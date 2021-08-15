Надвидовая классификация вооружённых сил

В статье Многодоменные силы – новый уровень интеграции видов вооруженных сил мы рассмотрели перспективные надвидовые концепции управления вооружёнными силами (ВС) будущего.
В настоящее время вооружённые силы Российской Федерации подразделяются на виды войск – сухопутные войска (СВ), военно-морской флот (ВМФ), воздушно-космические силы (ВКС), и рода войск – ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и воздушно-десантные войска (ВДВ). Как видно, основным критерием разделения является среда, в которой осуществляется вооружённое противодействие (поверхность, воздушное пространство, моря и океаны) и/или специфика используемой техники и вооружений (применительно к РВСН и ВДВ).
Даже если говорить о проведении многодоменных операций, то в каждом виде/роде вооружённых сил какие-то вооружения будут эффективны в рамках решения определённых задач, какие-то нет.
В связи с этим предлагается дополнительно классифицировать вооружённые силы РФ «по назначению», то есть по реализуемому ими функционалу, на следующие типы:
– Стратегические ядерные силы (СЯС);
– Стратегические конвенциональные силы (СКС);
– Силы общего назначения (СОН);
– Экспедиционные силы (ЭС).
Надвидовая структура вооружённых сил
Классификация по назначению необходима для определения типа и соотношения боевых единиц разных типов и их надвидового объединения в рамках решаемых задач. Также это позволит более чётко понимать, какое место займёт та или иная боевая единица в вооружённых силах ещё на этапе формирования технического задания. Надвидовое управление позволит более эффективно применять вооружённые силы в рамках многодоменных операций.
Используемую технику и вооружения ВС определяют решаемые ими задачи. Например, стратегический бомбардировщик с крылатыми ракетами эффективен для уничтожения крупных промышленных объектов, но малопригоден для проведения контртеррористических операций.
При этом привязка боевых единиц к функционалу не является жесткой. К примеру, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) может выполнять задачи как в рамках Стратегических конвенциональных сил, нанося удары крылатыми ракетами (КР) большой дальности с неядерной боевой частью, так и в рамках Сил общего назначения, нанося удары противокорабельными ракетами (ПКР) по кораблям противника. При этом ПЛАРК может быть вооружена КР с ядерными боевыми частями (ЯБЧ), и в этом случае она может выступать как элемент СЯС. А если в конструкции ПЛАРК будет предусмотрена возможность высадки разведывательно-диверсионных подразделений, то она может применяться и для решения экспедиционных задач.
В лице ПЛАРК «Огайо» военно-морские силы (ВМС) США получили гибкий инструмент, который может использоваться для нанесения ударов КР большой дальности с ядерной или конвенциональной боевой частью, ПКР или доставки разведывательно-диверсионных подразделений
Уточним функционал СЯС, СКС, СОН и ЭС.
Типы военных конфликтов, в которых могут применяться Стратегические ядерные силы, Стратегические конвенциональные силы, Силы общего назначения и Экспедиционные силы, рассматривались в статьях Какой она может быть? Сценарии ядерной войны и Какой она может быть? Сценарии конвенциональной войны.
Стратегические ядерные силы
Функционал этого элемента вооружённых сил вполне понятен, его основная задача – ядерное сдерживание, которое обеспечивает как защиту от нанесения ядерного удара противником, так и защиту от крупномасштабного воздушно-наземного вторжения сильного противника типа США или КНР, или коалиции каких-либо стран. При этом не исключается и возможность ограниченной ядерной войны.
Предполагаемая оптимальная структура и состав перспективных СЯС РФ рассмотрена автором в статье Ядерная математика: сколько ядерных зарядов необходимо США для уничтожения российских СЯС?
С момента публикации вышеуказанной статьи появилась информация о том, что Китай осуществляет строительство нового позиционного района, включающего еще 110 шахтных пусковых установок (ШПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). С учётом ранее опубликованной информации, количество строящихся ШПУ составит 227 (!) единиц (кто там говорил, что строить ШПУ сотнями нереально).
Два новых позиционных района ШПУ с МБР, строящихся в интересах СЯС Китая
Если строительство ШПУ будет продолжаться такими темпами, то Китай первым создаст СЯС, максимально защищённые от нанесения противником внезапного обезоруживающего удара, в соответствии с концепцией, изложенной в вышеприведённой статье.
Кроме решения задач ядерного сдерживания, СЯС могут быть использованы как элемент информационной войны для оказания давления на ведущих акторов международной политики и экономики, чьи действия направлены против интересов РФ. Эта возможность и способ её реализации рассматривались в статье Конверсия силы.
Надвидовое объединение сил ядерного сдерживания позволит минимизировать появление перекосов, которые могут возникать в пользу того или иного оружия ядерного сдерживания из-за желания этого вида вооружённых сил «перетянуть» на себя финансирование. В рамках надвидового управления структуру СЯС должно определять надвидовое командования СЯС, исходя из получаемых преимуществ и возможностей, а не пожеланий видов вооружённых сил, в которые будут входить элементы СЯС.
