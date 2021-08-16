Военное обозрение
Войти Регистрация

Фактор нефти или фактор газа?

29
Фактор нефти или фактор газа?

Бензин пока не виден. Дешёвый



На днях было официально признано, что бензин у нас опять дорожает с опережением инфляции – в июле на 5,53 процента в пересчёте на год. Инфляция у нас вроде бы снова снизилась почти до 4 процентов, но прогноз по итогам года пока остаётся прежним – 4,3 процента.

С данными по инфляции, конечно, можно поспорить, хотя статистику сейчас хорошо подправляет сезонный фактор, притормозивший рост цен на овощи и фрукты. А вот то, что ценники на АЗС не радуют – факт бесспорный.

АИ-95 дешевле 50 рублей за литр уже не сыскать в самых непродвинутых регионах, и даже народный 92-й вот-вот к этой отметке подтянется. Говорят, что дизель почти не дорожает, а где-то даже подешевел, но в это верится с трудом.

На оптовых рынках, которые по заданию сверху и должны спасать от роста цен на АЗС, творится нечто ещё совсем недавно невообразимое. Достаточно уже того, что с начала года на бирже бензин подорожал больше чем на 20 %. Если в декабре 2020 года за тонну марки АИ-92 надо было платить не больше 43 тыс. рублей, то сейчас она стоит уже 53,6 тыс. рублей.


95-й подорожал ещё сильнее – с 45 тысяч рублей до 57,5 тысяч. Профильный вице-премьер Александр Новак не считает ситуацию на топливном рынке реально опасной, он назвал её всего лишь волатильной. Он полагает, что до замораживания цен, как это было в 2018 году, дело не дойдёт.

В том, что за бензином вскоре потянутся все остальные цены, сомнений нет. Но нет пока и реальных попыток как-то смягчить негативное влияние бензиновых цен. Запретом на экспорт только пугают, нормативы отправки топлива на оптовые базы не повышают, и продолжают говорить о каких-то соглашениях с нефтяниками и пресловутом демпфере.


Несколько слов в защиту союзной нефтянки


Чуть раньше новостей об инфляции и ценах на бензин, из Минэнерго сообщили о том, что в 2022 году не стоит ожидать существенного снижения объёмов добычи и экспорта российской нефти. 512 миллионов тонн – столько нефти добудут на будущий год в России. Примерно столько же, сколько добывают в Саудовской Аравии.

Однако экспортировать мы сможем существенно меньше – надо ведь и свой ёмкий рынок топливом обеспечить. Тем более что в ближайшем будущем стоит ждать возобновления массовых авиаперевозок. Автотранспорт уже восстановился по полной, железнодорожный восстановится вот-вот.

Можно ещё вспомнить только о судоходстве, где плоховато обстоят дела лишь по части морских круизов, но это, как известно, отнюдь не наша подотрасль.

Отдадим же должное отечественной нефтянке – если низкими ценами она нас не балует, то и реальным дефицитом пока не пугает. Вообще-то, не в последнюю очередь тут немалая заслуга наших белорусских союзников, где НПЗ, несмотря ни на что, загружены сильнее большинства российских.


Но в наше время надо быть готовыми ко всему. Бензиновый кризис может обрушиться на нас чуть ли не мгновенно, в чём убеждает недавний печальный опыт Соединённых Штатов, где сразу в нескольких штатах почти неделю отмечались просто дикие очереди на бензоколонках.

Во всех проблемах тут же обвинили Мексику, откуда поступает львиная доля нефти на американские НПЗ, и ОПЕК с его плюсами. А значит, косвенно и Россию, как одного из участников небезызвестных соглашений.

Американская ловушка


Однако такой чисто американский подход вовсе не означает, что в США не понимают, какие факторы реально диктуют цены на тот же бензин. Даже с учётом того, что по всему миру принято регулировать, причём весьма жёстко, внутренние цены на топливо, от нефтяных котировок всё равно не уйти.

Многие в России полагают, что только у нас бензин дорожает как при дорожающей, так и при дешевеющей нефти. Отнюдь нет – это почти повсеместная практика, против которой борьбу реально ведут только в Венесуэле, да в некоторых странах Ближнего Востока, но у тех на это хотя бы есть средства.

