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Ислам и Первая мировая война

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В среду 11 ноября 1914 года, когда османские генералы мобилизовали свои войска для борьбы на стороне Центральных держав, шейх аль-Ислам Ургюплю Хайри, высший религиозный авторитет в Константинополе, издал пять фетв, призывая мусульман всего мира к джихаду против стран Антанты и обещая им статус мучеников, если они погибнут в бою. Три дня спустя от имени султана-халифа Мехмеда V, «Повелителя правоверных», фетвы были зачитаны большой толпе у мечети Фатиха в Стамбуле.


После этого на официально организованном митинге массы с флагами и транспарантами прошли по улицам османской столицы, призывая к священной войне. По всей Османской империи имамы несли послание джихада верующим в своих пятничных проповедях. Обращаясь не только к османским подданным, но и к миллионам мусульман, живущим в странах Антанты. Фетвы были переведены на арабский, персидский, урду и татарский языки и распространены по всему миру.

В Лондоне, Париже и Санкт-Петербурге, где чиновников десятилетиями преследовали опасения исламского мятежа в населенных мусульманами частях их империй, провозглашение джихада вызвало тревогу.

Разведывательное управление Востока


Фетвы опирались на необычную концепцию джихада.

Его значение всегда было изменчивым, начиная от интеллектуальных размышлений и заканчивая военной борьбой с неверными. По сравнению с более ранними провозглашениями вооруженного джихада, данные фетвы были теологически неортодоксальными, хотя и не беспрецедентными, поскольку они призывали к выборочному джихаду против британцев, французов, черногорцев, сербов и русских, а не против христианских союзников халифа – Германии и Австро-Венгрии. Таким образом, священная война не была религиозным конфликтом в классическом смысле, который велся между «верующими» и «неверными».

Хотя декларация была частью усилий Османской империи по продвижению панисламизма, стратегии, которую Великая Порта преследовала с XIX века, чтобы сохранить единство внутри своей разнородной империи и заручиться поддержкой за рубежом, главную роль в этом эпизоде сыграли официальные лица в Берлине. Именно немцы настаивали на провозглашении джихада. Стратеги в немецкой столице обсуждали этот план в течение некоторого времени.

В разгар июльского кризиса кайзер заявил, что «весь мусульманский мир» должен быть спровоцирован на «дикое восстание» против британской, российской и французской империй. Вскоре после этого его начальник Генерального штаба Гельмут фон Мольтке приказал своим подчиненным «пробудить фанатизм ислама». Были разработаны различные планы, самый подробный из которых был написан Максом фон Оппенгеймом, чиновником Министерства иностранных дел и ведущим экспертом по современным исламским делам.

Его 136-страничный меморандум о революционизации исламской территории германских врагов, составленный в октябре, за месяц до вступления османов в войну, очертил кампанию по разжиганию религиозного насилия в населенных мусульманами районах в колониях стран Антанты. Описывая «ислам» как «один из наших самых важных видов оружия», которое может быть «решающим для успеха войны», он сделал ряд конкретных предложений, включая «призыв к священной войне».

В последующие месяцы Оппенгейм создал «Разведывательное управление Востока», которое стало центром политики и пропаганды Германии в странах ислама. По всему мусульманскому миру немецкие и османские эмиссары распространяли панисламскую пропаганду, используя язык священной войны и мученичества. Берлин также организовывал миссии по подстрекательству к восстаниям в мусульманских глубинках стран Антанты.

В первые месяцы войны на Аравийский полуостров было направлено несколько немецких экспедиций, чтобы заручиться поддержкой бедуинов и распространить пропаганду среди паломников. Были также попытки распространить пропаганду против англо-египетского правления в Судане и организовать восстание в британском Египте. В Киренаике немецкие эмиссары пытались убедить лидеров исламского ордена Санусийя напасть на Египет.

В предыдущем десятилетии члены ордена организовали сопротивление имперскому вторжению, призывая к джихаду против французских войск в южной Сахаре, и сражались с итальянцами после их вторжения в Триполитанию в 1911 году. После длительных переговоров и значительных платежей члены ордена, наконец, взялись за оружие, напав на западную границу Египта, но вскоре были остановлены англичанами. Попытки вооружить и спровоцировать мусульманские движения сопротивления во французской Северной Африке и британской и французской Западной Африке имели некоторый успех, но не представляли серьезной общей победы.

