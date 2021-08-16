Год 2050-й: в бой пойдут одни «старики»?

Как это ни странно, в США тоже думают над тем, что будет через 20-30 лет в плане вооружений. И не только потому, что много проектов, на которые улетают миллиарды, заканчиваются ничем. Просто потому, что действительно, техника не вечна, и рано или поздно ее придется менять либо на более современную, либо на ту, что не хуже.
Американский журнал «Air Force Magazine» опубликовал материал Джона Тирпака о том, какие перспективы развития имеются у ВВС США.
Действительно, сегодня перед ВВС США стоят очень непростые задачи. Парк самолетов надо обновлять, и более того, поставлена задача максимально сократить разнотипность самолетов, стоящих на вооружении. Это действительно непростая вещь. Только пять моделей истребителей-бомбардировщиков.
Да, производство F-22 прекращено, но уже построенные самолеты до окончания своего ресурса будут находиться на вооружении. А-10, которые воевал еще в 70-х годах прошлого века, тоже никуда не денется, ему просто пока нет замены, как и российскому Су-25. F-35 – это вообще крылатый вопрос века, с этим самолетом действительно пока больше вопросов, чем ответов.
И что остается так, чтобы закрыв глаза, ответить на вопрос «На чем завтра лететь»?
Да, все те же F-15 и F-16. Ну и F/А-18 на флоте.
Интересно, но в самой передовой в плане затрат на вооружение стране, все обстоит примерно так же, как в России. То есть, парк военной техники очень сильно напоминает благословенные 80-е годы прошлого века, когда во многих странах наблюдался фантастический прорыв в вооружениях.
Действительно, и американские F-15 и F-16, и российские Су-30 и Су-35 – они все оттуда родом.
Понятно, что в США сделают все, чтобы довести до ума F-35. Или, в перспективе, дополнить его еще одним новым самолетом, которые вполне ожидаемо будут разработаны.
Кроме того, эти разработки подстегивает мода на беспилотные истребители, которые все больше занимают умы конструкторов и военных.
Сегодня ВВС США реально находятся в переходном состоянии. Переходят из 80-х годов в 40-е следующего века, из 20 в 21 век. Это сложно, но реально.
Для этого «всего-навсего» надо только списать часть старых самолетов и заменить их на новые. Ну и найти на это средства, естественно. А средства потратить как на разработки, так и на постройку новых самолетов, которые не на бумаге, а по факту смогут быть на равных с машинами России и Китая, которые все агрессивнее завоевывают как небо, так и международный рынок. И с этим вторжением тоже надо что-то делать.
В своем выступлении в июне 2021 года в Комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз К. Браун-младший заявил, что неспособность действовать сейчас – это явная возможность того, что Китай сможет победить США в вероятной воздушной войне будущего.
Вообще многие военные в США сегодня очень внимательно смотрят как за развитием авиации в других странах, так и за развитием систем ПВО. Особенно это касается Китая, чья армия сейчас находится в состоянии долгосрочного и довольно бурного развития.
Заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Хиноте считает, что китайский истребитель J-20 с усовершенствованной ракетой нового поколения класса «воздух-воздух» сможет стать реальной угрозой превосходству американских самолетов.
Если учесть, что за J-20 в КНР на испытаниях находится еще и J-31, от которого китайцы ждут примерно тех же результатов, как в США от F-35 вслед за F-22, то повод для определенного беспокойства имеется.
А как известно, если в США в чем-то видят повод для беспокойства, то американцы из себя вывернутся, чтобы это беспокойство ликвидировать.
Потому в США была запущена программа САРЕ (Cost Assessment and Program Evaluation), которую реализуют Министерство обороны США и Генеральный штаб. Программа изучит реальное состояние тактической авиации и скорректирует план развития истребительной и штурмовой авиации в временном и финансовом аспектах.
Понятно, что «исследования» тактической авиации в США не дадут окончательного ответа, каким должен стать состав авиации к рубежу 2040 года, обстановка в мире меняется, но тем не менее, планы должны быть разработаны и откорректированы. Но развитие всей структуры ВВС США будет зависеть о того, какие выводы сделают в рамках исследований этой программы.
