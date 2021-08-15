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«Неистовый» Роланд в литературе и жизни

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Ронсевальская битва, средневековая миниатюра


Недавно мы говорили о Родриго Диасе де Биваре – герое эпической поэме Cantar de mío Cid («Песнь о моем Сиде»). Победы и подвиги этого рыцаря вполне реальны, но его слава не вышла за границы Пиренейского полуострова. Гораздо больше повезло в этом отношении бретонскому маркграфу Хруодланду (Руотланду), который погиб в незначительной стычке с басками в августе 778 года. Именно ему суждено было стать героем знаменитой «Песни о Роланде» (La Chanson de Roland).

Кстати, давайте сразу определимся с этим непривычно звучащим титулом – маркграф.

Графами в то время назывались правители областей, которые вначале назначались монархом. Позже эти должности стали наследственными. У графов были заместители, которые назывались виконтами (vice-conte). Позже так стали называть старших сыновей графов (поэтому Атос в романе А. Дюма «10 лет спустя» – граф, а его сын – виконт). Если графство было пограничным, его правитель назывался маркграфом. А если на территории графства была королевская резиденция (Pfalz) – пфальцграфом.

Имя нашего героя было широко известно в Европе уже в XI столетии. В одной из хроник говорится, что до начала битвы при Гастингсе (1066 г.) какой-то жонглёр, чтобы поднять боевой дух воинов Вильгельма Завоевателя, пел перед их строем cantilena Rollando. А в 1085 году о Роланде вспоминал умирающий Роберт Гвискар – тоже нормандец, изгнавший византийцев из Италии и прославившийся захватом Рима в 1084 году.

La Chanson de Roland


«Неистовый» Роланд в литературе и жизни
Миниатюра к «Песни о Роланде», XV в.

«Песнь о Роланде» создавалась раньше Cantar de mío Cid. Всего в распоряжении исследователей в настоящее время имеются 9 экземпляров рукописей этой поэмы, большинство из которых написаны на старофранцузском языке. Самой древней из этих рукописей является Оксфордская, написанная на англо-нормандском диалекте между 1129 и 1165 годами. Она была обнаружена в Бодлианской библиотеке Оксфорда в 1835 году, издана в 1837-м. Этот текст и считается каноническим.

Авторство «Песни о Роланде» приписывают некоему клирику Турольду, и разные исследователи называют в качестве возможного автора четырех человек с таким именем. Жанр данного произведения – «жеста» (Chanson de geste – «песнь о деяниях»).

Оригинальные рукописи с текстом поэмы были утеряны в Средние века (первая из них, как мы помним, была обнаружена лишь в 1835 году). Однако сюжет не был забыт и продолжал жить в народной памяти. Прозаические списки «Песни о Роланде» были составлены на 15 языках. В некоторых таких «апокрифах» рассказывалось о детстве героя, в других – появлялся подробный рассказ о его возлюбленной. В одном из испанских вариантов в Ронсевальском ущелье сражался не Роланд, а сам король Карл. А в Дании главным героем стал рыцарь Ожье Датчанин, который в оригинальном тексте поэмы числится среди второстепенных персонажей.

Как и романы Бретонского (Артуровского) цикла, легенда о Роланде оказала огромное влияние на формирование рыцарских идеалов и европейской художественной литературы. А сам Роланд на долгие годы стал образцом христианского рыцаря. В 1404 году перед ратушей Бремена герою была поставлена пятиметровая статуя, которую можно увидеть и в наши дни.


Но особенно большое влияние образ Роланда оказал на дворян во Франции.

Впоследствии этот бретонский маркграф стал героем многих рыцарских романов. Наибольшую известность и популярность среди читателей получили два из них. Первый – «Влюбленный Роланд», написанный Маттео Боярдо между 1476 и 1494 годами.


В этом романе автор соединил сюжеты и традиции преданий о Роланде и романов Артуровского цикла.

Второй – «Неистовый Орландо», автором которого является Лудовико Ариосто (написан в период с 1516 по 1532 гг.).


Ludoviko Ariosto. Неистовый Орландо, Венеция, 1551 г.

Здесь Роланд предстает в неизвестном ранее новаторском образе – христианского рыцаря-паладина. А вот в Бретонском цикле так и не удалось полностью избавиться от языческих мотивов, герои сохранили многие черты своих кельтских прототипов. Первыми паладинами мировой литературы стали Роланд и 12 пэров Франции, погибшие в Ронсевальском ущелье. Из романа Ариосто слово «паладин» попало во французский язык, а из него перешло во многие другие. На острове Сицилия после выхода романа Ариосто рыцарь Орландо стал главным героем театра марионеток.


Рыцарь Орландо, марионетка сицилийского театра Opera dei Pupi

В романе Сервантеса об этих двух авторах с уважением отзывается даже священник, который проводит ревизию книг библиотеки Дон Кихота, безжалостно отправляя в огонь большинство из них. Боярдо он называет знаменитым, Ариосто – «христианским поэтом».

Но, пожалуй, не будем сейчас отвлекаться на рассказ о фэнтезийной литературе средневековой Европы. Лучше поговорим о первоисточнике. Сначала проведем анализ его текста, сделав вид, что верим каждому слову. И уже потом перейдем к доступным нам историческим документам.

Два посольства


«Песнь о Роланде» начинается сообщением, что Карл Великий (пока ещё король, а не император) практически разгромил сарацин (мавров) Пиренейского полуострова.
«Провоевал семь лет в стране испанской.
Весь этот горный край до моря занял,
Взял приступом все города и замки,
Поверг их стены и разрушил башни,
Не сдали только Сарагосу мавры».

Король Сарагосы Марсилий, который не только «чтит Магомета», но ещё и «Аполлона славит», отправляет ко двору Карла посла с предложением о мире.

Вообще-то, правитель этой мавританской тайфы был эмиром, а Карл имел титул «rex», но не будем придираться.


Послы Марсилия перед Карлом Великим. Manuscrito de Bonn, Lapiz a Color, año 1450


Король Карл Великий получает подарки от Марсилия. Biblioteca Nacional de Oester, Viena

Напомним, кстати, что в XI столетии знаменитый Родриго Диас Кампеадор вначале сражался против мавританской Сарагосы, потом защищал ее в составе Кастильской армии от христианского Арагона, а затем, будучи изгнан из Кастилии новым королем, служил местному эмиру. В Сарагосе он и получил от своих подчинённых прозвище Эль Сид (Господин).

Вернёмся к «Песни о Роланде».

Карл собрал совет баронов, на котором мнения разошлись. Молодые рыцари, в том числе Роланд (племянник Карла, по одной из версий – его внебрачный сын, рожденный сестрой монарха), требовали продолжения войны.


Карл Великий, Роланд и его друг Оливье, рисунок пером 1180–1190, Университетская библиотека Гейдельберга

А такими мы видим Карла, Роланда и Оливье на витраже кафедрального собора Страсбурга (1200 г.):


Люди пожилые и более опытные, представителем которых являлся Ганелон (Гвенилон), отчим героя (и муж сестры Карла), предлагали вступить в переговоры.

В «Песни о Роланде» утверждается, что король прислушался к мнению старших баронов и решил отправить ответное посольство в Сарагосу. Начинаются споры по поводу кандидатуры посла. В конце концов, Карл, по предложению Роланда, назначает главой делегации Ганелона.


Карл отправляет Ганелона в Сарагосу, Роланд стоит сзади. Рисунок пером 1180–1190, Университетская библиотека Гейдельберга

Ганелон был вовсе не рад, поскольку боялся быть убитым маврами. И опасения его не напрасны, поскольку в поэме утверждается, что мавры уже убили двух французских послов. Придворные Карла также понимают опасность миссии Ганелона и даже угрожают отомстить Роланду в случае смерти отчима:

«Вкруг рыцари стоят в слезах, в тоске.
Все молвят: «Граф, послали вас на смерть.
Давно вы состоите при дворе.
Считают вас бароном славным здесь.
Того, кто вас послом избрать посмел,
Сам Карл не защитит, не минет месть».

