Большие планы на робототехнический комплекс RCV-M

Ripsaw M5 с боевым модулем - RCV-M на ходовых испытаниях
В настоящее время силами нескольких структур Пентагона и ряда коммерческих организаций реализуется программа Robotic Combat Vehicle («Робототехническая боевая машина»). Ее целью является создание трех робототехнических комплексов разных классов по массе с отличающимися возможностями. Не так давно начались полигонные испытания среднего РТК под обозначением RCV-M. Уже показаны основные ходовые и боевые возможности.
Победитель конкурса
В прошлом году Пентагон в лице команды Next Generation Combat Vehicle Cross-Functional Team (NGCV CFT) и ряда других структур провел первый этап программы RCV. Его целью был сбор и анализ технических предложений от потенциальных подрядчиков, а также сравнительные испытания макетных образцов. Затем армия выбрала наиболее интересный проект в каждой из категорий.
Самым удачным вариантом среднего РТК посчитали проект от компаний Textron Systems и Howe & Howe Inc. под названием Ripsaw M5. На основе хорошо известного легкого гусеничного шасси Ripsaw они разработали платформу с автономным и дистанционным управлением, пригодную для монтажа различного оснащения, в т.ч. боевого модуля.
Осенью компании Textron и Howe & Howe получили заказ на производство четырех опытных РТК нового типа для проведения всех необходимых испытаний при участии и под надзором военных. Поставка этой техники ожидалась в апреле-мае 2021 г.
В середине февраля компании-подрядчики передали заказчику первый комплекс RCV-M. На тот момент машина не была полностью достроена, однако ее ранняя передача упростила работы по созданию и отработке систем управления. Весной сборку прототипа завершили и перешли к предварительным испытаниям.
В следующие месяцы подрядчики изготовили и передали NGCV CFT еще три опытных комплекса. Последний сдали заказчику в первых числах июня. Следующие недели ушли на подготовку к предварительным полигонным испытаниям.
Параллельно со строительством опытных RCV-M компании Textron и Howe & Howe занимались разработкой нового образца. В июле они представили полностью электрическую модификацию шасси Ripsaw M5. Изделие M5-E отличается кардинально переработанной энергоустановкой, но сохраняет основные тактико-технические характеристики на уровне базового дизель-электрического шасси. В частности, обеспечивается возможность установки различной полезной нагрузки, в т.ч. боевых модулей. Впрочем, перспективы шасси M5-E в контексте программы RCV остаются неизвестными.
На этапе испытаний
Шасси M5, превращенное в носитель боевого модуля или другой полезной нагрузки, ранее прошло необходимые испытания и подтвердило расчетные характеристики подвижности и грузоподъемности. По этой причине на новом этапе испытаний практически сразу приступили к стрельбам.
Четвертый опытный РТК RCV-M незадолго до передачи армии
Как сообщается, первые стрельбы RCV-M прошли 30 июля на базе Форт-Дикс. Использовался полноразмерный открытый полигон, предназначенный для танков и других боевых машин.
За счет дистанционного управления с мобильного командного пункта MET-D опытный РТК RCV-M вышел на огневой рубеж. Затем при помощи штатных оптико-электронных устройств боевого модуля были обнаружены и атакованы учебные цели. Стрельба осуществлялась из 30-мм автоматической пушки XM183 и 7,62-мм пулемета M240. Все намеченные цели были успешно поражены.
В ходе огневых испытаний использовался полноценный контрольно-измерительный комплекс. Набор датчиков присутствовал на боевой машине; вокруг нее расположили скоростные видеокамеры и другие приборы. Теперь разработчикам и NGCV CFT предстоит изучить и оценить собранные данные и, при необходимости, исправить выявленные недочеты.
На этом испытания РТК RCV-M не закончатся. Предстоят новые проверки шасси, и боевого модуля, а также их раздельной и совместной работы на разных режимах. Необходимо изучить возможности по стрельбе с места и в движении, определить потенциал шасси с другими полезными нагрузками и т.д. Все эти мероприятия будут продолжаться до следующего года или далее.
Полномасштабный эксперимент
Нынешние и будущие испытания РТК программы RCV с последующими доработками техники, если они понадобятся, должны завершиться не позднее весны 2022 г. Уже в июне Пентагон планирует начать новый эксперимент, целью которого станет проверка перспективных комплексов в условиях, максимально приближенных к полноценной войсковой эксплуатации и боевому применению. Такое мероприятие обозначено как Soldier Operational Experiment (SOE).
Огневые испытания RCV-M, 30 июля 2021 г.
