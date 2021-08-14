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В США запустили в продажу винтовку Гаусса

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Электромагнитная винтовка GR-1 ANVIL


До недавнего времени винтовка Гаусса была фантастикой. Подобное оружие было представлено только в художественных научно-фантастических произведениях, фильмах и многочисленных компьютерных играх. Большую известность оружию принесла популярная серия игр Fallout. По всей видимости, будущее практически наступило и винтовка Гаусса с экранов телевизоров и мониторов шагает в реальность.

Так, американская компания Arcflash Labs объявила о том, что она стала первой и пока единственной в мире компанией, которая создала ручную винтовку Гаусса, способную стрелять стальными снарядами. Компания открыла предзаказ на свою разработку. Правда, стоимость электромагнитной винтовки может отпугнуть ряд покупателей. Цена устройства составляет 3750 долларов (более 275 тысяч рублей по курсу на 11 августа 2021 года). При предзаказе компания готова предоставить покупателям скидку в 10 процентов – 3375 долларов.

Пушка или винтовка Гаусса


Пушка Гаусса (английские варианты названия Gauss gun, Gauss cannon, Coil gun) представляет собой одну из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Своё название она получила в честь немецкого учёного Карла Гаусса, который в своё время заложил основы всей математической теории электромагнетизма. При этом важным уточнением является тот факт, что такой метод ускорения масс в настоящее время используется главным образом в любительских установках, так как он не является достаточно эффективным для практической реализации.

По принципу своей работы (создание бегущего электромагнитного поля) любая электромагнитная пушка очень схожа с устройством, которое называют линейный двигатель. К примеру, работу подобного двигателя можно встретить в московской монорельсовой дороге. Для движения поезда по монорельсу используется асинхронный линейный двигатель.


Конструктивно любая пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого помещается ствол (обычно выполненный из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется специальный снаряд, который изготавливается из ферромагнетика. В момент протекания электрического тока в соленоиде появляется электромагнитное поле, которое и разгоняет снаряд.

Для достижения наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть мощным и кратковременным. Чаще всего, чтобы получить такой импульс тока, применяют большой ёмкости электролитические конденсаторы с высоким рабочим напряжением.

Принцип работы устройства похож, но всё же отличается от рельсотрона. В последнем, как следует из названия, снаряды запускаются благодаря магнитному полю, которое создаётся между двумя токопроводящими рельсами-направляющими.

Электромагнитная винтовка GR-1 ANVIL


В конце июля 2021 года компания Arcflash Labs представила промо-видео про свою новую разработку. Позднее на сайте появилась возможность предзаказа новой электромагнитной винтовки GR-1, которую уже называют самой мощной винтовкой Гаусса из когда-либо созданных и доступных для широкого потребителя. Заявленное время выполнения заказа – до 6 месяцев.

Оружие, получившее обозначение GR-1 ANVIL («Наковальня»), представляет собой ручной электромагнитный ускоритель масс. Компания-разработчик позиционирует новинку как первый в мире серийный образец винтовки Гаусса. При этом речь идёт о ручном оружии, а не стационарной установке.


Электромагнитная винтовка GR-1 ANVIL

В описании оружия на сайте компании говорится о том, что GR-1 ANVIL – это 8-ступенчатая полуавтоматическая высоковольтная винтовка Гаусса. Модель представляет собой самую мощную винтовку Гаусса, которая когда-либо была доступна для покупки на гражданском рынке, а также (очень вероятно) самый мощный образец ручной электромагнитной винтовки из когда-либо созданных.

Винтовка GR-1 в состоянии разгонять ферромагнитные снаряды диаметром до ½ дюйма до скорости 75 м/с. Скорострельность оружия оценивается в 100 выстрелов в минуту. Ёмкость стандартных магазинов – 10 боеприпасов. При этом используемый аккумулятор 6S LiPo обеспечивает стрелку 40 выстрелов на одной зарядке.

Усовершенствованная система конденсаторов и квазирезонансный инвертор позволяют изменять скорострельность оружия. На сайте компании Arcflash Labs говорится о том, что стрелок может варьировать этот показатель оружия от 20 выстрелов в минуту на полной мощности до 100 выстрелов в минуту на мощности 50 процентов.

Производитель заявляет, что с винтовкой GR-1 можно использовать снаряды трех основных типов длины: 32, 42 и 52 мм. В Arcflash Labs рекомендуют использовать для этих целей магнитную арматуру 1232, 1242E или 1252 собственного производства. Для примера, упаковка из 10 боеприпасов 1232 стоит 11,5 долларов.


Арматура 1252 для винтовки GR-1

В США запустили в продажу винтовку Гаусса
Коробка арматуры 1242 (81 шт.) для винтовки GR-1

При этом в компании отмечают, что подойдёт также любой стальной стержень, крепёж или установочный штифт, диаметр которого будет находиться в диапазоне от 11 до 12,6 мм, а длина от 30 до 52 мм. Приобрести подобную продукцию можно в хозяйственных магазинах. Несмотря на возможность самостоятельного изготовления стальной арматуры для стрельбы, производитель не рекомендует это делать и снимает с себя ответственность за повреждение устройства или травмы, полученные при использовании сторонней арматуры.