Ганелон отправляется в Сарагосу и во дворце Марсилия демонстрирует поразительную отвагу и презрение к смерти. Он ведет себя настолько дерзко, что король мавров замахивается на него дротом. А господин посол в ответ на два пальца вынимает меч из ножен:

«Наш император про меня не скажет,
Что смерть один я принял в чуждом крае:
Со мной погибнут лучшие из мавров…
«Вот смелый рыцарь!» – мавры говорят».

Предложения Ганелона поражают своей «умеренностью». Половину Испании он готов милостиво оставить Марсилию. В обмен тот должен признать себя вассалом Карла. А наместником другой половины король, по словам Ганелона, назначит Роланда, который «будет крут и горд».

Дипломатом Ганелон оказался весьма успешным: к Карлу он возвращается с ключами от Сарагосы, данью и 20 заложниками.


Ганелон вручает Карлу ключи от Сарагосы

Король Карл, которому в то время было около 36 лет, изображен здесь седовласым старцем, но именно таким он и представлен в «Песни о Роланде». А о Ганелоне говорится:
«Лицом он горд, сверкают ярко очи,
Широкий в бедрах стан на диво строен.
Граф так хорош, что пэры глаз не сводят».

Покидая Сарагосу, Ганелон намекает Марсилию, что с таким соседом, как его пасынок, мира ему не видать, и советует избавиться от этого постоянно требующего войны «ястреба» Карла:

«Убить его – и прекратятся войны...
Во Франции наступит вечный мир».


Марсилий и Ганелон сговариваются против Роланда

Вернувшись к королю, Ганелон предлагает ему при отводе армии назначить Роланда командиром арьергарда. Так сказать, любезность за любезность: пасынок рекомендовал отчима на пост главы дипломатической миссии, а тот его – на командную должность.


Ганелон предлагает Карлу назначить Роланда командиром арьергарда

С героем остаются архиепископ Реймский Турпин и 12 пэров Франции, в том числе и его лучший друг Оливье. Об этой паре в поэме говорится:

«Роланд был храбр, но Оливье был мудр».


Пэры Франции


Роланд и Оливье в бою


Архиепископ Турпин благословляет рыцарей перед боем

Архиепископ Турпин пэрам Франции ни в чем не уступает. Роланд называет его «бойцом лихим» и в ходе битвы говорит Оливье:

«Никто на свете не затмит его.
Разит он славно дротом и копьем».

Турпин является также героем «жесты» «Аспремонт» (Chanson d'Aspremont написана в конце XII века). Ее действие развивается в Италии и повествует она о юности Роланда, обретении им меча Дюрандаль, рога Олифант и коня Вейлантифа.


Это иллюстрация из «Песни об Аспремонте»: Карл Великий целует Роланда. British Library Lansdowne

В Chanson d'Aspremont говорится, что у Турпина мускулистые бедра, широкая грудь, длинная и прямая шея, мощные плечи, большие и белые руки, ясные глаза, лицо раскрашено (?) и ни у кого в армии Карла нет такой красивой прически.

В Ронсевальском ущелье этот щеголь-архиепископ будет сражаться, как Пересвет и Ослябя вместе взятые, и один убьет 400 мавров, в том числе и берберийского короля Корсаблиса.


Лихой архиепископ Турпин геройствует в Ронсевальском сражении

Все должно быть хорошо: мудрые Турпин и Оливье могут что-то подсказать храброму герою в случае необходимости.

Но будет ли их слушать дорвавшийся до самостоятельного командования «неистовый Роланд»?

Об этом мы поговорим следующей статье. А также попытаемся разобраться, что произошло на самом деле.
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146 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Вчера, 05:39
    +14
    Все как всегда - самое интересное оставлено на завтра!!!
    Валерию спасибо. При массе новых работ о Роланде Автор пошёл иным пока не торным путём от литературного разбора, свойственным исследователям, а не журналистам. Похвально!
    Всем доброго дня!
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Вчера, 06:54
      +14
      Доброго!Хорошо,что последним своим предложением автор по рукам дал,а то я уже собирался "разобраться, что произошло на самом деле",чуть хлеб у Валерия не отобрал.Как всегда благодарность за иллюстрации (и где только находят люди) и труд на интересные темы!
  2. Dunkelheit
    Dunkelheit Вчера, 07:02
    +8
    Жанр песен- "жеста" - песнь о деяниях, сразу понимаешь какие будут они
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 07:32
      +12
      Цитата: Dunkelheit
      Жанр песен- "жеста" - песнь о деяниях, сразу понимаешь какие будут они

      Телека - нет, смартфонов - нет, даже творения Попова (радио) и то нет!!! Книги стоят несусветных денег!!! А зрелищ «хочеца», иногда не меньше чем хлеба!!!
      1. Гиперион
        Гиперион Вчера, 11:15
        +3
        Цитата: Коте пане Коханка
        Цитата: Dunkelheit
        Жанр песен- "жеста" - песнь о деяниях, сразу понимаешь какие будут они

        Телека - нет, смартфонов - нет, даже творения Попова (радио) и то нет!!! Книги стоят несусветных денег!!! А зрелищ «хочеца», иногда не меньше чем хлеба!!!

        Зато есть вино, пиво, эль и трубадуры.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 11:45
          +6
          Цитата: Гиперион
          Зато есть вино, пиво, эль и трубадуры.

          Пиво без водки деньги на ветер! laughing
          1. Гиперион
            Гиперион Вчера, 11:50
            +3
            Недавно смотрел на Ютубе ролик, где была высказана такая мысль, что вся история средневековья такая, какая она есть, потому, что во время оно, часто на грудь принимали, по причине некачественной питьевой воды.
            1. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка Вчера, 12:18
              +4
              Цитата: Гиперион
              Недавно смотрел на Ютубе ролик, где была высказана такая мысль, что вся история средневековья такая, какая она есть, потому, что во время оно, часто на грудь принимали, по причине некачественной питьевой воды.

              По поводу роликов с ютуба, recourse
              Тема употребления различных крепких напитков, настолько обширна и не проста, что даже ерничать не буду! Сегодня современный человек из неалкогольных напитков пьёт: чай, кофе, какао, соки, молоко и кисломолочные продукты на его основе.
              По сути, первые три для жителя средневековья приходится откинуть как предметы из далеко-далека! Последнее возможно при достатке. Неужели все ограничивалось выжимками и настоями из лесных ягод? Не думаю, если опираться только на один отечественный домострой, то рябит в глазах от различных видов: сбитней, квасов, медов, отваров и морсов. Причём из соков фигурирует только один березовой. Даже русский язык говорит о богатстве молочных продуктов: молоко парное, с пенками, топленое, простокваша и т.д. Господа кто-либо пробовал квас малиновый, рябиновый, на смородине? Отвар Иван-чая, зверобоя, медовый со смородиновым листом?
              Так что говоря, что пиво и вино пили из-за плохой воды, вопрос дискуссионный! Мое мнение, что пили только из-за того, из-за чего пиво и вино пьют сегодня.
              Для греков и римлян «разбавленное вино» один из видов напитков, как и для наших современников лимонад или предков - квас!
              1. Гиперион
                Гиперион Вчера, 12:24
                +3
                Цитата: Коте пане Коханка
                Для греков и римлян «разбавленное вино» один из видов напитков, как и для наших современников лимонад или предков - квас!

                Есть мнение, что и греки с римлянами обеззараживали таким образом воду. Правда пили и по "прямому назначению", кто ж спорит.
              2. Наводлом
                Наводлом Вчера, 18:37
                +1
                Цитата: Коте пане Коханка
                Для греков и римлян «разбавленное вино» один из видов напитков, как и для наших современников лимонад или предков - квас!

                могу ошибаться, но разве вино добавлялось в воду не из-за своих обеззараживающих свойств?
                предположу, что древнегреческие вина в основном были сухие и здорово кислые.
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Вчера, 19:07
                  +2
                  Цитата: Наводлом
                  могу ошибаться, но разве вино добавлялось в воду не из-за своих обеззараживающих свойств?
                  предположу, что древнегреческие вина в основном были сухие и здорово кислые.

