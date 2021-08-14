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Как поссорились Литва с Беларусью

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Источник: kremlin.ru


Первый белорусский


Литва – страна маленькая, но очень гордая, да ещё со своими принципами, особенно когда за спиной стоит громада в виде Евросоюза. Прибалтийской республике отдыхать не приходится – она на фронте, первом белорусском.

Отношения между Литвой и Белоруссией испортились еще в 2020 году, когда Вильнюс взял на себя роль координатора протестов в РБ и, по сути, стал участником попытки госпереворота в соседней стране.

Наконец, после приземления в Минске Романа Протасевича Литва окончательно превратилась в оплот борьбы с режимом последнего «тирана» Европы – Александра Лукашенко. На Западе оперативно перешли от политического давления к экономическому, демонстративно не заметив обещания Батьки «скоро уйти».

Небо над Белоруссией закрыли? Закрыли! Урон нанесли? Нанесли. Но режим устоял – значит, мало. Пошли дальше. Вильнюс подключил чиновников из Евросоюза, и работа закипела. Появились секторальные санкции в отношении соседки, то есть постарались надавить на важные экономические каналы, на которых зарабатывает РБ.

Но тут проблема в том, что Беларусь с Литвой давние торговые партнёры. Прибалты до недавнего времени получали серьёзные доходы от транзита белорусских товаров на экспорт. Главный литовский порт – Клайпеда, через него шли большие объёмы грузов, которые превращались в ощутимые поступления в бюджет страны.

Но литовцы, очевидно, решили действовать по принципу «назло бабушке отморожу себе уши»: то есть попылись надавить на соседку при угрозе потери своих же доходов. Но куда там – политика ведь важнее: демократические ценности, свобода слова превратились в «мочу», которая явно ударила в голову литовским прозападным политикам.

Правда, надо отдать должное официальному Вильнюсу – там постарались усидеть на двух стульях: секторальные санкции были составлены с определённой выгодой для себя. Так, Беларусь традиционно поставляла на экспорт значительные объёмы нефтепродуктов. И под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов, бензин и дизтопливо пока санкций избежали.

Но Лукашенко не был бы Батькой, если бы согласился на мелкие уступки и подачки. Россия уже несколько лет предлагала Белоруссии воспользоваться её портами на Балтийском море. И весной Александр Григорьевич, наконец, принял решение – новому транзитному вектору быть.

Как поссорились Литва с Беларусью

До свидания, Клайпеда?

В итоге порты в Усть-Луге и Петербурге ежемесячно стали зарабатывать на перевале белорусских нефтепродуктов около 350 млн рублей. Если темпы сохранятся, то Россия к концу года получит весьма солидную прибавку в бюджет, да и Беларусь в накладе не останется.

А что же Литва?

А она кусает локти – «черное золото» помахало ручкой, уплыв к другим берегам.

Калий плюс мигранты


Теперь новый камень преткновения – калийные удобрения. Они ранее тоже попали под секторальные ограничения со стороны ЕС. Но и тут были определённые послабления – под рестрикциями оказались договоры на экспорт удобрений, заключенные позже 26 июня. Это около 20 % объёмов калия, проходящего через Литву.

Но появилось продолжение – в Вильнюсе заявили, что намерены полностью перекрыть экспорт белорусских удобрений в связи с расширением санкций против Минска. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что уже предоставлены предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций. Переговоры по этому вопросу ещё не начались, но, по словам главы МИД, решение может быть принято уже в сентябре.

Однако с калием проблема будет пошире и поглубже.

Дело в том, что экспортный транзит калийных удобрений через Литву пока является безальтернативным вариантом для Беларуси. Латвийские и российские порты не приспособлены под этот вид товара. Причем калийная «связка» двух стран очень тесная – компания «Беларуськалий» на 30 % владеет терминалом насыпных грузов в Клайпеде, через который идёт перевалка удобрений.

Ещё недавно у РБ были чёткие намерения расширить терминал, увеличив его мощности. Но куда там: Литва решила однозначно «отморозить себе уши» – появились обвинения в адрес владельцев терминала, что, дескать, те не соответствуют критериям безопасности. Даже было решение окружного суда в Вильнюсе, который встал полностью на сторону литовского правительства.

И в этой ситуации неожиданный миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии с Литвой, выглядит не таким простым, а точнее – самым что ни на есть «калийным». Батька Лукашенко, видимо, решил надавить на Вильнюс, чтобы он ещё раз задумался о том, а нужно ли расширять секторальные санкции против Беларуси так жёстко.

Да, и раньше определённая часть нелегальных мигрантов, может быть, и пыталась переправиться через белорусскую границу в царство свободы и демократии, то есть в ЕС. Но граница у Батьки на хорошем замке, и массовым явлением это никогда не было. А тут возник настоящий воздушный коридор с Ираком – самолеты прямо зачастили в столицу Беларуси. А в СМИ появились цифры – чуть ли не сотни мигрантов, пытающихся ежедневно правдами и неправдами пересечь границу Литвы.