Есть предположения, исходя из которых можно сделать выводы о том, что истребительную авиацию сократят с семи типов самолетов до «4+1», где «4» - это F-35, на который сегодня в США возлагают большие надежды, новый F-15EX, F-16 или заменяющий его перспективный самолет и опять же перспективный NGAD. «+1» - это старый добрый A-10, которому пока нет замены даже в принципе.
Такой расклад озвучил один из генералов штаба ВВС Браун. То есть, человек сведущий. Что интересно в списке?
Главный «сюрприз» - это отсутствие в списке F-22 и F-15C/D и E. С первым все понятно. «Рапторов» выпустили не столько, чтобы на них можно было бы серьезно рассчитывать или тратить ресурсы на модернизации. Так что «Рапторы» не будут задействованы в будущем авиации США. Слишком мало и слишком дорого – вот две главные причины.
F-22 будет постепенно выводиться из состава ВВС США, учитывая, что к 2030 году ему исполнится 25 лет, самое время для того, чтобы с ним попрощаться. К тому времени станет более-менее понятно с F-35, да и проект NGAD может перейти к стадии активных испытаний.
Как сказал Хиноте, «F-22 – самолет с хорошими характеристиками, но у него есть свои ограничения».
А потому в штабе ВВС прекрасно понимают, что рассчитывать на «Раптор» в будущем они просто не могут себе позволить. С помощью этого самолета невозможно уверенно завоевать превосходство в воздухе, даже если и провести F-22 через череду модернизаций. Хиноте это подчеркнул, сказав, что господство в воздухе – это не та тема, в которой они готовы рисковать, используя F-22.
Ну а один из последних гвоздей в крышку гроба забил заместитель начальника штаба ВВС США по планам и программам генерал-лейтенант Дэвид Нахом. Генерал считает, что ВВС США просто не могут чисто финансово, на длительную перспективу, позволить себе содержать семь типов стареющих истребителей.
Семь типов – это слишком много и опять же, слишком дорого. Нахом озвучил неприятную цифру: 44% самолетов ВВС США приближаются к порогу выработки своего ресурса.
Тот же F-15C уже достиг запланированного предела срока службы и его ресурс продлять нет никакого смысла, потому что это небезопасно во-первых и невыгодно экономически во-вторых. Да, в распоряжении ВВС США сегодня имеется новейшая модификация F-15EX, который и должен заменить откровенно устаревшие F-15C, которые уже имеют ограничения по скорости и нагрузке, и в случае успешной работы, F-15EX также заменит F-15E.
Сегодня средний возраст истребителей ВВС США находится на уровне цифры 28 лет. Это тревожная цифра, которая красным цветом сигнализирует о необходимом обновлении парка истребительной авиации. F-15EX - самый быстрый способ снизить этот показатель.
Интересный момент, в ходе которого красной нитью проходит параллель с российской действительностью.
Если верить источникам в Пентагоне, то новый F-15EX стоит примерно столько же, сколько и новый F-35. Однако, как таковой F-15 давно известен и «обкатан», плюс стоимость его эксплуатации значительно ниже, чем у F-35.
Это напоминает российские реалии, когда ВКС РФ отказались от Су-57 в пользу проверенного временем и эксплуатации Су-35. И это совершенно нормальное явление.
И здесь командование ВВС США пошло по тому же пути. Перевооружение эскадрилий с F-15C на F-15EX займет намного меньше времени и усилий, чем аналогичные действия с F-35. Перевооружение на F-35 намного сложнее, требуя строительства новых военных объектов, оборудования, специалистов. Причем, специалистов обученных и подготовленных. Плюс отдельно переподготовка летчиков на другую машину, это тоже стоит денег.
Деньги необходимо расходовать с умом, это факт. Даже наличие у США такого огромного денежного ресурса, как оборонный бюджет, не говорит о том, что этот ресурс бесконечен.
Соответственно, когда сегодня речь постоянно заход о сокращениях в оборонном бюджете, есть смысл менять устаревшие самолеты на новые F-15EX, которые могут быть сегодня и в достаточных количествах. Да, самолет все равно является истребителем лишь четвертого поколения, но и противостоять ему придется точно не армадам J-31и Су-57. Так что в этом плане все более-менее логично выглядит.
