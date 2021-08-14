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На пороге революции в космосе

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Сохраните это фото, оно вполне может стать историческим


В середине XX века человечество было очаровано космосом. Запуск первого спутника, полёт Гагарина, выход в открытый космос, высадка на Луну (сразу оговоримся, автор считает отрицание посещения американцами Луны одной из тяжёлых форм мракобесия, сродни отрицанию ВИЧ, прививок и прочего бреда, генерируемого сторонниками «плоской Земли») – казалось, ещё немного – и мы полетим к звёздам, тем более что амбициозные проекты межпланетных кораблей действительно существовали. А уж базы на Луне, полёты на Марс – уж это-то считалось само собой разумеющимся.


С технической точки зрения даже в XX веке человечество вполне могло реализовать большую часть того, что показал режиссёр Стенли Кубрик в своём фантастическом фильме «Космическая одиссея 2001 года»

Но приоритеты сменились. Технологии прошлого века хоть и позволяли реализовать всё вышеперечисленное, но были исключительно дороги. Экспансия в космос на технологиях прошлого века потребовала бы переориентацию на решение этой задачи всех экономик ведущих стран мира.

Интенсивное освоение космического пространства требует решения двух базовых задач: первая – обеспечение возможности вывода на орбиту массивных крупногабаритных грузов, вторая – снижение стоимости вывода на орбиту за один килограмм полезной нагрузки (ПН).

Если с первой задачей человечество справилось относительно неплохо, то со второй – всё оказалось гораздо сложнее.

Долгий путь в космос (и очень дорогой)


С самого начала ракеты-носители (РН) были одноразовыми. Технологии XX века не позволяли создать многоразовую ракету-носитель. Это кажется невероятным, когда сотни миллионов или миллиарды рублей/долларов сгорают в атмосфере или разбиваются о поверхность.

Представим себе, что корабли строились бы только для одного выхода в море, а после него сразу бы сжигались. Настала бы в этом случае эпоха великих географических открытий? Был бы колонизирован североамериканский континент?

Вряд ли. Скорее всего, человечество так и жило бы разобщёнными очагами цивилизации.

Возможность вывода на низкую опорную орбиту (НОО) крупногабаритных и сверхтяжёлых грузов была реализована в американской монструозной сверхтяжёлой РН «Сатурн-5». Именно эта ракета, способная вывезти на НОО 141 тонну ПН, позволила США стать лидерами в космической гонке на тот момент, доставив американских астронавтов на Луну.

На пороге революции в космосе

РН «Сатурн-5» позволила высадить человека на Луну

Советский Союз проиграл гонку за Луну, поскольку не смог создать сверхтяжёлую РН, сравнимую с «Сатурном-5».

А сверхтяжёлую РН СССР не смог создать по причине отсутствия мощных ракетных двигателей. Из-за этого на первой ступени советской сверхтяжёлой пятиступенчатой РН Н-1 было установлено сразу 30 двигателей НК-33. Учитывая отсутствие возможности компьютерной диагностики и синхронизации работы двигателей на тот момент, а также то, что из-за нехватки времени и финансирования наземные динамические и огневые стендовые испытания всей РН или первой ступени в сборе не проводились, все испытательные пуски РН Н-1 окончились неудачно на этапе работы первой ступени.


Ракета-носитель Н-1

Попыткой радикально снизить стоимость вывода ПН на орбиту стала американская программа «Спейс шаттл» (Space Shuttle – космический челнок).

В многоразовом транспортном космическом корабле (МТКК) Space Shuttle возвращаемыми были два компонента из трёх – твердотопливные ускорители на парашюте приводнялись в океан и после проверки и заправки могли использоваться повторно, а космический самолёт – челнок, осуществлял посадку на взлётно-посадочную полосу по самолётной схеме. В атмосфере сгорал лишь бак для жидкого водорода и кислорода, топливо из которого использовалось двигателями «шаттла».


Space Shuttle

Систему Space Shuttle нельзя отнести к сверхтяжёлым ракетам-носителям – максимальный вес груза, выводимый ею на низкую опорную орбиту (НОО), составлял менее 30 тонн, что сравнимо с показателями полезной нагрузки российской РН «Протон».

Советский Союз ответил программой «Энергия-Буран».

При внешней схожести «Спейс Шаттла» и системы «Энергия-Буран» у них имелись ключевые отличия. Если в «Спейс Шаттле» вывод на орбиту осуществлялся двумя многоразовыми твердотопливными ускорителями и самим космическим кораблём, то в советском проекте «Буран» был пассивной нагрузкой ракеты-носителя «Энергия». Саму РН «Энергия» с полным основанием можно отнести к «сверхтяжам» – она была способна вывести 100 тонн на низкую опорную орбиту, всего на 40 тонн меньше, чем «Сатурн-5».


«Энергия-Буран»

На базе РН «Энергия» планировалось создать РН «Вулкан» с увеличенным до 8 штук количеством боковых блоков, способную вывести на НОО 175–200 тонн полезной нагрузки, что позволило бы осуществить полёты к Луне и Марсу.

Однако наиболее интересной разработкой можно назвать проект «Энергия II» – «Ураган», в котором все элементы должны были быть многоразовыми, включая орбитальный космоплан, центральный блок второй ступени и боковые блоки первой ступени. Развал СССР не позволил реализоваться этому, без сомнения, интересному проекту.

При всей своей эпичности обе программы были свёрнуты: одна – по причине развала СССР, а вторая – из-за высокой аварийности «шаттлов», угробивших полтора десятка американских астронавтов. Кроме того, программа «Спейс Шаттл» не оправдала надежд в части радикального снижения стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки.

После завершения программы «Энергия-Буран» у человечества не осталось сверхтяжёлых ракет-носителей. России было не до этого, а США значительно растеряли космические амбиции. Для решения текущих насущных задач вполне хватало имеющихся у обеих стран ракет-носителей (если не считать временное отсутствие у США возможности самостоятельного вывода астронавтов на орбиту).

Американское аэрокосмическое агентство НАСА постепенно осуществляло конструирование сверхтяжёлой РН для решения амбициозных задач: типа полёта на Марс или строительства базы на Луне. В рамках программы «Созвездие» (Constellation) разрабатывалась сверхтяжёлая ракета-носитель «Арес-5» (Ares V). Предполагалось, что «Арес-5» сможет выводить на НОО 188 тонн полезной нагрузки, а к Луне доставлять 71 тонну ПН.


Ares V

В 2010 году программа «Созвездие» была закрыта. Наработки по «Арес-5» использовали в новой программе создания сверхтяжёлой РН – SLS (Space Launch System – система космических запусков). Сверхтяжёлая ракета-носитель SLS в базовой версии должна выводить на НОО 95 тонн полезной нагрузки, а в версии с увеличенной грузоподъёмностью – до 130 тонн ПН. В конструкции РН SLS используются двигатели и твердотопливные ускорители, созданные в рамках программы Space Shuttle.


Сверхтяжёлая РН SLS

По сути, это будет некая современная реинкарнация «Сатурна-5», схожая с ним как по характеристикам, так и по стоимости. Несмотря на то, что программу SLS, скорее всего, всё-таки доведут до конца, революции ни в американской, ни в мировой космонавтике она не сделает.

Это заведомо тупиковый проект.

Та же участь ждёт российский проект сверхтяжёлой РН «Енисей»/«Дон», если он будет строиться на базе «традиционных» решений, применяемых в космической технике.


Концепты перспективной российской сверхтяжёлой ракеты-носителя

В целом до определённого момента ситуация в США и в России была относительно схожей: ни от НАСА, ни от «Роскосмоса», мы вряд ли увидели бы какие-то прорывные решения в части вывода полезной нагрузки на орбиту. Да и в других странах не просматривалось ничего нового. Космическая отрасль стала очень консервативной.

Всё изменили частные компании, и вполне закономерно, что это случилось в США, где для бизнеса созданы максимально комфортные условия.

Частный космос


Разумеется, в первую очередь речь идёт о компании SpaceX Илона Маска. Как только его не называли – мошенник, «успешный менеджер», «Остап Петрикович Маск» и так далее и тому подобное. Автору доводилось читать на одном из ресурсов наукообразную статью о том, почему не полетит РН Falcon-9: и корпус у неё не тот, слишком тонкий, и двигатели не те, в общем, миллион причин почему «нет». Такие оценки, кстати, высказывались не только независимыми аналитиками, но и официальными лицами, руководителями российских государственных структур и предприятий.

Обвиняли Маска и в том, что сам он ничего не разработал (а он должен был сам сделать всю конструкторскую документацию, а затем самостоятельно собрать РН?), и в том, что SpaceX получила много информации и материалов по другим проектам от NASA (а SpaceX должна была делать всё с нуля, как будто космических программ до неё в США не существовало?).

Так или иначе, но РН Falcon-9 состоялась, летает в космос с завидной регулярностью, с той же регулярностью садятся отработанные первые ступени, одна из которых слетала уже 10(!) раз. «Роскосмос» потерял большую часть рынка вывода полезной нагрузки на орбиту, а после создания SpaceX многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon V2) и рынок доставки американских космонавтов на орбиту.


Взлёт РН Falcon-9, посадка её многоразовой первой ступени и пилотируемый многоразовый космический корабль Crew Dragon

А ведь у SpaceX есть ещё и тяжёлая ракета Falcon Heavy, способная вывести свыше 63 тонн на НОО. В настоящий момент это самая тяжёлая и грузоподъёмная ракета-носитель из имеющихся в мире. Её первая ступень и боковые ускорители также являются многоразовыми.


Взлёт РН Falcon Heavy и синхронная посадка её боковых ускорителей

В затылок SpaceX дышит компания Blue Origin другого американского миллиардера Джеффа Безоса. Конечно, пока её успехи гораздо скромнее, но достижения всё же имеются. В первую очередь это создание нового метан-кислородного двигателя BE-4, который будет использоваться в РН New Glenn и в РН Vulcan (которая должна заменить РН «Атлас-5»). Учитывая, что сейчас «Атлас-5» летает на российских двигателях РД-180, после появления BE-4 «Роскосмос» потеряет ещё один рынок сбыта.

В США и в других странах существуют сотни стартапов по созданию ракет-носителей и иных типов летательных аппаратов для вывода полезной нагрузки на орбиту, стартапов по созданию спутников и космических аппаратов различного назначения, промышленных технологий для космоса, орбитального туризма и так далее и тому подобное.

К чему всё это приведёт?

К тому, что космический рынок будет стремительно расширяться, а конкуренция на рынке вывода полезной нагрузки на орбиту приведёт к значительному снижению стоимости её вывода из расчёта за один килограмм.

Стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки на НОО системой Space Shuttle или ракетой Delta-4 порядка 20 000 долларов. Российские РН «Протон» позволяют выводить полезную нагрузку на НОО по цене менее 3 000 долларов за килограмм, но эти ракеты работают на крайне токсичном несимметричном диметилгидразине и в настоящее время сняты с производства. Дешёвые, разработанные в СССР, российско-украинские «Зениты» также остались в прошлом.


Ориентировочная стоимость вывода полезной нагрузки разными ракетами-носителями (в различных источниках данные могут отличаться, но порядок цен сохраняется)

Ракета-носитель Falcon-9, при условии использования возвратной первой ступени, позволяет выводить полезную нагрузку на низкую опорную орбиту по цене менее 2 000 долларов за один килограмм. По словам Илона Маска, Falcon-9 потенциально позволяет снизить стоимость вывода полезной нагрузки до 500–1100 долларов за 1 килограмм.

Можно спросить, почему же сейчас заказчикам вывод полезной нагрузки обходится гораздо дороже?

Во-первых, стоимость определяется не только себестоимостью запуска, но и условиями рынка – ценами конкурентов. Какой капиталист откажется от дополнительной прибыли? Выгодно быть чуть ниже конкурентов, постепенно захватывая рынок, чем демпинговать, ничего не зарабатывая, тем более что в такой специфической критичной отрасли, как рынок космических запусков, контролирующие структуры в любом случае будут поддерживать несколько поставщиков, пусть даже у одного цены будут в несколько раз выше, чем у конкурента.

Можно предположить, что снизить цены SpaceX сподвигнет только появление конкурентов в лице компании Blue Origin с её РН New Glenn или других компаний и стран, которые создадут средства для вывода полезной нагрузки с низкой себестоимостью запуска.

Впрочем, большая часть стартапов и перспективных проектов относится к выводу на орбиту полезной нагрузки массой сотни, максимум тысячи килограмм. Это не произведёт революцию в космосе – для строительства чего-то крупного потребуются тяжёлые и сверхтяжёлые многоразовые ракеты-носители с низкой стоимостью вывода полезной нагрузки на орбиту. А здесь, как мы уже видели выше, всё печально.

Всё, за исключением важнейшего проекта компании SpaceX – полностью многоразового космического корабля Starship с также полностью многоразовой первой ступенью Super Heavy.

Многоразовые сверхтяжёлые


Отличие Starship (в дальнейшем будем называть Starship как связку Starship + Super Heavy) от всех других ракет-носителей в том, что многоразовыми являются обе ступени. При этом грузоподъёмность Starship на низкую опорную орбиту должна составлять 100 тонн, то есть это полноценная сверхтяжёлая ракета. Для Starship компания SpaceX разработала новые уникальные метан-кислородные двигатели Raptor, закрытого цикла, с полной газификацией компонентов.


Starship в сравнении с другими сверхтяжёлыми ракетами-носителями

Компания SpaceX планирует заменить ракетой-носителем Starship все свои ракеты-носители, включая сверхуспешный Falcon-9. Обычно запуск сверхтяжёлой ракеты стоит крайне дорого – порядка одного миллиарда долларов. Для того чтобы снизить стоимость запуска, SpaceX планирует использовать обе ступени много раз – по 100 запусков, а возможно, и более. В этом случае стоимость снизится практически на два порядка – до десяти миллионов долларов за запуск. При учёте максимальной загрузки в 100 тонн мы получим стоимость вывода полезной нагрузки на НОО на уровне порядка 100 (!) долларов за килограмм.

Конечно, возвращаемые ступени будут требовать обслуживания, замены двигателей через 50 запусков, заправки топливом, потребуется оплачивать работу наземных служб, но и сам Starship, скорее всего, будет стоить менее миллиарда долларов, а технологии его производства и обслуживания будут непрерывно совершенствоваться по мере получения опыта компанией SpaceX.


Установка прототипа многоразовой первой ступени Super Heavy

На самом деле Илон Маск заявляет, что на Starship потенциально можно добиться стоимости вывода полезной нагрузки на уровне порядка 10 долларов за 1 килограмм при общей стоимости запуска 1,5 млн долларов, а стоимость доставки грузов на Луну составит порядка 20–30 долларов за 1 килограмм, но для этого необходимо обеспечить еженедельный запуск Starship.