По своим возможностям GR-1 ANVIL приближается к малокалиберному огнестрельному оружию. Заявленная на сайте дульная энергия составляет 85 Дж, в промо-ролике на кадрах демонстрируется дульная энергия – 100 Дж. Это уже сопоставимо с моделями пистолетов под малокалиберный патрон .22 LR (5,6х15,6 мм) и даже некоторыми моделями винтовок. Данный боеприпас традиционно является одним из самых распространённых тренировочных и спортивных боеприпасов в мире и даже используется при охоте на мелкую дичь.

Производителем для электромагнитной винтовки GR-1 заявлены следующие массогабаритные характеристики. Длина ствола оружия – 26 дюймов (660 мм), диаметр ствола – 0,5 дюйма (12,7 мм). Общая длина винтовки – 38 дюймов (965,2 мм), ширина – 3 дюйма (76,2 мм), высота – 8 дюймов (203,2 мм). Вес модели – 20 фунтов (9,07 кг). Последний показатель для стрелкового оружия выглядит особенно печальным.

По сути, в габаритах многих современных снайперских винтовок пользователь получает оружие весом более 9 кг. При этом возможности винтовки, хотя и превосходят современные образцы травматического оружия, приблизились лишь к малокалиберному стрелковому оружию.

Какие преимущества могут быть у винтовок Гаусса


Винтовки Гаусса, как электромагнитное оружие, могут быть достаточно перспективными. Но это произойдёт только в том случае, если они будут обеспечивать достаточную мощность при сравнительно небольших габаритах. Пока что разработка компании Arcflash Labs приближается по своим характеристикам лишь к малокалиберным образцам стрелкового оружия.

Но даже сейчас проект выглядит амбициозно. Хотя вопросы о том, насколько хорошо будет работать такое оружие и насколько оно безопасно в использовании, до сих пор остаются. Несмотря на это, интерес к таким разработкам со стороны силовых структур есть уже сейчас. По крайней мере, гендиректор компании Arcflash Labs рассказал журналистам американского издания The Drive, что военные и правоохранительные органы США проявляют интерес к их разработке и подобным образцам оружия.


Электромагнитная винтовка EMG-01B компании Arcflash Labs

Работы в этом направлении приближают тот день, когда стрелковое оружие сможет отказаться от использования пороха. Ранее компания Arcflash Labs уже представляла коммерческую модель электромагнитной винтовки EMG-01A, которая по своей мощности была сравнима с обычной пневматической винтовкой, правда, стоила при этом почти тысячу долларов.

Основные плюсы, которые могут открыться при использовании электромагнитных винтовок, давно известны. Винтовки Гаусса действительно могут дать стрелкам преимущества, недоступные другим образцам стрелкового оружия.

Электромагнитное оружие обладает небольшой отдачей, возможностью бесшумного выстрела (если скорость снаряда не превышает скорости звука). При этом бесшумная стрельба становится доступной без применения специальных насадок или замены ствола.

К преимуществам винтовок Гаусса относят отсутствие гильз, пороха и неограниченный выбор начальной скорости и энергии боеприпасов. В теории такое оружие будет обладать большей надёжностью и износостойкостью. К преимуществам относят также возможность работы в различных условиях, к примеру, в космосе.

При этом у электромагнитных винтовок есть и очевидные минусы. Низкое КПД требует использования многоступенчатых систем разгона снаряда и большого расхода энергии. Всё это ведёт к росту веса и габаритов оружия. Также существенным минусом является необходимость перезарядки конденсаторов, накопительная зарядка которых требует длительного времени.
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Использованы фотографии:
все фото: arcflashlabs.com
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78 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. 14 августа 2021 04:26
    +13
    Опять все упирается в ёмкость аккумулятора и его способность быстро отдавать энергию на импульс.
    Пока не будет он создан все это детские игрушки, из рогатки стальным шариком ещё дешевле пулять.
    Благодарю автора за статью... помечтал о будущем маленько.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 14 августа 2021 05:09
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Благодарю автора за статью... помечтал о будущем маленько.

      После пятницы, 13-го:
      К преимуществам винтовок Гаусса относят отсутствие гильз, пороха и неограниченный выбор начальной скорости и энергии боеприпасов. В теории такое оружие будет обладать большей надёжностью и износостойкостью. К преимуществам относят также возможность работы в различных условиях, к примеру, в космосе.

      Начинает радовать... yes
      1. Shurik70
        Shurik70 14 августа 2021 06:46
        +2
        Аккумуляторы на сверхпроводимости давно сделать пытаются.
        Только хpен чего вышло пока.
        А на других принципах сверхъёмкого аккумулятора даже в теории не разработано. Так, прожекты диванных экспертов без математических расчётов.
        Так что ПОКА ЧТО огнестрел вне конкуренции
      2. dauria
        dauria 14 августа 2021 11:36
        +2
        К преимуществам относят также возможность работы в различных условиях, к примеру, в космосе.


        А "калаш" в космосе уже не стреляет ? Авиационные пушки запросто на высоте 25 км, а там воздуха нет нифига.

