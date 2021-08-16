Военное обозрение
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Поражение комбрига Виноградова

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Поражение комбрига Виноградова

Конечно, планы той войны незнаменитой, откровенно говоря, страдали шапкозакидательством и презрением к противнику, а проработка операции была очень, мягко говоря, поверхностной, но на это были свои причины и были свои резоны. Десять предвоенных лет были для страны и для РККА очень даже успешными и победными. В стране в целом проведены индустриализация, коллективизация и культурная революция, армия же получила и активно опробовала новую технику, и опробовала её удачно. В 1929 году танки МС-1 разбили китайцев на КВЖД, понятно – совместно с другими родами войск, в 1937-1939 гг. наши советники хорошо показали себя в Испании и Китае, в 1938 году был Хасан – проблемный, но успешный, а в 1939 – Халхин-Гол, где РККА в современной войне моторов победила армию мировой державы. Потом Освободительный поход, в котором Польша, разбившая РККА двадцатью годами ранее, сопротивления не оказала, да и оказалось, что технически мы выглядим не хуже немцев и гораздо лучше поляков. Всё это можно толковать по-разному и найти разные причины, но тогда это виделось именно так – сплошные победы.


На этом фоне Финляндия совершенно не смотрелась, жителей – как в хорошей советской области, войск – кот наплакал, технически... не будем о грустном. Серьёзно, как оно виделось с Москвы, Финляндия была прикрыта только с моря. Линия Маннергейма? Ну ДОТы, так есть артиллерия и авиация, да и планы были действовать не только против неё, на остальных направлениях территория была неприкрыта ничем. Собственно, об одной из таких операций и речь, о попытке наступления 9 армии к Ботническому заливу. Планы комдива Духанова были самые что ни на есть решительные.


Но, цитируя классика:

«Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу. Гладко вписано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить…»

Проблема была не в темпах, они были вполне реальными, не в технике, её было больше, чем надо, не в противнике, его там практически не было, проблема была в логистике. Наступать предстояло по единственной дороге, войска армии были надёрганы с бору по сосенке (163 дивизия – сформирована в 1939 году в Туле, 44 дивизия – Киевский особый военный округ, 54 дивизия – местная). А комдив Духанов оказался теоретиком, слабо приспособленным к реальному управлению войсками в реальной же войне. Под стать ему был и комбриг Зеленцов (комдив – 163), хороший исполнитель, лично храбрый человек, но не любитель проявления инициативы.

Началось всё хорошо – 163 стрелковая бодро попёрла вперёд, ударив по сути в пустоту, и достигла значительного продвижения. Достигла и упёрлась в оборону срочно формируемой финнами 9 пехотной дивизии. Упёрлась двумя полками, третий растянули на 30 км по дороге для обороны коммуникаций. 44 стрелковая к тому моменту ещё не подошла. Финны же, отлично зная местность, будучи мобильными в зимних условиях благодаря отрядам лыжников, 163 дивизию отсекли и окружили. Страшного в этом не было ничего – на подходе была дивизия Виноградова, 15 000 человек, 40 танков, 120 орудий.


В итоге же 163 дивизия вышла из окружения, надо сказать, довольно условного, ударив на Север и выйдя к границе СССР, потеряв всего 30 процентов личного состава и техники (один их полков дивизии был брошен на дороге – тот самый, оставленный для прикрытия линии снабжения), а вот 44... Незнакомые с особенностями местности и местными условиями, помимо того, не воспринимающие происходящее всерьёз, товарищи красные командиры во главе с Виноградовым растянули дивизию на 20 километров по узкой дороге. Финны, не будучи дураками, перерезают дорогу в тылу советских войск, а Виноградов, вместо того чтобы нормально сосредоточить вверенные ему части и сбить заслон противника, который не был ни большим, ни хорошо вооруженным, перешёл к обороне и стал просить у штаба армии 50 тонн грузов по воздуху. Проблема была в том, что военно-транспортной авиации у штаба армии попросту не было, а высидеть, расположив подразделения дивизии в хаотичном порядке на узкой промерзлой трассе, можно было только проблемы.

