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ПОУМ – партия, выбравшая неверную цель и неправильную сторону

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Демонстрация ПОУМ на улице Барселоны


«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?»
2-е послание Коринфянам 6:14

Гражданская война в Испании. До сих пор это самая неизвестная европейская война. Причем и до настоящего времени.

Но почему так? И что там было такого, из-за чего это произошло?

Борьба среди левых


Но не потому ли так случилось, что во время гражданской войны в Испании шла борьба не только фашизма и антифашизма, но и среди левых тоже?

Потому что во время войны в Испании всем левым силам было четко указано, что революционные движения, где бы они ни были, могут управляться лишь только из Москвы. Всякая иная самодеятельность – это «уклон» со всеми вытекающими из этого последствиями.

Ну и, конечно, нужно было следовать принятому Москвой догмату о том, что социал-фашизм (читай социалистические партии традиционного толка) опаснее, чем реальный фашизм, и блокироваться с ним нельзя. Ну, а все, у кого есть отличное мнение – враги, и подлежат, естественно, уничтожению.

Потом уже будут и Будапешт 1956-го, и Прага 1968-го, и даже война между двумя социалистическими странами Китаем и Вьетнамом в 1979-ом. Но началось все это с Испании…

Это только на словах марксизм был живым и развивающимся учением. На деле он только лишь забронзовел, будучи отлитым в кремлевские догматы.

ПОУМ – партия, выбравшая неверную цель и неправильную сторону
ПОУМовские всадники

Независимые левые представляли собой угрозу: а вдруг у них получится лучше, чем у кремлевских ставленников? Поэтому против них стали применяться различные меры. Так, оружие и боеприпасы получали лишь части, контролируемые компартией. Из-за чего многие участки фронта, такие как Арагонский фронт, где главную роль играли анархисты и ПОУМ, не могли вести активные боевые действия из-за нехватки оружия и боеприпасов. При этом контроль за испанскими товарищами осуществлялся как через военные поставки, так и с помощью советских военных специалистов и спецслужб.


Народная милиция в едином порыве!

И вот вопрос, а можно ли было после всего этого считать СССР социалистическим государством, если его руководство проводило подобную политику?

Тут мы подходим к классическому постулату сталинизма «о возможности построения социализма в отдельно взятой стране», что в корне противоречило учению Карла Маркса. То есть тот считал, что такое невозможно. Ленин же, а затем и Сталин, утверждали, что тут-то Маркс как раз и ошибался, вернее – не учитывал реалий ХХ века, поскольку их не знал. Но не учитывал их также в полной мере и кремлевский лидер, ни разу не побывавший за пределами России и знавший о жизни за рубежом только по донесениям своих агентов, газетам и книгам, чего было явно недостаточно в исключительно сложных новых условиях.

Пока же получалось так, что, согласно новой доктрине от борьбы за социализм и, соответственно, от поддержки СССР на мировой арене, отсекались все социалистические партии, имевшие в мире огромное влияние на рабочий класс, поскольку объявлялись «социал-фашистами», а вся ставка делалась лишь на компартии и ту часть рабочего класса, которую они контролировали. Им через Коминтерн шли деньги, их лидеры отдыхали в СССР на правительственных дачах, но массового, мощного давления на капитализм при этом не получалось. Грубо говоря, все каштаны из огня коммунистам приходилось таскать в одиночку.


Одно из формирований ПОУМ отправляется на фронт

Что до собственно ПОУМ, то она была образована 29 сентября 1935 года в Барселоне вследствие слияния «Рабоче-крестьянского блока» (BOC) и партии «Коммунистическая левая Испании» (ICE). При этом ее название было выбрано как подражание звуку ружейного выстрела.


Рядовые бойцы ПОУМ

Антисталинский крен


И та, и другая партии и до слияния занимали четкие антисталинские позиции. Разница была лишь в том, что «Рабоче-крестьянский блок» поддерживал Бухарина и «Правую оппозицию» в ВКП(б), а «Коммунистическая левая Испании» – «Левую оппозицию».

Интересно, что сам Л. Д. Троцкий в 1940 году написал, что ни социал-демократы, ни сталинцы, ни анархисты, включая и ПОУМ, не смогли разобраться в сложившейся в Испании обстановке и сделать правильные выводы. Все эти партии и силы «тянули одеяло каждая на себя». В результате чего они помогали больше Франко, нежели действовали против него («Агония капитализма и задачи Четвёртого Интернационала»).


О своей партийной принадлежности в то время в Испании заявляли даже так…

Вождями новой партии стали Андре Нин, Хоакин Маурин, Хулиан Горкин и Вилебальдо Солано, а также некоторые другие. ПОУМ отличали сильные антисталинские настроения, при этом она выступала против бюрократизации советского партийного и государственного аппарата и начавшихся как раз в это время политических процессов над «врагами народа». У ПОУМ было много сторонников в Каталонии и Валенсии. Больше, чем даже у КПИ и Объединенной социалистической партии Каталонии.


Один из комитетов ПОУМ

За пределами Испании у нее тоже были сторонники.

