Предки первых танков

«Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу».
Первая книга Паралипоменон, 9:42
Первая книга Паралипоменон, 9:42
Что было до самых первых танков? Если вы возьмете книгу О. Дрожжина «Сухопутные крейсера» (1942 г.), то, без сомнения, заметите, как много в ней откровенной беллетристики – разговоров людей, которых в реальности никто не слышал и которые являются всего лишь… пересказом сухих строчек рапортов и документов. Причем, написана сама книга очень талантливо, и ее интересно читать. Однако, поскольку рассчитана она была все-таки на детей, то изучать по ней историю бронетанковой техники то же самое, что пытаться стать детективом, читая о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Но пример она показала. А дальше случился 1949 год, в СССР началась борьба за приоритеты и против космополитизма и… появилось множество очень похожих на книгу Дрожжина произведений, где все так же просто и понятно было написано то, «что надо». Многие поколения наших граждан именно этими-то книгами и пользовались. И пользуются даже сегодня. Иначе же откуда заявления комментаторов ВО о том, что именно в России был изобретен первый паровой двигатель, первый трактор, и первый танк?
На самом деле все было совсем не так.
А вот как?
Об этом сейчас и будет рассказано.
Как было на самом деле
Начнем с того, что прообраз гусеничного движителя был впервые предложен во Франции в 1713 году неким д’Эрманом, и даже получил от французской академии положительный отзыв. Хотя это был именно прообраз – катки под днищем тележки для перевозки грузов, соединенные друг с другом при помощи шарниров.
Поэтому годом создания более или менее похожего на современный гусеничный движитель можно считать 1818 год. Именно тогда французом Дюбоше была получена привилегия на экипаж с подвижными рельсовыми путями. Однако привилегия это одно – «бумага все стерпит», а вот как оно будет в металле?
А в металле первой гусеничной машиной, которую построили и испытали, стал паровой трактор, сконструированный англичанином Джоном Гиткотом, который в 1832 году получил патент на машину «для осушения и разработки болотистых земель, слишком вязких для возделывания при помощи лошадей и рогатого скота». Гусеницы на тракторе Гикота имели два больших колеса, вращением которых они и перекатывались.
Первый гусеничный паровой трактор Гиткота (Англия, 1832 г.)
А вот что писали о машине Гиткота люди, видевшие ее в работе:
«В течение двух последних лет мы сами неоднократно видели, как эта машина работала на так называемом Красном болоте у города Болтона (в Ланкашире), и могли вполне оценить даваемые ею результаты».
Над гусеничным движителем работал также француз Доминик Кабарюс (1836 год), писавший:
«Недалеко от Бордо в нарочито выбранной мною чрезвычайно песчаной местности я перевозил 800 фунтов груза с помощью – лишь собственных рук на двухколесной тачке, причем подвижные рельсы, которыми я пользовался, были из простого дерева... Я уверен, что, будь они сделаны из металла, я смог бы везти 1200 фунтов».
А вот что он же писал о будущем гусеничных транспортных средств:
«Разве будет нелепостью думать, что экипаж, несущий на самом себе рельсовый путь и движимый силой пара, не сможет оказать великих услуг науке в деле исследования пустынь, где нет иной дороги, кроме морей зыбучего песка?
Разве нельзя надеяться, что с помощью такого экипажа удастся успешно завершить отыскание прохода на северо-западе Америки?
И если снега, покрывающие север Европы, скрывая все пути, как бы стремятся воспрепятствовать всякому передвижению, то разве не представляется целесообразным попытаться победить это препятствие при помощи подвижных рельсовых путей?»
Разве нельзя надеяться, что с помощью такого экипажа удастся успешно завершить отыскание прохода на северо-западе Америки?
И если снега, покрывающие север Европы, скрывая все пути, как бы стремятся воспрепятствовать всякому передвижению, то разве не представляется целесообразным попытаться победить это препятствие при помощи подвижных рельсовых путей?»
Позднее, а именно в 1857 году, англичанин Уильям Ньютон получает патент на «усовершенствованное устройство подвижных рельсов для буксирных паровых машин для движения по обыкновенным дорогам и вовсе без дорог». Одновременно с ним работают над гусеничным движителем: Фаулер, Бертон (1858 год), Риккат и другие.
Уже в 1869 году Георг Миннис из Айовы получил патент на паровой трактор и построил его, правда, только всего один. Но тем не менее он ездил!
Во всех книгах по истории бронетанковой техники встречается один забавный рисунок: нечто вроде «длинного, извивающегося на местности, вагона, с дымящейся трубой». Это изображение гусеничного бронированного поезда конструкции француза Эдуарда Буйена, предложившего это «устройство» в 1874 году. Судя по всему, он придавал своему детищу огромное значение, поскольку написал:
«Поставьте бронированную батарею на мою повозку, и вы получите самое грозное оружие войны, какое было когда-либо создано до сих пор».