Откуда взять такие объёмы?

Даже у военных такого количества полезной нагрузки пока просто нет, что уж там гражданский космос – развитие рынка займёт десятилетия.

Колонизация Марса?

Вряд ли об этом можно говорить серьёзно.

Колонизация Луны?

Уже ближе, Starship вполне может «потопить» SLS и отправить американцев на Луну второй раз. Но это десятки запусков, не сотни и не тысячи.


Установка многоразового космического корабля Starship на первую ступень Super Heavy

Однако у SpaceX есть бизнес-план, куда более реальный, нежели отправка колонистов на Марс – это использование Starship для межконтинентальной перевозки пассажиров. При перелёте из Нью-Йорка в Токио через орбиту Земли время полёта составит порядка 90 минут. При этом SpaceX планирует обеспечить надёжность эксплуатации на уровне современных крупных авиалайнеров, а стоимость перелёта – на уровне стоимости трансконтинентального перелёта бизнес-классом.

Таким же образом могут доставляться и грузы. Например, этой возможностью уже заинтересовались военные США. За один перелёт планируется доставлять 80 тонн грузов, что сопоставимо с возможностями транспортного самолёта C-17 Globemaster III.

В совокупности: перевозкой пассажиров и грузов, доставкой американских астронавтов на Луну, а возможно, что и на более отдалённые объекты Солнечной системы, выводом коммерческих космических аппаратов, космическим туризмом и так далее и тому подобное – SpaceX вполне может обеспечить снижение стоимости вывода полезной нагрузки хотя бы до уровня 100 долларов за один килограмм.

В этом случае Starship откроет новую эпоху в освоении космического пространства и не только.

Перспективы и последствия


В настоящий момент на Starship смотрят с некоторым подозрением. Вроде на бумаге всё красиво, да и имеющийся у компании SpaceX опыт говорит сам за себя, но как-то уж всё слишком радужно?

Иногда возникает ощущение, что потенциальные возможности этой системы пока просто не укладываются в голове у руководства вооружённых сил США, руководства НАСА, владельцев и руководителей предприятий самых разных отраслей промышленности. Слишком долго вывод даже небольшой полезной нагрузки в космос означал многомиллионные затраты.

Вопрос в том, что произойдёт в тот момент, когда 100 долларов за 1 килограмм станут реальностью?

Когда грамотные люди в Министерстве обороны США поймут, что забросить условный танк на орбиту быстрее и дешевле, чем перевезти его самолётом военно-транспортной авиации с американского континента в Европу, то к каким выводам они придут?

Нет, «Абрамсов» на Луне мы не увидим, но ведь танк не цель, это всего лишь способ доставки снаряда к противнику. Что, если проще доставить этот снаряд непосредственно с орбиты? Как быстро США выйдут из договора о мирном космосе, если получат в нём (в космосе) стратегическое преимущество? Как быстро вооружённые силы США начнут миграцию на орбиту?

Более того, даже существующих возможностей по выводу полезной нагрузки на орбиту в виде Falcon-9 и Falcon Heavy, в сочетании с технологиями массового строительства спутников, будет достаточно, чтобы НОО была забита спутниками разведки, управления и связи, что приведёт к тому, что США будут контролировать поверхность планеты в режиме 24/365. Забудьте про крупные надводные силы, войсковые группировки, подвижные грунтовые ракетные комплексы – всё это будут лишь мишенями для оружия большой дальности с коррекцией траектории полёта.

Успех Starship позволит добавить к этому набору ударный космический эшелон, когда цель будет поражаться из космоса в течение нескольких десятков минут после получения запроса. Ни один политический лидер мира не сможет чувствовать себя уверенно, зная, что в любую секунду из космоса может обрушиться неотвратимый вольфрамовый ливень.

При цене 100 долларов за килограмм в космос полезут все, кому не лень – фармацевтические компании, металлургические, добывающие. Позже мы ещё поговорим про экономику космоса. При возможности дёшево выводить и сводить грузы с орбиты космос станет новым Клондайком. Что уж тут говорить про 10 долларов за килограмм...

Вполне вероятно, что прямо сейчас на наших глазах происходит историческое событие, которое может стать поворотной точкой в развитии человечества.

Может ли этот процесс остановиться?

Может, история непредсказуема. Людская алчность, глупость или просто случайность – цепочка неудач, могут похоронить любые, самые успешные начинания. Достаточно пары крупных аварий Starship с гибелью сотен людей, и процесс освоения космоса может вновь сильно затормозиться, как это уже было в XX веке.

В случае получения одностороннего преимущества в космосе, США начнут вести куда более агрессивную политику, чем сейчас. При отсутствии возможности обеспечить паритет в космосе мы вполне можем скатиться до уровня Северной Кореи, сидя на «ядерном чемодане» и угрожая в случае чего подорвать себя, соседей и всех остальных (что, судя по всему, по странным причинам некоторым даже импонирует).

В связи с этим необходимо уделить повышенное внимание космической отрасли, состояние которой в настоящий момент не вызывает никакого оптимизма.

Взять, к примеру, проект сверхтяжёлой РН «Енисей»/«Дон» – достаточно посмотреть все взаимоисключающие высказывания различных руководителей и ведомств по этому проекту, и становится ясно, что никто, в принципе, не знает, ни зачем его создают, ни каким он должен в конечном итоге стать. Если это будет очередная «Ангара», то проект можно закрывать уже сейчас – нет смысла тратить на это народные деньги.

В то же время Китай не сидит сложа руки.

Помимо разработки ракет-носителей традиционной компоновки, они активно изучают и перенимают американский опыт, не стесняясь прямого копирования. В вопросах национальной безопасности все средства хороши.

В национальный день космоса китайский исследовательский институт ракетной техники рассказал о проекте суборбитальной ракетной системы, которая должна доставлять пассажиров из одной точки планеты в другую менее чем за один час.


Китайская суборбитальная транспортная система, ничего не напоминает?


Презентация китайской суборбитальной транспортной системы

Можно сказать, что пока это только рисунки, но Китай за последнее время неоднократно доказывал свою способность догонять лидеров в самых разных отраслях науки и промышленности.

России также пора отбросить разброд и шатания в космической отрасли, чётко сформулировать цели и обеспечить их выполнение любыми средствами.

Если Китай и Россия смогут составить США конкуренцию в космосе на новом технологическом уровне, то низкие орбиты станут лишь началом, и человечество действительно вступит в новую эпоху, которая пока существует лишь на страницах научно-фантастических романов.
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161 комментарий
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  1. N.O.M.A.D.E.
    N.O.M.A.D.E. 14 августа 2021 03:58
    +20
    Да, такое снижение стоимости вывода полезной нагрузки впечатляет. Просто на порядки ниже. Если пуски окажутся удачными, то это перевернёт весь мир. А наша космическая отрасль окажется ещё глубже на дне. Спасибо автору за хорошую статью.
    1. Цой
      Цой 14 августа 2021 04:56
      +14
      наша космическая отрасль окажется ещё глубже на дне.


      Проблема не в том что на дне, а в том что никак всплывать не начнем. Нет лидера способного задать правильный вектор.

      Как быстро вооружённые силы США начнут миграцию на орбиту?


      Они уже начали. Космическое командование не зря же выделили в отдельный род войск.

      Маск конечно молодец, но его сроки нужно постоянно увеличивать на два в лучшем случае. В 24 никто на марс не полетит, да и на луну тоже. Но он уже показал что может делать то что считалось безумием и фантастикой. Когда все говорили что посадка ступеней несусветная глупость, он никого не слушал и сделал. Заметьте все великие изобретения оказавшие влияние на развитие цивилизации в свое время считались ненужными. Президент IBM в 60-х годах как-то сказал что не знает зачем простой американской семье иметь дома собственный компьютер. Так что прогнозировать неблагодарное дело. Может Спейсикс справится с технологическими рисками и изменит ход истории, а может нет. К сожалению нам остается только откинуться на спинку дивана и наблюдать как непричастным зрителям.
      1. Проксима
        Проксима 14 августа 2021 06:27
        -15
        "Успех Starship позволит добавить к этому набору ударный космический эшелон, когда цель будет поражаться из космоса в течение нескольких десятков минут после получения запроса. Ни один политический лидер мира не сможет чувствовать себя уверенно, зная, что в любую секунду из космоса..." - из текста. Вот это[/b] "новизна", belay полёт безудержной фантазии. lol А знает ли автор, что в СССР была такая технология. Это ракета Р-36орб натовское название "Скарп". Эта ракета выводила ядерный заряд прямо в космос. И он практически бесконечно долго летал наводя ужас на на наших американских "друзей". [b]Р-36 орб могла атаковать вероятного противника в любой момент и с любого направления! Ни какое ПРО справиться с этим комплексом не могло. crying Мы даже умудрились этой штуковиной оснастить целый ракетный полк. fellow Как американцы, с помощью каких преференций, умудрились через ОСВ-2 уговорить нас их ликвидировать - уму не постижимо! fool Ведь у США и близко подобного не было. К сожалению, популярную фразу: "в случае чего - можем повторить" - мы сказать не можем. request Этот комплекс разрабатывался и производился в ОКБ "Южное" (Украина) и восстановить всю эту технологию в теперешней деградирующей России - не реально. no А очень и очень жаль...
        1. AVM
          AVM 14 августа 2021 08:39
          +6
          Цитата: Проксима
          "Успех Starship позволит добавить к этому набору ударный космический эшелон, когда цель будет поражаться из космоса в течение нескольких десятков минут после получения запроса. Ни один политический лидер мира не сможет чувствовать себя уверенно, зная, что в любую секунду из космоса..." - из текста. Вот это[/b] "новизна", belay полёт безудержной фантазии. lol А знает ли автор, что в СССР была такая технология. Это ракета Р-36орб натовское название "Скарп". Эта ракета выводила ядерный заряд прямо в космос. И он практически бесконечно долго летал наводя ужас на на наших американских "друзей". [b]Р-36 орб могла атаковать вероятного противника в любой момент и с любого направления! Ни какое ПРО справиться с этим комплексом не могло. crying Мы даже умудрились этой штуковиной оснастить целый ракетный полк. fellow Как американцы, с помощью каких преференций, умудрились через ОСВ-2 уговорить нас их ликвидировать - уму не постижимо! fool Ведь у США и близко подобного не было. К сожалению, популярную фразу: "в случае чего - можем повторить" - мы сказать не можем. request Этот комплекс разрабатывался и производился в ОКБ "Южное" (Украина) и восстановить всю эту технологию в теперешней деградирующей России - не реально. no А очень и очень жаль...


          Сармат сможет потенциально тоже самое. Для этого всего лишь нужна ракета с достаточной энергетикой и модернизированная боеголовка с двигателями для схода с орбиты.

          Отказались от неё потому, что США легко сделали бы тоже самое, после чего на орбите висели бы наши и их боеголовки с малым подлётным временем и никто не знал бы, в какой момент может начаться ядерная война. В результате она могла начаться из-за малейшего "чиха".
          1. Проксима
            Проксима 14 августа 2021 10:18
            -7
            Цитата: AVM
            Отказались от неё потому, что США легко сделали бы тоже самое, после чего на орбите висели бы наши и их боеголовки с малым подлётным временем и никто не знал бы, в какой момент может начаться ядерная война.

            Как у вас всё просто уважаемый! Начнём с ракет малой и средней дальности, которые США могли спокойно размещать вдоль границ СССР - Западная Европа, Норвегия, Турция, Пакистан... А чем отличается ракета малой дальности от аналогичной МБР? А тем, что она может больше fellow нести ядерной начинки из за малого количества топлива. Про подлетное время я вообще молчу. Мы же не имели возможности размещать ракеты малой и средней дальности в Мексике или в Канаде. Размещать их скажем на подводных ракетоносцах курсирующих вдоль побережья США - это безумно дорого. Так вот, Р-36 орб "Скарп" всю эту ракетную логистику обнулил! negative Почему Америка пошла на договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, вы не задумывались? - вот из за него, из за Скарпа.
            Цитата: AVM
            Сармат сможет потенциально тоже самое

            Значит не может, если США стремится к аннулированию вышеперечисленных договоров. Это им сейчас не выгодно. no
            1. AVM
              AVM 14 августа 2021 10:33
              +5
              Цитата: Проксима
              Цитата: AVM
              Отказались от неё потому, что США легко сделали бы тоже самое, после чего на орбите висели бы наши и их боеголовки с малым подлётным временем и никто не знал бы, в какой момент может начаться ядерная война.

              Как у вас всё просто уважаемый! Начнём с ракет малой и средней дальности, которые США могли спокойно размещать вдоль границ СССР - Западная Европа, Норвегия, Турция, Пакистан... А чем отличается ракета малой дальности от аналогичной МБР? А тем, что она может больше нести ядерной начинки из за малого количества топлива. Про подлетное время я вообще молчу. Мы же не имели возможности размещать ракеты малой и средней дальности в Мексике или в Канаде. Размещать их скажем на подводных ракетоносцах курсирующих вдоль побережья США - это безумно дорого. Так вот, Р-36 орб "Скарп" всю эту ракетную логистику обнулил! Почему Америка пошла на договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, вы не задумывались? - вот из за него, из за Скарпа.
              Цитата: AVM
              Сармат сможет потенциально тоже самое

              Значит не может, если США стремится стремится к аннулированию вышеперечисленных договоров. Это им сейчас не выгодно.


              Я и не утверждал, что Р-36орб не использовалиь как козырь на переговорах – свою цель он достиг. Было ли это причиной вывода БРСД, или то, что Европе тоже не очень хотелось быть целью наших БРСД, я не знаю.

              Размещать ракеты на РПКСН вблизи берегов США гораздо дешевле, чем сделать сопоставимое количество тяжёлых Р-36орб, тем более, что на них была всего одна боеголовка.

              И кстати, если я правильно понимаю, то дальность была неограничена в пределах одного витка. Т.к. система частично орбитальная, т.е. болтаться долго на орбите боеголовка не могла.
              1. military_cat
                military_cat Вчера, 23:25
                0
                Автору доводилось читать на одном из ресурсов наукообразную статью о том, почему не полетит РН Falcon-9: и корпус у неё не тот, слишком тонкий, и двигатели не те, в общем, миллион причин почему «нет».
                Вполне вероятно, что этим ресурсом было "Военное Обозрение", а статьёй — https://topwar.ru/95392-makaronnyy-monstr-ilona-maska-ili-zakonomernyy-itog-avantyury.html
          2. Glagol1
            Glagol1 14 августа 2021 11:13
            +1
            Именно. Это как сидеть за столом друг напротив друга с направленными револьверами в голову. То ещё удовольствие. Поэтому и договорились. В те времена в штатах было больше умных людей, в СССР тоже, не то, что сейчас, там, за океаном рулят упоротые и больные на всю голову.
          3. D16
            D16 14 августа 2021 11:15
            -1
            Для того, что бы уменьшить скорость ББ ниже первой космической надо потратить топливо, которое надо сначала разогнать выше первой космической lol , а чтобы доставить ББ в нужное место надо корректировать его движение. Вспомните о том, как до сих пор ищут в тайге космонавтов. Так что все эти идеи с орбитальными бомбардировщиками не более, чем бред сивой кобылы. Обычные МБР справляются с этой задачей во много раз дешевле и точнее
          4. Saxahorse
            Saxahorse 14 августа 2021 18:35
            +1
            Цитата: AVM
            Отказались от неё потому, что США легко сделали бы тоже самое, после чего на орбите висели бы наши и их боеголовки с малым подлётным временем и никто не знал бы, в какой момент может начаться ядерная война.

