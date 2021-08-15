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Кто развалил СССР

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«Мы хозяева страны…» Плакат. Художник И. Каминарец


Советская мечта 70-х


Советская мечта, в её позднем варианте – это «джинсы, жвачка, Cоса Cola».
При этом данная мечта охватила всех и все слои населения, и достаточно было небольшого толчка от перестройки, как весь советский народ ринулся за ней.

Сегодня приятно и легко обвинять «предателя» Горбачева, стыдливо не вспоминая, как весь народ мечтал о синих потертых штанах разнорабочих из США.

Никто не снимает ответственности с руководителей, но нужно понимать, что они есть отражение общественного сознания, его лидеры, но не более.

Проблемы развала СССР не лежали в области технологических или иных производственных проблем, хотя и таких хватало. Были и тайные внутренние враги или те, кто выжидал ослабления всенародной власти, особенно среди номенклатуры и деятелей культуры, будущие «прорабы» и «пииты» перестройки, не говоря уже о геополитических противниках.

Но всё же ключевой была причина, берущая начало в народной ментальности, которая всегда формируется на базе производственных отношений.

Русь аграрная


Россия перед революциями 1917 года была абсолютно сельскохозяйственной страной с элементами промышленности. Производственная деятельность для подавляющего большинства людей лежала в аграрной сфере, со всеми вытекающими последствиями и технологиями, сохраняющимися уже несколько столетий.

Таков был и уровень мышления, подавляющее число граждан мыслили категориями аграрного цикла, как многие из дворян, так и весь класс крестьян. Даже на рубеже ХIХ–ХХ веков, когда началось индустриальное развитие, многие промышленные работы носили сезонный или временный характер, как при строительстве железной дороги, рабочий класс только формировался, не теряя связи с деревней.

Связано это было с тем, что Россия находилась на феодальной стадии развития, где только начал прорастать капитализм. Бурный рост промышленности перед Первой мировой войной связан с тем, что революция крестьян 1905–1907 года, наконец, силой принудила окончательно освободить их от государственной феодальной ренты по реформе 1861 года.

Тем не менее Россия находилась на самой начальной стадии перехода к капитализму, пропустив уже две промышленные революции, со всеми вытекающими. Конечно же, речь не идет об окраинах России, где этносы и народности оставались на допромышленных этапах эволюции.
Поэтому, кстати говоря, в России не сформировалось и наций: только восточнославянские народы достигли уровня, близкого к формированию нации, возможно, финны и поляки, а вот остальные языковые группы можно отнести или к народностям, или к этносам.

И вот в этом обществе аграрной ментальности произошла революция, по сути, крестьянская, а формально – пролетарская. Пролетарская, потому что она уничтожила частную собственность на средства производства.

Так случилось, что начиная с Гражданской войны, развязанной желающими и дальше тем или иным способом эксплуатировать аграрное большинство страны, смычка большевиков и крестьян стала основным фактором существования и развития страны. Большевики вынуждены были (впрочем, они и были инициаторами этого процесса) проводить ряд технологических революций, без которых выиграть очевидную и достаточно близкую мировую войну было бы невозможно.

В новой, назревающей битве за мировое господство инициаторами войны Россия рассматривалась как источник ресурсов для выхода из экономического кризиса.

Крестьяне и промышленная революция


А отставание России от потенциальных противников было абсолютным: в России не было ни одной промышленной революции, культурный уровень населения, а также грамотность были на крайне низком уровне, отсутствовала элементарная система начального образования, тем более не было образовательных структур, которые могли бы обеспечить кадрами индустриализацию страны. Да, отдельные кулибины, ломоносовы, циолковские на Руси были всегда, но речь в ХХ веке шла исключительно о системе.

То же можно сказать о системном медицинском обслуживании, научных исследованиях, институтах культуры, отсутствии технологий и целых отраслей хозяйства. Без всего этого победить в войне технологий было бы невозможно: из-за технологического и социального отставания страна уже проиграла Первую мировую.

Переход от аграрного общества к индустриальному в сжатые сроки был сложным и трагичным. Но создание позитивных альтернатив для развития крестьянства компенсировало этот переход, в отличие от аналогичной ситуации в западноевропейских странах периода индустриализации.

В любом случае, это был существенный прогресс в жизни основной массы населения, когда люди попадали в города, где жизнь, конечно, была нелегкой, по меркам диванной аналитики ХХI века, но сравнить её с крестьянским трудом и бытом было никак нельзя.
У вчерашних детей крепостных внуки заканчивали школы и поступали в вузы и военные училища, о них писали в газетах, они становились героями, как тогда говорили «трудовых будней», и это была не профанация. Всё это было массовым явлением.

Конечно, основная масса живущих в СССР граждан не только поддерживала эти тектонические сдвиги, но, когда пришла пора, сражалась за такую страну и идеологию, обеспечивающую им реальное и наглядное развитие.

Но все это происходило в мире небогатом, лишенном любых материальных излишков.

Урбанизация и аграрное мышление


Полная урбанизация СССР произошла только в начале 60-х годов, то есть по факту страна стала промышленной только в 1961 году, не ранее, когда в городе стало проживать 51 % страны.

На момент развала СССР на селе работало порядка 26–27 % населения страны. То есть за первые 44 года Советской власти, с разрухой и экономическим регрессом после Гражданской и Великой Отечественной войн, в город переместилось 30 % сельского населения страны (или порядка 37,5 % от всего сельского населения на 1917 год). А за 30 мирных и спокойных лет еще 20 % покинуло села и деревни (или порядка 25 % от всего сельского населения на 1917 год).

В отличие от индустриализаций в Западной Европе, когда крестьянин попадал на фабричную каторгу, которая отличалась от такой же участи в деревне лишь тем, что там была хоть мизерная, но постоянная зарплата, а в деревне был один шанс – умереть (прелести такой жизни живописует Э. Золя в романе «Жерминаль»), в советских условиях, конечно, всё было не так. С 60-х годов в СССР началось ещё и широкое строительство, и массовое обеспечение фактически совершенно бесквартирных людей – жильём.

Но столь быстрый, можно сказать, по историческим меркам, реактивный переход от аграрного общества к индустриальному имел и свои отрицательные стороны. Аграрная психология преобладала в стране. А когда страна немного приоделась, появилась массовая мода, народ повсеместно стал получать квартиры, да и насытились после голодных послевоенных лет, то все признаки её стали выходить наружу. Тем более что продолжался переход крестьянства в город. Такая же ситуация привела к революции против власти шаха в Иране.

Крестьянский сверхиндивидуализм (со всеми вытекающими психологическими особенностями аграрной жизни), о котором писал М. Горький, начал брать верх. В ХХ веке марксисты назвали этот психотип – мелкобуржуазным. Городское мещанство – из того же источника. Его высмеивали в фельетонах той поры, снимали фильмы, но…

Герой Георгия Буркова в фильме «Гараж» говорит, что он во имя пресловутого гаража для машины «родину продал». Прямо, как прокутившийся в Париже дворянин в XIX веке: «продавай отечество, высылай деньги». И в том, и в другом случае – дом в деревне.

Стремительный рост применения технологий в народном хозяйстве вызвал к жизни и такое явление как «образованщина», когда люди с высшим образованием, казалось бы, должны были проповедовать передовые взгляды, а они часто имели крайне узкий кругозор.

В конце 90-х я слышал возмущение одной пожилой дамы, родом из деревни, о том, почему они в НИИ должны были ездить на картошку. Как будто не ясно, что уборочная всегда требует больше рук, чем остальные циклы в сельском хозяйстве? И такой процесс происходит во всех странах, включая Россию, и по сей день, там, где невозможно применить механизацию. Хотя такая техника уже начала появляться в то время.

Титаническая работа руководства страны этого периода, которая сегодня не очень ценится, обеспечивала жителям страны тепличные условия жизни, которые в странах джинсов и кока-колы приходилось выбивать и отвоевывать в реальных классовых сражениях. В СССР эти блага уже с середины 70-х рассматривались как само собой разумеющиеся: без работы не останемся.

Мнение о том, что и квартиры, и бесплатные путевки, и бесплатную медицину и учебу граждане заслужили, так как работали, верно, но отчасти. На Западе люди тоже работали, но любые блага, несравнимые с бесплатными квартирами, они добывали и добывают с боем, и эта борьба за права не останавливается ни на час.

Чтобы не было войны


«Чтобы не было войны» – обязательный тост за любым столом в советский период, и чем дальше было от Великой Отечественной, тем чаще он звучал.

Сегодня, например, у многих вызывают скепсис цифры статистики о том, что по многим видам продуктов на душу населения СССР обгонял ведущие капиталистические страны, забывая при этом о затратах на оборону.


Источник: Кара-Мурза С. Г. Народное хозяйство СССР. М., 2012. С. 89

А содержание оборонной структуры страны и армии стоило Советскому Союзу огромных материальных затрат, и именно эти затраты обеспечивали право говорить: мы уже живём без войны двадцать, тридцать, сорок лет.

Все вооруженные силы составляли порядка 4 млн, и их надо было кормить, содержать, не модернизировать, а обновлять технику, корабли и пр.

По причинам безопасности СССР поддерживал и отчасти содержал страны народной демократии в Европе. В случае начала войны, боевые действия развернулись бы в Центральной и Западной Европе, а не под Смоленском.

Не меньшие финансы требовались и на содержание баз СССР по всему миру: от Камрани до Кубы, приходилось лавировать в поисках союзников, например, как это было вокруг ситуации с Сомали.

Гигантская сумма в 200 млрд рублей была потрачена на постройку современной оборонительной инфраструктуры вдоль китайской границы в 70-е годы (Дж. Бофф).
Но всё это не замечалось или не очень замечалось. Даже М. С. Горбачев, глава государства, публично удивлялся, зачем такое количество танков законсервировано на складах?

Потому, что чем дальше от Великой Отечественной, тем «тридцать лет без войны» воспринимались как само собой разумеющееся.

Здесь и сейчас


В таких тепличных условиях, при безмерном росте рудиментов аграрной психологии с её индивидуализмом, позицией «это не моё», «это моё», «моя хата с краю», «меня это не касается», пренебрежением к общественному, как к «ничьему» и т.д.

К жизни возродились и другие явления: немотивированное молодежное хулиганство, кумовство, приспособленчество, формализм и взяточничество, «торговая» мафия и т.д.
Всё это усугублялось возрождением традиционных пороков, с которыми долгое время боролась советская идеология и которые, как казалась, остались в далеком прошлом, у этносов и народностей национальных республик.

Конечно, это были «цветочки», но они разъедали сознание людей.
На этом фоне показательно помешательство вокруг джинсов. Мода сама по себе иррациональна, но отношение к ним было сродни отношению туземцев к стеклянным бусам. Даже если в государственной продаже появлялись джинсы, они «не котировались», модными были только штаны от фарцовщиков.

Получался замкнутый круг, когда «коллективное бессознательное» формировало среду, в которой находило оправдания своим действиям. А любые промахи системы воспринимались как катастрофа. Своим же оплошностям и ошибкам всегда выбиралось обоснование: лицемерие комсомольских вожаков раздражало, а личное – нет.

В такой ситуации к власти и не мог прийти другой человек, чем носитель подобных же настроений.

М. С. Горбачев, кстати, выходец из крестьян, типичный представитель «образованщины», «молодой» (!) и умеющий составлять слова в предложения без бумажки. Он смог смутные и неопределенные желания большинства превратить в огромное количество претензий к системе, быстро ставших одной большой претензией: сомнение в том, что компартия и советский строй необходимы для дальнейшего бурного и прогрессивного развития духовного и материального в стране.

По ком звонит колокол?


Горбачев «бессознательному» и глубинному недовольству придал реальные очертания. «Процесс пошел» достаточно быстро.

Всё тайное становится явным, так и затаенные аспекты и рудименты аграрного сознания не заставили себя ждать. Вся страна смотрела Кашпировского и заряжала воду с Аланом Чумаком, сопереживала «Санта Барбаре» и рабыне Изауре на фоне начала развала, а потом и полного развала России – СССР. С упоением раскрывала «белые страницы истории» в «Огоньках», читая толстые журналы, которые моментально все от «Нового мира» до «Нашего современника» приобрели резкие антисоветские черты. А пресса ежедневно подбрасывала новые «панацеи» от текущих проблем, когда на фоне шатания в умах, началась с 1989 году и экономическая катастрофа.

Обрушившийся информационный поток на девственное сознание советских людей привел к массовому когнитивному диссонансу, в котором масса сограждан пребывает и до сегодняшнего дня.

Ответ на вопрос, почему ни дезориентированные партийцы, ни хваленый КГБ, ни армия, ни трудовые коллективы не встали на защиту страны – практически невозможно сформулировать, если не учитывать именно «коллективное бессознательное» (или ментальность народа), берущее свое начало в психологии аграрного мышления в условиях сумасшедшего по скорости перехода к индустриальному обществу.

Если в 1917 году прагматический крестьянский архетип обеспечил возврат земли и защитил это завоевание от посягательств, то в 1991 году возобладал другой принцип, присущий этому архетипу – «моя хата с краю», «поживем, увидим».

Это наряду с наивной верой в то, что всё будет только лучше и в новой ситуации сохранятся все блага, предоставляемые советской властью, а «невидимая рука рынка» обеспечит полные магазины товаров, и уничтожило СССР.

Недаром политологи называют то, что произошло в 1991 году, революцией сытых: все блага, которые получило большинство советских граждан, рассматривались к этому времени, как неотъёмные и само собой разумеющиеся, с одновременной уверенностью, что и дополнительные блага, как в Америке и Европе, можно получить без особых усилий.

Поэтому до сих пор и звучит наивный вопрос: а как же референдум, на котором проголосовали за СССР?

Советский народ, «наивный и добрый», перефразируя фразу Г. Павловского, с 80-х годов хотел социальных благ, не сражаясь и не защищая их, хотел смотреть на политику по телевизору, но не участвовать в ней.

Именно эта наивная вера, несвойственная гражданам сформировавшихся промышленных стран, в основе которой лежит аграрное мышление, сохраняется у большинства населения и сегодня. Когда одни – уже тридцать лет верят, что вот-вот всё само собой изменится, а другим – везде мерещатся признаки возрождения СССР.
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319 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 05:11
    -8
    ***
    «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы»...
    ---
    В.В.Путин
    ***
    1. raw174
      raw174 Вчера, 06:16
      0
      Полностью согласен. Народ не встал на защиту СССР, никто не встал, значит система себя изжила, в том виде. Помимо прочего, у союза, в 80 годы, были и огромные экономические проблемы, связанные в том числе и с ценами на углеводороды.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 06:52
        +11
        Кто развалил СССР

        Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза, сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.

        Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

        В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году.
        1. СЕРЖ ант
          СЕРЖ ант Вчера, 06:59
          +39
          Союз разрушили целенаправленная,методичная и планомерная политика по развалу Союза извне и предательство элиты во главе с меченым иудой внутри страны.
          1. Мой адрес
            Мой адрес Вчера, 08:44
            +19
            Согласен с вами. hi Но, считаю, что это не главное. Главное, что не была создана система продвижения наверх самых лучших, самых способных, самых эффективных. Кстати, эта система не создана и по сей день. Повторюсь - по Системе Управления более 80% секретарей и политбюро ЦК КПСС надо было гнать в дворники. Как бывший руководитель знаю, что всегда РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ. И всегда обвинял сначала себя что в случае с травмой рабочего, что в случае невыполнения задания подразделением. Зато и принятые меры были эффективны. Ведь, честно говоря, после Сталина лишь Брежнев имел опыт положительной работы как в низовых коллективах, так и в более высоких сферах.
            1. URAL72
              URAL72 Вчера, 09:46
              +5
              после Сталина лишь Брежнев имел опыт положительной работы как в низовых коллективах, так и в более высоких сферах."

              Не согласен. Опыт работы в низовых сферах имел и Горбатый и Ельцин. К чему это привело? Наиболее эффективным был Андропов, но он не успел закончить начатое. Я почему-то утверждаюсь в мнении, что Россия относится к тем странам, где должна быть жёсткая вертикаль власти во главе с человеком от армии или от спецслужб. В конце концов мы всегда находимся под давлением,- санкции это лишь разновидность войны. Мы несём колоссальные потери, и неважно, от ракетных обстрелов или от санкций. Это война. Развал СССР стал неизбежен после ослабления контроля со стороны КГБ. Именно эта структура должна была провести публичные аресты партийной верхушки республик, - не прикасаемых. Это и сейчас требуется,- нужна свежая кровь, особенно в экономическом блоке и судейском корпусе. Перед судом должны быть все равны,- тогда каждый будет защищён перед беспределом "бизнеса" и чиновников.
            2. LIONnvrsk
              LIONnvrsk Вчера, 10:42
              +4
              Цитата: Мой адрес
              более 80% секретарей и политбюро ЦК КПСС надо было гнать в дворники.

              Вот есть мнение:
              Но в воздухе уже давно висел вопрос: имел ли бывший секретарь ЦК, лучший друг Горбачёва и фактически автор всех основных «перестроечных» тезисов, а также главный их защитник и проводник какие-либо несанкционированные отношения с Западом? В частности, с западными спецслужбами или политиками?
              https://vz.ru/society/2021/8/15/1113736.html
            3. Весеннийпух
              Весеннийпух Вчера, 11:30
              +1
              эта система называется демократия. разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, выборы с возможность выдвигать разных кандидатов, выбирать их, независимые СМИ с разными точками зрения (пусть топящие чьих-то противников, но доносящих при этом хоть часть правды до населения), независимые суды, ограничения по сроку пребывания у власти и количеству сроков, для обеспечения обязательной сменяемости власти.
          2. Hagen
            Hagen Вчера, 10:02
            +4
            Цитата: СЕРЖ ант
            Союз разрушили целенаправленная,методичная и планомерная политика по развалу Союза извне и предательство элиты во главе с меченым иудой внутри страны.

            Это модный и безликий штамп, не наполненный фактурой. Развал страны, как основы всей мировой системы социализма, начался с Хрущева, с его "обличительной" речи на ХХ съезде КПСС. А возможным это стало от отсутствия у лидеров партии тех времен творческого подхода к развитию теории строительства и совершенствования экономики в условиях планового хозяйства. Погрязли в догмах марксизма эпохи конца 19 века и не поняли, что макрсову теорию надо и дальше развивать с учетом современных реалий. "Меченый иуда" получил страну, находящуюся в глубоком кризисе, как политическом, так и экономическом, и не смог увидеть пути выхода из них. Он пошел по пути популизма и либерализации отношений, и страна "выпала" из его рук.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 10:28
              +6
              ..........развал страны.....начался с Хрущёва......
              Ну да! С началом его антисталинских лозунгов, номенклатура получила возможность усилиться, стать
              вещью в себе , для себя
              , социальные лифты прекратились, номенклатура старалась получить возможность передать свои привиллегии своим потомкам
              1. Hagen
                Hagen Вчера, 10:48
                +8
                Цитата: Reptiloid
                номенклатура получила возможность усилиться, стать
                вещью в себе , для себя

                Одним словом, верхушка партии откололась от народа, и даже вышла из-под закона. Даже всесильный КГБ не имел право разрабатывать откровенных чужих агентов в "номенклатуре" ЦК... Вот партия и стала гнить с головы. Итог был неизбежен.
                1. Reptiloid
                  Reptiloid Вчера, 10:57
                  +6
                  .......верхушка....вышла из-под закона.....
                  hi вот именно! Сталин с первых дней после революции знал, что номенклатура представляет опасность в этом плане, потому и проводились регулярно чистки. Кроме годов ВОВ.Так и получился сразу этот отрицательный результат, как чистки прекратились...вспомнить фото Пленума.......уже большая часть оделась , как на Западе.....
                  А как Сталина не стало, так и пошло.,
                  1. Sergej1972
                    Sergej1972 Вчера, 21:59
                    +1
                    Не очень значимый, но любопытный факт. Маленков после смерти Сталина сменил имидж, перестал носить френч, а перешёл на модные пиджаки и плащи.)
                    1. Reptiloid
                      Reptiloid Вчера, 23:17
                      +1
                      Цитата: Sergej1972
                      Не очень значимый, но любопытный факт. Маленков после смерти Сталина сменил имидж, перестал носить френч, а перешёл на модные пиджаки и плащи.)
                      Вот именно,как раз поэтому я и вспомнил фото Пленума , последнего при жизни Сталина.
                2. Andrei Makarov
                  Andrei Makarov Вчера, 20:25
                  +1
                  Кто такой Хрущев? Без исполнителей он не кто и звать его не как. Власть держится на исполнителях. Априори. Нет исполнителей, нет власти.
          3. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 12:12
            +2
            Цитата: СЕРЖ ант
            Союз разрушили целенаправленная,методичная и планомерная политика по развалу Союза извне и предательство элиты во главе с меченым иудой внутри страны.

            good yes drinks
            В дополнение советую посмотреть:
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          4. atakan
            atakan Вчера, 13:05
            +5
            Цитата: СЕРЖ ант
            во главе с меченым иудой внутри страны.

