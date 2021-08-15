Военное обозрение
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Предки первых танков

61

Паровой и вдобавок еще и полноприводный трактор фирмы Фоулера по патенту Джона Виттингхэма


«Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу».
Первая книга Паралипоменон, 9:42

Что было до самых первых танков? Если вы возьмете книгу О. Дрожжина «Сухопутные крейсера» (1942 г.), то, без сомнения, заметите, как много в ней откровенной беллетристики – разговоров людей, которых в реальности никто не слышал и которые являются всего лишь… пересказом сухих строчек рапортов и документов. Причем, написана сама книга очень талантливо, и ее интересно читать. Однако, поскольку рассчитана она была все-таки на детей, то изучать по ней историю бронетанковой техники то же самое, что пытаться стать детективом, читая о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Но пример она показала. А дальше случился 1949 год, в СССР началась борьба за приоритеты и против космополитизма и… появилось множество очень похожих на книгу Дрожжина произведений, где все так же просто и понятно было написано то, «что надо». Многие поколения наших граждан именно этими-то книгами и пользовались. И пользуются даже сегодня. Иначе же откуда заявления комментаторов ВО о том, что именно в России был изобретен первый паровой двигатель, первый трактор, и первый танк?

На самом деле все было совсем не так.

А вот как?

Об этом сейчас и будет рассказано.

Как было на самом деле


Начнем с того, что прообраз гусеничного движителя был впервые предложен во Франции в 1713 году неким д’Эрманом, и даже получил от французской академии положительный отзыв. Хотя это был именно прообраз – катки под днищем тележки для перевозки грузов, соединенные друг с другом при помощи шарниров.

Поэтому годом создания более или менее похожего на современный гусеничный движитель можно считать 1818 год. Именно тогда французом Дюбоше была получена привилегия на экипаж с подвижными рельсовыми путями. Однако привилегия это одно – «бумага все стерпит», а вот как оно будет в металле?

А в металле первой гусеничной машиной, которую построили и испытали, стал паровой трактор, сконструированный англичанином Джоном Гиткотом, который в 1832 году получил патент на машину «для осушения и разработки болотистых земель, слишком вязких для возделывания при помощи лошадей и рогатого скота». Гусеницы на тракторе Гикота имели два больших колеса, вращением которых они и перекатывались.

Предки первых танков
Первый гусеничный паровой трактор Гиткота (Англия, 1832 г.)

А вот что писали о машине Гиткота люди, видевшие ее в работе:

«В течение двух последних лет мы сами неоднократно видели, как эта машина работала на так называемом Красном болоте у города Болтона (в Ланкашире), и могли вполне оценить даваемые ею результаты».

Над гусеничным движителем работал также француз Доминик Кабарюс (1836 год), писавший:

«Недалеко от Бордо в нарочито выбранной мною чрезвычайно песчаной местности я перевозил 800 фунтов груза с помощью – лишь собственных рук на двухколесной тачке, причем подвижные рельсы, которыми я пользовался, были из простого дерева... Я уверен, что, будь они сделаны из металла, я смог бы везти 1200 фунтов».

А вот что он же писал о будущем гусеничных транспортных средств:

«Разве будет нелепостью думать, что экипаж, несущий на самом себе рельсовый путь и движимый силой пара, не сможет оказать великих услуг науке в деле исследования пустынь, где нет иной дороги, кроме морей зыбучего песка?
Разве нельзя надеяться, что с помощью такого экипажа удастся успешно завершить отыскание прохода на северо-западе Америки?
И если снега, покрывающие север Европы, скрывая все пути, как бы стремятся воспрепятствовать всякому передвижению, то разве не представляется целесообразным попытаться победить это препятствие при помощи подвижных рельсовых путей?»

Позднее, а именно в 1857 году, англичанин Уильям Ньютон получает патент на «усовершенствованное устройство подвижных рельсов для буксирных паровых машин для движения по обыкновенным дорогам и вовсе без дорог». Одновременно с ним работают над гусеничным движителем: Фаулер, Бертон (1858 год), Риккат и другие.


Уже в 1869 году Георг Миннис из Айовы получил патент на паровой трактор и построил его, правда, только всего один. Но тем не менее он ездил!