В начале 1915 года немецкая миссия отправилась в южный Ирак, чтобы встретиться с влиятельными представителями городов Наджаф и Кербела, глобальных центров шиитского ислама. Хотя ведущие шиитские ученые уже издали декреты в поддержку османских фетв в конце 1914 года, немцы убедили еще нескольких мулл (с помощью значительных взяток) написать еще одно воззвание о священной войне. Некоторые шиитские сановники в Иране также решили помочь в этом деле.

Ученые из Иранского национального архива недавно отредактировали книгу фетв, которые были изданы персидскими улемами во время войны, давая представление о сложных теологических и политических дебатах, вызванных призывом султана к джихаду.

Самая важная из всех немецких миссий была направлена на распространение восстания из Афганистана на мусульманские пограничные земли Британской Индии во главе с баварским артиллерийским офицером Оскаром Риттером фон Нидермайером и его соперником, дипломатом Вернером Отто фон Хентигом. Хотя после одиссеи через Аравию и Иран Нидермайер и Хентиг достигли Афганистана в 1915 году, им не удалось убедить местных мусульманских лидеров присоединиться к джихаду.

Противостояние


В целом немецко-османские попытки использовать ислам для своих военных усилий потерпели неудачу.

В столицах Антанты призыв к священной войне вызвал большую тревогу среди чиновников, которые содержали военные резервы в своих колониях, населенных мусульманами, войска, которые в противном случае могли бы сражаться в окопах Европы. Однако Берлину и Стамбулу не удалось спровоцировать более крупные восстания.

Идея о том, что ислам может быть использован для провоцирования организованного восстания, была ошибочной. Влияние панисламизма было переоценено. Мусульманский мир был слишком неоднороден. Что еще более важно, кампании не хватало доверия. Было слишком очевидно, что мусульмане использовались для стратегических целей Центральных держав, а не для истинно религиозных целей. Султан не имел религиозной легитимности и был менее общепризнан в качестве халифа, чем надеялись стратеги в Берлине.

Державы Антанты противостояли джихаду.

С самого начала французы распространяли указы лояльных исламских сановников, отрицавших, что османский султан имел право издавать призыв к священной войне. Религиозные лидеры активно участвовали в вербовке мусульман Французской империи для участия в сражениях на полях Европы.

Британцы ответили на призыв Стамбула к джихаду своей собственной религиозной пропагандой: исламские сановники по всей империи призывали верующих поддержать Антанту, осуждая джихад как беспринципное и своекорыстное предприятие и обвиняя султана в отступничестве. Царские чиновники также нанимали религиозных деятелей для осуждения германо-османского джихада.

Вскоре после провозглашения пяти фетв один из высших исламских авторитетов империи Романовых, муфтий Оренбурга, призвал верующих к оружию против врагов своей империи.

В конце концов, многие мусульмане оказались лояльными французскому, британскому и российскому правительствам. Сотни тысяч сражались в своих колониальных армиях.
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Использованы фотографии:
https://miningawareness.files.wordpress.com/2019/10/img_6501.jpg
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30 комментариев
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  1. по привычке
    по привычке 14 августа 2021 04:31
    0
    Ещё одно подтверждение, что религия - опиум для народа.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 14 августа 2021 04:52
      0
      Цитата: по привычке
      Ещё одно подтверждение, что религия - опиум для народа.

      Не зря об этом задумывались многие великие. Действительно, как тут не вспомнить «крещение Руси», «великие крестовые походы»...Ради чего, собственно? Чтобы признать, что палка о двух концах или выяснить, что палка нечто бесконечное?
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      1. по привычке
        по привычке 14 августа 2021 06:00
        +3
        Может быть, перефразируя кое-кого, религия - продолжение политики другими средствами?
      2. Гиперион
        Гиперион Вчера, 11:25
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: по привычке
        Ещё одно подтверждение, что религия - опиум для народа.

        Не зря об этом задумывались многие великие. Действительно, как тут не вспомнить «крещение Руси», «великие крестовые походы»...Ради чего, собственно?

