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«Настоящий танк Пороховщикова»

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Одно из самых известных фото, обошедшее едва ли не все издания советской поры…


Танки альтернативной истории. В советское время, а именно с 1949 года, было принято считать, что днем рождения танка в России считается 18 мая 1915 года, когда начались испытания «танка А. Пороховщикова» «Вездеход». Писали, что он испытания прошел успешно. И что изобретатель и его единомышленники были готовы «довести» вскоре машину до ума и даже «научить» ее плавать. Но вот косность царских военных стала причиной того, что проект Пороховщикова поддержки не получил, и был загублен на корню из-за «преклонения офицеров-дворян перед Западом».

Поскольку и фотографии этой машины, и ее рисунки (еще из журнала «Техника-молодежи») всем сегодня хорошо известны, смысла приводить их нет. Хотя следует вспомнить, что гусеничная лента на «Вездеходе» была всего одна, сначала холщовая, потом резиновая, что управлялся он колесами и что герметичным его корпус было бы просто невозможно сделать из-за особенностей конструкции. Башню с пулеметом «Максим» на него пририсовали позже, явно забыв о том, что стрелять из него можно было лишь двумя руками, и тогда потребовались бы еще две руки, чтобы этой машиной управлять. Так что в одиночку вести ее и вдобавок еще и стрелять было бы невозможно.

Не смог бы «Вездеход» и рвать проволочные заграждения. Причины просты: мала масса, крохотны были и его размеры, да и сама гусеница доверия не вызывала. То есть перед нами вездеход, причем плохо сконструированный, и совсем неудивительно, что его забраковали!

Причем о том, что это «танк», впоследствии писали едва ли не те же самые люди, что и авторы учебника по конструированию танков 1943 года, в котором было сказано:

«Танк – боевая машина, сочетающая в себе броневую защиту, огонь и маневр».

Кстати, брони на «Вездеходе» тоже не было, хотя Пороховщиков ее предлагал и даже опробовал на… колесном автомобиле.

Так что далеко не всякая опытная машина на одной либо двух гусеницах – это танк! Вот, например, англичане построили уменьшенный макет «крейсера» Хеттерингтона из дерева, увидели, что к чему, взвесили все «за» и «против» и… От постройки большой машины отказались в июне 1915 года.

В том же июле 1915 года инженером-полковником Эвеленом Белл Кромптоном был представлен проект составного, четырехгусеничного танка с четырьмя башнями, установленными линейно-возвышенно, как башни боевого корабля. «Комитет сухопутных кораблей» и его забраковал. А затем забраковал и разработки канадского инженера Роберта Френсиса Макфая. А ведь уже самый первый проект его машины предусматривал еще гребной винт, то есть задумывался он как плавающий! На другом его проекте он также был. Предполагалось при необходимость его опускать, а чтобы предохранить от поломок при ударах о землю, поднимать. Причем им предлагалось гусеничное шасси из гусениц, расположенных в форме треугольника: одна спереди и две слева и справа сзади.

«Настоящий танк Пороховщикова»

Таким мог бы выглядеть танк канадца Френсиса Макфая, если бы он был построен. Возможно, тогда и все мировое танкостроение пошло бы совсем иным путем!

Передняя гусеница играла роль рулевой, то есть могла поворачиваться в стороны и к тому же изменять свое положение в вертикальной плоскости. Второй «танк» Макфая имел по проекту четыре гусеницы, причем две передние располагались одна за другой. Передняя гусеница должна была облегчить преодоление встретившихся вертикальных препятствий, ну а все остальные – снизить давление этой тяжелой машины на грунт.

Вооружение можно было бы установить и в самом корпусе, и в спонсонах по бокам от него. Но военным его конструкция показалась слишком уж сложной. А ведь интересный мог бы у него получиться танк, не хуже, наверное, чем серийный Мк. I, да и все остальные танки, за ним последовавшие.


Те же англичане сначала рассматривали танки, как некое подобие кораблей, и даже называли их «сухопутным флотом». А раз «флот» и в нем есть «танки – истребители пулеметов» (аналог эсминцев), то должен быть и у них свой… «лидер флотилии», выводить их в атаку на противника. Проект был, но в металле так и не появился!

Интересно, что после того, как Пороховщикова расстреляли, все его бумаги исчезли в архивах КГБ, и что в них было – еще сегодня неизвестно. Но сохранился еще один его проект, по счастью, уцелевший в документах ГВТУ от августа того же 1915 года, который был им назван «Земной броненосец». Причем предложил он сразу две машины: «полевой броненосец» и «крепостной».


«Идеи носятся в воздухе». Был проект «танка Менделеева», а был – канадского инженера Стивена Купчака. Правда, и броня у него была тоньше, и пушка калибром всего лишь 75-мм

Ну очень интересный вышел у него в итоге проект, хотя и совершенно нереализуемый. Даже «Царь-танк» и тот, между прочим, пасует перед ним. А уж если бы это придумал какой-нибудь немец – можно себе только представить, как бы его осмеивали в нашей печати за «сумрачный тевтонский гений».

Ну, а мы начнем его рассматривать с того, что укажем: броня полевого броненосца, по мнению автора, должна была иметь толщину, способную выдержать попадания снарядов полевой артиллерии, второго – артиллерии крепостной. Поэтому предполагалась она толщиной… 101,6 мм!


«Танк Навроцкого» («Улучшенная черепаха») – проект инженера С. Навроцкого, предложенный в апреле 1917 года. Вес – 192 т. Высота – 8,52 м. Длина – 11,72 м. Ширина – 8,52 м. Двигатель – 150 л. с. Вооружение – две гаубицы 203-мм, два 152-мм орудия, четыре 102-мм и восемь пулеметов. Бронирование – 20–30 мм. Экипаж – 60 человек

Впрочем, чего еще можно было ожидать от машины, которая и выглядела-то ну просто чудовищно? Корпус как таковой у нее отсутствовал. Его заменяла стальная клепанная ферма длиной 35 метров и шириной 3 м, к которой должны были крепиться 10 мотор-колес, имеющих форму катков диаметром 2,3 м каждый. Естественно, сделанных из броневой стали. Прямо в катках располагались бензиновые моторы мощностью 160–200 л. с., и там же находились трансмиссия и топливный бак. Общая мощность двигательной установки таким образом должна была бы равняться 2000 л. с.

А еще наш «талантливый» конструктор посадил туда еще и трех человек: механика, обслуживающего двигатель, и двух стрелков, которые должны были стрелять из двух пулеметов и… бомбомета. То есть «броненосец» должен был иметь 20 пулеметов и 10 бомбометов на каждый свой борт.

Но Пороховщикову всего этого показалось мало. И он поставил на свой «броненосец» еще и две броневые башни, вооруженные двумя пушками: одним орудием 4–6 дюймов (101,6– 152,4 мм) и спаренным орудием уменьшенного калибра – 47–75 мм. Бронированная рубка командира «броненосца» и всех его помощников находилась посредине фермы, а сверху на ней должен был находиться прожектор. Экипаж «полевого броненосца» должен был состоять из 72 человек.


«Полевой броненосец» А. А. Пороховщикова. По крайней мере, в тюремной камере ему было, о чем вспоминать. Ведь это надо же было такое придумать?!

Скорость должна была составлять 4,4–21 км/ч. Проходимость из-за большой длины должна была быть велика. Во всяком случае, Пороховщиков считал, что «броненосец» сможет форсировать овраги и рвы шириной до 11 м. Какие при этом его ферма будет испытывать нагрузки на изгиб, изобретатель явно не подумал.

А как бы его машина стала поворачивать?

Теоретически, как и любой танк, она могла бы делать это, тормозя катки одного борта. Но… для этого нужно было бы синхронизировать вращение всех катков, а добиться этого при тогдашнем уровне техники было практически невозможно. А вот поставить «броненосец» на железнодорожный ход автор не забыл. Таким образом он предлагал решить вопрос с его оперативной подвижностью.

«Крепостной броненосец», кроме усиленного бронирования, должен был иметь еще и бронированный каземат на 500 человек. Подойдя к объекту атаки и поливая противника огнем пулеметов и бомбометов, «броненосец» высаживал десант, и прорыв обороны противника в этом месте был бы наверняка обеспечен.

Взвесив предложенные инженерные решения, члены Технического комитета 13 августа 1915 года записали следующее:

«…даже без детальных расчетов можно уверенно сказать, что предложение неосуществимо. Было бы целесообразно для пользования в боевой обстановке распределять вооружение броненосца на отдельные подвижные звенья, не связанные в одну жесткую систему».

Обычно изобретатели таких вот «супермашин» критики не приемлют и борются за них «до конца». Но тут с предложением о «распределении по звеньям» Пороховщиков согласился, и уже к концу 1915 года представил еще один проект «Земного броненосца», уже из «шарнирно соединенных звеньев» или бронеплощадок, «могущих отклоняться друг от друга по всем направлениям».