                  Все верно, но тоже греки считали варварами тех кто пил неразбавленное вино. Традиция симпозиумов больше смахивала на пьянку, а ваханалий на гм, Незнайка ка мягче сказать. В целом тоже самое творилось и религиозных праздниках. Это все имеет отголоски и в христианской религии. Например причастие вином и хлебом.
                  В остальном, обеззараживание воды вином - это по сути миф. Много ли гадости погибнет если 12 градусное вино вы разбавите водой из ручья где выше по течению справило нужду стадо ишаков? Пускай в пропорции 50 на 50!
                  Греки и римляне были честнее говоря, что их гопплиты и легионеры пили вино для храбрости и вкуса.
                  Обеззараживание воды стало эффективно, во времена парусного флота. То бишь с появлением змеевика и крепких спиртных напитков: рома, бренди и их производных от смешения с водой - горга. Именно во флоте появляется практика продления цикла потребления воды при смешении с вином.
                  1. Наводлом
                    Наводлом Вчера, 19:10
                    +1
                    Цитата: Коте пане Коханка
                    В остальном, обеззараживание воды вином - это по сути миф. Много ли гадости погибнет если 12 градусное вино вы разбавите водой из ручья где выше по течению справило нужду стадо ишаков?

                    дело скорее в уксусе нежели в алкоголе
                    точнее в винной кислоте
                2. Толстый
                  Толстый Вчера, 19:36
                  +3
                  hi
                  Цитата: Наводлом
                  предположу, что древнегреческие вина в основном были сухие и здорово кислые.

                  Сухое вино и уксус (оцет) - приличные продукты для отвращения ж/к инфекций... Смею предположить, что Вы правы.
                  При этом просто "бухать" полезные свойства перебродившего плода лозы никому не помешали... Водки - первоначально, то-же лекарство, а не "пищевой продукт". drinks laughing
        2. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 12:03
          +2
          Трубадуры появились через 300 лет после Карла Великого.
          1. Гиперион
            Гиперион Вчера, 12:23
            +4
            Цитата: 3x3zsave
            Трубадуры появились через 300 лет после Карла Великого.

            А менестрели или барды? Ну кто-то же там представлял средневековую эстраду? К кому-то же обращались поддатые завсегдатаи кабаков: Давай, "гармонист"(лютнист), рви душу! drinks
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 12:32
              +2
              Менестрели, в современном понимании этого слова - еще более позднее явление.
              Я затрудняюсь ответить "кто представлял средневековую эстраду в 8 веке...
              1. Гиперион
                Гиперион Вчера, 12:39
                +2
                Цитата: 3x3zsave
                Я затрудняюсь ответить "кто представлял средневековую эстраду в 8 веке...

                Скорее всего, большей частью это была самодеятельность. Ну и у церковников был свой жанр:
                В Западной Европе с VI-VII веков складывается строго регламентированная система одноголосной (монодической) церковной музыки на основе диатонических ладов (григорианское пение (хоралы),
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 12:43
                  +2
                  Ну, профессионалов, какими в последствии стали труверы скорее всего не было.
                  1. Гиперион
                    Гиперион Вчера, 12:51
                    +2
                    Цитата: 3x3zsave
                    Ну, профессионалов, какими в последствии стали труверы скорее всего не было.

                    Ну почему же? При дворе знатных особ наверняка имелись штатные "Басковы и Киркоровы". Их ценили по достоинству - понравилась песня - получи кость с барского стола.
                    1. Коте пане Коханка
                      Коте пане Коханка Вчера, 15:15
                      +3
                      Цитата: Гиперион
                      Ну почему же? При дворе знатных особ наверняка имелись штатные "Басковы и Киркоровы". Их ценили по достоинству - понравилась песня - получи кость с барского стола.

                      В западно-европейской традиции - шуты.
                2. Liam
                  Liam Вчера, 13:08
                  +4
                  Цитата: Гиперион
                  Скорее всего, большей частью это была самодеятельность. Ну и у церковников был свой жанр:

                  Популярная музыка тогда называлась музыка profanus
                3. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Вчера, 15:25
                  +3
                  Цитата: Гиперион
                  Скорее всего, большей частью это была самодеятельность. Ну и у церковников был свой жанр:

                  В православной традиции к 13 веку на основе греческой складывается своя школа церковного пения, которого не чурались как святые (Сергий Радонежский) так и князья (Иван Данилович - Калита, Семён Иванович - Гордый).
                  Например:
                  К о н д а к – церковное песнопение, содержащее тему праздника или почитания святого, в честь которого совершается литургия.
                  Т р о п а р ь – молитвенная песнь, выражающая сущность празднуемого священного события или изображающая главные черты жизни и деятельности прославляемого святого.
                  А н т и ф о н – попеременное пение двух хоров, разделенных на два клироса.
              2. Liam
                Liam Вчера, 12:54
                +3
                Цитата: 3x3zsave
                Менестрели, в современном понимании этого слова - еще более позднее явление.
                Я затрудняюсь ответить "кто представлял средневековую эстраду в 8 веке...

                Кочующие эстрадно цирковые труппы.так называемые joglar
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 13:12
                  +3
                  Насколько знаю, это культурное явление тоже относится к началу XI века.
                  1. Liam
                    Liam Вчера, 13:13
                    +3
                    Да нет...это традиция ещё позднеримская
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Вчера, 13:17
                      +3
                      Здесь у меня явный пробел в знаниях, надо восполнить.
                      1. Liam
                        Liam Вчера, 13:23
                        +3
                        Их прародители-римские миммы

                        По крайней мере так считали Edmond Faral и Louis Petit de Julleville.
                        Edmund Kerchever Chambers же считал что их истоки-в варварских традициях .тех же skôps
                      2. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 13:44
                        +3
                        Спасибо! Скачал книгу Фараля, не про жонглеров, правда.
          2. Dunkelheit
            Dunkelheit Вчера, 14:07
            +3
            Ооо барды были точно!!!! А каким уважением пользовались! Была статья
            1. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка Вчера, 15:02
              +2
              Цитата: Dunkelheit
              Ооо барды были точно!!!! А каким уважением пользовались! Была статья

              Бард - барду рознь!
              По идее название восходит к кельтским традициям. Первая степень посвящения жрецов. Высшая друиды. Ближе к скальдам, чем нашим скоморохам.
  • Dunkelheit
    Dunkelheit Вчера, 07:05
    +7
    Да и словечко "жесть" уже давно вошло в лексикон молодёжи
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 07:35
      +7
      Цитата: Dunkelheit
      Да и словечко "жесть" уже давно вошло в лексикон молодёжи

      Угу учитывая, что эта молодёжь уже на пенсии... laughing
      Современная подобными анархизмами уже не оперирует!!!
      Угадайте камрады, что означает «личинус»?
      1. Толстый
        Толстый Вчера, 07:50
        +7
        hi Владислав.
      2. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 07:51
        +9
        Даже гадать не буду! Но думаю, что "анахронизм" несколько отличается от "анархизма".
        Привет, Влад! hi
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 10:49
          +5
          Цитата: 3x3zsave
          Даже гадать не буду! Но думаю, что "анахронизм" несколько отличается от "анархизма".
          Привет, Влад! hi

          Согласен Антон! Отмаз у меня только один лапки кривые!!!
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 10:52
            +6
            Это не лапки, это бессмертный Т9 в твоем телефоне.
            1. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка Вчера, 10:53
              +6
              Если бы знал как его убить, убил бы давно!
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 11:03
                +6
                Должно быть в "Настройках"
      3. СЕРЖ ант
        СЕРЖ ант Вчера, 07:54
        +15
        Угадайте камрады, что означает «личинус»?
        Вероятно,я.
        Личинус - это отвратительный, глупый ребёнок, который не может сидеть на месте, постоянно пакостничает и достаёт.
        Когда собирался раньше автора рассказать,что же там на самом деле случилось в Ронсевальском ущелье
      4. Dunkelheit
        Dunkelheit Вчера, 08:06
        +7
        Вы не правы - дочь(16 лет)когда поражена или возмущена,говорит "Па это жесть (в смысле жестоко). А от пацанов постарше я слышал вообще - "жиест"!!!!
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 10:47
          +7
          На счёт детей младшего дошкольного возраста - угадали все! По поводу «жести» знаком с данным термином с конца 80-х. Ещё немного и станет литературным!!!
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 11:55
            +9
            Впрочем если верить этому персонажу из мультфильма 80-х годов прошлого века, уже стал!!!