Они и наступили – финны стали рассекать подразделения дивизии, устраивать завалы, минируя их и оставляя засады. Виноградов в панике запрашивает выход из окружения через леса, бросив всю технику. Новый командующий армией Чуйков ему отказывает, и правильно делает – сама идея бросить такое количество оружия противнику, которого 44 дивизия превосходит по силам, выглядит абсурдно. В итоге начинается прорыв по дороге.


За некоторые вещи надо не то что расстреливать, надо вешать. Итог – вполне благополучная дивизия, превосходящая противника 31 декабря, спустя неделю полностью разбита. И вышла к своим, оставив противнику:

«43 танка, 71 полевое орудие, 260 грузовых автомобилей, 29 противотанковых пушек и более тысячи лошадей.»

Кроме того, потеряно 40 % личного состава. Всё это проделано в боях с недоформированной финской дивизией, насчитывающей аж 11 орудий и 17 000 человек личного состава. Помимо всего прочего, операция 9 армии была полностью сорвана, а РККА, после публикации в СМИ фото бесконечных колонн трофейной техники и пленных, стала посмешищем. Трибунал стал как бы логичным итогом, а его приговор вполне обоснован.


Если же разбираться глубже... Вина Виноградова со товарищи несомненна, его неопытность вещь довольно условная.

«В РККА март 1919 г.
262 стр. полк 30-й СД Восточный фронт — красноармеец 1919 март — 1920 июнь;
1-е Московские курсы краскомов — курсант июнь 1920 — август 1920;
Отдельная... бригада Южного фронта против Махно — август 20 — февраль 21;
77 Сумские Пехотные курсы — курсант — 1921 февраль — 1922 сентябрь;
143 стр. полк 48 стр. див. МВО — мл. командир — сентябрь 1922 — июнь 23;
143 стр. полк 48 стр. див. МВО — ком. взвода — июнь 23 — март 24;
143 стр. полк 48 стр. див. МВО — помкомроты — март 24 — август 24;
Комкурсы 48-й стр. див. МВО — слушатель — август 24 — октябрь 24;
143 стр. полк 48 СД МВО — помкомроты — октябрь 24— март 27;
144 стр. полк 48-й СД — комроты — март 27 — декабрь 30;
144 стр. полк 48-й СД — начальник школы мл. ком. состава — декабрь 30 — май 32;
144 стр. полк 48-й СД — начальник штаба полка — май 32 — март 33;
4-й стр. полк 48 стр. дивизии МВО — нач. штаба полка — март 33 — май 34;
143 стр. полк 48 стр. див. — нач. шт. полка Белорусский ВО — май 1934 — 1937 июнь;
143 стр. полк 48 стр. див. Белорусского Военного округа — командир полка — июнь 37 — февраль 1938;
В распоряжении Управления по комначсоставу РККА — 1938 февраль — январь 1939 — НКО СССР 0236—39;
44-стр. дивизия 8-го стрелкового корпуса Киевского Особого ВО — ком. дивизии: — 1939 — январь — НКО СССР — 0327.
Исключен из списков согласно приказа Глав. Воен. Совета РККА от 19 января 1940 г. за № 01 227.»

Вполне опытный командир, прошедший и войну, и все ступени карьерной лестницы, командовавший дивизией на момент разгрома уже год. Что же произошло? А произошла вещь тривиальная – ни Виноградов, ни его непосредственное начальство ситуацию всерьёз не восприняли. На допросе у Мехлиса Виноградов утверждал, что перешёл к обороне, дабы после деблокирования извне сразу перейти в наступление, и, думается мне, как-то так оно и было. С 31 декабря по 2 января 1940 года комбриг просто ждал, что Чуйков деблокирует дивизию, дальше, со 2 по 4 января, такое впечатление, будто элементарно не понимал всей глубины катастрофы, а дальше была паника и попытки уйти любой ценой, ценой стала техника и грузовики с ранеными, попросту брошенные на Раатской дороге.

И здесь надо отметить гуманизм товарища Мехлиса и товарища Сталина – перед расстрельным взводом встало только три человека. А могли ещё добавиться комдивы Духанов и Чуйков, благо было за что. Да и Виноградова судили не за разгром, не за безынициативность, а за личную трусость и оставление раненых. И первое, и второе имели место быть, как и потеря управления, и откровенная бестолковость командования. Пример тому та же 163 дивизия, которая в схожих условиях вышла, сохранив значительную часть техники, будучи гораздо хуже обученной и подготовленной, чем дивизия Виноградова, легендарная Щорсовская, элита РККА.