Тамошние погранцы оказались в стрессовой ситуации – мигранты напирают и напирают, в дело пошли колючая проволока, овчарки, дубинки, а возможно, и огнестрельное оружие. Литовцев понять можно – куда маленькой республике с трехмиллионным населением девать сотни незаконных мигрантов. Они быстро на уши поставят всю страну.

Но и Белоруссию понять можно: на кону значимые для неё экспортные потери. Только по одному калию цифры называются порядка 200 млн долларов в год. Лукашенко явно показывает Вильнюсу – стоит ли ломать копья вокруг Протасевича, птица явно не того масштаба.
Миграционный кризис – это палка о двух концах.

Не попавшие в царство свободы возвращаются в Белоруссию. Знакомые из Гродненской области рассказали автору статьи, что белорусы в шоке от наплыва южан. Их много, они шляются по улицам, лежат на газонах и под деревьями, ими никто не занимается. «Гости» оказались в патовой ситуации – средств на возвращение на родину у них явно нет, а жить и кушать хочется. Так недалеко и до криминала на улицах спокойных белорусских городов.

За нами Москва?


Эксперты говорят, что Литва и Беларусь сошлись в настоящей информационно-экономической войне. Никто уступать не хочет.

Хотя Литва действует с явной надеждой на поддержку со стороны «старшего брата». В кулуарах, без сомнения, прорабатывается вопрос поддержки евросоюзными финансами «форпоста» борьбы с последней тиранией Европы в случае жесткого обрыва экономических отношений Литвы с Беларусью.

Фактически речь идёт о субсидировании Вильнюсу выпадающих доходов. Но субсидии – дело двоякое: сейчас они есть, а завтра их отменят. А вот надёжные экономические отношения с соседями дорогого стоят. Не зря говорят, что хороший сосед порой важнее близкого родственника.

А что же миграционный кризис?

Вполне вероятно, он сойдёт на нет. Ещё 4 августа посол ЕС в Ираке Мартин Хат заявил, что по его данным, иракские авиакомпании приостановят полёты в Белоруссию на десять дней. Несколько рейсов из Басры в Минск были отменены, а 280 мигрантов пообещали просто вернуть в Ирак.

Нет сомнений, что Евросоюз продолжит давить на Ирак, чтобы он перестал засылать своих «агентов» в подбрюшье Европы. Рычаги воздействия у ЕС имеются. Да и Литва вряд ли изменит свою политику в отношении Белоруссии – она ступила на скользкую дорожку и с нее уже не свернет.

В свою очередь РБ также пойдёт своим путем, выстраивая новые каналы экспорта для своих товаров. Если говорить конкретно о калийных удобрениях, то проблемный период для Минска продлится еще примерно год. Россия настроена на перевалку калия через свои порты, но готовых терминалов для этого пока нет.

Компания «Ультрамар» озвучивает, что примерно через год достроит в Усть-Луге специализированный терминал по перевалке удобрений. Через него планируют работать сразу несколько компаний: «Фосагро», «Уралхим», «Акрон», а затем и «Уралкалий». «Ультрамар» заинтересован наладить сотрудничество с «Беларуськалием», который считается одним из лидеров отрасли в Европе. По данным Белстата, в 2020 году компания на экспортных поставках заработала 2,4 млрд долларов.


При этом экспортные каналы могут строиться совсем по-разному.

Ряд экспертов полагает, что если ЕС упрется рогом и на корню откажется от поставок калийных удобрений из Белоруссии, то заработает следующий вариант: например, «Уралкалий» замещает экспортные поставки белорусского коллеги в Европу, а «Беларуськалий», в свою очередь, осваивает каналы поставок уральцев, к примеру, в Азию.

В любом случае РБ вынуждена изменять свою экспортную сетку, и в этой ситуации Россия сможет заработать хорошие дополнительные доходы. А ведь на подходе еще и продукция АПК, лесохимической, автомобильной промышленности Беларуси.

Конечно, Литву в ЕС не станут обвинять в том, что она подтолкнула белорусов в плотные объятия «русского медведя». Однако сами литовцы не раз прошлись и пройдутся по действиям своего правительства, которое упорно нацелено терять значительные доходы.

Заметим, что белорусские калийные удобрения занимали ещё недавно до трети грузооборота Клайпедского порта. После потери стратегического партнёра из РБ, видимо, можно будет смело ставить крест на всём портовом хозяйстве. Понятно, что люди потеряют работу, кто-то обеднеет, а кто-то предпочтёт поискать лучшую долю за границей.

Таким образом, Литва постепенно превращается в тупик, как в прямом, так и переносном смысле.

Российские компании уже во многом отказались от услуг литовских портов, теперь полным ходом дорогу в их обход осваивает и Беларусь. В выигрыше обязательно кто-то будет, но уж точно не Литва.
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Использованы фотографии:
morvesti.ru, news.tts.lt, rus.azattyq-ruhy.kz, baltnews.lt
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73 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Татьяна
    Татьяна 14 августа 2021 04:48
    +3
    Не попавшие в ЕС чtрез Литву мигранты из Ирака возвращаются в Белоруссию. ,<...> белорусы в шоке от наплыва южан. Их много, они шляются по улицам, лежат на газонах и под деревьями, ими никто не занимается.
    «Гости» оказались в патовой ситуации – средств на возвращение на родину у них явно нет, а жить и кушать хочется. Так недалеко и до криминала на улицах спокойных белорусских городов.