            Между прочим Старшип позволяет вернутся к этой идее на новом уровне. Не подвешивать боеголовки заранее а приготовить к выводу на случай обострения. Вес тактической БЧ с наведением порядка 100 кг, Старшип может забросить 100 тон, т.е. за считанные минуты можно вывести на орбиту порядка 1000 боеголовок. Это открывает колоссальные возможности для всевозможных тактических и даже стратегических комбинаций.
            1. Maxim G
              Maxim G Вчера, 10:23
              +1
              Тут вопрос насколько быстро можно подготовить к пуску этот Старшип.
              1. Saxahorse
                Saxahorse Вчера, 19:11
                0
                Если Старшип всерьез собираются использовать для регулярных линий, готовые к запуску будут всегда, и заметить что на нем в последний момент заменили полезную нагрузку будет совсем непросто.
        2. D16
          D16 14 августа 2021 10:59
          +6
          Поинтересуйтесь КВО единственного блока, доставляемого Р-36орб. И себестоимостью его доставки. Тогда может поймете, почему эти ракеты списали быстро и по-тихому. Достижение из категории "Этого небыло, нет и не надо" lol . Этот блок не может находиться на орбите бесконечно долго. Максимум пара витков. Никакое ПРО при массовом запуске МБР не эффективно ни тогда, ни сейчас.
      2. Вадим237
        Вадим237 14 августа 2021 12:29
        +1
        Векторы есть правда с финансированием проблемы - на всё в космической отрасли в год выделяют 176 - 200 миллиардов рублей суммы более чем скромные.
        1. Цой
          Цой 14 августа 2021 13:29
          +3
          Векторы есть правда с финансированием проблемы - на всё в космической отрасли в год выделяют 176 - 200 миллиардов рублей суммы более чем скромные.


          Финансирование тоже проблема. ФКП порезали на лоскуты. Но тут сами виноваты, так как не могут без виляний по сторонам. Долгосрочной программы нет, все делается исходя из внешней повестки. Многоразовость была разводом, а потом сами решили сажать ступени. Появилась рокетлаб у нас вспомнили про Байкал. У маска старлинк тут же Сфера всплыла. Заговорили про луну тут же прожекты по станции вырисовались. Пора бы уже выбрать дорожную карту и придерживаться ее без таких колебаний.
          1. Вадим237
            Вадим237 14 августа 2021 16:37
            0
            Так выбрали будут делать многоразовые первые ступени таже Амур СПГ РД 0169 удешевлять производство ракет путём внедрения аддитивных технологий и материалов и как бы там Ангару не ругали её в будущем то же можно сделать с многоразовыми первыми ступенями так как конструкция ракеты модульная можно менять модули на многоразовые. Если с Амуром пройдёт всё гладко то и Енисей то же сделают с многоразовыми первыми ступенями.
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок 14 августа 2021 06:50
      +9
      Цитата: N.O.M.A.D.E.
      Да, такое снижение стоимости вывода полезной нагрузки впечатляет

      А это вообще возможно? Такое снижение стоимости вывода за кг? Это же не парусники времён ВГО... Сколько то же стоит топливо? А сколько то - инфраструктура. Поддержание ее в рабочем состоянии. Уж на что конкуренция в пассажирских перевозках суровая, а билеты все равно стоят денег... А ведь пассажирский самолёт летает десятки лет и тысячи полетов. А тут движки каждые 50 полетов поменять. Бухгалтерия у Маска по космосу непрозрачна. Посему - верим на слово?
      1. donavi49
        donavi49 14 августа 2021 09:05
        +11
        1) Топливо сейчас самое дешевое кислород+метан. Причем на всех двигателях в системе. Побочный эффект чистота и бережливость к системе, что позволяет расширить базовый ресурс в 10-15 раз от кислород-керосин. Это не только у Маска, а и у Рогозина (100 пусков без переборки движков) и у китайцев, и у Безоса.
        2) Инфраструктура стоит дорого, но это компенсируется нагрузкой. Ну это классика - за 10 рейсов в год вы платите 10% стоимости поддержания с каждого рейса, а за 1000 уже 0,1%.
        3) Ну увидим. Сверхоперативные переброски сейчас модная тема. Китайцы ее подхватили. Лично я не верю, что до 35-х годов это будет.

        В целом, ключевым будет сентябрь-октябрь, когда Старшип полетит на орбиту. Я ставлю на 2-3 корабль который таки выполнит задачу (отработать ступенью и кораблем, а затем сесть без шмяка и бабаха).
        1. ycuce234-san
          ycuce234-san Вчера, 10:22
          +2
          Сверхоперативные переброски сейчас модная тема. Китайцы ее подхватили. Лично я не верю, что до 35-х годов это будет.


          Только если переброс проводят не для людей - а для очень срочных и оперативных грузов, не требующих уровня безопасности пилотируемых полётов. Например - доставка средств спасения к месту крушения или агрегатов для ремонта, для донорских органов и медикаментов . Ещё одно применение - запуск на орбиту безлюдных орбитальных заводов, которые производят дорогую продукцию в условиях микрогравитации... До информационной эпохи была идея межконтинентальной "ракетной почты", но тогда её не позволил реализовать уровень техники.
      2. ccsr
        ccsr 14 августа 2021 10:36
        -11
        Цитата: Горный стрелок
        Бухгалтерия у Маска по космосу непрозрачна. Посему - верим на слово?

        Я тоже думаю что автор статьи выдает желаемое за действительное, когда говорит про использование носителя 100 раз - думаю что над ним жестоко посмеются специалисты, с учетом того, что уже в этом году должен быть соврешен первый полет нового носителя для Луны:
        Американская программа освоения Луны "Артемида" состоит из трех этапов: на первом этапе корабль Orion должен совершить непилотируемый полет вокруг Луны и возвратиться на Землю (2021 год).

        Вот когда хотя бы это удасться сделать американцам, тогда можно будет говорить об их планах в отношении других носителей.
        В целом статья носит пропагандиствкий характер, потому что провал с шаттлом показал, что многоразовые корабли имеют слишком много проблем, чтобы говорить об их успешных полятах, когда вопрос касается нескольких десятков стартов. А значит все авторские расчеты стоимости вывода килограмма груза на орбиту взяты с потолка и их нельзя воспринимать всерьез.
        1. donavi49
          donavi49 14 августа 2021 11:08
          +10
          1) На луну летит SLS - детище ULA. А там не так чтобы хорошо. Вероятно ноябрьский пуск не состоится. Даже если состоится, то потом туда ничего тяжелого летать не будет 2-3 года по плану. Летать будет легкое, вроде таких вот машинок - для массовой разведки и подготовки Артемиды+Гатевей.




          2) Шаттл так провалился, что вывел больше людей в Космос, чем все другие системы всего мира. А также именно провальному Шаттлу мы обязаны Хабблом, Чандрой, Магеллан (самым подробным изучением и картографированием Венеры).


          Также именно благодаря Шаттлам собрали МКС быстро и в таком объеме.

          3) Проблема Шаттла в технологиях. Когда делали Шаттл были военные контракты на супертяжелые спутники + научные программы. Когда Шаттл сделали, спутники похудели 3-5 раз и военные выбирали другие носители. Шаттл фактически стал бороться за жизнь и бюджетное финансирование еще до первой катастрофы (собственно Учитель в Космосе это как раз миссия по типу - вернуть внимание налогоплательщиков к Шаттлу). Окончательная пенсия не из-за второй катастрофы, а из-за отсутствия любых задач на фоне небывалого потепления с РФ. То есть МКС достроили. Больше ничего объемного с необходимостью ВКД/ручных операций для пуска нет. Людей могут возить и русские.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок 14 августа 2021 11:54
            -5
            Про стоимость запусков Маска есть разные данные. Например такие:
            https://hodor.lol/post/221746/
            Это далеко не так красиво, как описано выше.
            1. AVM
              AVM 14 августа 2021 12:12
              +5
              Цитата: Горный стрелок
              Про стоимость запусков Маска есть разные данные. Например такие:
              https://hodor.lol/post/221746/
              Это далеко не так красиво, как описано выше.


              Контракты с НАСА требуют дополнительной сертификации, страхования и т.д. То-же самое по военным. А если везут людей, то всё ещё строже. Поэтому, нельзя сравнивать стоимость вывода 1 кг коммерческих спутников, 1 кг для НАСА, 1 кг для МО США и 1 кг тушки астронавта.
            2. Slippery
              Slippery 14 августа 2021 13:59
              -4
              https://www.nasa.gov/leo-economy/commercial-use/pricing-policy вот источник , эти цены для коммерсантов . Начните с этого абзаца "Since the release of the initial pricing policy in June 2019..."и вам станет всё ясно . Вы же не будете возмущаться за бывшую монополию РФ по доставке космонавтов на МКС и за взвинченные цены ? . Спрос опережает предложение . А при таком порядке цен , в нашей стране по этим ценам любой полковник МВД или чинуша средней руки прокатится на МКС может .
              Цитата: ccsr
              Вот когда хотя бы это удасться сделать американцам, тогда можно будет говорить об их планах в отношении других носителей.
              В целом статья носит пропагандиствкий характер, потому что провал с шаттлом показал, что многоразовые корабли имеют слишком много проблем, чтобы говорить об их успешных полятах, когда вопрос касается нескольких десятков стартов. А значит все авторские расчеты стоимости вывода килограмма груза на орбиту взяты с потолка и их нельзя воспринимать всерьез.

              А поговорить о доставке астронавтов на МКС уже не хочется ? А многоразовой ступенях намотавших десяток полетов тоже уже не интересно говорить наверно ? Вы теперь решили о Луне поговорить ? . Когда сделают американцы базу без нас , уже не говорить надо будет а завидовать . Счёт любезнейший он на табло, а поговорить вот это мы научились лучше чем в СССР.
              А в целом Илон молодец . Такие звонкие лещи раздаёт вальяжным бюрократам от космоса , всем причем . Один Боинг чего стоит , кичившийся своей историей в освоении космоса , теперь по судам бегает жалуется , с учетом что у них опять что то не так . И ведь не спрыгнешь теперь на надутых щах "это космос вы нечего не понимаете, дайте ещё денег и времени " . Ну с нашим "золотым голосом " там всё понятно они вряд ли даже офис себе без хищений построят . "Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал: — Что ж это такое? Ведь я машинально." ©
          2. ccsr
            ccsr 14 августа 2021 17:45
            -9
            Цитата: donavi49
            1) На луну летит SLS - детище ULA. А там не так чтобы хорошо. Вероятно ноябрьский пуск не состоится.

            Вы наверное плохо изучали текст статьи, в которой автор указал что это тупиковая ветвь - вот вам его слова:
            В рамках программы «Созвездие» (Constellation) разрабатывалась сверхтяжёлая ракета-носитель «Арес-5» (Ares V). Предполагалось, что «Арес-5» сможет выводить на НОО 188 тонн полезной нагрузки, а к Луне доставлять 71 тонну ПН.В 2010 году программа «Созвездие» была закрыта. Наработки по «Арес-5» использовали в новой программе создания сверхтяжёлой РН – SLS (Space Launch System – система космических запусков). Сверхтяжёлая ракета-носитель SLS в базовой версии должна выводить на НОО 95 тонн полезной нагрузки, а в версии с увеличенной грузоподъёмностью – до 130 тонн ПН. В конструкции РН SLS используются двигатели и твердотопливные ускорители, созданные в рамках программы Space Shuttle.По сути, это будет некая современная реинкарнация «Сатурна-5», схожая с ним как по характеристикам, так и по стоимости. Несмотря на то, что программу SLS, скорее всего, всё-таки доведут до конца, революции ни в американской, ни в мировой космонавтике она не сделает. Это заведомо тупиковый проект.

            Т.е. хваленый вашими предшественниками Арес тихонько умер, а SLS, которую вы пропагандируете еще не летала, да и по словам автора это ничем не лучше Сатурна -5 . Так в чем прогресс американцев за 60 лет - популярно объяснить сможете?

            Цитата: donavi49
            2) Шаттл так провалился, что вывел больше людей в Космос, чем все другие системы всего мира.

            Это обычная пропагандистская сказка, с учетом того, что два корабля и их экипажи потеряны, а программа поспешно закрыта. Если бы все так было прекрасно у американцев, они бы много лет на наших кораблях никогда бы не летали.

            Цитата: donavi49
            Также именно благодаря Шаттлам собрали МКС быстро и в таком объеме.

            А чьи полеты обслуживали станцию столько лет после того, как "успешный" шаттл был закрыт? Мы и сейчас "Науку" без шаттлов пристыковали, так что и без них могли спокойно всю МКС собрать. Но вопрос был в деньгах, а мы тогда их не имели, а вы этого "не замечаете".
            Цитата: donavi49
            3) Проблема Шаттла в технологиях. Когда делали Шаттл были военные контракты на супертяжелые спутники + научные программы.

            Очередная дешевая сказка, хотя бы потому, что если бы все так было успешно, шаттлы летали бы до сих пор. А уж то, что американцы не могут возродить двигатели для Сатурна-5 с точки зрения научно-технического прогресса вообще выглядит как деградация инженерной школы.
            Цитата: donavi49
            (собственно Учитель в Космосе это как раз миссия по типу - вернуть внимание налогоплательщиков к Шаттлу).

            Это явно притянуто за уши - налогоплательщики вообще в таких делах роли не играют, и если бы программа шаттл была бы успешной, её вообще бы не закрывали, а занялись бы модернизацией и устранением недостатков, в частности надежности крепления плиток.
            Цитата: donavi49
            Людей могут возить и русские.