В частности, именно в ПОУМ отправился Вилли Брандт, позднее председатель СДПГ, а из Великобритании многие члены ИЛП (Независимой рабочей партии), включая писателя Джорджа Оруэлла, описавшего впоследствии свое пребывание в рядах милиции ПОУМ в книге «Памяти Каталонии», где он очень подробно рассмотрел и имевшиеся там политические конфликты и разногласия.


Очень интересная книга о событиях в Испании

Свою борьбу с ревизией Маркса в СССР ПОУМ начала с первого московского показательного процесса, состоявшегося в августе 1936 года (где были осуждены Зиновьев и Каменев). Уничтожение «старой большевистской гвардии» Сталиным она расценила как предательство социализма и потребовала дать Троцкому убежище в Каталонии.

Интересно, что единственный шанс испанской революции на победу поумовцы связывали с международной солидарностью рабочего движения. В этом и заключалась их трагедия. Потому что вся эта борьба происходила на фоне гражданской войны. То, что они выступали против «генеральной линии Сталина», ни самому Сталину, ни СССР не могло принести особого вреда. Слова, они и есть слова. А вот демонстрация того, что они «против» здесь, в Испании, была лишь на руку Франко, потому что такая позиция вносила раскол в ряды самих республиканцев. Шла война, нужно было оружие, а оно поступало из СССР, и злить Сталина в этих условиях никакого смысла не имело. Могли бы и отложить свои счеты с ним до победы, а пока что просто помолчать, но… Понять этого поумовцы не смогли.


А вот эта книга непосредственно по истории ПОУМ

В итоге представители ПОУМ были выведены из каталонского правительства и многое на этом потеряли. Началась и кампания в прессе по дискредитации ПОУМ, тон которой задавало руководство Коминтерна.

Ну а закончилось все тем, что в конце декабря 1936 года ПОУМ объявили «троцкистско-фашистской организацией». До этого в «Обозрении политики, экономики и рабочего движения» (орган Коминтерна в Испании) не было ни одной статьи об испанских «троцкистах», то есть поумовцах. Зато теперь из номера в номер «Обозрение…» стало писать об их мнимой «подрывной деятельности в пользу Франко».

Соответственно, и пресса партий – членов Коминтерна – тут же поддержала «главный источник всех благ», и была в этом абсолютно права, как бы цинично это ни звучало. Потому что в политике угождать следует не мертвым теоретикам, а живым вождям, присылающим деньги, танки, пушки, самолеты и винтовки, которых тем же поумовцам постоянно не хватало.


Трудящиеся! ПОУМ ждет вас! Агитационный плакат ПОУМ, 1936 г.

Тем не менее ополченцы ПОУМ активно участвовали в боях гражданской войны, сражаясь за республику, но из-за политических разногласий с коммунистами сталинистского толка должной эффективности их действия не имели.

Правда, сначала их поддерживала Анархистская Национальная конфедерация труда, которая в Испании пользовалась большим влиянием среди рабочих. Однако даже наиболее радикальная часть руководства Национальной конфедерации труда проявила мудрую осторожность во взаимоотношениях с центральной властью: не стала «дергать спящего тигра за усы» и, лишив ПОУМ поддержки, оставила ее в полной изоляции. Андре Нина похитили и убили агенты НКВД во главе с резидентом иностранного отдела НКВД А. Орловым.


«Победить или умереть!» Плакат ПОУМ,1936 г.

А дальше, уже в 1937–1938 годах, против ПОУМ начались репрессии, а ее членов объявили фашистскими агентами. Тот же Джордж Оруэлл вынужден был тогда ночевать на кладбище, чтобы не быть арестованным и не попасть в тюрьму, хотя он был ранен, сражаясь именно с франкистами, а отнюдь не на их стороне.


И что бы республиканцы делали без этих танков?

Уже после разгрома республики предпринимались попытки создать эту партию в эмиграции. А в 1975 году, после смерти Франко – даже в самой Испании, но ничего из этого не получилось.


И без этих самолетов?

Правда, ПОУМ входила в Международное бюро революционного социалистического единства, известное как Лондонское бюро (куда включены были политические организации одновременно отвергавшие как буржуазный реформизм Социалистического рабочего интернационала, так и просоветскую ориентацию Коминтерна), а один из ее лидеров – Хулиан Горкин в 1939–1940 годах занимал в нем должность секретаря.


А вот это о ПОУМ написал известный Судоплатов, пользуясь тем, что книги того же Оруэлла и других «испанцев» в СССР не издавали. Ну, да Бог ему судья…

Что касается программы ПОУМ, то она содержала требование «демократической социалистической» революции, то есть, по сути дела, носила утопический характер.

Дело в том, что испанская буржуазия задачи буржуазной революции решить не могла. Пролетариат же, напротив, демократические задачи реализовал и тут же начал свои собственные, уже социалистические. ПОУМ выступила инициаторам единого фронта против фашизма уже с 1934 года, активно критиковала за их сектантство анархистов, социалистов – за оппортунизм, но одновременно критиковала и ВКП(б). Требовала создания нового Интернационала, защищала Троцкого от сталинистских наветов, но и столь резко с ним полемизировала, что это привело к концу их отношений.

