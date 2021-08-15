Подготовка к войне Генштабом Красной армии

В статье использованы следующие сокращения: ВО – военный округ, ГШ – Генеральный штаб, ДВФ – Дальневосточный фронт, ЗабВО – Забайкальский ВО, ЗапОВО – Западный особый ВО, КА – Красная армия, КОВО – Киевский особый ВО, мд – моторизованная дивизия, НКО – наркомат обороны, ОдВО – Одесский ВО, ПрибОВО – Прибалтийский особый ВО, РМ – разведывательные материалы, РУ – разведывательное управление ГШ, сд – стрелковая дивизия, тд – танковая дивизия.
В предыдущей части было показано, что руководство нашей страны знало о неизбежности войны с Германией, но считало, что начало войны будет связано с исходом будущих переговоров, в ходе которых могут быть предъявлены ультимативные требования. Об этом руководству сообщала разведка.
Вторая мировая война отклонилась от разработанного сценария, и американцы забеспокоились. Требовалось как-то изменить ход войны, чтобы не остаться в одиночку против непредсказуемого Гитлера. Как-то помочь Англии, за которой пришел бы черед США. Этого можно было добиться с помощью Советского Союза.
В конце мая американский президент заявил: «США будут оказывать всемерную помощь Англии и тем странам, которые силой оружия оказывают сопротивление Германии…» СССР подходил на роль страны, которой, в случае войны с Гитлером, США могут оказать всемерную помощь.
По поступившим РМ, немецкая группировка в Румынии в мае резко увеличилась. Вероятно, для парирования этой угрозы началась переброска из Северо-Кавказского ВО 34-го стрелкового корпуса. К границе между КОВО и Харьковским ВО в лагеря был передислоцирован 25-й стрелковый корпус.
67 стрелковых дивизий, содержащихся по штату 4/120, приняли на учебные сборы по 6 000 человек приписного состава для разворачивания 18 стрелковых рот из 27, имевшихся в соединениях. Эти дивизии не были обеспечены в полной мере транспортом и были ограниченно подвижными. Однако подвижность дивизиям и не требовалась, так как обучение приписного состава планировалось проводить в постоянных лагерях.
Долгое время реакцию Сталина на подготовку к войне Германии в 1941 году рассматривают с точки зрения мемуаров военачальников. Многие из этих мемуаров основывались на воспоминаниях Г. К. Жукова, который накануне войны был начальником ГШ. Поэтому он обязан был знать многое о предвоенном периоде.
Рассмотрим несколько эпизодов из воспоминаний маршала Г. К. Жукова.
Увеличение численности дивизий западных округов
Первый эпизод касается проведения сборов в 1941 году. Данный вопрос уже был рассмотрен в двух предыдущих частях.
Г. К. Жуков:
Я просил [С. К. Тимошенко – прим. авт.] еще раз доложить правительству и одновременно просить разрешения призвать из запаса приписной состав, чтобы привести части приграничных ВО в боеспособное состояние...
Однажды… Сталин спросил, как идет призыв приписного состава из запаса. Нарком обороны ответил, что призыв запаса проходит нормально, приписной состав в конце апреля будет в приграничных округах. В начале мая начнется его переподготовка в частях…
Однажды… Сталин спросил, как идет призыв приписного состава из запаса. Нарком обороны ответил, что призыв запаса проходит нормально, приписной состав в конце апреля будет в приграничных округах. В начале мая начнется его переподготовка в частях…
На учебные сборы в 1941 году должен был привлекаться приписной состав в количестве, определенном заявками из округов. Никто не собирался отменять учебные сборы в 1941 году. Наркому обороны было только указано, что требуется уменьшить количество привлекаемых на сборы «до меньше миллиона человек». Нарком обороны не смог или не стал в правительстве обосновывать необходимость большего состава.
Приписной состав в конце апреля не был призван на сборы в приграничные округа. В приграничных округах в мае начались сборы в 41 % дивизий, в которые должен был поступить приписной состав. Сборы во внутренних округах планировалось провести в июне, из них в трех дивизиях – в июле.