            Конечно русские могут, в отличие от американцев, которые много лет не могли создать приемлемого носителя. Так в чем их прорыв, кроме красивых картинок и обещаний Маска? Пока я вижу что до конца года никакого полета нового лунного носителя не состоится. Вы можете утверждать обратное, или вы знаете заранее что ноябрьский полет не состоится? Как то ловко вы отошли от очередного срыва сроков программы "Артемиды", и даже приблизительно назвать дату полета не решаетесь. С чего бы это, раз вы так верите в американские достижения?
        2. AVM
          AVM Вчера, 14:59
          +1
          Цитата: ccsr
          ...Вот когда хотя бы это удасться сделать американцам, тогда можно будет говорить об их планах в отношении других носителей...


          Что-то мне это напоминает...
      3. paul3390
        paul3390 14 августа 2021 13:16
        +4
        А что парусники? Которые зачастую - были вполне себе одноразовыми. Вспомним что из 5 кораблей Магеллана вернулся один с мизером команды, но плаванье - посчитали таки архивыгодным! Может - имеет смысл задуматься над кардинальным удешевлением одноразовых ракет, а не мастерить многоразовые монстры? Тем более, что пока они летают на всё той же химии - выгода от многоразовости вообще-то отнюдь не очевидна. Финансовые результаты Маска мутны и закрыты, кто его знает - почём на самом деле ему обходится послеполётная подготовка к новым запускам-то?

        Но для всего этого - человечество должно ответить на главный вопрос - на фейхоа ему вообще Космос? И на что оно готово пойти для его освоения?
      4. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 09:14
        +3
        Ну по топливу вообще всё легко. Тот же Фалькон-9 всё топливо и прочие расходники всего 0.2 миллиона за пуск при цене пуска 50 миллионов. Там очень много куда можно уходить.
        А метан более дешовое топливо чем киросин
    3. lucul
      lucul 14 августа 2021 12:37
      -8
      Да, такое снижение стоимости вывода полезной нагрузки впечатляет

      Это всё на словах.)))
      1. abrakadabre
        abrakadabre Вчера, 10:31
        -1
        Да, такое снижение стоимости вывода полезной нагрузки впечатляет
        Это всё на словах.)))
        Джентльмену верят на слово wassat Ну вы поняли...
    4. kutuz
      kutuz 14 августа 2021 13:22
      0
      "А наша космическая отрасль окажется ещё глубже на дне" - она уже дно пробила.
    5. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 14:32
      +3
      Да, такое снижение стоимости вывода полезной нагрузки впечатляет. Просто на порядки ниже. Если пуски окажутся удачными, то это перевернёт весь мир. А наша космическая отрасль окажется ещё глубже на дне. Спасибо автору за хорошую статью.
      Однозначно сохраню в личном архиве, для потомков!!! Автору браво, интересное ночное чтение у меня было... good
      А 10 баков за кило, меньше чем у FedExa, тем более, если через орбиту перевозить, бедная авиация! wink
      Ну...печально для российской космической отрасли, времена меняются и скоро, возможно только туризм и останется, только в роли туристов будут наши уважаемые и очень нецензурно-богатые люди.
      1. ccsr
        ccsr 14 августа 2021 17:58
        -2
        Цитата: Intruder
        Однозначно сохраню в личном архиве, для потомков!!! Автору браво, интересное ночное чтение у меня было...

        Правильно сделаете что сохраните, чтобы посмеяться над такими прогнозами. Только мне кажется это похлеще чем Нью-Васюки будет - автор в "творческом" запале вообще похоже с катушек слетел....
        1. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 18:12
          +2
          Правильно сделаете что сохраните, чтобы посмеяться над такими прогнозами. Только мне кажется это похлеще чем Нью-Васюки будет
          Я сохраняю разные мнения, просто потом интересно, что выйдет в будущем, а что в пыли истории сгинет, а так, ресурсы сетевые, если "гакнутся" по ряду причин и всякие сетевые архивы будут недоступны, а надо будет глянуть..,а у меня и свой есть с нулевых годов, в pdf по разным тематикам, просто удобно почитать, там где и сети нет доступной... good
  2. Владимир61
    Владимир61 14 августа 2021 04:07
    +3
    При отсутствии возможности обеспечить паритет в космосе мы вполне можем скатиться до уровня Северной Кореи, сидя на «ядерном чемодане» и угрожая в случае чего подорвать себя, соседей и всех остальных
    Довольно интересное сравнение... Но, надеюсь, что время покажет! Несмотря на некую открытость, мы можем иметь, по многим вопросам, "кота в мешке".
    1. ROSS 42
      ROSS 42 14 августа 2021 05:04
      +1
      Цитата: Владимир61
      Несмотря на некую открытость, мы можем иметь, по многим вопросам, "кота в мешке".

      Не знаю, что там насчёт «кота в мешке», но «пыльный мешок» у высшего руководства имеется. Они бьют им по голове «специалистов», назначаемых в разные отрасли промышленности и капиталистического хозяйства. lol
      1. Цой
        Цой 14 августа 2021 05:30
        +4
        знаю, что там насчёт «кота в мешке», но «пыльный мешок» у высшего руководства имеется. Они бьют им по голове «специалистов», назначаемых в разные отрасли промышленности и капиталистического хозяйст


        Думаю имелся в виду проект Зевс. Ща как полетит и сразу до Венеры, станции Росс, а еще в целях ПВО его использовать хотят. Ядерный буксир и на Луну с Марсом также унесется. Наверное...
        1. Вадим237
          Вадим237 14 августа 2021 12:36
          +4
          На плазменных и ионных двигателях этот буксир до Марса будет несколько лет лететь для освоения космоса нужны большие скорости увы эти двигатели их дать не могут.
          1. AVM
            AVM Вчера, 14:49
            +1
            Цитата: Вадим237
            На плазменных и ионных двигателях этот буксир до Марса будет несколько лет лететь для освоения космоса нужны большие скорости увы эти двигатели их дать не могут.


            Вроде как разрабатывают более мощные. По-моему там есть проблемы с деградацией на высоких мощностях.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 04:46
    +2
    Интересное чтиво с картинками! good
    Сразу возникли мечты о международной космической станции на Луне, как промежуточной базе по наблюдению за космосом и обеспечению полётов (хотя бы) в рамках Солнечной системы... fellow
    Если Китай и Россия смогут составить США конкуренцию в космосе на новом технологическом уровне, то низкие орбиты станут лишь началом, и человечество действительно вступит в новую эпоху, которая пока существует лишь на страницах научно-фантастических романов.

    Если в России перестанут обозначать развитие космических программ, перестанут думать о миллионных доходах руководителей, увлечённых настоящим делом и, как специалистов, не помышляющих о способах их потратить, если руководство станет заниматься порученным делом, а не пристраивать на государственные должности своих родственников и придумывать бизнес для своих половин, то ВЕРОЯТНО, ВОЗМОЖНО ВСЁ... yes
    1. Цой
      Цой 14 августа 2021 04:59
      +5
      Сразу возникли мечты о международной космической станции на Луне, как промежуточной базе по наблюдению за космосом и обеспечению полётов (хотя бы) в рамках Солнечной системы.


      Что наса и собирается делать. Проект DSG. Модули уже начали строить. Часть программы Артемида.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 14 августа 2021 05:28
      +6
      Да вы хоть там всю команду Маска скупите и на должности тут посадите ничего не изменится. Государство по определению просто не сможет соревноваться с частным сектором. Государство не умеет рисковать. Зажато рамками . Им нужно здесь и сейчас. Космос это новоя золотая лихорадка по сути. Там государственная машина буксовать будет буквально на каждом шагу. Поэтому НАСА от чего этого отдалилось отдав в руки Маску и прочим. А Маск на одной рекламе все свои вложения отобьет. Я очень образно говорю но суть думаю понятна.
      1. Стропорез
        Стропорез 14 августа 2021 08:23
        -8
        э
        Цитата: carstorm 11
        Да вы хоть там всю команду Маска скупите и на должности тут посадите ничего не изменится. Государство по определению просто не сможет соревноваться с частным сектором.

        Это точно, всё. разворуют. Воровтсво и бардак и уже не понятно,что первично.Якутия горит, самолёты вертолёты падают, с пугающей частотой....
        1. carstorm 11
          carstorm 11 14 августа 2021 08:32
          +2
          Тоже причина. У себя воровать они не станут. А государственные деньги только в путь. С Якутией заканчивайте. Там работает куча народу и техники изначально. Только толку от этого мало. Полтора месяца жара за 30 там это аномалия. Да и авиакатастрофы по всему миру происходят. Не особо реже наших.
          1. paul3390
            paul3390 14 августа 2021 13:20
            0
            У себя воровать они не станут.

            Лично у себя - конечно не станут. А у акционеров и вкладчиков? what
            1. carstorm 11
              carstorm 11 14 августа 2021 13:46
              -1
              Такое бывает. Но всегда очень плохо заканчивается.
              1. paul3390
                paul3390 14 августа 2021 13:51
                -1
                Для кого? Эвон - тот же американский сланцевый проект, все в долгах как в шелках, конторы живут исключительно на заёмные, но проект-то активно продолжается!! Значит - кто-то важный таки имеет с этого свой нехилый гешефт. А Тесла Маска? Она десять лет в лютых минусах была, показав только в прошлом году хоть какую-то прибыль! Но - существует же и по сию пору? Как такое может быть в рамках классического капитализма? Откуда деньги? Ясен пень - у кого-то ворует тем или иным способом.. И таких примеров - тьма.
                1. carstorm 11
                  carstorm 11 14 августа 2021 14:14
                  0
                  Вы путаете воровство и убытки) и личные счета и счета компании. Что касается впших примеров то там государство их держит. Банкротство любого сильно ударит по всей экономике в целом. Что касается личных средств то вкладывать их в свою компанию это довольно редкое явление.
                2. BlackMokona
                  BlackMokona Вчера, 09:18
                  0
                  Продаёт автомобили,батареи и солнечные панели, производит заправку и обслуживание автомобилей с этого деньгу и имеет
      2. Арон Заави
        Арон Заави 14 августа 2021 09:59
        +2
        Цитата: carstorm 11
        Да вы хоть там всю команду Маска скупите и на должности тут посадите ничего не изменится. Государство по определению просто не сможет соревноваться с частным сектором. Государство не умеет рисковать. Зажато рамками . Им нужно здесь и сейчас. Космос это новоя золотая лихорадка по сути. Там государственная машина буксовать будет буквально на каждом шагу. Поэтому НАСА от чего этого отдалилось отдав в руки Маску и прочим. А Маск на одной рекламе все свои вложения отобьет. Я очень образно говорю но суть думаю понятна.

        Маск мечтатель. Государственная система этого не любит. Ни в США, ни в Израиле , ни у вас.
        1. ccsr
          ccsr 14 августа 2021 10:50
          -16
          Цитата: Арон Заави
          Маск мечтатель.

          Как Остап Бендер...
          1. Арон Заави
            Арон Заави 14 августа 2021 10:52
            +11
            Цитата: ccsr
            Цитата: Арон Заави
            Маск мечтатель.

            Как Остап Бендер...

            Глупое сравнение (ИМХО)
  4. Hwostatij
    Hwostatij 14 августа 2021 05:07
    -10
    Вопрос в том, что произойдёт в тот момент, когда 100 долларов за 1 килограмм станут реальностью?

    Видимо, отменят законы физики и бред автора станет реальностью.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik 14 августа 2021 10:17
      -1
      Цитата: Hwostatij
      Видимо, отменят законы физики и бред автора станет реальностью.

      За «законами физики» лучше сюда сходите:
      https://topwar.ru/95392-makaronnyy-monstr-ilona-maska-ili-zakonomernyy-itog-avantyury.html
      В той статье уже все расписано, да и самого автора найдёте, ещё таких опусов начитаетесь. Как раз ваш уровень, не мучайте себя чтением адекватных статей, они думать заставляют.

      В текущей статье все расписано верно, сдержанно и упорядоченно. За что + автору.

      P.S. А статью про «макаронного монстра» советую почитать всем, очень смешно особенно комментарии. Да и автор ее продолжает радовать псевдонаучным бредом до сих пор.
      1. Hwostatij
        Hwostatij 14 августа 2021 11:03
        -8
        Уважаемый, я смотрю, вы очень высокого мнения о своем интеллекте и эрудированности. Объясните, в таком случае, каким образом при известном КПД химических ракет цена запуска может быть ниже стоимости затраченного на оный топлива с окислителем. Я не говорю уже о стоимости РН и прочих мелочах. И удачи вам в чтении увлекательных статей.
        1. AVM
          AVM 14 августа 2021 12:16
          +6
          Цитата: Hwostatij
          Уважаемый, я смотрю, вы очень высокого мнения о своем интеллекте и эрудированности. Объясните, в таком случае, каким образом при известном КПД химических ракет цена запуска может быть ниже стоимости затраченного на оный топлива с окислителем. Я не говорю уже о стоимости РН и прочих мелочах. И удачи вам в чтении увлекательных статей.


          Где то в комментариях уже прикинул:

          Полная заправка Суперхеви+Старшип это 4500 тонн топлива. Примерно 2/3 метан, 1/3 кислород. Т.е. 3000 тонн метана и 1500 тонн кислорода. Одна тонна сжиженного кислорода в Москве стоит 9000 р. (оптом в два раза меньше, а если производить самому то и в три раза).

          Метан продают в кубометрах. 3000 тонн метана по калькулятору газа https://predklapan.ru/kalkulyator_gaza это 4470000 кубометров. За 1000 кубометров цена прыгает на бирже 300-450 долларов.
          Таким образом:
          кислород 13500000 р. или по курсу 75 р./$ будет 180 000$ (копейки).
          Метан подороже, в зависимости от биржи 1 341 000,00 или 2 011 500,00

          Итого примерно 2 000 000 долларов. Сам Маск вроде как говорит о 0,9 млн. за топливо и 2,9 млн. себестоимость запуска с инфраструктурой и ТО ракет.

          При загрузке в 100 тонн получится 30 долларов за 1 кг. Как то так.
          1. Hwostatij
            Hwostatij 14 августа 2021 21:21
            -5
            Да, действительно недорого, был не прав, признаю. Тем более, что окислителя там не 1/3, а 78%. Но все же, пока девайс не взлетит и не будет достоверной финансовой информации по запуску, все домыслы по стоимости доставки груза на орбиту ближе к вымыслу. Маску желать удачи не буду, ибо ИХМО - он просто шарлатан, а вот человечеству - удачи на пути к звёздам.
  5. Cottodraton
    Cottodraton 14 августа 2021 05:33
    -1
    Болтающиеся на орбите базы тоже не очень то хорошо. К ним также можно запустить много "полезного". Причем даже не напрямую, минуя про. Достаточно вывести на ту же орбиту условное ведро болтов, которые выпустят из базы весь воздух. К тому же "стержни из вольфрама" стоят очень и очень дорого. Это редкий и дорогой материал. Стержней точно не напасешься...
    В случае выхода сша из договора по космосу можно объявить высоты до тысяч км над РФ ее территорией со всеми вытекающими.
    1. AVM
      AVM 14 августа 2021 10:01
      +6
      Цитата: Cottodraton
      Болтающиеся на орбите базы тоже не очень то хорошо. К ним также можно запустить много "полезного". Причем даже не напрямую, минуя про. Достаточно вывести на ту же орбиту условное ведро болтов, которые выпустят из базы весь воздух.