Во всех книгах по истории бронетанковой техники встречается один забавный рисунок: нечто вроде «длинного, извивающегося на местности, вагона, с дымящейся трубой». Это изображение гусеничного бронированного поезда конструкции француза Эдуарда Буйена, предложившего это «устройство» в 1874 году. Судя по всему, он придавал своему детищу огромное значение, поскольку написал:

«Поставьте бронированную батарею на мою повозку, и вы получите самое грозное оружие войны, какое было когда-либо создано до сих пор».

К сожалению, ни в одной из книг мне не встречались подробные чертежи этого «поезда». Только вид сбоку и разрез его вагона, а обращаться в патентное бюро Франции и хлопотно, и, скорее всего, будет недешево.


Поперечный разрез вагона бронированного поезда Буйена (Франция, 1874 г.)

В описании «сухопутный бронепоезд» Буйена состоял из вагонов, защищенных броней и с пушками, стреляющими через амбразуры. Вес – 120 т, скорость – 10 км/час. Вооружение: 12 пушек и четыре митральезы. Экипаж: 200 человек. И Буйен сумел-таки получить на свое детище патент. Вот только построено оно так никогда и не было.


Паровой трактор «Холт». Да, сначала «холты» были именно паровыми! Так что «самый первый танк» можно было бы создать и на его основе, не дожидаясь появления трактора с двигателем внутреннего сгорания. Но не было социального заказа…

Так что уже к 80-м годам XIX века идея гусеничного движителя перестала быть экзотикой, а нашла свое воплощение в металле.

Например, американец Беттер в 1888 году запатентовал гусеничный трактор, а потом его начали даже выпускать и применять, пусть и ограниченно, в сельском хозяйстве США.

То есть вопрос о первенстве вроде бы теперь уже не возникает?

Или все-таки возникает?


Патент 1888 г. на гусеничный трактор Фрэнка Бэттера из Калифорнии

Потому, что даже сегодня в Сети можно увидеть картинку с текстом такого содержания:

«Первый в мире гусеничный трактор был построен и испытан в 1888 году русским изобретателем Блиновым Ф. А., получившим патент на гусеничный ход в 1879 году».

То есть даже если эта машина и была реально построена, то… новизна ее имела место только лишь в России и на мировой уровень никак не тянет. Хотя, да: в советском пантеоне российских «белых слонов» он занял столь же почетное место, как и самолет Можайского, паровоз Черепановых, велосипед Артамонова или воздушный шар подьячего Крякутного, «надутый дымом вонючим и поганым».


Вот она: «Привилегия» на «трактор» крестьянина Федора Блинова

Однако, как тогда быть с патентом на «гусеничный экипаж» штабс-капитана Загряжского 1837 года, патентом1839 года на гусеничный ход россиянина Василия Тертера и привилегией 1876 года Стефана Маевского, выданной на «паровой локомотив, способный двигаться по обычным дорогам»?

Скорее всего, дело тут было в том, что советским агитаторам от политпропа показалось заманчивым его «народное происхождение»: ведь крестьян же был, а гусеничный трактор придумал!


А вот одна из многих более ранних привилегий, выданная Стефану Маевскому. Ну, конечно, в СССР Стефана Маевского и Федора Блинова даже и сравнивать-то было нельзя уже хотя бы из-за их имен и фамилий!

А был ли мальчик?


Но вот что самое интересное.

Во-первых, Блинов патент на свой трактор так и не получил, причем даже и не пытался это сделать. Тут надо понимать, что в то время патент и привилегия, как документы, сильно различались.

А во-вторых, ни в одном дореволюционном источнике эта машина… не упоминается.

Тогда откуда же мы про нее знаем?

А вот откуда: из брошюры Л. Д. Давыдова «Федор Абрамович Блинов – создатель первого в мире трактора», изданной все в том же памятном 1949 году. После чего статьи про «крестьянского самородка» посыпались, словно из рога изобилия.

Считается, что он экспонировался на Саратовской земской ярмарке в 1889 году и в 1895-ом в Нижнем Новгороде на Всероссийской торгово-промышленной ярмарке. Но почему-то ни одна из тамошних газет даже коротко о нем не упоминала? Хотя ведь это была бы такая новость. Тут же и приоритеты всего российского, а об этом и при царе писать любили, и новость, а ведь какой же журналист такую новость упустит? Но… нету о нем ни строчки! Вот нету и все!