На самом же деле, ещё до всех нынешних сложностей с нефтью, в ОПЕК попробовали оценить влияние разных стран на ценообразование нефти. И оказалось, что на 40-45 процентов цены «диктуются», хотя и негласно, и косвенно, из Вашингтона и Лондона.


Спрашивается, как? Через биржи и с помощью глобального контроля над нефтяным и газовым транзитом, а также за счёт того, что большинство действительно крупных покупателей и нефти, и газа – это транснациональные компании. Обслуживающие, среди прочих, и самые разные государственные структуры.

Только примерно 30 процентов, по тем же, не столь давним оценкам, составляет влияние на нефтяные цены стран ОПЕК. И этот показатель, даже с присоединением к «плюсовым» соглашениям России, сильно не изменился.

Кстати, влияние не сырьевые котировки России, причём вместе с Китаем и Индией, венские аналитики ОПЕК тогда же оценили не более чем в 10 процентов. Об Индии и Китае уже тогда было сказано, что их закупки нефти в обход санкций и соглашений, в том числе у Ирана, сколько-нибудь существенного влияния на цены вообще не оказывают.

Быть может, в этом плане сейчас что-то изменилось, но, судя по нынешним «стойким» ценам на нефть, не сильно. И неслучайно США так дёргались накануне июльского саммита ОПЕК, и так дёргаются даже после него.

И что такое захлёст


В то же время тревогу, хотя и запоздавшую на годы, по поводу «Северного потока-2» нельзя не связать с тем, что второй поток выводит из-под прямого влияния тех же американо-британских интересантов очень существенную долю газовых транзитных потоков.


Судя по всему, недавнее соглашение США с Германией, можно сказать, газовый «Пакт Байден-Меркель» (Последняя гастроль фрау канцлер) – не более чем признание того факта, что «Северный поток-2» легче просто оставить за скобками всех традиционных раскладов. И дальше манипулировать тем, что остаётся. В том числе и СПГ – неважно, американским или российским.

Вы не могли не обратить внимания на то, как вяло СМИ сообщили о завершении строительства пресловутого захлёста первой нитки «Северного потока-2» с обеими нитками первого потока. Первый захлёст, который был построен ещё 13-14 мая для второй нитки, напомним, здорово подвёл нашего президента на форуме в Петербурге.

Но его просто надо было доводить до ума, как придётся делать и сейчас. Трубоукладочная баржа «Фортуна» 8 августа завершила только строительство долгожданного перехода, и особых проблем при этом отмечено не было. Как, впрочем, и в мае.

Остаётся разъяснить, что захлёстом газовики и нефтяники называют кольцевой стык, соединяющий трубы после их укладки в проектное положение, балластировки и засыпки. Понятно, что на «Северных потоках» об их соединении речь не идёт, их на самом деле разводят отдельно. Причём специалисты утверждают, что разводят без подварки изнутри корневого слоя шва.
Автор:
Использованы фотографии:
car.ru, minenergo.gov.ru, ukrinform.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гражданский
    Гражданский Сегодня, 11:05
    +14
    И оказалось, что на 40-45 процентов цены «диктуются», хотя и негласно, и косвенно, из Вашингтона и Лондона.

    Так и знал laughing Госдеп поднимает цены в Урюпинске laughing а так же на ЖКХ, морковь и профнастил laughing
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 11:10
      -6
      Фактор нефти или фактор газа?

      Фактор "Сектора Газа"...

      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 12:43
        +4
        бензин у нас опять дорожает

        Было бы странно, если б было по другому. Ведь у власти в России человек, который за двадцать лет не смог победить ни инфляцию, ни коррупцию. Он вообще провалил все экономические программы. Свои же собственные. Но все равно время от времени обещает рывки и прорывы. Много ли есть еще дураков, которые ему верят?
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 13:14
          +4
          Цитата: Stas157
          бензин у нас опять дорожает

          Было бы странно, если б было по другому. Ведь у власти в России человек, который за двадцать лет не смог победить ни инфляцию, ни коррупцию. Он вообще провалил все экономические программы. Свои же собственные. Но все равно время от времени обещает рывки и прорывы. Много ли есть еще дураков, которые ему верят?