        И если уж запасать энергию, то почему электрическую ? Электричество на дороге не валяется. Есть сжатый воздух, есть маховик, есть резина в рогатке, лук .... laughing
    2. Патриот В Тоске
      Патриот В Тоске 14 августа 2021 11:10
      +4
      Из рогатки стальным шариком вообще-то убить можно. У меня рогатка из алюмсплава стальные листы пробивает.
      1. MooH
        MooH 14 августа 2021 11:55
        +5
        Так это по сути своей и есть электророгатка. Стреляет только не шариком, а прутком. И весит 9кг.
        Странная вещь. Для игрушки слишком летальна, для оружия слишком заморочна. Не вижу ниши для практического применения. Годится только для развлекательной стрельбы с минимальных дистанций.
        1. Задумчивый Юрист
          Задумчивый Юрист Вчера, 21:33
          0
          Сейчас-да.
          С развитием системы, повышением КПД, появлением новых способов подзарядки и т.д. - станет грозным оружием.
          Сравните первые образцы огнестрела и современные пушки.
          Модель интересна как галочка в истории. Будет лет через 200 крутой музейный экспонат - первая модель боевого оружия.
      2. Мрачный Жнец
        Мрачный Жнец Вчера, 04:33
        +2
        Цитата: Патриот В Тоске
        Из рогатки стальным шариком вообще-то убить можно. У меня рогатка из алюмсплава стальные листы пробивает.

        Листы видимо из фольги. ;)
    3. Klingon
      Klingon 14 августа 2021 23:03
      +1
      Использование современных упругих материалов позволяет сегодня конструиррвать довольно продвинутые рогатки. А компаунд-луки и арбалеты так вообще выглядят очень футуристично. good
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня 14 августа 2021 05:04
    +3
    да.. похоже лет 50 и огнестрелу придется подвинуться.. будущее из книг, блин, рядом..
    1. FireLake
      FireLake 14 августа 2021 12:23
      +1
      Либо будет огнестрел как в вахе. Экзоскелеты на подходе. Думаю огнестрел так просто позиции не сдаст
      1. DominickS
        DominickS Вчера, 06:11
        -1
        Болтеры, чтоль? Слишком неэтично - либералы раскукарекаются.
    2. Мрачный Жнец
      Мрачный Жнец Вчера, 04:39
      +1
      Цитата: советник 2 уровня
      да.. похоже лет 50 и огнестрелу придется подвинуться.. будущее из книг, блин, рядом..

      Угу. Огнестрел в топку. Будущее за рогаткой, может арбалетом. Вот так и приходим к выводам, даже без 3ww.
      ....:))
  3. Cottodraton
    Cottodraton 14 августа 2021 05:07
    +4
    Подобных конструкций полно на том же Ютуб е. Причем давно. Даже есть от нашего экспериментатора. Он, кстати, разогнал снаряд свыше 100 м/с...
    Там нет ничего ни особо сложного, ни особо технологичного. Все собирается на АлиЭкспресс. Причем за деньги на порядок меньше. Цена у них конечно заоблачная
    1. Гиперион
      Гиперион 14 августа 2021 11:03
      +10
      Цитата: Cottodraton
      Он, кстати, разогнал снаряд свыше 100 м/с...

      А ведь результат-то ничего себе! Как и в статье - 75 м/с и 85-100 Дж . Для сравнения: скорость и энергия стрелы выпущенной из английского длинного лука - 55 м/с и 100 Дж. А английский лук - не фунт изюма, французские рыцари подтвердили бы. И эта Гаусска пока первая серийная...
      А то, что тяжелая, так "Мушкет XVI—XVII веков был очень тяжёл (7—9 кг)"
      1. Intruder
        Intruder 14 августа 2021 12:09
        +5
        Для сравнения: скорость и энергия стрелы выпущенной из английского длинного лука - 55 м/с и 100 Дж.
        На арбалете с хорошими плечами, даже на рекурсивном, можно и больше сделать, тут даже луки отдыхаю и покуривают в сторонке! wink
        1. Гиперион
          Гиперион 14 августа 2021 18:10
          +6
          Арбалеты, это понятно. Но и эта Гаусс-винтовка уже не просто игрушка. Не за горами тот день, когда мы в новостях про неё ещё услышим. В криминальной хронике, разумеется...
          1. Intruder
            Intruder 14 августа 2021 18:17
            +3
            Не за горами тот день, когда мы в новостях про неё услышим. В криминальной хронике, разумеется...
            Ну да yes , стоит дойти до 200-250 Дж. в импульсе и в этом калибре, и тогда уже можно достойно расстреливать зевак у банкомата и грабить на обочине проезжающие авто, только вопрос в автономности источника тока и его стоимости, а так все остальное покупается в магазе почти в любой стране или заказывается через сеть с доставкой на подставного дропа, несколько вечеров в гараже и есть почти бесшумный по сравнению с огнестрелом, метательный комплекс!
            1. Гиперион
              Гиперион 14 августа 2021 18:22
              +4
              Цитата: Intruder
              стоит дойти до 200-250 Дж. в импульсе и в этом калибре, и тогда уже можно достойно расстреливать зевак у банкомата

              Дык в статье на Дзене пишут:
              Однако если боеприпасы ферромагнитные - энергия вылета возрастёт до 200+ джоулей, что уже приближает убойность Гаусс-винтовки к оружию калибра 9х19 мм.