А еще «трактор-невидимка» так ни разу и не попал в объективы фотоаппаратов, хотя после той же Нижегородской ярмарки сохранились сотни фотографий, где есть и ее виды, и павильоны и даже отдельные ее экспонаты. Например, именно там в Нижнем Новгороде в 1896 году были сделаны фотографии первого русского автомобиля Яковлева-Фрезе. А вот «трактор Блинова» такой чести не удостоился. Как там в горьковском Климе Самгине: «Может, мальчика-то и не было?»

Хотя… я отнюдь не буду против, если кто-нибудь из читателей ВО, живущий в Нижнем Новгороде, пороется в тамошнем госархиве, почитает газеты тех лет и найдет материалы, доказывающие, что «трактор Блинова» действительно был и не является выдумкой сталинских пропагандистов. Всего-то и надо найти газеты и документы с вышеназванной выставки и внимательно их просмотреть!

Ну, а о том, в чем действительно может усматриваться наш общемировой и вдобавок имперский приоритет, а также о первых проектах танков на рубеже ХIХ и ХХ веков мы расскажем в одном из следующих материалов.

Продолжение следует…
Автор:
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61 комментарий
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  1. carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 05:25
    +5
    Ну если говорить именно о предках танков то это скорее боевые слоны) Даже по сути их применения)))
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 06:23
      +7
      Особенно в вышеизложенном контексте «Вячеслав Олегович - начал охоту на «белых отечественных слонов» или «Нижегородский слон пал от меткого выстрела журналиста Шпаковского»!!!
      Пойду собирать инфу по паровозу братьев Черепановых, а то кто его знает по чью слоновью душу рука а Автора потянется? Не дай бог за Нижнетагильским «самовар-арбой»! laughing
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 09:27
        +11
        «Нижегородский слон пал от меткого выстрела журналиста Шпаковского», газета "Пензенские ведомости".
        "Низкопоклонничество перед Хозяевами Запада, столь присущее врагам коммунистов, сквозит в каждой статье буржуазного наймита Шпаковского", газета "Уральский большевик" wassat
        1. irontom
          irontom Вчера, 17:31
          +2
          Я понимаю что нелюбовь автора к Совку стала притча во языцех, но здесь он прав, увы как не хотелось бы, трактора Блинова в исторических документах не нашли, есть вагон на гусеничном ходу был изготовлен образец, испытание вагона на конной тяге зафиксировано в газетах. Автор путает патент и привилегию если мне не изменяет память, в данное время в Российской империи привилегия это и есть патент.
          1. kalibr
            kalibr Вчера, 18:11
            0
            Цитата: irontom
            Автор путает патент и привилегию если мне не изменяет память, в данное время в Российской империи привилегия это и есть патент.

            Это Вы путаете...
      2. parusnik
        parusnik Вчера, 10:29
        +10
        Газета "Саратовский листок" сообщала в январе 1881 года: "Вольск, 23 января... Позвольте поделиться с вами нашими .новостями и интересами последних дней. Новость наша самого приятного содержания. Это изобретение г. Блинова, обещающее иметь, несомненно, в недалеком будущем громадное экономическое значение. Блинов, изобретатель бесконечных рельсов, делал на днях пробу своей платформы. Платформа с самодвижущимися рельсами, груженная 550 пудами (2000 кирпичей и более 30 взрослых человек народа), запряженная парой обыкновенных лошадей, на днях проезжала несколько раз по улицам нашего города, вызвав всеобщее одобрение. Честь и заслуженная слава г. Блинову, механику-самоучке из крестьян Вольского уезда". Советская фальшивка? laughing
        1. Толстый
          Толстый Вчера, 13:12
          +5
          hi Алексей. Две "обыкновенных лошади" и 8,8 тонн полезной нагрузки несомненно заслуживает всеобщего одобрения обывателей... yes laughing
          1. parusnik
            parusnik Вчера, 14:30
            +5
            Не суть, laughing трактор в две лошадиные силы, а то пишут, описания и фото не сохранилось. Если в Севастополь во время Крымской войны,не доставляли грузы по железной дороге,это же не говорит о том, что во время Николая I, железных дорог не строили? laughing hi
        2. kalibr
          kalibr Вчера, 18:12
          +1
          Это трактор, заряженный парой лошадей?
          1. parusnik
            parusnik Вчера, 21:02
            +1
            Трактор, на лошадиной тяге smile Один из распространенных в России двигателей,причем двигатель экологичный. smile
            1. Толстый
              Толстый Вчера, 22:24
              +1
              good Давайте обращаться к классикам, например к Гретте Тумберг?!
              Кони, испражняясь, загрязняют среду... Метан и углекислый газ мешают спокойно жить миллиардам граждан. ЧИСТО ВОЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!
              Пресловутая экология Советской бронетехники, привела к тому, что Абрамсы, за счет использования обедненного урана получили временное военное....
              И Т.Д, и Т.П.... laughing wassat wassat drinks
          2. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 21:39
            +1
            Цитата: kalibr
            Это трактор, заряженный парой лошадей?