        Ради власти, ресурсов и расширения жизненного пространства. А религия - просто хороший повод. "Мы - верные, они - неверные". Не было бы религии, была бы идеология.
        Наверное, на определенном историческом этапе религия была нужна. Не в плане предотвращения насилия естественно, но как психологический якорь в непонятной для простого человека реальности. Ну и как способ управления и организации общества.
    2. Ольгович
      Ольгович 14 августа 2021 07:31
      -5
      Цитата: по привычке
      Ещё одно подтверждение, что религия - опиум для народа.

      Православие и Россия неотделимы.

      Православие создало Россию и народ такими ,какими они есть..

      А Германии все вернулось-и развязывание ими мировых войн, и революций и джихадов....
      1. по привычке
        по привычке 14 августа 2021 09:27
        +1
        Православные никогда не призывали к "священной войне" с иноверцами.
        1. Ольгович
          Ольгович 14 августа 2021 10:40
          -4
          Цитата: по привычке
          Православные никогда не призывали к "священной войне" с иноверцами

          Православная церковь всегда призывала к защите Отечества от нашествий иноземцев и всегда стояла в рядах его защитников..
          1. по привычке
            по привычке 14 августа 2021 11:16
            -2
            А я о чём? Защита Отечества, а не религиозная нетерпимость.
      2. paul3390
        paul3390 14 августа 2021 15:00
        +2
        Православие и Россия неотделимы.

        Ничего - СССР вполне успешно отделил себя от религии вообще и православия в частности, при этом - умудрившись стать одной из двух супердержав на планете..
        1. Ольгович
          Ольгович 14 августа 2021 15:40
          -5
          Цитата: paul3390
          Ничего - СССР вполне успешно отделил себя от религии вообще и православия в частности, при этом - умудрившись стать одной из двух супердержав на планете..

          Ничего- СССР нет давно: умудрившийся исчезнуть мелькнувший эпизод на фоне более чем тысячелетней истории Руси, а Русь по-прежнему с тысячелетним Православием на одном пути, как и все прошедшее тысячелетие.

          И да: не встречал в истории "сверхдержавы" с талонами на женские трусы раз в квартал и на элементарную еду-и это в мирное время на пике развития.
          1. Кронос
            Кронос 14 августа 2021 16:59
            0
            Религиозное мышление это прошлое времен до развития науки и техники.
            1. Толстый
              Толстый 14 августа 2021 17:34
              +1
              hi Развитие науки и техники никак не влияет на религиозное мышление, а в некоторых случаях благоприятствует появлению новых верований. Например иллюминаты (просвещенные), сциентисты, оккультисты, инглиисты, конспирологи...
          2. bk0010
            bk0010 14 августа 2021 18:34
            -1
            Цитата: Ольгович
            Ничего- СССР нет давно: умудрившийся исчезнуть мелькнувший эпизод на фоне более чем тысячелетней истории Руси, а Русь по-прежнему с тысячелетним Православием на одном пути, как и все прошедшее тысячелетие.
            Тогда тысячелетие с православием не более, чем эпизод в многотысячелетней истории язычества. Да, и далеко не все тысячелетие: до Петра 1 православие было городской религией, деревня (не менее 90% населения) оставалась языческой. А в конце тысячелетия монополию православия отрихтовали большевики, пришлось попам жить на свои (не всем, многие из них еще в КГБ подрабатывали).
            Цитата: Ольгович
            И да: не встречал в истории "сверхдержавы" с талонами на женские трусы раз в квартал и на элементарную еду-и это в мирное время на пике развития.
            То есть существование СССР вы отрицаете?
            1. Ольгович
              Ольгович Вчера, 10:17
              -3
              Цитата: bk0010
              Тогда тысячелетие с православием не более, чем эпизод в многотысячелетней

              только вот именно ЭТО тысячелетие сформировало Русский народ и Россию-и для них оно наиглавнейшее.
              Цитата: bk0010
              Да, и далеко не все тысячелетие

              все тысячелетие Православие формировало народ и строило Государство-самое большое в мире
              Цитата: bk0010
              А в конце тысячелетия монополию православия отрихтовали большевики, пришлось попам жить на свои

              в свое время церковь была болагополучным собственником и сама обеспечивала себя.

