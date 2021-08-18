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Советские экстрасенсы как плод деградации образования и науки

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Введение



Когда между марксистом и разного рода антикоммунистами происходит диспут вокруг советского образования, то для последних, как спасительным аргументом, является то, что в период перестройки образованные советские граждане «заряжали воду и слушали Кашпировского». Это действительно так.

Однако тут есть очень важные моменты, такие как деградация общественного сознания (вместе с общественным бытием) и перерождение человека советского (воспитанного на научных основах и имеющего материалистическое понимание происходящего в мире) в человека буржуазного общества. То есть воспитанного в идеалистических представлениях, имеющего склонность (в условиях животной конкуренции капиталистического общества, постоянной борьбы за жизнь и работу) не только к разного рода алкогольному и наркотическому эскапизму, но и эскапизму, если так можно выразиться, духовному (всякие религиозные секты (официальные и неофициальные), шаманы, предсказатели, целители и прочие мракобесы). Как и первый, он не несет в себе никакой пользы, а лишь на короткое время дает эффект самоуспокаения.

На минутку в прошлое


Прежде чем говорить о советских экстрасенсах, думаю, стоит немного рассмотреть экстрасенсов в их развитии.

Экстрасенсы появились практически сразу же вместе с религией и очень долгое время (в первую очередь в период господства язычества) существовали рука об руку с ней, не враждуя, а подчас и дополняя.

Разного рода жрецы Древнего Египта, шаманы Древней Месопотамии и Персии, маги и предсказатели Древней Греции и Рима – все они служили (по большей части напрямую) представителям правящих классов Древнего мира, а также за плату они, если так можно выразиться, «осуществляли профессиональную деятельность», оказывая услуги свободным людям (горожанам, торговцам, военачальникам и др.). Нередко некоторые из подобных экстрасенсов получали весьма весомую поддержку.

Однако это все продолжалось до того, когда на смену множеству разнообразных божеств и богинь, пришло единобожие, а на смену разношёрстным религиозным учреждениям в определенной степени возникло единство и единоначалие. С наступлением эпохи феодализма отношение к экстрасенсам поменялась.

Это стало результатом как борьбы за сохранение экономических и властных основ церковных феодалов, которые не терпели конкуренции за право быть, если так можно выразиться, умом и совестью народов, так и исторических факторов (не только языческие праздники Римской империи (которые новая церковь переиначила под себя), но и весьма почитаемые римскими рабовладельцами экстрасенсы вызывали у различных народов, ранее находившихся под пятой Рима, болезненные воспоминания о «прекрасных» временах полурабского положения).

Это заставило экстрасенсов уйти в подполье, затаиться в деревнях, на окраинах городов. Что также стало одной из причин появления в разнообразных мифах, легендах, сказках (и прочих родоначальников жанров хоррор, фэнтези и фантастики) ведьм, колдунов, чернокнижников (ведь уж таков материализм, где каждая притча, примета, миф и прочие элементы культурной надстройки всегда происходят из определенного экономического базиса и общественного бытия, а также относятся именно к ним).

Однако, в связи с тем, что в период рабовладельчества и в феодальный период в умах людей господствовали всевозможные идеалистические представления о мире, а также благодаря борьбе светских и церковных феодалов за обладание большим количеством средств производства, некоторым экстрасенсам удавалось получать поддержку со стороны королей, князей, графов.

Например, Нострадамус возвысился в статус прорицателя, благодаря знакомству и де-факто служению Екатерине Медичи, королеве Франции. Есть также академический факт, что источником вдохновения пророчеств Нострадамуса служил сборник Mirabilis Liber. Это анонимный и ранее очень популярный сборник предсказаний различных христианских святых и богословов, который был частично написан в Средние века, примерно в 1000 году, получил дополнения и впервые напечатан во Франции в 1522 году. Он содержал пророчества Псевдо-Мефодия, Иоахима Флорского, Савонаролы, а также теорию планетных эпох, которая заимствовалась почти дословно из трактата Ришара Русса.

Постепенно с развитием науки и гуманизма первые буржуазные революции как по церковникам (которые теперь переставали быть правящим классом, а становились в определенной степени идеологическими помощниками нового правящего класса – буржуазии), так и по экстрасенсам нанесли ощутимый удар.

Правда, последствия данного удара стали потихоньку сходить на нет с развитием капитализма. Ведь и при капитализме определенного рода материалистические взгляды на мир вскоре уступили место различного рода идеализму. Ведь и при капитализме новому правящему классу потребовалась работа не только церковников, но и их конкурентов в одурачивании, одурманивании и самоуспокоении представителей нового эксплуатируемого класса – пролетариата.

Да и к тому же капиталистам, живущим чужим трудом, созерцающим мир, нужны были в качестве особого рода развлечения подобные люди, говорящие о духах, о параллельных мирах, об Атлантидах с Лемуриями. Даже сами капиталисты иногда на себя примеряли шкуру эдаких Гендельфов.