            «Жизнь моя жестянка, да ну ее в болото»!!!
  • parusnik
    parusnik Вчера, 07:28
    +10
    "Вот так всегда, на самом интересном месте"(с)... laughing
  • депрессант
    депрессант Вчера, 08:42
    +10
    Потратив больше часа на рассматривание миниатюр и иллюстраций и придя к выводу, что передо мной выдающиеся произведения искусства (особенно иллюстрации), я утомила зрение настолько, что комментировать пока не могу и лишь на остатках энтузиазма в силах задать вопрос:
    да что же оно такое, похожее на красного кальмара в левом нижнем углу первой миниатюры?
    Ну неужели знамя?
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 08:51
      +6
      Это гамбезон, Людмила Яковлевна. hi
      1. HanTengri
        HanTengri Вчера, 09:46
        +6
        Мое почтение, Антон hi . Судя по наличию золотых заклепок, это скорее всего бригандина.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 09:57
          +6
          Здравствуйте, Игорь! hi
          Да, вероятно. Но особой разницы, я не вижу.
          1. HanTengri
            HanTengri Вчера, 10:20
            +6
            Цитата: 3x3zsave
            Но особой разницы, я не вижу.

            Ватник и бронежилет
            - близнецы братья
            Кто более храброму воину
            ценен... laughing
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 10:50
              +4
              Назначение обоих предметов одинаковое. Изображенное на миниатюре вообще может являться сюрко.
      2. депрессант
        депрессант Вчера, 10:24
        +7
        Гамбезон -- так это... куртка?
        Искала тело в этой куртке.
        Не нашла wassat )))
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 11:16
          +4
          Но кальмара тем не менее нашли.
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 12:24
            +3
            "Кальмар" попался сам! Светился ярко-красным. Там справа тоже есть вопрос, но бог с ним )))
  • 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 08:56
    +10
    В целом создалось впечатление, что большинство персонажей "Песни" - редкостные мерзавцы. Как в "Гамлете".
    Спасибо, Валерий!
    1. parusnik
      parusnik Вчера, 09:32
      +9
      hi
      В целом создалось впечатление, что большинство персонажей "Песни" - редкостные мерзавцы. Как в "Гамлете".
       А куда без них? laughing Охотник и заяц, кто прав, кто не прав? Вы съесть изволили мою морковь!Сейчас прольется чья-то кровь.Сейчас..Сейчас..Я не ел морковь!Пиф-паф...Или "Пошел в магазин. Прилег на лавочке вздремнуть. Просыпаюсь - часов нет, пальто увели - драповое! О, сюжет! А? ... Любимая была у меня. Женщина. Я ногу вывихнул, месяц не работал, а она - замуж вышла. За другого. О!"(с) laughing
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 09:39
        +10
        "Сомнений нет, Отелло лучше Яго,
        Но оба звенья суть одной петли" (С)
        Алексей! hi
        1. parusnik
          parusnik Вчера, 09:42
          +8
          Жизнь, театр, а люди в ней актеры, и каждый играет свою роль
          1. Astra wild2
            Astra wild2 Вчера, 11:18
            +4
            Хорошо сказано. Вот только очень похоже на Шекспира
            1. parusnik
              parusnik Вчера, 11:23
              +4
              Если уж быть точным: Шекспир сказал: "Весь мир - театр, а люди в нем - актеры! Кто плут, кто - шут, а кто простак, мудрец или герой". У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль"...
              1. Astra wild2
                Astra wild2 Вчера, 13:55
                +2
                Вы молодец: Шекспира знаете
                Вот только есть сомнение,что это Шекспир ,а не аноним под именем Шекспир
      2. Astra wild2
        Astra wild2 Вчера, 11:26
        +4
        "любимая была у мен", вероятно,правы те кто говорят:"любовь слепа""
        Если бы мы могли предвидит,что нас ждёт с предметом нашей любви!
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 12:55
          +4
          А зачем???? Предвидение-это уже не любовь!Любим сегодня,завтра и ....вчера.Конкретного человека.Я свою люблю аж с 93-го года.Как сегодня!!!
          1. Astra wild2
            Astra wild2 Вчера, 13:50
            +1
            Вот за это Вы молодец. КАЖДАЯ из нас мечтает о таком,но увы. Мечты и реальность это большая разница
    2. Korsar4
      Korsar4 Вчера, 11:02
      +4
      В общем, пора искать подходящего менестреля. И выбрать любого персонажа для создания подходящей биографии.

      Впрочем, это уже реализовано не раз. Например, в «Пенагонской энциклопедии» из фильма: «Не покидай».
    3. Хозяин Трилобита
      Хозяин Трилобита Вчера, 11:33
      +6
      Цитата: 3x3zsave
      редкостные мерзавцы

      Почему же?
      Вполне себе благородные вельможи, занятые своим основным делом - борьбой за власть. А учитывая то, что в то время власть передавалась и получалась от родственников и делилась между родственниками, собственно, эти родственники и являлись самыми что нинаесть ближайшими и, соответственно, самыми опасными конкурентами в этой борьбе. Искренне и страстно можно было любить какую-нибудь прачку Герлеву, как это делал Роберт Дьявол, или эту... у стен дворца пасущую гусей, как это делал небезызвестный Луи II, а за своими нужен был глаз да глаз. А уж у отчима и пасынка так и вообще отношения должны быть особо тёплыми и трогательными, ибо как делить наследство мамаши между детьми от первого и второго брака - вопрос всегда очень тонкий, я бы сказал даже трепетный... smile
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 11:47
        +8
        Таким образом основным выгодоприобретателем становится Карл, казнивший Ганелона по возвращении в Аахен.
        1. Хозяин Трилобита
          Хозяин Трилобита Вчера, 12:41
          +7
          Ну да, если считать "Аой!" историческим источником. smile
          А чего там было "на самом деле" Валерий нам расскажет в следующем материале. Но помнится мне, когда я интересовался Вильгельмом Завоевателем (или Гийомом Бетаром laughing ), где-то на периферии сознания отметилось, что прототипом одного из героев "Песни" стал внук Рольфа Пешехода,прадед Вильгельма, да и вообще все остальные её герои, включая и беднягу Ганелона, жили этак лет на двести позже, чем происходили описанные в "Песни" события, но, в общем были друг другу современниками.
          Ещё тогда, помнится мне, я предположил, что исходный текст "Песни", скорее всего, происходит из Х в. - времени когда действовали прототипы практически всех второстепенных персонажей произведения. Из VIII в. там только Роланд и Карл.
          Кстати, если называть Роланда так, как его, скорее всего, называли современники - Хруодланд, то в его имени отчетливо прослеживается родство с нашим Рюриком, сиречь, Хрёрекром. Имена обоих с очевидностью происходят от древнегерманского "хрод" или "хрёд", то есть, "слава". Рискну предположить, что имя Хруодланд может означать что-то типа "славный землями" или "славный владениями".
          Но это так, просто в качестве "поболтать на тему"... smile
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 12:49
            +3
            В общем, согласен
            Думаете, Роланд - ютландец?
            1. Хозяин Трилобита
              Хозяин Трилобита Вчера, 14:01
              +3
              Этот корень использовался не только ютами. Имя Родриго - явно того же корня. Или, вспомнить, например, Родерика, короля вестготов. Хотя, известный нам Хрёрик Метатель (или, что точнее, Даритель) Колец, так сказать, тезка Рюрика, происходил также из Ютландии и числился Скьёльдунгом. Возможно, там это просто было династическим именем.
              Мне вот интересно: этот корень имеет что-то общее со славянским словом "род"? Род - слава... в принципе, возможно. И понятия сами по себе древние, даже отчасти родственные, вполне могут быть из праиндоевропейского языка.
              Впрочем, оставим такую любительскую лингвистику нашим новохроноложцам, не будем отнимать их хлеб. laughing
              Кстати, что-то их не видно. Ни давеча под монголами от Ващенко, ни сегодня...
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 14:06
                +3
                Зато минусеры вчера оттянулись по полной программе.
                1. Хозяин Трилобита
                  Хозяин Трилобита Вчера, 14:13
                  +3
                  Не замечайте их они и отвянут...
          2. vladcub
            vladcub Вчера, 14:26
            +3
            Миш, день добрый. Ты рискуешь : у нас многие не хотят слышать о Рюрика, а ты:"родство с нашим Рюриком, сиречь, Хрерикром(точки не смог поставить) это намек на "норманскую" версию
            1. Хозяин Трилобита
              Хозяин Трилобита Вчера, 16:41
              +1
              Какой намёк? Я прямо говорю, что Рюрик однозначно был скандинавом и весьма вероятно, что именно он известен Европе как Рорик Ютландский или Фрисландский. Прямых доказательств последнего не существует, во всяком случае, пока, но косвенных - более чем достаточно. Скандинавское имя, скандинавские гены и скандинавские связи его потомков тут поля для дискуссии, по-моему, вообще не оставляют.
        2. Korsar4
          Korsar4 Вчера, 13:07
          +4
          Вот примерно так и становятся «Великими». Впрочем, казнили многие.
          А Карл - один из немногих.
          Но и без молвы не обошлось. Да и сторонники, владеющие грамотой пригодились.
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 13:20
            +3
            Думаю Шпаковский в своем цикле о "великих" доберется и до Шарлеманя, вот тогда и перемоем косточки императору франков.
    4. Фил77
      Фил77 Вчера, 12:31
      +4