К сожалению, ни в одной из книг мне не встречались подробные чертежи этого «поезда». Только вид сбоку и разрез его вагона, а обращаться в патентное бюро Франции и хлопотно, и, скорее всего, будет недешево.
Поперечный разрез вагона бронированного поезда Буйена (Франция, 1874 г.)
В описании «сухопутный бронепоезд» Буйена состоял из вагонов, защищенных броней и с пушками, стреляющими через амбразуры. Вес – 120 т, скорость – 10 км/час. Вооружение: 12 пушек и четыре митральезы. Экипаж: 200 человек. И Буйен сумел-таки получить на свое детище патент. Вот только построено оно так никогда и не было.
Паровой трактор «Холт». Да, сначала «холты» были именно паровыми! Так что «самый первый танк» можно было бы создать и на его основе, не дожидаясь появления трактора с двигателем внутреннего сгорания. Но не было социального заказа…
Так что уже к 80-м годам XIX века идея гусеничного движителя перестала быть экзотикой, а нашла свое воплощение в металле.
Например, американец Беттер в 1888 году запатентовал гусеничный трактор, а потом его начали даже выпускать и применять, пусть и ограниченно, в сельском хозяйстве США.
То есть вопрос о первенстве вроде бы теперь уже не возникает?
Или все-таки возникает?
Патент 1888 г. на гусеничный трактор Фрэнка Бэттера из Калифорнии
Потому, что даже сегодня в Сети можно увидеть картинку с текстом такого содержания:
«Первый в мире гусеничный трактор был построен и испытан в 1888 году русским изобретателем Блиновым Ф. А., получившим патент на гусеничный ход в 1879 году».
То есть даже если эта машина и была реально построена, то… новизна ее имела место только лишь в России и на мировой уровень никак не тянет. Хотя, да: в советском пантеоне российских «белых слонов» он занял столь же почетное место, как и самолет Можайского, паровоз Черепановых, велосипед Артамонова или воздушный шар подьячего Крякутного, «надутый дымом вонючим и поганым».
Однако, как тогда быть с патентом на «гусеничный экипаж» штабс-капитана Загряжского 1837 года, патентом1839 года на гусеничный ход россиянина Василия Тертера и привилегией 1876 года Стефана Маевского, выданной на «паровой локомотив, способный двигаться по обычным дорогам»?
Скорее всего, дело тут было в том, что советским агитаторам от политпропа показалось заманчивым его «народное происхождение»: ведь крестьян же был, а гусеничный трактор придумал!
А вот одна из многих более ранних привилегий, выданная Стефану Маевскому. Ну, конечно, в СССР Стефана Маевского и Федора Блинова даже и сравнивать-то было нельзя уже хотя бы из-за их имен и фамилий!
А был ли мальчик?
Но вот что самое интересное.
Во-первых, Блинов патент на свой трактор так и не получил, причем даже и не пытался это сделать. Тут надо понимать, что в то время патент и привилегия, как документы, сильно различались.
А во-вторых, ни в одном дореволюционном источнике эта машина… не упоминается.
Тогда откуда же мы про нее знаем?
А вот откуда: из брошюры Л. Д. Давыдова «Федор Абрамович Блинов – создатель первого в мире трактора», изданной все в том же памятном 1949 году. После чего статьи про «крестьянского самородка» посыпались, словно из рога изобилия.
Считается, что он экспонировался на Саратовской земской ярмарке в 1889 году и в 1895-ом в Нижнем Новгороде на Всероссийской торгово-промышленной ярмарке. Но почему-то ни одна из тамошних газет даже коротко о нем не упоминала? Хотя ведь это была бы такая новость. Тут же и приоритеты всего российского, а об этом и при царе писать любили, и новость, а ведь какой же журналист такую новость упустит? Но… нету о нем ни строчки! Вот нету и все!
А еще «трактор-невидимка» так ни разу и не попал в объективы фотоаппаратов, хотя после той же Нижегородской ярмарки сохранились сотни фотографий, где есть и ее виды, и павильоны и даже отдельные ее экспонаты. Например, именно там в Нижнем Новгороде в 1896 году были сделаны фотографии первого русского автомобиля Яковлева-Фрезе. А вот «трактор Блинова» такой чести не удостоился. Как там в горьковском Климе Самгине: «Может, мальчика-то и не было?»
Хотя… я отнюдь не буду против, если кто-нибудь из читателей ВО, живущий в Нижнем Новгороде, пороется в тамошнем госархиве, почитает газеты тех лет и найдет материалы, доказывающие, что «трактор Блинова» действительно был и не является выдумкой сталинских пропагандистов. Всего-то и надо найти газеты и документы с вышеназванной выставки и внимательно их просмотреть!
Ну, а о том, в чем действительно может усматриваться наш общемировой и вдобавок имперский приоритет, а также о первых проектах танков на рубеже ХIХ и ХХ веков мы расскажем в одном из следующих материалов.
Продолжение следует…