            Вот с этим не согласен. Всё начато серьёзно и планомерно
            Андроповым и его многочисленными креатурами и агентурой .Все абсолютно громкие либералы партократы что на слуху - часть структуры приватизации СССР по частям , и управлялось всё это через КГБ и самые там замаранные - отдел котрразведки.
            Очень много генералов и полковников КГБ (не меньше 20) , после этого стали богаче на десятки и сотни миллионов долларов каждый
            1. atakan
              atakan Вчера, 14:38
              +4
              П.С. А в процессе подготовки приватизации СССР Андроповым произошло несколько негативных событий.
              1. Sergej1972
                Sergej1972 Вчера, 22:05
                0
                Сразу нашёл фактическую ошибку. Андропов стал членом Политбюро гораздо раньше. В 1973 году было принято решение о том, что министр обороны, министр иностранных дел и председатель КГБ должны быть членами Политбюро. Именно тогда Андропов, Громыко и Гречко стали членами Политбюро. Впоследствии исключение было сделано для председателя КГБ Федорчука, которого в состав высшего партийного органа включать не стали. Но сменивший его Чебриков был введён в Политбюро. После смерти Гречко Устинов, затем Соколов входили в Политбюро.
          5. Толстый
            Толстый Вчера, 19:02
            +4
            hi Серж ант. Формирование "элиты" то есть команды персон, целиком и полностью - забота личности, осуществляющей власть. Элиту пытался сформировать Сталин. Отчасти удалось. Но сталинская элита сложилась на репрессиях, и оказалась лишенной инициативы с его уходом. Эта "элита" ничего кроме следования "генеральному курсу" не видела т.к. "надобны верные, умные не надобны". За право задания "Генерального курса" внутри партии схлестнулись как минимум две группировки "сталинской элиты", но в отсутствие "сталинского отбора" победил Хрущев, мастер подковерных махинаций...
            Никита Сергеевич в меру своего образования попробовал ввести хозрасчет, но при этом уничтожил кооперативы в промышленности (артели) и частную инициативу в деревне.
            С приходом профессионального аппаратчика к власти процесс формирования элиты как управленческой, так и военной был заторможен. "Нет хуже рабовладельца, чем бывший раб" (с) Любая остановка - смерть.
            К 1983 элита перестала существовать. Остались старики в "гонке катафалков", Остальные - "недоученные студенты"
            Элиты не было совсем, как и лидера-организатора.
            Очевидно, Валерий прав, введя "крестьянское бессознательное" как критерий массового мировоззрения рядового советского человека.
            1. Sergej1972
              Sergej1972 Вчера, 22:23
              +1
              Справедливости ради, промкооперация к 40-50-м годам полностью контролировалась партийно-советскими структурами. Кандидатуры председателей крупных промартелей, как и председателей колхозов в сельской местности, предварительно рассматривались на бюро райкомов партии. В промартелях действовали парторганизации. И они считались социалистическими предприятиями, разновидностью колхозно-кооперативной собственности. Промартели производили около 10% промышленной продукции, побольше была их доля в сфере услуг. Конечно, чуть-чуть свободы в хозяйственной деятельности у них было побольше, я это не отрицаю. Но и преувеличивать значение прмартелей не стоит. Настоящие частники в то время это оставшиеся немногочисленные крестьяне-единоличники, сапожники, чистильщики обуви и т.д., покупавшие патент, а также частнопрактикующие ( в основном в свободное от работы в государственных больницах и поликлиниках) врачи. Но это был такой мизер в экономике страны.
              1. Толстый
                Толстый Вчера, 22:43
                +1
                hi Сергей. Этот мизер был той самой штукой, которая делала ветер в лесу. Это прототип "вентуры". А чем трудящиеся занимались - не суть. Грохнув инициативу, Хрущев обрек страну на засилие НИИ на горбу бюджета.
        2. Гардамир
          Гардамир Вчера, 09:34
          +4
          Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым,
          В советской конституции не было никакого съезда народных депутатов. Именно Горбачев подправив конституцию вывел, Ельцина, Собчака, Памфилову...
        3. Рядовой89
          Рядовой89 Вчера, 20:02
          +4
          «Единство... противоположностей, — писал Ленин, — условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна...»

          Это я о чем, либо вы идёте к социализму(стремитесь к коммунизму) либо идёте назад к капитализму.

          Сравним

          СССР 1929-1955 г (модель опережающего развития)

          Экономика организуется как единая целостная система, в которой составляющие её предприятия нацелены на вклад в общий результат — рост всей экономики.
          Важными свойствами экономической системы, позволяющими ставить большие и при этом достижимые цели, являются высокая концентрация ресурсов, большой эффект масштаба, ресурсная сбалансированность.
          Залогом стабильно поддерживаемых высоких темпов роста и эффективности экономической системы являются целенаправленное развитие специализации ее составных звеньев — конкретных предприятий и их кооперация между собой, устранение параллелизма, а также применение следующих ключевых механизмов повышения эффективности:
          — целенаправленное и регулярное снижение затрат (при одновременном росте качества продукции) всеми предприятиями, соответствующее регулярное снижение оптовых и розничных цен;
          —целенаправленное и регулярное повышение производительности труда(централизованное увеличение норм выработки)
          — оплата труда за результат, а не за потраченное время: сдельная и дифференци- рованная;
          — конкуренция (соревнование) между собой отдельных предприятий, трудовых коллективов, работников за лучший вклад в достижение целей развития;
          — материальное стимулирование отличившихся в такой конкуренции;
          — распространение лучших экономических, организационных, технологических
          и иных практик, рождающихся в результате конкуренции: централизованный сбор лучших решений по вертикали отдельных предприятий с их последующим масштабированием по горизонтали всей экономики.

          Денежная система подчиняется задачам экономического роста.

          !!! В ней созданы два изолированных друг от друга контура денег — наличный и безналичный.

          Безналичный денежный контур обеспечивает расчёты между предприятиями и необходимое долгосрочное финансирование капиталовложений в опережающее создание средств производства,
          наличный денежный контур — расчёты населения и розничный товарооборот.

          Составной частью сбалансированности на макроуровне является целенаправленное поддержание соответствия натурально- вещественных и денежных потоков, что исключает инфляцию.

          Предпринимательская инициатива в форме артелей, кустарей, личных приусадебных хозяйств обеспечивает потребительское разнообразие — производит бóльшую часть основных продуктов питания и значительную часть товаров массового спроса (широкого потребления).
          Государством обеспечиваются быстрая регистрация, благоприятные административные условия, доступное финансирование, технологическое развитие, налоговые льготы и иные меры поддержки предпринимательской инициативы.

          Выводы:
          Фактическая результативность модели опережения является самой высокой в истории отечественной экономики. Причем, как в период преимущественно догоняющего по отношению к ведущим зарубежным экономикам этапе (1929– 40 гг.) — 14,5 % среднегодового роста, так и в период развития в качестве одного из двух лидеров мировой экономики (1946–55 гг.) — 13 % среднегодового роста.

          1929–1955 годы — ключевые результаты

          Экономический рост.
          В 14 раз вырастает экономика, занимая первое место в Европе и второе место в мире. Среднегодовой рост экономики за вычетом четырех военных лет составляет — 13,8 %.

          Долги и резервы.
          Внешний государственный долг отсутствует. Запасы золота составляют 2050 тонн — второе место в мире.

          Первое место в мире по удельному весу машиностроения в общем объеме промышленной продукции.

          Обеспечена полная технико-экономическая независимость государства.

          Первое место в мире по уровню механизации сельского хозяйства.

          Первое место в Европе и второе в мире по абсолютным размерам промышленности.

          Первое место в Европе и второе в мире по уровню производительности труда в промышленности.

          Новейшие отрасли и передовые технологии: атомная, космическая, ракетостроение, авиастроение, приборостроение, радиотехническая, электронная, электротехническая и другие.

          С точки зрения насыщенности отраслей экономики новой техникой и технологиями, отечественная экономика и промышленность обладают самым молодым производственно-техническим аппаратом в мире.

          В целом отечественная научно-технологическая школа и образование достигают мирового уровня.

          Народ.
          На 26 лет — рост продолжительности жизни. На 46 млн человек* — рост численности населения, а без учёта вошедших в состав страны территорий — на 20 млн человек. Качественное и доступное образование и здравоохранение.
          Рост реальной заработной платы — в 4 раза, Рост вкладов граждан в сберкассах — в 5 раз. Рост реальных доходов рабочих — в 6 раз, крестьян — в 6,5 раза по отношению к 1913 году.

          Победа в Великой Отечественной войне. Экономическая система выдерживает тяжелейшее испытание и становится залогом Победы в самой разрушительной и кровавой войне в мировой истории. В кратчайшие сроки решается уникальная по своей сложности и беспрецедентная по своему масштабу задача эвакуации и быстрого перезапуска критической массы производств, необходимых для снабжения армии и обеспечения жизнедеятельности в условиях войны.
          Таким образом, высокий рост экономики в 1929–1955 годах:
          — происходит не от низкой базы;
          — происходит не за счёт наращивания долга;
          — происходит не за счёт благоприятной мировой конъюнктуры;
          —происходит несмотря на самую кровавую и разрушительную в мировой истории
          войну в середине этого периода (1941–1945 годах);
          — сопровождается большим ростом продолжительности жизни,численности населения и его доходов.

          Это чтобы не говорили что все построил ГУЛАГ.
          При этом имеющая место система подневольного труда заключенных и так называемых спецпоселенцев во всей своей совокупности, включая труд осужденных убийц, насильников, бандитов, воров, мошенников и т.п.:
          — охватывает в среднем 1,65 % от численности населения страны;
          — является неэффективной—себестоимость труда заключенных, несмотря на его бесплатность, как правило, выше себестоимости труда вольнонаемных;
          — вносит отрицательный вклад в экономический рост—является убыточной—затраты на содержание системы подневольного труда больше ее вклада в экономику.

          И сравним уже с
          СССР 1956-1991

          — отказ от больших целей развития, переход к целеполаганию от достигнутого (с 1956 года), с последующим перерождением системы государственного планирования в систему торга за распределение ресурсов между различными группами влияния;
          — отказ от целостного развития единой экономической системы сначала (1957 год) в пользу территориальной экономической раздробленности («совнархозов»), затем (1965 год) в пользу фактической и наконец (1987 год) юридической автономизации сотен тысяч отдельных предприятий — фактического приоритета интересов отдельных предприятий над интересами развития экономики в целом;
          — ликвидация эффективности — перепрограммирование экономики из эффективной и антизатратной в неэффективную и затратную сначала (1956 год) путем ликвидации централизованного, регулярного повышения целевых показателей повышения производительности труда и ликвидации материальных стимулов снижения затрат и затем (1965 год) путем ликвидации как таковой цели снижения затрат и установления «затратных» целей предприятий — валового выпуска и прибыли предприятий, рассчитываемой от затрат;
          — ликвидация опережающего технологического развития путем замены (1955год) цели внедрения новой техники на цель «научно-технической пропаганды внедрения новой техники» и фактической замены организуемой государством системы фронтального внедрения новой и новейшей техники в экономике на фрагментарное опережающее технологическое развитие (в основном в оборонно-промышленном комплексе);
          — ликвидация предпринимательской инициативы (1956–1960годы)—артелей,кустарей и личных приусадебных хозяйств — ликвидация потребительского разнообразия, начало дефицита продовольствия и товаров массового спроса (широкого потребления);
          — ликвидация двухконтурной денежной модели(1987год)—возможность переводить в наличную форму безналичные деньги, предназначенные для долгосрочного финансирования капиталовложений и расчётов между предприятиями, — гиперинфляция, острый дефицит товаров, сильный спад капиталовложений, сбои в движении натурально-вещественных потоков, хаотизация экономической системы.



          Вывод: после 1955 партийная номенклатура отказалась от рывка в будущее и как следствия неизбежно встала на путь реставрации капитализма.

        4. Andrei Makarov
          Andrei Makarov Вчера, 20:22
          0
          Это ложь. Решение о ликвидации СССР принимал не Горбачев. Под документом ликвидирующим СССР стоит подпись Ельцина.
      2. Boris55
        Boris55 Вчера, 07:37
        +6
        Цитата: raw174
        никто не встал, значит система себя изжила,

        Нет. Систему довели до такого уровня, что народ не встал на ту власть, которая его имела.
        Кто? Хрущёв - отбил руки работать, Брежнев - споил, Горбачёв - добил.
        Пришедшие руководители после Сталина, начали судорожно искать себе хозяина на Западе и найдя его, с удовольствием легли под него сами и затащили туда всю страну.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Вчера, 08:27
          +3
          Россия рассматривалась как источник ресурсов для выхода из экономического кризиса.
          Причин много...И это одна из важных, под нее все и подводилось.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 12:27
            +5
            Цитата: Uncle Lee
            Россия рассматривалась как источник ресурсов для выхода из экономического кризиса.
            Причин много...И это одна из важных, под нее все и подводилось.

            Почему вы так пишите? Разве вы не знаете, что основная причина - разница в сути экономической формации.
            Да, в СССР было сделано ряд ошибок (в частности, из-за предательства пробравшихся во власть реальных врагов социализма), но только этот строй давал права человеку труда, а не эффективным менеджерам и олигархату.
            Да, в СССР не хватало множества товаров, только менталитет большой массы (77,85%) не ставил меркантильные интересы во главе всех стремлений. Как и не давал быстрых путей обогащения (небольшой группы, как показали 90-е).
            Именно поэтому перевёртыши и ревизионисты решились предать и народ, и страну, и саму суть социалистического строя. Именно поэтому сегодня идёт борьба с теми, кто ещё помнит, знает и может изменить положение дел в лучшую сторону.
            Это капитализм навалился всей своей пропагандистской машиной и свёл с ума миллионы людей, объяснив им, что золотая клетка - самая главная мечта каждого человека.
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Вчера, 12:57
              +1
              Цитата: ROSS 42
              Россия рассматривалась как источник ресурсов для выхода из экономического кризиса.

              Россия - планировалась для дерибана ! Вот посыл фразы из текста ! Неужели непонятно ?
      3. Томпсон
        Томпсон Вчера, 08:00
        +10
        Система не смогла изжить главное в человеке- ненасытность.
        Поэтому у нас захотели джинсы и макдональдс, вна украине кружевные...
        А руководство...экспроприации заводов , фабрик и недр!
        1. Boris55
          Boris55 Вчера, 08:09
          +6
          Цитата: Томпсон
          Поэтому у нас захотели джинсы и макдональдс

          Хрущёв закрыл все мелкие кооперативы. Брежневе "цеховиков" ссылали в Сибирь снег убирать и стало некому джинсы и кружевные трусики шить. Это целенаправленная политика власти по уничтожению Сталинского наследия.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Вчера, 10:36
            +6
            Цитата: Boris55
            .....Хрущёв закрыл все мелкие кооперативы. Брежневе "цеховиков" ссылали в Сибирь снег убирать и стало некому джинсы и кружевные трусики шить. Это целенаправленная политика власти по уничтожению Сталинского наследия.
            hi hi почему-то номенклатура старалась добыть себе импорт из-за границы, а относительно населения считала, что ничего ему нового людям не надо, пусть живут, как раньше.Это и есть барство номенклатуры и уничтожение Сталинского наследия
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 13:03
            +3
            Цитата: Boris55
            Хрущёв закрыл все мелкие кооперативы.

            Верно, что сталинская кооперация предполагала создание продукта (товара) коллективным трудом из ничего.
            Кооперация ГМС предполагала узаконить спекуляцию, когда предприятия и совхозы продавали продукцию по государственной цене (почти, ± издержки в виде взяток начальникам складов и директорам), о так называемые кооператоры гнали это населению втридорога.
          3. Region-25.rus
            Region-25.rus Вчера, 16:33
            0
            Советская мечта, в её позднем варианте – это «джинсы, жвачка, Cоса Cola».
            При этом данная мечта охватила всех и все слои населения
            Хрущев позакрывал артели тоже. А эти артели - https://topwar.ru/169394-pochemu-hruschev-unichtozhil-stalinskie-arteli.html Частник мог гибче реагировать на запросы населения. А вот государственный аппарат слишком громоздок. Не его это задачи как бы. А более глобальные. В итоге знаем как оно получилось. hi
            1. Sergej1972
              Sergej1972 Вчера, 22:36
              +1
              Да не частники они были. Промартели считались социалистическими предприятиями, относящимися к колхозно-кооперативной собственности. Своего рода колхозы в кустарно-ремесленной сфере, сфере производства товаров ширпотреба и сфере услуг. Это если предпринимательство, то социалистическое. А за частнопредпринимательскую деятельность полагалась уголовная статья и при послевоенном Сталине, и при Хрущёве, и при Брежневе. Не путать с разрешённой индивидуальной трудовой деятельностью, без найма работников.
              1. Region-25.rus
                Region-25.rus Вчера, 22:39
                0
                ну извиняйте .."частник" в кавычки не заключил)))
        2. Идущий к свету
          Идущий к свету Вчера, 09:34
          +8
          СССР убило мещанство.
          1. Squelcher
            Squelcher Вчера, 10:16
            +5
            Как мещанство могло убить ссср?
            Официально сословие мещан было оформлено в Жалованной грамоте городам Екатерины II в 1785 году. Наименование «мещане» в ней было определено как: «городовые обыватели», «среднего рода люди», мелкие торговцы и ремесленники. Мещанское сословие по положению стояло ниже купеческого. Именно мещанам принадлежала бо́льшая часть городского недвижимого имущества. Будучи основными плательщиками налогов и податей, мещане, наряду с купцами, относились к категории «правильных городских обывателей».
            1. Идущий к свету
              Идущий к свету Вчера, 11:00
              +3
              Мещанство 7 слоников на счастье.Стадо слоников символизирует собой мещанство, которое высмеивали в своих произведениях Аркадий Аверченко, Зощенко,Ильф и Петров.Собирание материальных благ напоказ без смысла и цели.
              1. Squelcher
                Squelcher Вчера, 14:46
                0
                А может люди в СССР, просто комфорта хотели? Да уж сервиз хрусталь стенка ковер на стене обалденное мещанство, наверно так богато жили, да запускали ракеты в космос, а женщины в это время на руках стирали вещи, и капроновые колготки штопали.В уши по двум каналом заливали что мы самые самые, а бытовуху буржуйскую 10 летнию коировали. Тупая пропаганда и ложь убила ссср.
                1. Идущий к свету
                  Идущий к свету Вчера, 15:21
                  +2
                  "Хищные вещи века" роман А.Б Стругацких читали?В том романе всё дали людям всё,что они захотели "Дрожка" или эквивалент чтобы поимев все способы развлечения сдохнуть в ванне с тёплой водой от передоза удовольствия прямо в мозг вот эквивалент неумеренного потребления.Далее цитата из романа 16 страница."За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи: консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. "Фонит", — пищала одна. Другая прикладывая блузку так и этак, отвечала: "Чушики, чушики, и совсем не фонит". — "Возле шеи фонит". — "Чушики!" — "И крестик не переливается…" Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на паребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по шестнадцати, глаза у них были как у котят — синенькие и пустенькие."." "Перемену мечты" не видели? — спросил шофер.
                  — Да, спасибо, у меня есть. — О Строгове я не спрашиваю. А "История фашизма"?
                  — Превосходное издание. Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились.
                  — Бр-рысь, сопливые! — рявкнул он. Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас. — Р-р-растопырочки! — сказал шофер. Тонкие губы его подергивалиcь",Почитайте уважаемый Squelcher весь роман полностью.Не знаю сколько вам лет Я этот роман читал в детстве))Зело полезно для понимания как устроен мир и с какой стороны"репу кусать" и чем человек отличается от потредляющей скотинки.
                  1. Squelcher
                    Squelcher Сегодня, 00:25
                    0
                    Предпочитаю читать "Как закалялась сталь", "Ферму" от Оруэла, и Хаменгуэйя.
                    Вы не чуствуете разницу между комфортом человека и потреблядством, как господа коммунисты не чуствовали разницы человек сыт и обут одет значит все хорошо, и не важно во что он одет и обут и чем накормлен.
            2. Region-25.rus
              Region-25.rus Вчера, 16:36
              +1
              камрад наверное имел ввиду мещанское как мелочное, приземленное мышление. Когда отказались от великих идей, и возвели в ценности ковры в квартире, наличие авто и колбасы в холодильнике. Сделав все это (ни кто не спорит нужно) не сопутствующим и обязательным для ВСЕХ граждан, а предметом вожделения, целью так сказать. hi
              Примерно как сейчас - культ потребления
          2. Весеннийпух
            Весеннийпух Вчера, 11:41
            +7
            деградация нервной системы и мозга убило СССР. нервная система современного государства по которой ходят сигналы - это независимые СМИ и куча выборных депутатов-мэров-губернаторов. В древности малыми государствами как простейшими организмами можно было управлять без сложной нервной системы. В быстроменяющемся современном мире крупноое государство так жить не может. СССР сознательно уничтожил свою нервную систему чтобы организм смело шел в огонь и в воду и не орал от боли при этом - организм строился для войны и разовых великих свершений. в мелком быту (на кухне еду приготовить, порядок в доме навести, джинсы пошить) этот франкенштейн оказался недееспособен - это все более сложные и мелкие действия чем один раз броситься на амбразуру.
            Также был разрушен и мозг - уничтожили и подавили всю интеллектуальную элиту, которая была хоть с чем то не согласна. Т.е. в мозгу отключили все функции критики, сомнения, возможности изменения цели действия. Оставили только часть мозга согласную думать в направлении достижения ограниченного числа заранее установленных целей (а жизнь то меняется).
            1. Идущий к свету
              Идущий к свету Вчера, 11:52
              +1
              Раскол централизованных государств это деградация до средневековья.Подразумевает деградацию права,экономики,общественных отношений,науки,образования и здравоохранения. ваша цитата-" СССР сознательно уничтожил свою нервную систему чтобы организм смело шел в огонь и в воду и не орал от боли при этом - организм строился для войны и разовых великих свершений. в мелком быту".СССР сознательно пытался создать человека-созидателя.Смелого,умного,образованного.За одно поколение ребёнок родителей,которые не могли читать и писать мог стать академиком,маршалом,великим конструктором.Социальные лифты работали со скоростью света))" ваша цитата-"Также был разрушен и мозг - уничтожили и подавили всю интеллектуальную элиту, которая была хоть с чем то не согласна." Как же мозг был разрушен,если сейчас мы пользуемся научными наработками конструкторов и учёных 60-80 годов,сделанными в СССР.Интеллектуальная элита в вашем понимании-богема и паразиты."Баба Яга не согласна похерит всё ,но как сделать лучше не знает ибо тупа во всех вопросах ,кроме рефлексирования и ненависти к любой власти"Вот ваша якобы "интеллигенция
              1. Весеннийпух
                Весеннийпух Вчера, 12:51
                +2
                все это работало только в случае согласия с "генеральной линией партии". Цели на накачку мускулов (приоритетные) вполне поддерживались, даже крупные хозяйственный цели типа больше зерна, чугуна и электричества этот ограниченный мозг осознавал (вторичные цели - поддержка первичной) и старался по возможности реализовать, хотя даже их не всегда удачно. с пищевкой плохо справился. На легкую промышленность ресурсов (мозга) уже не хватило, т.к. для него это была третичная цель - на войне не нужно.