      Условное ведро болтов тут не поможет. Потребуются сложные и высокотехнологичные решения. Я рассматривал проблему борьбы с объектами в космосе:

      Достучаться до небес - https://topwar.ru/178994-dostuchatsja-do-nebes.html
      Орбитальные чистильщики - https://topwar.ru/179365-orbitalnye-chistilschiki.html

      Собственно здесь и играет роль дешевизна запуска - кто может больше и дешевле вывести на орбиту, у того и преимущество - "бог всегда на стороне больших батальонов".

      Цитата: Cottodraton
      К тому же "стержни из вольфрама" стоят очень и очень дорого. Это редкий и дорогой материал. Стержней точно не напасешься...


      Не думаю, что это критично, это может быть сталь с присадками, или стальная труба со свинцом внутри для увеличения кинетической энергии, или что-то ещё.

      Цитата: Cottodraton
      В случае выхода сша из договора по космосу можно объявить высоты до тысяч км над РФ ее территорией со всеми вытекающими.


      И что делать если они проигнорируют? Сбивать? Тогда они ответят.

      Договариваются только с равными, а слабых игнорируют или говорят, что им делать. Вот по этому нам и нужны сопоставимые возможности в космосе.
      1. Cottodraton
        Cottodraton 14 августа 2021 19:12
        -3
        Ведро болтов как раз поможет лучше всего. Стоит их запустить на траекторию движения станции. Там никаких мега технологий не нужно, просто расчеты на компьютере , не сложнее чем в ЦУПе Роскосмос а.
        Такие болты летают на чудовищных скоростях и имеют соответствующую энергетику.
        И да, разумеется сбивать! Тем более что они так и этак ударят. Но можно конечно снова сдать и развалить все, а потом ныть на форуме "про уничтоженные заводы итд".
        Самая жаропрочная сталь с присадками держит в полтора- два раза меньше вольфрама.
    2. МБРШБ
      МБРШБ 14 августа 2021 10:11
      +4
      можно объявить высоты до тысяч км над РФ ее территорией со всеми вытекающими.

      а какие вытекающие? Сбивать тысячи спутников? Смешно. Нынешняя РФ даже не может признать независимость ЛДНР, боясь очередных наездов с Запада.
      1. AVM
        AVM 14 августа 2021 12:17
        +5
        Цитата: МБРШБ
        можно объявить высоты до тысяч км над РФ ее территорией со всеми вытекающими.

        а какие вытекающие? Сбивать тысячи спутников? Смешно. Нынешняя РФ даже не может признать независимость ЛДНР, боясь очередных наездов с Запада.


        Ладно ЛДНР, у нас "свой" Крым не признают почти все крупные российские компании.
      2. Cottodraton
        Cottodraton 14 августа 2021 19:13
        -3
        Комментарий ни о чем.
    3. Вишневая девятка
      Вишневая девятка 14 августа 2021 14:09
      +3
      Цитата: Cottodraton
      В случае выхода сша из договора по космосу можно объявить высоты до тысяч км над РФ ее территорией со всеми вытекающими.

      А ничего из этого не вытекает.
      1. Почти вся территория США находится южнее самой южной точки РФ. Так что им пролетать над РФ не сильно и надо. Канаверал на 13 градусов южнее РФ, так что если не изменять наклон орбиты, запущенный оттуда КА над Россией вообще никогда не пролетит.
      2. После первого же инцидента с перехватом буржуйского спутника, буржуи начнут сбивать вообще всё, что запускает Россия. Ни технических, ни финансовых проблем у них с этим не возникнет. А вот России сбивание все более дешёвых западных спутников с все более дешёвым их выводом, обойдется в копеечку, мягко скажем.

      Уже был период, когда спутники-разчедчики снимали на плёнку и были фактически одноразовыми. Ничего, запускали сотнями и не парились. И это ещё без всякого Маска, который запускает пачками по 60 и более.
      1. Cottodraton
        Cottodraton 14 августа 2021 19:16
        -3
        Лазеры современные вполне дешево и ,самое главное, быстро могут сбивать так называемые "дешевые" спутники .
        Тут тоже нет сверхпроблемы.
        1. AVM
          AVM Вчера, 00:37
          +3
          Цитата: Cottodraton
          Лазеры современные вполне дешево и ,самое главное, быстро могут сбивать так называемые "дешевые" спутники .
          Тут тоже нет сверхпроблемы.


          Лазеров, способных сбивать спутники, не существует. В лучшем случае повредить оптику спутникам на низких орбитах.
  6. Корт
    Корт 14 августа 2021 05:41
    -13
    Какой восторг!

    "Сначала «Сатурн-5» проходит через полосу трудностей, заканчивающуюся 4 апреля 1968 года провальным беспилотным испытанием ракеты.

    Затем, без дальнейших беспилотных испытаний, на ракету устанавливают корабль, и, с декабря 1968 года по май 1973 года, она участвует в 11 успешных полётах, неся на своей вершине космические корабли (10 «Аполлонов» и станцию «Скайлэб»). Этот период назван ниже «счастливым».

    «Буквально с первых секунд полёта "Аполлон-6" засыпал командный пункт тревожными сигналами о всевозможных отказах. Из пяти двигателей первой ступени работали только три, двигатель третьей ступени вовсе не включился, а затем она «неожиданно распалась на части». Обе главные задачи испытаний не были выполнены: ракета работала плохо… «Лунная программа страны натолкнулась на новую трудность», - комментировала «Вашингтон пост». Откровенно говоря, мы не знаем, в чём дело, - разводил руками директор программы «Сатурн-5» Артур Рудольф».

    Вот после этого нация понторезов и лжецов с помпой отправилась на Луну. Ладно, своими мозгами не поделишься. Правда, и сейчас нет технологий, позволяющих прокатиться на Луну, но в 60-х, видимо, были. Подумаешь, доков нет. Джентльменам принято верить на слово. Для некоторых это именно вопрос веры. Советую посмотреть амерский документальный фильм "Челленджер: последний полет". 4 серии. И там вспоминают астронавты, их жены. Что с уплотнительными кольцами все плохо было известно за ТРИ года до катастрофы. Всем было плевать, потому что бабло. Потом накрылась Колумбия. Вы будете смеяться, но о проблемах с термозащитой тоже было известно задолго до катастрофы. Вот так у них все устроено. Какая Луна! Какой Маск! Идиотское поделие Илона - это запрограммированная катастрофа по причине дебильной конструкции. Вопрос времени. А еще пиндотвари утверждают, что у них самая раскрутая экономика. Дураки в восторге.
    1. Евгений Гончаров (smoogg)
      Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 14:12
      0
      Цитата: Корт
      Вот после этого нация понторезов и лжецов с помпой отправилась на Луну.

      А Н-1 разве полетела куда-то?
      1. Корт
        Корт Вчера, 14:32
        -2
        Нет, но наши же не врали всему миру, что мы топтались по Луне. Я упомянул сериал про Челленджер. Там интересно. В 78-м набрали кучу кандидатов на полет на челноках и с придыханием говорят, там было целых три негра и ажно шесть женщин. Больная тема у них, толерантных. А дальше открытым текстом: тема полетов челноков ушла с передовиц газет, сначала на четвертую страницу, потом на восьмую. Надо было что-то делать. И вот что они выдумали. Запустить в космос учителя, чтобы она с орбиты, за немеренные бабки, провела урок для амерских ! Мы же все понимаем, что летать в космос стоит дорого. Совсем дорого. Это как надо не понимать, зачем тебе космос, чтобы запускать туда учительницу???? Чтобы про челноки опять писали на первой странице... Давай посмотрим всю амерскую космическую программу. Сначала гнались за нами, слетали. Закрыли проект, всех уволили. Потом какбэ Луна, полетали какбэ, закрыли, всех уволили. Потом Скайлэб, которую они сами не любят вспоминать. Закрыли, всех уволили. Потом челноки, две катастрофы, 14 трупов, закрыли, всех уволили. Это похоже на осмысленное освоение космоса? Это похоже на понты. И наши: орбитальная станция и отработка длительных полетов, сборка в космосе - это то, что нужно для полетов на другие планеты. У кого вменяемо и последовательно? А сейчас, внезапно, выясняется, что в 2024 американцы на Луну не полетят. Скафандров нема. В 60-х были, а сейчас нема. Ну не смешите! И потом, вот у нас Протон летает - это лунная ракета. Союз - лунный корабль. Где хоть что-то у амеров от лунной программы? НИЧЕГО.
        1. Евгений Гончаров (smoogg)
          Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 14:39
          +1
          У меня, конечно, выходной, но такие потоки сознания я читать не очень готов.

          Но.
          Цитата: Корт
          Союз - лунный корабль.

          Вот это вот "лунный корабль" - он не стыковался с другим лунным кораблём, уже без скобочек? Не припомните?
  7. Николай1987
    Николай1987 14 августа 2021 06:02
    -14
    Капитализм не покорит космос. Все эти ракеты Маска для того чтобы потешить свое эго. Про Роскосмос я вообще молчу - дно пробито, он уже стал мемом и при таком уровне коррупции мы скоро сами на китайских ракетах летать будем. Хотя, куда летать? на НЕПОСТОЯННО обитаемую станцию РОСС?! Прости нас Юра, мы всё ... !
    1. Вадим237
      Вадим237 14 августа 2021 12:41
      +4
      Уже покоряет с начало при поддержке государства а когда начнут добывать полезные ископаемые в космосе частные конторы будут развиваться самостоятельно зарабатывая на этом большие деньги и привлекая инвесторов.
      1. Николай1987
        Николай1987 14 августа 2021 14:08
        -2
        Пока даже превзойти достижения достигнутые до 1990х годов не может, а Маск может и дальше строить не имеющие в долгосрочной перспективе реально-практикующие проекты. Ему (да и не только ему) важно быть первым. Первым запустить машину к Марсу, первым построить самую большую ракету, первым колонизировать (чтобы он не вкладывал в эти слова) Марс. Шоу, от начала и до самого конца. У них кастинг на шатлы был не из соображение безопасности и практической выгоды, а для того чтобы быстрее всех заявить о коммерческих рейсах и т.п. Пыль в глаза. А почему пыль? Да потому, чтобы реально продвинуться на новую ступень освоения космоса, не меряться ракетами, нужно в науке продвинуться, причем продвинуться реально дальше, а не только в изобретении композитных материалов и цифрового управления, и строить космопланы на др физ принципах.
        1. Вадим237
          Вадим237 14 августа 2021 16:42
          +2
          Продвигаются - путём создания новых материалов систем проектирования и технологических процессов производства новых концепций космической техники что в процессии и удешевляет производство и стоимость запусков с эксплуатацией.
    2. spirit
      spirit 14 августа 2021 14:30
      +2
      Капитализм не покорит космос. Все эти ракеты Маска для того чтобы

      Кортес тоже был своего рода капиталистом) Кровожадным,отбитым головорезом, но все же капиталистом!который в результате своей авантюры озолотил и себя и Испанию, сделав на деньги полученные с нового света , из Испании сверхдержаву того времени hi
      1. Николай1987
        Николай1987 14 августа 2021 14:35
        -1
        Ограбить одних, чтобы озолотить себя - это азы капитализма. И где теперь Испания!? Что она покоряет?! Неправильные управленцы? не эффективные менеджеры?! Ааа, надоело...
        1. AVM
          AVM Вчера, 14:47
          +1
          Цитата: Николай1987
          Ограбить одних, чтобы озолотить себя - это азы капитализма.


          А в Южной и Северной Америках царили мир и дружба? Или не Ацтеки приносили кровавые жертвы? А в Африке, слышали про Большую африканскую войну? Никакие белые не уничтожили столько негров и не творили над ними такие зверства, как сами негры.

          Цитата: Николай1987
          И где теперь Испания!? Что она покоряет?!


          В Евросоюзе, живёт себе сытой довольной жизнью.
      2. Николай1987
        Николай1987 14 августа 2021 15:09
        -3
        озолотил и себя и Испанию

        США - первая экономика мира, печатный станок - благодаря которому долг достиг уже 28 трлн. Где результаты?
  8. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер 14 августа 2021 06:06
    +6
    Почитал с интересом, но тревогу автора не сильно разделяю.
    1. Технические компетенции необходимые для создания многоразовых носителей у РФ без сомнения имеются, но прежде чем вкладывать десятки, а может и сотни миллиардов долларов надо оценить реальную эффективность многоразовых систем. Обещать не значит жениться, автор сам же пишет что обещания с спейс шаттл не сбылись.
    2. ​Сильно подозреваю, что декларируемая стоимость запуска в долларах имеет мало общего с его себестоимостью в РФ.
    3. Пока на орбиту летают РН на химических двигателях, когда полезная нагрузка составляет 3-5% от общей массы стартующего комплекса никакой ценовой революции не будет.
    4. Революция случится, когда космический аппарат будет сам себя выводить на орбиту и сам себя возвращать, как автомобиль, самолёт, или корабль. Не должно быть РН в принципе, как класса.
    5. Для этого необходимо создать двигатели для космического аппарата на новых физических принципах. Пока, что об этом ничего не слышно.
    п.с.
    это использование Starship для межконтинентальной перевозки пассажиров.

    Что бы закинуть 80 тн из США в Токио придется сжечь примерно 1 500 тн топлива и окислителя.
    Цена такой доставки будет воистину космическая.
    1. donavi49
      donavi49 14 августа 2021 09:18
      +5
      1. Технические компетенции необходимые для создания многоразовых носителей у РФ без сомнения имеются, но прежде чем вкладывать десятки, а может и сотни миллиардов долларов надо оценить реальную эффективность многоразовых систем. Обещать не значит жениться, автор сам же пишет что обещания с спейс шаттл не сбылись.


      20 пусков Маска в этом году сделано при помощи 7 бустеров.

      Рогозин в последних интервью пробивает метановый многораз как может.
    2. AVM
      AVM 14 августа 2021 09:49
      +5
      Цитата: Алексей Зоммер
      Почитал с интересом, но тревогу автора не сильно разделяю.
      1. Технические компетенции необходимые для создания многоразовых носителей у РФ без сомнения имеются, но прежде чем вкладывать десятки, а может и сотни миллиардов долларов надо оценить реальную эффективность многоразовых систем. Обещать не значит жениться, автор сам же пишет что обещания с спейс шаттл не сбылись.


      С Фалкон-9 уже сбылись. Насчёт компетенций - они точно были, а что осталось, не знаю.

