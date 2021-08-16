ПОУМ – партия, выбравшая неверную цель и неправильную сторону



Демонстрация ПОУМ на улице Барселоны

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,

ибо какое общение праведности с беззаконием?

Что общего у света с тьмою?»

2-е послание Коринфянам 6:14

Борьба среди левых



ПОУМовские всадники

Народная милиция в едином порыве!



Одно из формирований ПОУМ отправляется на фронт



Рядовые бойцы ПОУМ

Антисталинский крен



О своей партийной принадлежности в то время в Испании заявляли даже так…



Один из комитетов ПОУМ



Очень интересная книга о событиях в Испании



А вот эта книга непосредственно по истории ПОУМ



Трудящиеся! ПОУМ ждет вас! Агитационный плакат ПОУМ, 1936 г.



«Победить или умереть!» Плакат ПОУМ,1936 г.



И что бы республиканцы делали без этих танков?



И без этих самолетов?



А вот это о ПОУМ написал известный Судоплатов, пользуясь тем, что книги того же Оруэлла и других «испанцев» в СССР не издавали. Ну, да Бог ему судья…



Они призывали, они хотели как лучше, они ошибались… Они были!

«По нашему пониманию диктатура пролетариата – это диктатура всего рабочего класса…, но ни одна организация, ни профсоюзная, ни политическая, не имеет права осуществлять свою диктатуру над другими организациями во имя интересов революции… Диктатура пролетариата является рабочей демократией, которая осуществляется всеми рабочими без каких-либо исключений… Наша партия должна решительно…бороться против каждой попытки превратить диктатуру пролетариата в диктатуру одной партии или одного лица».