Посему неудивителен факт открытия разных салонов и тайных оккультных, мистических обществ. Интерес к оккультизму и прочему мракобесию как со стороны буржуазии и со стороны буржуазной интеллигенции (Гиппиус, Юнг…), так и прочих оторванных от народных масс людей не случаен: им ведь тоже нужен своеобразный эскапизм, правда, вызванный не адским трудом, а иными мотивами.

Разумеется, с развитием самого капитализма, науки, техники, прогрессировали и сами экстрасенсы. Появились новые их типы и формы (неоцелители теперь уже не использовали разные травы, танцы, песни, а заменили это на «энергетику»; возникли всякого рода экзорцисты и т.д.). Однако их основа осталась прежней – использование погрязших в идеализме народных масс для извлечения денег при помощи самоуспокоения и самовнушения «клиента», который не излечится и не осчастливится по факту, но зато самоуспокоится и самовнушит себе факт исцеления и счастья (пусть и на короткое время).

Диалектика советского общества и советских экстрасенсов


Однако что-то мы увлеклись разбором истории экстрасенсов.

Перейдем лучше к рассмотрению положения данных работников «потустороннего труда» в СССР.

Как известно, главной идеологической и научной основой советского общества и государства был марксизм. Благодаря данной надстроечной основе, а также в связи с постепенно строящимся социалистическим базисом (укрепляющим социалистическую надстройку) и социально-экономическими улучшениями большей части граждан СССР, идеализм практически на всех фронтах сдавал позиции материализму.

Религиозное и прочее мракобесие постепенно изживалось. Правда, в период войны и пришлось пойти на некоторые уступки церкви как в связи с тем, что достаточная часть граждан СССР еще не до конца была воспитана в материалистических нормах и имела определенную долю религиозности (что вкупе с использованием германской буржуазией и ее союзниками церковников было очень опасным), так и в связи с получением дополнительных финансов для армии. Но тем не менее данные уступки не отменяли борьбу с религией и идеализмом.

Общественное бытие советского человека улучшалось, вместе с укреплением советского общественного сознания.

Однако это не означает, что внутри советского общества не существовали различные «идеологические короеды». Некоторые коммунисты имеют талант впадать в две крайности: или обожествлять СССР (что переводит их в разряд догматиков, сталинистов, красных охранителей), или огульно критиковать СССР (что, по сути, приводит их в стан троцкистов, реформистов или, вообще, в правый лагерь), что не есть хорошо. Они были: просто на одном историческом промежутке с ними боролись и давили, а на другом – давали им вольную.

Диалектический материализм, основанный на том, что предмет познается в своем развитии и в развитии окружения данного предмета. Беря это во внимание, стоит рассказать, как «советские» экстрасенсы смогли выбраться на свет и впоследствии обрести популярность.

Истоки появления их стоит искать в деградации советского государства и экономики. К данной деградации привели как объективные причины, так и субъективные (которые в большинстве своем переплетены). Предлагаю кратко их рассмотреть.

Объективные причины


К объективным причинам следует отнести:

– слаборазвитость в Российской империи капитализма, в связи с преобладанием аграрного сектора в экономике, сильными феодальными пережитками, и как результат этого – доминирование мелкобуржуазного крестьянства над рабочими.

– огромные потери в сознательных марксистских кадрах партии в периоды Гражданской, а затем и Великой Отечественной войн.

Субъективные причины


К субъективным причинам деградации относятся:

– наличие, а в определенный период (в особенности после Великой Отечественной войны, когда было необходимо быстро преодолеть дефицит партийных кадров) и увеличение кадров в партии, чья сознательность и приверженность марксистской науке была очень сомнительна:

– постепенный отказ от ленинско-сталинского подхода к строительству социализма (с последующим отказом от самого социализма и его ликвидации); постепенная ревизия (вместо диалектического развития) марксизма (превращение коммунистической партии из оплота марксизма в его ликвидатора); постепенное превращение коммунистической партии из партии «авангарда пролетарского класса» в «общенародную» (де-факто – оппортунистическую и полубуржуазную);

– отказ от ряда весьма ценных научных, экономических, архитектурных разработок эпохи Сталина. Неправильная, а иногда и вовсе губительная экономическая политика, ухудшавшая социально-экономическое положение как внутри СССР, так и во вне.

Эти причины стали постепенно приводить к деградации как советской надстройки, так и базиса, что, разумеется, отражалось как на общественном бытии, так и на общественном сознании.

Народные массы постепенно перестали верить партии. А поскольку партия говорила о марксизме, материализме и коммунизме, то и марксистская наука, материалистический взгляд на мир, идеи и цели коммунизма стали также превращаться во что-то сначала нейтральное (ну марксизм и марксизм: и что), а потом и вовсе во враждебное (если бы не этот весь марксизм, жили бы сейчас как сыр в масле).