То, что в коммунистической прессе эту партию называли «троцкистской», совершенно неверно, она даже не входила в Четвертый Интернационал. И как раз ПОУМ Троцкий критиковал очень сильно и даже писал, что поумовцы своими действиями льют воду на мельницу Франко.


Они призывали, они хотели как лучше, они ошибались… Они были!

Они не поняли, что престиж испанской компартии поднял именно Советский Союз, с осени 1936 года являвшийся единственной страной (кроме бедной Мексики), которая поставляла республике оружие. Не поняли, что идеализму не место в политической борьбе, и что многие положения марксистской теории на практике становятся своей противоположностью.

Об этом говорит, например, и высказывание Андре Нина о диктатуре пролетариата, взятое из его речи, напечатанной в газете La Batalla, Nr. 32, 8. 9. 1936:

«По нашему пониманию диктатура пролетариата – это диктатура всего рабочего класса…, но ни одна организация, ни профсоюзная, ни политическая, не имеет права осуществлять свою диктатуру над другими организациями во имя интересов революции… Диктатура пролетариата является рабочей демократией, которая осуществляется всеми рабочими без каких-либо исключений… Наша партия должна решительно…бороться против каждой попытки превратить диктатуру пролетариата в диктатуру одной партии или одного лица».

Чистейшей воды идеализм, не так ли?

Но вот на этом идеалистическом видении марксистской теории и практики была, как мы видим, создана целая партия, она смогла увлечь за собой очень многих честных и порядочных людей, а в итоге превратила их судьбы в трагедии.
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102 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. knn54
    knn54 Вчера, 18:28
    +4
    Могу а таких уже, немного в пионерском возрасте (более полувека назад) общался с участниками тех событий.
    Которые были тогда моложе "сегодняшнего"меня.
    Ответ был короткий-спасибо "товарищу" Троцкому.
    Как правильно сказано в статье-воевали со ВСЕМ миром.
    Что касается А.Орлова (вернее Лейба Лазаревич Фельдбин),то к банально проворовавшемуся предателю доверия нет.
    И последнее-обложка с надписью против Франко ,против Сталина напомнила другую (не помню фамилию автора) книгу.где уже Власов против Гитлера и Сталина.
    Так и хочется спросить-а за кого?
    1. Хозяин Трилобита
      Хозяин Трилобита Вчера, 19:08
      +4
      Цитата: knn54
      Так и хочется спросить-а за кого?

      Стандартное до ужаса проявление политической близорукости.
      В политике нельзя быть "против". В политике можно быть только "за". К сожалению, многие этого не понимают и сейчас и становятся объектами манипуляции.
      Иными словами, политика - процесс коллективный, в котором принимает участие огромное количество субъектов и побеждает тот, кто сумеет привлечь на свою сторону большинство. Тот, кто воюет "против всех" никогда не сможет достичь своих целей, поскольку будет один. При этом всегда найдутся силы, которые ухитрятся использовать это "против всех" в своих целях.
      Так что поднимая флаг со словом "против" нужно задуматься на чью мельницу ты будешь бескорыстно лить воду в этот раз. smile
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 20:08
        -1
        Иными словами, политика - процесс коллективный
        Угу. Этот постулат современные политики осознали в полной мере. И как-то никто из них не стремиться взойти на эшафот ради обозначеной в предвыборной программе идеалов...
        1. Хозяин Трилобита
          Хозяин Трилобита Вчера, 20:47
          -1
          Не совсем понял мысль в контексте моего комментария.
          Я говорил о том, что в политике, в силу огромного чила участников процесса, любой субъект хотя бы частично всегда действует в интересах других, даже если этого не желает, и не осознает. Тот же, кто провозглашает лозунг "против всех" или просто против чего-то конкретного - коррупции, олигархов, конкретных политиков, глобализации и т.п. - просто делает то же самое, но абсолютно бескорыстно и без шанса достичь собственных целей. Если таковые вообще у него имеются.
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 20:57
            0
            Это к тому, что иногда стоит остановиться, и подумать: не "за кого я", а "за что я".
            1. Хозяин Трилобита
              Хозяин Трилобита Вчера, 23:03
              +1
              А, теперь понял. smile
              Только, осознав за что ты, нужно сразу же начать искать тех, кто за то же самое. И объединяться. Иначе ты против всех. smile
      2. Astra wild2
        Astra wild2 Вчера, 21:18
        0
        "воевать против всех"- горячий утюг в промежность совать
    2. sgapich
      sgapich Вчера, 22:07
      +1
      Цитата: knn54
      И последнее-обложка с надписью против Франко ,против Сталина напомнила другую (не помню фамилию автора) книгу.где уже Власов против Гитлера и Сталина.
      Так и хочется спросить-а за кого?