Получился… самый настоящий «сочлененный танк» с вооружением в башнях и с рубками для десанта – недосягаемая мечта для конструкторов даже и сегодняшнего дня. Теперь каждая «площадка» имела всего две пары катков и башню с вооружением. Но и этот проект Комитет рассматривать не стал. Впрочем, удивительно даже не это, а то, что все проекты предлагал не какой-нибудь недоучившийся студент, а инженер с законченным высшим техническим образованием, и уж он-то должен был бы понимать, насколько глупо и неработоспособно было все то, что им предлагалось.

Наверное, глупее был только проект колеса-барабана некоего С. Подольского, в октябре того же 1915 года предлагавшего машину в виде шестиметрового катка, вот только толкать ее на врага должна была целая рота солдат, находившихся у него внутри! Для обстрела разбегающегося в ужасе противника на торцах катка следовало разметить башенки с пулеметами… Вперед, на Берлин?

Так что вот таким был «настоящий танк Пороховщикова», только об этом в 1949 году почему-то никто не написал.
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158 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих 13 августа 2021 18:12
    +5
    По воспоминаниям внука, Пороховщиков собирал деньги на постройку своего "вездехода" разными способами. Однажды даже на спор лег под проезжающий товарняк!
    Вот насколько человек был увлечен своей идеей.
    Теперь, с высоты наших знаний, нам легко понимать, что проект был провальным...
    Спасибо, Вячеслав Олегович.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I 13 августа 2021 19:26
      +4
      Цитата: Вождь краснокожих
      По воспоминаниям внука, Пороховщиков собирал деньги на постройку своего "вездехода" разными способами.

      А ероплан Пороховщикова чё забыли ? request
  2. hohol95
    hohol95 13 августа 2021 18:27
    +7
    А вот актёр Проховщиков А. Ш. своего предка считал непризнанным гением.
    Ну, что с родственника взять...
    1. sifgame
      sifgame 13 августа 2021 20:18
      +4
      Родственника понять можно, если сейчас на этом фото, в этом корыте сидел мой прапрадед, я б его тоже считал гением )))).
  3. Пане Коханку
    Пане Коханку 13 августа 2021 18:36
    +21
    К списку - не хватает "царь-танка" Лебеденко.
    Автору - а помните, Вячеслав Олегович, какой пиар Лебеденко сделал своему детищу? Как справедливо писал профессор Каторин сотоварищи, Лебеденко явился к горе-царю с изготовленной моделью своего детища. Два часа самодержец и изобретатель ползали по полу кабинета, подставляя на пути следования модели тома "Свода законов Российской империи", заботливо вынутые императором из шкафа...
    Коллеги, единственным гением в тогдашней бронетехнике России был начальник Офицерской стрелковой школы - генерал Николай Филатов. Он предлагал самые лучшие решения - в развитии броневиков. В возглавляемой им Бронекомиссии были планы закупок танков "Рено", но этому помешала Революция и последующие события...
    Умер генерал-борода уже в СССР, в почете и уважении, между прочим!
    И... он же воспитал конструкторов того стрелкового оружия, которое потом ломало хребет вермахту. Сначала Федорова. Потом Дегтярева и Симонова.
    Мы забыли Филатова. А без него не было бы ни отечественных автоматов, ни нашей бронетехники... soldier
    1. hohol95
      hohol95 13 августа 2021 18:52
      +3
      Окромя "ФТ-17", что бы мы могли купить и спользовать?
      "Шнейдер" был "очень специфичен" и их много не произвели. 400 штук можно сказать и много, но можно сказать и мало для самой Французской республики.
      Для производства БА в самой РИ отсутсвовало самое главное - производство специальных шасси для этих БА.
      Грузовики- энн-ым колличеством мы свою армию снабжали, но их всё равно было мало несмотря на закупки со стороны".
      Во время ПМВ была благотворительность в РИ, но были ли специальные сборы на "бронеатомобильные колонны", как в ВОВ мне не известно.
      А ведь если бы пиримы Большого и Малого или простые "актриски" и их "содержатели" тряхнули мошной...
      Или те из "великороссов", кто обретались во ФР или Швейцарии принесли "дольку малую" для нужд армии своего отечества...
      Но история ПМВ уже давно завершилась!!!
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку 13 августа 2021 19:17
        +7
        Окромя "ФТ-17", что бы мы могли купить и спользовать?
        "Шнейдер" был "очень специфичен" и их много не произвели. 400 штук можно сказать и много, но можно сказать и мало для самой Французской республики.

        Алексей, привет! drinks Рад тебя видеть!
        Сначала Бронекомиссия хотела закупить "шнейдеры", но, быстро раскусив проблемы данного бронеизделия, остановилась на закупке пулеметных "Рено".
        Для производства БА в самой РИ отсутсвовало самое главное - производство специальных шасси для этих БА.

        Закупали иностранные БА. Основным стал "Остин". Испытывали в той же ОСШ (Офицерской стрелковой школе), начальником которой был Филатов.
        Смотри. Вот "Остин" под именем "Адский", испытанный в ОСШ в 1915-м

        А вот броневик, "всплывший" во время восстания чехословаков в 1918-м, под таким же именем - "Адский"... В Пензе... Видимо, тот же самый. Была снята одна башня, установлен вместо нее курсовой пулемет. Рисунок А.Шепса, благодарю Вячеслава нашего Олеговича.
        1. hohol95
          hohol95 13 августа 2021 20:20
          +2
          Вечер добрый!
          "Остин" первой серии. Возможно был разбит и затем восстановлен!
          И всё же закупка и собственное пороизводство это разные вещи!
          Шасси подобных "Гарфордам" не стали больше закупать после покупки 30 штук!
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 13 августа 2021 20:25
            +1
            Шасси подобных "Гарфордам" не стали больше закупать после покупки 30 штук!

            Пятидесяти. Насмотревшись на сухопутные броневики, двадцать еще заказали моряки - для обороны "Морской крепости Петра Великого". Возможно, использовались иные шасси, но от той же фирмы "Гарфорд".

            «Гарфорд» «Непобедимый» из состава Броневого артиллерийского дивизиона сухопутного фронта Морской крепости Императора Петра Великого, захваченный немцами под Ригой. Август 1917 года (фото предоставил С. Кирилец). Это - из Коломийца.
            1. vladcub
              vladcub 13 августа 2021 21:14
              +1
              Чтоб не ошебиться:"Гардфод" б.м.подходил базой для броневика. А другие просто не потянули
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 13 августа 2021 23:13
                0
                Чтоб не ошебиться:"Гардфод" б.м.подходил базой для броневика. А другие просто не потянули

                Нет, броневиков было целое разнообразие. И мы, в общем, в этом разнообразии - рекордсмены. drinks
        2. Старший матрос
          Старший матрос 13 августа 2021 20:30
          +1
          И вам здрасте hi
          Цитата: Пане Коханку
          Основным стал "Остин"

          Склероз настойчиво шепчет, что основным был Путиловский на шасси Остин. Различие в диагональных башнях.
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 13 августа 2021 20:51
            +5
            Склероз настойчиво шепчет, что основным был Путиловский на шасси Остин. Различие в диагональных башнях.

            Нет, основными были англичане. Путиловский обещал четвертую серию, но, так как в 1917-м все желающие вместо работы (где там татра, загадившая уже минимум два сайта своими комментариями?) маршировали с транспарантами, заказ выполнил Ижорский завод...
            То есть, название - не заслуженное. negative
            Я могу и ошибаться. Читайте Коломийца. drinks
            1. vladcub
              vladcub 13 августа 2021 21:55
              +2
              Всё собираюсь почитать Коломийца
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 13 августа 2021 22:04
                0
                Всё собираюсь почитать Коломийца

                Вот книга по русским броневикам ПМВ. Я купил в 2015-м. Он там исправил ошибку по бронетрактору Гулькевича.
          2. hohol95
            hohol95 13 августа 2021 21:03
            +3
            Шасси для "Остин -Путиловец" были заказаны в колличестве 60 штук!
            А собрали всего 33 БА.
            И на фронт Первой мировой они не успели.
          3. Nikolaevich I
            Nikolaevich I 13 августа 2021 21:34
            +3
            Кстати о "птичках"... "Остины-Путиловцы" были тады и на гусеницах! (То бишь полугусеничные...)

            Были,конечно, и иные образцы ...но их было немного...



            В последних использовались и тракторы...
        3. vladcub
          vladcub 13 августа 2021 21:28
          +1
          "Остин " под именем :"Адский" тогда у каждого было "персональное"имя,а как обстояло с этим в Германии или Франции: тоже были личные имена? Или это только русская традиция была?
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 13 августа 2021 21:38
            +4
            Или это только русская традиция была?

            Захваченные наши броневики (надо сказать, подавляющая часть их была захвачена в 1917-18-м, во время развала фронта) немцы именовали. Да и свои собственные танки - тоже.