Можно констатировать:
– ГШ устранился от распределения приписного состава, призываемого на сборы, по округам;
– ГШ согласился с тем, что на сборы в стрелковые и горнострелковые дивизии приграничных округов было призвано 28 % приписников от состава, привлекаемого на сборы;
– ГШ не возражал против того, чтобы некоторые дивизии западных округов не участвовали в сборах.
Например, в ЗапОВО призвали на сборы приписной состав в 4 стрелковые дивизии из 24, находящихся в округе. В КОВО призвали приписников в 26 стрелковых и горнострелковых дивизий из 32, а в ОдВО – в 4 из 8. В ПрибОВО приписной состав стал прибывать на сборы где-то с 20 июня.
На 1.06.1941 года средняя укомплектованность стрелковых дивизий западных округов составляла («История Второй мировой войны 1941–1945 гг.»): ПрибОВО – 8 712 человек, ЗапОВО – 9 327, КОВО – 8 792 и ОдВО – 8 400.
В стрелковые дивизии штата 4/100 (штатная численность 10 291 человек) призывали 1 900 приписников, увеличивая ее состав до 12 191 человека. В дивизии штата 4/120 (штатная численность 5 864 человека) призывали 6 000 приписников, увеличивая ее состав до 11 864 человек. В горнострелковые дивизии (штатная численность 8 829 человек) КОВО призывали: в пять – по 1 100 человек и в одну – 2 000.
Если руководство КА ожидало войну и хотело в западных округах увеличить численность стрелковых дивизий до порядка 12 000 человек, а горнострелковых – до 11 000, то требовалось дополнительно призвать на сборы в западные округа 138 559 приписников или перераспределить их из внутренних округов.
Видно, что наиболее подготовленным в этом плане оказался ОдВО. Наиболее вероятно, что заслуга в этом принадлежит начальнику штаба округа В. М. Захарову.
Также дополнительно требовалось мобилизовать в народном хозяйстве большое количество конского состава и автомобилей. Для укомплектования и боевого слаживания стрелковых дивизий штата 4/120 по мобпланам требовалось 20–30 дней. Поэтому к началу войны 67 таких дивизий были ограничено подвижны. Личный состав не всех дивизий был полностью подготовлен и не прошел боевое слаживание.
В «Стратегическом очерке Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» сказано:
Было совершенно очевидно, что при внезапном начале войны отмобилизование соединений, расположенных на границе, сорвется. Эти войска вступят в бой не отмобилизованными и, следовательно, не в полной боевой готовности.
Однако этот важный момент в плане не учитывался.
Особенно нереально в этом случае было спланировано развертывание армейских и фронтовых частей связи, инженерных войск, частей и учреждений тыла, а также обеспечение армий прикрытия личным составом, автотраспортом, средствами тяги артиллерии (тракторами), ремонтными составами и другим имуществом, необходимым с первых минут боя…
Однако этот важный момент в плане не учитывался.
Особенно нереально в этом случае было спланировано развертывание армейских и фронтовых частей связи, инженерных войск, частей и учреждений тыла, а также обеспечение армий прикрытия личным составом, автотраспортом, средствами тяги артиллерии (тракторами), ремонтными составами и другим имуществом, необходимым с первых минут боя…
В ГШ обязаны были все это понимать, но в итоге случалась трагедия.
Единственное разумное объяснение её состоит в том, что накануне войны существовала в умах руководства армии твердая уверенность в возможности развертывания соединений в сроки, на основе которых для них готовились мобилизационные планы.
Следует отметить, что Сталин к этому не причастен.
Он вместе с правительством только согласовал количество приписного состава, привлекаемого на сборы. Он не определял то, как этот состав будет распределен по округам. Он не устанавливал объем войск (включая артиллерийские и зенитно-артиллерийские части), отправляемых в лагеря. Он не перераспределял личный состав и технику между множеством формируемых соединений. Он не фиксировал, что и куда из соединений требуется перевести в мирное время. Однако в неготовности армии обвинили его…
Подводя итог, можно сказать, что информация о беспокойстве начальника ГШ по поводу призыва приписного состава для приведения западных приграничных округов в боеспособное состояние является недостоверной.