    Да уж! Ситуация для Р.Беларусь с транзитно-застрявшими в стране иностранными мигрантами из Ирака тоже действительно патовая. А ведь скоро осень, зима - и наступление холодов.
    Как эту прорву прибывающих иностранцев самолётами из Ирака белорусские власти возвращать на родину будут? Это ведь тоже для государства денег стоит - и не малых! И это ведь тоже прямые убытки для страны.

    А с другой стороны, если арестовать мигрантов и заставить их насильно работать как заключённых - так ведь они работать не любят. Они в основном не "трудовые" мигранты, а т.н. "социальные" мигранты, паразитирующие на пособиях принимающей их страны.

    Интересно, что по этому поводу думает сам Лукашенко!
    1. Пессимист22
      Пессимист22 14 августа 2021 05:19
      -5
      Лукашенко отправит их в Литву.
      1. Татьяна
        Татьяна 14 августа 2021 05:21
        +6
        Цитата: Пессимист22
        Лукашенко отправит их в Литву.

        Так Литва их практически не принимает! Они поэтому и болтаются без дела по Белоруссии - и только белорусское население своим присутствием вполне обоснованно пугают.

        Когда сосуд с водою полон, то лишняя вода начинает литься через край, портя порядок в доме. Тоже самое происходит с избытком иностранными мигрантами в стране. Ничего хорошего в этом нет. Проблемная ситуация в стране от этого только нарастает.

        Запас прочности у Р.Беларусь на присутствие в стране иностранных мигрантов из Ирака есть? Или Лукашенко на безвиз Р,Беларусь с Россией рассчитывает?
        1. g_ae
          g_ae 14 августа 2021 06:59
          +2
          Не преувеличивайте, каждый день хожу по улицам Минска. Что-то не заметил такого уж засилья мигрантов. Да, встречаются, но не так, как в статье описано ужос-ужос. Не больше чем на улицах Москвы или Питера. Я думаю, это не самая большая проблема для нас по сравнению с санкциями, а ответочка для приболтов была необходима.
          1. Stas157
            Stas157 14 августа 2021 07:58
            +2
            Цитата: g_ae
            хожу по улицам Минска. Что-то не заметил такого уж засилья мигрантов

            Пусть из Гродно кто-нибудь напишет. Есть у них мигранты или нет?

            Знакомые из Гродненской области рассказали автору статьи, что белорусы в шоке от наплыва южан. Их много
            1. Sewer Krainiy
              Sewer Krainiy 14 августа 2021 21:17
              +3
              Пусть из Гродно кто-нибудь напишет. Есть у них мигранты или нет?

              Из Гродно пишу. У нас три университета (медицинский, агро и Я. Купалы), где обучаются иностранцы. Как ходили по улицам смуглые, желтые, чернокожие (прошу их не обижаться) так и ходят, увеличения не заметил. На Фортах живу, постоянно иностранцы из областной больницы в медуниверситет в течение дня шастают. Не вижу резкого увеличения иностранцев в Гродно.
          2. Бородач
            Бородач 14 августа 2021 09:07
            +3
            За Клайпедский порт. Не чокаясь. drinks
            1. tralflot1832
              tralflot1832 14 августа 2021 09:51
              +2
              Вы не против по второй ,за Клайпедский порт не чокаясь. drinks
              1. Бородач
                Бородач 14 августа 2021 11:00
                +2
                И по третьей за Литву. Не чокаясь. drinks
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets 14 августа 2021 08:58
      -1
      Цитата: Татьяна
      А с другой стороны, если арестовать мигрантов и заставить их насильно работать

      Как бы рабовладение запрещено, вы хотите его вернуть?
      1. Болторез
        Болторез 14 августа 2021 09:30
        +3
        рабовладение запрещено, вы хотите его вернуть?
        Не получится- работать вы их не заставите no . А попасть в Литву "туристам" оказалось сложно- литовцы не толерантны и не стесняются стрелять в бедных беженцев (друг оттуда говорил). так что Лукашенко нехило просчитался и подгадил сам себе. Скоро ждите бедных иракских и эритрейских геев( 9 из 10 бегунков заявляют литовским властям о принадлежности к сексменьшинствам, надеясь, что это сработает, как в Голландии и Германии у земляков поудачливей) в Москве sad
        1. bk0010
          bk0010 14 августа 2021 20:57
          -2
          Цитата: Болторез
          Не получится- работать вы их не заставите
          Значит сдохнут с голоду: тут не Европа, паразитов кормить не будут.
          Цитата: Болторез
          А попасть в Литву "туристам" оказалось сложно- литовцы не толерантны и не стесняются стрелять в бедных беженцев
          Хотят посоревноваться в решимости? Выставить заградотряды, стрелять обе стороны могут. Осуществлять отвлекающие прорывы. Прорыв можно поддержать артиллерией (в рамках противодействия обстрелу белорусской территории), в конце-концов. В Польшу тоже можно часть беженцев направить.
        2. abrakadabre
          abrakadabre Вчера, 14:17
          +1
          9 из 10 бегунков заявляют литовским властям о принадлежности к сексменьшинствам, надеясь, что это сработает
          GhtlkjПредложить прилюдно продемонстрировать свою принадлежность к сексменшинствам. Между собой, естественно. И на Коране пусть поклянется что не лжет. Перед демонстрацией. Будет забавно.
      2. Bumble
        Bumble 14 августа 2021 09:41
        0
        Следовать по пути светлейших демократически соединённых штатов, которые эксплуатируют рабский труд двух миллионов заключённых? Почему бы и да...
      3. sniperino
        sniperino 14 августа 2021 15:31
        -3
        Цитата: aleksejkabanets
        Как бы рабовладение запрещено, вы хотите его вернуть?
        Вернуть трудовое перевоспитание.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets 14 августа 2021 19:38
          0
          Цитата: sniperino
          Вернуть трудовое перевоспитание.