      Скорее всего вы имеете в виду книгу «Против Сталина и Гитлера» Штрик-Штрикфельдта, она есть на «Милитере» (http://militera.lib.ru/). Представляет из себя мемуары этого самого Штрик-Штрикфельдта, ближайшего друга и соратника Власова. hi
  2. polpot
    polpot Вчера, 18:33
    +4
    Спасибо , интересно , тема гражданской войны в Испании заслуживает дальнейшего рассмотрения , там были замечательные типы, анархист Дурутти к примеру .
  3. Старший матрос
    Старший матрос Вчера, 18:36
    +13
    Но не учитывал их также в полной мере и кремлевский лидер, ни разу не побывавший за пределами России

    Я так понимаю, речь про Сталина?
    Ну, ладно, Тампера (Таммерфорс), где проходила конференция РСДРП, находится в Финляндии, что в те времена почти Россия, но IV съезд совершенно точно был в Стокгольме, а V в Лондоне и он участвовал в обоих.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 18:47
      +6
      Тампера
      Слегка поправлю: Тампере.
      А так, все верно.
      Мое почтение, Иван! hi
      1. Комментарий был удален.
      2. ee2100
        ee2100 Вчера, 19:06
        +3
        Привет!
        "Тампере" не склоняется, но это же РИ.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 19:13
          +3
          Привет, Александр! Много чего не склоняется на нашем Северо-западе...
          Однако ж: "Куда едешь?, В Лапу, Затариться? Не, "откатать"."
          1. ee2100
            ee2100 Вчера, 19:41
            +1
            У нас уже 1,5 часа поливает. Затарился
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 19:49
              -1
              Нас отполивало вчера. "In rain we trust"
              1. ee2100
                ee2100 Вчера, 20:10
                +1
                Это всё наше! На всё времена laughing
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 20:21
                  -1
                  Ну, так уж выпало, любить эту местность... Я ее люблю!!!
              2. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 20:39
                0
                "Jedem das Seine"(с) request
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 20:46
                  0
                  Это к чему, дядя Костя?
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 20:48
                    +1
                    Так просто, от нечего делать. Да и музыкой навеяло... drinks
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Вчера, 21:10
                      0
                      Никто не сможет постичь диалог питерского мурманчанина и питерского таллинца, о погоде!!!
                      1. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 21:17
                        +3
                        Что дозволено юПитеру -- не дозволено Коту. request
                      2. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 21:34
                        0
                        Ну, извини! Местечковый корпоратизм сработал. В отличие от вас, москвичей, бывших, нынешних, и будущих, мы любим свой город в динамике, а Москва, в своих горожанах, застыла в прошлом.
                      3. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 21:41
                        +1
                        Ага, я бы мог многое сказать кой о каких питерцах, пилящих ныне Москву, но лучше уж не буду.
                2. Стропорез
                  Стропорез Вчера, 21:44
                  +1
                  Цитата: Морской Кот
                  Так просто, от нечего делать. Да и музыкой навеяло...

                  Физкульт привет, Константин! hi Интересно ,какая такая музыка навевает доллары? laughing
          2. hohol95
            hohol95 Вчера, 21:12
            0
            А у нас очередной жаркий день...
          3. bubalik
            bubalik Вчера, 21:29
            0

            3x3zsave

            Дождь и дожди. Временами дождевые дожди и небольшой дождь внутри большого дождя из дождя.(с) hi laughing
            ,,,а у нас так вот. belay сам в шоке.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 21:42
              -1
              Самара! Сладкая грусть о детстве...
  • Хозяин Трилобита
    Хозяин Трилобита Вчера, 18:55
    +9
    Тегеран и Потсдам забыли. smile
    1. Старший матрос
      Старший матрос Вчера, 19:00
      +6
      Ну это уже после прихода к власти.
      Просто состав конференций и съездов легко проверяется, а ИВС еще вроде как в Кракове побывал и в Вене, но быстро не нашел в каком году:)))
      1. Комментарий был удален.
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 19:05
      -2
      Тегран -да, Потсдам - сомнтельно. Впрочем, как и Тампере.
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Вчера, 22:08
        +1
        О Тампере не скажу, не знаю, а в Потсдаме Сталин точно был.
        Он там встречался c; Труменом и Черчилем.
        Если сомневаетесь,спросим нашего энциклопедиста : Виктора Николаевича
    3. kalibr
      kalibr Вчера, 19:43
      +1
      Цитата: Хозяин Трилобита
      Тегеран и Потсдам забыли.

