«Неистовый» Роланд в литературе и жизни

Недавно мы говорили о Родриго Диасе де Биваре – герое эпической поэме Cantar de mío Cid («Песнь о моем Сиде»). Победы и подвиги этого рыцаря вполне реальны, но его слава не вышла за границы Пиренейского полуострова. Гораздо больше повезло в этом отношении бретонскому маркграфу Хруодланду (Руотланду), который погиб в незначительной стычке с басками в августе 778 года. Именно ему суждено было стать героем знаменитой «Песни о Роланде» (La Chanson de Roland).
Кстати, давайте сразу определимся с этим непривычно звучащим титулом – маркграф.
Графами в то время назывались правители областей, которые вначале назначались монархом. Позже эти должности стали наследственными. У графов были заместители, которые назывались виконтами (vice-conte). Позже так стали называть старших сыновей графов (поэтому Атос в романе А. Дюма «10 лет спустя» – граф, а его сын – виконт). Если графство было пограничным, его правитель назывался маркграфом. А если на территории графства была королевская резиденция (Pfalz) – пфальцграфом.
Имя нашего героя было широко известно в Европе уже в XI столетии. В одной из хроник говорится, что до начала битвы при Гастингсе (1066 г.) какой-то жонглёр, чтобы поднять боевой дух воинов Вильгельма Завоевателя, пел перед их строем cantilena Rollando. А в 1085 году о Роланде вспоминал умирающий Роберт Гвискар – тоже нормандец, изгнавший византийцев из Италии и прославившийся захватом Рима в 1084 году.
La Chanson de Roland
Миниатюра к «Песни о Роланде», XV в.
«Песнь о Роланде» создавалась раньше Cantar de mío Cid. Всего в распоряжении исследователей в настоящее время имеются 9 экземпляров рукописей этой поэмы, большинство из которых написаны на старофранцузском языке. Самой древней из этих рукописей является Оксфордская, написанная на англо-нормандском диалекте между 1129 и 1165 годами. Она была обнаружена в Бодлианской библиотеке Оксфорда в 1835 году, издана в 1837-м. Этот текст и считается каноническим.
Авторство «Песни о Роланде» приписывают некоему клирику Турольду, и разные исследователи называют в качестве возможного автора четырех человек с таким именем. Жанр данного произведения – «жеста» (Chanson de geste – «песнь о деяниях»).
Оригинальные рукописи с текстом поэмы были утеряны в Средние века (первая из них, как мы помним, была обнаружена лишь в 1835 году). Однако сюжет не был забыт и продолжал жить в народной памяти. Прозаические списки «Песни о Роланде» были составлены на 15 языках. В некоторых таких «апокрифах» рассказывалось о детстве героя, в других – появлялся подробный рассказ о его возлюбленной. В одном из испанских вариантов в Ронсевальском ущелье сражался не Роланд, а сам король Карл. А в Дании главным героем стал рыцарь Ожье Датчанин, который в оригинальном тексте поэмы числится среди второстепенных персонажей.
Как и романы Бретонского (Артуровского) цикла, легенда о Роланде оказала огромное влияние на формирование рыцарских идеалов и европейской художественной литературы. А сам Роланд на долгие годы стал образцом христианского рыцаря. В 1404 году перед ратушей Бремена герою была поставлена пятиметровая статуя, которую можно увидеть и в наши дни.
Но особенно большое влияние образ Роланда оказал на дворян во Франции.
Впоследствии этот бретонский маркграф стал героем многих рыцарских романов. Наибольшую известность и популярность среди читателей получили два из них. Первый – «Влюбленный Роланд», написанный Маттео Боярдо между 1476 и 1494 годами.
В этом романе автор соединил сюжеты и традиции преданий о Роланде и романов Артуровского цикла.
Второй – «Неистовый Орландо», автором которого является Лудовико Ариосто (написан в период с 1516 по 1532 гг.).
Ludoviko Ariosto. Неистовый Орландо, Венеция, 1551 г.
