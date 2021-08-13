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Большие планы на робототехнический комплекс RCV-M

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Ripsaw M5 с боевым модулем - RCV-M на ходовых испытаниях


В настоящее время силами нескольких структур Пентагона и ряда коммерческих организаций реализуется программа Robotic Combat Vehicle («Робототехническая боевая машина»). Ее целью является создание трех робототехнических комплексов разных классов по массе с отличающимися возможностями. Не так давно начались полигонные испытания среднего РТК под обозначением RCV-M. Уже показаны основные ходовые и боевые возможности.

Победитель конкурса


В прошлом году Пентагон в лице команды Next Generation Combat Vehicle Cross-Functional Team (NGCV CFT) и ряда других структур провел первый этап программы RCV. Его целью был сбор и анализ технических предложений от потенциальных подрядчиков, а также сравнительные испытания макетных образцов. Затем армия выбрала наиболее интересный проект в каждой из категорий.

Самым удачным вариантом среднего РТК посчитали проект от компаний Textron Systems и Howe & Howe Inc. под названием Ripsaw M5. На основе хорошо известного легкого гусеничного шасси Ripsaw они разработали платформу с автономным и дистанционным управлением, пригодную для монтажа различного оснащения, в т.ч. боевого модуля.

Осенью компании Textron и Howe & Howe получили заказ на производство четырех опытных РТК нового типа для проведения всех необходимых испытаний при участии и под надзором военных. Поставка этой техники ожидалась в апреле-мае 2021 г.


В середине февраля компании-подрядчики передали заказчику первый комплекс RCV-M. На тот момент машина не была полностью достроена, однако ее ранняя передача упростила работы по созданию и отработке систем управления. Весной сборку прототипа завершили и перешли к предварительным испытаниям.

В следующие месяцы подрядчики изготовили и передали NGCV CFT еще три опытных комплекса. Последний сдали заказчику в первых числах июня. Следующие недели ушли на подготовку к предварительным полигонным испытаниям.

Параллельно со строительством опытных RCV-M компании Textron и Howe & Howe занимались разработкой нового образца. В июле они представили полностью электрическую модификацию шасси Ripsaw M5. Изделие M5-E отличается кардинально переработанной энергоустановкой, но сохраняет основные тактико-технические характеристики на уровне базового дизель-электрического шасси. В частности, обеспечивается возможность установки различной полезной нагрузки, в т.ч. боевых модулей. Впрочем, перспективы шасси M5-E в контексте программы RCV остаются неизвестными.

На этапе испытаний


Шасси M5, превращенное в носитель боевого модуля или другой полезной нагрузки, ранее прошло необходимые испытания и подтвердило расчетные характеристики подвижности и грузоподъемности. По этой причине на новом этапе испытаний практически сразу приступили к стрельбам.


Четвертый опытный РТК RCV-M незадолго до передачи армии

Как сообщается, первые стрельбы RCV-M прошли 30 июля на базе Форт-Дикс. Использовался полноразмерный открытый полигон, предназначенный для танков и других боевых машин.

За счет дистанционного управления с мобильного командного пункта MET-D опытный РТК RCV-M вышел на огневой рубеж. Затем при помощи штатных оптико-электронных устройств боевого модуля были обнаружены и атакованы учебные цели. Стрельба осуществлялась из 30-мм автоматической пушки XM183 и 7,62-мм пулемета M240. Все намеченные цели были успешно поражены.

В ходе огневых испытаний использовался полноценный контрольно-измерительный комплекс. Набор датчиков присутствовал на боевой машине; вокруг нее расположили скоростные видеокамеры и другие приборы. Теперь разработчикам и NGCV CFT предстоит изучить и оценить собранные данные и, при необходимости, исправить выявленные недочеты.