          Типа труд, на пользу всяких чубайсов с дерипасками, он облагораживает? Проснитесь, вы не в СССР живете. Чубайса вон, со всякими ворами-приватизаторами сначала трудом перевоспитайте, где-нибудь на Колыме, а потом уже и про остальных говорите.
          1. sniperino
            sniperino Вчера, 09:49
            -3
            Цитата: aleksejkabanets
            Чубайса вон, со всякими ворами-приватизаторами сначала трудом перевоспитайте, где-нибудь на Колыме, а потом уже и про остальных говорите.
            Только себе позволяете говорить о Чубайсе, всяких ворах-приватизаторах и всех остальных, ни xpeна не делая? Вы там чуток потише миром управляйте, а то санитара разбудите. smile
    3. sidoroff
      sidoroff 14 августа 2021 09:34
      -7
      Думает , что опять фигня какая то получилась - хотел и денюжку с иракцев получить и свинью Литве подложить. хотя с другой стороны , Гродно тоже наказать надо было -чтоб знали впредь , как Лукашенку любить.
      1. g_ae
        g_ae 14 августа 2021 09:58
        +1
        Ну, может и есть смысл разбавить польскую диаспору, а то оглянуться не успеем, как восточным крэсами станем. Ну, и долгожданные перемены, однозначно.
        1. sidoroff
          sidoroff 14 августа 2021 10:01
          -2
          а кто в Гродно диаспора? сами не из Рязани будете ?
          1. g_ae
            g_ae 14 августа 2021 11:24
            +2
            Польскую диаспору. И сам я из Минска и на невероятный бчб-шный сброд насмотрелся до тошноты.
            1. sidoroff
              sidoroff 14 августа 2021 12:17
              -5
              из отставников неместного призыва ? очень любили оставаться в КБВО на жительство . самый пролукашенковский контингент.
              1. g_ae
                g_ae 14 августа 2021 16:52
                -2
                Даже если и так, то шо? Это что-то меняет? Люстрировать будете или сразу "маскаляку на гиляку"? Невероятные.
                1. Tropas
                  Tropas 14 августа 2021 17:51
                  -4
                  прапор ,ты здесь единственный "лось" никелированными рогами . Тебе тоже потливый таракан руку пожал ? Дуростью зарядился ? Расскажи .
                  1. g_ae
                    g_ae 14 августа 2021 18:22
                    0
                    Вообще-то дуростью заряжаются в Вильнюсе. И усы у котлетенфюрерши вашей тоже имеются. Вам, судя по комментарию, такая честь оказана была (зарядка дуростью). Поздравляю, но не злоупотребляйте. А то будете как Падл Падлыч Лохушко. Вот вам, кстати, пример настоящей дурости. Мадам тоже в Вильнюсе, как и Швета, обитает.
                2. sidoroff
                  sidoroff 14 августа 2021 20:15
                  +1
                  это к вопросу о "диаспоре".
                  1. KJIETyc
                    KJIETyc 14 августа 2021 22:53
                    -2
                    в Гомеле только каклов поубавилось, торгующих конфетами на центральном рынке. Давно пора их было выкуривать обратно в незалежную. Иракцы замечены не были hi
      2. Sewer Krainiy
        Sewer Krainiy 14 августа 2021 21:23
        -1
        Наказалка выросла, младеныш...
      3. Sewer Krainiy
        Sewer Krainiy 14 августа 2021 21:30
        -1
        Гродно тоже наказать надо было -чтоб знали впредь , как Лукашенку любить.
        Наказалка уже вырасла, младеныш... а по попе, чтобы в трусики не писял... laughing
  2. Михаил Ишин
    Михаил Ишин 14 августа 2021 06:12
    -2
    Нашли методы на костю сапрыкина(Лукашенко)
    <<<Отношения между Литвой и Белоруссией испортились еще в 2020 году, когда Вильнюс взял на себя роль координатора протестов в РБ и, по сути, стал участником попытки госпереворота в соседней стране.>>> -Злые языки говорят что литва для этого даже избирательные биллютени после выборов в Беларуси сожгла,да
  3. Deck
    Deck 14 августа 2021 06:21
    -10
    попылись надавить на соседку при угрозе потери своих же доходов. Но куда там – политика ведь важнее: демократические ценности, свобода слова превратились в «мочу», которая явно ударила в голову литовским прозападным политикам.