В течение следующего лета на базе Форт-Худ будет организована опытная войсковая эксплуатация комплексов RCV-L, RCV-M и RCV-H, пунктов управления MET-D и другой техники с привлечением военнослужащих строевых частей. 18 машин всех моделей будут использоваться в единых контурах связи, интегрированных с войсковыми системами управления.
Планируется отработать самостоятельное и групповое применение роботов, а также взаимодействие с пилотируемой техникой и пехотой. В таких условиях будут решаться задачи разведки, ведения боя, сопровождения колонн и т.д. Будут имитироваться реальные боевые ситуации, в т.ч. предусматривающие стрельбу по мишеням.
В ходе SOE планируется проверить работу техники во всех ожидаемых ситуациях, оценить ее реальные возможности, а также сформировать оптимальные методики применения. По результатам этих и других экспериментов будет постепенно формироваться оптимальный облик робототехнических подразделений армии и их оснащения, а также руководящие документы и уставы.
Следующий полномасштабный эксперимент SOE, учитывающий накопленный опыт, планируют провести только в 2024 г. К этому времени программа RCV должна будет перейти на этап разработки технического проекта с прицелом на освоение серии и внедрение техники в войсках. В 2023-25 гг. должны появиться окончательные варианты комплексов RCV-L и RCV-M, после чего будет определено их будущее.
Робот среднего класса
В предлагаемом виде РТК Textron / Howe & Howe Ripsaw M5 или RCV-M представляет собой гусеничную машину с возможностью установки бронирования требуемого уровня и той или иной полезной нагрузки. Сейчас на испытаниях находится боевая модификация комплекса с пушечно-пулеметным боевым модулем. Также разработана унифицированная легкая платформа.
Длина M5 достигает 6 м, ширина – ок. 2,7 м. Собственная высота платформы без учета установленных модулей – 1,5 м. Расчетная боевая масса с полезной нагрузкой – 10,5 т. Из них порядка 3,6 т приходится на целевое оборудование.
Платформа M5 оснащается гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя, генератора и аккумуляторов. Новый проект M5-E предусматривает использование только электрических систем. Применена ходовая часть с шестью катками на трех тележках, унифицированная с предыдущими шасси серии Ripsaw. Обеспечивается скорость на шоссе не менее 65 км/ч и возможность преодоления различных препятствий.
На платформе RCV-M устанавливается развитый комплекс средств наблюдения, навигации и связи, обеспечивающий управление с операторского пульта по защищенному двустороннему радиоканалу. Состав подобной аппаратуры может выбираться заказчиком. Возможна установка дополнительных камер или лидаров. Также предлагается размещение на платформе беспилотных летательных и наземных аппаратов.
Сейчас испытывается комплекс RCV-M с дистанционно управляемым боевым модулем, несущим 30-мм пушку и 7,62-мм пулемет, а также развитую оптику и систему управления огнем. Также заявлена совместимость с другими модулями, несущими крупнокалиберные пулеметы или ракеты разного назначения.
M5 может выполнять функции транспортного средства – для этого шасси имеет плоскую крышу, облегчающую укладку груза. Также возможно применение в качестве инженерной бронемашины. В таком случае на корпусе устанавливается бульдозерный отвал, роликовый или ножевой трал, система запуска удлиненного заряда и т.д.
Операторы комплекса в машине управления MET-D
Управление комплексами RCV-M и RCV-L в текущих испытаниях осуществляется при помощи подвижного пункта MET-D. Эта машина представляет собой серийную БМП M2 Bradley, в десантном отделении которой оборудованы автоматизированные рабочие места операторов. Экипаж MET-D может одновременно контролировать несколько роботов на местности.
Реальные перспективы
Платформа M5 от Textron и Howe & Howe является многоцелевым робототехническим средством, на основе которого можно построить комплексы разного назначения. Из всех возможных вариантов серьезное развитие пока получил только один – боевая машина с пушечно-пулеметным вооружением. Недавно ее довели до огневых испытаний, и в будущем состоятся новые проверки разного рода, в т.ч. комплексные, предусматривающие взаимодействие с другой техникой.
Отдаленное будущее программы RCV и трех существующих РТК от разных разработчиков пока остается неясным. Перспективы этих проектов прямо зависят от того, как опытная техника покажет себя на нынешних и будущих испытаниях. При этом очевидно, что Пентагон проявляет большой интерес к наземным боевым и многоцелевым роботам, и это уже привело к старту ряда программ, в т.ч. RCV.
Соответственно, демонстрация хороших результатов в ходе ближайших испытаний позволит RCV-M и другим новым образцам получить развитие и дойти до полноценной эксплуатации в войсках. Впрочем, на завершение работ все еще требуется несколько лет, и за это время многое может измениться.