                "Как же мозг был разрушен, если сейчас мы пользуемся научными наработками конструкторов и учёных 60-80 годов,сделанными в СССР" - перечислите какими наработками мы сейчас пользуемся и сами увидите на что был нацелен этот мозг. Он был не полностью разрушен, а деградировал - был настроен на функционирование в определенной области.
          3. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 12:53
            +6
            Цитата: Идущий к свету
            СССР убило мещанство.

            СССР убила тупость и равнодушие со стороны рядовых граждан, и предательство и измена со стороны властных структур.
            Резким движением плеча КГБ можно было определить всех желающих обогатиться за народный счёт на строительство моста через Лену или тоннеля на Сахалин, кое-кого надо было не вытаскивать из-под моста. А они столкнули памятник Ф.Э. Дзержинскому, который говорил:
            «Чекист должен иметь горячее сердце, холодную голову и чистые руки».
            Именно поэтому в народные депутаты сегодня лезут те, кто был той ночью на Лубянке: люди с пустым сердцем, прыщавой совестью и липкими руками.
            1. Идущий к свету
              Идущий к свету Вчера, 13:09
              +5
              Это и есть мещанство.Тупость,равнодушие и жажда потребления со стороны обычных граждан и измена с целью обогащения властных структур.Короче тащи в нору кто как может."На работе ты не гость.Унеси хотя бы гвоздь".Вот так и тащили)).Кто гвоздь а кто "Золото партии"))
        3. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 12:45
          +4
          Цитата: Томпсон
          Система не смогла изжить главное в человеке- ненасытность.

          Система пыталась изжить человеческие пороки. Система достигла при этом многого. СССР был страной поголовной грамотности, самой читающей страной в мире, страной с системой БЕСПЛАТНОГО здравоохранения...
          К великому сожалению, в образовании произошёл какой-то надлом, когда в школе учили Моральному кодексу строителя коммунизма, а в жизни многие вопросы решали связи (блат), имели место «несуны», процветали спекулянты (даже валютой), имелись факты тунеядства. И люди перестали верить партийным лидерам, которые с трибун съездов говорили, что в стране всё нормально.
          Настоящим врагам социализма осталось совсем немного: исключить из розничной торговли товары повышенного спроса. Начали, как все помнят, с водки и алкогольной продукции, а закончили пустыми полками. Почему же никто не вспоминает эту причину? А она одна из главных, отвечающих на вопрос: «Почему?»
          ==========
          Теперь о ненасытности. Вы считаете, что те 13, 1% (19 122 000 человек) населения, существующих на доходы ниже прожиточного минимума - ненасытны? А мне предполагается, что к этой категории нужно отнести ту часть паразитов, которые законодательно оторвали зарплату чиновников от размера МРОТ и тех, кто в 90-х переписывал реестры и обеспечивал себя «липовыми правами» в виде пакетов акций, списков акционеров и льгот, позволяющих просто «стричь купоны» с прибыли некогда народных предприятий. Именно их ненасытная утроба переваривает всё, что ПОКА ЕЩЁ производится в стране, выдавая подачки сочувствующим режиму и согласным с тезисом: «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ - ВОЛК».
          1. Идущий к свету
            Идущий к свету Вчера, 13:15
            -2
            Ваша цитата"Теперь о ненасытности. Вы считаете, что те 13, 1% (19 122 000 человек) населения, существующих на доходы ниже прожиточного минимума - ненасытны? "Разговор не про "теперь" а про тогда"))Не путайте тёплое с мягким)).Про теперь для примера какие унас нисчие рабочие-"Средняя заработная плата китайского рабочего в городах составляет около тысячи юаней в месяц (примерно $150). На крупных современных производствах, где высоки требования к квалификации, зарплата в среднем в два раза выше. Обычный доход инженера — 3-3,5 тыс. юаней, что соответствует $450-500. "Ну как то так))В китае же существуют и строють светлое будущее всецелого равенства.)
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Вчера, 13:26
              +3
              Цитата: Идущий к свету
              "Разговор не про "теперь" а про тогда"))Не путайте тёплое с мягким)).

              А я и не путаю ваших понятий. Попытайтесь доказать мне, что Иосиф Виссарионович Сталин, Сергей Павлович Королёв, Юрий Алексеевич Гагарин, Святослав Николаевич Фёдоров, Яков Исидорович Перельман были ненасытными мещанами.
              Если вы пытаетесь отослать меня в «тогда», то на кой предмет вы приводите мне данные о китайцах, живущих сегодня?
              Я утверждаю, что не все люди в СССР имели мещанские взгляды. Потому что мещане не могут делать ракеты, перекрывать Енисей, поднимать Целину, строить БАМ и ехать «за туманом и за запахом тайги»...Ещё они не выходят в поддержку Луиса Корвалана и Анжелы Дэвис, не собирают макулатуру и металлолом, не помогают старикам, не собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Ташкенте...
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Вчера, 14:01
                +1
                Не верю я, что мещанами были эти люди:
                 Показать / Скрыть текст

                ПРОДОЛЖИТЬ?
              2. Идущий к свету
                Идущий к свету Вчера, 14:05
                +2
                Ваша цитата-"А я и не путаю ваших понятий. Попытайтесь доказать мне, что Иосиф Виссарионович Сталин, Сергей Павлович Королёв, Юрий Алексеевич Гагарин, Святослав Николаевич Фёдоров, Яков Исидорович Перельман были ненасытными мещанами."Все эти люди как раз и были совершенный продукт воспитания нового человека.учёного,героя и военного.Да господи почитай те романы фантастические СССР 50-60 годов и фантастику США.В советской фантастике люди дружили с инопланетянами("Гианея","экипаж Меконга",строили невероятные проекты-"Арктания","Арктический мост".В то же время с фантастике зарубежных стран сверхчеловек с "волыном" в руке убивал всех,кто стоит у него на пути к ВЛАСТИ,ДЕНЬГАМ И САМКАМ.Доходчиво объяснил чем менталитет нормального гражданина СССР учёного и строителя будущего отличается от"сейчас" и "тогда" в западной морали?
      4. Ингвар 72
        Ингвар 72 Вчера, 08:59
        +8
        Цитата: raw174
        Народ не встал на защиту СССР, никто не встал, значит система себя изжила,

        Народ привык доверять правительству, ведь решение о развале было принято наверху. И система себя не изжила, ее довели до этого.
        1. Весеннийпух
          Весеннийпух Вчера, 11:46
          +3
          не "народ привык доверять", а власть в СССР путем селекции с вполне понятными целями вывела народ, который не способен к критическому мышления.
          1. Идущий к свету
            Идущий к свету Вчера, 11:59
            +5
            Народ не нуждался в"критическом мышлении" как сейчас в КНР.Критическое мышление- подрыв идеологических основ государства.Болтовня бездельников креативных про всякие свободы без смысла и цели.
            1. Весеннийпух
              Весеннийпух Вчера, 12:46
              -1
              "идеологические основы... креативные бездельники". От этих идеологических основ креативные бездельники бежали из СССР/РФ если могли (Сикорски - вертолеты, Брин - Google), а если не могли то часто погибали https://historical-fact.livejournal.com/485.html
              1. Идущий к свету
                Идущий к свету Вчера, 12:53
                +7
                Да да Сикорский-как всегда.Вам не приходило в голову что "рабы" не могут мечтать ни о чем кроме куска хлеба,а в СССР рабы Думали,изобретали,мечтали.А вам не приходило в голову,что миллионы"рабов" не реализовали свои мечты,если бы не СССР.Сикорский-один.Советских инженеров и конструкторов было миллионы))Их воспитало советское государство.В течении 70 лет советское государство не нуждалось в "притоке мозгов".Совсем.Как то так уважаемый
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Вчера, 13:06
                  -2
                  Цитата: Идущий к свету
                  .А вам не приходило в голову,что миллионы"рабов" не реализовали свои мечты,если бы не СССР

                  В их парадигму мышления это не входит. Они пишут только то, за что им платят. А платят им за то, чтобы внушать мысль, озвученную ВВП - СССР производил ТОЛЬКО калоши.
                  1. Весеннийпух
                    Весеннийпух Вчера, 13:25
                    +1
                    Ну зачем же вы за меня придумали что входит в мою парадигму мышления? :) еще и в платности обвинили. Хотя это у нас обычное дело - очевидный признак той специально культивируемой деградации о которой я выше написал - в мозге страны (интеллектуальной элите) не должно быть сомнений и критики. Если кто-то критикует, то он чужеродный, его надо переделать, изолировать, если не получается - то уничтожить или вытеснить в эмиграцию. Результаты этой деградации мы в этой статье и обсуждаем. Галоши в широком смысле это обувь, а с обувью как третичной целью в СССР было плохо.
                    1. Ингвар 72
                      Ингвар 72 Вчера, 13:30
                      +2
                      Цитата: Весеннийпух
                      Если кто-то критикует, то он чужеродный, его надо переделать, изолировать, если не получается - то уничтожить или вытеснить в эмиграцию

                      Смотря что критиковать. В СССР критиковали либеральную прослойку, и как показало время, правильно критиковали. Сейчас под запретом критика действующей власти, под запретом озвучка доходов чиновников.
                      При Союзе воры скрывали свои доходы, лица нетрадиционной ориентации скрывали оную. Сейчас все наоборот. Что вам больше по душе? wink
                      1. Идущий к свету
                        Идущий к свету Вчера, 13:38
                        +5
                        Мне по душе Сталинская конституция)).Извините,что вклинился в ваш разговор
                      2. Ингвар 72
                        Ингвар 72 Вчера, 18:20
                        +1
                        Цитата: Идущий к свету
                        Мне по душе Сталинская конституция))

                        Вы абсолютно правы. Самые справедливые законы были при клеймимым нынешней властью "тираном" Сталиным.
                    2. Весеннийпух
                      Весеннийпух Вчера, 13:59
                      0
                      а я вот не согласен что "В СССР критиковали либеральную прослойку, и как показало время, правильно критиковали." я за либеральную прослойку и считаю что СССР тут сильно ошибался, за что и поплатился развалом.

                      "При Союзе воры скрывали свои доходы, лица нетрадиционной ориентации скрывали оную." я за то чтобы вор по возможности сидел в тюрьме. Сторонник закона, независимых судов.
                      к всяким альтернативным отношусь неодобрительно, но в рамках либерального мировосприятия мирюсь как с неизбежным злом если они это делают в рамках закона. т.е. я против пропаганды, а что там кто добровольно делает, это его личное право. но я против преследования. вы знаете почему у Эппл логотип - надкушенное яблоко? Все математики знают фамилию Тьюринга (машина Тьюринга). Так вот он был из этих, соответственно в Англии его преследовали (там в то время это было наказуемо), он покончил с собой съев отравленное яблоко. Так что преследуя тысячу ... можно потерять одного таланта.
              2. Весеннийпух
                Весеннийпух Вчера, 13:13
                0
                другой пример - Ландау. Но я бы не хотел уходить на фамилии. Я не вижу в этом смысла. Для меня действия государства это биология и физика а не конкретные фамилии. Причины развала СССР я указал. Возражений не увидел. Я бы предпочел вернуться к терминам первичных-вторичных целей организма и получить от вас примеры используемых сейчас разработок СССР.
                в феврале 1937 года Ландау принял приглашение Капицы занять должность заведующего теоретическим отделом Института физических проблем (ИФП) и переехал в Москву. После отъезда Ландау начинается разгром УФТИ органами областного НКВД, арестовываются иностранные специалисты, в августе — сентябре 1937 года арестованы и в ноябре расстреляны научные руководители УФТИ, физики Л. В. Розенкевич (соавтор Ландау), Л. В. Шубников, В. С. Горский и К. Б. Вайсельберг. Далее варианты:
                В апреле 1938 года Ландау в Москве редактирует написанную М. А. Корецем листовку, призывающую в «Антифашистскую рабочую партию» для свержения сталинского режима, в которой Сталин называется фашистским диктатором, в «своей бешеной ненависти к настоящему социализму» сравнявшимся с Гитлером и Муссолини. …Это намерение было раскрыто органами госбезопасности СССР и Л. Д. Ландау, М. А. Кореца и Ю. Б. Румера арестовали за антисоветскую агитацию. В тюрьме провёл год и был выпущен благодаря письму в его защиту от Нильса Бора и вмешательству П. Л. Капицы, взявшего Ландау «на поруки». 26 апреля 1939 года Капица писал Л. Берии: «Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вёл. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред Советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД.
                Как вариант - В тюрьме Кореца заставили подписать признание в том, что он написал листовку и Ландау одобрил её текст. Вероятно и то, что на самом деле листовку написал следователь. Затем листовку и признание Кореца предъявили уже сломленному Ландау, и он тоже признал своё участие в составлении листовки
                1. Идущий к свету
                  Идущий к свету Вчера, 13:40
                  +4
                  ВПК,нефтехимия,космос,здравоохранение,металлургия,энергетика.Где то поменяют дизайн,покрасят.заполируют,но это всё ногами растёт из СССР
              3. Весеннийпух
                Весеннийпух Вчера, 13:31
                -2
                "Вам не приходило в голову что "рабы" не могут мечтать ни о чем кроме куска хлеба,а в СССР рабы Думали,изобретали,мечтали.А вам не приходило в голову,что миллионы"рабов" не реализовали свои мечты,если бы не СССР."
                Да безусловно приходило. Я вполне признаю определенные достоинства СССР. Я только указываю на причины его нежизнеспособности. Вы понимаете разницу? Живое существо может быть в чем то прекрасно. Огромный величественный динозавр, или спокойные сытые стада травоядных в зоопарке. Здорово. Но... метеориты, волки, у хозяина зоопарка кончились деньги на его содержание а продаваемые билеты не окупали ... жизнь сложна и надо уметь в ней выживать.
                1. Идущий к свету
                  Идущий к свету Вчера, 13:43
                  +4
                  А может просто смотритель забухал и забил на свои обязанности.Может надо было интенсивнее чистить партийные ряды как в КНР?Может как говорил тов Сталин с развитием социализма нарастает классовая борьба?Нет?))
                  1. Весеннийпух
                    Весеннийпух Вчера, 14:04
                    -2
                    забил или деньги кончились это не важно. принципиальный момент что стадо в зоопарке во первых не имеет механизмов контроля директора-смотрителя, а во вторых за счет селекции (директор убирал у стада механизмы контроля этого директора) не достаточно жизнеспособно (вместе с механизмами контроля соответственно и другие механизмы отобрали). после ослабления контроля механизмы снова появятся в процессе эволюции, хотя часть при этом конечно съедят:(

                    Китайская модель безусловно интересна. обратите внимание на огромную свободу бизнеса и гораздо меньшую зацикленность на войне чем в ссср. Т.е. этот монстр гораздо более приспособлен к жизни за счет меньшей ограниченности. как у них реализована обратная связь о проблемах не прокомментирую - по крайней мере страна гораздо менее закрыта чем ссср - иностранцы приезжают/уезжают, китайцы тоже могут мигрировать туда-сюда, пресса, интернет - возможно этого механизма достаточно для своевременной корректировки поведения.
                    1. Идущий к свету
                      Идущий к свету Вчера, 14:27
                      +5
                      Угу-свобода бизнеса .Что нам то мешало?Площадь Тяньаньмэнь-число жертв — 241.Жалко конечно.Но потом вразумили всех и стройка всекитайского благоденствия за 15-300 баксов зарплаты))Свобода бизнеса была построена в КНР,когда руководящая партия объяснила всем,что кто неправ и против курса Партии,того раздавят танком.Безжалостно и великий кормчий Мао одобрит))А кто с партией-тот в шеколаде)
                    2. Весеннийпух
                      Весеннийпух Вчера, 14:52
                      -1
                      Что мешало - это уже надо детально в личностях разбираться. Предполагаю что в процессе отбора у находящихся наверху также атрофировалась компетентность и способность меняться. В итоге Горбачев. Думаю что некомпетентный оптимист. Но повторюсь компетентных к сожалению уже не было, вывели. Я об этом и говорю - СССР слишком все зажал. Бизнес нельзя, за границу нельзя, стихи и книги запрещали и т.п. На чем компетентность то тренировать? Она в вакууме не появляется .Закостеневший механизм ожидаемо стукнулся о пару-тройку углов реальной жизни и развалился. Китай гибче - нельзя трогать партию. Также думаю и нынешняя РФ жизнеспособнее чем СССР за счет появившихся степеней свободы. Хотя многие и ругают их проявления, но это неизбежное зло, плата за жизнеспособность. С болью и на ошибках отрастают у живущих мозги для независимого мышления и зубы. И есть возможность выбрать где и как этим пользоваться.
                    3. Sergej1972
                      Sergej1972 Вчера, 22:49
                      0
                      У вас очень устаревшие сведения о зарплатах и доходах жителей КНР.
            2. свой1970
              свой1970 Вчера, 15:34
              +1
              Цитата: Идущий к свету
              Советских инженеров и конструкторов было миллионы))Их воспитало советское государство.В течении 70 лет советское государство не нуждалось в "притоке мозгов".Совсем.Как то так уважаемый

              И эти миллионы конструкторов оказались НЕСПОСОБНЫ создать легковой автомобиль. Ракету или самолёт - запросто, авто - нет.
              И пришлось тратить валюту и покупать завод целиком. ..

              И кстати, ваше про 70 лет - это тоже ну очень сильный загиб..
              Основная масса заводов довоенных в период индустриализации была куплена в США. Более того, часть ИТР и даже рабочих была тоже оттуда. Читайте Бруно Ясенского "Человек меняет кожу" или внимательно "Золотого теленка"
              Так что СССР крайне нуждался в притоке свежих мозгов и идей
              1. Идущий к свету
                Идущий к свету Вчера, 16:18
                +3
                " эти миллионы конструкторов оказались НЕСПОСОБНЫ создать легковой автомобиль. Ракету или самолёт - запросто, авто - нет.И пришлось тратить валюту и покупать завод целиком. " Вы про патентное право знаете?"Так что СССР крайне нуждался в притоке свежих мозгов и идей"Какие есть сейчас прорывные технологии которые не разрабатывали в СССР?Стоп.Знаю.Дурацкие автомобильчики и смартфоны))Где новые технологии,кроме IT?Да нигде.Пшик."VR заслонила нам небо".
                1. свой1970
                  свой1970 Вчера, 17:13
                  -2
                  Цитата: Идущий к свету
                  Вы про патентное право знаете?

                  Да вы шооооо.....
                  А СССР офигенно соблюдал его??? Прям по букве закона???
                  Право - даже не смешно.... Промшпионаж в СССР был развит не менее военного.
                  Цитата: Идущий к свету
                  Какие есть сейчас прорывные технологии которые не разрабатывали в СССР?
                  - о да!!!! Разрабатывали все, вот с внедрением - полный аллес капут был обычно. У знакомого была стена в квартире оклеена свидетельствами об изобретениях. Как обоями...Потом он начал их вторым слоем клеить, потом третьим..
                  Внедрить смог -2(два)!!!!!!!!! .Все... Этим про разработки в СССР чего либо сказано все......

