Подготовка к войне Генштабом Красной армии

ВО – военный округ, ГШ – Генеральный штаб, ДВФ – Дальневосточный фронт, ЗабВО – Забайкальский ВО, ЗапОВО – Западный особый ВО, КА – Красная армия, КОВО – Киевский особый ВО, мд – моторизованная дивизия, НКО – наркомат обороны, ОдВО – Одесский ВО, ПрибОВО – Прибалтийский особый ВО, РМ – разведывательные материалы, РУ – разведывательное управление ГШ, сд – стрелковая дивизия, тд – В статье использованы следующие сокращения:– военный округ,– Генеральный штаб,– Дальневосточный фронт,– Забайкальский ВО,– Западный особый ВО,– Красная армия,– Киевский особый ВО,– моторизованная дивизия,– наркомат обороны,– Одесский ВО,– Прибалтийский особый ВО,– разведывательные материалы,– разведывательное управление ГШ,– стрелковая дивизия, танковая дивизия.

Увеличение численности дивизий западных округов

Я просил [С. К. Тимошенко – прим. авт.] еще раз доложить правительству и одновременно просить разрешения призвать из запаса приписной состав, чтобы привести части приграничных ВО в боеспособное состояние...

Однажды… Сталин спросил, как идет призыв приписного состава из запаса. Нарком обороны ответил, что призыв запаса проходит нормально, приписной состав в конце апреля будет в приграничных округах. В начале мая начнется его переподготовка в частях…

Было совершенно очевидно, что при внезапном начале войны отмобилизование соединений, расположенных на границе, сорвется. Эти войска вступят в бой не отмобилизованными и, следовательно, не в полной боевой готовности.



Однако этот важный момент в плане не учитывался.



Особенно нереально в этом случае было спланировано развертывание армейских и фронтовых частей связи, инженерных войск, частей и учреждений тыла, а также обеспечение армий прикрытия личным составом, автотраспортом, средствами тяги артиллерии (тракторами), ремонтными составами и другим имуществом, необходимым с первых минут боя…

Передислокация войск из внутренних округов

Сталин против приведения войск в боевую готовность

Насколько адекватным был Сталин?

«Почему в нашей армии нет механизированных и танковых корпусов?

Ведь опыт войны немецко-фашистской армии в Польше и на Западе показывает их ценность в бою.

Нам надо немедленно этот вопрос рассмотреть и сформировать несколько корпусов, в которых бы имелось по 1000–1200 танков…»

у нас имеются разработанные штаты механизированного корпуса [имеются в виду штаты ранее существовавших корпусов – прим. авт.]. Об этом следовало бы доложить Сталину и просить его разрешения, исходя из расчетов и плана поступления от промышленности танков, вновь сформировать мехкорпуса применительно к ранее существовавшей штатной структуре, в которую, может быть, целесообразно внести лишь некоторые изменения.



И. В. Смородинов ответил, что он не может обсуждать этот вопрос, поскольку получил указание от Сталина – механизированный корпус иметь в составе двух танковых и одной моторизованной дивизий, а в танковых полках иметь не менее 200 танков…

Больше всех пользовался архивом ГШ Г. К. Жуков (смотрел лично). На втором месте М. В. Захаров (причем для него в основном смотрели подчиненные)…

Передислокация 16-й армии

Народный комиссар обороны приказал:



1. Призвать на 45-дневные учебные сборы приписанный к боевым частям из ресурсов УрВО младший начальствующий и рядовой состав и организовать подготовку его при 93, 114, 65 и 94 сд по 1 000 (человек) младшего начсостава и 5 250 рядовых каждой.



2. Призвать на 60-дневные учебные сборы весь приписанный для боевых частей начсостав запаса, направив его в свои части.



3. Лошадей и мехтранспорт из народного хозяйства на сборы не привлекать…

Для справки… сообщаю, что дела по оперативному планированию на Западе и на Востоке накануне войны все рассекречены, на секретном хранении осталась пара дел по Югу (САВО и ЗакВО) и пара дел за 1937–1940 год. А да, по мореманам еще кое-что...

В начале июня наши, вообще, не понимали, что происходит…



Вот почему прозрели именно девятого – непонятно. Однако совершенно точно известно, что до вечера 9 июня вариант войны с Германией не рассматривался как ближайшие события…



В ходе двух вечерних совещаний 9 июня были приняты решения по началу основного развертывания…



16-я армия перенацеливается в Орловский военный округ и только 10 июня принимается решение о ее передислокации в КОВО…

Как должны были наступать немецкие войска