            Нет это пара лошадей заряжены в трактор!
            Телега Блинова известна, как один из первых гусеничных движителей современного типа, а не как трактор!
          3. Толстый
            Толстый Вчера, 22:29
            +1
            hi Вячеслав Олегович! Это стеб. Ну не надо нас принимать за снобов от инструкций... feel feel
      3. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 12:44
        +5
        Это что, пора замахнуться и на историю подводного флота! Чего там слон, кит тоже истинно русское животное. laughing
        1. parusnik
          parusnik Вчера, 14:37
          +7
          Первый батискаф или подводная лодка? Погружение Александра Филипповича Македонского на дно моря
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 15:05
            +4
            Цитата: parusnik
            Первый батискаф или подводная лодка? Погружение Александра Филипповича Македонского на дно моря

            У Аристотеля описан банальный колокол. Хотя это серьезный рывок в освоении подводной техники однозначно.
            1. parusnik
              parusnik Вчера, 15:14
              +4
              Да, Вы правы. Арабская иллюстрация , 16-ый век. Это больше всего напоминает глиняную конструкцию Аристотеля.
            2. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 17:53
              +4
              Чехи хорошо пошутили в своём фильме. smile

              1. volodimer
                volodimer Вчера, 19:26
                +3

                Да и наши кинематографисты тоже запечатлели...
                Вы тут ниже и описание привели : "Потаённое судно" -- сиречь лодка подводная и вроде как погружалась и своим ходом ходила" smile
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Вчера, 21:42
                  +1
                  Цитата: volodimer
                  Да и наши кинематографисты тоже запечатлели...


                  У капитана Врунгеля не было судового кота, поэтому он капитан не настоящий? wink
                  1. Толстый
                    Толстый Сегодня, 00:16
                    0
                    Цитата: Коте пане Коханка
                    Цитата: volodimer
                    Да и наши кинематографисты тоже запечатлели...

                    У капитана Врунгеля не было судового кота, поэтому он капитан не настоящий? wink


                    hi А как же порт приписки? wink Ни чего не понимаю в системе страхования имени Ллойда. Кто просветит?
          2. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 15:42
            +5
            Таки у Никонова "Потаённое судно" -- сиречь лодка подводная и вроде как погружалась и своим ходом ходила. smile
            1. parusnik
              parusnik Вчера, 16:15
              +3
              Так эпохи то разные.Герон Александрийский в I веке создал и описал прототип паровой турбины,как применить Герон не додумался, а первая паровая машина была построена в XVII веке французским физиком Дени Папеном,она вроде груз подымала. Сколько времени прошло от идеи, образца и до реализации. Так и тут идея была,образец создан, а вот о применении не подумали.Жаль, судьба Никонова и "потаенного судна" печальны, был обвинен в "недействительных строениях", разжалован в "простые адмиралтейские работники" и сослан в отдаленное Астраханское адмиралтейство, где в тот момент строились корабли для Каспийской флотилии. "Потаённое судно" было заперто в амбар , где и сгнило.
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 16:54
                +3
                Несколько ранее, в 1620 году, голландец Корнелиус Дреббель построил в Лондоне подводную лодку, корпусом служил деревянный каркас, обтянутый кожей, приводилась в движение вёслами и погружалась на пять метров. Совершила несколько плаваний по Темзе, но не заинтересовала Адмиралтейство. Так что насчёт слона...

                По слухам даже катал на ней короля Якова I.
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Вчера, 17:57
                  +4

                  Не удержался!!!
                  Насколько, я помню Александров также свои крепостные субмарины через Александра III, флоту «пропиарил»!
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 21:07
                    +3
                    Влад, привет hi , ты, случаем, не Александровского имел в виду?