              "Рихтование" -это убийство более ста тысяч священников и разрушение десятков тысяч храмов, многие из которых являлись уникальными памятниками воинской и культурной СЛАВЫ Русского народа, сожжение и уничтожение , разграбление миллионов икон, церковных книг, мозаик и тп, наряду с уничтоженными и разграбленными могилами русских Героев Минина и Пожарского, Багратиона и Нахимова , Потемкина и Лазарева и тп и тп. Какой внешний враг уничтожил столько?
              Цитата: bk0010
              о есть существование СССР вы отрицаете?

              "сверхдержава с ...талонами на женские трусы? Помилуйте, мил человек...
              1. bk0010
                bk0010 Вчера, 10:26
                +1
                Цитата: Ольгович
                только вот именно ЭТО тысячелетие сформировало Русский народ и Россию-и для них оно наиглавнейшее.
                Сегодняшнюю Россию, а предыдущее тысячелетие сформировало Русь времен крещения и так далее.
                Цитата: Ольгович
                все тысячелетие Православие формировало народ и строило Государство-самое большое в мире
                Все тысячелетие православие паразитировало на народе и государстве, не более.
                Цитата: Ольгович
                "Рихтование" -это убийство более ста тысяч священников и разрушение десятков тысяч храмов, многие из которых являлись уникальными памятниками воинской и культурной СЛАВЫ Русского народа, сожжение и уничтожение , разграбление миллионов икон, церковных книг, мозаик и тп, наряду с уничтоженными и разграбленными могилами русских Героев Минина и Пожарского, Багратиона и Нахимова , Потемкина и Лазарева и тп и тп. Какой внешний враг уничтожил столько?
                И что из этого церковь сама не делала, по отношению к язычникам или тем же староверам? Или даже к крестьянам, из которых попы последнюю копейку выжимали. Как ей свои же методы не понравились!
                Цитата: Ольгович
                "сверхдержава с ...талонами на женские трусы? Помилуйте, мил человек...
                Да, эк вас на трусах-то замкнуло. Стратегические подводные ракетоносцы аж не видите. Сверхдержава, безусловно! Если бы талоны заменили на высокие цены, то вам бы легче было?
                1. Ольгович
                  Ольгович Вчера, 11:12
                  -3
                  Цитата: bk0010
                  а предыдущее тысячелетие сформировало Русь времен крещения и так далее

                  мысль понятна-Русь сформирована.. Адамом и Евой.

                  И так далее-до образования солнечной туманности и тоже- "так далее", да...
                  Цитата: bk0010
                  Все тысячелетие православие паразитировало на народе и государстве, не более.

                  ага, именно во имя "паразита" русский народ создал самые значимые уникальные памятники в своей истории, вложив в них сю душу, умение, искусство и любовь -Кижи, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, на Нерли и пр и пр. fool
                  Цитата: bk0010
                  И что из этого церковь сама не делала, по отношению к язычникам или тем же староверам?

                  Церковль-не государство и она НЕ делала этого: убийство более ста тысяч священников и разрушение десятков тысяч храмов, многие из которых являлись уникальными памятниками воинской и культурной СЛАВЫ Русского народа, сожжение и уничтожение , разграбление миллионов икон, церковных книг, мозаик и тп, наряду с уничтоженными и разграбленными могилами русских Героев Минина и Пожарского, Багратиона и Нахимова , Потемкина и Лазарева и тп и тп.
                  Она не грабила и не гробила русский народ и Россию, как это сделано в 1917- и далее
                  Цитата: bk0010
                  Да, эк вас на трусах-то замкнуло. Стратегические подводные ракетоносцы аж не видите. Сверхдержава, безусловно! Если бы талоны заменили на высокие цены, то вам бы легче было?

                  Могу вас замкнуть на носки, панталоны, пальто, колбасу, мясо, молочные продукты и далее по списку на всю номенклатуру ТНП, на которые сверхдежавцы ввели талоны в мирное время на пике развития.
                  Не ракетоносцы, а обезлюдевшая, стремительно вымирающая , споенная, деградировавшая, в глубочайшем кризисе русская деревня, вся центральная Россия, разоренное, в диком кризисе российское с/хозяйство с заброшенными многими миллионами га с/угодий, с уничтоженными 160 тыс населенными пунктами и ТРЕТЬЮ погибшего и так скуднейшего урожая и пр и пр -вот реальность и уровень совсем не сверхдержавы
                  Цитата: bk0010
                  Если бы талоны заменили на высокие цены, то вам бы легче было?