Уже к 2026 году ВВС США планирует списать и вывести из эксплуатации огромное количество – 421 самолет. А на замену успеют встать только 304 самолета. То есть, чистое сокращение составит 117 самолетов, а это получается крупнейшее сокращение ВВС США за два последних десятилетия.
Это очень серьезный момент.
К концу 2026 года должны быть списаны все 234 истребителя F-15C. На замену придут всего 84 истребителя F-15ЕХ. Больше выпустить не в состоянии фирма-изготовитель «Боинг» в отведенные сроки. Второй серией станут еще 60 истребителей, а всего контракт с «Боингом» предусматривает выпуск до 200 самолетов.
Да, F-15ЕХ смотрится на фоне «старичков» F-15С и Е намного более уверенно. «Воздушный грузовик с оружием» будет иметь большую дальность из-за наличия новой системы баков для горючего, два дополнительных узла подвески для вооружения, способность нести крупногабаритное вооружение класса «воздух-земля».
Так что расклад вполне: F-15ЕХ в качестве основного истребителя-бомбардировщика и F-35 в качестве самолета для специальных операций.
F-22 и F-16 будут выводиться из строя. Да, тот же «Раптор» какое-то время еще послужит, но точно не до 2040 года, так как даже постоянно модернизируя этот самолет нереально дотащить еще 20 лет. К тому же сами американцы говорят о том, что этот самолет просто не сможет стать конкурентоспособным, несмотря на все модернизации.
А «Боевой сокол» F-16 также будут «тащить», пока не наделают новых F-15ЕХ. Самые ранние, первые «блоки» F-16 будут списаны, это 124 самолета, а оставшиеся 812 после 2026 года будут использовать до выработки ресурса, модернизируя насколько это позволят средства.
Возможно, будет списано намного больше самолетов. Если верить выкладкам штаба ВВС, для обеспечения безопасности страны в ближайшие 15 лет будет достаточно около 600 самолетов для участия во всех возможных конфликтах. Вопрос только в том, на каких театрах военных действий и против каких противников придется воевать.
Конечно, для того, чтобы воевать с террористами и обеспечивать ПВО самих США, вполне достаточно и модернизированных F-16. Если же боевые действия будут вестись против стран, обладающих развитыми и приличными ВВС, то здесь эффективность F-16 откровенно ставится под сомнения. Причем, самими американцами.
Да, тот же F-35 мог бы выполнять роль «универсального солдата», если бы его эксплуатация была бы не такой разорительной. Вообще с ценой использования F-35 надо что-то решать, либо, как вариант, бросить все силы на отработку альтернативы, перспективного многоцелевого истребителя «Multi-Role Fighter-Experimental» (MR-X).
Разработки ведутся пока не в самом быстром темпе, но есть сведения, что через 6-8 лет наступит время принятия решения по этом проекту.
Да, в течении следующих лет, с 2025 до 2030 года, ВВС США планируют приобрести 220 F-35А. Это, конечно, весомая цифра, но она не сможет компенсировать все старые самолеты, которые будут выведены из эксплуатации. Так что F-15ЕХ действительно единственный разумный вариант для ВВС США.
Говоря о А-10, стоит сказать, что ресурс имеющихся в распоряжении ВВС штурмовиков тоже не вечен. И «Бородавочников» тоже будут сокращать до семи эскадрилий, 218 штук. Есть планы модернизировать имеющиеся А-10 путем замены крыльев и двигателей и таким образом протянуть до 2035 года.
Если посмотреть внимательно на А-10, то он штурмовик. Самолет передней линии боя, наносящий удары по противнику, по его передовым позициям. Каким образом этот самолет может стать полезным в системе ПВО США – вопрос.
А-10 не может сражаться с другими самолетами, не сможет осуществлять ПВО континентальной части США, не сможет решать вопросы противодействия SEAD. Причем, невысокая живучесть А-10 и довольно узкий спектр применения поставили крест на будущем не только этого штурмовика, но и проектов, которые могли бы прийти на замену А-10.
По словам Хиноте, в Пентагоне идут жаркие споры, так как другие виды вооруженных сил настаивают на разработке собственных ударных систем большой дальности, и в будущем непосредственная авиационная поддержка будет «сильно отличаться» от сегодняшней.