Передислокация войск из внутренних округов
О передислокации войск из внутренних округов Г. К. Жуков писал:
Следует отметить, что до 10 июня по директивам ГШ 16-я армия не должна была направляться на территорию КОВО.
До 12 июня 21-я и 22-я армии не выдвигались из пунктов дислокации.
С выдвижением 25-го стрелкового корпуса в воспоминаниях имеется какая-то путаница.
19-я армия частично сосредотачивалась на территории КОВО. Вероятная причина ее сосредоточения была рассмотрена в конце предыдущей части.
Еще 11 стрелковых дивизий были направлены в западные округа для расформирования.
Можно сказать, что в представленном эпизоде также приведена некорректная информация о переброске из внутренних округов в мае 28 стрелковых дивизий. Даже с учетом 11 дивизий, направляемых для расформирования…
Сталин против приведения войск в боевую готовность
Рассмотрим эпизод из мемуаров Г. К. Жукова, в котором описана реакция Сталина на предложение военных: привести войска приграничных округов в боевую готовность.
В тексте имеются подробности с датой состоявшегося разговора. Ниже приведен список людей, побывавших в кабинете Сталина с 14 июня. Предыдущий прием был 11 июня.
До 18 июня в кабинете Сталина нарком обороны и начальник ГШ не появлялись.
17 июня в кабинете одновременно со Сталиным и В. М. Молотовым присутствовали Н. Ф. Ватутин и нарком путей сообщения Л. М. Каганович. Похоже, что на совещании докладывали о воинских перевозках из внутренних округов на запад.
Так, может быть, и не было этого разговора? Возможно, это сознательное искажение информации?
А для чего это нужно?
Например, показать ветеранам войны и потомкам, что руководство КА предвидело все заранее и пыталось избежать катастрофы на границе, но упрямый самодур не позволил этого сделать? В этом случае всем будет ясно, что в приграничной катастрофе 22 июня виноват один мертвый Сталин. Поэтому за огромные потери и разгром приграничных группировок спрос только с него…
Могли ли военные поднимать вопрос о приведении войск западных округов в боевую готовность 18 июня?
Этот вопрос рассмотрим позднее, когда повествование дойдет до этой даты.
Насколько адекватным был Сталин?
На примере мехкорпусов предлагаю рассмотреть вопрос вменяемости Сталина для тех людей, чье мнение может отличаться от его видения.
В 1939 году в КА имелось четыре танковых корпуса. При вводе корпусов на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины их командование столкнулись с определенными проблемами: трудностью управления, громоздкостью организации и сложностью материального обеспечения.
21.11.1939 года на Главном военном совете КА обсуждался вопрос расформирования танковых корпусов.
К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и Г. И. Кулик выступили за расформирование, а С. М. Буденный и Е. А. Щаденко – против. Д. Г. Павлов не голосовал, а С. К. Тимошенко предложил пересмотреть их организационно-штатную структуру. Большинством голосов было принято решение о переформировании корпусов в четыре моторизованные дивизии.
В мае 1940 года германские войска показали: на что способны крупные подвижные группировки. В РМ был проведен анализ применения немецких танковых группировок при войне в Польше и на Западе. Сталин внимательно знакомился со всеми поступающими РМ и когда-то должен был поинтересоваться нашими крупными подвижными группировками.
Из ГШ к Сталину никто с предложениями о создании танковых или механизированных корпусов не обращался. Это и понятно, ведь только полгода назад военные приняли решение, что такие корпуса неэффективны. В своих воспоминаниях маршал В. М. Захаров написал о том, как решался вопрос с созданием мехкорпусов.
В конце мая 1940 года Сталин спросил у начальника ГШ Б. М. Шапошникова и его 1-го заместителя И. В. Смородинова:
«Почему в нашей армии нет механизированных и танковых корпусов?
Ведь опыт войны немецко-фашистской армии в Польше и на Западе показывает их ценность в бою.
Нам надо немедленно этот вопрос рассмотреть и сформировать несколько корпусов, в которых бы имелось по 1000–1200 танков…»
Ведь опыт войны немецко-фашистской армии в Польше и на Западе показывает их ценность в бою.
