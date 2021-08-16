Фактор нефти или фактор газа?

Бензин пока не виден. Дешёвый
На днях было официально признано, что бензин у нас опять дорожает с опережением инфляции – в июле на 5,53 процента в пересчёте на год. Инфляция у нас вроде бы снова снизилась почти до 4 процентов, но прогноз по итогам года пока остаётся прежним – 4,3 процента.
С данными по инфляции, конечно, можно поспорить, хотя статистику сейчас хорошо подправляет сезонный фактор, притормозивший рост цен на овощи и фрукты. А вот то, что ценники на АЗС не радуют – факт бесспорный.
АИ-95 дешевле 50 рублей за литр уже не сыскать в самых непродвинутых регионах, и даже народный 92-й вот-вот к этой отметке подтянется. Говорят, что дизель почти не дорожает, а где-то даже подешевел, но в это верится с трудом.
На оптовых рынках, которые по заданию сверху и должны спасать от роста цен на АЗС, творится нечто ещё совсем недавно невообразимое. Достаточно уже того, что с начала года на бирже бензин подорожал больше чем на 20 %. Если в декабре 2020 года за тонну марки АИ-92 надо было платить не больше 43 тыс. рублей, то сейчас она стоит уже 53,6 тыс. рублей.
95-й подорожал ещё сильнее – с 45 тысяч рублей до 57,5 тысяч. Профильный вице-премьер Александр Новак не считает ситуацию на топливном рынке реально опасной, он назвал её всего лишь волатильной. Он полагает, что до замораживания цен, как это было в 2018 году, дело не дойдёт.
В том, что за бензином вскоре потянутся все остальные цены, сомнений нет. Но нет пока и реальных попыток как-то смягчить негативное влияние бензиновых цен. Запретом на экспорт только пугают, нормативы отправки топлива на оптовые базы не повышают, и продолжают говорить о каких-то соглашениях с нефтяниками и пресловутом демпфере.
Несколько слов в защиту союзной нефтянки
Чуть раньше новостей об инфляции и ценах на бензин, из Минэнерго сообщили о том, что в 2022 году не стоит ожидать существенного снижения объёмов добычи и экспорта российской нефти. 512 миллионов тонн – столько нефти добудут на будущий год в России. Примерно столько же, сколько добывают в Саудовской Аравии.
Однако экспортировать мы сможем существенно меньше – надо ведь и свой ёмкий рынок топливом обеспечить. Тем более что в ближайшем будущем стоит ждать возобновления массовых авиаперевозок. Автотранспорт уже восстановился по полной, железнодорожный восстановится вот-вот.
Можно ещё вспомнить только о судоходстве, где плоховато обстоят дела лишь по части морских круизов, но это, как известно, отнюдь не наша подотрасль.
Отдадим же должное отечественной нефтянке – если низкими ценами она нас не балует, то и реальным дефицитом пока не пугает. Вообще-то, не в последнюю очередь тут немалая заслуга наших белорусских союзников, где НПЗ, несмотря ни на что, загружены сильнее большинства российских.
Но в наше время надо быть готовыми ко всему. Бензиновый кризис может обрушиться на нас чуть ли не мгновенно, в чём убеждает недавний печальный опыт Соединённых Штатов, где сразу в нескольких штатах почти неделю отмечались просто дикие очереди на бензоколонках.
Во всех проблемах тут же обвинили Мексику, откуда поступает львиная доля нефти на американские НПЗ, и ОПЕК с его плюсами. А значит, косвенно и Россию, как одного из участников небезызвестных соглашений.
Американская ловушка
Однако такой чисто американский подход вовсе не означает, что в США не понимают, какие факторы реально диктуют цены на тот же бензин. Даже с учётом того, что по всему миру принято регулировать, причём весьма жёстко, внутренние цены на топливо, от нефтяных котировок всё равно не уйти.
Многие в России полагают, что только у нас бензин дорожает как при дорожающей, так и при дешевеющей нефти. Отнюдь нет – это почти повсеместная практика, против которой борьбу реально ведут только в Венесуэле, да в некоторых странах Ближнего Востока, но у тех на это хотя бы есть средства.
На самом же деле, ещё до всех нынешних сложностей с нефтью, в ОПЕК попробовали оценить влияние разных стран на ценообразование нефти. И оказалось, что на 40-45 процентов цены «диктуются», хотя и негласно, и косвенно, из Вашингтона и Лондона.
Спрашивается, как? Через биржи и с помощью глобального контроля над нефтяным и газовым транзитом, а также за счёт того, что большинство действительно крупных покупателей и нефти, и газа – это транснациональные компании. Обслуживающие, среди прочих, и самые разные государственные структуры.
Только примерно 30 процентов, по тем же, не столь давним оценкам, составляет влияние на нефтяные цены стран ОПЕК. И этот показатель, даже с присоединением к «плюсовым» соглашениям России, сильно не изменился.
Кстати, влияние не сырьевые котировки России, причём вместе с Китаем и Индией, венские аналитики ОПЕК тогда же оценили не более чем в 10 процентов. Об Индии и Китае уже тогда было сказано, что их закупки нефти в обход санкций и соглашений, в том числе у Ирана, сколько-нибудь существенного влияния на цены вообще не оказывают.
Быть может, в этом плане сейчас что-то изменилось, но, судя по нынешним «стойким» ценам на нефть, не сильно. И неслучайно США так дёргались накануне июльского саммита ОПЕК, и так дёргаются даже после него.
И что такое захлёст
В то же время тревогу, хотя и запоздавшую на годы, по поводу «Северного потока-2» нельзя не связать с тем, что второй поток выводит из-под прямого влияния тех же американо-британских интересантов очень существенную долю газовых транзитных потоков.
Судя по всему, недавнее соглашение США с Германией, можно сказать, газовый «Пакт Байден-Меркель» (Последняя гастроль фрау канцлер) – не более чем признание того факта, что «Северный поток-2» легче просто оставить за скобками всех традиционных раскладов. И дальше манипулировать тем, что остаётся. В том числе и СПГ – неважно, американским или российским.
Вы не могли не обратить внимания на то, как вяло СМИ сообщили о завершении строительства пресловутого захлёста первой нитки «Северного потока-2» с обеими нитками первого потока. Первый захлёст, который был построен ещё 13-14 мая для второй нитки, напомним, здорово подвёл нашего президента на форуме в Петербурге.
Но его просто надо было доводить до ума, как придётся делать и сейчас. Трубоукладочная баржа «Фортуна» 8 августа завершила только строительство долгожданного перехода, и особых проблем при этом отмечено не было. Как, впрочем, и в мае.
Остаётся разъяснить, что захлёстом газовики и нефтяники называют кольцевой стык, соединяющий трубы после их укладки в проектное положение, балластировки и засыпки. Понятно, что на «Северных потоках» об их соединении речь не идёт, их на самом деле разводят отдельно. Причём специалисты утверждают, что разводят без подварки изнутри корневого слоя шва.