                  не можешь-не мучай !(с)
                  1. bk0010
                    bk0010 Вчера, 14:11
                    0
                    Цитата: Ольгович
                    мысль понятна-Русь сформирована.. Адамом и Евой.
                    Да, с мыслительным процессом у вас как-то не очень...
                    Цитата: Ольгович
                    ага, именно во имя "паразита" русский народ создал самые значимые уникальные памятники в своей истории
                    Не совсем так: паразит за счет народа создал для себя самые значимые уникальные памятники. А в революцию их вернули народу. И отомстили паразиту.
                    Цитата: Ольгович
                    Церковль-не государство
                    Это Россия. Тут церковь - государственный институт, функционирующий для содействия МВД под управлением обер-прокурора.
                    Цитата: Ольгович
                    Могу вас замкнуть на носки, панталоны, пальто, колбасу, мясо, молочные продукты и далее по списку на всю номенклатуру ТНП, на которые сверхдежавцы ввели талоны в мирное время на пике развития.
                    Мил человек, везде не хватает или денег или товаров, коммунизма еще нигде нет. СССР, по идеологическим причинам, выбрал дефицит товаров. Стоило младореформаторам задрать цены и товары сразу появились (их просто не могли себе больше позволить), но жить людям от этого лучше не стало.
                    1. Ольгович
                      Ольгович Вчера, 15:37
                      -2
                      Цитата: bk0010
                      Да, с мыслительным процессом у вас как-то не очень..

                      П.1 . Это заявляет особь с отсутствием оного в принципе.
                      Цитата: bk0010
                      Не совсем так: паразит за счет народа создал для себя самые значимые уникальные памятники.

                      т.е. народ ..не хотел их создавать и только под ...принуждением и насилием создал высшие свои шедевры? belay fool lol

                      См. П.1, да
                      Цитата: bk0010
                      А в революцию их вернули народу. И отомстили паразиту.

                      в революцию их у народ ОТНЯЛИ и значительную часть вообще УНИЧТОЖИЛИ. Как и физически уничтожили более сотни тысяч служителей и миллионы верующих.
                      Цитата: bk0010
                      Это Россия. .

                      fool ваш режим грабил и гробил Россию, церковь и русский народ -см. катастрофу 1991 (и до того) и Русский крест
                      Цитата: bk0010
                      Мил человек, везде не хватает или денег или товаров, коммунизма еще нигде нет. СССР, по идеологическим причинам, выбрал дефицит товаров.

                      Так приведите же решения кпсса о таком "выборе", лгун. lol

                      Покажите их заявления о плановом выпуске пустых необеспеченных бумажек.

                      Цитата: bk0010
                      Стоило младореформаторам задрать цены и товары сразу появились (их просто не могли себе больше позволить), но жить людям от этого лучше не стало.

                      lol То-то я смотрел в 90-е,00,10е годы в Западной Европе на ломящиеся от товаров полки магазинов-это бедные немцы/англы/франки и пр просто купить их, оказывается...не могут. fool lol