Нам надо немедленно этот вопрос рассмотреть и сформировать несколько корпусов, в которых бы имелось по 1000–1200 танков…»
М. В. Захаров обратил внимание И. В. Смородинова, что
у нас имеются разработанные штаты механизированного корпуса [имеются в виду штаты ранее существовавших корпусов – прим. авт.]. Об этом следовало бы доложить Сталину и просить его разрешения, исходя из расчетов и плана поступления от промышленности танков, вновь сформировать мехкорпуса применительно к ранее существовавшей штатной структуре, в которую, может быть, целесообразно внести лишь некоторые изменения.
И. В. Смородинов ответил, что он не может обсуждать этот вопрос, поскольку получил указание от Сталина – механизированный корпус иметь в составе двух танковых и одной моторизованной дивизий, а в танковых полках иметь не менее 200 танков…
И. В. Смородинов ответил, что он не может обсуждать этот вопрос, поскольку получил указание от Сталина – механизированный корпус иметь в составе двух танковых и одной моторизованной дивизий, а в танковых полках иметь не менее 200 танков…
Проблема состояла в том, что в неожиданно состоявшейся беседе со Сталиным руководство ГШ не было готово обсуждать этот вопрос. Оно также не было готово повторно поднять обсуждение этого вопроса у Сталина с целью определения наиболее оптимальной структуры корпуса. В итоге при молчаливом одобрении или несогласии руководства КА были приняты громоздкие и трудно управляемые мехкорпуса.
Где-то в конце декабря 1940 – в январе 1941 года ГШ представил Сталину документ о дополнительном формировании порядка 10 мехкорпусов. С некими правками этот документ был согласован Сталиным. Назначенный новый начальник ГШ Г. К. Жуков удвоил это количество.
Сталин вызвал К. А. Мерецкова и поинтересовался его мнением об увеличении количества формируемых корпусов. Позже, возможно, он советовался еще с кем-то и говорил с Жуковым. К марту или в начале марта Сталин соглашается с точкой зрения Г. К. Жукова.
Получается, что Сталин принимает к сведению информацию, с которой может быть не согласен, советуется со специалистами, думает и потом принимает решение. То есть он вменяемый и думающий руководитель.
Обосновали ему нарком обороны и начальник ГШ февральский план развертывания войск КА на случай войны – и Сталин с ним согласился. Настояли военные на развертывании всех соединений в мирное время – Сталин с ними согласился. Сталин не профессиональный военный, и поэтому руководство армии обязано было ему представлять свои экспертные заключения.
Выше уже упоминался труд «Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», который был подготовлен в то время, когда начальником ГШ был маршал М. В. Захаров. Начальник ГШ внимательно знакомился со множеством документов, у него появилась свое мнение, которое, возможно, было отражено и в очерке.
Знакомство с документами М. В. Захарова подтверждает историк С. Л. Чекунов:
Больше всех пользовался архивом ГШ Г. К. Жуков (смотрел лично). На втором месте М. В. Захаров (причем для него в основном смотрели подчиненные)…
В очерке говорится:
О том, что основная сила сухопутных войск может быть не готова к началу войны весной-летом 1941 года руководители КА обязаны были сообщить Сталину. Но, похоже, они настолько увлеклись реформированием армии и военным планированием, что ожидали войну только где-то в 1942 году. А ведь в этом виноват не Сталин…
Захотели в апреле 1941 года руководители КА сформировать 10 противотанковых артиллерийских бригад и пять воздушно-десантных корпусов – и Сталин соглашается с ними.
Руководство армии все военное планирование взяло в свои руки, и очень похоже, что Сталин слишком доверился этому руководству. Не оказалось у него независимых экспертов…
В чем важном для обороноспособности страны было отказано руководством страны военным весной 1941 года?
Можно только сказать, что в угоду новым противотанковым бригадам и воздушно-десантным корпусам Сталин не разрешил увеличивать еще более состав армии. Поэтому военным пришлось пожертвовать одиннадцатью стрелковыми дивизиями. В этом случае, он только преуменьшал аппетиты военных. Сталину же никто не смог доказать на цифрах, что война может начаться в июне…
Передислокация 16-й армии
13 апреля подписан договор о ненападении с Японией, который был ратифицирован 25 апреля. Ситуация на Дальневосточных рубежах стала представляться руководству армии более спокойной. 26 апреля из ГШ направлены несколько директив о передислокации соединений из различных округов.