      Шекспира не тронь!!! laughing
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 12:36
        +6
        Единственный положительный персонаж в "Гамлете" - это Офелия. И та утопилась.
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 12:38
          +4
          Здрастьте-приехали!А сам-Гамлет????Мучился,терзался сомнениями?Значит-положительный! wink
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 12:40
            +4
            Безбашенный отморозок - твой Гамлет.
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 12:43
              +4
              Спорно!Особо в исполнении Смоктуновского!!!!
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 12:53
                +4
                Смоктуновский сыграл "юношу бледного со взором горящим", типа Раскольникова. Таких в раннесредневековой Дании не было.
                1. Фил77
                  Фил77 Вчера, 13:00
                  +2
                  Райт!Твой образ Гамлета,а?
                  1. 3x3zsave
                    3x3zsave Вчера, 13:04
                    +3
                    Кирк Дуглас в "Викингах" laughing
                    1. Фил77
                      Фил77 Вчера, 14:11
                      +3
                      Ага,ага!Почти в "Спартаке".Дуглас-гамлет?????????Смешно.Мне. laughing
                      1. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 14:15
                        +3
                        То есть Камбербетч может играть Гамлета, а Дуглас - нет?
                      2. Фил77
                        Фил77 Вчера, 14:18
                        +3
                        Нет.На мой взгляд.Ну типаж другой,а? Кающийся Дуглас-Уинстон?Рыдающий Шварц,право!
                      3. Фил77
                        Фил77 Вчера, 15:04
                        +4
                        Идеальный Гамлет-Смоктуновский.Нравится-нет.Но это моё мнение.Готов спорить.Как и то,кто реально лучший хоккеист мира.В каком амплуа?
                        Друг мой!Критерий один!Нравится-нет?
                      4. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 15:08
                        +1
                        Как и то,кто реально лучший хоккеист мира.
                        Что значит кто??? Лукашенко! laughing
                      5. Фил77
                        Фил77 Вчера, 15:43
                        +3
                        Ответ неверен!Путин!!¡;! laughing
                        Вот стоит о плохом,а?
                      6. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 15:47
                        +2
                        "Я на татами, в хокейной маске,
                        Пытаюсь вспомнить свое имя и автобус" (Почти (с))
                2. Фил77
                  Фил77 Вчера, 15:07
                  +2
                  Да!Он может!Дуглас-нет! Опять-таки!По моим критериям!!!!!!
    5. Фил77
      Фил77 Вчера, 12:44
      +4
      А прикинь,если бы его мой любимый /один из/актёр Уинстон исполнил?
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 12:56
        +3
        Сереж, я этих "гамлетов" персмотрел...
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 14:57
          +2
          Кстати!!!!Сколько? hi
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 15:03
            +2
            Да, за десяток уж точно перевалило. Один спектакль даже "собирал" и проводил.
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 15:11
              +2
              Ох!!!!И такое было!!!!!Театрал я ещё тот,!Кстати стрелковым спортом занималась.Тренер.И это -правда!
              1. Фил77
                Фил77 Вчера, 15:22
                0
                И вопрос!За что Лёшу забанили? recourse
      2. Фил77
        Фил77 Вчера, 14:19
        +1
        Отвлекусь!Лёша на связи.
    6. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 13:29
      +6
      И вообще личность сомнительная.
      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 14:12
        +3
        И ты Йорик? Шварц+черепу.
        Здорово!Земляк!!!
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 15:45
          +3
          Привет, Серёжа! hi "И ты, Арнольд?" -- Шварц там собственным черепом разговаривает. laughing
  • Хозяин Трилобита
    Хозяин Трилобита Вчера, 14:10
    +7
    Цитата: 3x3zsave
    Единственный положительный персонаж

    Опять же, с точки зрения нашей, современной морали. И, кстати, чем вам не нравится Фортибрас? А Горацио с Марцеллом?
    А так - там все нормальные люди, поступавшие в соответствии с понятиями того времени. Младший брат по обычаю женился на вдове старшего и попытался убить пасынка, чтобы расчистить путь для собственных детей, но тот оказался шустрее, хотя и недостаточно, в итоге престол перешел к дальнему родственнику. Совершенно обычная история с совершенно обычным концом.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 14:32
      +4
      Если рассматривать с точки зрения норманнов, чья легенда легла в основу пьессы, все верно и единственным негодяем оказывается Гамлет.
      Что до Горацио, он оказывается единственным выжившим в эльсинорской мясорубке. Кроме "случайно" проходившего мимо с войском Фортинбраса, отца которого, убил в междуусобице папенька Гамлета. Напрашивается вывод о "засланом казачке" Горацио.
      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 14:56
        +2
        Друг мой!Опять!!!!Опять судишь с точки зрения-сегодня!!!!!А тогда?????
      2. Хозяин Трилобита
        Хозяин Трилобита Вчера, 17:05
        +3
        Да нет там негодяев. Каждый занимался своим делом в полном соответствии с понятиями того времени. Конфликты между дядями и племянниками - нормальные будни любой монархии, где практикуется наследование по праву старшинства, а не первородства. Кто кого победил - тот и хороший. Примеров масса.
        Гамлет - что шекспировский, что "реальный" Амелет - действовали в строгом соответствии с моралью, шекспировский - с моралью XVI в., реальный с современной ему моралью.
        Про Амелета (или Амлета) Грамматика можно почитать здесь.
        https://norse.ulver.com/src/other/saxo/hamlet.html
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 17:08
          +1
          Хорошо, Спасибо!
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 19:42
            0
            Задумался о морально-этических императивах разных эпох.
    2. Фил77
      Фил77 Вчера, 14:47
      +1
      Да, Михаил,да!В принципе....банальщина.Но!Шекспир! wink
  • Dunkelheit
    Dunkelheit Вчера, 14:15
    +3
    Кстати в статье про Сида(мне почему-то Вишез вспоминается) было-что весь набор отвратительных качеств непременный спутник дворян, и это считалось нормальным.
  • Ольгович
    Ольгович Вчера, 09:20
    +7
    Вернувшись к королю, Ганелон предлагает ему при отводе армии назначить Роланда командиром арьергарда. Так сказать, любезность за любезность: пасынок рекомендовал отчима на пост главы дипломатической миссии, а тот его – на командную должность.
    веселая семейка была, да...
    1. Фил77
      Фил77 Вчера, 12:33
      +4
      Андрей, дружище,привет!
      Как?Как и любая венценосная семья! laughing
      Анархия-мать порядка! laughing
      1. Ольгович
        Ольгович Вчера, 14:25
        +3

        Цитата: Фил77
        Андрей, дружище,привет!
        Как?Как и любая венценосная семья!