                      Далее-Лавров...
                      1. bk0010
                        bk0010 Вчера, 21:51
                        0
                        Цитата: Ольгович
                        П.1 . Это заявляет особь с отсутствием оного в принципе.
                        Ну вот кто бы говорил!
                        Цитата: Ольгович
                        т.е. народ ..не хотел их создавать и только под ...принуждением и насилием создал высшие свои шедевры? belay fool
                        Народ под принуждением и насилием строил шикарные сооружения для попов и аристократии. Среди этих сооружений встречались и шедевры. Так доступно?
                        Цитата: Ольгович
                        в революцию их у народ ОТНЯЛИ и значительную часть вообще УНИЧТОЖИЛИ. Как и физически уничтожили более сотни тысяч служителей и миллионы верующих
                        Организовать в церкви дом культуры это не значит отнять ее у народа, даже вы сможете это понять, просто приложите усилие.
                        Цитата: Ольгович
                        fool ваш режим грабил и гробил Россию, церковь и русский народ -см. катастрофу 1991 (и до того) и Русский крест
                        Так грабил, что создал сверхдержаву, которая кормила половину мира? Ну-ну, fool
                        Цитата: Ольгович
                        Так приведите же решения кпсса о таком "выборе", лгун.
                        Это не я лгун, это ты туповат. Просто почитай о деньгах и коммунизме.
                        Цитата: Ольгович
                        lol То-то я смотрел в 90-е,00,10е годы в Западной Европе на ломящиеся от товаров полки магазинов-это бедные немцы/англы/франки и пр просто купить их, оказывается...не могут. fool
                        Именно. Снизьте цену втрое и посмотрите на результат.
          3. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 11:32
            0
            Цитата: Ольгович
            И да: не встречал в истории "сверхдержавы" с талонами на женские трусы раз в квартал и на элементарную еду-и это в мирное время на пике развития.

            Вот сюда смотрим и либо возмущаемся чужому «невежеству», либо восхищаемся собственной «образованностью»:
            1. Ольгович
              Ольгович Вчера, 12:44
              -2
              Цитата: ROSS 42
              Цитата: Ольгович
              И да: не встречал в истории "сверхдержавы" с талонами на женские трусы раз в квартал и на элементарную еду-и это в мирное время на пике развития.

              Вот сюда смотрим и либо возмущаемся чужому «невежеству», либо восхищаемся собственной «образованностью»:

              просмотрел: эту лицемерную брехню противно слушать: все развалили горбачевы/сусловы, а до того все путем.

              Этот псевдо"историк" и караулов не в курсе, что к 1989 году в России стоял МИЛЛИОН брошенных пустых жилых домов, уничтожено БОЛЕЕ половины населенных пунктов России (более 160 тыыс) , более 40 тыс школ, десятки тыс ДК, медпунктов, заброшены МИЛЛИОНЫ га с/угодий, одичали огромные территории, ТРЕТЬ скднейшего урожая просто ГИБЛО под снегом и в грязи, истощено 90% пашни, с 1959 по 1979 г СОРОК ЧЕТЫРЕ процента сельского населения СБЕЖАЛО из села и пр и пр.
              Эта КАТАСТРОФА , наачвшаяся в 1917-1930хх у них просто не существует.

              Смешные фрики.
      3. ANB
        ANB Вчера, 00:30
        +1
        . Православие и Россия неотделимы.

        Православие создало Россию и народ такими ,какими они есть..

        Оно то конечно да, православие сыграло важную роль. Как и ислам, буддизм. И атеизм тоже.
        Не одни православные воевали за Родину. Особенно в Великую Отечественную. Иудеи, протестанты и католики тоже отметились.
        1. Ольгович
          Ольгович Вчера, 10:26
          -1
          Цитата: ANB
          Оно то конечно да, православие сыграло важную роль. Как и ислам, буддизм. И атеизм тоже.

          слово "степень" должно быть знакомо
          Цитата: ANB
          Не одни православные воевали за Родину. Особенно в Великую Отечественную. Иудеи, протестанты и католики тоже отметились.

          Все отметились, все-герои.

          Но именно к героям и славе Русского православного народа вынуждены были обратиться руководители в тяжелейшие и решающие минуты ВОВ, ибо-степень, да..

          Кстати, 62% армии в тяжелейшие 41 и 42гг составили русские, хотя их 50% от населения .

          Каждый четветрый русский, независимо от пола и возраста-одел солдатскую шинель.
          1. ANB
            ANB Вчера, 13:32
            +1
            . Каждый четветрый русский, независимо от пола и возраста-одел солдатскую шинель.

            Если не трудно, приведите такие же данные о татарах и евреях.
    3. Lynx2000
      Lynx2000 14 августа 2021 12:05
      +2
      Цитата: по привычке
      Ещё одно подтверждение, что религия - опиум для народа.

