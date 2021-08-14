В США запустили в продажу винтовку Гаусса

До недавнего времени винтовка Гаусса была фантастикой. Подобное оружие было представлено только в художественных научно-фантастических произведениях, фильмах и многочисленных компьютерных играх. Большую известность оружию принесла популярная серия игр Fallout. По всей видимости, будущее практически наступило и винтовка Гаусса с экранов телевизоров и мониторов шагает в реальность.
Так, американская компания Arcflash Labs объявила о том, что она стала первой и пока единственной в мире компанией, которая создала ручную винтовку Гаусса, способную стрелять стальными снарядами. Компания открыла предзаказ на свою разработку. Правда, стоимость электромагнитной винтовки может отпугнуть ряд покупателей. Цена устройства составляет 3750 долларов (более 275 тысяч рублей по курсу на 11 августа 2021 года). При предзаказе компания готова предоставить покупателям скидку в 10 процентов – 3375 долларов.
Пушка или винтовка Гаусса
Пушка Гаусса (английские варианты названия Gauss gun, Gauss cannon, Coil gun) представляет собой одну из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Своё название она получила в честь немецкого учёного Карла Гаусса, который в своё время заложил основы всей математической теории электромагнетизма. При этом важным уточнением является тот факт, что такой метод ускорения масс в настоящее время используется главным образом в любительских установках, так как он не является достаточно эффективным для практической реализации.
По принципу своей работы (создание бегущего электромагнитного поля) любая электромагнитная пушка очень схожа с устройством, которое называют линейный двигатель. К примеру, работу подобного двигателя можно встретить в московской монорельсовой дороге. Для движения поезда по монорельсу используется асинхронный линейный двигатель.
Конструктивно любая пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого помещается ствол (обычно выполненный из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется специальный снаряд, который изготавливается из ферромагнетика. В момент протекания электрического тока в соленоиде появляется электромагнитное поле, которое и разгоняет снаряд.
Для достижения наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть мощным и кратковременным. Чаще всего, чтобы получить такой импульс тока, применяют большой ёмкости электролитические конденсаторы с высоким рабочим напряжением.
Принцип работы устройства похож, но всё же отличается от рельсотрона. В последнем, как следует из названия, снаряды запускаются благодаря магнитному полю, которое создаётся между двумя токопроводящими рельсами-направляющими.
Электромагнитная винтовка GR-1 ANVIL
В конце июля 2021 года компания Arcflash Labs представила промо-видео про свою новую разработку. Позднее на сайте появилась возможность предзаказа новой электромагнитной винтовки GR-1, которую уже называют самой мощной винтовкой Гаусса из когда-либо созданных и доступных для широкого потребителя. Заявленное время выполнения заказа – до 6 месяцев.
Оружие, получившее обозначение GR-1 ANVIL («Наковальня»), представляет собой ручной электромагнитный ускоритель масс. Компания-разработчик позиционирует новинку как первый в мире серийный образец винтовки Гаусса. При этом речь идёт о ручном оружии, а не стационарной установке.
В описании оружия на сайте компании говорится о том, что GR-1 ANVIL – это 8-ступенчатая полуавтоматическая высоковольтная винтовка Гаусса. Модель представляет собой самую мощную винтовку Гаусса, которая когда-либо была доступна для покупки на гражданском рынке, а также (очень вероятно) самый мощный образец ручной электромагнитной винтовки из когда-либо созданных.
Винтовка GR-1 в состоянии разгонять ферромагнитные снаряды диаметром до ½ дюйма до скорости 75 м/с. Скорострельность оружия оценивается в 100 выстрелов в минуту. Ёмкость стандартных магазинов – 10 боеприпасов. При этом используемый аккумулятор 6S LiPo обеспечивает стрелку 40 выстрелов на одной зарядке.
Усовершенствованная система конденсаторов и квазирезонансный инвертор позволяют изменять скорострельность оружия. На сайте компании Arcflash Labs говорится о том, что стрелок может варьировать этот показатель оружия от 20 выстрелов в минуту на полной мощности до 100 выстрелов в минуту на мощности 50 процентов.
