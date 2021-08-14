Как поссорились Литва с Беларусью

Первый белорусский
Литва – страна маленькая, но очень гордая, да ещё со своими принципами, особенно когда за спиной стоит громада в виде Евросоюза. Прибалтийской республике отдыхать не приходится – она на фронте, первом белорусском.
Отношения между Литвой и Белоруссией испортились еще в 2020 году, когда Вильнюс взял на себя роль координатора протестов в РБ и, по сути, стал участником попытки госпереворота в соседней стране.
Наконец, после приземления в Минске Романа Протасевича Литва окончательно превратилась в оплот борьбы с режимом последнего «тирана» Европы – Александра Лукашенко. На Западе оперативно перешли от политического давления к экономическому, демонстративно не заметив обещания Батьки «скоро уйти».
Небо над Белоруссией закрыли? Закрыли! Урон нанесли? Нанесли. Но режим устоял – значит, мало. Пошли дальше. Вильнюс подключил чиновников из Евросоюза, и работа закипела. Появились секторальные санкции в отношении соседки, то есть постарались надавить на важные экономические каналы, на которых зарабатывает РБ.
Но тут проблема в том, что Беларусь с Литвой давние торговые партнёры. Прибалты до недавнего времени получали серьёзные доходы от транзита белорусских товаров на экспорт. Главный литовский порт – Клайпеда, через него шли большие объёмы грузов, которые превращались в ощутимые поступления в бюджет страны.
Но литовцы, очевидно, решили действовать по принципу «назло бабушке отморожу себе уши»: то есть попылись надавить на соседку при угрозе потери своих же доходов. Но куда там – политика ведь важнее: демократические ценности, свобода слова превратились в «мочу», которая явно ударила в голову литовским прозападным политикам.
Правда, надо отдать должное официальному Вильнюсу – там постарались усидеть на двух стульях: секторальные санкции были составлены с определённой выгодой для себя. Так, Беларусь традиционно поставляла на экспорт значительные объёмы нефтепродуктов. И под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов, бензин и дизтопливо пока санкций избежали.
Но Лукашенко не был бы Батькой, если бы согласился на мелкие уступки и подачки. Россия уже несколько лет предлагала Белоруссии воспользоваться её портами на Балтийском море. И весной Александр Григорьевич, наконец, принял решение – новому транзитному вектору быть.
До свидания, Клайпеда?
В итоге порты в Усть-Луге и Петербурге ежемесячно стали зарабатывать на перевале белорусских нефтепродуктов около 350 млн рублей. Если темпы сохранятся, то Россия к концу года получит весьма солидную прибавку в бюджет, да и Беларусь в накладе не останется.
А что же Литва?
А она кусает локти – «черное золото» помахало ручкой, уплыв к другим берегам.
Калий плюс мигранты
Теперь новый камень преткновения – калийные удобрения. Они ранее тоже попали под секторальные ограничения со стороны ЕС. Но и тут были определённые послабления – под рестрикциями оказались договоры на экспорт удобрений, заключенные позже 26 июня. Это около 20 % объёмов калия, проходящего через Литву.
Но появилось продолжение – в Вильнюсе заявили, что намерены полностью перекрыть экспорт белорусских удобрений в связи с расширением санкций против Минска. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что уже предоставлены предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций. Переговоры по этому вопросу ещё не начались, но, по словам главы МИД, решение может быть принято уже в сентябре.
Однако с калием проблема будет пошире и поглубже.
Дело в том, что экспортный транзит калийных удобрений через Литву пока является безальтернативным вариантом для Беларуси. Латвийские и российские порты не приспособлены под этот вид товара. Причем калийная «связка» двух стран очень тесная – компания «Беларуськалий» на 30 % владеет терминалом насыпных грузов в Клайпеде, через который идёт перевалка удобрений.
Ещё недавно у РБ были чёткие намерения расширить терминал, увеличив его мощности. Но куда там: Литва решила однозначно «отморозить себе уши» – появились обвинения в адрес владельцев терминала, что, дескать, те не соответствуют критериям безопасности. Даже было решение окружного суда в Вильнюсе, который встал полностью на сторону литовского правительства.
И в этой ситуации неожиданный миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии с Литвой, выглядит не таким простым, а точнее – самым что ни на есть «калийным». Батька Лукашенко, видимо, решил надавить на Вильнюс, чтобы он ещё раз задумался о том, а нужно ли расширять секторальные санкции против Беларуси так жёстко.
Да, и раньше определённая часть нелегальных мигрантов, может быть, и пыталась переправиться через белорусскую границу в царство свободы и демократии, то есть в ЕС. Но граница у Батьки на хорошем замке, и массовым явлением это никогда не было. А тут возник настоящий воздушный коридор с Ираком – самолеты прямо зачастили в столицу Беларуси. А в СМИ появились цифры – чуть ли не сотни мигрантов, пытающихся ежедневно правдами и неправдами пересечь границу Литвы.