С ДВФ должны отправиться на запад 211-я и 212-я воздушно-десантные бригады, а также управление 31-го стрелкового корпуса. Следовало подготовить к отправке на запад с ДВФ 21-ю и 66-ю сд, а из ЗабВО 16-ю армию в составе 5-го мехкорпуса (13-я и 17-я тд, 109-я мд) и 32-го стрелкового корпуса (46-я и 152-я сд). Отправку следовало производить по дополнительному указанию. Однако на учебные сборы на ДВФ и в ЗабВО привлекать приписной состав в 1941 году не планировалось.
Возникает логичный вопрос: «Какой численности были 21-я, 66-я, 46-я и 152-я дивизии, если они планировались к отправке на запад?»
Стрелковые дивизии ДВФ содержались по штату 4/100. О стрелковых дивизиях ЗабВО до недавнего времени автору было известно только о том, что они содержались по мирным штатам. Но мирных штатов было два: 4/100 (10 291 человек) и 4/120 (5 864 человека).
По какому из них содержались дивизии ЗабВО?
Этот вопрос проясняет директива ГШ, направленная 7.06.1941 года в ЗабВО:
Народный комиссар обороны приказал:
1. Призвать на 45-дневные учебные сборы приписанный к боевым частям из ресурсов УрВО младший начальствующий и рядовой состав и организовать подготовку его при 93, 114, 65 и 94 сд по 1 000 (человек) младшего начсостава и 5 250 рядовых каждой.
2. Призвать на 60-дневные учебные сборы весь приписанный для боевых частей начсостав запаса, направив его в свои части.
3. Лошадей и мехтранспорт из народного хозяйства на сборы не привлекать…
1. Призвать на 45-дневные учебные сборы приписанный к боевым частям из ресурсов УрВО младший начальствующий и рядовой состав и организовать подготовку его при 93, 114, 65 и 94 сд по 1 000 (человек) младшего начсостава и 5 250 рядовых каждой.
2. Призвать на 60-дневные учебные сборы весь приписанный для боевых частей начсостав запаса, направив его в свои части.
3. Лошадей и мехтранспорт из народного хозяйства на сборы не привлекать…
В каждую из четырех оставшихся стрелковых дивизий ЗабВО требовалось привлечь 6 250 человек младшего начсостава и рядовых. Следовательно, указанные дивизии содержались по штату 4/120 и после прибытия приписников должны были достичь численности 12 110 человек.
Поскольку разворачивается в каждой дивизии 18 стрелковых рот, то призывается и начсостав (командиры и заместители рот, командиры взводов и политработники). С призываемым начсоставом численность дивизий будет несколько большей. Лошади и мехтранспорт на сборы не привлекаются, так как дивизии будут находиться в своих постоянных лагерях.
На рисунке ниже представлена дислокация стрелковых дивизий ЗабВО до начала войны (152-й сд – до ее отправки). Видно, что наиболее близко к границе Маньчжурии располагаются 65-я и 152-я сд.
Поскольку 65-я дивизия содержалась по штату 4/120, то и 152-я сд должна была содержаться по такому же штату. По единому штату для стрелковых дивизий в округе должна была содержаться и 46-я сд, расположенная достаточно далеко от границы.
Таким образом, две стрелковые дивизии, которые при необходимости следовало отправить на запад, имели личный состав в количестве 5 864 человека, не имели 2/3 положенных по штату стрелковых рот и положенного дивизии 10-тысячного состава транспорта.
Зачем следовало выдвигать эту неполноценную дивизию за несколько тысяч километров?
На сайте «Военное обозрение» была представлена статья о выдвижении 16-й армии. В 1-й и 2-й частях этой статьи были рассмотрены РМ, в которых говорилось о подготовке немецких акций против Турции, Сирии, Ирака и наших южных границ.
В начале мая в частях 16-й армии начали говорить о передислокации дивизий на запад.