Поражения должны учить – и тому, что шапкозакидательство это плохо, особенно когда в дивизии, переброшенной с тёплой Украины в северную ледяную пустыню, недостаток тёплых шапок, и тому, что правильное обеспечение логистики – половина успеха, и тому, что командир должен постоянно контролировать ситуацию и быть инициативным. Но увы, в дело Виноградова вмешалась политика и его реабилитировали по принципу – мол, не мог Мехлис организовать справедливый суд, а при Сталине расстреливать командиров за дело. Между тем всё это для РККА того времени стало уроком, жалко – усвоенным не до конца.
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Использованы фотографии:
http://www.istor-44gsd.ru/index.html
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34 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:09
    -2
    Войско возглавляемое бездарем проиграет любое сражение.
    Техники и людей было предостаточно...значит дело было только в командовании.
    Командир Виноградов хоть и прошел все ступени службы но к экстремальной ситуации оказался совершенно не готов.
    А уж бросить раненных на произвол судьбы последнее дело. what
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 10:06
      -2
      Войско возглавляемое бездарем проиграет любое сражение.
      Техники и людей было предостаточно...значит дело было только в командовании.
      Командир Виноградов хоть и прошел все ступени службы но к экстремальной ситуации оказался совершенно не готов.
      А уж бросить раненных на произвол судьбы последнее дело.

      Не все так просто. По сути дивизия попала в условия блокированной колонны, попавшей в засаду. Типа Афгана и Чечни. Колобанов (участник Финской, кстати), также уничтожил 22 танка при 5 своих.
      Да и численный перевес был по технике и орудиям, а по л/с нет - 17000 финов и 15000 наших.

      Виноградов, скорее всего понимал, что лезет в ловушку, но попробуй отказаться...
      1. faiver
        faiver Сегодня, 11:18
        +1
        Колобанов одним своим танком 22 набил, а ротой суммарно 43, не считая остального
        1. Arzt
          Arzt Сегодня, 11:25
          +1
          Колобанов одним своим танком 22 набил, а ротой суммарно 43, не считая остального

          Спасибо за уточнение. Вот что значит попасть в засаду на узкой дороге.
    2. Толстый
      Толстый Сегодня, 10:45
      +1
      hi Алексей. Стадо баранов, возглавляемое львом, гораздо опаснее прайда львов, возглавляемого бараном. Ни разу командование не было готово к сопротивлению от неудобного соседа. Не дай бог, конфликт бы затянулся дольше, рейх начал бы свой поход еще раньше. Уверен, что именно невысокая успешность РККА в этой войне вдохновила ОКВ на планы блицкрига в отношении СССР
    3. Олег Авиатор
      Олег Авиатор Сегодня, 12:26
      +2
      Да... Паркетный генерал. Хорошо только вылизывать и козырять умел. Не воин уж точно Впрочем как и основная масса генералов. Бойцов инициативы очень мало. Да и их гнобят постоянно очколизы с лампасами. Интриги всякие плетут против них. Завидуют бездари)
  2. Dunkelheit
    Dunkelheit Сегодня, 05:39
    +1
    Дааа вот тебе и "от тайги до британских морей...". С финнами воевать- особая тактика нужна,да видать спецов со времён интервенции не осталось. А лозунги такие лозунги!
    1. Unknown
      Unknown Сегодня, 06:16
      0
      Цитата: Dunkelheit
      Дааа вот тебе и "от тайги до британских морей...". С финнами воевать- особая тактика нужна,да видать спецов со времён интервенции не осталось. А лозунги такие лозунги!