Тамошние погранцы оказались в стрессовой ситуации – мигранты напирают и напирают, в дело пошли колючая проволока, овчарки, дубинки, а возможно, и огнестрельное оружие. Литовцев понять можно – куда маленькой республике с трехмиллионным населением девать сотни незаконных мигрантов. Они быстро на уши поставят всю страну.
Но и Белоруссию понять можно: на кону значимые для неё экспортные потери. Только по одному калию цифры называются порядка 200 млн долларов в год. Лукашенко явно показывает Вильнюсу – стоит ли ломать копья вокруг Протасевича, птица явно не того масштаба.
Миграционный кризис – это палка о двух концах.
Не попавшие в царство свободы возвращаются в Белоруссию. Знакомые из Гродненской области рассказали автору статьи, что белорусы в шоке от наплыва южан. Их много, они шляются по улицам, лежат на газонах и под деревьями, ими никто не занимается. «Гости» оказались в патовой ситуации – средств на возвращение на родину у них явно нет, а жить и кушать хочется. Так недалеко и до криминала на улицах спокойных белорусских городов.
За нами Москва?
Эксперты говорят, что Литва и Беларусь сошлись в настоящей информационно-экономической войне. Никто уступать не хочет.
Хотя Литва действует с явной надеждой на поддержку со стороны «старшего брата». В кулуарах, без сомнения, прорабатывается вопрос поддержки евросоюзными финансами «форпоста» борьбы с последней тиранией Европы в случае жесткого обрыва экономических отношений Литвы с Беларусью.
Фактически речь идёт о субсидировании Вильнюсу выпадающих доходов. Но субсидии – дело двоякое: сейчас они есть, а завтра их отменят. А вот надёжные экономические отношения с соседями дорогого стоят. Не зря говорят, что хороший сосед порой важнее близкого родственника.
А что же миграционный кризис?
Вполне вероятно, он сойдёт на нет. Ещё 4 августа посол ЕС в Ираке Мартин Хат заявил, что по его данным, иракские авиакомпании приостановят полёты в Белоруссию на десять дней. Несколько рейсов из Басры в Минск были отменены, а 280 мигрантов пообещали просто вернуть в Ирак.
Нет сомнений, что Евросоюз продолжит давить на Ирак, чтобы он перестал засылать своих «агентов» в подбрюшье Европы. Рычаги воздействия у ЕС имеются. Да и Литва вряд ли изменит свою политику в отношении Белоруссии – она ступила на скользкую дорожку и с нее уже не свернет.
В свою очередь РБ также пойдёт своим путем, выстраивая новые каналы экспорта для своих товаров. Если говорить конкретно о калийных удобрениях, то проблемный период для Минска продлится еще примерно год. Россия настроена на перевалку калия через свои порты, но готовых терминалов для этого пока нет.
Компания «Ультрамар» озвучивает, что примерно через год достроит в Усть-Луге специализированный терминал по перевалке удобрений. Через него планируют работать сразу несколько компаний: «Фосагро», «Уралхим», «Акрон», а затем и «Уралкалий». «Ультрамар» заинтересован наладить сотрудничество с «Беларуськалием», который считается одним из лидеров отрасли в Европе. По данным Белстата, в 2020 году компания на экспортных поставках заработала 2,4 млрд долларов.
При этом экспортные каналы могут строиться совсем по-разному.
Ряд экспертов полагает, что если ЕС упрется рогом и на корню откажется от поставок калийных удобрений из Белоруссии, то заработает следующий вариант: например, «Уралкалий» замещает экспортные поставки белорусского коллеги в Европу, а «Беларуськалий», в свою очередь, осваивает каналы поставок уральцев, к примеру, в Азию.
В любом случае РБ вынуждена изменять свою экспортную сетку, и в этой ситуации Россия сможет заработать хорошие дополнительные доходы. А ведь на подходе еще и продукция АПК, лесохимической, автомобильной промышленности Беларуси.
Конечно, Литву в ЕС не станут обвинять в том, что она подтолкнула белорусов в плотные объятия «русского медведя». Однако сами литовцы не раз прошлись и пройдутся по действиям своего правительства, которое упорно нацелено терять значительные доходы.
Заметим, что белорусские калийные удобрения занимали ещё недавно до трети грузооборота Клайпедского порта. После потери стратегического партнёра из РБ, видимо, можно будет смело ставить крест на всём портовом хозяйстве. Понятно, что люди потеряют работу, кто-то обеднеет, а кто-то предпочтёт поискать лучшую долю за границей.
Таким образом, Литва постепенно превращается в тупик, как в прямом, так и переносном смысле.
Российские компании уже во многом отказались от услуг литовских портов, теперь полным ходом дорогу в их обход осваивает и Беларусь. В выигрыше обязательно кто-то будет, но уж точно не Литва.