            То есть, можем предположить, что имена присваивали..
            Друзья мои, какое счастье получить нормальное обсуждение! Кланяюсь Вам! good drinks
            ... не забудьте только напомнить, дабы я своего друга Антона 3x3zsave научил держать эспонтон! Горделиво! drinks
      2. Альф
        Альф 13 августа 2021 21:45
        +4
        Цитата: hohol95
        Для производства БА в самой РИ отсутсвовало самое главное - производство специальных шасси для этих БА.

        И моторов.
        Цитата: hohol95
        Или те из "великороссов", кто обретались во ФР или Швейцарии принесли "дольку малую" для нужд армии своего отечества...

        Как про современную Россию говорите...
        1. Пане Коханку
          Пане Коханку 14 августа 2021 11:06
          0
          Как про современную Россию говорите...

          Мрак, если честно. Хуже, чем при царских родственничках. Пир во время чумы...
          1. Альф
            Альф 14 августа 2021 11:27
            +2
            Цитата: Пане Коханку
            Пир во время чумы...

            Как в последний день. Думают-а вдруг, точнее, когда царь подохнет, что будет ? Вдруг другой от кормушки отгонит...
            П.С. Добрый день ! hi
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку 14 августа 2021 11:40
              +3
              П.С. Добрый день !

              Привет! Правы. Товарищ Сталин с зажравшимися и обалдевшими вконец дегенератами разобрался бы быстрее...
              Но.. я не люблю обсуждать политику. Предлагаю обсудить статью! drinks
              Вы слышали про "Джеффери"?
              1. Альф
                Альф 14 августа 2021 11:41
                +1
                Цитата: Пане Коханку
                Вы слышали про "Джеффери"?

                Встречный вопрос-а что именно про Джеффри ?
                1. Пане Коханку
                  Пане Коханку 14 августа 2021 12:08
                  +3
                  Встречный вопрос-а что именно про Джеффри ?

                  Нет, я не про Джоффри Баратеона laughing

                  Так вот, в 1915-м (могу ошибаться!) офицер Виктор Поплавко забронировал американский полноприводный (!) грузовик "Джеффери". Опытный образец назвал "Чародей". И испытал его на полигоне ОСШ. Как мы уже знаем из комментариев, старшим на ОСШ был Филатов.

                  Сам Поплавко вылезает из кабины, когда броневик застрял в нашей грязи на испытаниях.
                  Поплавко же предложил и новую тактику. Тридцать машин подходят на рассвете к траншеям противника. Установленными на них кошками рвут проволоку. В кузове каждого броневика сидит штурмовая группа, вооруженная "маузерами" (видимо, Поплавко имел в виду пистолет), гранатами и кинжалами. Мотопехота кидает гранаты, и врывается в окопы. Первая линия захвачена. Броневики наводят через траншеи легкие мостки, возимые на себе, и двигаются дальше. То же самое повторяется со следующими рядами траншей. А позади броневиков идет густая цепь пехоты - Поплавко обещал, что огня по ней не будет.
                  Машины были сделаны, и сведены в Особый дивизион. Но он так и не совершил свою миссию по прорыву фронта!
                  Какие-то броневики были захвачены австро-венграми во время развала фронта в 17-м году, какие-то - украинизированы. Большая часть воевала на фронтах Гражданской.

                  Но, если говорить серьезно, Поплавко был первым, кто предложил тактику мотопехоты! Или штурмовых отрядов!
                  1. Альф
                    Альф 14 августа 2021 12:11
                    +1
                    Цитата: Пане Коханку
                    Поплавко был первым, к

                    Слышал, конечно. 4х4-это, конечно, шикарно.
                    1. Пане Коханку
                      Пане Коханку 14 августа 2021 12:13
                      +2
                      4х4-это, конечно, шикарно.

                      В те времена - даже революционно.
                      Слышал, конечно.

                      Можно было бы сделать подобную машину и на базе полугусеничного "Остина"... Но это так, мои мечтания! yes
                      1. Фил77
                        Фил77 14 августа 2021 18:33
                        +2
                        Блин, дружище! Сегодня-посмотрел.И ужаснулся,право!Я -идиотический !В ген.армии?А ты,с твоими знаниями,юмором и прочее,прочее,прочее.С тремя звёздами??????????!!!!!!¡О сайт!О нравы!!!!
                      2. Фил77
                        Фил77 14 августа 2021 18:36
                        +1
                        Слово "д.у.р.а.к..-зациклили,право! laughing
                      3. Пане Коханку
                        Пане Коханку Вчера, 21:36
                        0
                        О сайт!О нравы!!!!

                        Вернулся, блудный сын ВО? Спасибо за добрые слова, дорогой! drinks Тебе самому писать пора! good
                    2. irontom
                      irontom 14 августа 2021 20:41
                      +1
                      4х4 это вы американцам расскажите 14-15-й год Jeffery Armored Car No.1 на шасси Jeffery Quad второй вариант выпущен для Канады 40 машин в 16 оказался в Британии применяли в качестве полицейских в Ирландии и Индии.

                2. irontom
                  irontom 14 августа 2021 18:20
                  +1
                  Это все мечты Поплавко, подвело маломощное шасси Джефри/Нэш Квадро 28 л.с которого хватило только на бронерубку с пулеметами и все. Даже башню не потянул, хотя вру, в гражданскую на один БА Поплавко взгромоздили башню от Ланчесткера.
                  В штатах это шасси с башней потянуло броню только в 5 мм.
      3. Region-25.rus
        Region-25.rus 14 августа 2021 12:31
        +1
        и подшипников. И как следствие
        И моторов.
        hi
  4. Морской Кот
    Морской Кот 13 августа 2021 18:52
    +13
    Привет, Николай. hi
    Николая Михайловича никто не забыл, по крайней мере среди нас, поклонников стрелкового оружия и военной техники. Советская власть тоже отдала ему должное, присвоив звание Героя Труда (1928), ушел он из жизни весьма уважаемым человеком.
    Я не знаю за что расстреляли Пороховщикова, но к одной стенке к нему надо было бы поставить и горе-конструктора Лебеденко, дабы всем остальным прожектёрам служба мёдом бы не казалась.

    Н.М. Филатов (в центре, пока ещё не генерал). smile
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку 13 августа 2021 19:27
      +9
      Советская власть тоже отдала ему должное, присвоив звание Героя Труда (1928), ушел он из жизни весьма уважаемым человеком.

      Дядя Костя, с этим расхожим мнением я не соглашусь. hi Документов о присвоении звания "героя труда" по нему в сети найти не смог. stop Но Николай Михайлович точно был награжден орденом Орденом Трудового Красного Знамени РСФСР... what

      Вот этот орден на груди бывшего генерала-бороды:

      На ордене надпись - "Герою труда".
      Рискну предположить, что он был награжден орденом, а звание - уже додумали те, кто верстает статьи, и оно гуляет по сайтам. request Хотя это нисколько не умаляет заслуг старого генерала-мыслителя! soldier
      Филатовым занимаюсь два года... Так, к сведению. bully
      1. Морской Кот
        Морской Кот 13 августа 2021 20:21
        +6
        Филатовым занимаюсь два года.


        А тогда -- где же статья?
        1. Пане Коханку
          Пане Коханку 13 августа 2021 20:27
          +5
          А тогда -- где же статья?

          Никак не могу закончить. Больше 25 страниц, более 30 фото.... Самсонову, Рябову и Иванову - попрошу в тему не лезть! Один хрен, так не получится... bully
          1. Dart
            Dart Вчера, 22:42
            0
            Ждем,дорогой товарищ!
    2. vladcub
      vladcub 13 августа 2021 21:52
      +4
      О Филатове практически ничего и не слышал. В молодости и Федорове практически не было информации
      1. Морской Кот
        Морской Кот 13 августа 2021 21:55
        +1
        Это всё есть в сети, если интересно, зайди и почитай. Мы ведь тоже не секретные книжки читали. smile
        1. vladcub
          vladcub 13 августа 2021 21:57
          +2
          Фиг тебя знает Возможно,ты вообще секретный из секретных
          1. Морской Кот
            Морской Кот 13 августа 2021 22:10
            +1
            Ну тогда и "фиг" тоже секретный. bully
      2. Пане Коханку
        Пане Коханку 13 августа 2021 22:25
        +2
        О Филатове практически ничего и не слышал. В молодости и Федорове практически не было информации

        Без Филатова не было бы ни Федорова, ни Дегтярева, ни Токарева... what Они - творцы. А Николай Михайлович - администратор-мыслитель, который прикрывал их своей бородой, и давал им "зеленый свет" на все начинания. good
        Дегтярева именно Филатов разгадал. На учениях новобранцев заклинило пулемет. Дегтярев, как оружейный мастер - призывник, и починил. Сам! Филатов, как узнал, потребовал его к себе на ружейный полигон ОСШ. Потом к Федорову приставил - тем же мастером-оружейником. yes
        А не подумал бы прозорливый Филатов.. отправился бы тогда Дегтярев японские пули кормить! request
        Василий Дегтярев, форма времен русско-японской войны:
  5. 3x3zsave
    3x3zsave 13 августа 2021 18:55
    +8
    Коллеги, единственным гением в тогдашней бронетехнике России был начальник Офицерской стрелковой школы - генерал Николай Филатов.
    Николай про него уже год статью пишет. laughing
    Привет, Влад! hi
    1. 3x3zsave
      3x3zsave 13 августа 2021 20:08
      +6
      И уже полтора часа пишет мне саркастический ответ. laughing
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку 13 августа 2021 20:13
        +5
        И уже полтора часа пишет мне саркастический ответ.