                  Цитата: Идущий к свету
                  Дурацкие автомобильчики
                  эти дурацкие автомобильчики двигают все экономику в целом. Нет ни одной позиции где они не влияли бы на промышленность.
                  А советские "миллионы констукторов" за 20 лет выпуска так и не смогли родить кран отопителя к ВАЗ 2101.Тек, зараза такая..... В космос - легко, кран отопителя - да писец полный!!!!
                2. Вадим237
                  Вадим237 Вчера, 17:15
                  +1
                  "Какие есть сейчас прорывные технологии которые не разрабатывали в СССР" - Аддитивные технологии как направление генетическая фармацевтика.
        2. Region-25.rus
          Region-25.rus Вчера, 16:40
          +1
          критическое мышление, строится на образовании и личном опыте индивида. И работает тогда, когда есть достаточно информации которую можно запустить "в работу" при осмысливании того или иного hi
      5. Vasia
        Vasia Вчера, 13:53
        0
        Цитата: Весеннийпух
        не "народ привык доверять", а власть в СССР путем селекции с вполне понятными целями вывела народ, который не способен к критическому мышления.

        Народ привык слушаться власть, хоть желания становилось всё меньше. И критическое мышление было, только оно проявлялось в основном по вечерам на кухнях.
        1. Идущий к свету
          Идущий к свету Вчера, 14:10
          +2
          Сытый и одетый раб в собственной хате после 6 часового рабочего дня,после 24-х дневного отпуска с оплатой обсуждал как плохи вожди.Господи ))Прикольно.
  2. Гардамир
    Гардамир Вчера, 09:30
    +10
    Народ не встал на защиту СССР
    Бросьте! А что кто-то напал. Многие не понимали куда всё катится. Таких как Нина Андреева, Сажи Умалатова были единицы. Это сейчас мы обладаем послезнанием, кто такой Ельцин, Собчак. Почему то самые ярые борцуны с СССР поддерживали чеченцев в первую чеченскую. Тот же Ковалев...
    1. Идущий к свету
      Идущий к свету Вчера, 09:37
      +7
      Жажда обладания материальными благами от простого труженика(хрусталь,польская стенка,автомобиль,джинсы) до желания номенклатуры стать буржуа и рантье.
      1. Гардамир
        Гардамир Вчера, 10:03
        +10
        Жажда обладания
        Здесь не поспоришь. Но давайте вспомним, как все преподносилось в горбачевские времена. Живем мы плохо, надо всего лишь сделать один шаг перейти к социализму с человеческим лицом. Потом был ещё шаг рыночный социализм. Затем просто рынок. Многие только году так в 2014 поняли, что мы вляпались в капитализм и надеяться не на что.
        1. Идущий к свету
          Идущий к свету Вчера, 10:16
          +5
          Демагогия всё это было и игра слов.Как "МММ" Мавроди. 300 процентов прибыли даёт торговля наркотиками,оружием,но народ вылупив вочи нёс деньги в пирамиды.Халява."Хочу быть богатым сразу и нифига делать не хочу для этого.А государство должно мне обеспечить это богатство.Не понимают что "Государство" не даёт перебить друг друга с помощью законов не более того.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 10:41
      +6
      Цитата: Гардамир
      ....... Многие не понимали куда всё катится. Таких как Нина Андреева, Сажи Умалатова были единицы. Это сейчас мы обладаем послезнанием, кто такой Ельцин, Собчак......
      hi кончно, не понимали! Ведь был лозунг---
      Больше социализма
      . И люди видели, что с социализмом что-то не так, надо его улучшить, верили руководству, что так и будет
    3. Идущий к свету
      Идущий к свету Вчера, 13:50
      +4
      У них подмена понятия понятия "свобода" и "вседозволенность и беспредел бандитский".Свобода нужна для творчества,чтобы думать и изобретать не думая о куске хлеба как Лев Ландау и Андрей Сахаров.Вседозволенность нужна,чтобы проломить череп соседу и забрать у него "шмот лавэ и бухло"НЕ ПУТАТЬ))
  3. paul3390
    paul3390 Вчера, 09:36
    +8
    Для того чтобы народ встал на защиту - надо было чтобы его кто-нибудь на неё призвал. А так же - чтобы сам народ-то понимал, что реально происходит..

    Я помню те дни - никто понятия не имел о происходящем. Ведь нам что обещали - типа обновлённый социализм!! Если бы люди могли видеть будущее - СССР существовал бы и по сию пору. Кто ж ожидал, что нас предадут собственные вожди?
    1. WertGan
      WertGan Вчера, 09:55
      +5
      В этом и дело. В СССР перед народом ставились ложные смыслы (типа многочисленных интернациональных долгов)). За этими смысла не увидели главного...Что Родина разрушается и невольно все в этом участвуют.
    2. Essex62
      Essex62 Вчера, 10:47
      +5
      Если у коммуниста есть стержень и вера ,подкрепленая сознанием справедливости идеи диктатуры пролетариата,то он ,оторвавшись на минуту от станка,непременно берёт за шкирку перожденца , в теплом кабинете и шмякает бестолковкой о стену. Так поступал рабочий класс при Сталине и даже ещё при кукурузнике. К сожалению,когда идеи превратились в псалмы,большинство использовали партбилет как трамплин, для получения благ и должностей.
      И почему все уверенны,что ни кто не встал за социализм? Активно -десятки тысяч,сторонников были миллионы.
      Как всегда в истории,переворот,на тоненького,с небольшим техническим и численным превосходством в ключевой точке,провели. Несколько танков и отсутствие средств их поражения, решили судьбу страны.
      А статья очень понравилась,автор суть очень точно ухватил. Респект. Именно крестьянский индивидуализм,переродившийся в городское мещанство,вчерашних крестьян и отсутствие классовой борьбы.
      1. paul3390
        paul3390 Вчера, 11:55
        +2
        Всё началось тогда, когда отменили диктатуру пролетариата. Тем самым постулировав что типа социализм уже построен и классовая борьба закончилась. А раз закончилась - значит тут же и расслабились, как же так - врага-то уже вроде нет? Но товарищ Сталин не зря, ой не зря говорил - на пути к коммунизму классовая борьба будет только усиливаться.. Ибо пережитки мелкобуржуазного сознания ещё не раз дадут себя знать. Так и вышло.. Что ж - наперёд наука..
        1. dauria
          dauria Вчера, 12:42
          -2
          Но товарищ Сталин не зря, ой не зря говорил - на пути к коммунизму классовая борьба будет только усиливаться..


          Ерунда. Власть не может возглавлять "классовую борьбу". Она в ней участвует на своей стороне против народа.
          Фокус в том , что народ должен бороться с властью . Постоянно, но не побеждая . Без возможности безоговорочной победы власти или народа.
          Это то самое "единство и борьба противоположностей", которое и есть основа любой системы регулирования . От автоматики сливного бачка в туалете до биологии и государства.
          Лозунг "народ и партия едины" ложен в самой сути. Едины, но не друзья , а враги. Которые не могут убежать друг от друга , а должны пинать друг друга. Тогда система не заваливается влево или вправо, а устойчиво движется посередине диапазона регулирования.
          В СССР было создано чудовище - сливной бачок с ручным перекрыванием крана . Либо соседей затопишь, либо смыть будет нечем.
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 12:42
            0
            Бред сивой кобылы.
            1. dauria
              dauria Вчера, 12:55
              +1
              Бред сивой кобылы.


              Ага. Где весь "соцлагерь" ? Ау !!! А капиталисты живут. Бастуют, разгоняют демонстрации ,борются власть с народом но живут . Феодалы и то живут . А вот кто исправил ошибки "партии" в СССР ? Народ ? Фигушки , он же един с партией ... А по простому , был не обучен, не организован . Короче , страна без иммунитета к перекосам власти.
              Я даже думаю, что этот фокус ждёт и Китай , если не откорректируют развитием "снизу" системы ячеек профсоюзов и забастовок.
              Нет забастовок и демонстраций "против"- значит страна на ручном управлении. Это хорошо в период войны, или бедствий . Но постоянно недопустимо - свалитесь влево или вправо.
          2. Ингвар 72
            Ингвар 72 Вчера, 13:19
            0
            Цитата: dauria
            Лозунг "народ и партия едины" ложен в самой сути. Едины, но не друзья , а враги

            Вечное противостояние, согласен. Но при этом в социалистическом векторе развития интересы большинства ставились гораздо выше.
          3. ViacheslavS
            ViacheslavS Вчера, 17:17
            +2
            Если смотреть как систему управления, то СССР практически с самого основания был системой без обратной связи и это было одной из причин краха.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Вчера, 10:17
    +3
    Цитата: raw174
    ......у союза, в 80 годы, были и огромные экономические проблемы, связанные в том числе и с ценами на углеводороды.
    Вы о чём? hi проблемы были у руководства с головой, а если 30лет всё СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО проедается и разворовывается, как в РФ, так и в бывших советскиз республиках, это говорит не об экономических проблемах , а о сильной экоромике.Какие страны ещё страны обладают подобным?
    1. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Вчера, 11:54
      +2
      Добрый день Дмитрий
      "Вы о чём? проблемы были у руководства с головой"

      Браво hi
      1. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 12:17
        +2
        hi bully спасибо, Эдуард!Рад, если ВЫ это серьёзно!??
        Цитата: Эдуард Ващенко
        .....Дмитрий.....Браво hi
        Если шутите----тоже wassat lol рад.
        1. Эдуард Ващенко
          Эдуард Ващенко Вчера, 12:49
          +2
          Если шутите----тоже рад.

          Нет, серьезно good
      2. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 12:28
        +4
        Продолжу. Казалось бы, уже все известно, проценты продажи углеводородов тогда и сейчас. Какие проблемы в экономике? Номенклатура шла на всякие ухищрения, приписки, что бы что прижилить и тайно владеть этим. С началом продаж за границу нефти---появилась прослойка, которая имела доступ к валюте, поездкам за границу, к импортным товарам.Вот эта прослойка и хотела постоянно занимать это место, владеть серьёзной собственностью. СОЦИАЛЬНЫЕ лифты прекратились.Типа новые дворяне.
      3. alystan
        alystan Вчера, 14:16
        0
        Странно, то что было в головах у этих хитросделанных вы называете проблемами?!
        Проблемами они их сделали для нас, то, что вынашивали в своих мозгах!
  5. alystan
    alystan Вчера, 11:29
    +4
    Народ был уже "подготовлен" Яковлевым, главным идеологом Горбачева. А развалить то, что изнутри само себя разваливало сказками про продуктовые витрины Запада и всякую хрень в виде жвачки, труда особого не требовалось. Многие уже с головой и руками "вцепились" в новые торгово-экономические отношения - малые предприятия, пресловутые "комки" тогда же появились, не говоря уже про новых более крупных игроков второй половины 80-х - предприимчивых комсомольских и партийных лидеров в тесной завязке с представителями из силовых ведомств! Которые стали тем самым боевым тараном для развала страны.
    А проблем у Запада на тот момент было поболее нашего, но по воле случая в итоге все сыграло против нас и на пользу другим!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 15:53
      +2
      .......джинсы, жвачка, Coca cola........

      Жевательная резинка --- самая отстойная мечта, какая только возможна! Даже более маразматическая, чем запрещённые препараты!
      feel negative Хотя именно эта мечта говорит о том, что с едой всё было нормально.
  6. A.A.G.
    A.A.G. Вчера, 20:01
    0
    Цитата: raw174
    Полностью согласен. Народ не встал на защиту СССР, никто не встал, значит система себя изжила, в том виде. Помимо прочего, у союза, в 80 годы, были и огромные экономические проблемы, связанные в том числе и с ценами на углеводороды.

    По-моему,автор как раз о другом.Не утверждает...рассуждает...
  7. Andrei Makarov
    Andrei Makarov Вчера, 20:12
    0
    Все для тебя так просто? Уничтожением своей Родины, Отчизны, СССР в пользу НАТО ты называешь изжитием системы? Акт реального предательства целого народа- это оказывается изжитие системы.
    Уничтожение СССР это не изжитие системы. Это фактическая сдача СССР ее врагу НАТО. В следствии своего поражения. Россия потеряла свои территориальные, политические, экономические позиции на планете Земля. Россия потеряла всех своих союзников. Россия потеряла свой суверенитет. Американское управление территорией Федерации через МВФ , есть цена поражения России в холодной войне с НАТО.
    Ты наверное забыл всего лишь маленькую мелочь. Что в момент уничтожения СССР , Россия вела войну с НАТО. Какая мелочь. Какая мелочь со стороны Ельцина. Поднять лапки перед НАТО.
  8. Стропорез
    Стропорез Вчера, 22:52
    -1
    Цитата: raw174
    Полностью согласен. Народ не встал на защиту СССР, никто не встал, значит система себя изжила, в том виде. Помимо прочего, у союза, в 80 годы, были и огромные экономические проблемы, связанные в том числе и с ценами на углеводороды.

    Послушайте, народ ничего не понял, что происходит, ведь ни меченый эбн не говорили о том , что буду ликвидировать Союз и Советскую власть, а если бы заикнулись , дык подняли бы их на вилы!
    А вот армия(офицеры) и особенно кгб свою присягу нарушили-это 100%, а такие , как паша-мерседес вообще в аду должны гореть вместе эбном .
  • А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 07:20
    +1
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ***
    «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы»...
    ---
    В.В.Путин
    ***

    Красивое выражение, но на поверку оказывается конъюнктурной перепевкой более старых источников.
    Обыкновенно выражение приписывается Бенджамину Дизраэли (в редакции «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы») и Франсуа Гизо («Кто не республиканец в двадцать лет, у того нет сердца; кто республиканец после тридцати, у того нет головы»), фактически же самое раннее упоминание (в 1875 году) относилось к французскому государственному деятелю А.-П. Батби, которые сам сменил взгляды с республиканских на монархические и якобы назвал парадоксом Бёрка (английский политик, боровшийся за ограничение королевской власти, но после Великой французской революции ставший консерватором) утверждение «Кто не республиканец в двадцать лет, вызывает сомнения в щедрости своей души; но кто упорствует в этом после тридцати, вызывает сомнения в правильности своего ума».
    Иногда, ошибочно приписывается и Черчиллю и Тетчер.
  • DPN
    DPN Вчера, 22:44
    0
    Не надо повторять дурные слова ,кем бы они не были сказаны,кто тебе предлагал воссоздать в прежнем виде. Прошло уже 30 лет ,а ты повторяешь эту ХЕРНЮ.
  • Протон
    Протон Вчера, 05:16
    +9
    Статья неоднозначна.
    Высказывание о том, что не только один горбачёв виноват в развале страны, поддерживаю полностью.
    Но с фразой
    - "Поэтому, кстати говоря, в России не сформировалось и наций: только восточнославянские народы достигли уровня, близкого к формированию нации, возможно, финны и поляки, а вот остальные языковые группы можно отнести или к народностям, или к этносам" несогласен от слова совсем.
    Рекомендую автору прочитать историю России. И если славянская нация не попадает под "европейские" стандарты, это вовсе не означает, что она перестала быть нацией.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 07:22
      +9
      Цитата: Протон
      Статья неоднозначна.
      Высказывание о том, что не только один горбачёв виноват в развале страны, поддерживаю полностью.

      А все началось с Хрущева. Развенчивая "культ личности" И.В. Сталина он в первую очередь подорвал ВЕРУ народа в Коммунистическую партию и в идеологию. Отсюда и понеслось
      1. Протон
        Протон Вчера, 07:53
        +6
        Да, трудно не согласиться.
        Также, не надо забывать что именно Хрущёв реабилитировал многих предателей и коллоборационистов.
        Да и не было у Хрущева государственной жилки.
    2. alystan
      alystan Вчера, 14:18
      0
      Это самая глупая из всего текста этого автора.
  • mmaxx
    mmaxx Вчера, 06:23
    +7
    Кто виноват? Да, все мы,кто тогда жил.
    Разворачивать не стану.
  • knn54
    knn54 Вчера, 06:25
    -1
    Гарантирую
    Отмену
    Решений
    Брежнева
    Андропова
    Черненко
    Если
    Выживу.
    Выжил, однако.
    Хочется добавить,что реально(в той же Средней Азии) социализма не было.
    Каждый бай стремился стать ханом."Мечта" сбылась.
    Или взять Аджарию-князь,первый секретарь обкома.председатель ВС.
    И ВСЕ они из одного клана-Ардзинба
    И еще один момент-треть века назад в своем интервью бр.Стругацкие с тревогой говорили о в стремительно возрастающем
    безразличии людей.
    И мое личное мнение-эксперимент по замене дворянства плюс Церкви на коммунистов,увы,закончился неудачно.
    Статье плюс.
    1. Гардамир
      Гардамир Вчера, 09:43
      +5
      эксперимент по замене дворянства плюс Церкви на коммунистов,увы,закончился неудачно
      здесь с вами поспорю. Оглянитесь. Во всех странах дворян заменили торгаши-финансисты. Вместо церкви шоумены.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 10:35
      +5
      треть века назад в своем интервью бр.Стругацкие с тревогой говорили о в стремительно возрастающем
      безразличии людей.

      Мнение переобувшихся в прыжке Стругацких тут не при чём, это известные конъюнктурщики. А мнение писателя Кочетова, высказанное в его произведении "Чего же ты хочешь" в начале 70-х, которого вся эта свора из СП СССР довела до самоубийства (и бр. Стругацкие в т. ч.), многого стоит. Именно там он показал пустоту "общества развитого социализма".
      1. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 18:39
        +1
        hi добрый день, Сергей! Да, Кочетова подвергли, травили, осуждали разные из подхалимских причин. А он ведь буквально объяснил приёмы по разрушению социализма, которые приведут и к разрушению СССР. Опять же, с позиций послезнания , имея возможность сравнить написаное с произошедшим -----видно, что всё совпало..
        Выходили разные фильмы, в которых разные люди пытались донести, что жизнь в стране отходит от социализма. Только их, наверно, не показывали для всех
        Это, по моему, конец 60х. .
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 21:32
          +1
          Пример хоть какого-нибудь такого фильма можешь привести? Я не могу. Вот книги случались, и то, про это произведение Кочетова я узнал совсем недавно. Сфера моих интересов была совсем другая, и я полагал, что проблемами социального государства где-нибудь там, в Высшей Партшколе так же серьёзно занимаются, как мы на физтехе физикой. Однако, как выяснилось, глубоко ошибся.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Вчера, 23:08
            0
            Один фильм----это ГОРОД ЗЕРО, потом КИН-ДЗА-ДЗА. Вроде так. Называются. Ещё помню 2-3. Но надо уточнять названия. Буду. Как раз один---про гниль новой молодой номенклатуры....
            Ещё я сам догадался про мульты! Ведь такие предупреждения тоже были.. Например, ПРО ЗАЙЦА, который любил давать советы
            1. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 23:12
              0
              Я про них спрашивал у родных. И знакомых. Так вот---все понимаи, что это , вроде как сатира, насмешка, "протаскивание". И гротеск. А это и были----предупреждения!
              Да вот тот же ГАРАЖ, о котором кто-то упоминал здесь уже
  • arhitroll
    arhitroll Вчера, 06:27
    +6
    Новый человек не успел родиться, а для обычного человечька справедливое общество не естественно. Философы не поработали над вопросом как убрать противоречие внутри такого общества...
    1. Дядя Ваня Сусанин
      Дядя Ваня Сусанин Вчера, 07:20
      +4
      Это не возможно, противоречие лежит внутри самого человека.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 10:10
        +2
        .......тепличные условия......

        .........наивнвя вера........

        Очень правильные слова нашёл Автор. За что большое ему спасибо, как и за всю статью.
        Вот эти-то тепличные условия и наивную веру я часто видел в советских фильмах и не мог опрелелить словами этого......не понимал, что такое. С позиций сегодняшнего послезнания совершенно непонятно. Ведь сейчас таких качеств не вижу, поскольку весь мой трудовой стаж при капитализме в частных кампаниях.
        Можно сказать, что если социализм назвать родителем, то своей заботой он создал себялюбивых , неразумных детей, не умеющих ценить хорошее...
    2. Gato
      Gato Вчера, 11:26
      +5
      для обычного человечька справедливое общество не естественно

      Очень даже естественно. Только понятие о справедливости у всех разное: для одного справедливость - это "я начальник - ты д.у.р.а.к", для другого - "если у меня корова сдохла, то пусть и у соседа тоже сдохнет". В этом все противоречие.
  • Михаил Ишин
    Михаил Ишин Вчера, 06:29
    +2
    Туалетная бумага и гигиенические прокладки
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 06:38
    0
    Часто я слышу,пройдем этап капитализма,и подойдем к самому социализму. А кто будет двигать и руководить? Просвещенные люди с уличной лексикой? Набожные коммунисты? Если бы Ленин разговаривал таким языком, то не было бы большевистской партии.Нам говорят,начни с себя,вот пусть эти "культурные" люди начнут с себя. Имя Сталина превратили в икону. Куда это годится?
    1. Дядя Ваня Сусанин
      Дядя Ваня Сусанин Вчера, 07:28
      +4
      Нам говорят,начни с себя,вот пусть эти "культурные" люди начнут с себя.