      Вообще-то приехать на конференцию и жить в охраняемом особняке. Это совсем не то, что жить за границей...
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 20:25
        -1
        Спасибо, Вячеслав Олегович. О бардаке среди соц. лагеря во время гражданской войны в Испании, слыхал, но об этих утопистах читаю впервые)))
        А сколько их полегло на Пиренеях... Молодых, верящих в мировое благо...
      2. Хозяин Трилобита
        Хозяин Трилобита Вчера, 23:38
        +1
        Ну, для главы государства иных вариантов нет.
        А вообще, плох тот начальник, который должен всё видеть своими глазами или делать своими руками. Нужно уметь подобрать и расставить людей таким образом, чтобы по любому вопросу своевременно получать достоверную информацию в необходимом и достаточном объеме.
        Конечно, это в идеале, которые недостижим по определению. В жизни информация всегда будет неполной, искаженной, противоречивой и приходить будет с опозданием, а руководитель должен выбирать на чем основывать свои решения здесь и сейчас... Но в любом случае, непосредственно участвовать в сборе информации по какому-то одному вопросу руководитель не то, чтобы не должен - права не имеет. Его обязанность сделать запрос, получить от персонала ответ, проанализировать и принять решение.
        Руководитель уровня Сталина вообще видит мир не из окна служебной машины или кабинета, он видит его исключительно в цифрах и буквах на бумагах или, как сейчас, на экранах монитора.
        Так что даже если бы Сталин действительно никогда не покидал пределов России - СССР, в упрек ему это я ставить бы не решился. А вот если бы он лично путешествовал и принимал решения на основании лично увиденного, то решения эти, с большой долей вероятности были бы субъективны, а потому неверны, и вот это уже действительный повод для упрека.
  • Рязанец87
    Рязанец87 Вчера, 19:05
    +7
    Еще в Кракове и Вене был. Даже статьи там писал. Ну уже в ВМВ - Тегеран и Потсдам.
  • kalibr
    kalibr Вчера, 19:11
    +4
    Цитата: Старший матрос
    но IV съезд совершенно точно был в Стокгольме, а V в Лондоне и он участвовал в обоих.

    Это как-то выпало из поля внимания... Хорошее уточнение, спасибо!
  • Стропорез
    Стропорез Вчера, 21:37
    +2
    Цитата: Старший матрос
    Я так понимаю, речь про Сталина?
    Ну, ладно, Тампера (Таммерфорс), где проходила конференция РСДРП, находится в Финляндии, что в те времена почти Россия, но IV съезд совершенно точно был в Стокгольме, а V в Лондоне и он участвовал в обоих.

    Коллега, у товарисча Шпаковского можно много ляпов найти и использует он их умышленно.
  • 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 18:57
    0

    Коллеги, мне одному кажется, что вот этот парень, слева, 30 секунд назад выскочил из за столика уличной кафешки, судорожно схватив пачку папирос? Что его увлекло?
    1. ee2100
      ee2100 Вчера, 19:07
      +1
      "Все побежали и я побежал!"
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 19:21
        +1
        Типа того. Фотографии республиканцев, времен гражданской войны, на 90% - постановочные. Фотографий франкистов не видел. Думаю, люди делом занимались. Им некогда было рисоваться перед камерами.
    2. Хозяин Трилобита
      Хозяин Трилобита Вчера, 19:14
      +3
      Цитата: 3x3zsave
      парень, слева,

      Так на советских плакатах изображали шпионов и предателей...
      Цитата: 3x3zsave
      Что его увлекло?

      Есть варианты: одна из трех фигур в перовм ряду в центре с винтовками и подсумками. smile
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 19:24
        0
        Я тоже подумал, что он увидел свою девушку.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 20:10
          0
          ... он увидел свою девушку.

          Или чужую. wink
          1. ee2100
            ee2100 Вчера, 20:35
            -1
            Привет, Костя!
            Ты всегда в себе! Супер!
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 20:44
              +1
              Привет, Саша! smile
              Помню, давным-давно читал одну американскую книжонку "Ка трудно быть сержантом", так там, в экипаже бомбардировщика были точно такие же проблемы, как описаны в этой статье, хоть там народу раз-два и обчёлся.
              Людское общежитие не переделаешь, хоть война, хоть политика, хоть пополам тресни. Проще выпить и посмеяться. smile drinks
              1. ee2100
                ee2100 Вчера, 20:54
                +1
                Костя! Если это глубокомысленно и жизненоо, с чем я согласен! То это тост!
                Как говорят у нас "прозит " или "бум"
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 21:03
                  +1
                  О, какая-то крыса мне уже минусов наставила. laughing

                  "Ну, наше здоровье!" drinks
                  1. ee2100
                    ee2100 Вчера, 21:11
                    0
                    За наше общее здоровье!
                  2. ee2100
                    ee2100 Вчера, 21:19
                    0
                    Антону отправил и знаю,что меня тоже заминусят, но мне .... ты сам знаешь.

                    Белый (светлый) монах и чёрная монахиня крафтовое пиво,
                    Набери в Википедии Каркси,где на делают это пиво.
                    История зашкаливает
                    И светлое и тёмное большой плюс.
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 21:26
                      +1
                      Почему монах светлый, а монахиня тёмная, где равноправие? smile drinks
                      1. ee2100
                        ee2100 Вчера, 21:33
                        0
                        Не знал, что ты такой толерантантный! Это все в форме одежды!
                        Как нас задолбали! Даже русских!
                      2. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 21:44
                        0
                        ... ты такой толерантантный


