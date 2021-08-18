Советские экстрасенсы как плод деградации образования и науки

Введение
Когда между марксистом и разного рода антикоммунистами происходит диспут вокруг советского образования, то для последних, как спасительным аргументом, является то, что в период перестройки образованные советские граждане «заряжали воду и слушали Кашпировского». Это действительно так.
Однако тут есть очень важные моменты, такие как деградация общественного сознания (вместе с общественным бытием) и перерождение человека советского (воспитанного на научных основах и имеющего материалистическое понимание происходящего в мире) в человека буржуазного общества. То есть воспитанного в идеалистических представлениях, имеющего склонность (в условиях животной конкуренции капиталистического общества, постоянной борьбы за жизнь и работу) не только к разного рода алкогольному и наркотическому эскапизму, но и эскапизму, если так можно выразиться, духовному (всякие религиозные секты (официальные и неофициальные), шаманы, предсказатели, целители и прочие мракобесы). Как и первый, он не несет в себе никакой пользы, а лишь на короткое время дает эффект самоуспокаения.
На минутку в прошлое
Прежде чем говорить о советских экстрасенсах, думаю, стоит немного рассмотреть экстрасенсов в их развитии.
Экстрасенсы появились практически сразу же вместе с религией и очень долгое время (в первую очередь в период господства язычества) существовали рука об руку с ней, не враждуя, а подчас и дополняя.
Разного рода жрецы Древнего Египта, шаманы Древней Месопотамии и Персии, маги и предсказатели Древней Греции и Рима – все они служили (по большей части напрямую) представителям правящих классов Древнего мира, а также за плату они, если так можно выразиться, «осуществляли профессиональную деятельность», оказывая услуги свободным людям (горожанам, торговцам, военачальникам и др.). Нередко некоторые из подобных экстрасенсов получали весьма весомую поддержку.
Однако это все продолжалось до того, когда на смену множеству разнообразных божеств и богинь, пришло единобожие, а на смену разношёрстным религиозным учреждениям в определенной степени возникло единство и единоначалие. С наступлением эпохи феодализма отношение к экстрасенсам поменялась.
Это стало результатом как борьбы за сохранение экономических и властных основ церковных феодалов, которые не терпели конкуренции за право быть, если так можно выразиться, умом и совестью народов, так и исторических факторов (не только языческие праздники Римской империи (которые новая церковь переиначила под себя), но и весьма почитаемые римскими рабовладельцами экстрасенсы вызывали у различных народов, ранее находившихся под пятой Рима, болезненные воспоминания о «прекрасных» временах полурабского положения).
Это заставило экстрасенсов уйти в подполье, затаиться в деревнях, на окраинах городов. Что также стало одной из причин появления в разнообразных мифах, легендах, сказках (и прочих родоначальников жанров хоррор, фэнтези и фантастики) ведьм, колдунов, чернокнижников (ведь уж таков материализм, где каждая притча, примета, миф и прочие элементы культурной надстройки всегда происходят из определенного экономического базиса и общественного бытия, а также относятся именно к ним).
Однако, в связи с тем, что в период рабовладельчества и в феодальный период в умах людей господствовали всевозможные идеалистические представления о мире, а также благодаря борьбе светских и церковных феодалов за обладание большим количеством средств производства, некоторым экстрасенсам удавалось получать поддержку со стороны королей, князей, графов.
Например, Нострадамус возвысился в статус прорицателя, благодаря знакомству и де-факто служению Екатерине Медичи, королеве Франции. Есть также академический факт, что источником вдохновения пророчеств Нострадамуса служил сборник Mirabilis Liber. Это анонимный и ранее очень популярный сборник предсказаний различных христианских святых и богословов, который был частично написан в Средние века, примерно в 1000 году, получил дополнения и впервые напечатан во Франции в 1522 году. Он содержал пророчества Псевдо-Мефодия, Иоахима Флорского, Савонаролы, а также теорию планетных эпох, которая заимствовалась почти дословно из трактата Ришара Русса.
Постепенно с развитием науки и гуманизма первые буржуазные революции как по церковникам (которые теперь переставали быть правящим классом, а становились в определенной степени идеологическими помощниками нового правящего класса – буржуазии), так и по экстрасенсам нанесли ощутимый удар.
Правда, последствия данного удара стали потихоньку сходить на нет с развитием капитализма. Ведь и при капитализме определенного рода материалистические взгляды на мир вскоре уступили место различного рода идеализму. Ведь и при капитализме новому правящему классу потребовалась работа не только церковников, но и их конкурентов в одурачивании, одурманивании и самоуспокоении представителей нового эксплуатируемого класса – пролетариата.
Да и к тому же капиталистам, живущим чужим трудом, созерцающим мир, нужны были в качестве особого рода развлечения подобные люди, говорящие о духах, о параллельных мирах, об Атлантидах с Лемуриями. Даже сами капиталисты иногда на себя примеряли шкуру эдаких Гендельфов.
Посему неудивителен факт открытия разных салонов и тайных оккультных, мистических обществ. Интерес к оккультизму и прочему мракобесию как со стороны буржуазии и со стороны буржуазной интеллигенции (Гиппиус, Юнг…), так и прочих оторванных от народных масс людей не случаен: им ведь тоже нужен своеобразный эскапизм, правда, вызванный не адским трудом, а иными мотивами.
Разумеется, с развитием самого капитализма, науки, техники, прогрессировали и сами экстрасенсы. Появились новые их типы и формы (неоцелители теперь уже не использовали разные травы, танцы, песни, а заменили это на «энергетику»; возникли всякого рода экзорцисты и т.д.). Однако их основа осталась прежней – использование погрязших в идеализме народных масс для извлечения денег при помощи самоуспокоения и самовнушения «клиента», который не излечится и не осчастливится по факту, но зато самоуспокоится и самовнушит себе факт исцеления и счастья (пусть и на короткое время).