На этом испытания РТК RCV-M не закончатся. Предстоят новые проверки шасси, и боевого модуля, а также их раздельной и совместной работы на разных режимах. Необходимо изучить возможности по стрельбе с места и в движении, определить потенциал шасси с другими полезными нагрузками и т.д. Все эти мероприятия будут продолжаться до следующего года или далее.

Полномасштабный эксперимент


Нынешние и будущие испытания РТК программы RCV с последующими доработками техники, если они понадобятся, должны завершиться не позднее весны 2022 г. Уже в июне Пентагон планирует начать новый эксперимент, целью которого станет проверка перспективных комплексов в условиях, максимально приближенных к полноценной войсковой эксплуатации и боевому применению. Такое мероприятие обозначено как Soldier Operational Experiment (SOE).


Огневые испытания RCV-M, 30 июля 2021 г.

В течение следующего лета на базе Форт-Худ будет организована опытная войсковая эксплуатация комплексов RCV-L, RCV-M и RCV-H, пунктов управления MET-D и другой техники с привлечением военнослужащих строевых частей. 18 машин всех моделей будут использоваться в единых контурах связи, интегрированных с войсковыми системами управления.

Планируется отработать самостоятельное и групповое применение роботов, а также взаимодействие с пилотируемой техникой и пехотой. В таких условиях будут решаться задачи разведки, ведения боя, сопровождения колонн и т.д. Будут имитироваться реальные боевые ситуации, в т.ч. предусматривающие стрельбу по мишеням.

В ходе SOE планируется проверить работу техники во всех ожидаемых ситуациях, оценить ее реальные возможности, а также сформировать оптимальные методики применения. По результатам этих и других экспериментов будет постепенно формироваться оптимальный облик робототехнических подразделений армии и их оснащения, а также руководящие документы и уставы.

Следующий полномасштабный эксперимент SOE, учитывающий накопленный опыт, планируют провести только в 2024 г. К этому времени программа RCV должна будет перейти на этап разработки технического проекта с прицелом на освоение серии и внедрение техники в войсках. В 2023-25 гг. должны появиться окончательные варианты комплексов RCV-L и RCV-M, после чего будет определено их будущее.

Робот среднего класса


В предлагаемом виде РТК Textron / Howe & Howe Ripsaw M5 или RCV-M представляет собой гусеничную машину с возможностью установки бронирования требуемого уровня и той или иной полезной нагрузки. Сейчас на испытаниях находится боевая модификация комплекса с пушечно-пулеметным боевым модулем. Также разработана унифицированная легкая платформа.


Длина M5 достигает 6 м, ширина – ок. 2,7 м. Собственная высота платформы без учета установленных модулей – 1,5 м. Расчетная боевая масса с полезной нагрузкой – 10,5 т. Из них порядка 3,6 т приходится на целевое оборудование.

Платформа M5 оснащается гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя, генератора и аккумуляторов. Новый проект M5-E предусматривает использование только электрических систем. Применена ходовая часть с шестью катками на трех тележках, унифицированная с предыдущими шасси серии Ripsaw. Обеспечивается скорость на шоссе не менее 65 км/ч и возможность преодоления различных препятствий.

На платформе RCV-M устанавливается развитый комплекс средств наблюдения, навигации и связи, обеспечивающий управление с операторского пульта по защищенному двустороннему радиоканалу. Состав подобной аппаратуры может выбираться заказчиком. Возможна установка дополнительных камер или лидаров. Также предлагается размещение на платформе беспилотных летательных и наземных аппаратов.

Сейчас испытывается комплекс RCV-M с дистанционно управляемым боевым модулем, несущим 30-мм пушку и 7,62-мм пулемет, а также развитую оптику и систему управления огнем. Также заявлена совместимость с другими модулями, несущими крупнокалиберные пулеметы или ракеты разного назначения.

M5 может выполнять функции транспортного средства – для этого шасси имеет плоскую крышу, облегчающую укладку груза. Также возможно применение в качестве инженерной бронемашины. В таком случае на корпусе устанавливается бульдозерный отвал, роликовый или ножевой трал, система запуска удлиненного заряда и т.д.


