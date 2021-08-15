Надвидовая классификация вооружённых сил



Надвидовая структура вооружённых сил



В лице ПЛАРК «Огайо» военно-морские силы (ВМС) США получили гибкий инструмент, который может использоваться для нанесения ударов КР большой дальности с ядерной или конвенциональной боевой частью, ПКР или доставки разведывательно-диверсионных подразделений

Стратегические ядерные силы



Два новых позиционных района ШПУ с МБР, строящихся в интересах СЯС Китая

Стратегические конвенциональные силы



Гиперзвуковым боеприпасам потребуется порядка получаса для уничтожения практически любой стационарной цели в зоне досягаемости



Боевые корабли и подводные лодки более половины времени проводят в военно-морских базах, представляя собой удобную цель для нанесения внезапного удара конвенциональным оружием большой дальности

Силы общего назначения



Перспективные комплексы самообороны изменят облик и тактику применения боевой техники

Экспедиционные силы



Войны для защиты собственной страны и экспедиционные боевые действия требуют существенно отличающихся вооружений и тактики



Экспедиционные силы могут использовать такое вооружение, потребность в котором у Сил общего назначения отсутствует или незначительна



Предполагаемая география присутствия российских ЧВК

Вывод