        Ах ты ж, друже! Ничего, я тебя еще научу держать эспонтон... bully
        1. hohol95
          hohol95 13 августа 2021 20:23
          +2
          В русской армии первоначально был протазан...
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 13 августа 2021 20:29
            +2
            В русской армии первоначально был протазан...

            Да, в 17-м - начале 18-го века. Далее, с 30-х годов 18-го века - эспонтон. Там отдельная Санта-Барбара была. То снимали, то принимали. request
            1. Nikolaevich I
              Nikolaevich I 13 августа 2021 20:56
              +2
              Цитата: Пане Коханку
              В русской армии первоначально был протазан...

              с 30-х годов 18-го века - эспонтон.

              Опять алебарду забыли ! request
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 13 августа 2021 20:58
                +3
                Опять алебарду забыли !

                Интересна эволюция ее лезвия в 18-м веке! Стала почти что протазаном... Серега Михайлов (Mihaylov) - в теме, у него много фото есть, собственноручно сделанных. good Но у нашего Антона "3x3zsave" - будет именно эспонтон! laughing drinks
            2. vladcub
              vladcub 13 августа 2021 21:23
              +1
              Камрады, я тут "чайник" . Ответьте,какая практическая польза от проложена? В качестве статусного, но с современной точки зрения - дибилизм тогда был
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 13 августа 2021 21:32
                +1
                В качестве статусного, но с современной точки зрения - дибилизм тогда был

                Святослав, именно что статусное в 17-18-м веках. По этому оружию можно было офицера отличить в сумятице боя, можно было по нему (протазану-эспонтону) выстроиться, можно от него же было по заднице древком получить. А самому офицеру - можно было и врага уложить, хоть пешего, хоть конного! И это оружие в фильмах - забыли!

                Вот терция отражает атаку рейтаров при Рокруа в творчестве современного художника, но мы видим офицерский протазан в центре строя... soldier
        2. 3x3zsave
          3x3zsave 13 августа 2021 20:33
          +2
          Сулчилось раньше. Где уж мне, рядовому, до "капитана Михайлова"? tongue laughing
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 13 августа 2021 20:47
            +1
            Сулчилось раньше. Где уж мне, рядовому, до "капитана Михайлова"?

            Не надо капитана делать монстром. stop
            Просто есть планы... И ты, как мой друг - будешь держать эспонтон! bully
            1. 3x3zsave
              3x3zsave 13 августа 2021 21:06
              +2
              Да щаззз! Мой удел - кольчуга, "шапель ле фер", копье и "бастард"!
              "Держать строй, (незаконнорожденные дети самки собаки)! Держать строй!!!"
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 13 августа 2021 21:09
                +4
                "Держать строй, (незаконнорожденные дети самки собаки)! Держать строй!!!"

                Именно для этого эспонтон и был создан... what Букли тебе пойдут лучше кольчуги! request
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave 13 августа 2021 21:18
                  +2
                  Э, нет!
                  Эспотон был создан для сержантов, сервенты справлялись с подчиненными голосом и авторитетом.
                  1. Пане Коханку
                    Пане Коханку 13 августа 2021 21:26
                    +3
                    Эспотон был создан для сержантов, сервенты справлялись с подчиненными голосом и авторитетом.

                    Уймись. laughing Эспонтон, как и протазан, был создан именно для офицеров. Для сержантов эволюционировала алебарда. drinks
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave 13 августа 2021 21:38
                      +3
                      Ладно, ладно, уймусь, господин капитан... Мое дело - "строй держать", Ваше - умствовать о ритуальном вооружении вышестоящего над мной, сирым, начальства.
                    2. Пане Коханку
                      Пане Коханку 13 августа 2021 21:41
                      +2
                      Ваше - умствовать о ритуальном вооружении вышестоящего над мной, сирым, начальства.

                      Да что бы я без тебя делал! Спасибо тебе за все! Увидишь... drinks
                    3. 3x3zsave
                      3x3zsave 13 августа 2021 21:46
                      +2
                      Да что бы я без тебя делал!
                      Жил бы долго, безмятежно и счастливо!
                    4. Пане Коханку
                      Пане Коханку 14 августа 2021 11:10
                      +2
                      Жил бы долго, безмятежно и счастливо!

                      А неплохо вчера погуляли! Вот - именно форум с вменяемыми и благодушными людьми, который мы, нашей компанией, пытаемся создать уже пять лет... good drinks
                    5. 3x3zsave
                      3x3zsave 14 августа 2021 11:13
                      +1
                      Ну, некоторые и в "реале" пытаются что-то делать... feel
                    6. Пане Коханку
                      Пане Коханку 14 августа 2021 11:15
                      +1
                      Ну, некоторые и в "реале" пытаются что-то делать...

                      Я бука и социопат. stop Но на следующих выходных предлагаю вместе съездить в музей. Никогда не был в новом Военно-Морском.
                    7. 3x3zsave
                      3x3zsave 14 августа 2021 11:18
                      +1
                      Как говорит "Малыш": я за любой кипеж, кроме голодовки!
                    8. Пане Коханку
                      Пане Коханку Вчера, 21:40
                      +1
                      Как говорит "Малыш": я за любой кипеж, кроме голодовки!

                      Малыш, а у тебе еще варенье осталось? belay
                    9. 3x3zsave
                      3x3zsave Вчера, 21:42
                      +1
                      Только тефтели
                    10. Пане Коханку
                      Пане Коханку Вчера, 21:48
                      +1
                      Только тефтели

                      Случилось чудо! fellow
              2. Dart
                Dart Вчера, 22:49
                0
                Пане, в московском или питерском ....? они оба Военно-Морские...
    2. hohol95
      hohol95 14 августа 2021 13:29
      +2
      А вам алебарду сержанта, каптернамуса или капрала выдать?
    3. 3x3zsave
      3x3zsave 14 августа 2021 13:34
      +2
      А это не мне, Алексей. Это господину капитану. Он большой ценитель древкового оружия.
    4. hohol95
      hohol95 14 августа 2021 13:40
      +2
      Тогда ему протазан с белой кистью. Цвет его чина.
      А мне вожжи в руки и самую худую лошадёнку с телегой.
      Как и пологается "бравому обознику"!
    5. 3x3zsave
      3x3zsave 14 августа 2021 13:45
      +3
      Что ж Вы так уничижительно об обозниках? Я, например, генерала Хрулева очень уважаю.
    6. hohol95
      hohol95 14 августа 2021 14:53
      +2
      Так и я уважаю всех труженников тыла и военнослужащих Службы тыла!
      Я написал лично о себе - "ограниченногодном к службе в военное время"!
    7. 3x3zsave
      3x3zsave 14 августа 2021 15:11
      +3
      Ну и нормально. У меня один из дедов, такой же. Был комисован по здоровью, но всю войну на заводе отпахал, в отрыве от семьи.
  6. Пане Коханку
    Пане Коханку Вчера, 21:42
    +2
    А вам алебарду сержанта, каптернамуса или капрала выдать?

    Сижу, читаю литературу. Про Павла становится все чудесатее и чудесатее...
    Есть мнение у автора Юркевича, что поклонниками Фридриха (по крайней мере, симпатизировавшими ему, как военному) являлись и Румянцев, и Петр Панин (брат главного воспитателя цесаревича), и Репнин (тот самый, что потом будет посещать основанную императором офицерскую школу). А М.Ф.Каменский — тот, тем более, побывав в Пруссии, за столом у Никиты Панина дал подробный отчет о тамошнем военном лагере.
    И эти все лица — те, которые присутствовали при великом князе сызмальства!
    Получается, разряженный Потемкин и любивший блажить Александр Васильевич — оказались в грустном одиночестве!
  • Korsar4
    Korsar4 13 августа 2021 20:16
    +4
    А что - бывает, что Муз и ещё Муз парами ходят?
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку 13 августа 2021 20:53
      +2
      А что - бывает, что Муз и ещё Муз парами ходят?

      Если Вы про меня с Антоном - правда. yes
      1. Korsar4
        Korsar4 13 августа 2021 21:58
        +2
        Конечно. Здесь не может быть вариантов толкования.
    2. 3x3zsave
      3x3zsave 13 августа 2021 20:56
      +3
      "Мы с Тамарой ходим парой,
      Проходимки мы с Тамарой. "
      1. hohol95
        hohol95 13 августа 2021 21:07
        +3
        "Санитарки мы с Тамарой!
        Тамара лечит-
        Я реву"...
        1. 3x3zsave
          3x3zsave 13 августа 2021 21:29
          +3
          Когда Коля начинает "лечить", я действительно реву. От доброй зависти.
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 13 августа 2021 21:50
            +2
            Когда Коля начинает "лечить", я действительно реву. От доброй зависти.