Здесь Роланд предстает в неизвестном ранее новаторском образе – христианского рыцаря-паладина. А вот в Бретонском цикле так и не удалось полностью избавиться от языческих мотивов, герои сохранили многие черты своих кельтских прототипов. Первыми паладинами мировой литературы стали Роланд и 12 пэров Франции, погибшие в Ронсевальском ущелье. Из романа Ариосто слово «паладин» попало во французский язык, а из него перешло во многие другие. На острове Сицилия после выхода романа Ариосто рыцарь Орландо стал главным героем театра марионеток.
Рыцарь Орландо, марионетка сицилийского театра Opera dei Pupi
В романе Сервантеса об этих двух авторах с уважением отзывается даже священник, который проводит ревизию книг библиотеки Дон Кихота, безжалостно отправляя в огонь большинство из них. Боярдо он называет знаменитым, Ариосто – «христианским поэтом».
Но, пожалуй, не будем сейчас отвлекаться на рассказ о фэнтезийной литературе средневековой Европы. Лучше поговорим о первоисточнике. Сначала проведем анализ его текста, сделав вид, что верим каждому слову. И уже потом перейдем к доступным нам историческим документам.
Два посольства
«Песнь о Роланде» начинается сообщением, что Карл Великий (пока ещё король, а не император) практически разгромил сарацин (мавров) Пиренейского полуострова.
«Провоевал семь лет в стране испанской.
Весь этот горный край до моря занял,
Взял приступом все города и замки,
Поверг их стены и разрушил башни,
Не сдали только Сарагосу мавры».
Весь этот горный край до моря занял,
Взял приступом все города и замки,
Поверг их стены и разрушил башни,
Не сдали только Сарагосу мавры».
Король Сарагосы Марсилий, который не только «чтит Магомета», но ещё и «Аполлона славит», отправляет ко двору Карла посла с предложением о мире.
Вообще-то, правитель этой мавританской тайфы был эмиром, а Карл имел титул «rex», но не будем придираться.
Послы Марсилия перед Карлом Великим. Manuscrito de Bonn, Lapiz a Color, año 1450
Король Карл Великий получает подарки от Марсилия. Biblioteca Nacional de Oester, Viena
Напомним, кстати, что в XI столетии знаменитый Родриго Диас Кампеадор вначале сражался против мавританской Сарагосы, потом защищал ее в составе Кастильской армии от христианского Арагона, а затем, будучи изгнан из Кастилии новым королем, служил местному эмиру. В Сарагосе он и получил от своих подчинённых прозвище Эль Сид (Господин).
Вернёмся к «Песни о Роланде».
Карл собрал совет баронов, на котором мнения разошлись. Молодые рыцари, в том числе Роланд (племянник Карла, по одной из версий – его внебрачный сын, рожденный сестрой монарха), требовали продолжения войны.
Карл Великий, Роланд и его друг Оливье, рисунок пером 1180–1190, Университетская библиотека Гейдельберга
А такими мы видим Карла, Роланда и Оливье на витраже кафедрального собора Страсбурга (1200 г.):
Люди пожилые и более опытные, представителем которых являлся Ганелон (Гвенилон), отчим героя (и муж сестры Карла), предлагали вступить в переговоры.
В «Песни о Роланде» утверждается, что король прислушался к мнению старших баронов и решил отправить ответное посольство в Сарагосу. Начинаются споры по поводу кандидатуры посла. В конце концов, Карл, по предложению Роланда, назначает главой делегации Ганелона.
Карл отправляет Ганелона в Сарагосу, Роланд стоит сзади. Рисунок пером 1180–1190, Университетская библиотека Гейдельберга
Ганелон был вовсе не рад, поскольку боялся быть убитым маврами. И опасения его не напрасны, поскольку в поэме утверждается, что мавры уже убили двух французских послов. Придворные Карла также понимают опасность миссии Ганелона и даже угрожают отомстить Роланду в случае смерти отчима:
«Вкруг рыцари стоят в слезах, в тоске.
Все молвят: «Граф, послали вас на смерть.
Давно вы состоите при дворе.
Считают вас бароном славным здесь.
Того, кто вас послом избрать посмел,
Сам Карл не защитит, не минет месть».