                        За что абижаеш дарагой!? Зачем такое слово нехарошее гавариш? Абидна, да, силюшай... crying
                      3. ee2100
                        ee2100 Вчера, 21:50
                        0
                        Сучу! Ой! Шучу - фикция речи!
                        Хорошее пиво 1.29€ за бутылку.
                        Есть для тебя рисунок, жду от Ващенко продолжение его сериала.
                      4. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 22:26
                        0
                        А что за рисунок, или только вкупе со статьёй?
                      5. ee2100
                        ee2100 Вчера, 22:29
                        +1
                        Нет в купе с комментариями
                      6. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 22:51
                        0
                        Понял, бум ждать. smile
  • Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 21:58
    +1
    Михаил, Вы в шутку это сказали,а могло быть и в правду:парень увидел свою симпатию присоеденился
  • ee2100
    ee2100 Вчера, 19:01
    +2
    Слишком разношерстными были левые силы Испании. Идеалистические представления о светлом социалистическом будущем были в головах у всех теоретиков коммунистического движения.Отсюда и внутренняя борьба за власть в стране.
    Это напоминает времена позднего СССР народные фронты всех местей и т.д. Красивые разговоры и не более. Но народ повёлся!
    Чего хотел Коминтерн и кровавый таран? Победу в гражданской войне и только потом решения внутриполитических конфликтов.
    «Сначала выиграть войну, затем делать революцию… Эта формула в корне фальшива: в борьбе, которая сейчас развивается в Испании, война и революция не только два неотделимых понятия, но и синонимы… Поскольку борьба на военном фронте ни что иное как продолжение борьбы в тылу. Война есть форма политики… Формула в действительности скрывает намерение сорвать революцию».
    Andreu Nin: La revolución española 1930 – 1937, Barcelona 1978, S. 303.
    Нельзя усидеть на трех стульях. И одной рукой все не ухватить. История гражданской войны в Испании этому наглядный пример.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 19:43
      -1
      Сепаратизм - вечная беда Иберийского полуострова.
      1. ee2100
        ee2100 Вчера, 20:13
        0
        Не согласен. Всё намного глубже. Сепаратизм это сейчас, а тогда это жажда лучшей доли.
        Все её хотели,но незнали как она выглядит.
  • Тестов
    Тестов Вчера, 19:29
    +3
    knn54 (Николай), уважаемый, про Орлова поддержу Вас на 202%.
    Книги Судоплатова как источник правды? Нет, нет и ещё раз нет! Слишком много Павел Анатольевич знал и умел. А страна, которой он служил не один десяток лет, определила его во Владимирскую тюрьму... А чистки кадровые и в наших спецслужбах, и в правоохранительных органах и их архивах, регулярные, с 30 годов прошлого века начиная и по наши дни... Далеко за примерами ходить не будем: теракты на Дубровке и в Беслане. Вроде и свидетелей, и участников десятки, а вопросов - миллион осталось. И точка зрения снайпера, что был с юга здания, будет совершенно противоположной точке зрения снайпера, что был с севера здания, точка зрения командира группы, что заходила в здание с юга будет совершенно иной, что у командира группы, что в здание заходила с севера, точка зрения связиста в штабе от МВД будет совершенно другой от точки зрения связиста в штабе от ФСБ, а связист в штабе от МО будет иметь третью точку зрения, а связист от МЧС - четвёртую...Когда был теракт на Дубровке в РФ была ФСНП. А когда был теракт в Беслане в РФ была ФСКН. Ни налоговой полиции, ни наркоконтроля на сегодня нет, их архивы - пепел, хотя часть людей, что в них служили - живы и сегодня....А ведь оба этих правоохранительных органа РФ работали по закону об ОРД в полном объёме...Может и был прав Шульце -Бойзен про организаторов мятежа в Барселоне говоря про них "используя поддержку лиц, связанных с абвером". А может и "свистел", он ведь в ВВС Германии служил. Кого из абвера он знал или не знал из абвера никого, о чём и как говорил, и говорил ли вообще, нам, похоже, никогда не узнать.
  • иван2022
    иван2022 Вчера, 19:54
    +5
    Ставка автора-на полное не знание публикой этих самых "догматов" марксизма. А им-но оциализм по определению есть более аысокая ступень демократии. Как это ни странно для обывателя, воспитанного в обществе по томков крепостных. В СССР полномочия верх. совета были больше, чем у Госдумы РФ и в этом смысле социализм был. То что сии полномочия не использовались-следствие ментальности холопов в 15-ти поколениях, но никак не проблема марксизма. Мартышка у И. Крылова тоже не знала, как пользоваться очками.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 20:01
      -7
      А нафига тогда догматы, если они не используются. И потом... 91-ый все расставил на свои места. Матфей 7:27 "...и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое" потому, что построен он был на песке!
      1. ee2100
        ee2100 Вчера, 20:26
        +2
        Ой! Неужели о душе задумались?
  • Толстый
    Толстый Вчера, 20:01
    -3
    Великолепная статья. Всегда знал, что левые в Испании не отличились единством. Статья В.О. раскрывает часть причин поражения республиканцев. Спасибо!
    1. Undecim
      Undecim Вчера, 21:12
      +3
      Великолепная статья.

