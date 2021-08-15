Предки первых танков



Паровой и вдобавок еще и полноприводный трактор фирмы Фоулера по патенту Джона Виттингхэма

«Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу».

Первая книга Паралипоменон, 9:42

Как было на самом деле



Первый гусеничный паровой трактор Гиткота (Англия, 1832 г.)

«В течение двух последних лет мы сами неоднократно видели, как эта машина работала на так называемом Красном болоте у города Болтона (в Ланкашире), и могли вполне оценить даваемые ею результаты».

«Недалеко от Бордо в нарочито выбранной мною чрезвычайно песчаной местности я перевозил 800 фунтов груза с помощью – лишь собственных рук на двухколесной тачке, причем подвижные рельсы, которыми я пользовался, были из простого дерева... Я уверен, что, будь они сделаны из металла, я смог бы везти 1200 фунтов».

«Разве будет нелепостью думать, что экипаж, несущий на самом себе рельсовый путь и движимый силой пара, не сможет оказать великих услуг науке в деле исследования пустынь, где нет иной дороги, кроме морей зыбучего песка?

Разве нельзя надеяться, что с помощью такого экипажа удастся успешно завершить отыскание прохода на северо-западе Америки?

И если снега, покрывающие север Европы, скрывая все пути, как бы стремятся воспрепятствовать всякому передвижению, то разве не представляется целесообразным попытаться победить это препятствие при помощи подвижных рельсовых путей?»



Уже в 1869 году Георг Миннис из Айовы получил патент на паровой трактор и построил его, правда, только всего один. Но тем не менее он ездил!

«Поставьте бронированную батарею на мою повозку, и вы получите самое грозное оружие войны, какое было когда-либо создано до сих пор».



Поперечный разрез вагона бронированного поезда Буйена (Франция, 1874 г.)



Паровой трактор «Холт». Да, сначала «холты» были именно паровыми! Так что «самый первый танк» можно было бы создать и на его основе, не дожидаясь появления трактора с двигателем внутреннего сгорания. Но не было социального заказа…



Патент 1888 г. на гусеничный трактор Фрэнка Бэттера из Калифорнии

«Первый в мире гусеничный трактор был построен и испытан в 1888 году русским изобретателем Блиновым Ф. А., получившим патент на гусеничный ход в 1879 году».



Вот она: «Привилегия» на «трактор» крестьянина Федора Блинова



А вот одна из многих более ранних привилегий, выданная Стефану Маевскому. Ну, конечно, в СССР Стефана Маевского и Федора Блинова даже и сравнивать-то было нельзя уже хотя бы из-за их имен и фамилий!

А был ли мальчик?