Например, в 333-м артполке 152-й сд 3 мая командному составу объявили о передислокации на запад. Следовательно, особой тайны из этого не делали, так как при необходимости планировалась отправка 16-й армии в Воронежскую область. И в этом не было бы ничего особенного. Ведь уже были отправлены в западные округа две воздушно-десантные бригады, управление стрелкового корпуса и одиннадцать стрелковых дивизий, укомплектованных полностью с ДВФ, из Сибирского, Уральского, Московского, Северо-Кавказского, Харьковского, Приволжского и Орловского ВО. Была начата и готовилась к передислокация на территорию КОВО еще до 5–6 дивизий. Поэтому на мнение немецкого командования о перевозке еще пяти дивизий в Орловский ВО руководству КА было наплевать. Это ведь не вывод соединений на государственную границу и даже не вывод в приграничные округа.
25-го мая приходит директива о срочной передислокации 16-й армии в составе 5-го мехкорпуса и 32-го стрелкового корпуса. В это время командующий округом находится в расположении войск 16-й армии. Командующих войсками округа и 16-й армии буквально выдернули с железнодорожной дрезины, и они на самолете направились в штаб ЗабВО. Станции назначения для 16-й армии никто в штабе округа не знал.
В воспоминаниях члена военного совета 16-й армии А. А. Лобачева (ему об этом сказал заместитель начальника ГШ В. Д. Соколовский), А. И. Еременко (с 28.06.1941 года командующий Западный фронтом, с 4 июля – замкомандующего фронтом), командующего 16-й армии М. Ф. Лукина, рассказавшего об этом своей дочери, 16-я армия направлялась в Закавказье на советско-иранскую границу.
Об этом говорит и историк А. В. Исаев: «16-я армия поехала в Закавказье…»
Со слов М. Ф. Лукина, он работал в ГШ в обстановке строжайшей секретности. Там он встретил командующего Уральским округом (будущей 22-й армии), который должен был быть его левым соседом (за Каспийским морем) при проведении операции на территории Ирана.
В сказанное выше можно верить или не верить, но в качестве подтверждения этого имеются некоторые косвенные факты.
1. Из всей 16-й армии в ГШ вызвали одного командующего М. Ф. Лукина. 4 июня в НКО (вероятно в Главное политуправление КА) выехал член военного совета 16-й армии.
В конце мая командиру 57-й тд В. А. Мишулину сообщают, что его дивизия называется отдельной. По прибытии его в штаб ЗабВО командующий округом сообщает, что ему следует явиться в ГШ.
В ГШ вызывают командующего армией, в составе которой имеется два корпуса, пять дивизий и единственного командира отдельной танковой дивизии. Командующий ЗабВО также встречался только с командующим и членом военного совета 16-й армии и командиром 57-й отдельной танковой дивизии.
Напрашивается вывод, что 16-я армия и 57-я отдельная танковая дивизия должны были иметь разные задачи и действовать на разных направлениях.
В составе 16-й армии был мехкорпус, а в составе Среднеазиатского округа, куда планировалось перебрасывать части 22-й армии, хороших танков не было. Были танки с ограниченным ресурсом, которые до этого интенсивно использовались на учениях.
Вероятно, поэтому решили перебросить 57-ю дивизию для усиления войск армии с Урала.
В условиях якобы надвигающейся опасности войны из Московского ВО в Среднеазиатский округ к 1 июню перебрасывают 50 относительно современных быстроходных танков БТ-7м, из которых 9 были радиофицированными.
2. Маршрут переброски через Среднюю Азию (по одноколейной дороге), хотя Трансиб (двухколейная дорога) воинскими перевозками не загружен. И именно по Трансибу ушла часть войск с ДВФ.
После изменения пункта назначения 16-й армии (9–10 июня), часть эшелонов из Новосибирска были направлены в Воронеж по Трансибу. Поэтому некоторые эшелоны со штабом 109-й моторизованной дивизии, подразделениями 381-го и 602-го моторизованных полков 18 июня выгрузились на станции Бердичев, опередив танковые части, которые были отправлены в конце мая.