      А у меня после прочтения почему то такие ассоциации.
      1. ee2100
        ee2100 Вчера, 21:21
        0
        Добрый вечер!
        Намёк тонкий, поясните фото из гугл мапс
        1. Undecim
          Undecim Вчера, 21:36
          +3
          Да какой же он тонкий, толще некуда.
          1. ee2100
            ee2100 Вчера, 22:07
            0
            Добрый вечер! Дом ,то ясен. Но ,Вы меня извините, это не намек на статью.
            Трудно сравнить трудящихся и их трибунов с профессором Преоброженским . Это две разные категории или плоскости, последнее мне ближе
            1. Undecim
              Undecim Вчера, 22:12
              +2
              Это намек на статью. Просто Вы его не поняли.
              — Боже! Пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками».
              1. ee2100
                ee2100 Вчера, 22:18
                +1
                С со всеми уважением к Вам, я и сейчас не понял. Может пиво?
                Если не затруднит.
                1. Undecim
                  Undecim Вчера, 22:42
                  +1
                  Нет, не пиво. Сайт ВО.
              2. ee2100
                ee2100 Вчера, 22:35
                0
                Могу высказать своё глубокое убеждение- нельзя равнять пролетариев и интелектуалов .
                Цели и задачи разные.
        2. Liam
          Liam Вчера, 21:40
          0
          Калабуховский дом
      2. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 21:45
        0
        Не Питер прямолинейный, случаем, а?

        Привет, Виктор! hi
        1. Undecim
          Undecim Вчера, 22:12
          +1
          Добрый вечер. Это Москва.
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 22:26
            +1
            Позор на мою непутёвую голову, а ведь я, в своё время, неплохо знал город. Где это, что за улица? Не за ГУМом, случаем, название переулка уже не помню.
            1. Undecim
              Undecim Вчера, 22:38
              +1
              Бывший доходный дом 24/1 на углу Пречистенки и Обухова переулка, Булгаков там профессора Преображенского поселил.
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 22:50
                +1
                Совершенно не помню. В моё время всё как-то по другому выглядело. Давно уже убеждаюсь, что нынешняя Москва совсем не тот город в котором я ориентировался с закрытыми глазами.
                1. Undecim
                  Undecim Вчера, 23:07
                  +2
                  В моё время всё как-то по другому выглядело.

                  Однозначно. И небо выше было, вода мокрее, девушки красивее....
  • забво3-8
    забво3-8 Вчера, 20:11
    +4
    "Замечательный" бред от бывшего препода истории КПСС и ярого коммуняки Шпаковского. Старческий маразм?
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 20:40
      0
      hi Серюня, Г-Н Сергей (не подумайте лишнего как Вам свойственно) - гражданин.
      Вы выходите за рамки цивилизованного. Это Вам отольется многократно.
      Понимаю, Вам по "барабану" Я искренне поздравляю Вас с регистрацией на В.О. имея ввиду, что, возможно, это была не первая попытка гадить на публике. Я плохого не помню, поэтому записываю. Рад встрече, грызунище....
      1. Толстый
        Толстый Вчера, 21:33
        0
        Коллеги, Рад вашей оценке. Но серюня в первого поста сумел завести, оскорбив мою семью, коверкая мою фамилию. Пусть существует долго. Желательно с массой неприятного.
    2. Толстый
      Толстый Вчера, 21:40
      0
      Вам и маразма не надоть, Агрессивный Вы наш. Интересно. Кто Вас оплачивает, или Вы совершенно искренни?
      Не Верю! Плохая игра... Серюня.
  • Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 20:47
    +2
    Троцкий и его бесконечный первый, второй и уже после него третий интернационал - суть глобалистские силы, завернутые в ту или иную обертку. ИВС во время раскусил их и своевременно прошелся по ним тяжелым асфальтоукатчиком. Но про то, в статье ни слова, скорее запутывание людей, в понимании истинных рычагов, которые начали работать сто лет тому назад. Интернационал жив. Обрел новое лицо(лица). Одно из его проявлений - нонешняя истерия вокруг некого вируса, который чудесным образом мутирует из месяца в месяц. Другое - мракобесие зелёных. Можно долго перечислять проявления бильдербергского клуба.
    1. ee2100
      ee2100 Вчера, 21:09
      0
      Поймте меня правильно, я не адепт Шпаковского, но ни кто не знает как правильно.
      Обе системы будут бится до последнего. И не факт, что тот кто победит будет прав,идеалом и д.р. Куча фильмов на эту тему надо Западе.
      Всегда останутся не доовольные люди. Ограбленные и обиженные.
      Моё мнение это всемирная декларация неких прав.
      Может и я идиалист. Но противоречия они всегда приводят к войне.
      1. Al_lexx
        Al_lexx Вчера, 21:37
        +1
        Цитата: ee2100
        Моё мнение это всемирная декларация неких прав.

        Честно говоря, ничего не понял из того, что вы хотели сказать. Но не суть.

        Дело не в идеалах. Идеалы, это те ниточки, за которые нас дёргают. Не более того (хотя, оно конечно, куда же без идеалов, сам такой). Что же на самом деле происходит в верхах, мы и пол процента не знаем. Если же по простому, то неистребимая жажда власти.