            Обидел. Я всего-то на полшишечки, а ты уже ревешь... tongue Тссс - Морскому Коту только не говори! lol
            Ты писАть начинай... И будет нам всем счастье. А то Самсоновым и Ивановым уже неделю пытают в разделе "История". sad А я действительно многие вещи только от тебя и узнал - хотя бы про мрамор... request
            1. 3x3zsave
              3x3zsave 13 августа 2021 21:57
              +1
              на полшишечки
              "Шишечки" бывают разными...
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 13 августа 2021 22:16
                +1
                "Шишечки" бывают разными...

                Я тихонечко... tongue
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave 13 августа 2021 22:19
                  +1
                  "Накропалил" пакистанский "пластилин"?
                2. Пане Коханку
                  Пане Коханку 13 августа 2021 22:20
                  +1
                  "Накропалил" пакистанский "пластилин"?

                  ВикНик называет это "трусить сажу". laughing
                3. 3x3zsave
                  3x3zsave 13 августа 2021 22:30
                  +1
                  Думаю, ВикНик начал разбираться в предмете задолго до того, как мне стали интересны женщины. Термин "трусить сажу" родился в середине шестидесятых, на закате "стиляг".
                4. Пане Коханку
                  Пане Коханку 13 августа 2021 22:35
                  +1
                  Термин "трусить сажу" родился в середине шестидесятых, на закате "стиляг".

                  Смотрю, ты более подкован в терминах, нежели он... laughing
                5. 3x3zsave
                  3x3zsave 13 августа 2021 22:39
                  +1
                  Несомненно, я за знание этих терминов в СИЗО сидел.
                6. Пане Коханку
                  Пане Коханку 13 августа 2021 22:54
                  +1
                  Несомненно, я за знание этих терминов в СИЗО сидел.

                  От этого ты не стал меньше другом капитану М. ...
                7. 3x3zsave
                  3x3zsave 13 августа 2021 23:01
                  +1
                  Я никогда не скрывал, что я ренегат,отщепенец и мизерабль. Наша дружба - твой выбор. Спасибо!
                8. Пане Коханку
                  Пане Коханку 13 августа 2021 23:10
                  +1
                  Я никогда не скрывал, что я ренегат,отщепенец и мизерабль.

                  А я никогда не скрывал, что ты круче "золотого рыцаря" Николая Костера-Вальдау. drinks И даже... круче, чем икона 80-х - Майкл Паре! good Ты ж помнишь, я с особым трепетом отношусь к этому артисту... wink Побежим сквозь огонь! drinks
                9. 3x3zsave
                  3x3zsave 13 августа 2021 23:22
                  +1
                  Не надо мне льстить. Я могу зажечь на "рывок" роту, но не больше.
                10. Пане Коханку
                  Пане Коханку 13 августа 2021 23:25
                  +1
                  Я могу зажечь на "рывок" роту, но не больше.

                  Перепишу "Задницы в огне, или бал вампиров" с новизной 80% с твоими фото, и снова выдам на "ВО"... good Ты - в главной роли! drinks
                11. 3x3zsave
                  3x3zsave 13 августа 2021 23:36
                  +1
                  Не перписывай, ты нынче столько не выпьешь. tongue
                12. Пане Коханку
                  Пане Коханку 13 августа 2021 23:54
                  +1
                  Не перписывай, ты нынче столько не выпьешь.

                  Это была самая лучшая статья... wink
                13. Пане Коханку
                  Пане Коханку 14 августа 2021 00:27
                  +1
                  Не перписывай, ты нынче столько не выпьешь


                  Это же ты снимался? Узнаю!

  • Korsar4
    Korsar4 13 августа 2021 21:59
    +1
    «Санитарка: звать Тамарка» (с).
    1. 3x3zsave
      3x3zsave 13 августа 2021 22:03
      +2
      Ну да.
      "С деревьев листья опадают.
      Как попало. Сикось-накось."(с)
  • 3x3zsave
    3x3zsave 13 августа 2021 21:48
    +3
    Бывает.
    "Беда не приходит одна".
    1. Korsar4
      Korsar4 13 августа 2021 22:00
      +2
      «Отец, слышишь, рубит.
      А я отвожу» (с).
      1. 3x3zsave
        3x3zsave 13 августа 2021 22:08
        +3
        "Эх, ты участь корабля,
        Скажешь: "Пли!"
        Ответят: "(М)ля!"" (С)
        1. Korsar4
          Korsar4 13 августа 2021 23:39
          +2
          «Готовьте ваши души к рукопашной» (с).
          1. 3x3zsave
            3x3zsave 13 августа 2021 23:45
            +3
            " Пендальф, в наше время все решают танковые клинья и тактические ядерные удары!"(с)
            1. Korsar4
              Korsar4 13 августа 2021 23:48
              +3
              «- Не знаю, чем защищается Ваш Нимциович» (Из «Ябеды-Корябеды»).
  • Trouble
    Trouble 13 августа 2021 23:11
    +1
    Цитата: Пане Коханку
    И... он же воспитал конструкторов того стрелкового оружия, которое потом ломало хребет вермахту. Сначала Федорова. Потом Дегтярева и Симонова.

    Зачем приписывать Филатову лишнее. Как начальник Ружейного полигона офицерской стрелковой школы он пересекался со многими конструкторами отечественного стрелкового оружия, но не более
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку 13 августа 2021 23:50
      +1
      За request чем приписывать Филатову лишнее. Как начальник Ружейного полигона офицерской стрелковой школы он пересекался со многими конструкторами отечественного стрелкового оружия, но не более

      Сергей, смотрите! Я выкладываю собственное мнение. Филатов не просто пересекался, он именно брал под свою опеку Федорова, Дегтярева и Токарева. Они свои первые работы творили на базе ОСШ.
      Рощепея тоже туда он "выписал".
      Филатов также увлекался теорией стрельбы, а до этого подобные опыт производили лишь с дульнозарядными винтовками... Последнее издание его трудов было в 1944-м году, когда он давно уже лежал в могиле.
      Плюс к этому, он же спроектировал ряд отечественных броневиков. Он же принял для их вооружение 76-мм короткую пушку, которая вполне себе до середины 30-х годов доживет в качестве орудия поддержки.

      Та же самая пушка, с изменениями и дополнениями... request

      Вы хотите заспорить за Филатова? Я - Ваш! good С искренним уважением, приходите на раздел "история". С уважением, Николай! drinks "Плюс" - поставил... wink
      1. Trouble
        Trouble 14 августа 2021 00:37
        +1
        Какая опека? И Фёдоров, и Токарев уже были состоявшимися специалистами, а Дегтярёва заметил и продвигал тот же Фёдоров.
        Кроме того, Н.И. Филатов стал начальником ОСШ в 1915 г. До этого он был начальником ружейного полигона.
        1. Пане Коханку
          Пане Коханку 14 августа 2021 00:58
          +1
          а Дегтярёва заметил и продвигал тот же Фёдоров.

          Дегтярева к Федорову прикрепил именно Филатов. И не спорьте. Не нужно, друг мой... drinks
          Кроме того, Н.И. Филатов стал начальником ОСШ в 1915 г. До этого он был начальником ружейного полигона.

          Таки да. А до этого успел севершить кучу иных добрых дел. Например, с теми же Дегтяревым и Токаревым...
          Обратите внимание - советская власть без разговоров пригласила Николая Михайловича на руководство курсами "Выстрел". hi
          1. Trouble
            Trouble 14 августа 2021 12:38
            +1
            Цитата: Пане Коханку
            Дегтярева к Федорову прикрепил именно Филатов.

            Фёдоров служил в Оружейном отделе ГАУ и уже имел ряд монографий по огнестрельному и холодному оружию. Филатов же предоставил ему слесаря в мастерской при полигоне, коим и оказался Дегтярёв.
            Кстати, Токарев работал над автоматической винтовкой в одиночку, слесаря ему не предоставили.

            Так что давайте остановимся на том, что Филатов "севершить кучу иных добрых дел". И не будем пафосно заявлять:

            Цитата: Пане Коханку
            И... он же воспитал конструкторов того стрелкового оружия, которое потом ломало хребет вермахту. Сначала Федорова. Потом Дегтярева и Симонова.

            Кстати, а Симонов каким боком там оказался?

            Цитата: Пане Коханку
            Обратите внимание - советская власть без разговоров пригласила Николая Михайловича на руководство курсами "Выстрел".

            И что? Советская власть много кого пригласила из дореволюционных специалистов. Тому же Фёдорову советская власть доверила достроить Ковровский оружейный завод и организовать на нём выпуск автомата Фёдорова.
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Вчера, 21:27
              +1
              Кстати, а Симонов каким боком там оказался?