Стратегические конвенциональные силы
Стратегические конвенциональные силы как элемент вооружённых сил в настоящее время отсутствуют – их задачи «размыты» по видам вооруженных сил. При этом СКС могут стать наиболее эффективным инструментом для сдерживания региональных держав, обладающих современными вооружёнными силами.
Концепция и состав Стратегических конвенциональных сил рассматривались в статьях Стратегическое конвенциональное оружие. Нанесение ущерба и Стратегические конвенциональные силы: носители и вооружение.
Суть Стратегических конвенциональных сил – нанесение противнику ущерба, существенно снижающего его организационные, промышленные и военные возможности, с расстояния, минимизирующего или исключающего вероятность непосредственного боевого столкновения с вооружёнными силами противника.
Необходимо понимать, что когда мы говорим о таких противниках, как США или Китай, роль СКС может быть только вспомогательной – в полномасштабном конфликте с указанными странами без СЯС не обойтись. Однако против таких стран, как Япония или Турция, в ситуациях, когда применение СЯС было бы явно чрезмерным, СКС могут стать основным сдерживающим фактором.
Ведение длительных боевых действий обычным вооружением против указанных стран может быть затруднительным, тогда как массированное применение СКС позволит парализовать их экономику, разрушить систему энергоснабжения, а то и вовсе остановить войну путём уничтожения руководства противника – эта возможность рассматривалась в статье VIP-террор как способ остановить войну. Оружие для уничтожения лидеров враждебных государств.
Гиперзвуковым боеприпасам потребуется порядка получаса для уничтожения практически любой стационарной цели в зоне досягаемости
Одним из наиболее эффективных инструментов для уничтожения лидеров враждебных государств могут стать планирующие гиперзвуковые боевые блоки, запускаемые с различных носителей, в том числе, возможно, с многоразовых ракет-носителей, своего рода «вертикальных бомбардировщиков».
Если остановить войну ударом СКС не получится, то они должны максимально ослабить вооружённые силы противника, упрощая ведение боевых действий Силами общего назначения. Например, в ходе первого удара могут быть уничтожены самолёты на аэродромах, военные базы, большая часть надводных кораблей и подводных лодок, стоящих в базе.
Боевые корабли и подводные лодки более половины времени проводят в военно-морских базах, представляя собой удобную цель для нанесения внезапного удара конвенциональным оружием большой дальности
Надвидовое объединение Стратегических конвенциональных сил необходимо для обеспечения возможности нанесения максимально интенсивного и эффективного удара в минимальный период времени с наземных, надводных, подводных и воздушных платформ.
Силы общего назначения
По сути, это большая часть существующих вооружённых сил, ориентированная на прямое противостояние с сильным противником – корабли, танки, самолёты. Их численность и эффективность будут прямо зависеть от финансовых и технологических возможностей государства.
Что это значит?
В годы холодной войны силы общего назначения СССР вполне могли на равных вести боевые действия с блоком НАТО. В настоящее время силы общего назначения Российской Федерации вряд ли смогут отразить полномасштабное вторжение объединённых войск Североатлантического альянса или даже КНР.
Можно с определённой долей уверенности утверждать, что российские СОН могут вести оборонительные боевые действия против таких стран, как Япония или Турция, но вот возможность победы над указанными странами без применения Стратегических конвенциональных сил находится под большим вопросом. Также можно признать, что российские Силы общего назначения способны разгромить вооружённые силы любой европейской державы по отдельности.
Указанная ситуация, скорее всего, сохранится и в обозримой перспективе. Переломить её может разработка перспективных комплексов вооружений, чьи возможности будут качественно превосходить характеристики боевой техники, используемой эвентуальными противниками.
По мнению автора, в XXI веке одним важнейших элементов боевой техники станет способность обеспечения активной обороны от атакующих боеприпасов противника – это комплексы активной защиты для бронетехники, лазерные комплексы самообороны и противоракеты воздух-воздух для боевых самолётов и вертолётов, противоторпедные системы самообороны для надводных кораблей и подводных лодок.
Это приведёт к тому, что облик перспективных боевых бронированных машин, боевых самолётов, надводных кораблей и подводных лодок, а также тактика их применения, претерпят существенные изменения.
Для Сил общего назначения надвидовое взаимодействие станет важнейшим способом получения преимущества на поле боя. Такое взаимодействие потребует не только соответствующего технического обеспечения, но и командных структур, способных обеспечить приоритет «горизонтального» межвидового взаимодействия над «вертикальным», действующим в рамках конкретного вида ВС.
Экспедиционные силы
Экспедиционные силы для России – понятие новое и куда менее понятное, чем даже Стратегические конвенциональные силы. Казалось бы, зачем нужны Экспедиционные силы, если есть Силы общего назначения?