Все молвят: «Граф, послали вас на смерть.
Давно вы состоите при дворе.
Считают вас бароном славным здесь.
Того, кто вас послом избрать посмел,
Сам Карл не защитит, не минет месть».
Ганелон отправляется в Сарагосу и во дворце Марсилия демонстрирует поразительную отвагу и презрение к смерти. Он ведет себя настолько дерзко, что король мавров замахивается на него дротом. А господин посол в ответ на два пальца вынимает меч из ножен:
«Наш император про меня не скажет,
Что смерть один я принял в чуждом крае:
Со мной погибнут лучшие из мавров…
«Вот смелый рыцарь!» – мавры говорят».
Что смерть один я принял в чуждом крае:
Со мной погибнут лучшие из мавров…
«Вот смелый рыцарь!» – мавры говорят».
Предложения Ганелона поражают своей «умеренностью». Половину Испании он готов милостиво оставить Марсилию. В обмен тот должен признать себя вассалом Карла. А наместником другой половины король, по словам Ганелона, назначит Роланда, который «будет крут и горд».
Дипломатом Ганелон оказался весьма успешным: к Карлу он возвращается с ключами от Сарагосы, данью и 20 заложниками.
Ганелон вручает Карлу ключи от Сарагосы
Король Карл, которому в то время было около 36 лет, изображен здесь седовласым старцем, но именно таким он и представлен в «Песни о Роланде». А о Ганелоне говорится:
«Лицом он горд, сверкают ярко очи,
Широкий в бедрах стан на диво строен.
Граф так хорош, что пэры глаз не сводят».
Широкий в бедрах стан на диво строен.
Граф так хорош, что пэры глаз не сводят».
Покидая Сарагосу, Ганелон намекает Марсилию, что с таким соседом, как его пасынок, мира ему не видать, и советует избавиться от этого постоянно требующего войны «ястреба» Карла:
«Убить его – и прекратятся войны...
Во Франции наступит вечный мир».
Во Франции наступит вечный мир».
Марсилий и Ганелон сговариваются против Роланда
Вернувшись к королю, Ганелон предлагает ему при отводе армии назначить Роланда командиром арьергарда. Так сказать, любезность за любезность: пасынок рекомендовал отчима на пост главы дипломатической миссии, а тот его – на командную должность.
С героем остаются архиепископ Реймский Турпин и 12 пэров Франции, в том числе и его лучший друг Оливье. Об этой паре в поэме говорится:
«Роланд был храбр, но Оливье был мудр».
Пэры Франции
Роланд и Оливье в бою
Архиепископ Турпин благословляет рыцарей перед боем
Архиепископ Турпин пэрам Франции ни в чем не уступает. Роланд называет его «бойцом лихим» и в ходе битвы говорит Оливье:
«Никто на свете не затмит его.
Разит он славно дротом и копьем».
Разит он славно дротом и копьем».
Турпин является также героем «жесты» «Аспремонт» (Chanson d'Aspremont написана в конце XII века). Ее действие развивается в Италии и повествует она о юности Роланда, обретении им меча Дюрандаль, рога Олифант и коня Вейлантифа.
Это иллюстрация из «Песни об Аспремонте»: Карл Великий целует Роланда. British Library Lansdowne
В Chanson d'Aspremont говорится, что у Турпина мускулистые бедра, широкая грудь, длинная и прямая шея, мощные плечи, большие и белые руки, ясные глаза, лицо раскрашено (?) и ни у кого в армии Карла нет такой красивой прически.
В Ронсевальском ущелье этот щеголь-архиепископ будет сражаться, как Пересвет и Ослябя вместе взятые, и один убьет 400 мавров, в том числе и берберийского короля Корсаблиса.
Лихой архиепископ Турпин геройствует в Ронсевальском сражении
Все должно быть хорошо: мудрые Турпин и Оливье могут что-то подсказать храброму герою в случае необходимости.
Но будет ли их слушать дорвавшийся до самостоятельного командования «неистовый Роланд»?
Об этом мы поговорим следующей статье. А также попытаемся разобраться, что произошло на самом деле.