      Когда-то, когда я был молодым студентом, то подробатывал разнорабочим на одном предприятии, там я подчерпнул одну интересную жизненную мудрость - пока ты ждешь когда твои товарищи сделают за тебя твою работу, дело не сдвинется с мёртвой точки, пока ты сам его не сделаешь.
      hi
      1. nikvic46
        nikvic46 Вчера, 09:36
        +2
        Иван. Я говорю совсем о другом.О высокой культуре,которую должны спускать на народ. Любой общественный строй двигала высокая классическая культура. Эта та точка,откуда необходимо идти.Без этого не получится ни одно порядочное общество.
        1. Gato
          Gato Вчера, 09:50
          +4
          О высокой культуре,которую должны спускать на народ.

          Кто должны? Минкульт? Вы сами прекрасно видите, что они спускают на народ.
          1. nikvic46
            nikvic46 Вчера, 10:53
            +3
            Сергей. Разница большая. Раньше приобщали людей к высокой культуре. Сейчас действуют принуждением, чтобы народ приобщить к субкультуре.
            1. Gato
              Gato Вчера, 10:59
              +3
              Раньше народ к культуре приобщали, а сейчас её этому самому народу продают. Спросом на рынке пользуется как раз т.н. субкультура. А что делать? Спрос порождает предложение - по Хуану и сомбреро. Пардон за цинизм.
              Ну и высокая классическая культура никогда не была уделом большинства - такова уж её специфика.
    2. alystan
      alystan Вчера, 16:10
      0
      Имя Сталина превратили в икону.

      А если им сегодня только такой вариант и позволителен (дозволен будет точнее)?
      Зато, как вы говорите "Набожные коммунисты", все могут и все имеют!
  • Dart2027
    Dart2027 Вчера, 06:51
    -2
    Очередная сказка о том что мол диктатура пролетариата могла спасти страну, а вот от нее отказались и...
    В конце 90-х я слышал возмущение одной пожилой дамы, родом из деревни, о том, почему они в НИИ должны были ездить на картошку. Как будто не ясно, что уборочная всегда требует больше рук, чем остальные циклы в сельском хозяйстве?
    Действительно - человека несколько лет учат, тратят на это большие деньги, а потом заставляют заниматься примитивным трудом, для которого и умение читать не нужно. Замечательная практика. Как же сейчас без этого обходятся?
    Остальное в том же духе. Единственное что верно это то что в коммунистическую идеологию не верил почти никто.
    1. Minus
      Minus Вчера, 07:26
      +10
      А сейчас нет такого количества полей с той же морковью и свеклой. Были года эдак до 1996 орошаемые поля рядом с городом. Морковь, свекла, капуста, огурцы... Помню в школе помогали с уборкой.... Зато теперь вопросы задаем- а почему морковь по 150 рублей?))) А что касается служащих различных НИИ в советское время.... Много было среди них откровенных демагогов бездельников считающих себя интеллигенцией. Откровенных лодырей, возмущенных тем что зарплата меньше чем у нормальных работяг. Вот они и выходили в основном на митинги и тусовки по изменению общественно-политического строя, наряду с творческой плесенью. А работягам некогда было, они семьи обеспечивали и работали на благо страны! И не надо говорить про уравниловку и низкие зарплаты! Кто хотел, тот зарабатывал весьма достойно!
      1. Dart2027
        Dart2027 Вчера, 11:35
        +1
        Цитата: Minus
        А сейчас нет такого количества полей с той же морковью и свеклой

        Так и в НИИ сейчас работает в разы меньше.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Вчера, 13:24
          +1
          Цитата: Dart2027
          Так и в НИИ сейчас работает в разы меньше

          Не потому ли, что вклад государства в науку по отношению к ВВП на уровне Африканских стран? wink
          1. Dart2027
            Dart2027 Вчера, 15:20
            -2
            Цитата: Ингвар 72
            Не потому ли, что вклад государства в науку

            Да нет потому что там где раньше надо было 10 человек с кульманами и логарифмическими линейками сейчас нужен 1 человек с компьютером. Прогресс.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 17:33
              0
              Цитата: Dart2027
              Прогресс

              В Китае, США и других странах о прогрессе не слыхали? Тогда почему этот процесс там виден в разы лучше?
              1. Dart2027
                Dart2027 Вчера, 17:40
                0
                Цитата: Ингвар 72
                В Китае, США и других странах о прогрессе не слыхали?

                Хотите сказать, что там все делают вручную?
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Вчера, 17:44
                  0
                  Не чудите. Я о том, что в странах с передовой промышленностью на научные исследования государство тратит в десятки раз больше от ВВП, чем у нас.
                  Наша же промышленность абсолютно импортозависима. Полностью.
                  1. Dart2027
                    Dart2027 Вчера, 17:46
                    0
                    Цитата: Ингвар 72
                    Я о том, что в странах с передовой промышленностью на научные исследования государство тратит в десятки раз больше от ВВП, чем у нас.

                    То есть с количеством уже не спорим? Хорошо.
                    А скажите сколько у нас тратят от ВВП на научные исследования? Я вот не в курсе и хотелось бы узнать от компетентного человека.
                    1. Ингвар 72
                      Ингвар 72 Вчера, 18:17
                      -1
                      Цитата: Dart2027
                      То есть с количеством уже не спорим?

                      Уже? belay Речь изначально шла о вкладах в науку от ВВП.
                      Цитата: Dart2027
                      А скажите сколько у нас тратят от ВВП на научные исследования?

                      Гугл(Яндекс) - запрос "Вклад в науку от ВВП по странам".
                      Это достаточно простое действие даже для запутинца! wink
                      1. Dart2027
                        Dart2027 Вчера, 20:38
                        0
                        Цитата: Ингвар 72
                        Речь изначально шла о вкладах в науку от ВВП.
                        Правда? а я вот помню немного другое
                        Цитата: Minus
                        А сейчас нет такого количества полей с той же морковью и свеклой.

                        Цитата: Ингвар 72
                        Вклад в науку от ВВП по странам

                        Россия на 10 месте по выделяемым суммам. А что до ВВП, то судя по нему и США с Китаем е в первой десятке.
                      2. Ингвар 72
                        Ингвар 72 Вчера, 20:40
                        -1
                        Цитата: Dart2027
                        Россия на 10 месте по выделяемым суммам. А что до ВВП, то судя по нему и США с Китаем е в первой десятке

                        С логикой и математикой бяда?
                        Да и с памятью видать тоже.... lol
                        П. С. Бразилия больше тратит на науку. negative
            2. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 18:52
              +1
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: Dart2027
              Прогресс

              В Китае, США и других странах о прогрессе не слыхали? Тогда почему этот процесс там виден в разы лучше?

              Очень странный прогресс---не захотел идти в пенсионный фонд почему-то. Компьютеры есть, сами люди делают запросы и справки собирают (кроме бюджетников), население уменьшилось, а сотрудников всё больше и больше.
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 Вчера, 19:09
                0
                Цитата: Reptiloid
                сами люди делают запросы и справки собирают (

                Да сейчас во всех бюджетных сферах так. Ввели компьютерное делопроизводство, но бумажное никуда не делось. Вот бедолаги.
                1. Reptiloid
                  Reptiloid Вчера, 19:38
                  +1
                  Про бюджетников мало знаю, там, слышал, как-то к пенсии кадры что-то делают. Или , если, может , крупный завод....А в частных фирмах все сами, сами, письма пишут, запросы делают. ...мне ещё очень далеко, а женщины обсуждают кто как чего написал, получил....
        2. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 17:20
          +2
          Покажи хоть одну Африканскую страну которая в науку каждый год вкладывает 1.2 триллиона рублей.
          1. Dart2027
            Dart2027 Вчера, 17:33
            +1
            Для ярого коммуниста это такая тайна, что аж жуть.
          2. Ингвар 72
            Ингвар 72 Вчера, 17:40
            -2
            Цитата: Вадим237
            Покажи

            Покажите. Я хоть и отношусь к Вам с абсолютным не уважением( заслужили), но обращаюсь на вы. Хотя как хотите, глобально плевать.
            По поводу африканских стран - для особо тяжелых повторюсь - по отношению к ВВП.
            Вы бы не позорились Вадик, Новая Зеландия в науку больше от ВВП вкладывает.
            1. Вадим237
              Вадим237 Вчера, 22:57
              +1
              Это ты бы не позорился "Новая Зеландия в науку больше от ВВП вкладывает" И чего же их наука добилась при таких тратах ответ - ничего. Любая наука должна давать конечный продукт и окупать затраты на исследования если на неё только тратят а результат ноль как кой смысл в неё ещё больше денег вбухивать.
      2. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 17:18
        +1
        80% всех НИИ в России сохранились и продолжают работать.
        1. Dart2027
          Dart2027 Вчера, 17:34
          0
          Я не про НИИ, а про количество народа.
    2. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 17:48
      +1
      А сейчас нет такого количества полей с той же морковью и свеклой. Почему вполне есть 805 миллионов гектар посевных площадей на 2021 обрабатываются в России в РСФСР на 1990ый обрабатывалось 1177,1 миллиона гектар. Сбор зерна в России в 2020 г. в чистом весе составил 133 млн тонн. Урожай пшеницы вырос до 85,9 млн тонн, сбор овощей снизился до 13,8 млн тонн. Урожай картофеля составил 19,577 млн тонн (-11,3 %), производство плодов и ягод 3,577 млн тонн (+2.2 %)
  • Гардамир
    Гардамир Вчера, 09:48
    +4
    в коммунистическую идеологию не верил почти никто.
    эти не верящие читали Маркса, Ленина. Кампанеллу. Могут внятно рассказать. что такое коммунизм?
    1. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 11:35
      -3
      Цитата: Гардамир
      Могут внятно рассказать. что такое коммунизм?

      Ну расскажите, просветите нас.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 19:01
      +1
      Цитата: Гардамир
      в коммунистическую идеологию не верил почти никто.
      эти не верящие читали Маркса, Ленина. Кампанеллу. Могут внятно рассказать. что такое коммунизм?

      Честно сказать, как кто , что читал---можно спорить. Чтение---тихий невидимый процесс, кроме тех случаев, когда отчитываются о прочитанном А вот песни патриотические были. Как старые песни звучали в новом исполнении, так и новые появлялись. Люди слушали. Сопереживали. Я иногда смотрю давние выступления. ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ, например, в конце 60х спели ПОЛЮШКО-ПОЛЕ.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Вчера, 19:37
        0
        Цитата: Reptiloid
        ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ, например, в конце 60х спели ПОЛЮШКО-ПОЛЕ.

        Смысл в песнях был, голос, музыка. Сейчас максимум что-то одно.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 19:52
          +1
          А есть фильм ОДНАЖДЫ, о том времени. Там ,как я понимаю, они всё время революцию вспоминают.....фильм нашего времени. Действительно, наверно, так было. Кто-то отходил от социализма, а кто-то ещё верил, жил с этой верой
  • parusnik
    parusnik Вчера, 07:12
    +5
    Все верно, получилось как у Гоголя, мы тебя породили, мы тебя и убьем. Что собственно и произошло.Большинство смотрели фильм "Служили два товарища", там есть хороший эпизод,когда герои Янковского и Быкова размышляют о будущем,герой Янковского говорит,народ накормить то, мы накормим, а вот мозги переделать и 10 лет не хватит, действительно не хватило.И.Ильф и Е.Петров в Золотом теленке писали, что с существующим Большим миром, появился маленький,"толстовка-гладковка", песня "Кирпичики"..и этот маленький мир победил Большой
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 19:42
      +1
      hi наверно, потому, Алексей, что этот маленький мир менялся, приспосабливался, что бы выживать и потихоньку, потихоньку становился всё больше и больше
  • Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 07:21
    +5
    Я лично считаю что Горбачев пешка всего лишь, развалили СССР те кто в данный момент владеет основными активами,они все члены КПСС, ВЛКСМ, КГБ, МВД, ОБХСС и другие чиновники.
    1. parusnik
      parusnik Вчера, 07:46
      +6
      [b
      ]они все члены КПСС, ВЛКСМ, КГБ, МВД, ОБХСС и другие чиновники.
      [/b]"вышли они все из народа,дети семьи трудовой"(с).Простой пример,директор колхоза-миллионера, дважды герой Советского Союза, член КПСС,когда началась приватизация, роздал землю крестьянам, потом скупил за копейки,затем продал за хорошие деньги, колхоза нет,земли до сих пор перепродаются.Но детей обеспечил."Злые языки" утверждают, что они за границей живут.Это в нашем районе.И так многие сделали.
  • А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 07:35
    +5
    Советский народ, «наивный и добрый»

    Никакое желание иметь вдоволь синих штанов и пересахаренной газировки, даже помноженное на огромный процент людей с "крестьянской ментальностью", не смогло бы развалить СССР.
    1. mark1
      mark1 Вчера, 08:12
      +2
      Цитата: А. Привалов
      Никакое желание иметь вдоволь синих штанов и пересахаренной газировки, даже помноженное на огромный процент людей с "крестьянской ментальностью", не смогло бы развалить СССР.

      Развалить не смогло бы, но и оказать сопротивление то же не смогло. Народ с
      "крестьянской ментальностью",
      стал бы что то предпринимать, если б начался явный и поголовный геноцид а бежать то не куда. Очень, очень рано разложилась "руководящая и направляющая"
    2. Гардамир
      Гардамир Вчера, 09:52
      +3
      Никакое желание иметь вдоволь синих штанов и пересахаренной газировки, даже помноженное на огромный процент людей с "крестьянской ментальностью", не смогло бы развалить СССР.
      Когда мне было лет тридцать я бы в это поверил. Но сейчас знаю желания исполняются
      автор прав, хотели иметь и ничего не делать.
      1. Gato
        Gato Вчера, 11:18
        +1
        хотели иметь и ничего не делать

        Где и когда было по другому? Это извечная мечта человека на уровне инстинкта - лежать под пальмой на райском острове в окружении белокурых и/или загорелых аборигенок - и чтобы бананы (а в идеале - вареники) сами падали в рот.
        Собственно, и коммунизм, и все религии, и все остальные идеологии - именно об этом. Разница только в методологии достижения.
  • владимир1155
    владимир1155 Вчера, 07:50
    -2
    уважаемый автор, хотя и видит верно ясно глубокий моральный кризис. но не способен понять глубину морального и духовного кризиса советского общества, и еще более глубокого кризиса современного западного (и россиянского, так как Россия стала частью запада = колонией). Автор учил марксизм ленинизм и все видит через призму экономики (вплоть до перепева идей Ленина в книге "развитие капитализма в России") . Однако помимо экономической жизни есть еще и духовная, именно она закладывает всю экономку и политику общества и ибо сознание первично (сначала идея а только потом ее материальное воплощение, (например сначала дом проектируют, а только потом строят, иначе он рухнет)). Все политические и экономические пертурбации революции и эволюции имею причину в духовном. Потеря веры, а не мнимая неразвитость капитализма погубила Российскую империю, (капитализм то был, почитайте А Н Островского про купцов, были и сталелитейные и машиностроительные заводы , ничем РИ не отставала в 1913 от Англии в этом) когда священничество превратилось в гос службу , когда гнилая интеллигенция вместо нелицемерной веры в Бога стала крутить блюдечки в спиритических сеансах (почитайте "плоды просвещения" Л Н Толстого) . Эта массовая потеря веры и привела к массовому безумию революции и саморазрушительному бунту. . При Сталине народ частично вернулся к вере, а власть перестала веру гнать. Однако несмотря на попытку Хрущева снова прижать веру , СССР погубил не столько Хрущев быстро устраненный, и несколько подлецов кинорежиссеров, Один из них (бывший полицай долго прикыдывавшийся ветераном ВОВ) снимая фильмы потерявши совесть... его главная актрисса молодая девушка заживо сгорела на съемках, другой режиссер снимая фильм против церкви, резко заболел болезнью Н Островского и к концу съемок уже только лежал не имея возможности даже разговаривать.... но глупый народ поверил этим фильмам и переезжая в города не стал вливаться в христианские общины, потеряв православные корни в деревне, а стал жить "советской жизнью" метко высмеиваемой Гайдаем в его комедиях, В 1972 году СССР был наказан за это страшной засухой и невиданными пожарами лесов и торфяников, Так что развал СССР начался в 1972... (так же как и развал домонгольской Руси начался со зверского убийства Андрея Боголюбского), именно глубокое духовное и как следствие моральное падение общества, всеобщая злоба и гипертрофируемое сребролюбие (советский вещизм) имеют причиной отказ от веры, и как следствие безумие, потеря способности логически мыслить, для того то запад и выступает против веры и церкви (как собрание верующих), чтобы сделать души глупыми безумными и податливыми для манипуляций в целях дальнейшей эксплуатации, ибо неверующий не имеет стержня в сознании (Бога предвечного, всеведующего и вездесушего четко указывающего путь жизни), а если нет единой доминанты (по Ухтомскому) в сознании, то нет и способности логически мыслить, нет цели мышления и его основы, к которой бы можно было пристегнуть логику рассуждений, Доминанты неверующего многочисленные, мягкие и легко трансформируемы (вплоть до щизофренической веры Кузину и Никольскому, Мэхему и Пугачевой, и вообще "радио сказало"), такие доминанты формируются любой ложью из телевизора или из книжек.
    СССР погубила западная пропаганда по Липпману основанная на формировании в сознании масс ложных стереотипов, при слабых доминантах), но причина не в пропаганде, а духовной слабости советского безверного общества, если бы СССР не влился в запад, то все равно бы погиб, например просто глубоко криминализуясь, или вымирая физически, или спиваясь. Одна дорога неверующему обществу ... в погибель
    1. владимир1155
      владимир1155 Вчера, 08:01
      +2
      Можно раскрыть наугад любую страницу проповедей святого праведного Иоанна Кронштадтского, и мы услышим плач об Отечестве. "Россия мятется, страдает, мучается от кровавой внутренней борьбы, от безбожия, крайнего упадка нравов. Злые времена! Люди обратились в зверей, даже в злых духов. Жизнь обыденная воссмердела всякими грехами. Вероотступничество, неведение Бога, богохульство, особенно в ученом сословии, сделались как бы повальными, общими. Разврат вошел в ежедневный обычай, печать и литература пропитаны соблазном. Тем именно и страдает ныне русское общество, что оно помешано на всяких свободах, превратно понятых, творит всякие несуразности, нелепости и гоняется за новомодным образом правления, к которому оно совершенно неспособно".


      "Браки поруганы, - говорит святой в другой проповеди, - семейная жизнь разлагается, твердой политики не стало, всякий политиканствует, все желают автономии. Не стало у интеллигенции любви к Родине, и они готовы продать ее инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям. Настал, в полную противоположность Евангелию, культ страстей плотских, полное, неудержимое распутство с пьянством, расхищение, воровство казенных и частных банков, и почтовых учреждений и посылок, и враги России готовят разложение государства".