              Главное, что принципиальная возможность подобного рода оружия воплощена в металле. Если хорошенько её доработать, то свою нишу винтовка найдёт.
              1. Intruder
                Intruder 14 августа 2021 18:32
                +3
                Главное, что принципиальная возможность подобного рода оружия воплощена в металле. Если хорошенько её доработать, то как свою нишу винтовка найдёт.
                Еще как, в руках разных нерегуляров и просто шаловливого подростка, постреливать из окошек по спецам или в окошки школы по обидчикам, особенно что сборка подобная уже была в Darknet(e), опубликована пару лет назад, с точным расчетом конструкции и цеником на комплектуху для страждущих, лично видел подобное, не сильно фотогеничную конструкцию правда, но там, было еще - до 150-180 Дж. в импульсе и предлагалось уже экспансивная боевая часть в носу...
                1. Нормаль ок
                  Нормаль ок Вчера, 11:53
                  0
                  Цитата: Intruder
                  Главное, что принципиальная возможность подобного рода оружия воплощена в металле. Если хорошенько её доработать, то как свою нишу винтовка найдёт.
                  Еще как, в руках разных нерегуляров и просто шаловливого подростка, постреливать из окошек по спецам или в окошки школы по обидчикам, особенно что сборка подобная уже была в Darknet(e), пару лет назад, с точным расчетом конструкции и цеником на комплектуху для страждущих, лично видел подобное, не сильно фотогеничную конструкцию правда, но там, было еще - до 150-180 Дж. в импульсе и предлагалось уже экспансивная боевая часть в носу...

                  При стоимости 3400у.е. негроамериканцам как и подросткам она не доступна. Им обычный огнестрел гораздо ближе по кошельку и менталитету.
                  1. Intruder
                    Intruder Вчера, 12:54
                    +1
                    При стоимости 3400у.е. негроамериканцам как и подросткам она не доступна
                    Правда, на самом деле, наверное 3 400 баков, меньше стоимости самого распространенного: РПГ-7 с выстрелом к нему (который не купишь в магазе по частям и дома на кухне не соберешь???), КПВ или ПКМ/РПКМ, а может они не применют 23 мм.-ки на своих тачанках, или безоткатки всякие в прицепах и пикапах, как тот же старенький советский СПГ-9 который явно дороже, чем 3 400 баксов!? wassat И под конец, а где же они это берут, видно бесплатно раздают там в Африках и на Ближнем Востоке, просто подходишь, а на улице бесплатная раздача стрелковки и МЗА, прямо так!? bully
          2. Задумчивый Юрист
            Задумчивый Юрист Вчера, 21:39
            +1
            Услышим, поскольку отследить такую винтовку нельзя. Ствол не нарезной, нет отпечатков у снаряда, которые можно сопоставить с конкретным оружием, чтобы доказать, что стреляли из него.
  4. Гардамир
    Гардамир 14 августа 2021 06:24
    -2
    Как электромагнитное поле влияет на человека?
    1. Архонт
      Архонт Вчера, 07:18
      +1
      Как всегда, все зависит от мощности поля. Такое слабое не окажет серьезного влияния на здоровье.
  5. gorenina91
    gorenina91 14 августа 2021 06:42
    -7
    - Сплошная виртуальность ... - Или какие-то "фото-картинки' ... - Такие "бластеры" вполне подойдут для съёмок очередных сериальчиков ... очередных "Звёздных войн"...
    - А что ... - не судьба была выложить хоть какое-то чахлое видео , где демонстрируется стрельба из этого.., из этой... "винтовки Гаусса" ???
    - Нет , ну ...вот есть такой (жил в 18-19 вв) Карл Гаусс ; который весьма преуспел в математике , физике , механике и тд и тд...
    - А в чём преуспел "этот Гаусс' ...со своей винтовкой ???
    - Что это за винтовка ??? - Очередной "мини рельсотрон" , что ли ??? - Или что ???
    - Блин , хоть бы изобразили как она действует...
  6. KCA
    KCA 14 августа 2021 07:24
    0
    Судя по фото, полное Г., обычные китайские электролиты а не ионисторы, баловство для детей, а китайцы ещё любят в корпус большого электролита вставить маленький-маленький, на порядок а то и на два меньшей ёмкости...
    1. military_cat
      military_cat 14 августа 2021 08:28
      +4
      Ионисторы в данном случае не годятся, у них большее внутреннее сопротивление, чем у электролитов, поэтому они не смогут отдать накопленную энергию за достаточно короткое время.
      1. KCA
        KCA 14 августа 2021 10:04
        +1
        Ну да, но тогда есть смысл комбинировать ионисторы с электролитами для быстрой зарядки, а ружжо всё-таки игрушка, практического применения нет
    2. Avior
      Avior 14 августа 2021 13:21
      +1
      смысла нет
      все упирается в возможности аккумулятора
      1. KCA
        KCA 14 августа 2021 13:43
        0
        Аккумулятор большой ёмкости но со слабым током отдачи неспешно заряжает ионисторы, а они в свою очередь быстро заряжают электролиты
        1. Avior
          Avior 14 августа 2021 14:33
          +1
          Ионисторы-лишнее звено
          Просто конденсаторы поочередно заряжают
  7. demiurg
    demiurg 14 августа 2021 07:26
    +1
    Баловство за непотребные деньги.
    Пока энергоемкость аккумуляторов не приблизится к знергоемкости пороха, это все будут игрушки.
    1. Lazycrazy
      Lazycrazy 14 августа 2021 10:48
      0
      Так там ступенчатый разгон или нет? И чего бы им не попробовать пушку сделать? Требования к габаритам влиять не будут.
    2. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 18:22
      +1
      приблизится к знергоемкости пороха, это все будут игрушки.
      Конечно, вот только охотничья версия арбалета, самая дешевая с плечами кастомными, очень легко превращается в неплохое метательное, а с разными инсертами болтов, которые вытачиваються в любом месте позволяет "рассчитать" разные биоцели и не только с четырьмя конечностями опорными!?
  8. prior
    prior 14 августа 2021 07:27
    -7
    Убивать при помощи электричества, это же так по-американски, так демократичненько....
    Сплошные "зелёные мили".....
  9. V1er
    V1er 14 августа 2021 09:47
    +2
    Такая бандурина. На картинке она посимпатичнее смотрелась.
    1. gorenina91
      gorenina91 14 августа 2021 11:01
      +4
      Такая бандурина. На картинке она посимпатичнее смотрелась.


