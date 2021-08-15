«Неистовый» Роланд в литературе и жизни



Ронсевальская битва, средневековая миниатюра

La Chanson de Roland



Миниатюра к «Песни о Роланде», XV в.



Ludoviko Ariosto. Неистовый Орландо, Венеция, 1551 г.



Рыцарь Орландо, марионетка сицилийского театра Opera dei Pupi

Два посольства

«Провоевал семь лет в стране испанской.

Весь этот горный край до моря занял,

Взял приступом все города и замки,

Поверг их стены и разрушил башни,

Не сдали только Сарагосу мавры».



Послы Марсилия перед Карлом Великим. Manuscrito de Bonn, Lapiz a Color, año 1450



Король Карл Великий получает подарки от Марсилия. Biblioteca Nacional de Oester, Viena



Карл Великий, Роланд и его друг Оливье, рисунок пером 1180–1190, Университетская библиотека Гейдельберга



Карл отправляет Ганелона в Сарагосу, Роланд стоит сзади. Рисунок пером 1180–1190, Университетская библиотека Гейдельберга

«Вкруг рыцари стоят в слезах, в тоске.

Все молвят: «Граф, послали вас на смерть.

Давно вы состоите при дворе.

Считают вас бароном славным здесь.

Того, кто вас послом избрать посмел,

Сам Карл не защитит, не минет месть».

«Наш император про меня не скажет,

Что смерть один я принял в чуждом крае:

Со мной погибнут лучшие из мавров…

«Вот смелый рыцарь!» – мавры говорят».



Ганелон вручает Карлу ключи от Сарагосы

«Лицом он горд, сверкают ярко очи,

Широкий в бедрах стан на диво строен.

Граф так хорош, что пэры глаз не сводят».

«Убить его – и прекратятся войны...

Во Франции наступит вечный мир».

Марсилий и Ганелон сговариваются против Роланда



Ганелон предлагает Карлу назначить Роланда командиром арьергарда

«Роланд был храбр, но Оливье был мудр».



Пэры Франции



Роланд и Оливье в бою



Архиепископ Турпин благословляет рыцарей перед боем

«Никто на свете не затмит его.

Разит он славно дротом и копьем».



Это иллюстрация из «Песни об Аспремонте»: Карл Великий целует Роланда. British Library Lansdowne



Лихой архиепископ Турпин геройствует в Ронсевальском сражении