      Не надо сарказма, у РККА были свои недостатки, a у кого их нет. По итогам войны проводилось совещание, и И.В.Сталин прямо назвал причины неудач..... Вопрос: что же особенно помешало нашим войскам приспособиться к условиям войны в Финляндии? Мне кажется, что им особенно помешало - это созданная предыдущая кампания психологии в войсках и командном составе - шапками закидаем. Нам страшно повредила польская кампания, она избаловала нас. Писались целые статьи и говорились речи, что наша Красная Армия непобедима, что нет ей равной, что у нее все есть, нет никаких нехваток, не было и не существует, что наша армия непобедима. Вообще в истории не бывало непобедимых армий. Самые лучшие армии, которые были и там, и сям, терпели поражения. У нас товарищи хвастались, что наша армия непобедима, что мы всех можем шапками закидать, нет никаких нехваток. В практике нет такой армии и не будет. Это больше всего помешало нашим войскам сразу, с ходу приспособиться к основным условиям войны в Финляндии, понять, что она шла не на военную прогулку, чтобы на "ура" брать, а на войну. Вот с этой психологией, что наша армия непобедима, с хвастовством, которые страшно развиты у нас, - это самые невежественные люди, т. е. большие хвастуны, - надо покончить. С этим хвастовством надо раз и навсегда покончить. Надо вдолбить нашим людям правила о том, что непобедимой армии не бывает. Надо вдолбить слова Ленина о том, что разбитые армии или потерпевшие поражения армии очень хорошо дерутся потом. Надо вдолбить нашим людям, начиная с командного состава и кончая рядовым, что война - это игра с некоторыми неизвестными, что там, в войне, могут быть и поражения. И поэтому надо учиться не только наступать, но и отступать. Надо запомнить самое важное - философию Ленина. Она не превзойдена, и хорошо было бы, чтобы наши большевики усвоили эту философию, которая в корне противоречит обывательской философии, будто бы наша армия непобедима, имеет все и может все победить. С этой психологией - шапками закидаем - надо покончить, если хотите, чтобы наша армия стала действительно современной армией.........С тем что говорил тов. Сталин, трудно не согласится .Тема шапкозакидательства, актуальна и сегодня.
      1. Dunkelheit
        Dunkelheit Сегодня, 06:53
        -2
        Да спасибо за простыню, но смысл - спецов не нашли,а раньше то были: на Мурманке хто финнов на лыжах гонял (летучие красные отряды,в них и финны были ,кстати).
        1. Unknown
          Unknown Сегодня, 07:31
          -2
          Цитата: Dunkelheit
          Да спасибо за простыню, но смысл - спецов не нашли,а раньше то были: на Мурманке хто финнов на лыжах гонял (летучие красные отряды,в них и финны были ,кстати).

          Какие спецы, то? Откуда? С летучих лыжников наверное. Насчёт простыни, интересуйтесь получше темой , а не брякать что первое в голову придёт.
      2. Arzt
        Arzt Сегодня, 07:11
        -3
        С тем что говорил тов. Сталин, трудно не согласится .Тема шапкозакидательства, актуальна и сегодня.

        Тов. Сталин забыл упомянуть главного шапкозакидателя - себя самого.
        ГШ разработал нормальный план войны, но тов. Сталину он показался избыточным. Хватит одного округа, ага.
        Кстати начальника ГШ даже не поставили в известность о начале войны. wink
        1. Unknown
          Unknown Сегодня, 07:57
          0
          Цитата: Arzt
          Тов. Сталин забыл упомянуть главного шапкозакидателя - себя самого.
          ГШ разработал нормальный план войны, но тов. Сталину он показался избыточным. Хватит одного округа, ага.
          Кстати начальника ГШ даже не поставили в известность о начале войны

          Источник, вот этого "хватит одного округа" и т.п. Только не надо с пересказа третьих лиц , типа, тот то, со слов того, говорил, что тов. Сталин говорил другому. Когда и в каких речах И.В.Сталин занимался шапкозакидательством?
          1. Arzt
            Arzt Сегодня, 09:22
            +3
            Источник, вот этого "хватит одного округа" и т.п. Только не надо с пересказа третьих лиц , типа, тот то, со слов того, говорил, что тов. Сталин говорил другому. Когда и в каких речах И.В.Сталин занимался шапкозакидательством?

            Маршал Василевский.