Операторы комплекса в машине управления MET-D

Управление комплексами RCV-M и RCV-L в текущих испытаниях осуществляется при помощи подвижного пункта MET-D. Эта машина представляет собой серийную БМП M2 Bradley, в десантном отделении которой оборудованы автоматизированные рабочие места операторов. Экипаж MET-D может одновременно контролировать несколько роботов на местности.

Реальные перспективы


Платформа M5 от Textron и Howe & Howe является многоцелевым робототехническим средством, на основе которого можно построить комплексы разного назначения. Из всех возможных вариантов серьезное развитие пока получил только один – боевая машина с пушечно-пулеметным вооружением. Недавно ее довели до огневых испытаний, и в будущем состоятся новые проверки разного рода, в т.ч. комплексные, предусматривающие взаимодействие с другой техникой.

Отдаленное будущее программы RCV и трех существующих РТК от разных разработчиков пока остается неясным. Перспективы этих проектов прямо зависят от того, как опытная техника покажет себя на нынешних и будущих испытаниях. При этом очевидно, что Пентагон проявляет большой интерес к наземным боевым и многоцелевым роботам, и это уже привело к старту ряда программ, в т.ч. RCV.

Соответственно, демонстрация хороших результатов в ходе ближайших испытаний позволит RCV-M и другим новым образцам получить развитие и дойти до полноценной эксплуатации в войсках. Впрочем, на завершение работ все еще требуется несколько лет, и за это время многое может измениться.
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Использованы фотографии:
US Army, Textron Systems
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18 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik 13 августа 2021 18:10
    +6
    Более наглядно:




    Но это очень далеко от жизни, идут просто испытания. Очень много вопросов к данной технике. Малое расстояние радиосвязи, невозможность (на данный момент) работать автономно, сложности с транспортировкой. Вообщем до реальных боевой службы ещё очень далеко, кроме спец вариантов: для разминирования, работы в зоне заражения, на базах как грузовые платформы, для контртеррористических операций и тд
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 20:03
      +1
      Очень много вопросов к данной технике. Малое расстояние радиосвязи, невозможность (на данный момент) работать автономно, сложности с транспортировкой. Вообщем до реальных боевой службы ещё очень далеко, кроме спец вариантов: для разминирования, работы в зоне заражения, на базах как грузовые платформы, для контртеррористических операций и тд
      Коллега, вы забыли еще, о:
      1. Патрулирование районов баз (там и не нужна большая дальность коммуникаций);
      2. Работа в смешанных группах военной полиции в городах, со снижением численного "живого" контингента сил;
      3. Штурмовка различных наземных объектов, для того самого из п.2;
  2. pytar
    pytar 13 августа 2021 18:41
    +2
    На наших глазах рисуется техника будущего. Будущее уже сдесь...
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I 13 августа 2021 19:57
    +3
    Ну, что ж...в будущих войнах,конфликтах робототехнические комплексы (РТК ) так или иначе найдут применение !
    1. Klingon
      Klingon 13 августа 2021 22:35
      +2
      Мультику наверно лет 7, одно время позиционировали как перспективный российский робототехнический комплекс "Скорпион" wassat
      Пневматический Гранатомёт со спиральным магазином понравился good
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I 14 августа 2021 08:29
        +3
        Ну,не спорю...действительно:1.видос-весьма "старенький" (сколько ему лет.уже и не помню...); 2.назывался "Скорпион"...3. Пневматическая "пушка" и меня .когда-то, заинтересовала...заставила "анализировать" идею (обоснование) наличия такого вооружения...очень по душе пришёлся ракетный "блок"...4.Счёл,что видеоролик "в тему",потому и разместил...
      2. Blackgrifon
        Blackgrifon Вчера, 21:39
        0
        Цитата: Klingon
        Мультику наверно лет 7, одно время позиционировали как перспективный российский робототехнический комплекс "Скорпион"

        И в итоге только-только появляться стал Маркер и пошел в серию Уран.