      Цитата: Алексей Зоммер
      2. Сильно подозреваю, что декларируемая стоимость запуска в долларах имеет мало общего с его себестоимостью в РФ.


      Могли бы снизить - снизили бы, рынок то во многом потеряли.

      Цитата: Алексей Зоммер
      3. Пока на орбиту летают РН на химических двигателях, когда полезная нагрузка составляет 3-5% от общей массы стартующего комплекса никакой ценовой революции не будет.


      100 полётов на одной ракете уже само по себе революция.

      Цитата: Алексей Зоммер
      4. Революция случится, когда космический аппарат будет сам себя выводить на орбиту и сам себя возвращать, как автомобиль, самолёт, или корабль. Не должно быть РН в принципе, как класса.
      5. Для этого необходимо создать двигатели для космического аппарата на новых физических принципах. Пока, что об этом ничего не слышно.


      Это конечно здорово было бы, но надо работать с тем, что есть. Даже без принципиально новых двигателей нам есть куда двигаться. О двигателях будет статья.

      Цитата: Алексей Зоммер

      это использование Starship для межконтинентальной перевозки пассажиров.

      Что бы закинуть 80 тн из США в Токио придется сжечь примерно 1 500 тн топлива и окислителя.
      Цена такой доставки будет воистину космическая.


      Недёшево.

      Полная заправка Суперхеви+Старшип это 4500 тонн топлива. Примерно 2/3 метан, 1/3 кислород. Т.е. 3000 тонн метана и 1500 тонн кислорода. Одна тонна сжиженного кислорода в Москве стоит 9000 р. (оптом в два раза меньше, а если производить самому то и в три раза).

      Метан продают в кубометрах. 3000 тонн метана по калькулятору газа https://predklapan.ru/kalkulyator_gaza это 4470000 кубометров. За 1000 кубометров цена прыгает на бирже 300-450 долларов.
      Таким образом:
      кислород 13500000 р. или по курсу 75 р./$ будет 180 000$ (копейки).
      Метан подороже, в зависимости от биржи 1 341 000,00 или 2 011 500,00

      Итого примерно 2 000 000 долларов. Сам Маск вроде как говорит о 0,9 млн. за топливо и 2,9 млн. себестоимость запуска с инфраструктурой и ТО ракет. Т.е. билет должен стоить порядка 30000$ Сейчас беспосадочный перелёт Нью-Йорк-Токио бизнес классом стоит порядка 10000-13000 долларов, но время полёта будет меньше на порядок.

      Но люди ладно, есть грузы требующие сверхбыстрой перевозки, там цена будет не так критична, в т.ч. для военных.

      Кроме того, на расстояние до 10 0000 км Страшип вроде как будет летать без первой ступени, т.е. все цены делим на три.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер 14 августа 2021 14:23
        -3
        Цитата: AVM
        С Фалкон-9 уже сбылись. Насчёт компетенций - они точно были, а что осталось, не знаю.

        Во первых, это все еще 2000 $...
        Во вторых, Вам знать , извините по чину...
        Цитата: AVM
        Могли бы снизить - снизили бы, рынок то во многом потеряли.

        На сколько?....
        Назовите долю рынка в процентах..
        Сколько было? Сколько стало?
        Цитата: AVM
        100 полётов на одной ракете уже само по себе революция.

        Да. Но только , когда они состоятся. Челнок тоже ждали 100 полетов, а состоялось в сумме 135.
        Цитата: AVM
        Полная заправка Суперхеви+Старшип это 4500 тонн

        Все еще хуже чем я думал.
        Если что Боинг 787 тратит на этот полет чуть больше 100 тонн, и при этом билет, как Вы говорите стоит 13 000$.
        А у Вас на 4 500 тонн топлива билет будет стоить 30 000$?...
      2. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 09:27
        +1
        В Старшипе для пассажирских перевозок будет 1000 посадочных мест, с таким временем перелёта им не нужны туалеты, многочисленный экипаж, еда и прочие излишества. Просто куча сидений по которым рассадят и прикрепит наземный персонал и всё. Потом по прибытию зайдет наземный персонал открепит и выведит. И всё.
        По объему полезного груза Старшип вмещает в себя спокойно такое число пассажиров.
        А 100 мест это для Марса где уже нужно место чтобы подвигаться, покушать , сходить в туалет и тд
        1. AVM
          AVM Вчера, 14:31
          +1
          Цитата: BlackMokona
          В Старшипе для пассажирских перевозок будет 1000 посадочных мест, с таким временем перелёта им не нужны туалеты, многочисленный экипаж, еда и прочие излишества. Просто куча сидений по которым рассадят и прикрепит наземный персонал и всё. Потом по прибытию зайдет наземный персонал открепит и выведит. И всё.
          По объему полезного груза Старшип вмещает в себя спокойно такое число пассажиров.
          А 100 мест это для Марса где уже нужно место чтобы подвигаться, покушать , сходить в туалет и тд


          Я понимаю, но у меня есть большие сомнения что удастся каждый раз набрать 1000 пассажиров. С другой стороны, на одном Старшипе могут быть и пассажиры, и срочный груз (донорские органы, редкие скоропортящиеся продукты для миллионеров?). Тогда стоимость полёта будет делиться и на пассажиров и на доставку груза.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Вчера, 15:03
            +2
            Там уже будут маркетологи считать что лучше. Но технически тысячу уместить не проблема.
            Да и сверхдальние рейсы класса Нью-Йорк -Токио, имеют неплохой поток пассажиров который можно будет отбить у авиакомпаний если предложить доставку куда быстрее за цену первого класса.
            А там тысяча пассажиров по 10 тысяч долларов уже 10 миллионов долларов денежек. Тем более Маск добывать метан планирует сам и уже прикупил вышки, и кислород делать тоже сам и уже подал планы на постройку.
    3. Косм22
      Косм22 14 августа 2021 09:57
      +6
      1. Space Shuttle и SpaceX Starship - это абсолютно разные космические системы. Некорректно их сравнивать. Так же некорректно сравнивать посадку челнока (по сути КК) с пропульсивной посадкой обычной ступени РН.
      2. Можно с таким же основанием подозревать и другое. В частности то, стоимость запуска того же Союза или Ангары в рублях имеет мало общего со стоимостью запуска в долларах.
      3. Пока существует такое понятие как "гравитационный колодец" никакого иного способа вырваться из него даже на НОО, кроме химических двигателей, у человечества в ближайшие полвека-век нет и не будет.
      4. Ознакомьтесь с формулой Циолковского. Там всего 4 переменных. Она поможет понять, каких размеров и веса будет предлагаемый Вами этот чудо-КА. РН делаются многоступенчатыми не по прихоти конструктора и не от хорошей жизни.
      5. Вы предлагаете взлетать с поверхности Земли сразу на ионных, плазменных, ядерных, фотонных и прочих ДУ? Оригинально... На сегодняшний день химии нет альтернативы для вывода ПН приличной массы на НОО. Что может происходить дальше, как и чем будет осуществляться дальнейший вывод КА на отлетную траекторию - вопрос другой. Но делаться это будет явно не космическим аппаратом, который "будет сам себя выводить на орбиту".
      6. Вы не поверите, но Boeing 747 сжигает 14,5 тонн топлива всего за один час полета.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер 14 августа 2021 15:39
        -4
        Хотел ответить развернуто, но прочитав до конца понял, что не нужно.
        Извините за "-" Вы пишите бред, с первого до последнего пункта.
        И ни х*ра не разбираетесь в этом инженерно.
        Спорить пока лень.
        "Не буди лихо, пока оно тихо" (С)
        1. Косм22
          Косм22 14 августа 2021 16:21
          +3
          Т.е. хотение ответить было?
          Так что же помешало?
          Лень?
          Или неспособность мыслить инженерно?
  9. Zufei
    Zufei 14 августа 2021 07:11
    0
    Цитата: Cottodraton

    В случае выхода сша из договора по космосу можно объявить высоты до тысяч км над рф ее территорией со всеми вытекающими.
    Видит глаз да зуб неймет. Проще не замечать
  10. demiurg
    demiurg 14 августа 2021 07:18
    +1
    Верующие в святого Илона очень похожи на верующих в святое яблоко. Они уверены в непогрешимости и совершенстве объекта своей веры.
    Где гиперлуп со стройматериалами из вынутого грунта? Где чарджеры запасающие дешевую ночную электроэнергию в каждом доме? Тесла тоже совсем далеко не монополизировала рынок электромобилей.
    Если бы Маск мог кардинально понизить стоимость запуска, и выдавить всех с рынка он бы уже это сделал. Тут упоминались челноки, а я кстати напомню что изначально это они должны были летать два раза в месяц и выводить за 500 вроде баксов на орбиту килограмм груза.
    Боинг с Локхидом просто зажрались и обленились, провалили арес, допиливают за страшные деньги слс на технологиях восьмидесятых годов, и США было вынуждено отдать и наработки по перспективной ракете, в т.ч. и по Мерлину, и конструкторов стороннему человеку. Он оправдал доверие, теперь делает ракету для новой лунной программы.
    1. AVM
      AVM 14 августа 2021 12:35
      +3
      Цитата: demiurg
      ...Где гиперлуп со стройматериалами из вынутого грунта?


      А что, у него все 100% проектов должны быть успешными? Такое было хоть у одной компании? Без риска нет бизнеса.

      Цитата: demiurg
      Где чарджеры запасающие дешевую ночную электроэнергию в каждом доме?


      А почему они должны быть в каждом? Продаются, вполне себе успешно.

      Цитата: demiurg
      Тесла тоже совсем далеко не монополизировала рынок электромобилей.


      А должна была? Удивительно, что абсолютно новая компания вообще столько производит и продаёт. И Тесла фактически популяризовала рынок автомобилей, дала ему «пинка под зад». А теперь понятно, их стали делать все, кому не лень.

      Цитата: demiurg
      Если бы Маск мог кардинально понизить стоимость запуска, и выдавить всех с рынка он бы уже это сделал.


      Этого не допустят контролирующие органы. Доступ в космос – это критичная технология, если внезапно SpaceX накроется, то должны быть те, кто её заменят. Поэтому, нет смысла работать по минимальной цене – достаточно быть чуть дешевле фактически «неубиваемых» конкурентов.

      Цитата: demiurg
      Тут упоминались челноки, а я кстати напомню что изначально это они должны были летать два раза в месяц и выводить за 500 вроде баксов на орбиту килограмм груза.


      Сочетание факторов – развал СССР, уменьшение спутников, не всегда эффективные технические решения. Но работа по челнокам не прошла бесследно. ИХ беспилотный шаттл летает весьма успешно. Да и «Бегущий за мечтой» скорее всего полетит – как минимум в беспилотном варианте.


      Цитата: demiurg
      Боинг с Локхидом просто зажрались и обленились, провалили арес, допиливают за страшные деньги слс на технологиях восьмидесятых годов, и США было вынуждено отдать и наработки по перспективной ракете, в т.ч. и по Мерлину, и конструкторов стороннему человеку. Он оправдал доверие, теперь делает ракету для новой лунной программы.


      Это так.
      1. Цой
        Цой 14 августа 2021 13:38
        +2
        Где чарджеры запасающие дешевую ночную электроэнергию в каждом доме?


        Тесла энерджи за прошлый год показала чистую прибыль в несколько миллиардов. Заказы на полгода вперед. Сама тесла вошла в тройку самых продаваемых авто в европе. Тесла модел 3 самый продаваемый электромобиль в мире.
      2. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 09:33
        +1
        Гиперлуп Маск никогда не обещал реализовывать, и отдал идею в общее достояние было создано две не связанные с Маском компании которые активно работают.
        Строительство туннелей занимается компани Маска Боринг компании и судя по новостям у ней всё замечательно выигрывает контракты на строительство туннелей и успешно их реализовывает. Претензий у заказчиков нету
    2. Вадим237
      Вадим237 14 августа 2021 12:49
      -1
      "Верующие в святого Илона очень похожи на верующих в святое яблоко. Они уверены в непогрешимости и совершенстве объекта своей веры". Его компания а ни только он один создают технику ракетную многоразовую - а в технике слова верю не верю нет вся техника точная система - там есть работает и не работает. А со своими верованиями идите в церковь.
  11. А Макаров
    А Макаров 14 августа 2021 07:30
    +2
    Какая то неоднозначная статья... Вроде бы автор все правильно говорит, но какой то осадочек остается request
  12. prior
    prior 14 августа 2021 07:38
    0
    Человек.
    Ты столько нагадил на Земле!
    Оставь в покое Космос.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер 14 августа 2021 07:46
      0
      Цитата: prior
      Человек.
      Ты столько нагадил на Земле!
      Оставь в покое Космос.

      Вы же тоже человек))) drinks
      1. prior
        prior 14 августа 2021 07:50
        0
        Да. И никакие человеческие пороки мне не чужды, увы.
        Как говаривал Аркадий Райкин: "Вдыхаем кислород, а выдохнуть норовим всякую гадость..."
        1. BlackMokona
          BlackMokona Вчера, 09:34
          0
          Выдохнули всякую гадость которой внезапно дышат растения.
    2. donavi49
      donavi49 14 августа 2021 09:22
      +3
      Космос сложно представить в голове даже в нашей солнечной системе без сильных упрощений. Не говоря уже о кластере в 10 светолет.

      И да, загадить это просто нереально. Слишком мы букашки если выходить за рамки не самой большой уже как видим планеты земной группы.
      1. prior
        prior 14 августа 2021 09:29
        0
        Околоземное космическое пространство другого мнения.
        Там уже столько всякого мусора за 60 лет развития космонавтики !
        И ни одного гастербайтера с метлой....
        1. AVM
          AVM 14 августа 2021 10:07
          +1
          Цитата: prior
          Околоземное космическое пространство другого мнения.
          Там уже столько всякого мусора за 60 лет развития космонавтики !
          И ни одного гастербайтера с метлой....


          Это пока туда летать дорого, а когда выясниться, что за 1 млн.$ можно вывести и свести космический уборщик (с грузом), то все вспомнят, что в старых спутниках полно золота, платины, иридия и бог знает чего ещё - сметут всё, и ещё попросят.

          А если на орбите какие-то производства появятся, то и сводить не надо будет.

          В СССР старые компьютеры и цветмет часто просто в грунт зарывали, а когда Союз развалился, то завалы эти умные люди раскопали и большие деньги заработали.
    3. AVM
      AVM 14 августа 2021 10:04
      +1
      Цитата: prior
      Человек.
      Ты столько нагадил на Земле!
      Оставь в покое Космос.


      Как раз наоборот. Земля это самое ценное - её надо беречь. Надо выводить в космос всё, что можно - промышленность, энергетику.