            «Когда Шапошников назвал все эти запланированные Генеральным штабом силы и средства, которые до начала этой операции надо было сосредоточить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы управиться с этой самой... Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости.
            После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его: «Что, вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам все это нужно?»
            Мерецков ответил:
            – Товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы.
            После этого Сталин принял решение: «Поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими делами».
            1. Unknown
              Unknown Сегодня, 10:49
              -2
              Приведённый выше отрывок не соответствует действительности, и взят из разговора маршала с....писателем Симоновым .Как и о чём они разговаривали не понятно, но тов.Сталин всунут с умыслом, вот какой во все вопросы влезал и ничего не понимал. А вот что пишет Василевский в книге" Дело всей жизни". Докладывая план Главному военному совету, Б. М. Шапошников подчеркнул, что сложившаяся международная обстановка требует, чтобы ответные военные действия были проведены и закончены в предельно сжатые сроки, ибо в противном случае Финляндия получит извне серьезную помощь, конфликт затянется. Однако Главный военный совет не принял этого плана и дал командующему войсками Ленинградского военного округа (ЛВО) командарму 2-го ранга К. А. Мерецкову указание разработать новый вариант плана прикрытия границы при возникновении конфликта.

              Разработанный командованием и штабом Ленинградского военного округа вариант контрудара был представлен в указанный И. В. Сталиным срок и утвержден. По этому варианту основные войска округа объединялись в 7-ю армию двухкорпусного состава (19-й и 50-й корпуса), на которую и возлагалась задача прорвать в случае агрессии на Карельском перешейке «линию Маннергейма» и разгромить здесь главные силы финляндской армии. Непосредственное командование войсками 7-й армии было возложено на К. А. Мерецкова." Как видно имя Сталина упоминается один раз , в связи со сроками.
              1. Arzt
                Arzt Сегодня, 11:21
                +2
                Докладывая план Главному военному совету, Б. М. Шапошников подчеркнул, что сложившаяся международная обстановка требует, чтобы ответные военные действия были проведены и закончены в предельно сжатые сроки, ибо в противном случае Финляндия получит извне серьезную помощь, конфликт затянется. Однако Главный военный совет не принял этого плана и дал командующему войсками Ленинградского военного округа (ЛВО) командарму 2-го ранга К. А. Мерецкову указание разработать новый вариант плана прикрытия границы при возникновении конфликта.

                Разработанный командованием и штабом Ленинградского военного округа вариант контрудара был представлен в указанный И. В. Сталиным срок и утвержден.

                Те же шарики, вид сбоку.
                В официальных мемуарах Василевский сглаживает ситуацию, причем толковый план ГШ не принял какой-то безликий Главный военный совет, а разработанный ЛВО уже Сталин. На самом деле он естественно, член ГВС.

                Да и вопрос не в этом. Сам по себе факт, что войну с другим государством, разрабатывает и начинает один округ, это как?
                И кстати помните продолжение "несоответствующего действительности" (на самом деле интервью) Василевского Симонову?

                Таким образом он заранее отключил Генеральный штаб от руководства предстоящей операцией. Более того, сказал Шапошникову тут же, что ему надо отдохнуть, предложил ему дачу в Сочи и отправил его на отдых. Сотрудники Шапошникова были тоже разогнаны кто куда, в разные инспекционные поездки. Меня, например, загнал для чего-то на демаркацию границ с Литвой.

                Что произошло дальше – известно. Ленинградский фронт начал войну (30.11.1939), не подготовившись к ней, с недостаточными силами и средствами и топтался на Карельском перешейке целый месяц, понес тяжелые потери и, по существу, преодолел только предполье. Лишь через месяц подошел к самой линии Маннергейма, но подошел выдохшийся, брать её было уже нечем.

                Вот тут-то Сталин и вызвал из отпуска Шапошникова, и на Военном совете обсуждался вопрос о дальнейшем ведении войны. Шапошников доложил, по существу, тот же самый план, который он докладывал месяц назад. Этот план был принят.
                1. Unknown
                  Unknown Сегодня, 12:37
                  -1
                  Цитата: Arzt
                  Те же шарики, вид сбоку.
                  В официальных мемуарах Василевский сглаживает ситуацию, причем толковый план ГШ не принял какой-то безликий Главный военный совет, а разработанный ЛВО уже Сталин. На самом деле он естественно, член ГВС.

                  Не с кого бока. Надо читать Василевского, он не сглаживает углы. Домыслы , там Сталин так сделал, тут влез ,не принимаются. Маршал говорить одно, а писать другое не будет. А если все таки будет , то когда он правду говорил, или писал?
                  1. Arzt
                    Arzt Сегодня, 13:20
                    +1
                    Не с кого бока. Надо читать Василевского, он не сглаживает углы. Домыслы , там Сталин так сделал, тут влез ,не принимаются. Маршал говорить одно, а писать другое не будет. А если все таки будет , то когда он правду говорил, или писал?