      "Какого только еще не сделали зла русские люди и в России живущие? Какими еще не растлили себя грехами? Все, все сделали и сделают, что подвигает на нас праведный гнев Божий: и явное безверие, и богохульство, отвержение всяких истинных начал веры, разврат, пьянство, всякие увеселения вместо того, чтобы облечься в траур общественного покаяния печали о грехах, прогневляющих Бога, неповиновение начальству. … В бесовском царстве есть порядок и подчинение одних злых духов другим, низших - высшим, менее сильных - более сильным, а в христианском государстве исчезли всякое подчинение, всякая власть: дети не признают власти родителей, подчиненные - власти начальства, воспитанники - власти воспитателей… богослужение пренебрегается, проповедь бессильна, нравственность христианская более и более падает, анархия растет…"

      Сегодня дневники и проповеди отца Иоанна легко найти, и в слова святого стоит вчитаться.
    2. Essex62
      Essex62 Вчера, 11:13
      +7
      Религия- опиум для народа, наркоторговля -уголовное преступление. Церковь- один из инструментов порабощения труженика. Во все времена ,устоявшейся государственности, попы использовали свое влияние на одурманенных,живущих в постоянном страхе,для собственных благ и поддержания власти кучки захребетников. По Вашему высокая духовность,основанная на на добре,справедливости и образованности ,без слепой веры в придуманную сверхъестественную силу,не возможна?
      Сочинялки о сгоревших актрисах и прочие страшилки оставьте для впечатлительных мещанок, на ВО люди адекватные и думающие.
      1. владимир1155
        владимир1155 Вчера, 20:29
        0
        вы не умеете способности самостоятельно мыслить? зачем вы повторяете слово в слово агитки бедного демьяна которого великий Сталин выгнал в утиль, и председателя союза воинствующих безбожников Емельки Ярославского (Губельмана) которого Сталин просто расстрелял как и весь его мерзопакостный союз, ... видимо Бог отнял у вас разум... поэтому своих мыслей не имеете, а только повторяете...? это ваши проблемы, мне не интересно,.... это не вам я писал, можете не читать, вы не записаны в книгу жизни, просто отвкалываете свое и все, дальше вас не будет, (если не покаетесь конечно),.. мне хочется чтобы наш народ и наша армия и флот были наполнены принципиальными и адекватными людьми, способными мыслить а не только как автомат повторять, .. иначе погибнем
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Вчера, 23:51
          0
          Емельян Ярославский вплоть до смерти был членом ЦК партии, был похоронен с большими почестями. Он сам принимал активное участие в репрессиях конца 30-х гг. В Кратком курсе историт ВКП (б) упомянут как один из соратников Сталина.
  • север 2
    север 2 Вчера, 07:53
    +4
    По сколько статья в военном сайте , то и начну с военного сегмента разрушителе СССР . Вернее с епишевских замполитов . Если говорить очень коротко , то Вы сравните епишевских замполитов - балаболов в армии СССР с комиссарами и с политруками в Красной Армии времён Сталина вплоть до самой Смерти Сталина , и Вы поймёте , что с такими , как комиссары , можно выиграть Гражданскую войну, и с такими , как политруки , можно выиграть Великую Отечественную Войну , а с такими как епишевские замполиты , армия сдастся внутреннему врагу разрушающему СССР без единого выстрела . А по сколько Хрущёв Епишева поставил руководить замполитами -балоболами
    фактически сразу после ХХ съезда КПСС после которого началась травля всего сталинского, то не трудно понять , что разрушение СССР начал сам Хрущёв.
    Следующий сегмент разрушителей , это андроповский КГБ . Если коротко , то он ловил фарцовщиков, редких шпионов и редких антисоветчиков мелкого калибра , типа Солженицына или Сахарова , но не трогал матёрых антисоветчиков , типа Яковлева , Шеварднадзе , Горбачёва и т.д
    Следующий сегмент , это сусловская пропаганда и политика , идущая по пути ленинской национальной политики , от которой в Прибалтике да в Украине и в той же Грузии да в Армении идеи сепаратизма с выходом из СССР дышали всё Брежневское время , только не у всех на виду . А вот в Республиках Средней Азии таких идей сепаратизма не было . И именно потому Горбачёвская шайка направила двух ей преданных следователей Иванова и Гдляна в республики Средней Азии , что-бы там справится с тамошними руководителями Республик , не желающими выхода из СССР, изобретя для них "хлопковые дела "
    1. владимир1155
      владимир1155 Вчера, 20:20
      +1
      Цитата: север 2
      Вы сравните епишевских замполитов - балаболов в армии СССР с комиссарами и с политруками в Красной Армии времён Сталина вплоть до самой Смерти Сталина , и Вы поймёте , что с такими , как комиссары , можно выиграть Гражданскую войну, и с такими , как политруки , можно выиграть Великую Отечественную Войну , а с такими как епишевские замполиты , армия сдастся внутреннему врагу разрушающему СССР без единого выстрела . А по сколько Хрущёв Епишева поставил руководить замполитами -балоболами
      фактически сразу после ХХ съезда КПСС после которого началась травля всего сталинского, то не трудно понять , что разрушение СССР начал сам Хрущёв.

      да это так было, потеряли веру, в истину
      .христианскую мораль которую мудрый вождь И В Сталин правда обозвал моральным кодексом строителя коммунизма, но сути не изменил.... https://www.youtube.com/watch?v=GyV3Ew4-PUM
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 23:56
      0
      Но при этом Епишев, по воспоминаниям многих, преклонялся перед Сталиным. Моральный кодекс строителя коммунизма был принят на 22 съезде партии, при Хрущёве.
  • Dunkelheit
    Dunkelheit Вчера, 07:57
    0
    Хорошая статья, даже очень, плюсую. Правдивые выводы, только большой вопрос - как было исправить ситуацию? Заранее предусмотреть её ,я думаю, было не возможно.
    1. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Вчера, 10:05
      +7
      Уважаемый Dunkelheit,
      ГКЧП было реальным шансом, 19 августа, я это помню лично, посыпались сообщения с Запада о том, что они понимают, что это внутреннее дело СССР, поджали хвост националисты в бойких республиках, почувствовав жаренное.
      В целом и «молчаливое большинство» поддерживало полностью ГКЧП.
      Но, … «настоящих буйных мало, вот и нету мужиков», а Ельцин оказался буйным...
      Тактика всех вождей ГКЧП – опять «а вдруг я не прав», а «вдруг потом будет лучше» и т.д., что известно и без меня.
      Вот и все. Так бывает в истории и не раз...
      hi
      1. Dunkelheit
        Dunkelheit Вчера, 13:59
        +1
        Спасибо за ответ, но ГКЧП порядочно опоздало, даже если бы был вожак (у Высоцкого "вожаков")-народ был уже настроен против жёсткой диктатуры.
        1. Эдуард Ващенко
          Эдуард Ващенко Вчера, 14:21
          +2
          народ был уже настроен против жёсткой диктатуры.

          Тогда мне так не казалось
          hi
          1. Dunkelheit
            Dunkelheit Вчера, 14:27
            0
            Я заканчивал школу : свобода,либерализм, гласность уже так и происходит из всех дыр
            1. Эдуард Ващенко
              Эдуард Ващенко Вчера, 16:01
              +2
              У нас офицеры в части говорили: "пока меня Перестройка не касается, мне все равно".
              А потом, в 1992 г. взяли штурмом нашу часть в Грозном.
              1. alystan
                alystan Вчера, 18:11
                0
                Уважаемый Эдуард, это что за часть у вас такая была, офицеры которой были такими пофигистами и хатаскрайниками?! Для них слово Честь офицера и Присяга что-то значили или нет?
                1. Эдуард Ващенко
                  Эдуард Ващенко Вчера, 21:49
                  +1
                  У меня часть была отличная, это всего лишь пример. Ситуация в этот период в ВС была крайне сложная.
                  Простите, может вопрос Вам покажется не корректным, а Вы служили там, где офицеры щелкая каблуками, вызывали за честь на дуэли?
                  hi
      2. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 17:27
        +1
        ГКЧП было реальным шансом, Каким оно нахрен реальным шанцем было - страна к этому времени была по факту банкротом тем более если бы люди узнали кто это ГКЧП организовал на него вообще ни кто не пришёл этого деятеля звали Валентин Павлов тот самый который до ГКЧП провёл грабительскую фискальную политику в отношении всех вкладов и сбережений граждан тем самым забив последний гвоздь в крышку гроба доверия народа к власти и СССР как государства в целом.
  • tatra
    tatra Вчера, 08:05
    +3
    Миллион раз уже обсуждали причины уничтожения СССР ,и миллионы раз враги коммунистов хором трусливо скулят ,что они "ни при чем " к ответственности за захват и расчленение СССР на их антисоветские Государства ,включая ,Российскую Федерацию . НО они вцепились в захваченные ими республики СССР мертвой хваткой ,все 30 лет считают ,что имеют полное право что им вздумается вытворять со своей страной и народом .
    И они накидали кучу трусливых бредней ,но ни один из них не способен доказать -как без их "Освободителя " Горбачева ,мог бы быть уничтожен СССР .
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 17:31
      +2
      Самые большие враги коммунистов были есть и будут - сами коммунисты. Скулите дальше.
  • Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Вчера, 08:09
    +3
    В общем по мнению автора как были мы селюками ,так ими и остались .Но себя конечно горожанином считает .
    1. mark1
      mark1 Вчера, 08:25
      0
      Селюками не селюками, а общинно-родовой строй. особенно на селе и в малых городах. просматривается довольно таки четко..
    2. parusnik
      parusnik Вчера, 09:09
      +2
      А вы на современное искусство посмотрите,оно "селюковское", кино, театр и т.д.
    3. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Вчера, 10:09
      +2
      Уважаемый Николай,
      да нет, мои предки по папе все хуторские, и этим горжусь. Что не отменяет Вашей мысли:
      как были мы селюками ,так ими и остались

      good
      1. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay Вчера, 13:15
        +2
        Вы меня извините конечно за прямоту .Но мне кажется вы сильно упростили причину развала СССР .Может просто идея оказалась утопичной ?Потому и не сработала ?Она ведь нигде в мире не сработала .Полукапиталистический Китай конечно явно не пример .
        1. Эдуард Ващенко
          Эдуард Ващенко Вчера, 13:46
          +1
          Уважаемый Николай,
          извиняться не за что. Ваш взгляд, имеете право. Я же в этой статье опираюсь на огромное количество исследований по ментальности в мировой истории. Ну и повседневная жизнь только подтверждает это. В основе действий социума всегда лежит «коллективное бессознательное», а вожди, «номенклатура» и пр пр пр, только ретрансляторы. Всё остальное производное.
          В 1941 смогли, в 1916-1917 или 1991 не захотели. Или греки в 1204 г. тоже не захотели, получили 1453 г.
          hi
          1. alystan
            alystan Вчера, 18:19
            0
            В 1941 смогли, в 1916-1917 или 1991 не захотели.

            Уважаемый Эдуард,
            поясните, если не затруднит, какую мысль вы заложили в это предложение:
            - в 1941 смогли что?
            - в 1916-1917 не захотели чего?
            Спасибо.
            1. Эдуард Ващенко
              Эдуард Ващенко Вчера, 21:45
              +1
              Уважаемый alystan,
              в 1917-1917 не согласились напрягаться на войне, а в 1941 - напрялись.
              hi
  • Arzt
    Arzt Вчера, 08:15
    0
    «моя хата с краю», «поживем, увидим».

    В этой фразе вся суть. Так и сейчас. Вся надежда на молодое поколение. love
    1. Boris55
      Boris55 Вчера, 09:01
      0
      Цитата: Arzt
      В этой фразе вся суть.

      Надо только помнить то, что крайняя хата горит первой.
      1. Arzt
        Arzt Вчера, 09:06
        +1
        Только надо помнить, что крайняя хата горит первой.

        Конечно. В этом суть управления.
        Согнать деревню на базарную площадь, вытащить чуваков из крайней хаты и публично выпороть.
        Главная задача - не допустить, чтобы несколько хат сговорились, и не посадили на колы порщиков. wink
  • Eug
    Eug Вчера, 08:34
    +4
    Статья классная, но давайте не забывать, что индивидуалистически-жлобско - мещанским настроениям (принципиально не хочу называть их аграрно-крестьянскими, ибо вопрос не в месте рождения, а в уровне и способе мышления их носителя) во многом способствовала лживость, подмена содержания формализмом, во времена Хрущева и Брежнева ставшие сутью правящей системы. Вот в этом полностью согласен с Солженицыным, заявившем, что стоит власти перестать врать - и Союз развалится.. Гласность подтвердила его правоту - в этом вопросе.
    1. parusnik
      parusnik Вчера, 09:19
      +5
      Эта власть в таком же положении, стоит власти перестать врать- Россия развалится.Хрущев,заявил о возврате к ленинизму, но " ленинские сапоги" не стал надевать, в сторонку отставил,так они пылились в дальнейшем,до развала СССР.Гласность,"нечто бесконечное", начало десоветизации
    2. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 10:17
      +2
      Перестань врать любая власть в любой точке планеты и ей также придет писец.
    3. tatra
      tatra Вчера, 10:45
      +6
      Ваша перестроечная Гласность -это тотальная ложь ,клевета ,лицемерие .
    4. alystan
      alystan Вчера, 18:32
      0
      Для вас Солженицын истина в последней инстанции выходит?
      А то, что Горбачев с Яковлевым залили всю страну лживой субстанцией это, по вашему, совсем никакой деструктивной роли не сыграло?
      Если вы просто заблуждаетесь в своем убеждении и до сих пор верите подобным фантастическим измышлениям, то вас еще можно понять или даже простить. В противном случае вы не менее опасны как и авторы этой самой пресловутой Гласности, которые извратили саму суть Правды только для осуществления замыслов своих забугорных покровителей и кураторов.
      1. Eug
        Eug Вчера, 18:45
        0
        Я согласен с Солженицыным только в одном вопросе - что в последние годы Советской власти жизнь была буквально насыщена ложью и формализмом официальных структур. Но перестроечная и нынешняя ложь - они же гласность и "свобода слова" - оказалась еще ужасней и изощренней, тут я с Вами не спорю.
    5. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 00:06
      0
      Если посмотреть кинохронику начала 50-х гг., с кадрами съездов, собраний, почитать советские газеты того периода, то нетрудно убедиться, что этот формализм процветал уже и в последние годы жизни Сталина.
  • MrFox
    MrFox Вчера, 09:35
    +9
    Оказывается народ был несознательный, мелкобуржуазный.

    Не хотел женские сапоги по 120р покупать.

    Отдали бы штаны и обувь частникам они бы этими джинсами и кроссовками страну завалили. Нет, товарищ Суслов держал идеологию мертвой хваткой
    1. Artemion3
      Artemion3 Вчера, 09:58
      +8
      Читаете мои мысли. Не джинсы развалили СССР, а предательство национальных элит, которые хотели стать князьями.
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 10:15
        +5
        И стали ведь. Некоторые своим именем столицы называют и статуи себе из позолоты тепят.
        1. alystan
          alystan Вчера, 14:33
          +1
          И не только так...
          - Ленинград превратился в Св.Петербург;
          - Партийные все нонче как по моде в храмы повалили;
          - Храмов понастроили поболее чем Дворцов пионеров в приснопамятные для советской детворы;
          - Главный армеец свой храмище отгрохал (вопрос на чьи деньги);
          - Жирик поет оды Царю-батюшке и наверное просто по глупой хитрости своей предвосхищает его возвращение на трон;
          - На штандарте Главного правителя страны все необходимые аттрибуты присутствуют, только разве в Конституции они оговорены/упоминаются ли/;
          ...
          Таким образом, не афишируемая нигде официально, неофициально вся необходимая для этого "возвращения" работа практически выполнена.
          Вопрос, когда ожидать возвращение Св. Луки?
    2. bk0010
      bk0010 Вчера, 10:11
      +1
      Цитата: MrFox
      Отдали бы штаны и обувь частникам они бы этими джинсами и кроссовками страну завалили. Нет, товарищ Суслов держал идеологию мертвой хваткой
      Отдали при Горбачеве. Эти кооператоры просто товар в госмагазинах скупили и начали им спекулировать. Очень немногие из них стали варенку делать, не говорю уж о чем-то серьезном.
      1. MrFox
        MrFox Вчера, 10:28
        +3
        В госмагазинах были джинсы и кроссовки?
        1. bk0010
          bk0010 Вчера, 10:36
          +4
          Цитата: MrFox
          В госмагазинах были джинсы и кроссовки?
          Джинсы - были. Неправильные (из износостойкой ткани и со стойким красителем (требование ГОСТа)), но были. Но речь не о том: после появления кооператоров, госмагазины опустели окончательно, их содержимое (вплоть до картошки) переехало в комки, с другими ценами.
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Вчера, 19:04
            0
            У меня были такие, подростковые джинсы, сносу им не было.
            1. bk0010
              bk0010 Вчера, 21:52
              0
              Цитата: СергейАлександрович
              У меня были такие, подростковые джинсы, сносу им не было.
              Вот! Сразу видно - совковые. "Фирма" протирается и линяет быстро.
              1. СергейАлександрович
                СергейАлександрович Вчера, 21:59
                0
                Скорее были с примесью конопли или шерсти, и поэтому были гораздо крепче хлопка.
        2. alystan
          alystan Вчера, 18:55
          0
          А вам наверное кроме этого ничего в жизни не интересовало?
          Начинали джинсы шить и кроссовки по лицензии выпускать незадолго до ОИ в Москве.
          Но пришла эра Горбачева и посыпались проблемы вместе с его Гласностью и Перестройкой, о чем видимо вы не в курсе!
          А я помню китайские и вьетнамские кеды, родители хоть ругали нас и запрещали их постоянно носить, но тем не менее своевременно покупали новые взамен до дыр изношенных старых! Для нас они были лучшей спортивной обувью.
          Почему я об этом вспомнил? Посмотрите что люди носят на ногах, и не только молодежь? Правильно, кеды, современные, по современным технологиям и из современных материалов изготовленные, но под странным и видимо модным названием Сникерсы! Не помните, как нас уже на сникерсы с памперсами развели?
          Я не против удобств и красивостей, но я против их чрезмерного восхваления и воспевания, будто без этого всего теряется смысл жизни!? Кроссовки удобны, практичны и ценны (стоимостью) и они, пусть будет по-вашему, заняли предназначенное для них место в жизни людей.
          Только повторюсь еще раз - зачем все в жизни мерять на них?
    3. tatra
      tatra Вчера, 10:48
      +5
      Ну и как одели и обули всю страну своими отечественными товарами ваши "эффективные собственники ", после уничтожения СССР ? Или они только спекулировать чужими товарами оказались способны ?
      Комментарии врагов СССР -вне логики и реальности .
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 17:39
        +1
        Ну и как одели и обули всю страну своими отечественными товарами ваши "эффективные собственники ", после уничтожения СССР - Увы отечественные бренды обуви и одежды и всего остального почти ни кому не интересны - с маркетингом и раскруткой а так же конкуренцию отечественные производители западным давным давно просрали- сейчас клиенты решают у кого что покупать покупают раскрученное и известное на весь мир. Вот вам суровая реальность.
        1. evgen1221
          evgen1221 Вчера, 18:57
          0
          а разве отечественная обувь должна в первую очередь интересовать заграницу? По моему так своя недорогая качественная обувь своим жителям больше нужна чем при её наличии дорогая импортная. Тут вопрос в менталетете-делайте что хотите но чтоб была сверхприбыль 100-бесконечно % и в валюте.
          1. Вадим237
            Вадим237 Вчера, 23:03
            +1
            Для любого производителя обуви и не только главное что бы спрос окупал производство и приносил прибыль а что бы этого достичь нужно выходить на мировые рынки. А для раскрутки бренда нужны десятилетия работы и дорогая реклама в СССР этим не занимались ни хайтека ни маркетинга ни брендинга ни всего сопутствующего что теперь удивляться что население предпочитает иностранное.
    4. ccsr
      ccsr Вчера, 12:07
      +8
      Цитата: MrFox
      Нет, товарищ Суслов держал идеологию мертвой хваткой

      К большому сожалению, именно этот несменяемый деятель нанес вреда СССР больше чем Хрущев, Бреженев и Андропов вместе взятые, и я в этом уверен.
      Просто когда я впервые попал служить в ГСВГ и узнал изнутри жизнь восточных немцев, то понял, если бы не установки Суслова и ему подобных, мы вполне себе могли позволить другую модель развития социализма, что и демонстрировало руководство ГДР.
      В общем это требует длительного обсуждения, но я уверен, что если бы мы смогли перенять их положительный опыт, СССР до сих пор бы не развалился, и мы дружно ходили бы на праздничные демонстрации с краснями знаменами.
      Так что чтобы понять почему это произошло со страной, надо прежде всего детально разобраться, насколько сусловская идеология отвечала современному советскому обществу, и тогда многие причины, приведшие к развалу Союза станут понятны.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 00:19
        0
        На ГДР и другие соцстраны мы тоже, к сожалению, воздействовали со своим догматизмом не очень хорошо. Не без влияния советского руководства в ГДР отправили на пенсию Вальтера Ульбрихта и заменили на Эриха Хонеккера, уступавшего предшественнику по всем статьям. Хонеккер ухудшил ульбрихтовскую политическую и экономическую модель, основанную на многоукладности, резко ограничил в 1972-1973 годах частный сектор в экономике, что на пользу ГДР не пошло. Поляков постоянно склоняли к проведению коллективизации в деревне. Но ни Гомулка, ни Герек, ни Ярузельский на это не пошли. В Польше кооперативы создавались исключительно на добровольной основе.
    5. свой1970
      свой1970 Вчера, 16:31
      0
      Цитата: MrFox
      Оказывается народ был несознательный, мелкобуржуазный.

      Не хотел женские сапоги по 120р покупать.