        Любое правительство, это весьма ограниченный круг ни кем не управляемых людей, которые управляют весьма большим количеством, склонных к упрощению реальности и опутанных навязанными правилами людей. И здесь ты или там, или тут. Дибо реально чем то обладаешь и под тебя подстраиваются окружающие, либо подстраиваешься сам.Третьего не даётся.
        Ятакдумаю...
    2. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 21:32
      +3
      Алексей, привет! hi
      Так к этому леммингу ещё и кучка хомячков набежала, они как крысы ползают по сайту и гадят на каждом углу. А гадят потому как ничего другого делать не приспособлены. laughing
    3. Astra wild2
      Astra wild2 Вчера, 21:46
      +2
      Коллега Аl_lexx, Троцкий не имел никакого отношения к 3 Интернационалу, Третий Интернационал создал Владимир Ильич Ленин. Троцкий создал четвертый,а это не одно и тоже
      1. Al_lexx
        Al_lexx Вчера, 22:49
        -1
        Вопрос не в том, кто создал какой интернационал. И да, Троцкий как раз работал с третьим. Четвертый сейчас функционирует и там другие люди правят.
        А может и пятый. Не суть.
        Не это главное. Главное то, что под все эти бесконечные революции за всё хорошее, против всего плохого, маскируют банальное оболванивание человечества. Т.е. всё гораздо хуже, чем можно себе представить.
    4. HanTengri
      HanTengri Вчера, 22:53
      +2
      Цитата: Al_lexx

      Троцкий и его бесконечный первый, второй и уже после него третий интернационал - суть глобалистские силы, завернутые в ту или иную обертку.

      Какой талантливый чел был, оказывается, этот Лейба! Я все понимаю, но создать 1-й интернационал - за 15 лет до своего рождения, а 2-й - в 10 лет от роду... Это надо быть ну о-о-очень неординарной личностью! laughing
      1. Al_lexx
        Al_lexx Вчера, 23:39
        0
        Цитата: HanTengri
        Какой талантливый чел был, оказывается, этот Лейба!

        Вы цепляетесь к словам. Меня же не сильно интересует, что там в вики написано. Я тут совсем о другом говорю.
        Впрочем, о чем я и с кем пытась (да и пытаюсь ли, или ко мне, в очередной раз прицепилась козявка), человек с говорящим ником)))? Вам же "апоговорить", а не о сути происходящего.
        Продолжайте, уважаемый Хан, в том же духе, вам зачтётся. ;)
  • Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 21:39
    +1
    "ПОУМ написал известный Судоплатов"Вячеслав Олегович,а если допустить, что кто-то из троцкистов сотрудничал с клапаном? Уверена рядовые члены РОUM искренне боролись с Франко,а кто-то из руководства ,по разным причинам,мог стать предателем.
    Спецслужбы рейха возглавляли умные люди и предателей искали ,в первую очередь,среди руководства
    1. Al_lexx
      Al_lexx Вчера, 22:53
      0
      Цитата: Astra wild2
      Уверена рядовые члены РОUM искренне боролись с Франко

      Это и не оспаривается. Просто, если не можешь победить, то надо возглавить. И эта тема лежит в основе большинства революций. Простые люди - да, за всё хорошее. Но результат получается совсем другой. И тому примеров масса.
  • hohol95
    hohol95 Вчера, 21:45
    0
    Благими намерениями...
    Они только мечтали и при этом сбегали с боевых позицый винца попить в ближайшей харчевне!
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 22:16
      0
      hi Алексей стоит ли осуждать? возможно в той самой харчевне сначала противники друг другу лица чистили а потом... самозабвенно стрелляли...
  • Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 22:12
    0
    Вячеслав Олегович, Вы интересный и умный автор,но иногда Вас заносит. И сегодня как раз такой случай
  • Dunkelheit
    Dunkelheit Вчера, 22:16
    0
    Очень познавательно , плюсую. Олегович в своем фирменном стиле. А со Сталиным неточность- так Виссарионович за рубежом не жил,а короткая поездка на съезд не могла дать ему ничего,ему ведь партийным делом надо было заниматься а не жизнь в Швеции изучать.
  • BAI
    BAI Вчера, 22:21
    +2
    Гражданская война в Испании. До сих пор это самая неизвестная европейская война. Причем и до настоящего времени.

    С чего это она неизвестна? Война нашла отражение в огромном количестве документов, исследованиях, художественной литературе, в живописи наконец.
    А вот "тюленья война" на Белом море - с 1920 по 1933 год - 13 лет! Абсолютно неизвестна.
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 22:35
      +1
      hi Ну так просветите. Много неизвестного. Пишите! От вас и узнаем.
      С Уважением.
  • Непокорный
    Непокорный Сегодня, 00:47
    0
    Начиная с 1918 года возникло не мало марксистских организаций "оппозиционного" толка. Троцкисты не признавали Сталина, левые коммунисты - Ленина. Много было разных марксистских течений.
    Да и коммунисты не всегда марксисты). Так что ПОУМ - это не уникум, а капля в море.