Диалектика советского общества и советских экстрасенсов
Однако что-то мы увлеклись разбором истории экстрасенсов.
Перейдем лучше к рассмотрению положения данных работников «потустороннего труда» в СССР.
Как известно, главной идеологической и научной основой советского общества и государства был марксизм. Благодаря данной надстроечной основе, а также в связи с постепенно строящимся социалистическим базисом (укрепляющим социалистическую надстройку) и социально-экономическими улучшениями большей части граждан СССР, идеализм практически на всех фронтах сдавал позиции материализму.
Религиозное и прочее мракобесие постепенно изживалось. Правда, в период войны и пришлось пойти на некоторые уступки церкви как в связи с тем, что достаточная часть граждан СССР еще не до конца была воспитана в материалистических нормах и имела определенную долю религиозности (что вкупе с использованием германской буржуазией и ее союзниками церковников было очень опасным), так и в связи с получением дополнительных финансов для армии. Но тем не менее данные уступки не отменяли борьбу с религией и идеализмом.
Общественное бытие советского человека улучшалось, вместе с укреплением советского общественного сознания.
Однако это не означает, что внутри советского общества не существовали различные «идеологические короеды». Некоторые коммунисты имеют талант впадать в две крайности: или обожествлять СССР (что переводит их в разряд догматиков, сталинистов, красных охранителей), или огульно критиковать СССР (что, по сути, приводит их в стан троцкистов, реформистов или, вообще, в правый лагерь), что не есть хорошо. Они были: просто на одном историческом промежутке с ними боролись и давили, а на другом – давали им вольную.
Диалектический материализм, основанный на том, что предмет познается в своем развитии и в развитии окружения данного предмета. Беря это во внимание, стоит рассказать, как «советские» экстрасенсы смогли выбраться на свет и впоследствии обрести популярность.
Истоки появления их стоит искать в деградации советского государства и экономики. К данной деградации привели как объективные причины, так и субъективные (которые в большинстве своем переплетены). Предлагаю кратко их рассмотреть.
Объективные причины
К объективным причинам следует отнести:
– слаборазвитость в Российской империи капитализма, в связи с преобладанием аграрного сектора в экономике, сильными феодальными пережитками, и как результат этого – доминирование мелкобуржуазного крестьянства над рабочими.
– огромные потери в сознательных марксистских кадрах партии в периоды Гражданской, а затем и Великой Отечественной войн.
Субъективные причины
К субъективным причинам деградации относятся:
– наличие, а в определенный период (в особенности после Великой Отечественной войны, когда было необходимо быстро преодолеть дефицит партийных кадров) и увеличение кадров в партии, чья сознательность и приверженность марксистской науке была очень сомнительна:
– постепенный отказ от ленинско-сталинского подхода к строительству социализма (с последующим отказом от самого социализма и его ликвидации); постепенная ревизия (вместо диалектического развития) марксизма (превращение коммунистической партии из оплота марксизма в его ликвидатора); постепенное превращение коммунистической партии из партии «авангарда пролетарского класса» в «общенародную» (де-факто – оппортунистическую и полубуржуазную);
– отказ от ряда весьма ценных научных, экономических, архитектурных разработок эпохи Сталина. Неправильная, а иногда и вовсе губительная экономическая политика, ухудшавшая социально-экономическое положение как внутри СССР, так и во вне.
Эти причины стали постепенно приводить к деградации как советской надстройки, так и базиса, что, разумеется, отражалось как на общественном бытии, так и на общественном сознании.
Народные массы постепенно перестали верить партии. А поскольку партия говорила о марксизме, материализме и коммунизме, то и марксистская наука, материалистический взгляд на мир, идеи и цели коммунизма стали также превращаться во что-то сначала нейтральное (ну марксизм и марксизм: и что), а потом и вовсе во враждебное (если бы не этот весь марксизм, жили бы сейчас как сыр в масле).
И по законам диалектики воспитанные в материалистическом понимании мира люди стали уходить в сторону идеализма (единство и борьба противоположностей), тем самым превращаясь из людей советских в среднестатистических представителей буржуазного общества (отрицание отрицания). И с ухудшением социально-экономической обстановки таких людей становилось все больше и больше (взаимопереход качества в количество и количества в качество).
В связи с этим новыми красками заиграло религиозное и прочее мракобесие. Стали появляться все новые и новые секты, целители, предсказатели, колдуны (Ванга, Джуна, Кашпировский, Чумак). Они «лечили», «предсказывали», «заряжали» все и всех. Разумеется, за деньги.
Советский народ, переставший верить вначале в партию, потом во все, что она постулировала, что с ней было связано, вскоре стал не верить и советскому образованию и науке (которые к началу перестройки также почувствовали на себе законы диалектики). А еще в скором времени это неверие переросло в антипатию, а потом и в ненависть.
Ко времени перестройки «советский народ практически полностью перестал быть советским». Возненавидя марксизм, он попал в лапы разных буржуазных наук. А возненавидя идеи коммунизма – в лапы антикоммунистических движений и организаций. Возненавидя материализм – в лапы идеалистов, церковников, экстрасенсов и прочих шарлатанов.
Итог
В общем, если сказать коротко, аргумент про «заряжение воды» советскими людьми – есть дутый аргумент. Он основан как на антимарксистских, антисоветских, антикоммунистических идеях, так и на идеалистических представлениях о мире, постулирующих неизменность человека в своем развитии и жизни.