              Это я Вам честно признаюсь, опечатался на "голубом глазу" request
              и организовать на нём выпуск автомата Фёдорова.

              Выпуск там не такой большой и был, надо признаться. hi
              Так что давайте остановимся на том, что Филатов "севершить кучу иных добрых дел". И не будем пафосно заявлять

              Многоуважаемый Сергей, я заявляю не пафосно. Пафосно, как раз, говорил сам Филатов - по словам Федорова! laughing
              Я говорю о генерале-романтике, который много сделал для нашей Родины. Именно, как тот человек, что поддерживал начинания в скорострельном оружии. С уважением, Николай! drinks
              Филатов же предоставил ему слесаря в мастерской при полигоне, коим и оказался Дегтярёв.

              Да, но Дегтярева тот самый Филатов и приметил! hi
              1. Trouble
                Trouble Вчера, 23:00
                0
                Цитата: Пане Коханку
                Выпуск там не такой большой и был, надо признаться.

                Может по сравнению с выпуском КОРДов и небольшой, но 3200 шт. не так уж и мало.
                Цитата: Пане Коханку
                .... я заявляю не пафосно

                Вы перечитайте свои посты: "воспитал", "брал под свою опеку", "выписал" (Рощепея), "был их администратором. Продюсером, пиар-менеджером, мамкой и нянькой в одном лице." yes

                Дегтярёв начал образовываться как конструктор-оружейник под руководством Федорова, а у Филатова он был одним из трёх слесарей в мастерской при полигоне.
                А Токарев вообще работал на самозарядкой в мастерской ОСШ, а не при полигоне, и слесаря ему в помощь никто не предоставлял.

                Цитата: Пане Коханку
                Я говорю о генерале-романтике, который много сделал для нашей Родины. Именно, как тот человек, что поддерживал начинания в скорострельном оружии.

                Вот и рассказали бы о реальных делах Николая Михайловича, а не о том как о предоставил слесаря Фёдорову.
                Вы тоже, дадите соседу попользоваться инструментом, а потом будете рассказывать - "какого мастера вы воспитали". wassat
        2. Пане Коханку
          Пане Коханку 14 августа 2021 11:20
          +1
          И Фёдоров, и Токарев уже были состоявшимися специалистами

          Добавлю - первые свои образцы они творили именно в стенах ОСШ. При полном покровительстве Филатова. Они - творили. Он - был их администратором. Продюсером, пиар-менеджером, мамкой и нянькой в одном лице. good
          Мы бы не знали их, если бы не заботливый мечтатель Филатов. drinks
          Помните оксюморон капитана Мосина?
          1. Trouble
            Trouble 14 августа 2021 12:52
            +1
            Ну, Фёдорову Филатов ещё помогал, а вот то что он покровительствовал Токареву верится с трудом.
            Цитата: Пане Коханку
            Мы бы не знали их, если бы не заботливый мечтатель Филатов

            laughing Токарев известен благодаря пистолету ТТ и винтовке СВТ. Тут Филатов никаким боком не проходит.
            lol А с Фёдоровым ещё интереснее. Не такому уж широкому кругу Филатов известен как автор названия "автомат" для "ручного ружья-пулемёта" Фёдорова.
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Вчера, 21:33
              0
              Токарев известен благодаря пистолету ТТ и винтовке СВТ. Тут Филатов никаким боком не проходит.

              Начинал Токарев творить серьезно - именно в ОСШ. Поэтому, можем предположить, что Филатов был в курсе его деятельности. А то, что оружие Токарева не получило должной славы - всего лишь закон истории... Как Вам сказать... Если пофилософствовать - Токарев сделал те образцы, с которыми наша армия начала войну (я про СВТ), но не снискала славы из-за общей обстановки. Но пистолет - был не таким уж и плохим. С ним, как раз, войну в Берлине и закончили... Стрелял из него - по сравнению со штатным ПМ, рукоятка у ТТ неудобная! request
              А с Фёдоровым ещё интереснее. Не такому уж широкому кругу Филатов известен как автор названия "автомат" для "ручного ружья-пулемёта" Фёдорова.

              Кажется, именно так! good
              То есть, у оружия своя история. За не самыми лучшими образцами Федорова и Токарева, были выпущены иные виды стрелкового оружия - гораздо более удачные. Уже иными конструкторами, которые сделали выводы. Сколько там исполнилось АК? drinks
  • mark1
    mark1 13 августа 2021 18:39
    +7
    Про "настоящий" танк Пороховщикова судить не берусь т.к. только что узнал про его ( ну понятно, что бред) но давайте вспомним такие же "талантливые" изыскания - Царь-танк, танк Менделеева, танк Рыбинского завода. Для чего их популяризировали в советское время трудно понять, а вот танк Гулькевича не так и плох (даже хорош для того времени, ну если только брони добавить миллиметра 2-6) жаль мало построили.
    1. parusnik
      parusnik 13 августа 2021 19:57
      +9
      Царь-танк, танк Менделеева, танк Рыбинского завода. Для чего их популяризировали в советское время трудно понять
       Популяризировали в Книге будущих командиров, а вот в рубрике Наш танковый музей журнала Техника-Молодежи, об этих танках, было написано достаточно объективно, такая же объективная информация дается в книге Мостовенко В. Д. Танки.
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку 13 августа 2021 20:18
        +6
        Популяризировали в Книге будущих командиров

        Алексей Анатольевич, гляньте книгу "Уникальная и парадоксальная военная техника" под общей редакцией Каторина (писал для "Науки и техники", давно статей нет - ибо крупный пенсионер).
        Так вот, у первого "вездехода", по моей памяти, гусеница была матерчатой. belay А поворот осуществлялся шестами, которыми орудовал экипаж по сторонам. Думаю, во втором - мало что изменилось, только что колес стало четыре what
        Эта машина была не пригодна для боя... Да, в чем-то революционна... Но - она была бы мало успешна! hi
        1. parusnik
          parusnik 14 августа 2021 07:55
          +1
          hi Спасибо ,гляну..так об этом что мало успешна и писалось в рубрике и у Моственко
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 14 августа 2021 11:13
            +1
            Спасибо ,гляну..так об этом что мало успешна и писалось в рубрике и у Моственко

            С удовольствием Вам ее перешлю, скачана. Киньте почту в личку. drinks
            1. parusnik
              parusnik 14 августа 2021 17:03
              +1
              Заранее благодарен drinks
      2. hohol95
        hohol95 13 августа 2021 20:24
        +4
        Была ещё и "Книга будующих капитанов"!
        1. Альф
          Альф 13 августа 2021 21:51
          +4
          Цитата: hohol95
          Была ещё и "Книга будующих капитанов"!

          Адмиралов.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ 13 августа 2021 22:01
            +3
            Была ещё и "Книга будующих капитанов"!

            И про адмиралов, и про командиров книги писал А. Митяев. писал очень хорошо.
          2. hohol95
            hohol95 14 августа 2021 13:14
            0
            Она самая. Немного ошибся с названием!
    2. irontom
      irontom 14 августа 2021 20:52
      0
      Не просто мало всего одна штука. sad
  • Старший матрос
    Старший матрос 13 августа 2021 18:42
    +8
    Интересно, что после того, как Пороховщикова расстреляли, все его бумаги исчезли в архивах КГБ