3. Вероятно, сама операция планировалась стремительной, и поэтому стрелковые дивизии на первоначальном этапе не требовались. На этом направлении в Закавказском округе было две горнострелковых и кавалерийская дивизии. Стрелковые дивизии из Забайкалья могли понадобиться позднее, когда требовалось бы охранять объекты, коммуникации и турецкую границу.
Поэтому из ЗабВО с мехкорпусом отправляется одна 152-я стрелковая дивизия – единственная из всех дивизий, перебрасываемых на запад в мае-июне, численностью личного состава меньше 6 000 человек. Вторая дивизия (46-я сд) из Забайкалья не перебрасывается. 22 июня она находится в Иркутске, поднимает свой приписной состав и с 27 июня начинает передислокацию на запад.
Поэтому готовые к отправке 21-я и 66-я сд из состава ДВФ также никуда не перебрасываются, а остаются в пунктах постоянной дислокации. 21-я сд начнет передислокацию на запад только 11 сентября, а 66-я дивизия будет находиться на Дальнем Востоке до окончания войны.
Поэтому и стрелковые дивизии из Северо-Кавказского ВО не планируются к переброске в Закавказье.
В мае-июне 1941 года для отправки в Иран в Азербайджанской ССР было мобилизовано 3 816 гражданских лиц: 82 партийных работника, 100 сотрудников советских организаций, 200 сотрудников органов безопасности, 400 милиционеров, 70 прокурорских, 90 судейских и 150 работников типографий и т.д. Назначены руководители подкомиссий и руководитель комиссии.
В начале июня на территорию Ирана заброшен весь состав разведывательно-диверсионной школы, включая инструкторов. Возможно, для обеспечения ввода войск.
4. В конце мая в Закавказском ВО проводятся учения, о которых только известно, что «фронтом командовал Батов». Командующий округом генерал Козлов был вызван в Москву практически в то же время, что и генерал Лукин. 13–17 июня в Закавказском округе проводятся вторые учения, тема которых неизвестна.
В Среднеазиатском округе в начале июня проводятся учения «Сосредоточение отдельной армии к государственной границе». Очень похоже на предварительную подготовку по сосредоточению армии с Урала.
После перенацеливания армий с юга на запад руководители Закавказского и Среднеазиатского округов продолжают разработку некой секретной операции.
С. Л. Чекунов отмечал:
Для справки… сообщаю, что дела по оперативному планированию на Западе и на Востоке накануне войны все рассекречены, на секретном хранении осталась пара дел по Югу (САВО и ЗакВО) и пара дел за 1937–1940 год. А да, по мореманам еще кое-что...
Значит, есть некоторые моменты, которые раскрывать по оперативному планированию на юге еще рано…
5. В начале июня скорость движения эшелонов 16-й армии снизилась. Появились длительные остановки на больших железнодорожных станциях. Личному составу разрешалось гулять и осуществлялась его помывка.
Историк С. Л. Чекунов:
В начале июня наши, вообще, не понимали, что происходит…
Вот почему прозрели именно девятого – непонятно. Однако совершенно точно известно, что до вечера 9 июня вариант войны с Германией не рассматривался как ближайшие события…
В ходе двух вечерних совещаний 9 июня были приняты решения по началу основного развертывания…
16-я армия перенацеливается в Орловский военный округ и только 10 июня принимается решение о ее передислокации в КОВО…
Вот почему прозрели именно девятого – непонятно. Однако совершенно точно известно, что до вечера 9 июня вариант войны с Германией не рассматривался как ближайшие события…
В ходе двух вечерних совещаний 9 июня были приняты решения по началу основного развертывания…
16-я армия перенацеливается в Орловский военный округ и только 10 июня принимается решение о ее передислокации в КОВО…
Историк А. В. Исаев: «[16-ю армию – прим. авт.] повернули 10 июня…»
Как должны были наступать немецкие войска
В районе 15.05.1941 года была подготовлена записка наркома обороны и начальника ГШ Председателю СНК СССР И. В. Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками.
30.07.2021 года прошло собрание Российского исторического общества. В фойе были выставлены «Схема соотношения сил» и «Схема развертывания стратегических сил СССР». В СМИ попала одна из схем.