      - Лично Я так и не поняла ... - что демонстрирует это видео , сопровождаемое комментариями на английском языке ; да ещё с такой "зловещей интонацией" ???
      - And where is the result ; where is the process of the shot itself ; and the process of hitting something ??? - What does this video demonstrate ??? - How to cut a metal rod and shove its segments into the cartridge magazine ??? "Is that all "??? - Хахах...
      - О чём этот видосик вообще ??? - Как нарезать пруточек ??? - Хахах...

      - Вообще , почтенная публика ... - если уж ставите минусы ... - то хотя бы поясняйте ... вашу позицию... - лично Я готова выслушать... - Или просто так ляпаете минусы ... - "от фонаря"... - от "излишней храбрости" и от "излишнего ума" ???
      1. V1er
        V1er 14 августа 2021 11:38
        +2
        Доброго времени суток, Ирина. Я сам не понял, что они хотели этим сказать. request Искал видео, где сие чудо непосредственно стреляет, но не нашёл.
        1. gorenina91
          gorenina91 14 августа 2021 11:48
          +1
          Я сам не понял, что они хотели этим сказать. request Искал видео, где сие чудо непосредственно стреляет, но не нашёл.

          - Очевидно то ; что...что...что "Невозможно найти чёрную кошку в тёмной комнате ; в которой её ещё и попросту... - нет" ...
          - Лично Я в моём комменте , что находится повыше ... - написала , что это (эта "винтовка Гаусса") очередной "мини рельсотрон"... - Ошибочка с моей стороны ... - это просто очередной "лохотрон"... - Хахах...
          - Поражают минусовщики ... - очевидно писать не умеют ... - да ещё и с мозгами большие проблемки...
          - Мой вам плюс...
      2. Intruder
        Intruder 14 августа 2021 12:10
        +2

        - Вообще , почтенная публика ... - если уж ставите минусы ...
        Мадам, я поставил плюсик от себя лично, так что не гоже всю публику под одну зачесывать!!!
        С Уважением,
        hi
    2. Вадим237
      Вадим237 14 августа 2021 12:54
      0
      Дизайн у нёё так себе видать конструкторы решили не заморачиваться.
  10. Split
    Split 14 августа 2021 09:48
    0
    Пауэрп армор не пробьет - расходимся negative drinks laughing
  11. Валерий Прохоров
    Валерий Прохоров 14 августа 2021 11:03
    0
    А Пентагон свернул разработку рельсотрона. Может просто сделать проще, пойти в магазин и купить?
  12. Авиатор_
    Авиатор_ 14 августа 2021 11:24
    +2
    Электромагнитное оружие обладает небольшой отдачей,

    Ну да, при разгоне пули до 75 м/с, так и пороховой патрон при разгоне до этой скорости тоже даст небольшую отдачу. Закон сохранения импульса ещё никому отменить не удалось.
  13. Морской Кот
    Морской Кот 14 августа 2021 11:45
    +4
    Как же, как же, помню по СТАЛКЕРУ. wink

    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 12:14
      +3
      Как же, как же, помню по СТАЛКЕРУ
      Тоже помню, как с ней дружил, в вопросе "счета" монолитовцев в парке перед универмагом, да и в коридорах ЧАЭС, выносил экзоскелеты на ура, аж ботинки отлетали от шарниров!!! yes
      1. Морской Кот
        Морской Кот 14 августа 2021 12:19
        +3
        Да, отличная игрушка, иногда по ностальгии переигрываю в неё. smile
        1. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 12:42
          +1
          Да, отличная игрушка, иногда по ностальгии переигрываю в неё
          А я сейчас, в казуальные рпгэшки всякие играю, типа: AТОМа и Pillars of Eternity и разношу союзников в Wargame: AirLand Battle... wink
        2. Vol4ara
          Vol4ara Вчера, 09:35
          +1
          Цитата: Морской Кот
          Да, отличная игрушка, иногда по ностальгии переигрываю в неё. smile