      А засрать космос это ещё постараться надо - "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!"
  13. sevtrash
    sevtrash 14 августа 2021 09:30
    -3
    Действительно, американцы осуществили еще один качественный прорыв - снижения стоимости вывода объектов в космос - и насытят орбиту детекторами и оружием. И все МБР накроются, все противники под прицелом. А у остальных подобного нет и не скоро - или вообще никогда - будет. Грядет период практически тотального превосходства США? Как они им воспользуются - уничтожат вооруженные силы потенциальных противников? Сначала Иран, по итогам всех остальных? Иран скорее да, Россию возможно, а Китай поостерегутся?
  14. pytar
    pytar 14 августа 2021 09:34
    -4
    Вполне вероятно, что прямо сейчас на наших глазах происходит историческое событие, которое может стать поворотной точкой в развитии человечества.

    Так и есть! good Респект автору за интересную статию! hi
    Пока завистники скрипят зубами, Маск творит историю!
  15. МБРШБ
    МБРШБ 14 августа 2021 09:39
    +3
    на первой ступени советской сверхтяжёлой пятиступенчатой РН Н-1 было установлено сразу 30 двигателей НК-33

    НК-15. НК-33 так и не слетал на Н-1.
  16. Болторез
    Болторез 14 августа 2021 09:45
    -2
    использование Starship для межконтинентальной перевозки пассажиров.
    А какой процент потенциальных пассажиров обладает "здоровьем космонавта"-то есть безупречной физической формой и абсолютно уравновешенной психикой?
    1. AVM
      AVM 14 августа 2021 11:17
      +5
      [quote=Болторез][quote]использование Starship для межконтинентальной перевозки пассажиров. [/quote] А какой процент потенциальных пассажиров обладает "здоровьем космонавта"-то есть безупречной физической формой и абсолютно уравновешенной психикой?

      Требования к физической форме космонавтов преувеличены. Понятно, что если лететь на полгода, или ставить какие-то эксперименты, работать с оборудованием, то здоровья нужно побольше. Но сидеть в пассажирском кресле сможет почти каждый.

      Джон Гленн слетал в космос в 77 лет, хотя, он, конечно, тренирован. Но сейчас в суборбитальный полёт слетала уже 82-летняя Уолли Фанк.
      1. Болторез
        Болторез 14 августа 2021 11:26
        0
        слетала уже 82-летняя Уолли Фанк.
        Каждый потенциальный пассажир все же должен пройти какую-то проверку. А что скажет пивное пузо при перегрузках? В общем- считаю это прожектерством.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Вчера, 09:36
          +1
          А там перегрузки совсем не большие. Ну а проверки думаю не больше чем для того чтобы залезть в динамичный спортивный автомобиль, там тоже перегрузки есть
          Или на атракционы в которых они могут быть и выше
  17. viktor_47
    viktor_47 14 августа 2021 09:49
    0
    Ударным орбитальным силам будет противопоставлено оружие направленной энергии (лазерное, пучковое, электромагнитное), а также электромагнитные и другие бомбы, размещаемые в космосе вблизи ударных орбитальных объектов противника. Абсолютное оружие создать практически невозможно.
    1. AVM
      AVM 14 августа 2021 10:14
      +3
      Цитата: viktor_47
      Ударным орбитальным силам будет противопоставлено оружие направленной энергии (лазерное, пучковое, электромагнитное), а также электромагнитные и другие бомбы, размещаемые в космосе вблизи ударных орбитальных объектов противника. Абсолютное оружие создать практически невозможно.


      Лазерное вряд ли - в космосе от него защититься проще всего. Пучковое в атмосфере бесполезно, т.е. его надо выводить, как и ЭМИ боеприпасы (а вместо них уж лучше обычные, осколочные - проку больше будет).

      Вопрос не в абсолютном оружии, а в доступе на "поле боя" - т.е. в космос.

      Представьте, что час полёта их истребителя стоил бы 1000 долларов, а нашего 100000 долларов, при сопоставимых экономиках, могли бы мы при таком раскладе завоевать господство в воздухе?

      Если они (и скорее всего Китай) получат дешёвый доступ в космос, а мы нет, то статус великой державы мы потеряем. Времени у нас лет 20-30 на решение этой задачи. Вряд ли больше.
      1. FireLake
        FireLake 14 августа 2021 12:13
        -1
        Му уже потеряли этот статус.
      2. pytar
        pytar 14 августа 2021 13:12
        -3
        Времени у нас лет 20-30 на решение этой задачи.

        Это я считаю оптимистический срок. Каждый следующий пропущенны год укорочает срок на 5 - 6 - 10 лет. Технологии развиваются по нарастающей, время чтоб догонят, все менше и менше... hi
        1. Вадим237
          Вадим237 14 августа 2021 16:48
          -1
          Это я считаю оптимистический срок. Каждый следующий пропущенный год укорочает срок на 5 - 6 - 10 лет. С чего это - такими темпами технологии не развиваются.
          1. pytar
            pytar 14 августа 2021 17:24
            -1
            С чего это - такими темпами технологии не развиваются.

            Если посмотрим на шкалу времени, то за последних 100 лет технологии развились больше, чем за все прежнее существования человечества. А за последних 20-30 лет, еще больше. Развитие идет по нарастающей на базе накопления знаний! Каждое новоприобретенное рождает 100 новых.
  18. Split
    Split 14 августа 2021 10:00
    -3
    твердотопливные ускорители на парашюте приводнялись в океан и после проверки и заправки могли использоваться повторно

    Угу, что и стало причиной закрытия программы, убили 14! человек (Колумбия 2003, Челленжер 1986)... я эти катастрофы своими глазами видел по телику... в отличии от непонятных мутных чернобелых снятых очевидной фронт-проекцией высадок, оригиналы которых странным образом пропали... достояние всего человечества "бац бац" (с)
  19. gridasov
    gridasov 14 августа 2021 10:10
    -1
    Для начала человеку нужно научиться разделять свои безудержные фантазии от реальности. Сейчас очевидным является то ,что сами пути решения задач основываются на интегрировании большого количества двигателей ,чтобы работать с весом и полезной нагрузкой- и это тупик! Работать нужно с плотностью энергии и двигателяМи на этих принципах.
  20. AVM
    AVM 14 августа 2021 10:18
    0
    А у нас опять:
    Стыковщиков космических кораблей обвинили в махинациях на земле
    https://news.mail.ru/incident/47517348/?frommail=1&exp_id=828
    1. Вадим237
      Вадим237 14 августа 2021 16:50
      0
      Главное что подобных на чистую воду всё чаще выводят - это значит что Роскосмос оздоровляется.
  21. Иван Воронич
    Иван Воронич 14 августа 2021 10:35
    -6
    Запуск первого спутника, полёт Гагарина, выход в открытый космос, высадка на Луну (сразу оговоримся, автор считает отрицание посещения американцами Луны одной из тяжёлых форм мракобесия, сродни отрицанию ВИЧ, прививок и прочего бреда, генерируемого сторонниками «плоской Земли»)


    Ничего не знаю про доводы сторонников плоской земли, ВИЧа и прививок, но американцев не было на Луне. Они всегда славились классным кинематографом, вот и сняли очередное кинцо под молчаливое согласие тогдашней верхушки СССР.
  22. Макс1995
    Макс1995 14 августа 2021 11:02
    +1
    Хоорошая статья, с данными для размышлений и фотками!
  23. Авиатор_
    Авиатор_ 14 августа 2021 11:16
    0
    Хороший анализ перспектив развития космических систем. Автору респект.
  24. А Макаров
    А Макаров 14 августа 2021 12:07
    0
    России также пора отбросить разброд и шатания в космической отрасли, чётко сформулировать цели и обеспечить

    Это надо напрямую обращаться к тем, кто принимает решения
  25. lucul
    lucul 14 августа 2021 12:37
    -2
    Однако у SpaceX есть бизнес-план, куда более реальный, нежели отправка колонистов на Марс – это использование Starship для межконтинентальной перевозки пассажиров. При перелёте из Нью-Йорка в Токио через орбиту Земли время полёта составит порядка 90 минут. При этом SpaceX планирует обеспечить надёжность эксплуатации на уровне современных крупных авиалайнеров, а стоимость перелёта – на уровне стоимости трансконтинентального
    перелёта бизнес-классом.

    Это вот что я сейчас прочитал ? ))))
    Чем хорош самолёт ? Использует плотность воздуха для полёта (планирование) ,чем значительно экономит энергетические затраты на полёт .
    А ракета что ? Ну разогналась , а тормозить как ? Использовать двигатели для торможения ? Так это большие затраты энергии,намного больше чем у самолёта .
    Не вижу ни одного способа , при существующих двигателях (если ничего революционного так и не изобретут) , при котором ракетная доставка выходила бы дешевле авиационной ))))))
    1. AVM
      AVM 14 августа 2021 12:50
      -1
      Цитата: lucul
      Это вот что я сейчас прочитал ? ))))
      Чем хорош самолёт ? Использует плотность воздуха для полёта (планирование) ,чем значительно экономит энергетические затраты на полёт .
      А ракета что ? Ну разогналась , а тормозить как ? Исптльзовать двигатели для торможения ? Так это большие затраты энергии,намного больше чем у самолёта .
      Не вижу ни какого способа , при существующих двигателях (если ничего революционного так и не изобретут) , при котором ракетная доставка выходила бы дешевле авиационной ))))))


      А она и не будет дешевле, она будет быстрее, для тех, кто готов за это платить.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 09:39
      +1
      Приемущество ракеты что большую часть полёта она не тратит энергию для преодаления сопротивления воздуха. На сверхдальних перелётах это экономия становится вкусной
  26. Усатый Кок
    Усатый Кок 14 августа 2021 13:18
    0
    Фактически, экспансию человечества в космосе останавливают 2 фактора:

    1) цена вывода груза на НОО
    2) цена и сложность перелëтов в самом космическом пространстве

    Первая проблема, как раз таки и решается тяжëлыми многоразовымм РН. Ведь одна из причин, сильно ограничивающих развитие спутниковой отрасли, высокая цена доставки. Даже самый маленький CubeSat размером 1U , будет доставлен на НОО за тысячу $. А если его нужно запустить дальше!? К Луне или Марсу например!? А если собираем лëгкий, но более комплексный и серьëзный научный спутник, размерами 6U или 12U!? Такие спутники всë ещё дешовые сами по себе (даже обычные школы могут себе позволить, если накопят, про крупные ВУЗы вообще молчу), но запустить их ещё дороже. Остаться надежда только на благотворительные программы, когда при запусках тяжëлых грузов, бесплатно запускают парочку лëгких спутников.
    А если мы снизим стоимость запуска киллограмма груза хотябы до 100-200$, то мы сможем начать говорить о такой вещи как космическая почта или что то подобное. Короче говоря - снижение цены запуска грузов в космос не только значительно упростит доступ к НОО большему числу людей/организаций, но в потенциально откроет новые направления рынка в космической отрасли.
    1. Усатый Кок
      Усатый Кок 14 августа 2021 13:46
      0
      Вторая проблема, решается созданием многоразовых орбитальных буксиров. Один раз их выводим на орбиту, а дальше, раз в некоторое время (в зависимости от конструкции) заправляем топливом и он летает дальше. Сейчас мы фактически занимаемся "закидыванием" груза туда, куда надо. Все наши грузы (станции, корабли или спутники) летают так как их кинули и могу лишь корректировать свою траекторию, да и летают сами по себе. Проект ядерных/химических/электрических буксиров решит вторую проблему. Ведь у нас пропадает необходимость в использовании тяжëлых РН для запусков лëгких грузов на далëкие расстояния. Теперь, создавая научный спутник (допустим для исследования ледяных спутников газовых гигантов) нам не придëтся запускать его на тяжёлом РН. Мы запускаем его на НОО с помощью среднего или лëгкого РН (в зависимости от массы спутника), там он стыкуется с буксиром. Этот буксир довозит его до точки назначения. Отстыковывает, спутник начинает свою исследовательскую работу, а буксир возвращается на орбиту Земли для выполнения следующего заказа. В теории, создание тяжëлых и многоразовых РН (вроде того же Starship) позволит создавать и населять орбиту большим количеством ещё более грузоподьëмных буксиров (больше и мощнее чем проектируемый "Нуклон/Зевс), что в будущем позволит начать транспортировку больших грузов за меньшие сроки. А в перспективе, занятся переброзкой метеоритов на орбиту Земли. Из Земли к цели, буксир транспортирует спутник. А на обратном пути, метеорит с полезными ресурсами, которые потом, на орбите Земли (допустим на расстоянии большем чем Луна) переработают и вернут на землю готовый материал.

      Так что будущее космонавтики можно сформулировать в такой тэзис.

      Страна первой реализовавшей идею тяжëлых, дешовых и многоразовых РН или орбитальных буксиров, получит колосальное стратегическое преимущество над другими странами. В начале это будет инженерное и военное преимущество, А в будущем и экономическое.

      Но по настоящему заселит космос и начнëт зарабатывать на нëм прибыль та страна - что успешно реализует ОБЕ технологии.
      1. AVM
        AVM Вчера, 00:41
        0
        Цитата: Усатый Кок
        ...Но по настоящему заселит космос и начнëт зарабатывать на нëм прибыль та страна - что успешно реализует ОБЕ технологии.


        Абсолютно с Вами согласен!
  27. 123456789
    123456789 14 августа 2021 13:30
    +2
    Вполне вероятно, что прямо сейчас на наших глазах происходит историческое событие, которое может стать поворотной точкой в развитии человечества.


    Остапа понесло laughing
    1. 123456789
      123456789 14 августа 2021 18:57
      0

      Космические двигатели
  28. sniperino
    sniperino 14 августа 2021 14:06
    -1
    скатиться до уровня Северной Кореи, сидя на «ядерном чемодане» и угрожая в случае чего подорвать себя
    Корейцы имеют и ЯБ, и хоть какие средства их доставки, и чемодан. Мысли о возможности нагадить соседу, подорвав себя мирным атомом, рождаются не у корейцев.
  29. Vovan
    Vovan 14 августа 2021 14:18
    +1
    Всё изменили частные компании, и вполне закономерно, что это случилось в США, где для бизнеса созданы максимально комфортные условия.

    Как же коротка память людская. Оно и понятно с таким-то отношением к изучению истории. Смотрим в 50-е и впечатляемся успехами частников в освоении космоса, и понимаем почему в США, где "максимально комфортные условия" пришлось срочно привлекать государство для отправки человека в космос.
  30. Slippery
    Slippery 14 августа 2021 15:04
    0
    Цитата: AVM
    А у нас опять:
    Стыковщиков космических кораблей обвинили в махинациях на земле
    https://news.mail.ru/incident/47517348/?frommail=1&exp_id=828

    Да не секрет уже давно , что мы акционнионные товары втихаря таскаем , тут скорее за Науку вопросы задавать начали , вот и топят друг друга .
    2й вариант прозаичней . 20 миллионов на двоих легко делится , а вот 200 уже невозможно на двоих поделить (поговорка из 90х) .
  31. ALSur
    ALSur 14 августа 2021 15:27
    0
    Цитата: Цой
    наша космическая отрасль окажется ещё глубже на дне.