                    Так он и там и там говорит одно и тоже!

                    ГШ разработал план, он не понравился, поручили разработку ЛВО. По нему и действовали поначалу.
                    1. Unknown
                      Unknown Сегодня, 15:32
                      0
                      Цитата: Arzt
                      Так он и там и там говорит одно и тоже!

                      ГШ разработал план, он не понравился, поручили разработку ЛВО. По нему и действовали поначалу.

                      Не тоже самое. Не понравился Главному военному совету , куда входили конкретные военные. В интерпретации Симонова , не понравился лично тов. Сталину. , а это не одно и тоже.
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:51
    -4
    Я так понимаю, автор "оседлал конька" по военной логистике. Это же его статья о боевых действиях с Японцами?
    Тогда, как по мне, нужно глубже копать - перечислить проблемы транспорта, количество, неприспособленность и т.д.
    Надеюсь, в следующий раз прочитать более глубокий анализ.
    А так - статья хорошая.
    1. Undecim
      Undecim Сегодня, 07:54
      +2
      Я так понимаю, автор "оседлал конька" по военной логистике.

      Конька то автор оседлал, но что такое военная логистика или, говоря по русски - тыловое обеспечение как составная часть обеспечения боевых действий, выучить не удосужился, потому лепит этот термин куда надо и куда не надо.
  4. нивасандер
    нивасандер Сегодня, 08:47
    +5
    Мехлис? Вы серьезно?
    Лейба Мехлис как раз прибыл в 44 дивизию на второй день после того как она встала перед финским заслоном.Никакого участия в боевом управлении не принимал--занимался партийными делами и эвакуацией раненых. Обратно выехал 28/12 на санитарной машине. Машина попала в засаду все раненые и медперсонал погибли . Мехлис выволок раненного водителя и сутки тащил его через лес к своим. Вышел в расположение 47 корпуса 29/12-- сдал раненного водителя в санроту .Имел при себе вещмешок с медицинскими картами раненых солдат , ехавших в этом автомобиле, револьвер с 3 патронами и документы убитого им финского солдата.Сразу ворвался на заседание военного совета 47 корпуса и потребовал деблокировать 44 дивизию
    ---Чего вы чешитесь? там всего то два километра, правая сторона дороги вообще свободна, там бегает полтора финна на трех лыжах.С левой стороны финнов много, но за у них спиной, через три километра , замерзшая река это их единственная дорога.Перережьте её и сами финны окажутся в мешке. Виноградова снять..--
    тут он потерял сознание, впоследствии оказалось что он сам и ранен и контужен поэтому его эвакуировали в Ленинград и в заседании трибунала если и принимал участие то только как свидетель
    1. Толстый
      Толстый Сегодня, 11:08
      -2
      hi Можете припомнить хоть одну операцию в которой Лев Мехлис в качестве ЧВС себя недюжинно проявил? Шлепнуть командира его "визитная карточка"
      Он был настолько фанатично предан своему вождю и стране, что ради выполнения поставленной задачи не останавливался ни перед чем... Мехлиса обвиняют в том, что на его руках кровь сотен невинных командиров, часть из которых он расстрелял лично.... Его уважали простые солдаты, о которых он неизменно заботился. С одной стороны, Мехлис был одним из главных виновников поражения первых месяцев войны с другой... Он всегда искренне верил в то, о чем говорил. Сколько бы критических стрел в его адрес ни пускали, но Лев Захарович умел быстро ухватить конец «нити Ариадны» и быстро разматывал даже самый сложный клубок острейших проблем. https://topwar.ru/20077-mif-o-vernom-pse-stalina-lve-zaharoviche-mehlise.html
  5. demiurg
    demiurg Сегодня, 09:45
    +3
    Очередное копание в провальных операциях РККА.
    Стандартный набор: кровавый тиран, тупые командиры и закидали трупами.
    Почему на ВО в частности и вообще в российских интернетах не любят вспоминать например выборгскую операцию 44 года? Ненуачо, та же линия Маннергейма, те же финны под управлением опять же Маннергейма, меньше чем за месяц вынесены в одну калитку.Тот же кровавый тиран, те же тупые командиры, те же лапотные солдаты подгоняемые пулеметами заградотрядов и наганами политруков.
    А потому что потери у РККА кратно меньшие чем у оборонявшихся. И темпы наступления, выше чем вермахта в 40-41 году. Более высокий темп наступления был только при избиении японцев в Маньчжурии.
    А вот смаковать неудачи, это да, они любят. Про бойню под Бродами или приграничное сражение чуть ли не каждый месяц статьи. Про контрнаступление под Москвой молчок. Зато про Ржев трели соловьиные, как и про Харьков. А после 43 года ничего про действия РККА писать им уже неохота. Хотя нет, там же Зееловские высоты еще есть, есть где перу разгуляться.
    Про массовое заклание бойцов под Монте-Кассино или на Омахе Бич тоже тишина. Там же не Жора мясник бойцов на смерть под стенами монастыря отправлял полками. И высадку разрабатывал на Омахе не какой то Буденный.
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 09:59
      +4
      Давно замечено и изученно, что негативный, "жёлтый", откровенно лживый мастериал, да ещё проданный с налётом сенсации вызывает больше откликов и как ни парадоксально лайков так называемых... Реальность интернета....
  6. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 09:57
    -2
    Десять предвоенных лет были для страны и для РККА очень даже успешными и победными.
    belay request
    А поражений, значит , не было?