          Ну до конца года вроде как обещали следущую часть выпустить
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 10:36
            +1
            Это радует, на я слышал про следующий год. smile
  14. КСВК
    КСВК 14 августа 2021 12:40
    +4
    Осталась за скобками главная характеристика винтовки-кучность. Непонятно как вообще происходит стабилизация снаряда.
    Кстати насчёт цены, автор видимо не в курсе сколько сейчас стоят современные образцы высокоточных винтовок. laughing
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 18:37
      +1
      Осталась за скобками главная характеристика винтовки-кучность. Непонятно как вообще происходит стабилизация снаряда.
      полимерный хвостовик (на 3D-принтере) на корму ферромагнитного цилиндрика и вуаля, обладаем стабилизатором, отцентровать и вперед... yes
      автор видимо не в курсе сколько сейчас стоят современные образцы высокоточных винтовок.
      Это для богатых, а тут народная солянка и смекалка домашних кулибиных...как-то!? wink
  15. AVA77
    AVA77 14 августа 2021 13:04
    +2
    10 банок, каждая баночка по 33000мкф,вольтаж не разглядел.Видимо,соответственно 10 катушек.Не беном Ньютона,быстро появятся подражатели и самоделкины. wink
    Блок управления можно на ардуинке замутить +ключи +преобразователь.
    1. Avior
      Avior 14 августа 2021 14:36
      +1
      Вопрос в пульках
      Они должны быть из магнитного материала, иначе противоэдс при прекращении тока в катушке будет ее тормозить
      1. AVA77
        AVA77 14 августа 2021 14:41
        +1
        При этом в компании отмечают, что подойдёт также любой стальной стержень, крепёж или установочный штифт, диаметр которого будет находиться в диапазоне от 11 до 12,6 мм, а длина от 30 до 52 мм. Приобрести подобную продукцию можно в хозяйственных магазинах.
        1. Avior
          Avior 14 августа 2021 15:01
          0
          . В один из концов ствола вставляется специальный снаряд, который изготавливается из ферромагнетика.

          Эта тонкость написана не напрасно, только тему не раскрыли.
          Во время страдания тока в катушке она будет действовать на пролетевшую стальную пульку тормозяще, то есть это потери энергии на разгон.
          На магнитную- нет.
          То есть стрелять стальной пулей можно, но эффективность разгона будет ниже.
          Дорого просто магнитными пулями стрелять.
    2. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 18:40
      0
      замутить +ключи +преобразователь.
      тиристорный ключик и импульсный генератор на простой микрухе, даже мк-шка не нужна!!!
      1. AVA77
        AVA77 14 августа 2021 18:45
        +1
        А импульсный генератор зачем?
        1. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 18:48
          +1
          импульсный генератор зачем?
          А это чтобы избавится от
          Сердцем преобразователя служит трансформатор с Ш-образным ферритовым сердечником.
          , да с импульсами можно поиграться, если не лень... drinks
          1. Intruder
            Intruder 14 августа 2021 18:51
            0
            А так, почти вся комплектуха:
  16. Avior
    Avior 14 августа 2021 13:22
    +2
    любая электромагнитная пушка очень схожа с устройством, которое называют линейный двигатель. К примеру, работу подобного двигателя можно встретить в московской монорельсовой дороге. Для движения поезда по монорельсу используется асинхронный линейный двигатель.

    в данном случае конструкция скорее ближе к синхронному двигателю
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 18:45
      +1
      ближе к синхронному двигателю
      Так-то, еще при СССР разрабатывали:
      Линейный тяговый двигатель для монорельсовых дорог, содержащий индуктор, выполненный в пазах ряда секций, шарнирно соединенных между собой, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы двигателя при прохождении кривых малых радиусов закругления, на торцах смежных секций индуктора выполнены фигурные пазы, в полости которых установлена ось шарнирного соединения, а сами секции соединены между собой посредством втулок, охватывающих сектора, закрепленные на концах секций индуктора.