          У власти "друзья" этого человека. жадные и вороватые существа, которые захватили природные богатства РФ, а вмести с ними и власть, а обнулённый по факту ничего не решает, не будет его. будет другой ставленник. А дураков верящих официальным СМИ и "Едим Россию" хватает, думать или лень или не хотят.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:16
      -2
      Байден будет выполнять свою "зеленую программу".А там- запрет на добычу нефти и газа на государственных землях и морском шельфе.
      Вводится запрет на сооружение нефтепровода Keystone LX для транспортировки канадской нефти на американские НПЗ. На лицо ограничение поступления нефти для производства.
      Цена на нефть будет расти.Выиграют от этого и "сланцевики".
      Многие ТЭЦ с угля переводят на газ.Т.е потребность растет,и соответственно цена.
      Что касается бензина.Цена будет только расти.
      Ибо если нефть дешевеет,вступает фактор удешевления рубля.А цены устанавливают в валюте.
    3. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 12:30
      +3
      При этом в соседнем Казахстане 92 стоит 27 р. за литр. Куда только Госдеп смотрит request Чтобы сдержать рост цен у нас, надо просто разрешить ввозить бензин от туда, тогда наши быстро цены опустят
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:41
        -2
        Казахстан не накручивает столько акцизов на бензин сколько мы.Пенсионеров корми,бюджетников корми,армию обувай ,одевай и вооружай.Я вообще не понял ,на ВО все на джипах ездят.200 литров бензина в месяц ,и подорожание на 10 руб ,это смертельно?
        1. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 14:42
          0
          Цитата: tralflot1832
          Пенсионеров корми,бюджетников корми,армию обувай ,одевай и вооружай.

          По вашему в Казахстане нету пенсионеров, бюджетников и армии?!
          Цитата: tralflot1832
          Я вообще не понял ,на ВО все на джипах ездят.200 литров бензина в месяц ,и подорожание на 10 руб ,это смертельно?

          Вы серьезно думаете, что повышение цен касается только пользователей ВО, имеющих автомобиль?!
          P.S. Однако... belay
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:45
            0
            Население Казахстана и России.Армии Казахстана и России.Бюджетников сколько?Однако... good
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 11:14
    -5
    Сидит троица на фото...
    Вид такой, буд то действительео о народе думают...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:32
      0
      Второй день в городе нет бензина...."Совсем" - как написано на АЗС ! am
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:52
        0
        Почему ваши короли бензаколонок отказались учавствовать в торгах?До 19 августа придут к вам две цистерны 100 тонн.И откуда такая дикая уена на опте 75900 за тонну.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 15:21
          0
          Цитата: tralflot1832
          75900 за тонну.

          Наверное нужно у Сечина спросить....
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 12:20
      +4
      Цитата: Вождь краснокожих
      Вид такой, буд то действительео о народе думают...

      Конечно о народе думают! Только народы у нас разные, их народ, он в списке Форбс, а наш народ, - он средний класс, аж с целыми с 17-тью тысячами оклада.))))
    3. venik
      venik Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: Вождь краснокожих
      Сидит троица на фото...
      Вид такой, буд то действительео о народе думают...

      =======
      Не понял, На КАКОМ (фото из статьи) Вы - "троицу" увидели, но в остальном: good drinks
  3. ViacheslavS
    ViacheslavS Сегодня, 11:26
    +3
    Вообще-то, не в последнюю очередь тут немалая заслуга наших белорусских союзников, где НПЗ, несмотря ни на что, загружены сильнее большинства российских.


    Молодцы какие, а это случайно не им нефть продается с дисконтом, а бензин они продают по рыночным ценам?
    Что же касается бензина то в текущей экономической модели они будет расти в цене, а объяснения всегда найдут, налоги, акцизы, падения рубля, цена в долларах на бензин не меняется и т.д.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:38
      +1
      Еще несколько месяцев назад в Германии за литр 95 го платили 1.20 - 1.30 € . Сейчас редко найти дешевле 1.50 .
      Цены растут везде , не только на бензин .
      1. ViacheslavS
        ViacheslavS Сегодня, 11:42
        +3
        Ну у них цена ходит за ценой нефти, если статистика верная