    Самым значимым событием в истории страны 1930х годов в страны была не стриализация , а гибель от невиданного в истории мира голода в 1932-33 г нескольких миллионов человек, что в разы превышало потери в бойне первой МИРОВОЙ войны. А ведь умирали от голода и в 1934 и 1936 и 1937 гг

    Перепись 1937 показала 132 млн человек, хотя еще в 1932 была 168 млн (Сталин) и при том прирост в год составлял 3 млн (Сталин). Катастрофа.

    А для армии значимым событием оказалось то, что почти все рукводство оказалось германско-японскими шпионами, как заявлял Генпркурор Вышинский "агентами СС и гестапо " и расстреляно. Армией командовали ворошиловы, нигде не учившиеся бездарнейшие, ничего не умеющие, организаторы и армии и Зимней войны.

    Расстреляли Виноградова правильно , но стрелять надо было, в первую очередь, неумеху Ворошилова и его команду за устроенную ими катастрофу и страшный позор, во многом глядя на который Гитлер и решился на нападение на СССР.

    Акт передачи МО от Ворошилова Тимошенко -документ вопиющей некомпетентности и бездарности Ворошилова и Ко , доведших армию до плачевного состояния
    1. HanTengri
      HanTengri Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: Ольгович
      Перепись 1937 показала 132 млн человек, хотя еще в 1932 была 168 млн (Сталин) и при том прирост в год составлял 3 млн (Сталин). Катастрофа.

