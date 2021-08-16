Военное обозрение
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Год 2050-й: в бой пойдут одни «старики»?

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Как это ни странно, в США тоже думают над тем, что будет через 20-30 лет в плане вооружений. И не только потому, что много проектов, на которые улетают миллиарды, заканчиваются ничем. Просто потому, что действительно, техника не вечна, и рано или поздно ее придется менять либо на более современную, либо на ту, что не хуже.


Американский журнал «Air Force Magazine» опубликовал материал Джона Тирпака о том, какие перспективы развития имеются у ВВС США.

Действительно, сегодня перед ВВС США стоят очень непростые задачи. Парк самолетов надо обновлять, и более того, поставлена задача максимально сократить разнотипность самолетов, стоящих на вооружении. Это действительно непростая вещь. Только пять моделей истребителей-бомбардировщиков.

Да, производство F-22 прекращено, но уже построенные самолеты до окончания своего ресурса будут находиться на вооружении. А-10, которые воевал еще в 70-х годах прошлого века, тоже никуда не денется, ему просто пока нет замены, как и российскому Су-25. F-35 – это вообще крылатый вопрос века, с этим самолетом действительно пока больше вопросов, чем ответов.

И что остается так, чтобы закрыв глаза, ответить на вопрос «На чем завтра лететь»?

Да, все те же F-15 и F-16. Ну и F/А-18 на флоте.


Интересно, но в самой передовой в плане затрат на вооружение стране, все обстоит примерно так же, как в России. То есть, парк военной техники очень сильно напоминает благословенные 80-е годы прошлого века, когда во многих странах наблюдался фантастический прорыв в вооружениях.

Действительно, и американские F-15 и F-16, и российские Су-30 и Су-35 – они все оттуда родом.

Понятно, что в США сделают все, чтобы довести до ума F-35. Или, в перспективе, дополнить его еще одним новым самолетом, которые вполне ожидаемо будут разработаны.

Кроме того, эти разработки подстегивает мода на беспилотные истребители, которые все больше занимают умы конструкторов и военных.

Сегодня ВВС США реально находятся в переходном состоянии. Переходят из 80-х годов в 40-е следующего века, из 20 в 21 век. Это сложно, но реально.

Для этого «всего-навсего» надо только списать часть старых самолетов и заменить их на новые. Ну и найти на это средства, естественно. А средства потратить как на разработки, так и на постройку новых самолетов, которые не на бумаге, а по факту смогут быть на равных с машинами России и Китая, которые все агрессивнее завоевывают как небо, так и международный рынок. И с этим вторжением тоже надо что-то делать.

В своем выступлении в июне 2021 года в Комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз К. Браун-младший заявил, что неспособность действовать сейчас – это явная возможность того, что Китай сможет победить США в вероятной воздушной войне будущего.

Вообще многие военные в США сегодня очень внимательно смотрят как за развитием авиации в других странах, так и за развитием систем ПВО. Особенно это касается Китая, чья армия сейчас находится в состоянии долгосрочного и довольно бурного развития.

Заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Хиноте считает, что китайский истребитель J-20 с усовершенствованной ракетой нового поколения класса «воздух-воздух» сможет стать реальной угрозой превосходству американских самолетов.

Если учесть, что за J-20 в КНР на испытаниях находится еще и J-31, от которого китайцы ждут примерно тех же результатов, как в США от F-35 вслед за F-22, то повод для определенного беспокойства имеется.


А как известно, если в США в чем-то видят повод для беспокойства, то американцы из себя вывернутся, чтобы это беспокойство ликвидировать.

Потому в США была запущена программа САРЕ (Cost Assessment and Program Evaluation), которую реализуют Министерство обороны США и Генеральный штаб. Программа изучит реальное состояние тактической авиации и скорректирует план развития истребительной и штурмовой авиации в временном и финансовом аспектах.

Понятно, что «исследования» тактической авиации в США не дадут окончательного ответа, каким должен стать состав авиации к рубежу 2040 года, обстановка в мире меняется, но тем не менее, планы должны быть разработаны и откорректированы. Но развитие всей структуры ВВС США будет зависеть о того, какие выводы сделают в рамках исследований этой программы.