        https://take-profit.org/en/statistics/gasoline-prices/germany/

        а насчет роста цен, сильный рост в ЕС идет на недвижимость.
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 14:48
        0
        Согласен,но у них и везде платежеспособность населения подтягивают под эти рамки. У нас же несколько дядей цену бенза на заправках вообще в глаза не видели и тем более им пофиг что 50 что 1500 им не ударит по бюджету личному.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:44
    0
    Бензин будет дорожать, да и всё остальное тоже ... инфлюЕция прёт.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 13:09
      +1
      Инфляция это когда копишь на чёрный день, а получается на чёрный хлеб
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:40
        +2
        Ну так народу конкретную замануху кинули - ИНВЕСТИРУЙ, увеличивай свой капитал с помощью инсрумЭнтов ... всяких разных.
        Если учитывать, что это та ж пирамида, фикция, да ещё и то, что большинство живёт, отнюдь, не жируя ... не, смеяться не хочется, приходится сожалеть, что в советские времена гражданам не привили понятия финансовой дисциплины!!! Не все, к сожалению, читали произведения О Генри внимательно и мотали на ус!
        У нас и сейчас как с финансовой дисциплинированностью, так и заработной платой всё не АЙС, положительных перспектив тоже не видно, на горизонте.
  5. tatra
    tatra Сегодня, 11:49
    +5
    Вся эта хваленая "рыночная экономика " критиканов советской плановой экономики ,во-первых ,чудовищно неэффективная ,во-вторых ,убыточная для России и её народа ,основа её составляет спекуляция природными ресурсами ,сырьем ,товарами ,продуктами ,деньгами ,и она не позволяет России развиваться ,а народу богатеть .
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:44
      0
      Менталитет никто ломать не собирается, а менталитет сейчас только такой-купить за рубль продать за 300 и никак иначе. Ноги вообще всех бед из этого растут.
  6. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 11:50
    -2
    Почему то подумалось когда прочитал статью Подымова в резделе История, что в разделе Мнения , появится еще его одна статья либо про Центробанк либо про нефть или газ. laughing Блоками пишет. laughing
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:19
    +3
    Видимо пора национализировать нефтяную отрасль, поиграли в рынок и хорош. На подходе и остальная энергетика. А этого рыжего клоуна, который нам рассказывал про множество поставщиков электричества и почему надо разделить РАО ЕЭС на части, посадить на скамью подсудимых.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:46
      +1
      Цитата: Ros 56
      Видимо пора национализировать нефтяную отрасль, поиграли в рынок и хорош.

      Понятно ... а кто управлять то будет? кто бонусы и плюшки получать али вы надеетесь, что ЭТО ГОСУДАРСТВО если что то национализирует, то отдаст\облагодетельствует своих граждан сразу и в полном объёме?
      Вы о каком государстве пишете? О каком то ... другом?
      Наше, ЭТО государство капиталистическое, оно создано богатеями и для богатеев ....
      Они не так, так по другому, всё будут тянуть в свои закрома, а закрома те устраивать где угодно, только не здесь!
      Хотя, из двух зол хочется выбрать меньшее ... вот только которое из них меньшее, это надо внимательно посмотреть.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 14:42
        0
        Ну почему же, отрегулировать тарифы внутри страны за гсм государство любое вполне может-ограничений тут нет никаких. А вывоз в баке на продажу всяко меньше вреда бюджету нанесёт чем вывоз танкерами, а это очень легко наказать( танкеров и меньше и ходят реже и берут в разы больше чем 10000 частников в баках при сменах 24/7.) Собственно в любом государстве, если оно не считает себя опг так давно налажено, гсм по доходам граждан стимулирует раст перевозок и экономику, но если во главу угла взять только личные доходы отдельных сидящих на гсм личностей то тогда получается то что у нас 30 лет уже.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:36
    0
    С подорожанием подешевлением бенза в других странах,в связи с (рукой рынка) могут только у нас и в антарктиде пингвинам петь. Но факт есть фактом что только у нас гсм дорожает несмотря неначто. Помните нефть в начале года по минус ноль цене на биржах-что было во всех странах?подешевело однако. Что у нас-драли дерем и драть будем.