        приветствую, Сергей! hi

        Бывает и в рядовых семьях такие шекспировские страсти кипят, что диву даешься... belay request
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 14:50
          +1
          А это уже к Толстому.Как там у него?"Каждая счастливая семья...."Или наоборот?Грешен! Не помню!
        2. Фил77
          Фил77 Вчера, 14:54
          +1
          Я так.Слегка пошутил.Но ведь все эти....связи.Ведут к деградации,нет?Что мы и наблюдаем на примере британской короны.Скандалы-с!Один за другим.
  • Cure72
    Cure72 Вчера, 09:44
    +9
    Неожиданная тема для статьи !
    И очень интересная. Впрочем как и все статьи Валерия !
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 09:51
      +8
      Почему же неожиданная? Просто продолжение литературно- исторического цикла.
      1. депрессант
        депрессант Вчера, 11:03
        +7
        Если исходить из того, что "Песня о Роланде" получила вторую жизнь в пору укрепления монархии позднего Средневековья, то статья принадлежит не столько литературно-историческтму циклу, сколько есть рассказ о том, как пропагандировалась необходимость абсолютной монархии в ту эпоху.
        И, видимо, необходимость в такой пропаганде была.
        Действительно, содержание "Песни о Роланде" -- это не только рассказ о религиозной войне верных с неверными, но и воплощение идеи общенародного единства, патриотизма, пылкой любви к "милой Франции" и главное -- необходимости всем поголовно быть верными королю как защитнику подданных от произвола надменных феодалов и набегов язычников, а в современных позднему Средневековью реалиях -- от "набегов" соседних стран.
        И потому даже Фридрих Энгельс не обошел "Песню о Роланде" своим вниманием:
        «В этой песне воспевается единство Франции, воплощённое в личности Карла, - … идеализированная феодальная монархия.»
        Населению важно было внушить, что герои рождаются не только среди простонародья -- короли рождали героев, а нынешние -- их потомки. И получается как бы перенос героизма и достойных черт правящих предков на правящих нынешних. И как бы соответствующий вывод: будьте любезны, безропотно подчиняйтесь, эти тоже вас не подведут.
        Но что-то пошло не так. Народ Франции взял из "Песни" всё, кроме королевской власти.
    2. Фил77
      Фил77 Вчера, 12:41
      +5
      Что есть,то есть.Валерий он такой!!!Плюс и Вам,и автору, безусловно!!! hi
      1. депрессант
        депрессант Вчера, 15:28
        +2
        Если это Вы мне, Серёжа, то европейская аристократия сдалась под напором двух промышленных революций.
        Но, удивительное дело, благодаря тому, что она держала, сколько могла, свой народ в узде, по меньшей мере первая промышленная революция в Европе при ней и совершилась. Ведь аристократия каждой европейской страны не просто понимала -- по своей шкуре знала, что такое конкуренция друг с другом и с соседями. И смелый -- съел!А народы Европы, взяв Сида и Роланда своими героями, понимали, что такое конкуренция с аристократией и что при случае каждому человеку надо брать ответственность на себя. Два разных понимания конкуренции слились в единое русло и своим кипением дали вторую промышленную революцию и оттеснили аристократию на задворки...
        У нас от Петра была лишь колониальная администрация, разыгрывающая из себя русскую аристократию. Имея слабую причастность к истории Руси, но не имея конкуренции -- ни с равным зарубежьем, ни с дико ею же задавленным народом, эта аристократия лишь выравнивала жизнь по заданной когда-то кем-то кальке.
        А европейская, сыграв важную роль в становлении своих государств, -- поныне здравствует, никто ей не мешает. И, может быть, ещё найдется время, когда она окажется призванной для важных дел.
        Нам призывать некого. Из колхозников и рабочих аристократия не получилась. Герои --да, аристократы -- нет.
        Ведь жажда власти у неаристократа категорически не предполагает ответственности за судьбу того, над чем властвуешь.
        Это у меня так невольно получилась перекличка с статьёй Ващенко на Мнениях.
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 18:01
          +1
          Я.Вообще против.АристократиЙ!Любых!Человек-это всё!Сам!
          1. Фил77
            Фил77 Вчера, 18:29
            +1
            Но! Обращение-'"сэр"". Приветствую.Ибо???Уважение!
          2. депрессант
            депрессант Вчера, 18:33
            +2
            Хорошо, я не спорю с вашим мнением. Но тогда давайте так.
            Как Вы думаете, родовитая аристократия Европы, имея она власть в настоящее время, допустила бы на свою территорию миллионы негров и арабов, да ещё взялась бы их содержать, пока они не пристроятся на какую-нибудь работу, часто вовсе не нужную обществу, но лишь бы размножались, поддерживая демографию?
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 19:23
              +1
              А кто её спрашивает?Родовитую? Рот замкнули денежкой!!;!Правит миром?Ну типа,Гейтс.
            2. Фил77
              Фил77 Вчера, 19:26
              +1
              ЛюдочкаЯковлевна!Любимая и уважаемая мною!!!!Мы ещё на пороге!!¡Что дальше?Худо!!!!!
              1. Фил77
                Фил77 Вчера, 19:30
                +2
                Жить в этом мире?Живём.Пресмыкаемся.Ибо?????Че Гевары-нет.Надежда на эволюцию??????Ну смешно,право!
              2. Фил77
                Фил77 Вчера, 19:35
                +2
                Жалко детей и внуков?Да!Но это их выбор!!;;;Они с ним живут!А мне жалко нас-стариков!!!;;;Помнящих хорошее и верящих в будущее!Увы, руины;;!!!
                1. депрессант
                  депрессант Вчера, 20:35
                  +2
                  Спокойно, Серёжа!
                  Первое, что необходимо сделать, нужно правильно выбрать место жительства на территории своей страны. Вы думаете, Шойгу зря резко зашевелился на тему переноса столицы? Помнится, ещё несколько лет назад, в ту эпоху, когда я ещё смотрела телевизор (тут я позволю себе печально улыбнуться), по рен-тв стыдливо показали карту затопления территорий из-за глобального потепления. Стыдливо, потому что показали все страны, а Россию -- нет. А теперь эту карту можно найти в интернете одним кликом.Так вот, Питера нет, Московская область -- крохотный остров в океане, Уральские горы -- остров, Сибирская низменность -- затоплена, Владивосток -- затоплен, Кубань -- затоплена и так далее. Вот и суетится наша верхушка. Восточная Сибирь с её горами -- останется. Убеждена, что новые города будут строить там. Я бы на месте сибиряков крепко подумала, уезжать из Сибири или нет. В прошлом году в одном из своих комментариев я рассказывала, как огромные участки сибирской тайги захватываются неизвестными богатыми и вовсе не для рубки. Они там обустраиваются! Тайга вон горит в Якутии. Видать, там и будут строить, потому дают выгореть. По крайней мере для меня это всё выглядит так. Ну, Шойгу не может же прямо сказать, мол, бросайте всё, уезжайте из будущих мест затопления. Как человек военный он мотивирует малым временем подлета боеголовок до Москвы. Потому его и назначили озвучить идею переноса столицы и строительства новых городов в Сибири. Казалось бы, для кого строить? Для будущих климатических беженцев. И это не мои фантазии. Это все очень серьезно. Нарастание средней температуры на поверхности Земли значительно опережает прогнозы.
                  Вот об этом в первую очередь думайте. Это если Вы о внуках. А какой будет у нас социальный строй -- да черт с ним, лишь бы был. Я свидетельница полной анархии, впечатлений от её нескольких дней мне хватило на всю оставшуюся жизнь.
                  Об СССР можно ностальгировать, но жить-то придется совсем в других реалиях. И политические сдвиги, и природные -- это тектоника, против которой не попрешь.
                  1. Korsar4
                    Korsar4 Сегодня, 00:06
                    +1
                    Якутия - новая страна городов? Это очень сильно.