Есть предположения, исходя из которых можно сделать выводы о том, что истребительную авиацию сократят с семи типов самолетов до «4+1», где «4» - это F-35, на который сегодня в США возлагают большие надежды, новый F-15EX, F-16 или заменяющий его перспективный самолет и опять же перспективный NGAD. «+1» - это старый добрый A-10, которому пока нет замены даже в принципе.

Год 2050-й: в бой пойдут одни «старики»?

Такой расклад озвучил один из генералов штаба ВВС Браун. То есть, человек сведущий. Что интересно в списке?

Главный «сюрприз» - это отсутствие в списке F-22 и F-15C/D и E. С первым все понятно. «Рапторов» выпустили не столько, чтобы на них можно было бы серьезно рассчитывать или тратить ресурсы на модернизации. Так что «Рапторы» не будут задействованы в будущем авиации США. Слишком мало и слишком дорого – вот две главные причины.

F-22 будет постепенно выводиться из состава ВВС США, учитывая, что к 2030 году ему исполнится 25 лет, самое время для того, чтобы с ним попрощаться. К тому времени станет более-менее понятно с F-35, да и проект NGAD может перейти к стадии активных испытаний.


Как сказал Хиноте, «F-22 – самолет с хорошими характеристиками, но у него есть свои ограничения».

А потому в штабе ВВС прекрасно понимают, что рассчитывать на «Раптор» в будущем они просто не могут себе позволить. С помощью этого самолета невозможно уверенно завоевать превосходство в воздухе, даже если и провести F-22 через череду модернизаций. Хиноте это подчеркнул, сказав, что господство в воздухе – это не та тема, в которой они готовы рисковать, используя F-22.

Ну а один из последних гвоздей в крышку гроба забил заместитель начальника штаба ВВС США по планам и программам генерал-лейтенант Дэвид Нахом. Генерал считает, что ВВС США просто не могут чисто финансово, на длительную перспективу, позволить себе содержать семь типов стареющих истребителей.

Семь типов – это слишком много и опять же, слишком дорого. Нахом озвучил неприятную цифру: 44% самолетов ВВС США приближаются к порогу выработки своего ресурса.

Тот же F-15C уже достиг запланированного предела срока службы и его ресурс продлять нет никакого смысла, потому что это небезопасно во-первых и невыгодно экономически во-вторых. Да, в распоряжении ВВС США сегодня имеется новейшая модификация F-15EX, который и должен заменить откровенно устаревшие F-15C, которые уже имеют ограничения по скорости и нагрузке, и в случае успешной работы, F-15EX также заменит F-15E.


Сегодня средний возраст истребителей ВВС США находится на уровне цифры 28 лет. Это тревожная цифра, которая красным цветом сигнализирует о необходимом обновлении парка истребительной авиации. F-15EX - самый быстрый способ снизить этот показатель.

Интересный момент, в ходе которого красной нитью проходит параллель с российской действительностью.

Если верить источникам в Пентагоне, то новый F-15EX стоит примерно столько же, сколько и новый F-35. Однако, как таковой F-15 давно известен и «обкатан», плюс стоимость его эксплуатации значительно ниже, чем у F-35.

Это напоминает российские реалии, когда ВКС РФ отказались от Су-57 в пользу проверенного временем и эксплуатации Су-35. И это совершенно нормальное явление.

И здесь командование ВВС США пошло по тому же пути. Перевооружение эскадрилий с F-15C на F-15EX займет намного меньше времени и усилий, чем аналогичные действия с F-35. Перевооружение на F-35 намного сложнее, требуя строительства новых военных объектов, оборудования, специалистов. Причем, специалистов обученных и подготовленных. Плюс отдельно переподготовка летчиков на другую машину, это тоже стоит денег.

Деньги необходимо расходовать с умом, это факт. Даже наличие у США такого огромного денежного ресурса, как оборонный бюджет, не говорит о том, что этот ресурс бесконечен.