И по законам диалектики воспитанные в материалистическом понимании мира люди стали уходить в сторону идеализма (единство и борьба противоположностей), тем самым превращаясь из людей советских в среднестатистических представителей буржуазного общества (отрицание отрицания). И с ухудшением социально-экономической обстановки таких людей становилось все больше и больше (взаимопереход качества в количество и количества в качество).

В связи с этим новыми красками заиграло религиозное и прочее мракобесие. Стали появляться все новые и новые секты, целители, предсказатели, колдуны (Ванга, Джуна, Кашпировский, Чумак). Они «лечили», «предсказывали», «заряжали» все и всех. Разумеется, за деньги.

Советский народ, переставший верить вначале в партию, потом во все, что она постулировала, что с ней было связано, вскоре стал не верить и советскому образованию и науке (которые к началу перестройки также почувствовали на себе законы диалектики). А еще в скором времени это неверие переросло в антипатию, а потом и в ненависть.

Ко времени перестройки «советский народ практически полностью перестал быть советским». Возненавидя марксизм, он попал в лапы разных буржуазных наук. А возненавидя идеи коммунизма – в лапы антикоммунистических движений и организаций. Возненавидя материализм – в лапы идеалистов, церковников, экстрасенсов и прочих шарлатанов.

Итог


В общем, если сказать коротко, аргумент про «заряжение воды» советскими людьми – есть дутый аргумент. Он основан как на антимарксистских, антисоветских, антикоммунистических идеях, так и на идеалистических представлениях о мире, постулирующих неизменность человека в своем развитии и жизни.
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Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:09
    +1
    Разного рода жрецы Древнего Египта, шаманы Древней Месопотамии и Персии, маги и предсказатели Древней Греции и Рима – все они служили (по большей части напрямую) представителям правящих классов Древнего мира

    Вот откуда растут ноги "опиума для народа" - из древнего мира, а мы удивляемся откуда "чумаки и кашировские" появились.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 11:20
      0
      Меня удивляет другое,в СССР ведь практически все образованны были и многие с ВУЗами,а всё равно миллионы сидели с банками возле телека laughing
      Тетя Маша с геморроем из Сыктывкара, прикладывала больное место к телевизору laughing
  2. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 11:10
    +1
    ... ... А
    Итог
    вообще поразил.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    0
    Однако тут есть очень важные моменты, такие как деградация общественного сознания
    . Смутные времена однако. Человек ищет опору, что б опереться, поверить хоть кому то, во что то!!!
    К сожалению, смутным временам предшествовало, то же, не самое лучшее и понятное, простому обывателю.
    Так, к слову, далеко не все ударились в мистику ... было предложено много, много разного, неё понятного, запретного ранее, интересного!!! Вот так и растащили коллективное сознание по разным углам и закоулкам.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: rocket757
      Смутные времена однако. Человек ищет опору, что б опереться, поверить хоть кому то, во что то!!!

      После ПМВ тоже были смутные времена в Германии, народ поверил "баварскому капралу", и нашёл в нём опору. Итог правда вышел обратный задуманному.
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:16
    +1
    А возненавидя идеи коммунизма – в лапы антикоммунистических движений и организаций. Возненавидя материализм – в лапы идеалистов, церковников, экстрасенсов и прочих шарлатанов.
    Стать, а может и быть равнодушным к марксизму советский народ стал, но возненавидеть марксизм это преувеличение по моему. Но то что клерикалы и всевозможное шарлатанство одним мирром мазаны, так это в точку!
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:17
    0
    Ко времени перестройки «советский народ практически полностью перестал быть советским». Возненавидя марксизм, он попал в лапы разных буржуазных наук.

    Хорошо поработали капиталистические "антикоммунистические институты".
    Да и удивляться нечему, когда после опубликования "Манифеста компартии" в 1848 году в Лондоне, капитализм понял, что нужно бороться, борьба идёт на выживание. А средств на борьбу хватало, в отличии от социалистов-коммунистов, создававших свои кружки и сотни бессистемных партий, вещающих бог знает что с трибун. В отличии от них капитализм подошёл молча, прагматичнее и с научной обоснованностью процессов в обществе. Войны шли с переменными успехами, но итог был не из лицеприятных....
  6. ViacheslavS
    ViacheslavS Сегодня, 11:18
    0
    Я был тогда школьником, но помню, как люди бежали смотреть Кашпировского (или кто там был), так же как бежали смотреть (даже офицеры) Рабыню Изауру, но как мне кажется это следствие закрытости СССР, все это было экзотикой поэтому и вызывало интерес. Так же, как и карате, Брюс Ли и все остальное, на фоне сильнейшей советской боксерской школы, борьбы, САМБО, еще масло огонь подливали” партийные активисты” на местах, пытаясь запретить занятия карате, тем самым только добавляя ему ореол “загадочности и смертельности”.