                    А котов нужно любить и беречь. smile
                    1. Коте пане Коханка
                      Коте пане Коханка Вчера, 21:32
                      +3
                      Цитата: Морской Кот
                      Александровского имел в виду?

                      Да, немного переврал фамилию по памяти!
                      Про котов согласен полностью!
                      Поэтому долой слонов, давай котов!
                      Выдвигаю тезис - Россия Родина котов!!!
                      Слонов всех моськами извели!!!!!
                      1. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 21:43
                        +2
                        Выдвигаю тезис - Россия Родина котов!!!


                        Согласен!!! good drinks


                        "Добрый Кот" smile
                2. Толстый
                  Толстый Сегодня, 00:41
                  0
                  hi Слоны слонами... Помирали все время, периоидчески... Явно диверсия!
                  Сильно переживал за Леонардо с другом, когда они подбирались к врагу на утлой подводной лодке, поделке гения к короблям врагов... Ужас, ужас! Воздуха в обрез, так нештатные ситуации на каждом... кабельтовом...
                  Сериал "Демоны Да Винчи" не зря смотрел...
                  Теперь знаю, как это было на самом деле! laughing laughing drinks
                  Во все, что написано о кватроченто - верю.
                  Держите семеро no
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Вчера, 18:06
      +1
      Иначе же откуда заявления комментаторов ВО о том, что именно в России был изобретен первый паровой двигатель, первый трактор, и первый танк?
      ну как же, ведь "Россия - Родина слонов" laughing
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Вчера, 21:51
        +1
        Цитата: Region-25.rus
        ну как же, ведь "Россия - Родина слонов"

        Скажи добр-человек, а оно надо скаться. Слоны в отечестве есть, чужих не треба!!! У нас в Екатеринбурге в пределах двух кварталов есть и Дом-радио Попова и зоопарк со слоном Дашей!
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Вчера, 22:42
          0
          не в курсе старого анекдота?)) и....
          я конечно немного гутарю на Русской мове но
          скаться
          це шо таке? what
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 06:21
    +7
    Спасибо, Вячеслав Олегович.
    Кое о чем читал ранее, а кое что для меня - новизна, да и только)))
  3. Dunkelheit
    Dunkelheit Вчера, 08:21
    +2
    Плюс. Очень познавательно. Повеселило про подмечено Крякутного и шар с дымом "вонючим и поганым"
    1. parusnik
      parusnik Вчера, 10:13
      +5
      Если уж быть точным , первая публикация о Крякутном появилась в ежедневной газете "Россия" выходившая в С-Петербурге, в 1901 году и с тех пор,этот миф эксплуатировался в течении почти 50 лет, а опубликовал , Родных Александр Алексеевич российский популяризатор и историк науки, специалист по истории воздухоплавания, научный журналист, писатель-фантаст. Один из первых пропагандистов идей К. Циолковского. Известность получил двухтомный труд Родных "Иллюстрированная история воздухоплавания и летания в России" издан в1914г. В 1915 году вышла его книга "Война в воздухе в былое и теперь". Умер в блокадном Ленинграде в 1941,в возрасте 70 лет, собрал большую библиотеку.
  4. Dunkelheit
    Dunkelheit Вчера, 08:29
    0
    Извините, Олегович,а откуда эпиграф? "Замврий родил Моцу"!!!
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 18:13
      +2
      Библия, конечно!
      1. Dunkelheit
        Dunkelheit Вчера, 18:31
        +1
        Да мне ясно уже. Только у меня 1паралипоменон это 1хроник
  5. Undecim
    Undecim Вчера, 08:32
    +8
    Как было на самом деле

    Как было на самом деле, установить точно, судя по всему - невозможно. Можно попытаться составить более менее достоверную картину на базе сохранившихся сведений и документов.
    До 1713 года сведений о чем либо, более менее похожем на гусеничный движитель, не сохранилось.
    Идея д’Эрмана вроде и похожа, но это еще не гусеница.