    Автору статейки вопросы морали и принципов чужды. Живет наверное по принципу: Я конечно не гей, но двадцать баксов есть двадцать баксов!
  4. Танковый пиджак
    Танковый пиджак 14 августа 2021 07:02
    +3
    Массовые протесты, организованные оппозицией в Белоруссии, при активном участии соседних стран и внешних игроков, для того, чтобы свергнуть белорусского президента, были пресечены местными силовиками. Мировая пресса и западные политики: Лукашенко диктатор, тиран и злодей. Против Белоруссии ведены санкции, белорусской авиакомпании запрещено передвижение в воздушном пространстве её соседей и стран Западной Европы в целом.

    В Литве покалечили несколько мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся найти в этой стране убежище. Одного убили. Беременную женщину с тремя детьми выгнали из этой страны взашей - её спасли белорусские пограничники. Одновременно с этим протесты населения, блокировавшего литовский парламент, протестуя против ввода жёстких ограничений, связанных с коронавирусом, были подавлены самым жестоким образом. Запад ничего этого не заметил и замечать не намерен. Литовские власти в своём праве, они наводят орднунг.

    В Грузии попытки местного "прайда" - общенационального объединения гомосексуалистов, организовать гей-парад в Тбилиси, окончились по призыву церкви массовыми выступлениями протеста жителей страны и их лобовым столкновением с журналистами, которые намеревались освещать "мероприятие" заднеприводных. Один человек погиб. Западные СМИ во всём обвинили Грузинскую православную церковь, которая, по их мнению, выступает, как агент влияния России. Хотя уж кто-кто...

    Во Франции очередные выступления против ввода правительством новых ограничений, опять-таки в связи с коронавирусом, вызвали бурю протеста. Силовики их купировали. Где просто так, а где и жёстко. Не до сантиментов. Но это же Франция, колыбель европейской демократии и новой толерантности! Чёрт с ними, с протестами. Макрону к ним не привыкать, жандармы выполняют свой долг, да здравствуют свобода, равенство, братство. Франция защитит идеалы Великой Французской революции против чьих угодно происков.

    Везде просматривается при этом зловещая рука России и лично Путина. В Белоруссии он не дал свергнуть Лукашенко, заявив о том, что Россия не останется в стороне, а случае, если против Минска попытаются провести силовой сценарий. В Литве, Грузии и Франции явно действовали его агенты - на худой конец, агенты влияния. А чьи ещё? Не сами же литовцы, грузины и, тем более, французы, учудили всё то, что в этих странах происходит. Никаких двойных стандартов, стопроцентная объективность в оценках... Шикарные ребята!
    1. Егоза
      Егоза 14 августа 2021 07:36
      +1
      Цитата: Танковый пиджак
      Массовые протесты, организованные оппозицией в Белоруссии, при активном участии соседних стран и внешних игроков, для того, чтобы свергнуть белорусского президента, были пресечены местными силовиками.

      Вот ничему история Литву не научила! Вспомните! Князь Курбский бежал в Литву, Гришка Отрепьев бежал в Литву, Тихановская свалила туда же. Хоть когда-нибудь Литва пользу от этого имела? Не получится поиметь пользу благодаря предателям! И нынче тоже не получится!
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак 14 августа 2021 07:44
        +6
        Согласен с Вами, чтобы выявить недружественные страны, достаточно посмотреть в какие страны бегут предатели и воры.
      2. bk0010
        bk0010 14 августа 2021 12:12
        +4
        Цитата: Егоза
        Вспомните! Князь Курбский бежал в Литву, Гришка Отрепьев бежал в Литву, Тихановская свалила туда же
        Тогдашняя Литва (это было второе русское государство) располагалась (в основном) на территории сегодняшней Белоруссии. Почему жмудь взяла ее имя для своей страны непонятно.
      3. Sewer Krainiy
        Sewer Krainiy 14 августа 2021 21:52
        +4
        Вот ничему история Литву не научила! Вспомните! Князь Курбский бежал в Литву, Гришка Отрепьев бежал в Литву, Тихановская свалила туда же. Хоть когда-нибудь Литва пользу от этого имела? Не получится поиметь пользу благодаря предателям! И нынче тоже не получится!
        Уважаемая Елена, прошу не путать Жмудь и Великое княжество Литовское. ВКЛ (первая столица Новогрудок, затем Вильно). В ВКЛ язык был славянский, посему и Курбский и другие в тогдашнюю Литву бежали. Литва, которая теперь себя так называет, тогда была Жмудь и занимала очень маленькую территорию на берегу балтики. "Грюнвальд" - там были славянские полки и где-то жмудь в сторонке стояла. А ВКЛ - история, это теперешние Белоруссия, большая часть Литвы, часть Польши, Украины, западная часть России (Смоленск и т.д.). Так что Тихановская не в Литву, а в Жмудь сбежала.
  5. Танковый пиджак
    Танковый пиджак 14 августа 2021 07:04
    +3
    «Она сошла с ума»: GT предложила России и Китаю вместе преподать урок Литве.