Соответственно, когда сегодня речь постоянно заход о сокращениях в оборонном бюджете, есть смысл менять устаревшие самолеты на новые F-15EX, которые могут быть сегодня и в достаточных количествах. Да, самолет все равно является истребителем лишь четвертого поколения, но и противостоять ему придется точно не армадам J-31и Су-57. Так что в этом плане все более-менее логично выглядит.

Уже к 2026 году ВВС США планирует списать и вывести из эксплуатации огромное количество – 421 самолет. А на замену успеют встать только 304 самолета. То есть, чистое сокращение составит 117 самолетов, а это получается крупнейшее сокращение ВВС США за два последних десятилетия.

Это очень серьезный момент.

К концу 2026 года должны быть списаны все 234 истребителя F-15C. На замену придут всего 84 истребителя F-15ЕХ. Больше выпустить не в состоянии фирма-изготовитель «Боинг» в отведенные сроки. Второй серией станут еще 60 истребителей, а всего контракт с «Боингом» предусматривает выпуск до 200 самолетов.

Да, F-15ЕХ смотрится на фоне «старичков» F-15С и Е намного более уверенно. «Воздушный грузовик с оружием» будет иметь большую дальность из-за наличия новой системы баков для горючего, два дополнительных узла подвески для вооружения, способность нести крупногабаритное вооружение класса «воздух-земля».

Так что расклад вполне: F-15ЕХ в качестве основного истребителя-бомбардировщика и F-35 в качестве самолета для специальных операций.


F-22 и F-16 будут выводиться из строя. Да, тот же «Раптор» какое-то время еще послужит, но точно не до 2040 года, так как даже постоянно модернизируя этот самолет нереально дотащить еще 20 лет. К тому же сами американцы говорят о том, что этот самолет просто не сможет стать конкурентоспособным, несмотря на все модернизации.

А «Боевой сокол» F-16 также будут «тащить», пока не наделают новых F-15ЕХ. Самые ранние, первые «блоки» F-16 будут списаны, это 124 самолета, а оставшиеся 812 после 2026 года будут использовать до выработки ресурса, модернизируя насколько это позволят средства.

Возможно, будет списано намного больше самолетов. Если верить выкладкам штаба ВВС, для обеспечения безопасности страны в ближайшие 15 лет будет достаточно около 600 самолетов для участия во всех возможных конфликтах. Вопрос только в том, на каких театрах военных действий и против каких противников придется воевать.

Конечно, для того, чтобы воевать с террористами и обеспечивать ПВО самих США, вполне достаточно и модернизированных F-16. Если же боевые действия будут вестись против стран, обладающих развитыми и приличными ВВС, то здесь эффективность F-16 откровенно ставится под сомнения. Причем, самими американцами.

Да, тот же F-35 мог бы выполнять роль «универсального солдата», если бы его эксплуатация была бы не такой разорительной. Вообще с ценой использования F-35 надо что-то решать, либо, как вариант, бросить все силы на отработку альтернативы, перспективного многоцелевого истребителя «Multi-Role Fighter-Experimental» (MR-X).

Разработки ведутся пока не в самом быстром темпе, но есть сведения, что через 6-8 лет наступит время принятия решения по этом проекту.

Да, в течении следующих лет, с 2025 до 2030 года, ВВС США планируют приобрести 220 F-35А. Это, конечно, весомая цифра, но она не сможет компенсировать все старые самолеты, которые будут выведены из эксплуатации. Так что F-15ЕХ действительно единственный разумный вариант для ВВС США.

Говоря о А-10, стоит сказать, что ресурс имеющихся в распоряжении ВВС штурмовиков тоже не вечен. И «Бородавочников» тоже будут сокращать до семи эскадрилий, 218 штук. Есть планы модернизировать имеющиеся А-10 путем замены крыльев и двигателей и таким образом протянуть до 2035 года.

Если посмотреть внимательно на А-10, то он штурмовик. Самолет передней линии боя, наносящий удары по противнику, по его передовым позициям. Каким образом этот самолет может стать полезным в системе ПВО США – вопрос.