    Из схемы видно, что при движении нижние катки просто будут вращаться на своих осях, перематывания гусеницы не будет.
    А вот изобретение британца Ричарда Эджуорта в 1770 году уже тянет на полноценную непрерывную гусеницу.
    1. Undecim
      Undecim Вчера, 08:48
      +9
      Поэтому годом создания более или менее похожего на современный гусеничный движитель можно считать 1818 год. Именно тогда французом Дюбоше была получена привилегия на экипаж с подвижными рельсовыми путями.

      Судить о том, на сколько предложение Дюбоше было похоже на гусеницу сложно ввиду отсутствия о нем сведений.
      Зато патент сэра Джорджа Кэли № 5260, 1825 г. на "Локомотивный аппарат или вращающаяся железная дорога" сохранился.

      Вот это уже полноценный гусеничный движитель в современном понимании.
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 09:09
        +9
        А в металле первой гусеничной машиной, которую построили и испытали, стал паровой трактор, сконструированный англичанином Джоном Гиткотом

        Паровой трактор Гиткота, судя по всему, не только первый гусеничный трактор в металле, но и первый гусеничный трактор, о котором написана книга с подробным техническим описанием и иллюстрациями.

  6. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Вчера, 09:24
    +3
    Совсем не стиль В.О. Ш. Но статья интересная, плюс.
  7. vladcub
    vladcub Вчера, 12:48
    +2
    Камрады, кажется, сегодняшний В. О правдошний: и эпиграф есть и Советский агитпроп боднул
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 12:51
    +4
    Стоит понимать,что у нас инноваторство до 2 половины 19 века сдерживало и очень сильно крепостное право. Основные интерессанты имели доступ к бесплатной либо крайне дешевой рабочей силе,не ограниченные никакими законами о трудовых отношениях,безопасности итд. Вплоть до 70х годов 19 века большая часть этих тенденций все еще была актуальна . После- пошел процесс более конструктивный , но на западе все это началось как минимум на столетие раньше. Что Франция,что Англия были кузницей умов и идей уже в конце 18 века - это были не некие точечные умы, это были плеяды ученых и изобретателей -не только из дворян но в том числе и из более-менее состоятельных разночинцев. У нас эта прослойка общества вплоть до середины 19 века представляла собой довольно унылое зрелище (относительно западных гос-в) , и потому если что то и изобреталось то как правило изобретали дворяне - либо выходцы из этой прослойки ,находящиеся в непосредственном контакте с достаточно локализованной промышленной базой нашей страны . Дворяне располагали сверхдоходами и в целом были не заинтересованы во внедрении инноваций ,а так как у нас было еще и достаточно жестко сегрегированное общество ,на пути любых инноваторов "снизу" стоял и этот фактор .
    На западе дворяне были более вовлечены в товарно-денежные отношения , этот фактор играл меньшую роль.
    Безусловно у нас случались самородки итд , и многим этим людям благоволили обстоятельства - но это были именно что точечные примеры, как о каком то явлении можно говорить с тех же 70х годов 19 века.
    Я думаю что не столь важно кто и что первый придумал -важно кто и где создал достаточно удачную конструкцию , дающую ощутимые преимущества для ее применения и извлечения пользы в текущих экономических условиях.
  9. vladcub
    vladcub Вчера, 13:22
    +1
    "сухопутный бронепоезд", вероятно, Буйен был очарован бронепоездом и за основу взял принцип поезда
    Возможно, создатели танка"Маус"творчески переосмысли Буйна
  10. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 14:18
    0
    откуда заявления комментаторов ВО о том, что именно в России был изобретен первый паровой двигатель, первый трактор, и первый танк?
    Причём вы забыли про самые лучшие паровозы произведённые Российской Империи, плюс первые теплоходы, электромобиль, первый многомоторный самолёт... Да Россия первая страна которая с железным конём все поля обошла,собрала, посеела и вспахала... laughing
  11. BAI
    BAI Вчера, 16:18
    +2
    Считается, что он экспонировался на Саратовской земской ярмарке в 1889 году и в 1895-ом в Нижнем Новгороде на Всероссийской торгово-промышленной ярмарке. Но почему-то ни одна из тамошних газет даже коротко о нем не упоминала? Хотя ведь это была бы такая новость. Тут же и приоритеты всего российского, а об этом и при царе писать любили, и новость, а ведь какой же журналист такую новость упустит? Но… нету о нем ни строчки! Вот нету и все!

