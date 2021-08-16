Поражение комбрига Виноградова

«Долго думали, гадали,

Топографы всё писали

На большом листу. Гладко вписано в бумаге,

Да забыли про овраги,

А по ним ходить…»

«43 танка, 71 полевое орудие, 260 грузовых автомобилей, 29 противотанковых пушек и более тысячи лошадей.»

«В РККА март 1919 г.

262 стр. полк 30-й СД Восточный фронт — красноармеец 1919 март — 1920 июнь;

1-е Московские курсы краскомов — курсант июнь 1920 — август 1920;

Отдельная... бригада Южного фронта против Махно — август 20 — февраль 21;

77 Сумские Пехотные курсы — курсант — 1921 февраль — 1922 сентябрь;

143 стр. полк 48 стр. див. МВО — мл. командир — сентябрь 1922 — июнь 23;

143 стр. полк 48 стр. див. МВО — ком. взвода — июнь 23 — март 24;

143 стр. полк 48 стр. див. МВО — помкомроты — март 24 — август 24;

Комкурсы 48-й стр. див. МВО — слушатель — август 24 — октябрь 24;

143 стр. полк 48 СД МВО — помкомроты — октябрь 24— март 27;

144 стр. полк 48-й СД — комроты — март 27 — декабрь 30;

144 стр. полк 48-й СД — начальник школы мл. ком. состава — декабрь 30 — май 32;

144 стр. полк 48-й СД — начальник штаба полка — май 32 — март 33;

4-й стр. полк 48 стр. дивизии МВО — нач. штаба полка — март 33 — май 34;

143 стр. полк 48 стр. див. — нач. шт. полка Белорусский ВО — май 1934 — 1937 июнь;

143 стр. полк 48 стр. див. Белорусского Военного округа — командир полка — июнь 37 — февраль 1938;

В распоряжении Управления по комначсоставу РККА — 1938 февраль — январь 1939 — НКО СССР 0236—39;

44-стр. дивизия 8-го стрелкового корпуса Киевского Особого ВО — ком. дивизии: — 1939 — январь — НКО СССР — 0327.

Исключен из списков согласно приказа Глав. Воен. Совета РККА от 19 января 1940 г. за № 01 227.»