    Решение Литвы открыть на своей территории представительство Тайваня — это крайне безрассудный шаг, который затрагивает одну из самых больных тем во всей Азии, пишет Global Times. В этом контексте, по мнению издания, Китаю и России — стране, которая также страдает от «провокаций» Вильнюса, — стоит объединить силы и «преподать урок» Литве, дав ей понять, что некоторые красные линии лучше не пересекать.
    @Za_VPutina
  6. DocX2032
    DocX2032 14 августа 2021 07:09
    -25
    Мигранты - благо для любой страны. Это новый генофонд, культурные традиции и рабочие руки. Было бы лучше всего оставить их у нас в Белоруссии. Готов обменять десяток белорусов на одного араба, негра или китайца - толку будет больше.
    1. Егоза
      Егоза 14 августа 2021 07:38
      +10
      Цитата: DocX2032
      Готов обменять десяток белорусов на одного араба, негра или китайца - толку будет больше.

      Вы их сначала работать заставьте и "клятву верности" принести. А потом принимайте...только за свой счет.
  7. Танковый пиджак
    Танковый пиджак 14 августа 2021 07:10
    +2

    - Как вы прокомментируете протесты в Литве?
    - Свободу кубинскому народу! Долой диктатуру! Так победимЪ!
  8. Танковый пиджак
    Танковый пиджак 14 августа 2021 07:14
    +3

    В ЕС через Литву пробираются иракцы, в числе которых могут быть террористы, пишет CNN. Это "Лукашенко мстит за санкции, введённые Евросоюзом".

    А кто ему, по мнению авторитетного СМИ, подсказал "наводнить мигрантами Европу"? Россия, конечно, ведь всё происходит "по кремлёвской методичке". Саму "методичку", разумеется, CNN не показал.
  9. prior
    prior 14 августа 2021 07:41
    +2
    Так лабусам и надо.
    За то, что гадишь "на соседский коврик", надо отвечать. angry
  10. DocX2032
    DocX2032 14 августа 2021 07:49
    -19
    К сожалению большинство мигрантов не останется у нас в Белоруссии. Мы самая бедная и забитая территория Азии с низкой энергетикой населения. За 1000 лет мы смогли достичь реальной средней зарплаты всего в 300$. Понятно, что молодые и активные мигранты стремятся дальше в Европу. И кстати, для европейцев белорусы тоже мигранты.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 14 августа 2021 08:14
      +13
      Вы для начала географию поправить попробуйте азиат вы белорусский)))
  11. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих 14 августа 2021 07:51
    +4
    Если честно, то ожидал прочитать взвешенный и объективный анализ, а напоролся на завуалированную хвалебную оду Грыгорычу.
    Как по мне - если уж проводить аналогию с шахматами, то для начала: Лукашенко сел играть не с тем противником - за Литвой клуб "золотая ладья" (ЕС), какое то время он ещё перемещал фигуры и даже пытался создавать напряжения на разных участках доски, но затем решил сблефовать (выборы), чем и вывел противника из себя. Далее в запале была ошибка, после чего все ходы стали проигрышными. Выход у бацьки остаётся один - встать и с гордым видом заявить, что доигрывать он не станет!
    Так что, автор, ещё определиться нужно, кто уши отморозил....
    1. vvvjak
      vvvjak 14 августа 2021 08:58
      +7
      Сказать откровенно, статья уровня государственной пропаганды на местном беларусском "телебачанне".
      1. g_ae
        g_ae 14 августа 2021 23:11
        -1
        Точно! До Степашкиных сказок как до неба. Или предпочитаете такую помойку как тутбай? Впрочем и там и там гуано.
    2. dauria
      dauria 14 августа 2021 13:20
      +3
      Выход у бацьки остаётся один - встать и с гордым видом заявить, что доигрывать он не станет!


      Государство и власть сохранены. Лукашенко президент. В чём проигрыш ?
      В США всё тоже самое . Штурмовавшие Белый дом арестованы и посажены, Байден президент. Трамп проиграл. Макрон задавил своих "революционеров", усидел и сохранил власть. До этого Эрдогана пытались скинуть , всё устаканилось, никто не вопит "о, ужас, нет демократии !!!"
      Не пойму, чем Беларусь отличается от США и Франции.
      1. Михаил Ишин
        Михаил Ишин 14 августа 2021 17:46
        -1
        А в США и Франции тоже перед выбрами пересажали серьезных кандидатов на пост действующего президента?
        1. sniperino
          sniperino Вчера, 10:20
          -1
          Цитата: Михаил Ишин
          А в США и Франции тоже перед выбрами пересажали серьезных кандидатов на пост действующего президента?
          Фамилии посаженных Лукашенко серьезных кандидатов назвать можете? А то некоторые тут пишут, руководствуясь принципом "чем менее конкретен трындёж, тем легче он заходит".
          1. Михаил Ишин
            Михаил Ишин Вчера, 11:29
            +1
            Бабарико,Тихановский..
            1. sniperino
              sniperino Вчера, 12:30
              -1
              Цитата: Михаил Ишин
              Бабарико,Тихановский..
              Вы это серьёзно? Банкир Бабарико, который вывел за границу $430 млн?
              Маркетолог-блогер Тихановский, организатор беспорядков, раскрученый и проплаченый Западом?
              Серьёзные кандидаты... Вы это серьёзно?
              1. Михаил Ишин
                Михаил Ишин Вчера, 16:27
                0
                Конечно серьезно..Пока они не собирались кандидатами в президенты- что то ничего и не выводили..Странно,да?
    3. www3
      www3 14 августа 2021 13:42
      -4
      самое прикольное, что афтора даже не посещают мысли - каким образом такая толпа мигрантов появилась в беларусии! он конечно же верит заявлениям из бел.тв, что это жители ирака неожиданно раскрыли в рб туристический потенциал!))
      и самое интересное - толпа непонятных людей ходит в приграничной зоне и ни у кого это не вызывает вопросов ))
      вообще то нарушение гос.границы в любом государстве является уголовным преступлением и без разницы с какой стороны это нарушение произошло.