      Ольговч в своем репертуаре! Врет, и не краснеет.
      Перепись 1937 г. показала примерно 164,5 млн чел.
      В 1932 г. численность населения составляла 161,8 млн чел
  7. Толстый
    Толстый Сегодня, 10:24
    +1
    hi Важно, чтобы не забывали. Двоюродный братан ногу в "финскую" потерял. Я так и не поспрашивал что и как, молодой был. "Победили" и ладно. Сейчас Роман правильно тему поднял, своевременно. Сожалею, что итогами зимней войны командование РККА в полной мере не смогло использовать для совершенствования боевой подготовки - времени не хватило даже при всей жесткости ситуации. Спасибо за статью и за тему.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    0
    Я был очень удивлен,мало это сказать.Как поисковики находили наших не захороненых солдат?Обыкновенный безообидный цветок ВАСИЛЕК.Если на поляне цветут васильки ,значит здесь может лежать советский солдат.Ответ простой , солдатам выдовали на питание обыкновенную пшеницу,а в ней как довесок ,семена васильков,естественный сорняк на пшеничном поле.А в финской Карелии их отродясь не было.Вечная память погибшим солдатам в той войне.Народ должен знать кто это устроил,поименно.Это наша горькая история.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 11:55
    +1
    ну собственно особой вины Виноградова я не вижу - это общий уровень подготовки в РККА на тот момент, просто боевые действия в Финляндии с учетом климата и ландшафта и сегодня отнюдь не тривиальная задача.
    Ведь в окружение попали не только 44 СД, это и 163СД к которой 44ая шла, и 168ая СД, и 18 СД и так далее...
  10. stalkerwalker
    stalkerwalker Сегодня, 12:25
    +1
    Чудеса, они обычно в рождественских сказках случаются. Действия в лесистой местности мало кому приносили успех. Зимой – весной 1942 г. в лесах на Волховском фронте наступала 2-я ударная армия. Наступление было неуспешным, впоследствии армия была окружена. Осенью попытка была повторена 8-й армией в Синявинской операции. Неудачно наступал в долине реки Лучесы 3-й механизированный корпус М.Е. Катукова в ходе операции «Марс» в ноябре – декабре 1942 г. Наступлению мешали непроходимые леса и болота. Морозы схватили болота, но долина Лучесы оказалась засыпана глубоким снегом. Спорить с природой трудно, есть местность, в которой проводить масштабные наступательные операции сложно и в общем случае нецелесообразно. Но тем не менее по разным причинам решения вести наступление в таких районах принимались в разное время и в разных странах.
    Есть такой пример и в истории войны на Западном фронте. Это так называемое сражение в Хуртгенском лесу, начавшееся 19 сентября 1944 г., когда в лес вошли 3-я танковая и 9-я пехотная дивизия США.
    Как пример, С 7 ноября по 3 декабря 1944 г. 4-я дивизия потеряла свыше 7 тысяч человек. Один из командиров рот этой дивизии, лейтенант Вильсон докладывал, что он потерял за время сражений в лесу 167% списочного состава: «Мы начали с полнокровной ротой из 162 бойцов, а потеряли 287 человек». Когда закончилась 4-я пехотная дивизия, наступила очередь 8-й пд. К декабрю потери американских войск в этом районе достигли 24 тысяч человек....
    Наступать в глухих лесах не получалось ни у кого, и было бы странно, если бы РККА стала исключением.
    И ещё...
    То, что финны возились с отрезанными и получавшими хилое снабжение по воздуху частями 168, 18-й сд и 34-й тбр в течение двух месяцев, как-то забывалось. В жестокий мороз, интенсивно опыляемые с воздуха листовками «Где политрук – там смерть!», советские солдаты и командиры стояли до последнего. И жирная точка в этой истории была поставлена все же по инициативе советских войск, попытавшихся прорваться к своим из Леметти-Южное. Остановка на «линии Маннергейма» была вызвана необходимостью накопить силы и штурмовать ее по всем правилам. Вначале ее недооценили и хотели проскочить в нескольких местах. Ни о какой операции в стиле Польши 1939 г. речи не было. После накопления сил линия была взломана с хорошим темпом. 122-я стрелковая дивизия в Приполярье, в тех же условиях что и неуспешная 44-я стрелковая дивизия, действовала вполне удовлетворительно. 168-я стрелковая дивизия сумела избежать окружения под Суомоссалми в отличие от посланной ей на выручку 44-й стрелковой дивизии Виноградова. Как говорили на совещании 14–17 апреля 1940 г., при хорошем командире и дивизия действовала успешно, плохой командир, напротив, приводил дивизию к гибели...
    1. faiver
      faiver Сегодня, 12:43
      0
      168-я стрелковая дивизия сумела избежать окружения под Суомоссалми
      - 163СД, опечатались, 168ой там не было
      только в окружение то она попала, и после выхода из окружения была не боеспособна
      1. stalkerwalker
        stalkerwalker Сегодня, 14:14
        0
        Согласен. Опечатка.
        hi
  11. Altmann
    Altmann Сегодня, 14:29
    0
    Статья читается ужасно. Это нереально, трусливо и непонятно. Однако пора вернуться к этой кампании и поучиться. Эти люди не были трусами, но с ними плохо справлялись или они не были готовы к войне. Конечно, мы все знаем эту проблему, но когда я перечитываю ее снова, я все еще не понимаю - почему ...?
    1. faiver
      faiver Сегодня, 15:24
      0
      что почему? не высокий уровень командиров, полуграмотные солдаты, свежесформированные дивизии, отсутствие опыта, сложные условия ведения боевых действий