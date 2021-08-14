На пороге революции в космосе

Сохраните это фото, оно вполне может стать историческим

С технической точки зрения даже в XX веке человечество вполне могло реализовать большую часть того, что показал режиссёр Стенли Кубрик в своём фантастическом фильме «Космическая одиссея 2001 года»

Долгий путь в космос (и очень дорогой)

РН «Сатурн-5» позволила высадить человека на Луну

Ракета-носитель Н-1

Space Shuttle

«Энергия-Буран»

Ares V

Сверхтяжёлая РН SLS

Концепты перспективной российской сверхтяжёлой ракеты-носителя

Частный космос

Взлёт РН Falcon-9, посадка её многоразовой первой ступени и пилотируемый многоразовый космический корабль Crew Dragon

Взлёт РН Falcon Heavy и синхронная посадка её боковых ускорителей

Ориентировочная стоимость вывода полезной нагрузки разными ракетами-носителями (в различных источниках данные могут отличаться, но порядок цен сохраняется)

Многоразовые сверхтяжёлые

Starship в сравнении с другими сверхтяжёлыми ракетами-носителями

Установка прототипа многоразовой первой ступени Super Heavy

Установка многоразового космического корабля Starship на первую ступень Super Heavy

Перспективы и последствия

Китайская суборбитальная транспортная система, ничего не напоминает?

Презентация китайской суборбитальной транспортной системы