    А все дело в "высочайшем внимании". Не увлекался Николай 2 техникой, и соответственно вся челядь и газеты ее игнорировали. В 1896 году на Нижегородской ярмарке был представлен автомобиль фабрикантов Фрезе и Яковлева. Майбах выкатил первую машину (предка Мерседеса) в 1899. Но царь соизволил "лошадок смотреть". Соответственно, автомобиль не получил должного внимания и сдох. А ведь мог обойти "мерседес", если бы получил своевременную поддержку.
  12. hohol95
    hohol95 Вчера, 17:32
    +1
    Разве это предки танков?
    Это всего то составные части.
    Броня уже была. Пулемёты в начале 20 века были. Скорострельные орудия так же имелись.
    Конструкция шасси отрабатывалась и скоро обрела свой законченный вид.
    Но...
    Требовалось это всё соединить в одной боевой машине.
    А она то самим военным и не требовалась!
    Они от бронированных автомобилей шарахались и заявляли, что орудие в кузове автомобиля более уязвимо по сравнению с полевой позицией!
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 18:16
      +2
      Об этом в следующих статьях...
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Вчера, 21:44
        +1
        Значит начнём с австрийцев!
  13. irontom
    irontom Вчера, 17:36
    +2
    Французы отметились в паровом тягаче 6х4
    Locomotive routière "La Marie-Anne " d'Amédée Bollée 1878 г. мощность около 100 л.с.
    для для буксировки артиллерийских орудий калибра 105–138 мм массой до 30 тонн прицеп массой до35 тонн, скорость 18 км.ч.
    Чем не шасси для танка.
    1. hohol95
      hohol95 Вчера, 18:28
      +1
      И на этом они передвигались по слабым грунтам?
      Или только по дорогам с твёрдым покрытием?
      1. irontom
        irontom Вчера, 19:12
        +1
        Даже по дорогам с твердым покрытием коих у них было достаточно паровые заднеприводные Рутеры часто буксовали, я как понимаю на данном тягаче применили для увеличения тягового усилия. Когда разрабатывали проект Ахал-текинской экспедиции планировали в качестве основного снабжения автопоезда на паровых Рутерах на нефтяном топливе, но, испытания показали что трактора буксуют на каменистом щебенчатом покрытии распространенном в данной местности пришлось строить ЖД дорогу.
        Некоторое время французы в развитии самоходного транспорта в конце 19-го века были одним из передовиков Стимпанка. У британцев до конца 90-х годов был закон о красном флажке который должны были тащить перед машиной. У французов одних только вот таких легковушек было выпущено 50 штук, не говорю про массовые перевозки паровыми омнибусами.
        1878 Ля Манселль (La Mancelle) был первым легковым автомобилем предназначенным для персонального использования. 2.75 тонны, имела запас хода на 60-65 километров, и разгонялась до скорости 42 км/ч. мощность до 35 л.с. Качество и надежность, были проверены в пробеге, из Парижа в Вену.
      2. irontom
        irontom Вчера, 19:19
        +1
        Взято с блога Remont1969
        Тяжелый артиллерийский трактор Скотте. Vapeur Train Scotte. 1897. Первый французский артиллерийский тягач.
        В 1901-м году было проведено сравнение использования паровых автомобилей Скотте и конного конвоя для перевозки дивизионного объема запасов. При механизированной перевозке требовалось 12 тягачей, численность персонала составляла 51 человек - 1 офицер и 50 солдат. При конном конвое требовалось 442 лошади и 320 человек - 6 офицеров и 314 солдат. Кроме непосредственно численности и постоянных расходов на основные средства - коней и тягачи, переменная составляющая себестоимости перевозки у конного транспорта (корм для лошадей) против тракторного (горючее и запчасти) была в три раза больше. Машина победила коня не только на картинках, но и в цифрах.