                    Посмотрим, где будет новое место для счастливой жизни.
                    1. депрессант
                      депрессант Сегодня, 01:01
                      0
                      Сергей, давайте выберем эти места утром, сейчас уже глаза слипаются wassat )))
        2. Толстый
          Толстый Вчера, 20:21
          +2
          hi Людмила Яковлевна. По вашему посылу посетил ветку мнения. И вот что я вынес из статьи Эдуарда и обсуждения.
          1. Вопрос формирования народной "элиты" никогда не будет решен.
          2. Партия "власти" всегда дохнет от массового количества "прилипал".
          3. "Партия власти" неизменно проигрывает, старые заслуги забываются, а "новые" выглядят ущербно.
          4. ни один обыватель не простит исполнительной власти поступательного движения на пути реформы. ДАЙ здесь и сейчас!
          (лучше вчера)
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 22:43
            +1
            Андрей Борисович, добрый вечер! )))
            Вы все правильно сказали. Но!
            Ответственность рядового гражданина за благополучие всего социума часто не превышает ответственности за собственную семью. В случае опасности возможна кооперация нескольких семей для общей самозащиты, и то это сомнительно. Возможна кооперация нескольких незнакомых человек для разового доброго дела, к примеру, спасти кого-то из воды, собаку или человека. В горящий дом войти -- исключение из правил. Упрекать обычного человека за это я не могу, ибо таким его создала эволюция. Понимаете? Эволюция! Эволюционно это Человек Подчиняющийся. Не всех природа создаёт вождями. В лучшем случае Человек Подчиняющийся -- герой. Но только тогда, когда этого потребуют обстоятельства, а они могут и не возникнуть.
            Потому для значимых общих дел, требующих огромного напряжения всего общества, -- напряжения, желательно подкрепленного восторженным энтузиазмом масс, всегда нужен обьединитель, человек, имеющий способность к этому на уровне собственной генетики. Однако такой вдохновитель и объединитель (король или вождь революции) опять-таки в силу его генетических свойств, данных одному из тысячи, а, может, реже -- отмечу это особо -- не способен к каждодневной рутинной работе по управлению государством. Вследствие этого короли и всякие иные вожди делали то, к чему предназначены природой, -- много и часто воевали!
            Но эпоха таких людей ушла в прошлое вместе с феодализмом раннего толка и ранним социализмом СССР. Времена, когда требовались вожди, ушли. Теперь такие люди -- вне закона (анархисты, террористы, революционеры и даже бандиты). Но уже в эпоху абсолютизма короля как управленца успешно замещала бюрократия, которой претит порыв вождя. Думаете, это короли управояли страной? Бюрократы управляли! В те времена на этих должностях встречались поистине выдающиеся люди.
            И особенно они, бюрократы, оказались востребованными капитализмом и срастились с ним. С помощью бюрократии -- банковской, промышленной, прочей -- капитализм и поглотил вождей. Но бюрократия, почуяв собственную силу, теперь, в нынешнюю эпоху, съедает капитализм, пребразовавшись в могучий и спаянный класс. И никто в мире не знает, что этим людям противопоставить.
            Ибо они, бюрократы, теперь вовсе не выдающиеся личности, -- они теперь безродны и бесталанны в любой стране. Их должности -- не наследственные. У них нет понятий чести и доблести, их совесть спит, и потребные здоровому обществу черты у них уже не выработаются никогда в силу отсутствия необходимых для этого обстоятельств. Это самые обычные люди, которых я представила в начале комментария. Они -- кто угодно: клерки, депутаты, члены правительства, администраторы всех мастей, -- иными словами, они порождение демократии, но интересы огромной массы людей, доверивших им свои судьбы, в силу обыденности бюрократа как носителя обыденного генотипа ему, бюрократу, чужды. Повторяю, он такой же, как обычный рядовой человек, даже если он глава государства.
            Вот это и есть главная издержка демократии, когда ответственные должности занимаемы обычными людьми. Но теперь уже образующими правящий класс, способный защищать свое право на управление страной с помощью вооруженных сил.
            Таким образом, эпоха, когда обывателями с помощью умных управляли герои, ушла. А обыватель был, есть и будет -- таков итог эволюции. Только теперь обыватель разделен на две неравные части, из которых меньшая эксплуатирует большую, а героев квалифицирует по статье уголовного кодекса и лишает свободы.
            Вот к такому миру мы пришли благодаря демократии в спайке с капитализмом.
            Но Человек Подчиняющийся как говорил когда-то во времена королей, так вправе и теперь говорить: да, я подчиняюсь тебе, раз ты взял на себя миссию вождя, но за это ты мне ДАЙ и прямо сейчас. Потому что от этого зависит выживание нации.
            Наша нация выживает?
            И верить обещаниям бюрократа, что в будущем станет лучше, мол, надо только подождать, -- значит потакать его, бюрократа, неспособности создать это самое лучшее будущее.
            1. Толстый
              Толстый Вчера, 23:30
              +1
              Людмила Яковлевна! Да я согласен с вами на 90 процентов. Есть один нехилый роман "Капище Сварога" от Ф. Херберта (известен по циклу "Дюна")... И о бюрократах, Вы будто все концепции оттуда взяли. Не суть...
              По Херберту - лучшее правительство - среднее, ни отличное, ни ужасное, просто "толковое", если по русски fellow request
              Нет пиетета никакого к бюрократической машине РФ. Беспринципный и наглый формализм, помноженный на безответственность там рулит... Отстраняют, сажают и без толку - "крестьянцы"
              Зачем тебе, чиновник, слуга народа, десяток швейцарских часов? Зачем Ламборгини для дочки? в пробке ей стоять?
              Нищие духом позволяют себе называть людей "нищебродами"....
              Не люблю, не понимаю, не понимаю, не приемлю!
              1. депрессант
                депрессант Сегодня, 00:53
                0
                Да ведь никто так не неваидит "нищеброда", как "нищеброд", выбившийся на более высокую социальную ступеньку. Ведь он, Выбившийся, как я уже сказала, по психологии -- обычный обыватель, он не великодушен, не щедр, не озабочен страданиями того, Оставшегося внизу, ровно так, как не озабочен интересами государства в целом -- сколь высокую социальную ступеньку ни занимал бы. Он, Выбившийся, озабочен только собой, своей семьей. Он вовсе не аристократ и не герой. Был бы герой, его попросту на эту ступеньку не подняли. Но, удивительное дело! Открывшиеся перед ним возможности подавлять и не пущать конкурентов снизу, а также перспективы личного обогащения вследствие возможности обходить законы, меняют его сознание. Он выбился, а эти -- нет! Значит он умнее, достойнее и по всем прочим параметрам лучше тех, кто остался внизу. А раз остались, не смогли забраться на его ступеньку, значит глупее его, следовательно, достойны лишь презрения. Разве глупых и неудачливых кто-нибудь уважает?
                Вот таковы нехитрые мысли Выбившегося, и я даже подозреваю, что даны лишь его подсознанию, которое и диктует ему хамскую манеру социального поведения. Вряд ли такой Выбившийся сознательно способен к столь непосильным для него мыслительным конструкциям, за него работает подсознание и зачастую подводит своего носителя, побуждая к знаменитым фразам про макарошки и денег нет.
                Это пиршество бюрократии, её апофеоз на всех ее ступеньках вплоть до высшей.
                Но природа насмешлива!
                Не рождая героев среди Выбившихся, ибо героя с детства формирует Причина, природа по-прежнему исправно рождает героев среди Оставшихся внизу пирамиды кормления. Вот у этих возможности сформировать героя имеются. И есть многогранная Причина. Но Оставшиеся к моменту, когда уж терпеть совсем невозможно, обложены Выбившимися таким количеством неправедных законов, что родившиеся герои, заметавшись в поисках справедливости и обнаружив, что законодательно её добыть нельзя, идут по скользкой дорожке оппозиционного политического поведения, криминала, покидают страну, гибнут или, кому повезет, становятся Выбившимися.
                Вот это и есть демократия победившей бюрократии. Равные против равных.
                Колхоз против колхоза. Обыватель против обывателя. Серость против серости.
                Такая эпоха не рождает демиургов, Прометеев мысли, титанов новых идей. И становится очевидным, что родовая аристократия и её жестокая борьба внутри себя за трон имели смысл. Ибо занявший трон вынужден был быть ответственным...
                И Вы знаете, вот только сейчас с этой точки зрения я посмотрела на "Дюну" Герберта. Ну, понятно, борьба за власть, в фильме -- так и вообще красивый поединок на ножах, и ещё это постоянное -- Квизатц Хедерах -- "Избранный".
                И спасибо за указание на книгу "Капище Сварога" -- не читала, сейчас найду и завтра приступлю -- сегодня поздно уже.
                1. депрессант
                  депрессант Сегодня, 01:22
                  0
                  Нет такой книги! Это цикл.
                  Буду читать всё, что в библиографии.
                  1. Толстый
                    Толстый Сегодня, 02:13
                    0
                    Цикл с одним главным героем. Издавался неоднократно. В бумаге у меня есть весь цикл. Некоторые мелкие моменты в разных переводах. Но при плохом переводе в иное трудно "въехать" без комментариев ... Книга есть! так и названа и есть у меня. Честно я уж не помню сколько собрал и растерял... но есть вещи с которыми расстаться сложно.
                2. Толстый
                  Толстый Сегодня, 01:45
                  0
                  Столько много слов ради:
                  герой, его попросту на эту ступеньку не подняли. Но, удивительное дело! Открывшиеся перед ним возможности подавлять и не пущать конкурентов снизуБыл, а также перспективы личного обогащения вследствие возможности обходить законы, меняют его сознание. Он выбился, а эти -- нет!
                  Мне стоит крепко подумать, но кажется, в аргументах не без натяжки.

