Морская радиоэлектронная разведка

Малый разведывательный корабль «Алидада»

В это время в Военно-морском флоте СССР начал формироваться новый класс кораблей, которые первый год назывались посыльными судами (очевидно, для легендирования их деятельности), затем кораблями ОСНАЗ, потом кораблями радиотехнической разведки (КРТР) и в настоящее время – разведывательными кораблями (РЗК).

Производилась экипировка экипажей кораблей в гражданскую одежду. Команды обеспечивались общегражданскими и санитарными паспортами.

1959 г. Одним из первых командиров подвижных морских разведывательных групп был Юрий Николаевич Егоров (в центре)

1960 г. Группа ОСНАЗ на корабле «Гироскоп»

Легендные документы тщательно изучались всем личным составом кораблей. В 60-х годах, вспоминают ветераны, при выходе судна в море экипаж переодевали в гражданскую одежду, документы личности и штатная документация корабля сдавалась на берег.





Легендирование кораблей предусматривало не только наличие на борту соответствующего рыбацкого реквизита, но и умение экипажа этим пользоваться.

1961 г. Корабль «Траверз». Обучение экипажа рыбацкому делу.

объединение в 1961 году дивизионов кораблей ОСНАЗ и ОМРТД флотов в единую организационную структуру, получившую название Морского радиотехнического отряда (МРТО).

Малый разведывательный корабль «Барограф». Построен в ГДР по проекту «Океан» в 1960 году как средний рыболовный морской траулер (СРТМ)

Но реальные штаты разведывательных кораблей были значительно больше, а с учётом дополнительных групп ОСНАЗ, прикомандировываемых на поход, необходимое количество спальных мест увеличивалось в 2–3 раза. Естественно, что при таком увеличении личного состава, автономность по воде и продовольствию должна была бы сократиться примерно в той же пропорции.



Однако автономность кораблей при выходе в море определялась, как правило, в те же 30, а иногда и более суток. Зачастую заправки в море проходили и через большее количество времени, если того требовала обстановка – нахождение в назначенном районе разведки или при слежении за определёнными объектами.

1961 г. Корабль «Кренометр». Проветривание и просушка продуктов

При возможности прием пищи осуществлялся на палубе

В разгар холодной войны американский корабль Proteus прибыл в Холи-Лох для обслуживания американских атомных подводных лодок Polaris, которые патрулировали воды в пределах 1500 миль от Советского Союза.

Передача ракеты Polaris между Proteus и USS Patrick Henry в Холи-Лох, Шотландия, 1961 год.

Осложнения международной обстановки, к которым проявлялось повышенное внимание со стороны высшего военного руководства страны, являлись первоочередными задачами кораблей ОСНАЗ. Ценные данные были добыты в период Карибского кризиса 1962 года, непрерывно освещалась обстановка в период американской агрессии во Вьетнаме, когда на позиции разведки непосредственно у Вьетнама находились 1–2 корабля ОСНАЗ ТОФ. В период арабо-израильского конфликта 1973 года корабль разведки Черноморского флота находился в восточной части Средиземного моря.

Средний разведывательный корабль (официально – гидрографическое судно) проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году.

Длительное слежение за ними потребовало наличия кораблей с большой скоростью хода. С 1966 года в состав разведок флотов начали поступать корабли проекта 850 типа «Николай Зубов». Водоизмещением 3100 тонн, двухвинтовые со скоростью 17 узлов. На Северный флот – ЭОС «Харитон Лаптев», на ТОФ – ЭОС «Гавриил Сарычев».



Интенсивность использования кораблей ОСНАЗ в эти годы увеличилась. Планы походов не только выполнялись, но и перевыполнялись. Корабли совершали походы с большим превышением автономности плавания. С большим напряжением несли боевую вахту экипажи кораблей и специалисты РР и РТР. Не редко вахта была двухсменной.

ЭОС «Харитон Лаптев»

Подготовка к походу

В составе участников учения, помимо прочих, наблюдались... и фотографировались (фото реальные того времени)

Система РЭР ВМФ

Разведывательные корабли составляли основу маневренных сил Разведок флотов, могли действовать на всю глубину зоны ответственности флота, длительно находиться в назначенных районах и эффективно решать поставленные задачи.

1972 год. Работает команда Харитона Лаптева. Подъём неопознанного устройства. Подняли, опознали. Беспилотный летательный аппарат MQ-74A

Еще одна «находка» Харитона «под охраной» командира и замполита. Этот аппарат относился к новейшим на тот момент устройствам американской системы SOSUS обнаружения советских подводных лодок.

Средний разведывательный корабль проекта 864 «Приазовье»

Заходы

Камрань 1997 год

Интенсивность использования кораблей ОСНАЗ в эти годы увеличилась. Планы походов не только выполнялись, но перевыполнялись. Корабли совершали походы с большим превышением автономности плавания. Они находились в море по 160–230 суток в году.

1971 год. Корабль «Селигер» в море у мыса Канаверал

Снимок сделан в 1973 году в период смены БРЗК «Закарпатье» у ВПС

К середине 70-х годов в составе разведок флотов находились корабли ОСНАЗ восьми различных проектов

Большой разведывательный корабль «Урал» (БРЗК ССВ-33 «Урал») – военный корабль, самый большой в мире корабль-разведчик

Средний разведывательный корабль проекта 864 «Приазовье»

Разведывательный корабль «Селигер»

ПЛАРБ ВМС США «Невада» типа «Огайо»

Начало новой эпохи

Средний разведывательный корабль «Юрий Иванов» проекта 18280

Подъем Военно-Морского Флага России на среднем разведывательном корабле (судне связи) «Иван Хурс» проекта 18280. Санкт-Петербург, 25 июня 2018 г.

Ветераны в строю

Бывший атомный крейсер USS Texas (CGN-39) и российский AGI Kareliya (SSV-535) в 1988 году. Фото ВМС США.

Обновленная Карелия

«Тихоокеанскому флоту США известно о российском судне, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его все время, пока оно находится здесь», – заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гей.



«С помощью патрульных самолетов, надводных кораблей и совместных сил мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе операций».

Две ракеты ПВО Standard Missile 6 Dual II (SM-6) не смогли уничтожить имитацию баллистической ракеты средней дальности, как предполагалось.



В испытании Flight Test Aegis Weapon System 31 Event 1 участвовал корабль ВМС США, способный защищаться от баллистических ракет, вероятно, крейсер класса Ticonderoga или эсминец класса Arleigh Burke.

РЗК ВМФ РФ «Карелия», «припаркованный» в одной морской миле от территориальных вод США, оказался в первом ряду, когда две ракеты ПВО США не смогли перехватить имитацию баллистической ракеты.

Вид с воздуха на полигон баллистических ракет Рональда Рейгана

Одна из пусковых позиций полигона расположена на хорошо известном ветеранам разведки ТОФ атолле Кваджелейн.

Героическая деятельность морских разведчиков достойна не только воспоминаний, но и воспевания.