    recourse а говорят, что путешествия во времени не возможны...
    Что интересно, как авиастроитель Александр Александрович был более удачлив. Во всяком случае аэропланы его конструкции реально летали. А что до вездехода, то сколько их было мертворожденных конструкций?
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка 13 августа 2021 20:09
      +9
      Всем доброго вечера!
      Я как всегда припозднился!!!
      Да дельных проектов танков у нас в первую мировую не было. Так если по четному, к концу войны в этом приуспели только три страны: французы с Рено-ФТ17, британцы с борзой итальянцы с ФТ-2000 и ФТ-3000. И то последний был проработанная копия француза. Не немцы своего ЛТ в серию запустить не успели, американцы успели нашлепать с десяток безбашенных Рено, но это не в счёт. А если читать, то к ним надо плюсовать наших «Борцов за свободу тв. Ленина» и иже с ним.
      При этом скорбно говоря про ущербность танковой промышленности в России, мы забываем с какой скоростью шлепали бронепоезда в годы гражданской обе стороны. Так что спрос рождает предложение, а без ошибок - тут ни как. Есть старая поговорка, не ошибается тот - кто ничего не делает.
    2. parusnik
      parusnik 13 августа 2021 20:11
      +10
      А через спроектированные им шлюзы для Беломорканала,до сих пор ходят суда
  • СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант 13 августа 2021 19:00
    +9
    Ну ладно,первый "Вездеход" зарубили,а второй чем не угодил, это уже действительно было нечто подобное танку с экипажем в 4 человека и "броневой рубкой". Последняя состояла из трех независимо вращающихся поясов с пулеметом "Максим" в каждом. Еще один "Максим" крепился в лобовом листе корпуса. Идея движителя осталась прежней, добавились только колеса на концах заднего барабана. Согласно представленной им 17 января 1917 года документации и масштабной модели это был действительно танк с колесно-гусеничным ходом.В отличие от предшественника, "Вездеход № 2" был оснащен более совершенной ходовой частью. На ось заднего (ведущего) барабана были жестко посажены автомобильные колеса, имеющие больший, чем у барабана, диаметр. Еще два колеса (передние колеса), с помощью которых как у автомобиля выполняются повороты, посадили на ось второго барабана. При движении по дороге с твердым покровом "Вездеход-2" опирался на грунт только колесами и двигался, как автомобиль; гусеница перематывалась вхолостую. На рыхлой почве колеса погружались в грунт, гусеница садилась на грунт и начиналось движение на гусеничном ходу. Поворот и в этом случае осуществлялся с помощью тех же колес, что и при движении на колесном ходу.Сейчас нам ответит на этот вопрос инженер-техник Л. Е. Земмеринг, указавший на целый ряд недостатков:
    относительно «броневой рубки»:
    а) слишком мала высота отдельных поясов…
    б) работа трех пулеметчиков одновременно по одному борту невозможна ввиду недостаточного радиуса рубки,
    в) работа трех пулеметчиков в противоположных направлениях невозможна по той же причине,
    г) невозможно устройство термосифонного охлаждения пулеметов,
    д) не указаны расположение и конструкция сидений пулеметчиков,
    е) недопустимо катание башни по зубчатым рейкам на роликах».
    Относительно движителя: «Ввиду того, что при движении по обычной дороге „Вездеход“ перед обычным автомобилем не имеет никаких преимуществ, а наоборот, имеет только недостатки, как-то: отсутствие дифференциала, наличие одной ленты вместо двух и прочее, а при движении по рыхлой почве автомобиль вовсе не пойдет, ввиду наличия массы различных препятствий, вытекающих из несовершенства конструкции, неминуемого проскальзывания ленты по барабану и невозможности поворотов, Комиссия находит, что проект „Вездехода“ конструктора Пороховщикова в его настоящем виде не заслуживает никакого внимания.
    А вот французы (по слухам,документальных подтверждений нет,естественно) наработки Пороховщикова без внимания не оставили и кое-что слямзили на свой "Рено" ..«нет пророка в своем отечестве»
    1. hohol95
      hohol95 13 августа 2021 19:15
      +4
      Колёса погружались в грунт...
      И хватилобы мощности двигателя сию "конструкцию" двигать по целине?
      А башня с ТРЕМЯ независимыми поясами.
      Стрелок один или их трое?
      На бумаге "очень гладко"...
      Братья RENOULT -это братья РЕНО!
      И господин Проховщиков им явно не требовался для "вдохновления" на технические подвиги!
    2. Undecim
      Undecim 13 августа 2021 19:18
      +6
      А вот французы (по слухам,документальных подтверждений нет,естественно) наработки Пороховщикова без внимания не оставили и кое-что слямзили на свой "Рено"

      И что же, по Вашему, в танке FT-17 "слямзеного" у Пороховщикова?
      1. СЕРЖ ант
        СЕРЖ ант 13 августа 2021 19:25
        +10
        Общая компоновка танка (отделение управления – спереди, боевое – посередине, а силовое – сзади), признанная теперь классической, была полностью заимствована у русского образца. Кроме того, в то время как англичане готовили к производству танк со спонсонным расположением вооружения, а фирма Сен-Шамон строила танк с казематным расположением орудия, Рено (точнее, не сам Рено, а конструктор его компании Рудольф Эрнст-Мецмаир) расположил вооружение в башне кругового вращения, как это было на Вездеходе.Конечно в конструкцию Вездехода были внесены и кое-какие изменения. Прежде всего, Рено отказался от моногусеницы и колёсного управления. Вместо этого он использовал идею другого русского изобретателя Фёдора Блинова – ещё в 1880 году этот изобретатель-самоучка, вышедший из среды волжских бурлаков, изобрёл гусеничный движитель, а в 1888 построил гусеничный вагон, обладавший завидной проходимостью. Именно такой движитель и применил Рено на своём детище.
        1. Undecim
          Undecim 13 августа 2021 21:06
          +6
          Понятно - теззис о родине слонов бессмертен. Вы в Советской армии замполитом не служили?
          не сам Рено, а конструктор его компании Рудольф Эрнст-Мецмаир) расположил вооружение в башне кругового вращения, как это было на Вездеходе

          Начнем с того, что "Вездехода с башней никто никогда не видел. Это первое. Второе - а как же быть с патентом Гюнтера Бурштына, который свой "танк" представил еще в 1911 году.

          И надо же - вооружение в башне кругового вращения!
          Возникает вопрос - кто у кого что заимствовал?
          Вместо этого он использовал идею другого русского изобретателя Фёдора Блинова – ещё в 1880 году этот изобретатель-самоучка, вышедший из среды волжских бурлаков, изобрёл гусеничный движитель,

          Гусеничный движитель изобрел Ричард Эджуорт в 1770 г., на что имеется соответствующий патент.
          1. Lynx2000
            Lynx2000 14 августа 2021 01:27
            +5
            what По-моему не профессиональному мнению, изобретение гусеничного движителя, постройка опытного образца и получение патента - это одно, а создание конструкции и внедрение в массовое производство - другое, очень важное событие.
            Про изобретение Блинова слышал, однако, о серийном производстве и практическом использовании сведений мало (совсем):

            А вот изобретение и внедрение отцов-основателей предприятия "Катерпиллер", имеет в основе базовые решения в компоновке схемы привода, и, серийное производство с 1904 г.:


            Уверен, что конструкторам гусеничной бронетехники предстоящей войны был известен гусеничный движитель.
            1. irontom
              irontom 14 августа 2021 18:32
              +1
              Трактор Блинова исторический миф, в реальности был только вагон на гусеничном приводе, и все, на паровой трактор не найдено ни одного документа, кроме фантазий журналистов.
              Холт не был первый до него паровые трактора Ломбарда 1901 промышленное производство, потом Хорнсби.


              https://youtu.be/EHXIKQorJv0
        2. irontom
          irontom 14 августа 2021 20:59
          0
          Не изобретал Блинов гусеничный привод, увы как бы нам не хотелось, до него в разных вариантах в мире было несколько десятков патентов, был его вариант гусеницы для безрельсового вагона. Трактор он так же, документов не нашли, есть проект вагона на гусеничном ходу, патент, и образец лошадьми катали, дальше уже фантазия, нет документального подтверждения.
    3. mark1
      mark1 13 августа 2021 19:23
      +3
      Цитата: СЕРЖ ант
      и кое-что слямзили на свой "Рено"

      А что "слямзили"?
      1. СЕРЖ ант
        СЕРЖ ант 13 августа 2021 19:41
        +7
        Рено самому и не надо было ничего лямзить.член французского Консультативного комитета по артиллерии специального назначения полковник Жан-Батист Эжен Эстьен, побывав в союзной французам России, познакомился с проектом первого в мире танка Вездеход, созданного Александром Пороховщиковым. Вернувшись во Францию, Эстьен предложил эти чертежи Луи Рено –который подробно ознакомившись с чертежами, отказался от покупки, мотивируя отказ отсутствием опыта постройки подобных машин. Однако русский проект был простым, как всё гениальное, и Рено, обладавший отличной зрительной памятью, смог довольно точно восстановить эти чертежи, вернувшись с переговоров. Не теряя времени, Рено занялся постройкой собственного варианта. В декабре 1916 года модель танка была представлена Консультативному комитету по артиллерии специального назначения, в котором теперь председательствовал всё тот же полковник Эстьен. Он заявил, что Франции нужны не лёгкие вуатюретки, а тяжёлые танки наподобие британских, а потому комитет отдаёт предпочтение моделям Schneider CA1 и Saint Chamond. Теперь Рено вынужден был заплатить Эстьену гораздо больше, чем тот просил за чертежи, но Рено это не огорчило – он знал, что даже если бы он тогда честно заплатил за чертежи, Эстьен всё равно потребовал бы с него взятку за оформление госзаказа на его танки.Вопрос был решён, и вскоре прототип был допущен на государственные испытания, которые начались 10 апреля и закончились полным успехом. Однако теперь Эстьен за госзаказ в 150 танков потребовал от Рено не просто денег, а часть акций его предприятия. Такую наглость Рено стерпеть уже не смог и предложил пакет акций своей компании видному политику Александру Мильерану, который ещё недавно был военным министром, а вскоре стал премьер-министром Французской республики. После этого вопрос с госзаказом тут же решился.
        1. Undecim
          Undecim 13 августа 2021 21:41
          +3
          Рено самому и не надо было ничего лямзить.член французского Консультативного комитета по артиллерии специального назначения полковник Жан-Батист Эжен Эстьен, побывав в союзной французам России, познакомился с проектом первого в мире танка Вездеход, созданного Александром Пороховщиковым.