Производитель заявляет, что с винтовкой GR-1 можно использовать снаряды трех основных типов длины: 32, 42 и 52 мм. В Arcflash Labs рекомендуют использовать для этих целей магнитную арматуру 1232, 1242E или 1252 собственного производства. Для примера, упаковка из 10 боеприпасов 1232 стоит 11,5 долларов.
Коробка арматуры 1242 (81 шт.) для винтовки GR-1
При этом в компании отмечают, что подойдёт также любой стальной стержень, крепёж или установочный штифт, диаметр которого будет находиться в диапазоне от 11 до 12,6 мм, а длина от 30 до 52 мм. Приобрести подобную продукцию можно в хозяйственных магазинах. Несмотря на возможность самостоятельного изготовления стальной арматуры для стрельбы, производитель не рекомендует это делать и снимает с себя ответственность за повреждение устройства или травмы, полученные при использовании сторонней арматуры.
По своим возможностям GR-1 ANVIL приближается к малокалиберному огнестрельному оружию. Заявленная на сайте дульная энергия составляет 85 Дж, в промо-ролике на кадрах демонстрируется дульная энергия – 100 Дж. Это уже сопоставимо с моделями пистолетов под малокалиберный патрон .22 LR (5,6х15,6 мм) и даже некоторыми моделями винтовок. Данный боеприпас традиционно является одним из самых распространённых тренировочных и спортивных боеприпасов в мире и даже используется при охоте на мелкую дичь.
Производителем для электромагнитной винтовки GR-1 заявлены следующие массогабаритные характеристики. Длина ствола оружия – 26 дюймов (660 мм), диаметр ствола – 0,5 дюйма (12,7 мм). Общая длина винтовки – 38 дюймов (965,2 мм), ширина – 3 дюйма (76,2 мм), высота – 8 дюймов (203,2 мм). Вес модели – 20 фунтов (9,07 кг). Последний показатель для стрелкового оружия выглядит особенно печальным.
По сути, в габаритах многих современных снайперских винтовок пользователь получает оружие весом более 9 кг. При этом возможности винтовки, хотя и превосходят современные образцы травматического оружия, приблизились лишь к малокалиберному стрелковому оружию.
Какие преимущества могут быть у винтовок Гаусса
Винтовки Гаусса, как электромагнитное оружие, могут быть достаточно перспективными. Но это произойдёт только в том случае, если они будут обеспечивать достаточную мощность при сравнительно небольших габаритах. Пока что разработка компании Arcflash Labs приближается по своим характеристикам лишь к малокалиберным образцам стрелкового оружия.
Но даже сейчас проект выглядит амбициозно. Хотя вопросы о том, насколько хорошо будет работать такое оружие и насколько оно безопасно в использовании, до сих пор остаются. Несмотря на это, интерес к таким разработкам со стороны силовых структур есть уже сейчас. По крайней мере, гендиректор компании Arcflash Labs рассказал журналистам американского издания The Drive, что военные и правоохранительные органы США проявляют интерес к их разработке и подобным образцам оружия.
Работы в этом направлении приближают тот день, когда стрелковое оружие сможет отказаться от использования пороха. Ранее компания Arcflash Labs уже представляла коммерческую модель электромагнитной винтовки EMG-01A, которая по своей мощности была сравнима с обычной пневматической винтовкой, правда, стоила при этом почти тысячу долларов.
Основные плюсы, которые могут открыться при использовании электромагнитных винтовок, давно известны. Винтовки Гаусса действительно могут дать стрелкам преимущества, недоступные другим образцам стрелкового оружия.
Электромагнитное оружие обладает небольшой отдачей, возможностью бесшумного выстрела (если скорость снаряда не превышает скорости звука). При этом бесшумная стрельба становится доступной без применения специальных насадок или замены ствола.
К преимуществам винтовок Гаусса относят отсутствие гильз, пороха и неограниченный выбор начальной скорости и энергии боеприпасов. В теории такое оружие будет обладать большей надёжностью и износостойкостью. К преимуществам относят также возможность работы в различных условиях, к примеру, в космосе.
При этом у электромагнитных винтовок есть и очевидные минусы. Низкое КПД требует использования многоступенчатых систем разгона снаряда и большого расхода энергии. Всё это ведёт к росту веса и габаритов оружия. Также существенным минусом является необходимость перезарядки конденсаторов, накопительная зарядка которых требует длительного времени.