      Отдали бы штаны и обувь частникам они бы этими джинсами и кроссовками страну завалили. Нет, товарищ Суслов держал идеологию мертвой хваткой

      Не могли они этого сделать...
      Тупо у предпринимателей стало бы много бабла. И все, автоматически кий крах страны. Что и произошло собственно - противоречие между идеологией равенством и Волгой у фарцы
  • Ezoterik
    Ezoterik Вчера, 09:55
    +8
    Да что же здесь непонятного то? Партийная, комсомольская, кгб - шная элита, фактические хозяева страны, имеют ничем и никем неограниченную власть. А по сути они "бомжи". Ну волга черная, дача обкомовская, спец распределитель товаров, спец санаторий. Но и этот "мизер" в их понимании не то. Это пока работаешь, а потом? Персональная пенсия и в лучшем случае "трешка" в хрущебе, да дачку может выделят, а может и нет.
    Обидно, да? Тем более прекрасно зная как собственники "заводов, газет, пароходов" живут на загнивающем. Ну и сделали выводы.
  • 1536
    1536 Вчера, 09:59
    +6
    Согласен с автором. В те десятилетия, предшествующие гибели СССР, к сожалению, и коммунистическая партия оказалась неспособной продолжить борьбу, понять и спасти советский народ от гибели собственного государства. Его пример другим наука...
    В КПСС, к сожалению, не было людей (возможно, из-за прихода в нее в послевоенные десятилетия людей с аграрным, местечковым характером личности, а также и криминальным ее уклоном), которые могли бы теоретически принципы частной собственности и права личности объединить с общественной собственностью на средства производства и великими идеями коммунизма, как будущего всего человечества. Я говорю о той самой пресловутой "свободе" и "общественной необходимостью", над чем в последние годы существования СССР принято было смеяться и ёрничать.
    Партия не смогла разработать реальную программу действий народа и страны на 50-100 лет. Это была трагедия партии, при рождении, вооруженной самой передовой научной теорией, а закончившей свое существование перепевом мелкобуржуазных течений, которые в ряде западных университетах использовались в качестве примера, как не надо делать.
    1. alystan
      alystan Вчера, 12:26
      +2
      Просто компартия вместе с ЦК во главе с горбатым и осуществила собственно развал страны.
      Вспомните, кто остался из всего состава членов и кандидатов в члены ЦК после прихода меченного на пост Генсека? Практически никого! А рядовые члены партии, как самые дисциплинированные, ждали чего-то и не дождались... Вернее дождались, но не того, упустили время для действий и шанс с ГКЧП!
  • Владимир61
    Владимир61 Вчера, 10:03
    +5
    Кто развалил СССР
    Вначале уместней поставить вопрос: - "С чего все началось?". А началось все 12 июня 1990 года, когда на первом Съезде народных депутатов РСФСР, избранный 29 мая 1990 года Председателем Верховного Совета РСФСР ЕБН, поставил на поименное голосование "Декларацию о государственном суверенитете России". Она была принята подавляющим большинством голосов (за – 907, против – 13, воздержавшихся – 9). Именно в ней, за всеми красивыми декларациями и принципами был ключевой пункт - пятый, который провозглашал приоритет законов РСФСР над законами Союза ССР. Так что, вопрос ответственности граждан СССР, в целом, не стоит. Это очередное оправдание не только исторической ответственность, конкретных лиц, но и сотен тысяч тех, кто тогда "рвал гармошки" за умного и справедливого, а сегодня, с "высоты" своего социального положения и благосостояния, жалуется, на несознательных граждан СССР.
    1. alystan
      alystan Вчера, 12:27
      +2
      Все верно, но это было уже начало конца...
      1. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 12:30
        +1
        Цитата: alystan
        Все верно, но это было уже начало конца...

        Цитата: Владимир61
        Вначале уместней поставить вопрос: - "С чего все началось?".
        1. alystan
          alystan Вчера, 20:15
          0
          Все началось все-таки с Перестройкой и Гласностью, а может еще раньше, по мнению некоторых.
          1. Владимир61
            Владимир61 Вчера, 20:57
            0
            Цитата: alystan
            Все началось все-таки...
            Простым людям теперь уже до лампочки и каждый может отвечать только за себя. Я его, точно не разваливал.
  • WertGan
    WertGan Вчера, 10:09
    +2
    С другой стороны, в нынешних границах Россия не удержиться долго. Придётся снова собирать потерянные земли
    1. 1536
      1536 Вчера, 14:51
      0
      Безусловно, этого требуют интересы предпринимателей, бизнеса, как сейчас принято говорить, промышленности, финансовой сферы, сельского хозяйства, обороны страны. Если, конечно, это отечественный бизнес, отечественные предприятия и отечественные производители. И вот здесь, по-моему, есть определенные проблемы напрямую связанные с тем самым «новым мышлением для нашей страны и всего мира», «концепцию» которого выдавила из себя «научная мысль» партии в разгар «перестройки», которую можно назвать обычным ренегатством.
    2. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 17:40
      +1
      А что помешает удержаться?
  • Pavel57
    Pavel57 Вчера, 10:11
    +4
    Цитата: Мой адрес
    Главное, что не была создана система продвижения наверх самых лучших, самых способных, самых эффективных. Кстати, эта система не создана и по сей день

    А как система будет проталкивать чужих детей, отодвигая своих? Так не бывает. Отсюда неизбежность деградации любой системы.
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 10:12
    +3
    Крестьяне, темная ментальность их черной души?-да ну нафиг. С 80го в сёла начала массово проникать городская цивилизация и блага города, люди были просто счастливы. Водопровод в дом, тв, мотоцикл детям, теплый сартир в хате. Своя газета и радиостанция в селе. Дороги активно щебнем а кое где и асфальтом делают.Опять же детсады, хлебопекарни и прочая культсоциалка. И это после полувекового ничего действует в защиту и плюсы к действуещей власти очень неслабо.
  • Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 10:23
    +4
    В конце 90-х я слышал возмущение одной пожилой дамы, родом из деревни, о том, почему они в НИИ должны были ездить на картошку. Как будто не ясно, что уборочная всегда требует больше рук, чем остальные циклы в сельском хозяйстве?

    Нас, ещё студентами в 70-х, а потом и инженерами в 80-х тоже вывозили на картошку. Помогать колхозникам мы были не против, но именно помогать. Реально, в совхозе "Подмосковный" эти наглые колхозники вообще ничего не делали, с превосходством взирая на нас, студентов и ИТР. Опять же, картошка по 10 коп за кг исчезала в магазинах к февралю месяцу, то есть никакой пользы от своей работы мы и не видели. Нам реально показывали, что наш труд в оборонных НИИ ничего не стоит. Как у Высоцкого - "Товарищи учёные, доценты с кандидатами"... Подобная практика началась исключительно в хрущёвское время, после его экспериментов с сельским хозяйством.
    1. ccsr
      ccsr Вчера, 12:16
      +3
      Цитата: Авиатор_
      Реально, в совхозе "Подмосковный" эти наглые колхозники вообще ничего не делали, с превосходством взирая на нас, студентов и ИТР.

      Ну не надо так преувеличивать, потому что я тоже ездил со своей частью на уборку картофеля много лет в подшефный подмосковный колхоз, и знаю, что картофельные поля были громадные, вот почему там где мы убирали не было колхозников. У нас шел комбайн, мы после него собирали картофель, а за это часть получала его натурой для закладки, а часть мы покупали для себя по сниженным ценам. Колхоз сам по себе не очень крупным был, вот у них и не хватало людей для уборки всего урожая, тем более что их много работало на сортировке для закладки в свои хранилища. А осенняя распутица, да и октябрьские морозы заставляли торопиться - вы что этого не помните? Сам видел как огромное количество сахарной свеклы просто оставалось на полях, потому что ударили морозы, и её уже невозможно было убирать - рабочих рук у колхозников просто не хватало. Не вижу большой трагедии что мы помогали колхозникам - тогда народ и армия едины были.
      1. Эдуард Ващенко
        Эдуард Ващенко Вчера, 13:12
        +2
        вы что этого не помните?

        Многие понятия не имеют про уборку картофеля, сельскохозяйственный цикл, климатические условия в нашей зоне рискованного земледелия.
        Не у кого же не вызывает удивление, что на сезонную уборку в Финляндию или Грецию ездят наши соотечественники, да и в других европейских странах гастарбайтят.
        И не задаются вопросом? Где механизация? Где роботы-комбайны? Почему я с высшем образованием должен клубнику в Греции собирать?
        laughing
      2. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 16:55
        0
        Я не преувеличиваю. Я говорю про конкретный совхоз "Подмосковный" Раменского района 70-х, начала 80-х,, а вот тот же совхоз им. Ленина, где теперь глава Грудинин, никогда не привлекал бесплатную рабсилу в те времена. У нас шла картофелекопалка, из которой картошка собиралась в корзины, а потом в мешки. Никаких "своих хранилищ" не было (хотя они могли бы решить проблему эффективности работы на поле). Всё шло "в закрома Родины", из которых гнилая картошка поставлялась на прилавки овощных магазинов. И так из года в год.
        1. alystan
          alystan Вчера, 19:27
          0
          Конкретный совхоз с Грудининым в придачу, эт хорошо. Без упоминания Грудинина это не комильфо? Вы пишете:
          Никаких "своих хранилищ" не было (хотя они могли бы решить проблему эффективности работы на поле)

          И продолжаете:
          Всё шло "в закрома Родины", из которых гнилая картошка поставлялась на прилавки овощных магазинов. И так из года в год.

          Помните фильм "Кавказская пленница", где в эпизоде в милиции Шурик с удивлением вопрошает
          "Что, часовню тоже я разрушил?".
          Это я к тому, что зря вы все "болячки" той эпохи на совхозы и грудининых вешаете.
          Плодоовощные базы (в крупных городах особенно) и торговая сеть за счет законных усушек и утрясок имели ту самую схему мошенничества и приличной наживы, а гниение как естественный процесс разложения продуктов для директоров этих баз и был "золотой жилой", а значит и самых простых экономических преступлений!
          Плохо лишь то, что из года в год проблемы подобные этим просто не решались!?
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 21:38
            0
            По-моему, конкретным решением эффективности помощи было бы тогда создание "своего хранилища" на предприятии, откуда его работники, работавшие на сборе, могли бы получить нормальный продукт, минуя городское "овощегноилище". Это к тому, что Вы совершенно не поняли при чём тут Грудинин и его предшественник, никогда не пользовавшийся студентами и ИТР и сумевший сохранить хозяйство в жутких условиях, и сдохнувший совхоз "Подмосковный", с полей которого не исчезали такие работники. Кстати, размеры полей у них были примерно одинаковые.
            Про фильм Гайдая Вы вообще не туда.
  • sevryuk
    sevryuk Вчера, 10:28
    +3
    Основные причины:
    а) затухание Утопии (все перестали верить в коммунизм "к 80-му году"), отсюда ощущение "всеобщей лжи", перерождение элиты, ненависть к партократам - кстати, одна из причин, "почему за СССР никто не вышел";
    б) достижение пределов экономической системы, "плановая экономика" безнадежно проиграла "рыночной"; дефицит всего и вся (не только джинсов) ужасно утомил население;
    в) отсутствие прав и свобод, в т.ч. передвижения;
    г) развитие цивилизации, в частности, невозможность применения масштабных репрессий к "диссидентам" и подросшим этническим ылитам в республиках.
  • иван2022
    иван2022 Вчера, 10:28
    +3
    Автор прав на й00% Читаю комменты и вижу:"Красный барин не то делал. Надыть было по уму" Да, каков "государствообразующий," таково и государство. Четыре века крепостного права за 70 лет не нагонишь. Вперёд выходят другие народы, те что крепостное ярмо аж до середины 19 столетия тянуть не стали
  • ignoto
    ignoto Вчера, 10:48
    -3
    Развал СССР был запланирован заранее.
    Еще до революций 1917 года.
    Золото, вывезенное из Российской Империи легло в основу ФРС.
    Большая часть крупных предприятий была акционирована,полученная прибыль переведена в золото,а для этого и был введен золотой стандарт рубля, и вывезена за границу.
    Так называемый царь Николай Второй вместе со своей семьей переместился в Великобританию и правил до 1936 года под именем Георга Пятого.
    Большевики, которые на деньги североамериканских олигархов, захватили Россию, формально отказались выплачивать долги, то есть, формально кинули всех всех кредиторов , и государственных, и частных.
    Но, фактически, с помощью концессий, долги начали отдавать.
    То есть, Россию обанкротили, активы вывезли, а долги переложили на население.
    Которое ,оказалось еще и пораженным в правах,через запрет частной собственности.
    При этом, часть старой "элиты" в стране осталась, чтобы контролировать деятельность большевиков.
    Фактически, над страной с помощью Комминтерна было установлено внешнее управление.
    Сталин, несколько изменил эту концепцию, сосредоточившись на построении "социализма" в одной стране. За что получил Великую Отечественную войну, и в конечном итоге был убит.
    Хрущев вернулся на прежний путь.
    Новая индустриализация была свернута, история переписана под дудку англосаксов.
    На престол в Великобритании села королева, биография которой совершенно недостоверна, поэтому и переписывается почти каждый год.
    При Брежневе был совершен еще один шаг. В 1968 году СССР признал долги перед корпорацией "Лиза Голфрид", которая в довоенный период концессионно владела значительной частью СССР от Урала до Дальнего Востока.
    Альтернативным историкам очень хорошо известен период в 73 года, который складывается из двух выкупных периодов. Этот период очень хорошо прослеживается в истории практически всех европейских стран.
    СССР просуществовал 73 года, или точнее, одну тысячу лунных месяцев.
    По завершении периода выкупа ( выплаты долгов ) страна была обанкроченна, активы выведены на Запад, новые долги вновь повешены на население.
    Западной модели нужны такие процессы, по иному она развиваться не может.
    Нужно постоянно кого-то заставлять брать кредиты, а при выкупе кредитов, страну банкротить, и начинать все заново. Так и происходит концентрация капитала.
    Новое противостояние Запада и России и происходит оттого, что новая власть не хочет брать большие кредиты, то есть запускать по новой эту цепочку событий.
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 11:44
      +1
      корпорацией "Лиза Голфрид"
      А Сара Блюмштейн так и осталась бички на Привозе продавать wassat ?
      Британская Lena Goldfields владела 66% компании "Лензолото", эксплуатировавшей прииски,а 70% от Lena Goldfields принадлежали русским бизнесменам и компания управлялась русским советом директоров,хоть и была зарегистрирована в Лондоне.
      Николай Второй вместе со своей семьей переместился в Великобританию и правил до 1936 года под именем Георга Пятого.
      А Георга на Таити сослали smile ?
  • tatra
    tatra Вчера, 10:54
    +3
    Как в октябре 1917 года большевики -коммунисты и их сторонники ,так и в свою Перестройку их враги ,одинаково захватили свою страну ,одинаково навязали стране и народу себя во власть ,свою Систему ,экономику ,идеологию ,свои государственные символы .
    НО какая же кардинальная разница в целях ,результатах ,том ,что те и другие сделали ,говорили ,писали .
    1. alystan
      alystan Вчера, 20:03
      0
      Вы ничего не путаете? Кроме одного выстрела крейсера Варяг и выстрелов из танковых пушек по БД.
      Что вы подразумеваете под "одинаково захватили..."?
      1. Представьте картину, что было бы с Россией, если бы большевики-коммунисты просто банально профукали бы революционный момент/ситуацию - она уже не царская, но и совсем не красная. Какое ее ждало бы развитие в дальнейшем? И к чему это все в конечном счете привело бы?
      Это возвращаясь к тому, что власть именно в феврале 1917-го была захвачена с насильным отречением царя от престола и т.д. Что стало со страной за примерно 10 месяцев правления Временного правительства вам наверное известно? Кто бы из нормальных людей стал бы дальше терпеть ВП и ждать от "чудес" по выправлению ситуации и решению проблем, внутренних или внешних не важно, т.к. тех и других набиралось на тот момент более чем!
      2. Враги большевиков-коммунистов в свою Перестройку (эк вы закрутили мудренно) именно захватили власть в стране, уничтожили весь государственный строй, а потом отдали страну на растерзание недругам на долгие почти десять лет!? Возможно именно это ждало бы Россия под управлением ВП в 1917+ и что "успешно" реализовали лже-коммунисты в перестроечный и постперестроечный период!?
      НО какая же кардинальная разница в целях ,результатах ,том ,что те и другие сделали ,говорили ,писали .

      Здесь, как говорится, вопросов нет! Вопросы, если вы заметили, у меня только к первой части вашего поста возникли.
  • prior
    prior Вчера, 11:00
    +2
    Если бы "элиту" время от времени колесовали, сегодня СССР был бы ведущей страной и экономикой мира.
  • Олег Пленкин
    Олег Пленкин Вчера, 11:06
    +2
    Автор иезуитски хочет переложить ответственность за уничтожение СССР с пархозноменклатурных ков и их младших "товарищей", комсомольской номенклатуры, таких же ков, как и их старшие товарищи, с руководителей и их замов в КГБ, всех республиканских министерств и ведомств, "красных" директоров и руководящего персонала инфраструктурных организаций, цеховиков, либеральной интеллигенции, продажных журналистов, еврейской и других этнических мафий, выступавших основными бенифициарами и заказчками этой "политики", и получивших, в результате, через приватизацию гос. собственности новую, уже по своей сути, буржуазную власть, на трудящихся, выращенных и воспитанных на патернализме государства! То есть, то что у населения эти новые "господа" украли страну, собственность и будущее наших детей, короче жизнь(!), в этом данный борзописец обвиняет и обычное, трудовое население! Одни, тем что они распоряжались и управляли, стали цинично и нагло владеть, а другие, которые, как дети малые, смотрели на всё это и только "хлопали глазами", оказавшись с голой жопой, такие же виноватые и преступники?!!! Автор, ты такой же ок! Никакое мелкобуржазное сознание населения, не привело бы страну к такой катастрофе, без прагматичной и последовательной политики вышеперечисленных субъектов власти и влияния, начиная с 1960-х годов, стремящихся передать свои властные, собственнические, управленческие и административные функции детям "по наследству"... Нации не формируют государства, но только государства формируют нации. Не надо лгать людям!
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 16:22
      +1
      Цитата: Олег Пленкин
      без прагматичной и последовательной политики вышеперечисленных субъектов власти и влияния, начиная с 1960-х годов, стремящихся передать свои властные, собственнические, управленческие и административные функции детям "по наследству"..

      То есть СССР мог существовать относительно стабильно не более 30 лет исключительно при руководстве Сталиным???!!! О, как.....
      Цитата: Олег Пленкин
      Нации не формируют государства, но только государства формируют нации. Не надо лгать людям!

      lol Израиль и евреи, Палестина и арабы, Курдистан и курды - в последнем случае чуть меньше давления со стороны- и они его построят.... Первые попавшиеся примеры навскидку опровергающие ваш тезис
  • BAI
    BAI Вчера, 11:21
    +3
    [quote]Ответ на вопрос, почему ни дезориентированные партийцы, ни хваленый КГБ, ни армия, ни трудовые коллективы не встали на защиту страны – практически невозможно сформулировать, если не учитывать именно «коллективное бессознательное» (или ментальность народа), берущее свое начало в психологии аграрного мышления в условиях сумасшедшего по скорости перехода к индустриальному обществу.[/quote]
    Есть воспоминания Ельцина, сейчас вышла статья Горбачева, посвященная 30 летию ГКЧП. Оба документа сходятся в следующем:
    1. 29 июля 1991 Горбачев, Ельцин, Назарбаев в долгой пьянке до 3 утра (т.е. автор "сухого закона" со своим заклятым врагом - Ельциным) определились в ходе тяжелой попойки за коньяком "Юбилейный": подписать новый союзный договор 20 августа, Назарбаева - в премьеры, убрать Павлова, Язова, Крючкова, Пуго т.е. все будущее ГКЧП.
    2. Совещание прослушивалось КГБ. Это подтверждает помощник Горбачева Черняев , найденные потом документы и слова Павлова 19 августа на заседании Совета министров СССР : «Вы знаете, что на тот же день, после подписания Союзного договора вас здесь всех не будет. И меня, в том числе!»
    3. О поведении народа очень сильно "расстроился" Горбачев:
    [quote]«Два удара оказались фатальными для перестройки – Организованная реакционными силами, в том числе из моего окружения, попытка государственного переворота в августе 1991 г. и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства… А меня больше всего удивило, более того – потрясло – безразличие общественного мнения, не осудившего развал Союза. Люди не понимали, что теряют страну.»
    Не встал народ на защиту человека, который развалил страну и осточертел всем. Просто удивительно!
    Т.е. пьянка на троих 29 июля в Ново-Огарево послужила спусковым крючком для ГКЧП - незаконными методами задумали поменять все правительство, и привела к распаду СССР. А добили СССР в очередной пьянке в Беловежской пуще.
    Т.е. имеем реальную борьбу за власть. В драке разрушили дом в котором жили. Народ, как всегда, никто не спрашивал.
    Поэтому и безмолвствовали все силовые структуры - в драке принимали участие их начальники. Чей приказ выполнять - неизвестно. Лучше всего - бездействовать, что они и сделали.
    1. alystan
      alystan Вчера, 12:37
      0
      Горбачевский период - за это время ему с единомышленниками удалось переформатировать сознание многих и особенно у большей части верхушки (партийной, комсомольской, военных и спецслужб), так что у них были уже другие ориентиры и "ценности" в голове, и отказ от партбилета, как это сделал в демонстративно-пренебрежительной форме Ельцин для какой-то части населения стал как сигнал к действию! Причем, никакого осуждения или возмущения поступок беспалого ни у кого не вызвал?!
    2. alystan
      alystan Вчера, 13:21
      +1
      [quote]3. О поведении народа очень сильно "расстроился" Горбачев:
      [quote]«Два удара оказались фатальными для перестройки – Организованная реакционными силами, в том числе из моего окружения, попытка государственного переворота в августе 1991 г. и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства… А меня больше всего удивило, более того – потрясло – безразличие общественного мнения, не осудившего развал Союза. Люди не понимали, что теряют страну.»[/quote]
      А он действительно -провокатор и поддонок, вместе с Яковлевым и Шеварнадзе, за каких-то жалких 7-8 лет страну полностью переставил на дикие капиталистические рыночные отношения, "развратил" всех своими сладкими обещаниями и уже сам начал разрушение страны и соц. системы - вывод СГВГ, отдал ГДР, закрыл глаза на зарождение Солидарности в Польше, спровоцировал кровавые события в Азербайджане, Киргизии, Литве и многое другое.
      ЕБНу только оставалось дождаться удобного момента и взять инициативу в свои руки, что он и сделал с помощью оболваненной толпы "сдобренной" немалым количеством специально подготовленных людей.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 00:40
        0
        "Солидарность" в Польше возникла в конце 70-х гг.
  • ccsr
    ccsr Вчера, 11:42
    +2
    Обрушившийся информационный поток на девственное сознание советских людей привел к массовому когнитивному диссонансу, в котором масса сограждан пребывает и до сегодняшнего дня.