      Там очень мало от синхронной машины!!!
      1. Avior
        Avior 14 августа 2021 21:33
        -1
        Это описание асинхронного двигателя
        Линейныедвигатели бывают не только асинхронные, но и синхронные и шаговые. В асинхронном в роторе протекает ток, создающий магнитное поле. В синхронном и шаговом на роторе стоят постоянные магниты для создания магнитного поля, и ток в них не протекает.
        В пульке гаусовки - не протекает.
        Сейчас синхронные двигатели с постоянными магнитами получили развитие, так как появились относительно дешёвые высококоэрцитивные магниты, раньше они были очень редкими, но и они использовались иногда.
        Знаю о разработке подводного транспортировщика для боевых пловцов на базе линейного шагового двигателя , этим занимался Институт электродинамики АН УССР, видел фото испытаний у одного человека. Вместо винта хвост машущий использовался для малошумности.
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 12:48
          0
          В синхронном и шаговом на роторе стоят постоянные магниты для создания магнитного поля, и ток в них не протекает.
          Сергей, вот я всегда в этом году уважал ваши комментарии, но сейчас зачем писать это, вверху!?
          Открываем любой учебник (кто знает, что это такое...) раздел электрические машины и смотрим, чем же отличается устройство синхронных - генератора и двигателя от асинхронных машин и шаговых и прочих:
          1. Синхронная машина - электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой равна частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре.
          Основными частями синхронной машины являются якорь и индуктор (обмотка возбуждения). Как правило, якорь располагается на статоре, а на отделённом от него зазором роторе находится индуктор — таким образом, по принципу действия синхронная машина представляет собой как бы «вывернутую наизнанку» машину постоянного тока, переменный ток для обмотки якоря которой не получается с помощью коллектора, а подводится извне. Якорь представляет собой одну или несколько обмоток переменного тока. В двигателях токи, подаваемые в якорь, создают вращающееся магнитное поле, которое сцепляется с полем индуктора, и таким образом происходит преобразование энергии. Поле якоря оказывает воздействие на поле индуктора и называется поэтому также полем реакции якоря. В генераторах поле реакции якоря создаётся переменными токами, индуцируемыми в обмотке якоря от индуктора.
          Индуктор состоит из полюсов - электромагнитов постоянного тока, или постоянных магнитов (в микромашинах). Для уменьшения магнитного сопротивления, то есть для улучшения прохождения магнитного потока, применяются ферромагнитные сердечники ротора и статора. В основном они представляют собой шихтованную (набранную из отдельных листов) конструкцию из электротехнической стали.
          2. Линейный электродвигатель, у которого один из элементов магнитной системы разомкнут и имеет развёрнутую обмотку, создающую магнитное поле, а другой взаимодействует с ним и выполнен в виде направляющей, обеспечивающей линейное перемещение подвижной части двигателя. Сейчас разработано множество разновидностей (типов) линейных электродвигателей, например:
          линейные асинхронные электродвигатели (ЛАД),
          линейные синхронные электродвигатели,
          линейные электромагнитные двигатели,
          линейные магнитоэлектрические двигатели,
          линейные магнитострикционные двигатели,
          линейные пьезоэлектрические (электрострикционные) двигатели и др.
          Многие типы линейных двигателей, такие как асинхронные, синхронные или постоянного тока, повторяют по принципу своего действия соответствующие двигатели вращательного движения, в то время как другие типы линейных двигателей (магнитострикционные, пьезоэлектрические и др.) не имеют практического исполнения как двигатели вращательного движения. Неподвижную часть линейного электродвигателя, получающую электроэнергию из сети, называют статором, или первичным элементом, а часть двигателя, получающую энергию от статора, называют вторичным элементом или якорем (название «ротор» к деталям линейного двигателя не применяется, так как слово «ротор» буквально означает «вращающийся», а в линейном двигателе вращения нет).
          Наибольшее распространение в транспорте и для больших линейных перемещений получили асинхронные и синхронные линейные двигатели, но применяются также линейные двигатели постоянного тока и линейные электромагнитные двигатели. Последние чаще всего используются для получения небольших перемещений рабочих органов и обеспечения при этом высокой точности и значительных тяговых усилий.

          В пульке гаусовки - не протекает

          Пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется снаряд, сделанный из ферромагнетика. При протекании электрического тока в соленоиде возникает электромагнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом образуются полюса, ориентированные согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, то есть тормозится. В любительских схемах иногда в качестве снаряда используют постоянный магнит, так как с возникающей при этом ЭДС индукции легче бороться. Такой же эффект возникает при использовании ферромагнетиков, но выражен он не так ярко благодаря тому, что снаряд легко перемагничивается (коэрцитивная сила).

          Так зачем, там нужен ток именно в ферромагнитном материале метаемого снаряда!???
          Но необходимо возможность управления импульсами (я выше писал об импульсном генераторе с тиристорным ключом), ибо:
          1. Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть кратковременным и мощным. (Привет, импульсной электронике!!!)
          Как правило, для получения такого импульса используются электролитические конденсаторы большой ёмкости и с высоким рабочим напряжением.

          2. Параметры ускоряющих катушек, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к соленоиду индукция магнитного поля в соленоиде была максимальна, но при дальнейшем приближении снаряда резко падала. Стоит заметить, что возможны разные алгоритмы работы ускоряющих катушек.
          1. Avior
            Avior Вчера, 14:19
            0
            не знаю, что вы себе поняли из этой копи- пасты, которую вы привели, но я этими вопросами занимаюсь лет тридцать, даже более.
            Ваша копи- паста- имеет источник из какой-то старой книжки, судя вот этой цитате
            Индуктор состоит из полюсов - электромагнитов постоянного тока, или постоянных магнитов (в микромашинах).

            на самом деле давно уже постоянные магниты применяются далеко не только в микромашинах, это было много лет назад, но и в двигателях достаточно большой мощности, в транспорте синхронные двигатели с постоянными магнитами стали уже стандартом для тягового привода.
            вот здесь в вашей копи- пасте описана синхронная машина другого типа- с электромагнитным возбуждением.
            Основными частями синхронной машины являются якорь и индуктор (обмотка возбуждения). Как правило, якорь располагается на статоре, а на отделённом от него зазором роторе находится индуктор — таким образом, по принципу действия синхронная машина представляет собой как бы «вывернутую наизнанку» машину постоянного тока, переменный ток для обмотки якоря которой не получается с помощью коллектора, а подводится извне.

            Так зачем, там нужен ток именно в ферромагнитном материале метаемого снаряда!???
            он там не нужен, я и написал, что его там нет.
            смотрим далее
            На концах снаряда при этом образуются полюса, ориентированные согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, то есть тормозится.

            А вот это- обьяснение, зачем нужен в качестве снаряда именно магнит. У него два полюса- один притягивается к катушке, второй отталкивается от нее. Если правильно положить пульку, то сначала один полюс будет притягиваться к катушке, а после прохода центра и отключения катушки и разряде эдс самоиндукции через защитный диод- отталкиваться, за счет чего повышается КПД устройства.