Каковы, вообще, их задачи?
Экспедиционные силы – это надвидовое объединение вооружённых сил, предназначенное для отстаивания политических и экономических интересов государства за пределами собственной территории.
В статье «Взаимоотношения России с другими странами: «дружить» или колонизировать» автором сделан вывод о необходимости максимально прагматичного подхода к взаимоотношению с другими странами.
Помогать Венесуэле? Отлично, но оплата должна быть – разрешение на добычу полезных ископаемых на 100 лет или передача части территории, например, нам не помешал бы небольшой остров для создания базы флота. И вооружённые силы должны обеспечить исполнение «партнёром» его обязательств, вне зависимости от революций, переворотов, смены политического режима и прочего.
В чём отличие Экспедиционных сил от Сил общего назначения?
Логично, что активную политику экономической экспансии не получится проводить в странах типа Турции или Израиля, имеющих мощные вооружённые силы. То есть это могут быть страны третьего мира типа Сирии, Ливии, Венесуэлы, Афганистана и им подобных – страны, военные конфликты на территории которых будут проходить по большей части как контртеррористические операции, а основным противником будут разрозненные вооружённые формирования или относительно слабые армии стран третьего мира.
Боевые действия, которые ведутся с современными вооружёнными силами и с разрозненными вооружёнными формированиями, требуют совершенно разного вооружения и тактики его применения. Например, использование сил общего назначения СССР в Афганистане привело к огромным потерям в технике и живой силе, гигантским имиджевым и финансовым утратам.
Войны для защиты собственной страны и экспедиционные боевые действия требуют существенно отличающихся вооружений и тактики
Например, для противостояния странам типа Турции или Японии требуются многофункциональные истребители, высокоточное оружие, противокорабельные ракеты, способные поражать высокозащищённые цели, которые должны присутствовать в Силах общего назначения.
В существующих реалиях военные конфликты между сильными высокотехнологичными противниками, скорее всего, будут сильно ограничены по времени. При этом экспедиционные операции в горячих точках могут длиться долгие годы, что подтверждается боевыми действиями в Сирии, соответственно, используемое Экспедиционными силами вооружение должно отличаться сниженной стоимостью эксплуатации – не нужны технологии малозаметности, рекорды высоты и дальности полёта.
Таким образом, Экспедиционные силы должны представлять собой профессионально обученные подразделения, предназначенные для ведения боевых действий за пределами собственной территории против нерегулярных вооружённых формирований и вооружённых сил развивающихся стран. Экспедиционные силы должны обладать высокой мобильностью, транспортными и десантными кораблями, специфичной боевой техникой, которая может эффективно вести боевые действия в городской застройке и на пересечённой местности. Бойцы ЭС должны обладать подготовкой для ведения боевых действий в условиях пустынного и тропического климата, изучать иностранные языки (хотя бы на базовом уровне) и т.д.
Примеры вооружений, которые могут эффективно использовать ЭС, рассматривались в статьях Боевая машина поддержки танков Т-18 на базе платформы «Армата», Автомобиль «Тигр-снайпер»: дистанционно управляемые модули высокоточного оружия для наземной боевой техники. Также Экспедиционным силам могут быть полезны такие специфичные образцы вооружений, как лёгкие винтовые штурмовики, целесообразность применения которых в Силах общего назначения, в общем-то, отсутствует.
Экспедиционные силы могут использовать такое вооружение, потребность в котором у Сил общего назначения отсутствует или незначительна
Во многом действия Экспедиционных сил должны опираться на действия Сил специальных операций, и они должны плотно взаимодействовать с частными военными компаниями (ЧВК), роль которых в экспедиционных операциях будет только возрастать. Перспективный формат использования ЧВК рассматривался в статье Война по аутсорсингу.
В рамках надвидового «разделения труда» Силы общего назначения могут реализовывать прямое прикрытие Экспедиционных сил (обеспечение обороны мест базирования), Силы ядерного сдерживания и Стратегические конвенциональные силы организовывают сдерживание сильного противника угрозой ответного удара, сами Экспедиционные силы осуществляют непосредственное ведение боевых действий с противником, а ЧВК действуют в «серых зонах», когда прямое участие наших вооружённых сил нежелательно по тем или иным причинам.
Вывод
Внедрение надвидовой классификации и управления вооружёнными силами РФ «по назначению», то есть по реализуемому ими функционалу, позволит оптимизировать структуру Стратегических ядерных сил без необоснованных перекосов в пользу какого-либо вида вооружённых сил, сформировать Стратегические конвенциональные силы, способные оптимально распределять и концентрировать усилия видов вооружённых сил при нанесении массированных ударов конвенциональным оружием большой дальности, обеспечить многодоменное ведение боевых действий Силами общего назначения, максимально используя преимущества и нивелируя недостатки того или иного вида вооружённых сил, построить Экспедиционные силы, способные эффективно отстаивать экономические интересы Российской Федерации за рубежом.