А-10 не может сражаться с другими самолетами, не сможет осуществлять ПВО континентальной части США, не сможет решать вопросы противодействия SEAD. Причем, невысокая живучесть А-10 и довольно узкий спектр применения поставили крест на будущем не только этого штурмовика, но и проектов, которые могли бы прийти на замену А-10.

По словам Хиноте, в Пентагоне идут жаркие споры, так как другие виды вооруженных сил настаивают на разработке собственных ударных систем большой дальности, и в будущем непосредственная авиационная поддержка будет «сильно отличаться» от сегодняшней.

Соответственно, будут отличаться и набор самолетов, которые станут осуществлять защиту интересов США.

Есть система Next-Generation Air Dominance (NGAD), на которую делается основная ставка в штабе ВВС США. На разработку программы уже потрачено более 1,5 миллиарда долларов и в рамках этой программы ведутся разработки проектов самолетов завтрашнего дня. И ведутся успешно.

Первый образец NGAD уже поднялся в воздух в 2020 году. Сведения глубоко секретны, но есть информация о том, что в результате полетов были установлены рекорды высоты.


Генерал Браун сообщил, что NGAD будет «многоцелевым» самолетом, способным поражать наземные и воздушные цели». Браун заявил, что самолет получит все виды вооружений, которые помогут ему решить все задачи по поражению целей и гарантировать выживаемость самолета. Плюс NGAD «будет иметь малозаметность по всему спектру».

NGAD описывается как «семейство систем», которое, вероятно, будет включать в себя беспилотные самолеты сопровождения для таких задач, как подавление ПВО (SEAD), РЭБ и несение дополнительного вооружения.

Концепция NGAD предусматривает довольно небольшое количество самолетов подобного плана, от 50 до 100 единиц. Самолет должен будет успевать за изменением обстановки в мире и оставаться актуальным. Считается, что будет проще спроектировать и изготовить через 6-12 лет самолет нового поколения, чем в течении долгого времени модернизировать старые самолеты.

Считается, что такой подход будет более рациональным и экономичным. Здесь все упирается в технологии и возможности быстрого реагирования системы. Руководство ВВС приветствовало бы вариант «раздвоения» проекта NGAD на две стороны: один для действий в Тихом океане, с увеличенным радиусом действия, и другой, для более коротких расстояний в Европе и на Ближнем Востоке.

Однако Хиноте честно выразил сомнение в том, что 10 лет будет достаточно для того, чтобы ввести в строй первый NGAD. Несмотря на то, какое впечатление на летчиков, членов Конгресса, которые были допущены на испытания и самого Хиноте произвел летающий прототип самолета.

Кроме того, руководство ВВС еще не определилось на тему того, какую роль при самолете будут играть беспилотники или дистанционно управляемые ударные системы. И что они будут собой представлять. Пока идет работа по изучению недорогих автономных ударных систем Low-Cost Autonomous Attritable Systems (LCAAS).

LCAAS – это в первую очередь беспилотные самолеты, достаточно дешевые, чтобы их можно было бы безболезненно терять в рамках любой военной кампании. Сегодня в ВВС США считается, что после 2030 года правильное сочетание и грамотное использование обычных и беспилотных самолетов будет залогом успеха.

А на закуску бюджет.

Интересно, но с бюджетом все не так просто. В 2022 году запланирован вывод из состава ВВС 42 единиц A-10, 48 единиц F-15C/D и 47 единиц F-16C/D.

И при таком количестве списываемых самолетов будет закуплено всего 48 единиц F-35A и 12 единиц F-15EX. Кроме того, ВВС США запросили еще 12 самолетов F-15EX в своем списке нефинансируемых приоритетов, представленном Конгрессу США в июне 2021 года. И ни одного дополнительного F-35.

Возможно, что в ВВС США рассчитывают на то, что Конгресс может добавить некоторое количество самолетов в программу по своей инициативе. Но основные источники информации говорят о том, что в год будут заказывать не более 43 единиц F-35, пока не пойдет в серию версия F-35 Block 4.


При этом считается, что F-35 уже устарел, так как разработки по нему начались в 80-х годах прошлого века.