      Для малограмотного населения сплачивающей силой является религиозная общность против врага-иноверца.
      Для более-менее образованного населения - идеи своего национального превосходства, "выживания", сплачивают общество одной нации против иных народов.
      В любом случае, независимо от уровня образованности, религиозности, идеологии (политической, национальной, пр.) применяются соответствующие перечисленному способы убеждения общества, только у идеологов (религиозных или политических) цель одна.
  2. Толстый
    Толстый 14 августа 2021 06:47
    +2
    hi Султан не мог объявить джихад, только газават, поскольку был светским правителем.
    Слово «газават» в переводе с арабского языка означает "военный поход", "набег". За участие в такой борьбе человек наделялся почетным титулом "гази", то есть борец за веру.
    шейх аль-Ислам Ургюплю Хайри, высший религиозный авторитет в Константинополе, издал пять фетв, призывая мусульман всего мира к джихаду против стран Антанты
    . Ну призвал... уже после мобилизации. А куда бы он делся?
    Три дня спустя от имени султана-халифа Мехмеда V, «Повелителя правоверных», фетвы были зачитаны большой толпе у мечети Фатиха в Стамбуле.

    Большинство духовных лидеров других стран Ургюплю Хайри не поддержали.
    сущность газавата близка к джихаду, но все же имеет некоторые отличия. Во-первых, джихад в данном случае выступает как более возвышенное деяние, совершая которое человек руководствуется исключительно благими намерениями. Газават также считается благим делом, но в меньшей степени, нежели джихад. Это объясняется тем, что джихад осуществляется на пути Аллаха, и муджахид защищает своих братьев и сестёр по вере. В случае с газаватом человек может сражаться в интересах своей Родины или своего народа, что также благо, но уже в меньшей степени. what request
  3. Dunkelheit
    Dunkelheit 14 августа 2021 07:12
    0
    И муфтий Оренбурга туда же, я б его...
    1. Авиатор_
      Авиатор_ 14 августа 2021 14:55
      +1
      муфтий Оренбурга, призвал верующих к оружию против врагов своей империи.

      Рабочие паровозоремонтных мастерских Оренбурга, где тоже имелись мусульмане, имели другое представление о врагах, нежели муфтий, что помогло впоследствии в январе 1919 отбить город у белых и выдержать летне-осеннюю осаду в 1919 году. Муса Джалиль, будучи в то время в Оренбурге, тоже воззванием муфтия не вдохновился.
  4. А. Привалов
    А. Привалов 14 августа 2021 07:40
    +3
    К началу ПМВ, Османская империя была уже "мертва".
    За последние 600 лет владычества на БВ она изжила себя. Как огромный динозавр, ещё могла двигаться не отдавая себе отчёт, что хвост уже охватила гангрена. В 1908 году Крит, воспользовавшись Младотурецкой революцией, объявил энозис с Грецией.
    В 1912 году, когда Сербия, Черногория и Греция предъявили права на управление территорией Албании, Албания объявила независимость...
    Империя рухнула бы чуть раньше или чуть позже. Начинать в 1914 году джихад было уже поздно.
  5. Undecim
    Undecim 14 августа 2021 13:49
    +3
    Автор, хочу заметить, что Вы встали на неверный путь. Пользоваться чужими статьями при написании своих - это нормально. Но переписывать их практически дословно без указания источника - это, знаете ли, нехорошо.
    В порядочном обществе за это канделябром, канделябром, особенно с учетом того, что первоначальную статью Вы своим неумелым копирайтом испортили.
    Это из Вашей статьи.
    Три дня спустя от имени султана-халифа Мехмеда V, «Повелителя правоверных», фетвы были зачитаны большой толпе у мечети Фатиха в Стамбуле.
    После этого на официально организованном митинге массы с флагами и транспарантами прошли по улицам османской столицы, призывая к священной войне. По всей Османской империи имамы несли послание джихада верующим в своих пятничных проповедях.

    А это из чужой.
    Три дня спустя, от имени султана-халифа Мехмеда V, «главнокомандующего верующими» (марионеточного халифа, назначенного младотурецким правительством), указ был зачитан большой толпе у константинопольской мечети Фатих.
    Затем огромные толпы людей с флагами и знаменами прошли по улицам османской столицы, призывая к священной войне. По всей Османской империи имамы несли весть о джихаде верующим в своих пятничных проповедях и так далее.