            Почитайте, что такое диодная защита и почему направление тока, а следовательно и магнитных полюсов, при отключении катушки меняется на противоположное.
            https://ru.wikipedia.org/wiki/Диод#Диодная_защита
            hi
            1. Intruder
              Intruder Вчера, 14:30
              0
              Если правильно положить пульку, то сначала один полюс будет притягиваться к катушке
              Для этого и используются ферромагнитные материалы, чтобы не извращаться отключением селеноида или изменением направления тока в обмотке и его "переполюсовки" за короткую длительность времени, каждый раз при проходе постоянного магнита в метательном снаряде, как я выше и написал!
              1. Avior
                Avior Вчера, 14:51
                +1
                там извращаться не нужно. обычный управляемый ключ и обычная стандартная диодная защита, которые все равно будут стоять. и получается полное использование заряда конденсатора, нужно только определить момент выключения ключа.
                А с соотношение емкости и индуктивности так просто не получится, и кпд все равно будет заниженный. Снаряды проще и дешевле, это так.
                1. Intruder
                  Intruder Вчера, 14:54
                  0
                  обычный управляемый ключ и обычная стандартная диодная защита, которые все равно будут стоять. и получается полное использование заряда конденсатора, нужно только определить момент выключения ключа.
                  Хм, импульсная схема, также может помочь в управлении...ВТС-лента в обмотках селеноидов и керамический стакан, с испарительной камерой на жидком азоте - наше всЁ!!! drinks
            2. Intruder
              Intruder Вчера, 14:37
              0
              но я этими вопросами занимаюсь лет тридцать, даже более.
              Отлично, приятно пообщаться с опытным человеком! good
              но и в двигателях достаточно большой мощности, в транспорте синхронные двигатели с постоянными магнитами стали уже стандартом для тягового привода.
              Я в курсе, об этом..., а также и про использование самариевой (самарий-кобальтовая) магнитокерамики в роторах и не только, в современное время!
  17. Pandiurin
    Pandiurin 14 августа 2021 15:20
    +1
    Скорее всего будет тенденция перевода гражданского оружия, муниципальной полиции, охранных служб на варианты где интегрирована электронная начинка. Т.е. если патрон с порохом то патрон чипированный и воспламенение при срабатывании электронной схемы в оружии, запись в лог когда был сделан выстрел, проверка, идентификация по отпечатку на рукоятке, возможно сразу сообщение, вызов полиции.

    Понятно что всё это дороже и менее надёжно чем традиционное оружие, но зато больше возможности контроля.

    Такой гаусовский пистолет-ружьё если был бы помощней мог использоваться как вооружение охранной структуры, соответственно должна была бы добавлена схема управления с регистрацией и идентификацией.
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 18:54
      +1
      Скорее всего будет тенденция перевода гражданского оружия, муниципальной полиции, охранных служб на варианты где интегрирована электронная начинка
      Прошивка уйдет в сеть на следующей недели после внедрения пилотного проекта, а там и умельцы подтянутся в разных странах и усе, пропало!!! lol
  18. Reklastik
    Reklastik 14 августа 2021 17:07
    +1
    К преимуществам винтовок Гаусса относят отсутствие гильз, пороха
    - а к преимуществам огнестрельного оружия относится отсутствие конденсаторов и возможности быть поражённым электрическим током при их зарядке во время дождя в полевых условиях.
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 14:41
      0
      возможности быть поражённым электрическим током при их зарядке во время дождя в полевых условиях.
      Гидроизоляция с влагозащитой и соблюдение элементарной ТБ, также как и в огнестрельном тоже... yes
  19. Alexap
    Alexap 14 августа 2021 18:29
    +1
    Цитата: Гардамир
    Как электромагнитное поле влияет на человека?

    Опосредованно, через разогнанный металлический пруток- может плохо влиять.
  20. Макс ПВ
    Макс ПВ 14 августа 2021 19:32
    0
    Проблема в низком КПД. Если посмотреть последнее фото, то видно что там 10 электролитов на 33000мкФ на 325В, а значит, при напряжении заряда 300В они могут запасти нехилую энергию Е = СxU²/2 = (10х33000х10^-6)х300²/2 = 14850(Дж), и, теоретически эта пушка может иметь мощность не хуже чем Лапуа Магнум, но практически, из-за КПД всего 0,673% имеем мощность как у травмата вроде "Осы".
    1. Avior
      Avior 14 августа 2021 22:17
      +1
      1 ватт- это 1 дж в секунду.
      Чтобы зарядить эти конденсаторы за секунду, нужна мощность минимум 15000 вт с учетом потерь , то есть 15 киловатт. Ее может обеспечить стандартный аккумулятор на 12 вольт при токе 1300 А. Его на тележке придётся за собой катать. Если зарядку делать за 10 секунд, потребуется ток 130 А. Это приблизительно 1 автомобильный стартерный аккумулятор на пяток выстрелов. То есть в установке явно нет такой мощности. Похоже, просто с запасом взяли конденсаторы, на самом деле напряжение заряда намного меньше, соответсвенно и энергия.
  21. seagull
    seagull Вчера, 00:26
    0
    Штука интересная. Возникает вопрос по поводу боеприпасов. Скорость и энергия "пули" пока не велики, но калибр значительный. С моей точки зрения, боеприпас нужно заполнять взрывчатыми смесями (комулятивный эффект), или стрелять "шприцами" со снотворным - нелетальное применение. 40 выстрелов на одном аккумуляторе, предположим 2 магазина по 20 патронов - неплохо.