Основная задача, которую предстоит решить завтра ВВС США – это изобретение и закупка самолетов, которые смогут эффективно, без вливания дополнительных средств, прослужить 10-20 лет. Не дольше. И без дорогостоящих модернизаций.

И немаловажный момент: летчики будут использовать такие самолеты без переучивания. Летая на протяжении всей своей карьеры без траты времени на переучивание.

Хиноте считает, что если в ВВС США смогут решить такой комплекс задач, то превосходство в воздухе американцы себе обеспечат в любом регионе мира.
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20 комментариев
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:48
    0
    эффективно, без вливания дополнительных средств, прослужить 10-20 лет. Не дольше. И без дорогостоящих модернизаций.

    Нууууу...
    Про 20 лет , это они загнули.
    В эпоху то " ускоряющегося научно-технического прогресса".
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:33
      +1
      . «Рапторов» выпустили не столько, чтобы на них можно было бы серьезно рассчитывать или тратить ресурсы на модернизации. Так что «Рапторы» не будут задействованы в будущем авиации США. Слишком мало

      А у нас выпустят Су-57 когда-нибудь столько же? Если да, то к какому году?

      Вот интересны оценки как у них, и как у нас.
      У них слишком мало и нельзя серьезно рассчитывать
      это пара сотен Рапторов (или около того), а у нас МО заказало крупную партию Су-57, аж 76 единиц.

      контракт на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57 может стать рекордным в истории Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)


      Контракт на производство большой партии подписали по личному распоряжению Владимира Путина


      Но и 76 самолётов пятого поколения мы можем не получить по контракту к 2028 году, глядя на их темпы выпуска. Хотя изначально это было реалистично. Планировалось выпускать темпом по 8-9 самолётов в год с 2019 года.
      1. demiurg
        demiurg Сегодня, 09:58
        +2
        Потому что бюджет МО РФ меньше американского раз в десять. И населения у нас более чем в два раза меньше. И кстати, если посмотреть заказы ВКС РФ, то как правило партии в размере 70-80 машин это стандарт. Так что 76 машин это обычный заказ. Потом либо заказ повторят, либо будет следующая модификация.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 10:08
          +2
          Цитата: demiurg
          Потому что

          Я не спрашивал почему. Я другой вопрос задал.
      2. EvilLion
        EvilLion Сегодня, 13:08
        +1
        Темп 16 машин после 2025-го года. Все графики есть, шпионам легко работать сейчас.
      3. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 15:22
        0
        Вот по 12 - 16 в год и будут выпускать но после того как новый движок испытают и поставят в серию.
  2. Dunkelheit
    Dunkelheit Сегодня, 06:11
    0
    Норм статья,плюс. И богатые как известно плачут.
    1. вадим dok
      вадим dok Сегодня, 13:35
      0
      Совершенно верно!"У кого-то щи пустые,а у кого-то жемчуг мелкий".
  3. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:11
    +4
    С их инженерной школой и финансовыми возможностями, что ни будь да придумают и построят в необходимых им количествах. Да и заказ на 200 машин F 15 ЕХ тоже о многом говорит. В этом свете нам бы свои возможности и без того не великие не растерять. "Мощный" заказ аж на 75 штук Су 57 тому подтверждение. Надеюсь что у нас тоже думают на чем будут летать наши пилоты к сороковому году.
    1. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 13:11
      +4
      76 штук партии - это очень мощный заказ, те же Су-35 заказывались в меньших объемах. Не пишите бреда.В мире не так много стран, которые имеют хотя бы 200 истребителей, и 76 Су-57 - это ОЧЕНЬ большая сила. Фактически это половина истребительной авиации сильнейших европейских стран.
  4. Bradley
    Bradley Сегодня, 07:12
    +13
    Причем, невысокая живучесть А-10 и довольно узкий спектр применения поставили крест на будущем не только этого штурмовика, но и проектов, которые могли бы прийти на замену А-10.


    Сербия, попадание ПЗРК Игла-1


    Ирак, 2003-й год. Словил очередь от зенитки, выведен из строя двигатель


    Еще одна Игла.


    Причем, невысокая живучесть А-10

    Что-то тут не так...