    Да, этот вывод можно вставить в эпилог - все так и обстояло и обстоит до сих пор. Народ винит кого угодно, только не себя лично, и не тех, кто в 1991 году орал "Долой КПСС!".
    А системные ошибки управления страной были в истории любого государства, вот только такое многонациональное государство как СССР вряд ли когда появится - уж в этом веке точно...
  • hermit
    hermit Вчера, 11:46
    +1
    Ну, да. Жертве ограбления, например, всегда можно сказать: а почему ты ночью ходишь в опасных местах? Или почему не занимался восточными единоборствами, чтобы раскидать грабителей, подобно герою голливудского боевика. Вот так и с "народом, который не защитил СССР".
    1. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Вчера, 12:16
      +4
      В логики Ваши доводы называются подменой понятий. Весть народ не может быть жертвой, если его не подверг геноциду враг, превосходящий по силам, или народ после монгольского вторжения был иной?
      И в том, и в другом случае массово все понимали свои цели, хотя возможно и не могли их четко проговорить.
      В 14 в., сбросить иго, в конце 20 в. получить цацки с запада и жизнь как там, отсюда и такие вожди. Что то никто в марте 1991 г. за Альберта Макашова не проголосов (около 4%), а выбрали "своего, настоящего мужика, хозяина", Ельцина.
      hi
      1. hermit
        hermit Вчера, 17:12
        0
        Разумеется, некоторые выиграли от распада Союза и реставрации капитализма. Стали богатыми и влиятельными людьми. Но ведь не о них же речь. Макашов - клоун. Такой же, как и Жириновский. За последнего некоторые до сих пор голосуют.
        1. Эдуард Ващенко
          Эдуард Ващенко Вчера, 21:52
          +1
          Макашов - клоун
          а Ельцин, "наш мужик, настоящий хозяин" и водку пил дай Боже!
          Поэтому мои выводы в конце статьи крайне актуальны laughing laughing
    2. свой1970
      свой1970 Вчера, 16:18
      0
      Цитата: hermit
      Ну, да. Жертве ограбления, например, всегда можно сказать: а почему ты ночью ходишь в опасных местах?

      Есть наука виктимология - которая как раз и говорит - что не надо шлятся по ночам в опасных местах.
      1. hermit
        hermit Вчера, 17:13
        0
        Знать бы заранее, какие места опасные, а какие - нет.
  • puskarinkis
    puskarinkis Вчера, 11:48
    +5
    С Союзом боролись с его появлением. Сталин в тяжелейших условиях построил социалистическое государство и показал путь к дальнейшему развитию. К сожалению, с приходом к власти Хрущёва, под Союз была заложена "бомба", да не одна. Партия стала неприкасаемой элитой, начались заигрывания с Западом, ратифицированы губительные договоры... К 91-у году была выращена капиталистическая верхушка, которая управляла огромными ресурсами, принадлежащими не ей, а народу. Чтобы завладеть этими ресурсами и стать владетелями "Всея Руси" и уже не скрывать своих богатств, нужен был переворот. Этот переворот готовился долго и планомерно. Создавалась революционная ситуация, со всеми её атрибутами, которая контролировалась КГБ, подчинённым властной верхушке. Народ, желая перемен, хотел выйти из той ситуации, в которую загнали государство партийные и прочие деятели - будущие правители. Но народ не желал развала Союза! Вспомните референдум о Союзе! Так что, СССР целенаправленно разваливала правящая верхушка, уже наладившая тесное сотрудничество с Западом и гарантировав себе владения всеми достижениями и ресурсами страны. После 91-го года страну шумно поделили, власть срослась с капиталом и криминалом, став единым целым. А чтобы никто не смог покуситься на новый порядок, привели к власти "смотрящего", который стал укреплять "вертикаль власти" и силовые структуры, защищающие эту власть! Да, Запад активно помогал, но основную "работу" провели, как говорили, партийные и руководящие деятели". Так что, не нужно рассказывать сказки про "ментальность" - всё прошло по плану! (((
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 17:50
      0
      А ввязывание в активную гонку вооружений это то же заигрывание с западом было?
  • Товарищ И
    Товарищ И Вчера, 11:57
    +2
    Дельная статья, с абсолютным большинством тезисов согласен.
    Очень немногие сейчас рассуждают о развале СССР как о комплексной проблемы, кроющейся не только в экономическом. И то том, что проблема касается не только кончины отдельно взятого государства, но общей судьбы советских народов. Очень немногие рассуждают в многомерном пространстве, включающем как экономику, так и общество, социологию, идеологию и философию.
    Большинство людей ограничены рамками той идеи, что ничего, кроме строгого соблюдения заветов "МЭЛС" не нужно. И идеи о том, что причиной кончины страны явился только лишь некий заговор внешних сил с узким кругом лиц во главе позднего СССР. Иногда настолько узким, что туда включают только 2 людей.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 19:13
      0
      Статья содержит неточности, очень серьезные неточности подменяющие реальность. Взять хотя бы эпизод из фильма "Гараж", где один из героев "родину продал". По тогдашним законам человек не мог иметь два жилья одновременно, то есть, получив квартиру в городе был обязан продать частный дом где-нибудь в деревне. Автор же ищет моральную подоплеку там, где её нет и в помине.
  • Комментарий был удален.
  • Комментарий был удален.
  • pytar
    pytar Вчера, 12:26
    +1
    Советская мечта, в её позднем варианте – это «джинсы, жвачка, Cоса Cola». При этом данная мечта охватила всех и все слои населения, и достаточно было небольшого толчка от перестройки, как весь советский народ ринулся за ней...как весь народ мечтал о синих потертых штанах разнорабочих из США.

    Джинсы передают обыем фигурой и исправляют некоторые физические недостатки. Женщина в джинсах выглядит сексуальнее, привлекательнее, особенно на фоне убогого социалистического ширпотреба. Джинсы удобная, универсальная повседневная одежа ползуящаясь с непрезойденной популярности во всего мира до сих пор. Из за дефицида они стали мечтанное приобретения для каждой советской девушке и женщине. Марковые западные джинсы были повод для личной гордостью и зависти окружающих. Вряд ли есть нормальны мужик, которы не подзаглядывал изкушенно на улице или в тролейбуса за красивой женщине в джинсах... laughing

    Сремление к эстетики и красоту присущо человеком. Вместо того, что наладит маштабное производство джинсах, кросовки и других похожих изобретений западного мира, безмоглые социалистические догматики обявили их за "вредное влияние Запада"! Было время, можно было здорово огрести идя в джинсах... Неудивительно, что красота победила идеологии! Оно было так во всех областях жизни! Идеология удаленная от жизни обреченна! bully
    1. alystan
      alystan Вчера, 13:01
      -1
      Джинсы передают обыем фигурой и исправляют некоторые физические недостатки.

      Которые помогают людям в работе?
      А после работы когда снимут с себя "спрятанные недостатки" полезут наружу и сделают больно глазам всем близким и окружающим!
      1. pytar
        pytar Вчера, 13:30
        0
        Которые помогают людям в работе?

        Прошло много времени от того периода, когда джинсы были простое одеяние американских рабочих и ковбоях. Они давно стали практичная универсальная повседневная одежда. Ныне многие работают в джинсах, и чувствуются в них вполне комфортно. Конечно есть и люксовые модные бренды. Джинсы есть на всех вкусах.

        А после работы когда снимут с себя "спрятанные недостатки" полезут наружу и сделают больно глазам всем близким и окружающим!

        Близкие наверно давно знакомые с тем, что под джинсах. laughing А окружающим не дело, что там в штанах. Вообще одно из предназначениях одежды, придать более красивы внешний вид. Это было так во всей человеческой истории, даже в древних времен.
    2. alystan
      alystan Вчера, 13:54
      0
      Да, забыл спросить вас, "наелись" вы этой "присущей вашему человеку красоты"?
      А вместе с ней и проституции (и детской) с наркокрасотой подвалило немеряно всем нам!
      Спасибо таким как вы эстетам!
      Вы по жизни такой же эстет наверное как Зайцев, Юдашкин, Зверев...
      1. pytar
        pytar Вчера, 14:19
        +1
        У вас какойто вполностью неадекватны коментарий получился. fool Наверно видя человек в джинсах, а таких весде, упадаете в обморок, ведь по ваших понятиях ето "ужас ужасты"!!! laughing
        1. alystan
          alystan Вчера, 21:27
          0
          Вы немного не так поняли, может я не совсем ясно высказался.
          Люди разные бывают, и представление о красоте тоже не у всех одинаковое!
          Есть красота естесвенная, которая любого с ума сведет!
          А есть осовремененная красота, которая просто жесть (по-современному то ли хорошо, то ли нет) - силиконовые выпуклости по всему телу с кошмарными также повсюду набитыми татушками.
          Про тату это не к вам, просто для убедительности сравнения.
          Есть еще вид/подвид красоты - это такая дикая форма красоты, которая приводит в ужас всех, кроме носителей этой красоты (наверное сможете себе такой вариант представить?).
          Ну и добавьте к этому наркош, которые имеют свою точку зрения на данный вопрос, а если серьезно, то ее у них скорее нет, чем есть, т.е. им попросту наплевать на чье-то мнение о том, как и во что они одеты, особенно когда им в этот момент "очень хорошо". Правда есть с таким наплевальческим поведением и в не этой среде, но это ближе к случаю из предыдущего абзаца.
          Вот в такие "понятия" я попытался вместить свои мысли о красоте! drinks
          ПС: Боян, только сейчас обратил внимание на вашу автарку и имя. Скорее я думал, что отвечаю кому-то из бывшего союза, поэтому и вопросы были соответствующие. Извиняюсь, если ненароком мог вам обидеть!
    3. BAI
      BAI Вчера, 15:44
      +1
      Это современные джинсы. Обтягивающие из тянущейся ткани. В 80-х годах прошлого века были другие.
      1. pytar
        pytar Вчера, 16:22
        +1
        Мода менялась. В 70-десятых модные были "клош" /шире вниз/. Появились разные разкраски, светлосиние были очень популярные. Модели варировали от упитанные по тело, до более свободные. Проблема было найти подходячий по размера. Шли на компромисы, покупали что нашлось, не придираясь особо. Потом перешивали их в частные мастерские более менее удачно. Иногда счастливая собственица выглядела нелепо, но мало кто придирался, ведь не все могли приобрести таких. Даже когда джинсы были ношенные долго и уже здорово протертые, не бросали их, а часто обрезали как шорты. В один момент власти поняли, что боротся с джинсах, дело щетное, лучше сами начать производить. Производили, но ни по количество, ни по качество доциалистические могли сравнится с западных.
      2. Region-25.rus
        Region-25.rus Вчера, 17:12
        0
        В 80-х годах прошлого века были другие.
        Да то, что на фото всунуто в джинсы.. what по другому выгляделИ (я про женщин..и не только)
      3. alystan
        alystan Вчера, 21:01
        0
        И тогда татушками "хвастались" другие!
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Вчера, 22:41
          0
          И тогда татушками "хвастались" другие!
          ну таки ДА...обычному гражданину ..кроме моряков или бравых ребят из ВДВ , или Афганцев не приходило в голову набивать себе всякое
  • orlovtube
    orlovtube Вчера, 12:35
    0
    Так что делать сейчас? Нужен возврат к именным приватизационным счетам для всех граждан, предлагавшийся Верховным Советом (как говорил Паниковский, ПОДЕЛИМ, ЧТО ОСТАЛОСЬ)

    https://vk.com/club201281709
  • Radikal
    Radikal Вчера, 12:41
    +1
    Недаром политологи называют то, что произошло в 1991 году, революцией сытых: все блага, которые получило большинство советских граждан, рассматривались к этому времени, как неотъёмные и само собой разумеющиеся, с одновременной уверенностью, что и дополнительные блага, как в Америке и Европе, можно получить без особых усилий.

    Во-первых - автор к какой категории граждан себя относит? Не очень понятно. КонстаНтировать очевидное - это большая часть форума умеет, и сможет. Во-вторых - цель Вашей агитки ясна, и очевидна, примерно на уровне скрепоносца - "в СССР делали калоши для бедных негров из Африки." Вот и вся идеология вашей статьи.
    А сколько стоит это...эссе? Это мы не услышим, и не прочитаем. Однако не буду уподобляться некоторой части форума, которая либо осудит автора, или наоборот поддержит, просто это моё мнение. А что бы было не скучно добавлю ссылку на сайт и статью, на который кстати почему-то, по странному стечению обстоятельств ( и ни как иначе, это вероятно так и объяснят руководители ВО) они вдруг , очень давно перестали перепостить.
    Например вот такая ссылка -
    https://publizist.ru/blogs/111926/40274/-
    Увы вам автор, увы. sad
    1. Стропорез
      Стропорез Вчера, 23:18
      +1
      Цитата: Radikal
      А что бы было не скучно добавлю ссылку на сайт и статью, на который кстати почему-то, по странному стечению обстоятельств ( и ни как иначе, это вероятно так и объяснят руководители ВО) они вдруг , очень давно перестали перепостить.
      Например вот такая ссылка -
      https://publizist.ru/blogs/111926/40274/-

      Хорошая ссылочка! good
  • Radikal
    Radikal Вчера, 12:44
    +1
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ***
    «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы»...
    ---
    В.В.Путин
    ***

    Ура??? winked
  • Radikal
    Radikal Вчера, 12:47
    -5
    Цитата: raw174
    Полностью согласен. Народ не встал на защиту СССР, никто не встал...

    Ну если у тебя не встал - это не значит, что у других было иначе... .
    sad
    1. Славутич
      Славутич Вчера, 13:01
      0
      Затвор то передернул? Или осечка или шептало одиночного огня помешало?
      am
  • samarin1969
    samarin1969 Вчера, 12:53
    0
    Когда 1/6 часть суши перестала быть Россией - развал стал неизбежен. Десятилетия формирования национальных элит принесли свои плоды. И большинство народов СССР активно в развале "поучаствовало". Вместо того чтобы ассимилировать своих "гасконцев" и "баварцев", коммунисты создавали искусственные "республики". При естественном ходе истории могли отколоться разве что абсолютно чужеродные азиатские "сср".
    Автор не убедил в поисках "крестьянских" корней в развале Союза. В большинстве стран мира было ещё меньше "пролетарскности". Но они обошлись без развалов и безумных социальных экспериментов. 1941 год показал, что лозунг "Пролетарии всех стран - соединяйтесь!" восприняла только кучка мечтателей.
    1. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 15:43
      +1
      Цитата: samarin1969
      В большинстве стран мира было ещё меньше "пролетарскности". Но они обошлись без развалов и безумных социальных экспериментов.

      Пресловутой диктатуры пролетариата никогда не было и быть не могло. Просто для того чтобы захватить власть в стране нужно захватить столицу, а захватить столицу можно только имея "пехоту" на месте. Восстания в деревне практически никогда не угрожали власти (в любой стране и в любую эпоху), а вот городской бунт мог реально стоить правителю власти и/или жизни, вот поэтому и кричали большевики о том, что пролетарии это те кто должен править - пехоту набирали.
      Ну а сейчас пытаются найти оправдание провалу и пошла мода винить крестьян, типа они виноваты.
  • Radikal
    Radikal Вчера, 13:14
    +1
    Цитата: Эдуард Ващенко
    Уважаемый Dunkelheit,
    ГКЧП было реальным шансом, 19 августа, я это помню лично, посыпались сообщения с Запада о том, что они понимают, что это внутреннее дело СССР, поджали хвост националисты в бойких республиках, почувствовав жаренное.
    В целом и «молчаливое большинство» поддерживало полностью ГКЧП.
    Но, … «настоящих буйных мало, вот и нету мужиков», а Ельцин оказался буйным...
    Тактика всех вождей ГКЧП – опять «а вдруг я не прав», а «вдруг потом будет лучше» и т.д., что известно и без меня.
    Вот и все. Так бывает в истории и не раз...
    hi

    А вот здесь я согласен - Крючков не мог в силу личностных качеств возглавить страну. Человек, который всю жизнь находился в тени своего руководителя - Андропова Ю.В. не умел, не хотел принимать самостоятельные решения, всё время "бегал" к шефу. Человек, который находится в должности референта всегда зависим. Сильная личность переступит эту свою слабость... . Супруга Крючкова, во время встречи Кючкова с С.Умалатовой, не выдержав его , как всегда обтекаемых формулировок происходящего бросила ему в лицо - " Ты трус!" И это была правда, потому что он не принял кардинального решения, он и внутренне , до конца жизни так и остался помощником посла СССР в Венгрии. Страна рухнула! sad
  • Radikal
    Radikal Вчера, 13:20
    0
    Цитата: samarin1969
    Когда 1/6 часть суши перестала быть Россией - развал стал неизбежен. Десятилетия формирования национальных элит принесли свои плоды. И большинство народов СССР активно в развале "поучаствовало". Вместо того чтобы ассимилировать своих "гасконцев" и "баварцев", коммунисты создавали искусственные "республики". При естественном ходе истории могли отколоться разве что абсолютно чужеродные азиатские "сср".
    Автор не убедил в поисках "крестьянских" корней в развале Союза. В большинстве стран мира было ещё меньше "пролетарскности". Но они обошлись без развалов и безумных социальных экспериментов. 1941 год показал, что лозунг "Пролетарии всех стран - соединяйтесь!" восприняла только кучка мечтателей.

    Ошибаетесь, и поверхостно, даже искаженно объясняете некоторым гражданам некоторые, повторяю - некоторые эпизоды нашей истории. Зачем? sad
  • Гардамир
    Гардамир Вчера, 13:23
    +2
    Зато в России всё "хорошо"

  • kebzuref
    kebzuref Вчера, 13:28
    0
    Все это не важно, СССР сделал ошибку когда питался из экономического строя сделать псевдо-религию, СССР идеологически внутренно выгорела, все потеряли веру в эту идеологию (не стоило прессовать традиционную религию, и вместо него навязать атеизм, материализм с псевдорелигиозным верой в коммунизм, надо было проста заниматься экономикой а не экспортом мировой революции по сути крестовым походом), все хотели проста хорошо жить, поэтому ни кто не воевал за сохранение СССР, в отличие от Российской империи за сохранения которого воевали, целая гражданская война была с 10 миллионами потер..
    1. DPN
      DPN Вчера, 23:04
      +1
      ВЫ правы в Советской Армии не нашлось, руководителей как в Белом движении.
  • seacap
    seacap Вчера, 13:31
    0
    Как только чиновничество и руководство, т.н. народные представители и пр. получают за свою работу какие либо привилегии, особый статус и пр., они ментально начинают считать себя элитой, высшим сословием, новой исключительной неподсудной знатью, а страну и людей своей безраздельной собственностью. Бесконтрольность и безнаказанность порождают полнейшую безответственность за решения и итоги своей деятельности, госслужба уже рассматривается ими как наследуемая привилегия данная богом избранным, обуславливая особый вечный привилегированный статус в жизни. А выйдя "из грязи в князи", подспудно оставаясь с мещанским, холопским мышлением, и как правило, без соответствующего династийного элитарного воспитания, а с мышлением дворовой гопоты, там оказываются люди без чести и совести, высокомерно и цинично презирающие свою страну и свой народ, ради личной выгоды и алчности готовые продать и предать все и вся. Отсюда и неуемная жажда власти, влияния, с потерей которых, теряется статус элиты и не имея более ничего за душой кроме кабинета и связей, выясняется, что деньги решают и определяют не все, их можно так же легко лишиться вместе с должностью, а часто и с головой, отсюда и такая яростная борьба за удержание власти и ее не сменяемость.
    Пока государственная служба не станет служением без всяких привилегий и преференций, обычной работой, причем национализированной, пока чиновничество всех рангов не перестанет жить по законам принятых для себя, коренным образом отличных от законов страны, пока будет процветать бесконтрольность, безответственность и безнаказанность за принятые решения и итоги деятельности, пока все без исключения народные избранники- законодатели не будут реально зависеть от воли избирателей и с легкостью могут быть лишены мандата, а их денежное содержание должно зависеть от средней зарплаты в регионе от которого они избраны, а народ через свой депутатский корпус не станет реально контролировать процессы и руководство страны, с возможностью эффективной коррекции, нам удачи не видать и будущее РФ видится незавидно печальное, а значит и всей славянской цивилизации на этих территориях, тут не надо быть пророком, деградация прогрессирует.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 16:13
      0
      Цитата: seacap
      нам удачи не видать и будущее РФ видится незавидно печальное

      Поскольку все вами перечисленное -невозможно, увы и ах...