умереть!» Плакат ПОУМ,1936 г.
А дальше, уже в 1937–1938 годах, против ПОУМ начались репрессии, а ее членов объявили фашистскими агентами. Тот же Джордж Оруэлл вынужден был тогда ночевать на кладбище, чтобы не быть арестованным и не попасть в тюрьму, хотя он был ранен, сражаясь именно с франкистами, а отнюдь не на их стороне.
Уже после разгрома республики предпринимались попытки создать эту партию в эмиграции. А в 1975 году, после смерти Франко – даже в самой Испании, но ничего из этого не получилось.
Правда, ПОУМ входила в Международное бюро революционного социалистического единства, известное как Лондонское бюро (куда включены были политические организации одновременно отвергавшие как буржуазный реформизм Социалистического рабочего интернационала, так и просоветскую ориентацию Коминтерна), а один из ее лидеров – Хулиан Горкин в 1939–1940 годах занимал в нем должность секретаря.
А вот это о ПОУМ написал известный Судоплатов, пользуясь тем, что книги того же Оруэлла и других «испанцев» в СССР не издавали. Ну, да Бог ему судья…
Что касается программы ПОУМ, то она содержала требование «демократической социалистической» революции, то есть, по сути дела, носила утопический характер.
Дело в том, что испанская буржуазия задачи буржуазной революции решить не могла. Пролетариат же, напротив, демократические задачи реализовал и тут же начал свои собственные, уже социалистические. ПОУМ выступила инициаторам единого фронта против фашизма уже с 1934 года, активно критиковала за их сектантство анархистов, социалистов – за оппортунизм, но одновременно критиковала и ВКП(б). Требовала создания нового Интернационала, защищала Троцкого от сталинистских наветов, но и столь резко с ним полемизировала, что это привело к концу их отношений.
То, что в коммунистической прессе эту партию называли «троцкистской», совершенно неверно, она даже не входила в Четвертый Интернационал. И как раз ПОУМ Троцкий критиковал очень сильно и даже писал, что поумовцы своими действиями льют воду на мельницу Франко.
Они не поняли, что престиж испанской компартии поднял именно Советский Союз, с осени 1936 года являвшийся единственной страной (кроме бедной Мексики), которая поставляла республике оружие. Не поняли, что идеализму не место в политической борьбе, и что многие положения марксистской теории на практике становятся своей противоположностью.
Об этом говорит, например, и высказывание Андре Нина о диктатуре пролетариата, взятое из его речи, напечатанной в газете La Batalla, Nr. 32, 8. 9. 1936:
«По нашему пониманию диктатура пролетариата – это диктатура всего рабочего класса…, но ни одна организация, ни профсоюзная, ни политическая, не имеет права осуществлять свою диктатуру над другими организациями во имя интересов революции… Диктатура пролетариата является рабочей демократией, которая осуществляется всеми рабочими без каких-либо исключений… Наша партия должна решительно…бороться против каждой попытки превратить диктатуру пролетариата в диктатуру одной партии или одного лица».
Чистейшей воды идеализм, не так ли?
Но вот на этом идеалистическом видении марксистской теории и практики была, как мы видим, создана целая партия, она смогла увлечь за собой очень многих честных и порядочных людей, а в итоге превратила их судьбы в трагедии.