    Кстати, а какой "широкий спектр" надо ждать от штурмовика? Перехват МБР?
    1. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 13:12
      -3
      Получит от "сушки" ракету, если не хватит другую, или от ЗРК, а не ПЗРК, вот и вся живучесть.
  5. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 07:34
    +5
    Роман, не узнал вас в гриме.
    Как это ни странно, в США тоже думают над тем, что будет через 20-30 лет в плане вооружений

    Если посмотреть внимательно на А-10, то он штурмовик.

    Решил, что на ВО появился новый автор.
    1. Ivanchester
      Ivanchester Сегодня, 10:42
      +5
      Цитата: Наводлом
      Решил, что на ВО появился новый автор.

      Да, я тоже, когда прочёл, предположил, что подпись к статье будет не «Роман Скоморохов», а «Капитан Очевидность». smile
  6. Undecim
    Undecim Сегодня, 08:20
    -1
    Основная задача, которую предстоит решить завтра ВВС США – это изобретение и закупка самолетов, которые смогут эффективно, без вливания дополнительных средств, прослужить 10-20 лет. Не дольше. И без дорогостоящих модернизаций.
    И немаловажный момент: летчики будут использовать такие самолеты без переучивания. Летая на протяжении всей своей карьеры без траты времени на переучивание.

    Самолет изобрели еще в позапрошлом веке. С тех пор только разрабатывают новые конструкции.
    В оригинале текст выглядит так.
    “We are inventing how to think about an Air Force” where aircraft serve a “decade, two decades, but it’s not any longer than that,” he said. As the service “harnesses the power of digital design … and gets us to design-centered acquisition,” future pilots won’t spend their careers flying one plane, he suggested. Instead, they will fly “multiple versions of air superiority aircraft over a career.” That, Hinote said, should be exciting to today’s fighter pilots.

    Говоря русским языком: "Мы должны думать о таких ВВС, где самолеты будут эксплуатироваться десять, максимум двадцать лет, а пилоты за карьеру будут летать на нескольких типах машин, что для современных летчиков-истребителей должно выглядеть захватывающей перспективой."
  7. Intruder
    Intruder Сегодня, 08:38
    0
    Роман, спасибо! Было интересное почитать...хотя, вот в этой области:
    это старый добрый A-10, которому пока нет замены даже в принципе.

    за последние несколько лет, много кто предлагает замену старому навоевавшему свое, уже штурмовику, вот один из самый жизнеспособных проектов, так для затравки wink :



    (
    Фирма Stavatti (шт. Миннесота) предлагает ВВС США самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск Machete для "частичной замены" штурмовиков A-10. ВВС высказали пожелание приобрести 100 новых штурмовиков. Самолет одноместный однодвигательный в двух вариантах - SM-27 (турбовинтовой) и SM-28 (реактивный). Вооружение штурмовика - 30 мм пушка GAU-8 и различное управляемое и неуправляемое вооружение на внешних подвесках.
    )
  8. Gembyh124
    Gembyh124 Сегодня, 08:41
    +3
    А какой средний возраст самолетов ВКС? Сушки для Кузнецова вроде бы все ресурсы выработали
  9. sevtrash
    sevtrash Сегодня, 08:46
    0
    Статья, которая дает представление о стратегическом развитии авиации в США, а, стало быть, и во всем мире. По части истребителей-бомбардировщиков. Так что же, "Западный мир" получит 35-е, стоимость обслуживания которых съест их бюджет? Оплатят НИОКР и серийный выпуск 35-х в США? В результате будут вынуждены окончательно сесть на технику США? Неслабый ход от их основного партнера.
  10. perepilka
    perepilka Сегодня, 10:47
    +2
    Да, Роман, с какого отказались, 76 Су-57 в ВВС заказано министерством обороны, или в ВКС, их нонче не разберёшь
  11. EvilLion
    EvilLion Сегодня, 13:07
    +3
    Скоморохов, в 100500 раз тебе говорят, никто от Су-57 не отказывался, контракт выполняется. Ты в России-то не знаешь, что происходит, так про США тем более не пиши.