      интересно будет посмотреть как рф будет браться за транспортировку калия из рб с перспективой попасть под американские санкции ))
    4. Sewer Krainiy
      Sewer Krainiy 14 августа 2021 22:14
      -3
      Так что, автор, ещё определиться нужно, кто уши отморозил....[i][/i]

      Уши отморозила Украина.Её Президент начал играть партию с Западом, попал в цейтнот, затем на Восток развернулся. В итоге народ бросил на выживание и смылся в Россию. Вот такие дела. Служил в Николаеве 1967-74 года. Закрытый город. три судостроительных завода, ЮТЗ (южный турбинный), авиаремонтный, конденсаторный... Обидно, теперь только тоска, все гавкнуло. У Зеленского остается один путь - встать и с гордым видом... поехать к Байдену за подачками.
  12. DocX2032
    DocX2032 14 августа 2021 08:16
    -13
    Цитата: carstorm 11
    Вы для начала географию поправить попробуйте азиат вы белорусский)))

    Речь о ментальности. Ментально белорусы азиаты конечно. В Европе нас за своих никто не считает.
    1. Boris55
      Boris55 14 августа 2021 08:26
      -1
      Цитата: DocX2032
      Ментально белорусы азиаты конечно.

      Есть три сформировавшиеся цивилизации: Европейская цивилизация, цивилизация Востока и Русская цивилизация. Различие цивилизаций заключается в их культуре. Мы, Россия, Украина и Белоруссия, относимся к Русской цивилизации.

    2. bk0010
      bk0010 14 августа 2021 12:15
      0
      Цитата: DocX2032
      Ментально белорусы азиаты конечно.
      Не судите по себе о других.
      Цитата: DocX2032
      В Европе нас за своих никто не считает.
      Офигенный аргумент! Мнение этих дикарей очень важно для нас.
    3. VORON538
      VORON538 14 августа 2021 13:46
      -3
      Увы,когда показывают французов-мулатов и вообще африканцев,возникают некоторые подозрения о европейцах.С остальными странами ЕС то же самое,только чуть меньше.Старушка Европа ,оказывается ,имеет корни в Африке?Тогда да,Беларусь-не цеевропа!:)))Да и цеевропейцев у нас (а я не разделяю особо Россию,Украину ,не сумасшедшую неньку ,а именно -Украину, и Беларусь) в общем то за своих-не считают,ибо лезут,получают по наглой моське и снова лезут эти самые цеевропейцы со своим уставом в чужой монастырь уж не одно столетие.:)))Хотя,кому это я,вы же иуду меченого боготворите.
    4. sniperino
      sniperino Вчера, 11:09
      -1
      Цитата: DocX2032
      Ментально белорусы азиаты конечно. В Европе нас за своих никто не считает.
      Простую белорусскую женщину Тихановскую принимают в Европе на высшем уровне; оппозиция в РБ гребёт в Европу всеми задними и передними, а говорите "за своих никто не считает". В США Свету сам Байден печеньками побаловал, бусики только что не подарил. Белорусы - евразийцы, как и русские, и украинцы. Историческое противостояние между Западом и Востоком могут решить только приемлющие своей широкой душой рационально-техническое мышление Запада и духовно-нравственную традицию Востока евразийцы. Не все граждане Беларуси, Украины и России, но в большинстве народа. На востоке и западе Евразии тоже есть ментальные евразийцы, но это периферия, там их просто меньше. И тут не все, но центральное положение обязывает: против географии не попрёшь. Народ и не прёт, прут только выродки.
  13. Aleksandr21
    Aleksandr21 14 августа 2021 08:34
    +1
    Хотя Литва действует с явной надеждой на поддержку со стороны «старшего брата». В кулуарах, без сомнения, прорабатывается вопрос поддержки евросоюзными финансами «форпоста» борьбы с последней тиранией Европы в случае жесткого обрыва экономических отношений Литвы с Беларусью.


    Тут скорее по указке действует.... недавно в СМИ появилась информация о том что у Литвы украдены конфиденциальные (секретные) документы, и теперь хакер на одном из форумов продает этот кейс "in total: 1,677,000 emails in 102 .pst files." но самое интересное тут другое,

    (перевод)

    ...pst файлы министров, заместителей, ключевых руководителей ведомств, послов в странах Большой семерки и НАТО, различных представителей в международных организациях

    - Документы с пометкой SECRET , TOP SECRET и COSMIC
    - Секретные переговоры за закрытыми дверями с президентами США и других стран
    - Интриги против России , Германии и Северного потока-2
    - Помощь США против Германии и Франции и роль Литвы в этой грязной игре
    - Подготовка к войне с Беларусью
    - Инструкции из США против Китая
    - Заговор в пользу Трампа против Байдена
    - И многое другое.