Соответственно, будут отличаться и набор самолетов, которые станут осуществлять защиту интересов США.
Есть система Next-Generation Air Dominance (NGAD), на которую делается основная ставка в штабе ВВС США. На разработку программы уже потрачено более 1,5 миллиарда долларов и в рамках этой программы ведутся разработки проектов самолетов завтрашнего дня. И ведутся успешно.
Первый образец NGAD уже поднялся в воздух в 2020 году. Сведения глубоко секретны, но есть информация о том, что в результате полетов были установлены рекорды высоты.
Генерал Браун сообщил, что NGAD будет «многоцелевым» самолетом, способным поражать наземные и воздушные цели». Браун заявил, что самолет получит все виды вооружений, которые помогут ему решить все задачи по поражению целей и гарантировать выживаемость самолета. Плюс NGAD «будет иметь малозаметность по всему спектру».
NGAD описывается как «семейство систем», которое, вероятно, будет включать в себя беспилотные самолеты сопровождения для таких задач, как подавление ПВО (SEAD), РЭБ и несение дополнительного вооружения.
Концепция NGAD предусматривает довольно небольшое количество самолетов подобного плана, от 50 до 100 единиц. Самолет должен будет успевать за изменением обстановки в мире и оставаться актуальным. Считается, что будет проще спроектировать и изготовить через 6-12 лет самолет нового поколения, чем в течении долгого времени модернизировать старые самолеты.
Считается, что такой подход будет более рациональным и экономичным. Здесь все упирается в технологии и возможности быстрого реагирования системы. Руководство ВВС приветствовало бы вариант «раздвоения» проекта NGAD на две стороны: один для действий в Тихом океане, с увеличенным радиусом действия, и другой, для более коротких расстояний в Европе и на Ближнем Востоке.
Однако Хиноте честно выразил сомнение в том, что 10 лет будет достаточно для того, чтобы ввести в строй первый NGAD. Несмотря на то, какое впечатление на летчиков, членов Конгресса, которые были допущены на испытания и самого Хиноте произвел летающий прототип самолета.
Кроме того, руководство ВВС еще не определилось на тему того, какую роль при самолете будут играть беспилотники или дистанционно управляемые ударные системы. И что они будут собой представлять. Пока идет работа по изучению недорогих автономных ударных систем Low-Cost Autonomous Attritable Systems (LCAAS).
LCAAS – это в первую очередь беспилотные самолеты, достаточно дешевые, чтобы их можно было бы безболезненно терять в рамках любой военной кампании. Сегодня в ВВС США считается, что после 2030 года правильное сочетание и грамотное использование обычных и беспилотных самолетов будет залогом успеха.
А на закуску бюджет.
Интересно, но с бюджетом все не так просто. В 2022 году запланирован вывод из состава ВВС 42 единиц A-10, 48 единиц F-15C/D и 47 единиц F-16C/D.
И при таком количестве списываемых самолетов будет закуплено всего 48 единиц F-35A и 12 единиц F-15EX. Кроме того, ВВС США запросили еще 12 самолетов F-15EX в своем списке нефинансируемых приоритетов, представленном Конгрессу США в июне 2021 года. И ни одного дополнительного F-35.
Возможно, что в ВВС США рассчитывают на то, что Конгресс может добавить некоторое количество самолетов в программу по своей инициативе. Но основные источники информации говорят о том, что в год будут заказывать не более 43 единиц F-35, пока не пойдет в серию версия F-35 Block 4.
При этом считается, что F-35 уже устарел, так как разработки по нему начались в 80-х годах прошлого века.
Основная задача, которую предстоит решить завтра ВВС США – это изобретение и закупка самолетов, которые смогут эффективно, без вливания дополнительных средств, прослужить 10-20 лет. Не дольше. И без дорогостоящих модернизаций.
И немаловажный момент: летчики будут использовать такие самолеты без переучивания. Летая на протяжении всей своей карьеры без траты времени на переучивание.
Хиноте считает, что если в ВВС США смогут решить такой комплекс задач, то превосходство в воздухе американцы себе обеспечат в любом регионе мира.