    Проблема не в том что на дне, а в том что никак всплывать не начнем. Нет лидера способного задать правильный вектор.

    Как быстро вооружённые силы США начнут миграцию на орбиту?


    Они уже начали. Космическое командование не зря же выделили в отдельный род войск.

    Маск конечно молодец, но его сроки нужно постоянно увеличивать на два в лучшем случае. В 24 никто на марс не полетит, да и на луну тоже. Но он уже показал что может делать то что считалось безумием и фантастикой. Когда все говорили что посадка ступеней несусветная глупость, он никого не слушал и сделал. Заметьте все великие изобретения оказавшие влияние на развитие цивилизации в свое время считались ненужными. Президент IBM в 60-х годах как-то сказал что не знает зачем простой американской семье иметь дома собственный компьютер. Так что прогнозировать неблагодарное дело. Может Спейсикс справится с технологическими рисками и изменит ход истории, а может нет. К сожалению нам остается только откинуться на спинку дивана и наблюдать как непричастным зрителям.

    Никто не говорил, что повторное использование ступеней глупость. Более того, такие системы запускались в космос (Шатл и Буран), но сделать экономически выгодным, вот в этом был главный вопрос. Маск, сделал такую систему, но она до сих пор не отработана по конвеерной системе и те цифры себестоимости, которые были указаны в статье, соответствуют действительности при условии использования возвращаемой ступени. А это происходит не всегда. Но современем, технология будет отработана и себестоимость начнëт уменьшаться.
    Но сейчас, по факту, стоимость за кг выше указанной, только еë не показывают нам.
  32. Весеннийпух
    Весеннийпух 14 августа 2021 16:07
    +3
    Цитата: Cottodraton
    В случае выхода сша из договора по космосу можно объявить высоты до тысяч км над РФ ее территорией со всеми вытекающими.

    Объявить то можно. Только космос над территорией Прибалтики куда деть? С высоты 200 км до Мск меньше 700 км. От условной Киргизии или Монголии до Челябинска, Омска, Новосибирска меньше 2 тыс км. Будет ли Казахстан за своим космосом следить?
  33. Проктолог
    Проктолог 14 августа 2021 16:45
    +3
    Цитата: ALSur
    такие системы запускались в космос (Шатл и Буран), но сделать экономически выгодным, вот в этом был главный вопрос. Маск, сделал такую систему, но она до сих пор не отработана по конвеерной системе


    С экономикой сложность в том, что зависимости не прямые и есть эффект "цепной реакции", на который рассчитывает Маск. Снижение цены на порядки создаст рынок запусков, которого на сегодня нет количественно, поскольку пока нет нужды и нет полезных нагрузок. Когда станет дешево, то появятся те ПН, которые в сегодняшних условиях не оправданы. Это надежда, это не гарантировано. Но вот Старлинк - это пример такого типа ПН, который порождает необходимость в сотнях-тысячах запусков.

    И исторически было так же. Были надежды, которые не оправдались, не сбылись. У Маска, надеюсь, сбудутся. Шаттлы, при условии запусков раз в неделю тоже, вероятно, могли быть доведены до экономической эффективности, а их системные проблемы с безопасностью тоже могли бы быть решены "методом Маска" - ценой десятков аварий беспилотных версий. Но все разбивалось об экономику. Может, в этот раз повезет?

    Я лично не вижу экономической выгоды в космосе: добыча ресурсов на астероидах, Не3 на Луне, космический туризм, экзотические производства в условиях невесомости - все это пока выглядит бледно. Но я и не визионер, в отличие от Маска.
  34. redsun
    redsun 14 августа 2021 16:58
    +1
    Удешевление запусков - дело полезное и нужное. Очень хочется увидеть базу на Марсе в этом столетии. А вот опасений автора насчёт угрозы из космоса не разделяю. Вывести из строя спутник не сложно. Вряд ли в руководстве США найдутся "мыслители", готовые угрохать миллиарды долларов в систему, которую может снести с орбиты один удачный взрыв, запустивший цепную реакцию разрушения обломками одного спутника других
  35. parusnik
    parusnik 14 августа 2021 17:16
    -1
    Однако у SpaceX есть бизнес-план, куда более реальный, нежели отправка колонистов на Марс – это использование Starship для межконтинентальной перевозки пассажиров. При перелёте из Нью-Йорка в Токио через орбиту Земли время полёта составит порядка 90 минут
    .     Об этом,читал в детстве, какая-то советская фантастика для детей издана где-то в середине 60-х,вот название не помню.
    1. Проктолог
      Проктолог Вчера, 22:53
      0
      Цитата: parusnik
      какая-то советская фантастика для детей издана где-то в середине 60-х

      Вот она!

      https://fantlab.ru/edition78597
  36. askovvladimir70vladimir
    askovvladimir70vladimir 14 августа 2021 18:08
    -3
    Все то,что изложено с точки зрения экологии и затрат, позавчерашний день.Для полета на марс команды из 3-5 человек необходимо вывести на орбиту земли в пределах как минимум от 5-ти до 10 тыс. тонн грузов, например 2-3 основных источника энергии и минимум 1-2 аварийный., блок - убежище от солнечных вспышек и неизвестных еще возможно науке космических излучений., минимум пару частей космического корабля для создания искусственной гравитации систему аварийного спасения в виде отдельного корабля с двигательной установкой со скоростью истечения рабочего тела в пределах сотни км/сек, и.т.д и. т. п..И все это собрать на орбите земли , , а лучше на возможно на лунной. С.П. Королев готовил марсианский корабль в 500 тонн., который Царь ракета должна была забрасывать на орбиту частями по 70 -100 тонн..С тех пор с точки зрения вывода на орбиту ничего не изменилось.Я отправил в "Роскосмос" в прошлом году и потом кстати Маску и в "Аргументы недели" 23 июля сего года .свои предложения о выводе на низкую орбиту 200- тонных грузов с помощью современных гибридных дирижаблей на основе своего патента . Внятного ответа от "Роскосмоса" не получил , хотя в телефонных разговорах с его сотрудниками против ничего существенного не было сказано,.даже по интернету была сброшена информация о разработке, например фирмой "Рокет лаб" нечто подобного, но в примитивной схеме .Я лично уверен, что преодолевать в будущем притяжение земли мы будем именно с помощью аэронавтических систем., а сейчас мы идем не " в ту степь", забывая, что "Гинденбург имел грузоподъемность в 160 т. а японские стратостаты поднимались на высоту почти в 60 км, т.е. немного не дотягивая до высоты отделения первой ступени "Сатурна-5"
  37. nemoXX
    nemoXX 14 августа 2021 18:33
    -1
    Правде нужно смотреть прямо в ее бесстыжие глаза! У России нет ни ясной стратегии освоения космоса , ни серьезных причин этим заниматься, ни средств на независимое его освоение. Риторика в хрущевском духе "догнать и перегнать Америку" стратегией не является. Являясь вымирающей страной, где граждане веками не являются целью гос. политики, а являются лишь средством достижения "великих целей" - нередко преступных - за их счет и ценой их жизней, Россия будет постоянно отставать во всех сферах общественной жизни, экономики и политики. Процесс уже давно ясно видим и необратим. Тут уж, не до космоса... Сибирь некем и нечем заселять и осваивать.Единственное, что Россия может породить - "престижный" флаговтык на Луне ценой тотального ограбления и без того, систематически ограбляемого населения. Но тягаться с США, Китаем, Индией, а в перспективе и Европой - Россия не сможет. А в будущей войне, на которую разоряется сегодня гонкой вооружений - вообще будет разбита вдребезги.
    1. Вадим237
      Вадим237 14 августа 2021 20:48
      0
      К психологу обратитесь там с вашей мятой "кабиной" разберутся .
  38. Saxahorse
    Saxahorse 14 августа 2021 19:01
    +1
    Статья удалась. Автору однозначно большое спасибо!

    Однако есть и моменты с которыми можно поспорить.
    А уж базы на Луне, полёты на Марс – уж это-то считалось само собой разумеющимся.. Но приоритеты сменились. Технологии прошлого века хоть и позволяли реализовать всё вышеперечисленное, но были исключительно дороги.

    Тут можно добавить что проблема не только в стоимости вывода груза на орбиту. Межпланетные перелеты на химических ракетах сродни путешествиям через Атлантику верхом на бревне. На спор, страдающие избытком оптимизма, наверное может и доплывут. Но открывать трансатлантическую линию на Кон-Тики это мягко говоря спорный бизнес-план. Получается, что помимо дешевого взлета с поверхности планеты, требуется что то пошустрее в межпланетных перелетах. Пока тут только первые эксперименты.. Может получатся атомные движки, может ионные. Но реально лететь пока не на чем.

    Кстати, самой интересной задачей в Солнечной системе являются даже не межпланетные полеты а освоение астероидов. Вот где золотое дно. В том числе и в прямом смысле.

    Что касается российской космонавтики, самым интересным и перспективным проектом кажется Корона от ГРЦ Макеева. Однокорпусная, полностью многоразовая ракета имеет таки шанс поконкурировать с ракетами Маска. Если конечно что то получится. Говорят в 2017 году работы по этому проекту все же возобновили, несмотря на продолжающийся мощный лоббизм производителей Ангары.
    1. Вадим237
      Вадим237 14 августа 2021 20:58
      -2
      Ангара уже сделана и летает на завершающей стадии испытаний а так как она модульная после того как Амур СПГ пойдёт можно будет заменить модули на многоразовые а на ионных двигателях до других планет Вы будете годами лететь так как тяга у них мизерная в следствии очень медленный разгон для межпланетных перелётов нужны ДРД трёх компонентные ЖРД ЯЖРД и в далёкой перспективе термоядерные ракетные двигатели.
      1. Saxahorse
        Saxahorse Вчера, 00:55
        +2
        Цитата: Вадим237
        после того как Амур СПГ пойдёт можно будет заменить модули на многоразовые

        Какие модули заменить? Вы о чем вообще?? Одноразовая и многоразовые ступени отличаются кардинально, это совершенно другая ракета и ее нужно будет проектировать с нуля.
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 14:43
          -2
          Не надо у Ангары есть модули и эти модули можно заменить усовершенствованными многоразовыми в тех же габаритах. На кой чёрт ракету с ноля создавать когда можно первые ступени многоразовыми сделать. И Ангара будет основным ракетоносителем для России на 60ти летнюю перспективу. для неё в любом случае будут создавать новые первые ступени и разгонные блоки - для многоразовости и увеличения грузоподъёмности.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 09:46
      +1
      Проблема Короны что для неё нету движка и о его разработке ничего не слышно. А в проектах они там ставят крайне уникальную штуку
      1. Saxahorse
        Saxahorse Вчера, 19:09
        0
        Есть некоторая надежда что работы по движкам просто засекречены. Это действительно чувствительная тема, там вся область закрыта для любопытных. С другой стороны, больших достижений по движкам, что ракетным что самолетным, в последнее время как то не наблюдается. Возможно все намного хуже чем мы надеемся.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Вчера, 19:21
          0
          Всё же лучше думать и обсуждать по открым источникам, а то всё скатывается в анекдотические ситуации.
  39. Sergst
    Sergst 14 августа 2021 21:43
    0
    Цитата: askovvladimir70vladimir
    ... Я лично уверен, что преодолевать в будущем притяжение земли мы будем именно с помощью аэронавтических систем., а сейчас мы идем не " в ту степь", забывая, что "Гинденбург имел грузоподъемность в 160 т. а японские стратостаты поднимались на высоту почти в 60 км, т.е. немного не дотягивая до высоты отделения первой ступени "Сатурна-5"
    так нужно не просто на эту высоту подняться, а двигаться горизонтально с первой космической скоростью. А как с этим у дирижаблей?
  40. УэйКхеТхуо
    УэйКхеТхуо 14 августа 2021 23:07
    +2
    Прекрасная статья.
    Спасибо, Автор!
  41. Novosibirsk
    Novosibirsk Вчера, 10:26
    0
    Автор, а причём тут прививки? Тоже отрабатываете что ли линию партии?
  42. Markus Wolf
    Markus Wolf Вчера, 11:30
    0
    Остаётся надеялся на Иван Иваныча Смита, простого сборщика ракет... И его лишнюю гайку в двигателе...
  43. Камаз
    Камаз Вчера, 16:12
    -3
    Статья жирный минус. Ну и где прорывные технологии? Реклама американской исключительности.Статья полный мусор.
  44. silver_roman
    silver_roman Вчера, 16:37
    0
    Для начала нужно уволить с позором главного балабола диму рогозина, подарив ему медаль в форме батута. и правильно сказано : надо что-либо начинать, имея какой-то смысл. это касается не только космоса, но и любого развития в целом. Что тут сказать, когда в стране нет даже идеологии?
  45. Романов Петр Иванович
    Романов Петр Иванович Вчера, 22:12
    0
    Так, где же у автора революция в космосе?
    А если грузы будут доставляться на опорную орбиту, а дальше развозиться ядерным буксиром.
    Автор, похоже, ослеплен достижениями в космосе Америки и Китая, и не осведомлён о том, что намечается в России.
    1. AVM
      AVM Вчера, 22:54
      0
      Цитата: Романов Петр Иванович
      Так, где же у автора революция в космосе?
      А если грузы будут доставляться на опорную орбиту, а дальше развозиться ядерным буксиром.
      Автор, похоже, ослеплен достижениями в космосе Америки и Китая, и не осведомлён о том, что намечается в России.


      Осведомлён. Но на НОО в любом случае ПН надо вывезти, и дёшево, иначе ядерному буксиру нечего будет возить.
  46. Проктолог
    Проктолог Вчера, 23:06
    0
    Цитата: Saxahorse
    Однокорпусная, полностью многоразовая ракета имеет таки шанс поконкурировать с ракетами Маска.

    А я вот не согласен! Чем пугает разделение ступеней, при условий полной и дешевой многоразовости? Сейчас так контейнерные перевозки работают: забирают контейнер грузовиком, грузят на судно1, потом в порту перегрузки перегружают на судно2, которое идет в финальный порт, там снова на грузовик и, финально, на склад. Никого не беспокоит количество носителей груза, раз так выгоднее.

    С развитием технологий и, главное, массовостью запусков, разделение ступеней - это экономически выгодный шеринг, за которым будущее и который мы уже наблюдаем в виде каршеринга, шеринга самокатов и т.д.

    Зачем тащить с собой балласт, когда возможно сесть и пристегнуть разгонный блок на месте? Как батарейку поменять.