        1. hohol95
          hohol95 Вчера, 19:23
          0
          Жаль отечественные артиллеристы на этом пробеге не присутствовали и финансовых выкладок не читывали!
          У нас то всё лошадки да лошадки...
          1. irontom
            irontom Вчера, 19:28
            +1
            У нас не все так плохо,
            источник http://alternathistory.com/traktory-v-russkoj-imperatorskoj-armii-chast-1/
            Летом 1902 г. главный штаб Русской армии принял решение провести большие маневры под Курском. С 12 августа в Курскую губернию были стянуты войска Московского, Киевского, Ви-ленского и Одесского округов — армейские корпуса, стрелковые, пехотные и кавалерийские дивизии, понтонный батальон и другие части и подразделения.
            Накануне маневров Военное министерство приобрело за 33600 рублей два английских «дорожных локомотива» фирмы «Фоулер» — типа «Доль» мощностью 13 л.с. и типа «Мальта» в 18 л.с. с тремя прицепами каждый, которые попали в Московскую армию. Локомотив «Фоулер-Доль» весом 6 т был рассчитан на перевозку 900 пудов груза (по 300 пудов на каждом прицепе), а «Фоулер-Мальта» мог везти 1200 пудов (по 400 на каждой прицепной платформе).
            Испытания «дорожных паровозов» фирмы «Фоулер» выявили их многочисленные недостатки. Тяжелые и громоздкие машины оказались малопригодны для езды по полевым дорогам — «движение по влажному лугу, на песчаной почве было затруднительно». На крутых подъемах «паровозы» показали себя тоже не с лучшей стороны: даже на городских мостовых наблюдалась пробуксовка ведущих колес, и приходилось подкладывать под них джутовые мешки. В «топких местах» паровые тягачи были вынуждены преодолевать препятствие без прицепов, а затем при помощи троса перетягивать платформы. Главным препятствием для движения «Фоулеров» было плохое состояние мостов. Был даже случай провала моста под тяжестью прицепа. Среди других недостатков отмечались малая скорость движения (4,5 версты в час) и то, что

            «шум паровозов очень силен и слышался далеко, ночью обнаруживался на 3—4 версты». В военных условиях это означало невозможность маскировки в прифронтовой полосе. Локомотивы, к тому же, «сильно пугали лошадей»,

            а в то время это был весьма важный недостаток. Отмечались и малый запас хода тягачей (в связи с недостаточным объемом резервуаров для топлива и воды), и сложность их управления, для чего требовались «опытные машинисты». Впрочем, этот недостаток быстро устранялся —

            «машинисты и кочегары обучились делу хорошо и могли водить поезда самостоятельно».

            Однако конструкция дорожных локомотивов оказалась добротной, и поломок не наблюдалось.
            1. hohol95
              hohol95 Вчера, 21:33
              0
              Для перевозки британских гаубиц 203 (36 штук) и 234мм (4 штуки) использовалось максимум 40 тракторов и то не точно. Остальная тяжёлая артиллерия в РИ перемещалась лошадками или паровозами.
      3. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Вчера, 21:33
        +1
        Цитата: hohol95
        И на этом они передвигались по слабым грунтам?
        Или только по дорогам с твёрдым покрытием?

        По рельсам!
        1. hohol95
          hohol95 Вчера, 22:04
          0
          Они могли и по рельсам. А наши предки только на лошадках. Да с 25 разновидностями тяжёлых орудий собранных по родным "сусекам" да закупленных из разных стран. Японцы сумели продать откровенный хлам и неплохо на этом заработали.
  14. ecolog
    ecolog Вчера, 19:08
    0
    а в чём проблема то? похожие идеи могут возникать в разных частях света у людей ни как друг с другом не связанных. И пока общий уровень развития технологий не достиг необходимых высот, условный Леонардо может сколько угодно выпиливать из фанеры гвинтокрылы и подводные лодки. Толку не будет, увы. И в России могли быть (и скорее всего были) свои самородки, что-то изобретавшие. Но внедрить эти изобретения не было возможности. Промышленность могла не выпускать паровые машины, металлурги - выплавлять нужные металлы, а помещикам и так было на ком пахать. А у изобретателя банально не было ресурсов на десятилетия дорогостоящих проб и ошибок.
    Даже в более промышленно развитых и куда более богатых странах подобные идеи двигались с большим скрипом и не шли далее патентов.
  15. Konnick
    Konnick Вчера, 23:03
    0
    Какое приятное общество комментаторов. Полное отсутствие лозунгированных комментов , да мы , да они.
    Но почему уважаемый автор забыл великого Кэгресса.

    Уже в 1914 году Кегресс получил патент № 26751 на «Автомобиль-сани, движущиеся посредством бесконечных ремней с нажимными роликами и снабжённые поворотными полозьями на передней оси»

    Классные автомобили он строил


    Или я забежал вперед. Заранее извиняюсь.