    4. parusnik
      parusnik 13 августа 2021 20:13
      +7
      Последнее место работы ПрхороВщикова Бронетанковое управление РККА,занимался проектированием танков.
  • Владимир_2У
    Владимир_2У 13 августа 2021 19:19
    +12
    Причем о том, что это «танк», впоследствии писали едва ли не те же самые люди, что и авторы учебника по конструированию танков 1943 года
    Только, вот незадача, не те же самые. Мастерство плевка в советское прошлое не пропьёшь. Пусть и приврать приходится.

    То есть перед нами вездеход, причем плохо сконструированный, и совсем неудивительно, что его забраковали!
    Автор настолько не вникает в предмет статьи, что плюёт на то что саму опытную машину так и называли "опытная вездеходная машина" и бронирование с вооружением конструктор планировал устанавливать по итогам испытаний. И вот именно эти планы, а так же доработанный, но к сожалению нереализованный проект, с бронёй и вооружением и являются поводом считать машину Пороховщикова прообразом российского танка. Ну и дальше автор что то умничает, но так как он в технике величина околонулевая, то и пишет глупости типа:

    броня полевого броненосца, по мнению автора, должна была иметь толщину, способную выдержать попадания снарядов полевой артиллерии, второго – артиллерии крепостной. Поэтому предполагалась она толщиной… 101,6 мм!
    Автор удивлён 10 см бронёй сверхтяжёлого танка?

    к которой должны были крепиться 10 мотор-колес
    Даже со счётом дела не очень, двадцать колёс, двадцать!

    Какие при этом его ферма будет испытывать нагрузки на изгиб, изобретатель явно не подумал.
    Автор не в курсе, что задача фермы и есть сопротивление нагрузке на изгиб.

    Но… для этого нужно было бы синхронизировать вращение всех катков, а добиться этого при тогдашнем уровне техники было практически невозможно.
    Ой какая трагедия, стоп машины правый/левый борт или по номерам/группам колёс вот и весь поворот. Автору невдомёк похоже, что поворот этого модульного унифицированного шасси (шутка, с долей шутки) в принципе затруднен из-за соотношения длины к ширине.

    Обычно изобретатели таких вот «супермашин» критики не приемлют и борются за них «до конца» Пороховщиков вообще то предлагал малый танк, да вот только проект этот был загублен на корню из-за «преклонения офицеров-дворян перед Западом»., или вроде того. А вот гигантомания царских генералов видна как раз на примере "Царь-танка", на это чуёжище средства нашлись, так что Пороховщиков всего лишь пытался следовать веяниям "технической мысли" генералитета.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ 13 августа 2021 22:05
      +4
      Только, вот незадача, не те же самые. Мастерство плевка в советское прошлое не пропьёшь. Пусть и приврать приходится.

      Совершенно верно. Это партийные пропагандисты те же самые, а ИТР своё дело знают, на решения очередных съездов очередной партии власти не ориентируется.
    2. Dali
      Dali 14 августа 2021 10:03
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Только, вот незадача, не те же самые. Мастерство плевка в советское прошлое не пропьёшь. Пусть и приврать приходится.

      Так гр.Шпаковский не только в Советское прошлое периодически плюёт, у него и в Российское и Русское прошлое неплохо получается ...

      Цитата: Владимир_2У
      Автор настолько не вникает в предмет статьи, что плюёт на то что саму опытную машину так и называли "опытная вездеходная машина" и бронирование с вооружением конструктор планировал устанавливать по итогам испытаний.
      К счастью (потому эти его опусы сразу его выдают ... потому и с частью) ) гр.Шпаковский с наукой и техникой не дружит, он же типа к.и.н. - а история, в некоторых руках, что дышло - куда повернул, туда и вышло!
  • Gato
    Gato 13 августа 2021 19:50
    +7
    Мда, траектория конструкторской мысли иногда бывает крайне затейливой - что-то вроде "противолодочный зигзаг, переходящий в противоракетный маневр" (С) wassat
    И да, даже если бы имелся прекрасный проект, типа FT-17, то наладить производство все-равно бы не получилось по причине отсутствия производства двигателей. Мне кажется в этом дело, а не в "преклонении офицеров-дворян перед Западом"
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку 13 августа 2021 22:12
      0
      И да, даже если бы имелся прекрасный проект, типа FT-17, то наладить производство все-равно бы не получилось по причине отсутствия производства двигателей. Мне кажется в этом дело, а не в "преклонении офицеров-дворян перед Западом"

      Лучшим отечественным броневиком - самоходной установкой был "Гарфорд". Спроектированный на слабом двигателе, он хорошо себя проявил в боях. Ибо - 76-мм короткая пушка поддерживала своим огнем пулеметные броневики.
      Его создателя, Николая Филатова, нет на фото в анфас. Но, если приглядеться, некий плотного сложения офицер выглядывает из средней части испытанного броневика, и стоит спиной к нам... Возможно, это Филатов?
  • bk0010
    bk0010 13 августа 2021 20:34
    +6
    Хочу просто напомнить, что у Менделеева был не танк, а средство береговой обороны (на сегодняшние деньги - "Берег", но бронированный)
  • vladcub
    vladcub 13 августа 2021 21:32
    +4
    У Пороховщикова явно была буйная фантазия. Впрочем и у Навроцкого тоже
  • 3x3zsave
    3x3zsave 13 августа 2021 23:11
    0
    Сдается мне, что комментарии под статьей превратились в бенефис творческого дуэта "Бажин и Михайлов"...
    Меж тем, спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку 13 августа 2021 23:21
      +1
      Сдается мне, что комментарии под статьей превратились в бенефис творческого дуэта "Бажин и Михайлов"...

      - Бажин! Ты как держишь эспонтон! - (Подпись: Михайлов) laughing А нас с тобой не будет... Кто обсуждать-то будет? Эмоциональные статисты с "мнений", согласно закону Парето? what
      1. 3x3zsave
        3x3zsave 13 августа 2021 23:34
        +1
        "Как могу, так и держу, господин капитан! Не нравиться - ищите другого сервента! Только знайте, господин капитан, когда я и мои люди уйдут, Ваше войско составят нищеброды и маркитанки."
  • Комментарий был удален.
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I 14 августа 2021 01:09
    +1
    Настоящий танк Пороховщикова ? Да никто не знает ,какой он мог быть настоящий ! Скучные вы люди ....без фантазии !



  • faiver
    faiver 14 августа 2021 07:02
    +1
    Вот как то не красиво Вячеслав Олегович на мой взгляд, вам чего плохого Пороховщиков сделал? До появления ФТ-17 сколько всего наизобретали и в Европе и в Америке?
  • Hanry de Kur
    Hanry de Kur 14 августа 2021 11:34
    +1
    Из "максима" одной рукой стрелять можно - попасть удастся только в "белый свет". А вот с самобеглой коляской на резиновой гусенице одной рукой не справиться. Да еще казённик "максима" по башке всё время в движении стукает. Где уж тут воевать-то....
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I 14 августа 2021 19:36
      0
      Цитата: Hanry de Kur
      Из "максима" одной рукой стрелять можно - попасть удастся только в "белый свет

      А в "Рено"... "Марках" только "сходу" стреляли ? Может, и вообще "сходу" не стреляли...почти ! Во всяком случае применяется "метода", когда стреляют с остановок...даже сейчас ! Так что мешало "вездеходчику" 2 руками вести "вездеход",а затем,сделав остановку, пострелять,опять же 2 руками ,и далее поехать ! ?
  • борис эпштейн
    борис эпштейн 14 августа 2021 14:28
    0
    "Башню с пулеметом «Максим» на него пририсовали позже, явно забыв о том, что стрелять из него можно было лишь двумя руками, и тогда потребовались бы еще две руки, чтобы этой машиной управлять. Так что в одиночку вести ее и вдобавок еще и стрелять было бы невозможно."
    Летчики-истребители Первой и Второй мировых войн с этой проблемой справлялись. И если в Первой мировой на истребителях был один пулемет, то во Второй мировой на истребителях были пулеметы ружейного калибра, крупнокалиберные пулеметы и автоматические пушки одновременно.Например, Спитфайр разных модификаций: 8 пулеметов калибра 7,7 мм, или 2 Х 20 мм автопушки плюс 4 пулемета калибра 7,7 или плюс 227 кг бомб или 2Х 20мм пушки плюс 2х12,7 пулемета плюс 227 кг бомб
    Советский МиГ-3: 1 пулемет калибра 12,7 мм УБС плюс 2Х7,62 ШКАС плюс 2 бомбы ФАБ-50.P-39D или L Аэрокобра": 1Х37мм пушка плюс 2Х12,7 пулемета плюс 2Х 7,62 пулемета плюс 227 кг бомб.
  • irontom
    irontom 14 августа 2021 18:34
    0
    рекламный фильм гусеничных тракторов Хорнсби 08-го года для Германии вот раздолье для альтернативщика.