                  В рыцарей, без страха и упрека, как и в Деда Мороза... совсем не верю.
                  Но надеюсь, что есть еще чиновники, что свой гешефт не ставят выше дела...
  • Sertorius
    Sertorius Вчера, 09:53
    +6
    Из романа Ариосто слово «паладин» попало во французский язык, а из него перешло во многие другие.

    Слово "палатин" вполне себе существовала во французском языке задолго до Ариосто. Это был своеобразный титул, приблизительно означавший "первый среди графов". "Граф -палатин" - так обращается св. Ив Шартрский к графу Блуа в 10 веке. Кроме Блуа палатинами титуловались и графы Бургундии.
    1. ВлР
      ВлР Вчера, 10:34
      +7
      Имеется в виду современное значение слова паладин. То же самое с "графами" и "виконтами": вначале одно значение, потом - другое.
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 10:41
      +5
      Ив Шартрский жил в XI-началеXII вв.
  • vladcub
    vladcub Вчера, 10:34
    +8
    "числился среди второстепенных персонажей"датчанам это показалось не справедливым и они исправили
  • Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 11:17
    +8
    Коллеги,Валерий ,добрый день. Радует,что не долго ожидала,а то я не люблю долгое ожидание
    Надеюсь,что Роланд не последний материал и у Вас в"столе" ещё куча "пирожных". Почему-то у меня хорошие материалы вызывают гастрономические ассоциации .
    Р
    S
    Сама не обжора,надо думать о фигуре,но вкусненькое люблю
  • Фёдор Шмелёв
    Фёдор Шмелёв Вчера, 12:23
    +1
    Как всегда в исторических статьях закрадываются неточности, с историческое точки зрения, что несколько изменяет картину, описывающую события. "Имя нашего героя было широко известно в Европе уже в XI столетии. В одной из хроник говорится, что до начала битвы при Гастингсе (1066 г.) какой-то жонглёр, чтобы поднять боевой дух воинов Вильгельма Завоевателя, пел перед их строем cantilena Rollando. А в 1085 году о Роланде вспоминал умирающий [i]Роберт Гвискар – тоже нормандец, изгнавший византийцев из Италии и прославившийся захватом Рима в 1084 году. Дело в том, что Восточная часть Римской Империи или Византия не захватывала Западную часть Римской Империи, а освобождала Западную часть Римской Империи от нашествия славян и было это в середине последнего века до нашей эры. Освобождал западный Рим полководец Велизарий. Западный Рим надолго оставался нищим и безыдейным, значительно уступавшим его брату и освободителю Западной Римской Империи - Византии.
  • Seal
    Seal Вчера, 12:33
    +2
    Нубийцев, русов в третий полк он свел.
    Боруссов и славян - в четвертый полк.
    Сорабы, сербы - пятый полк его.
    Берут армян и мавров в полк шестой,
    Иерихонских жителей в седьмой.
    Из черных негров состоит восьмой.
    Из курдов - полк девятый целиком.
    В десятом - из Балиды злой народ.
    Аой!

    За десятью полками - новых десять.
    Набрали в первый мерзких хананеев,
    Далекого Валь-Фонта населенье.
    В другой свели всех турок, персов - в третий,
    В четвертый - орды диких печенегов,
    А в пятый - и аваров и сольтернцев,
    В шестой - армян и угличей свирепых.
    В седьмом отряде - Самуила племя,
    В восьмом с девятым - прусы и словенцы,
    В десятом - люд из Оксианской степи,
    Проклятый род, что в господа не верит.

    За десятью полками - десять новых.
    Полк первый - исполинские мальпрозцы,
    Второй - из гуннов, в третьем - венгров толпы.
    В четвертом - люд Бальдизы отдаленной.
    Полк пятый состоит из вальпенозцев,
    Шестой - из эглей и бойцов Марозы,
    Из ливов полк седьмой и атримонцев,
    В трех остальных - аргойльцы и кларбонцы
    И, наконец, бородачи вальфрондцы,
    Народ, который ненавистен богу.

    Премудр и светел разумом эмир.
    Он двум вождям и сыну говорит:
    "Бароны, ваше место - впереди.
    Вы поведете в бой мои полки,
    Но я себе оставлю лучших три:
    Армян отважных, турок удалых,
    Мальпрозский полк, где каждый - исполин,
    Да оксианский полк добавлю к ним.
    Мы Карла и французов разгромим.
    _________
    По моему мнению автор уж как-то очень хорошо ориентируется в названиях народов, ареал проживания которых весьма далек от Франции.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 12:53
    +2
    Прочитал с интересом, закрученный сюжет. Долго разглядывал иллюстрации. В наше время французы с маврами поменялись местами...
  • vladcub
    vladcub Вчера, 14:13
    +2
    Валерий, проясните такую путаницу:"Граф ,послали вас на
    на смерть.
    Давно вы состоите при дворе.
    Считают ваc бароном славным
    здесь
    Всегда считал,что барон и граф это различные титулы
    1. ВлР
      ВлР Вчера, 15:23
      +2
      Думаю, дело здесь в том, что франкское слово baro первоначально означало человека, мужчину.
      А baro le croisé, например, можно перевести, как крестоносец.
      То есть, графа Ганелона при дворе Карла считали славным человеком.
  • vladcub
    vladcub Вчера, 14:30
    +2
    Цитата: Astra wild2
    "любимая была у мен", вероятно,правы те кто говорят:"любовь слепа""
    Если бы мы могли предвидит,что нас ждёт с предметом нашей любви!

    Тогда это была бы не любовь