    а именно "Помощь США против Германии и Франции и роль Литвы в этой грязной игре" т.е. если эти документы увидят свет, и предстанут перед общественностью, то у Литвы будут очень большие проблемы в ЕС, и далеко не факт, что ей предоставят финансовую помощь в таком случае.
  14. DocX2032
    DocX2032 14 августа 2021 09:10
    -10
    Цитата: Boris55
    Мы, Россия, Украина и Белоруссия, относимся к Русской цивилизации.

    Украинцы все-таки ближе к южным народам, румынам, цыганам... Слава богу, что мы от них закрылись надежной границей.
  15. Танковый пиджак
    Танковый пиджак 14 августа 2021 12:07
    -1
    Перл с просторов...
    1. g_ae
      g_ae 14 августа 2021 19:04
      -1
      Класс картинка! Скачал в свою антизмагариную коллекцию. Спасибо!
    2. Avior
      Avior Вчера, 18:00
      0
      С Тимановской батькины люди обделались по полной, на пустом месте, причем. Теперь картинки сочиняют.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Вчера, 20:51
        0
        И ещё немного про бягуху Тимановскую (в качестве колонки юмора).

        Итак, барышня заявила что вынуждена находиться под постоянной охраной так как не уверена, что в Польше ей безопасно выходить на улицы (неуловимый Джо, да!) и (внимание!) анонсировала свое участие в марафоне, который пройдет в Польше и других местах по случаю «годовщины проведения в Белоруссии выборов президента».

        Согласитесь, на фоне того, что весь сыр-бор разгорелся из-за ее нежелания бежать 400 метров, участие в польском марафоне выглядит довольно нелогичным. Впрочем, логика здесь, конечно же, не имеет никакого значения.
        ----
        Ну, так «это же другое»! Марафон за польские печеньки - это в кайф, это вам не 400 метров на Олимпиаде, чтобы не подвести команду
        1. Avior
          Avior Вчера, 22:25
          0
          весь сыр-бор разгорелся из-за ее нежелания бежать 400 метров

          сыр- бор разгорелся из-за того, что батькины люди обиделись за критику и мало того, что отстранили ее от Олимпиады вопреки всякому здравому смыслу, им еще пришло в голову принудительно вывезти ее в Беларусь , в процессе чего они обделались по полной с оглаской на весь мир, сами подтолкнули ее к беству за границу и политике.
          А батька еще не выкрутился из ситуации со случаем похищения и ложного минирования самолета, хотя задержаных уже выпусили из тюрьмы и поселили на конспиративной квартире, а его снова подставили по полной, очень громко...
  16. Сергей Образцов
    Сергей Образцов 14 августа 2021 13:00
    0
    Ну так не зря Владимир Владимирович столько лет продавливал и держал в фокусе развитие портовой инфраструктуры на балтике. Можно любить его, можно не любить. Но то что это его детище с которого он теперь пожимает все более значительные гешефты как в экономическом, так и в политическом плане это факт.
  17. faterdom
    faterdom 14 августа 2021 13:01
    0
    Так Литва их практически не принимает!

    А они, типа, официально... И сильно спрашивают....
    Уже отловлены первые сотни на границах Латвии и Польши.
    Ведь беженцы бегут в ЕС, а не в Белоруссию, поэтому они туда попадут, хоть чучелом, хоть тушкой.
  18. ximkim
    ximkim 14 августа 2021 13:09
    -4
    Проблема не в отношениях между Литвой и Белоруссией ,а в Белоруссии.
    Если все так хорошо в Белоруссии, то люди не станут выходить на улицу ,устраивать митинги и протесты.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт 14 августа 2021 21:21
      -2
      Цитата: ximkim
      Если все так хорошо в Белоруссии, то люди не станут выходить на улицу ,устраивать митинги и протесты.

      Вы предлагаете всем добрым и доверчивым форумчанам поверить вам, что с 1994 г. по 2020 г. народ РБ плакаты рисовал для митингов прошлого года?
  19. ximkim
    ximkim Вчера, 04:15
    +1
    Цитата: Лара Крофт
    Цитата: ximkim
    Если все так хорошо в Белоруссии, то люди не станут выходить на улицу ,устраивать митинги и протесты.

    Вы предлагаете всем добрым и доверчивым форумчанам поверить вам, что с 1994 г. по 2020 г. народ РБ плакаты рисовал для митингов прошлого года?

    hi
    Речь идет о протестах, в которых люди высказывали своё недовольствие к власти.
    Вот у нас бы прошёл митинг против пенсионной реформы, то власть бы сразу сказала, что это проделки Госдепа, и все участники - это пятая колона.
  20. Kolorado77m
    Kolorado77m Вчера, 09:32
    +1
    Литва это сплошные неудачники! Пусть хотя бы мигрантам помогут!