Качество фотографии не позволяет рассмотреть надписи, касающиеся немецких группировок. Однако информация по указанным группировкам может только основываться на РМ РУ от 15.05.1941 года, так как об этом сказано в текстовой части документа.
Ниже на рисунке представлено восстановленное местоположение некоторых городов.
На схеме приведены направления немецких ударов, как это понимают в ГШ, по состоянию на 15–17 мая.
Видно, что синие стрелки на карте не отражают фактические планы немецкого наступления.
То есть даже во второй декаде мая в Генштабе нет информации об оперативных планах немецкого командования в случае войны с Советским Союзом.
Маленькая стрелочка на фронте ПрибВО, вероятно, символизирует вспомогательный удар Северной группировки противника. На флангах ПрибОВО и ЗапОВО ожидается главный удар через Вильнюс на Оршу и Бобруйск.
О крупной немецкой группировке в районе Бреста наше командование не подозревает. Оно не будет знать об этой группировке даже утром 23 июня. То, что немцы решили окружить группировку войск ЗапОВО и соединиться в районе Минска, никто не догадывается.
Некоторые «мудрецы» фантазировали, что дорога на Москву одна – через Брест и Минск.
Только в ГШ об этом, к сожалению, не задумываются…
Чтобы парировать удар на Оршу, на фланге вероятного направления немецкого продвижения с 14 июня начала сосредотачиваться 22-я армия из Уральского ВО. Восточнее за Оршей находятся войска Московского округа.
По соображениям ГШ, Южная группировка противника наносит свой главный удар на обширном фронте от городов Влодава до Сокаля. Далее войска противника распределяются на Киев и на Бобруйск.
От границы до Киева на пути вражеской группировки находятся четыре наших корпуса.
К началу войны в районе Гомеля начала сосредоточение 21-я армия из Приволжского ВО. Восточнее находятся войска Орловского ВО, из которых после начала войны начнет формирование 20-я армия.
Теперь становится ясно: куда ГШ решил направить с 13 июня 21-ю и 22-ю армии? Они сосредотачивались на направлениях немецких ударов, которые в ГШ, получается, просто предположили…
К сожалению, разведка не смогла предоставить информацию о немецких планах...
На схеме не видна группировка противника в Румынии, но по РМ известно, что в приграничных районах разведка к 31 мая «обнаружила» 17 немецких дивизий. 2/3 этой группировки сосредоточились на южном фланге КОВО. Поэтому данному направлению придается особая роль. От этой группировки нацелена стрелочка на Винницу (Жмеринку).
К 19 июня в Румынии, по данным разведки, числится одних только немецких дивизий – 28. В подготавливаемой Директиве № 1 (так она именовалась в советской литературе) первоначально имелся об этом направлении текст: «Нападение немцев может начаться с провокационных действий, особенно со стороны Румынии.»
Текст о Румынии удалили, но 1-й заместитель начальника ГШ Ватутин после 4 часов утра направляет телеграмму о приведении в боевую готовность 4-й противотанковой бригады и проведении рекогносцировки путей выдвижения и оборонительных рубежей.
Теперь становится понятным предположение Г. К. Жукова о выходе вражеской группировки на тылы Западного фронта, сделанное в первой оперативной сводке ГШ.
Речь не шла о направлении движения вражеской группировки на Минск. Он ориентировался на майскую заготовку о направлении движения противника с северного направления на Бобруйск и Оршу. Удар противника на Таураге, Шауляй – это обеспечивающий или вспомогательный удар. Никто не подозревал, что фронт ПрибОВО будут рвать две крупные подвижные группировки…
Поэтому на второстепенный участок фронта и не готовились перебрасывать крупные силы.
Таким образом, по майскому документу была подготовлена схема, в соответствии с которой к середине июня стали выдвигаться дополнительно к двум стрелковым корпусам 19-й армии дивизии 21-й и 22-й армий.
Следует отметить, что все армии выдвигались не в полном составе: им не были подчинены мехкорпуса.
Следовательно, для выдвижения мехкорпусов было еще время – так считали в ГШ…
Продолжение следует…