        Вот когда автоматизированная пехота появится...
    2. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 20:05
      +2
      Ну, что ж...в будущих войнах,конфликтах робототехнические комплексы (РТК ) так или иначе найдут применение !
      Этого и стоило ожидать, тут кто раньше под метнулся, того и тапки! hi
    3. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 20:11
      +2
      Вот, уже за 2020 год!
  4. Saxahorse
    Saxahorse 13 августа 2021 22:18
    +2
    Очень интересная машина. Главное что подкупает в платформе Ripsaw это очень высокая подвижность. Похоже именно подвижность и маневренность главные признаки танка-робота. Это не позиционная машина а именно средство прорыва!
    1. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 22:43
      +1
      Цитата: Saxahorse
      Очень интересная машина. Главное что подкупает в платформе Ripsaw это очень высокая подвижность. Похоже именно подвижность и маневренность главные признаки танка-робота. Это не позиционная машина а именно средство прорыва!


      Про Ripsaw я узнал в 2017 году.
      Когда один очень не бедный Сургутянин, захотел очень купить эту гусянку, которая может разгоняться до сотки за 4 секунды...
      Два брата, создали Гражданский сверхскоростной гусеничный лёгкий транспортер на гражданских компонентах.
      Который в те годы вызвал нереальный фурор.
      Ну конечно, разгон до сотки за 4 секунды, на гусянке, это было прорывом.

      А потом оказалось, что это интересно и Пентагону.

      Вот так, два брата из гаража, имеют шансы стать поставщиками Пентагона...
      1. Intruder
        Intruder 14 августа 2021 20:08
        0
        имеют шансы стать поставщиками Пентагона...
        Там много, частных контракторов в разных областях науки и техники, более - 14 622 человека занято и американцы составляют менее половины из них, именно как рожденные на территории US! feel
        1. SovAr238A
          SovAr238A 14 августа 2021 23:08
          0
          Цитата: Intruder
          имеют шансы стать поставщиками Пентагона...
          Там много, частных контракторов в разных областях науки и техники, более - 14 622 человека занято и американцы составляют менее половины из них, именно как рожденные на территории US! feel

          Причем здесь 14 тысяч?
          Речь идёт про Рипсав...
    2. Maxim G
      Maxim G Вчера, 10:10
      +1
      Цитата: Saxahorse
      Очень интересная машина. Главное что подкупает в платформе Ripsaw это очень высокая подвижность. Похоже именно подвижность и маневренность главные признаки танка-робота. Это не позиционная машина а именно средство прорыва!

      Цитата: OgnennyiKotik
      Более наглядно:




      Но это очень далеко от жизни, идут просто испытания. Очень много вопросов к данной технике. Малое расстояние радиосвязи, невозможность (на данный момент) работать автономно, сложности с транспортировкой. Вообщем до реальных боевой службы ещё очень далеко, кроме спец вариантов: для разминирования, работы в зоне заражения, на базах как грузовые платформы, для контртеррористических операций и тд

      Скорее всего это будут отряды при наисовременнейшем ОБТ, с которого и будут идти команды, либо с бронемашины управления.
  5. riwas
    riwas 14 августа 2021 09:15
    +3
    Наиболее актуальным на сегодняшний будет робототехнический комплекс-наводчик барражирующих боеприпасов, УР и снарядов запускаемых с закрытых позиций, УР класса "воздух-поверхность".
    1. Saxahorse
      Saxahorse 14 августа 2021 19:10
      0
      Правильно конечно! Превосходство в воздухе стоит того чтоб за него побороться. Однако как ни крути, со времен ПМВ известно, чтобы завоевать территорию придется выковырять с нее всех вражеских солдат тем или иным способом. А пехота куда упрямее чем хотелось бы противнику, каждого ведь придется вытаскивать изо всяких щелей чуть ли не гвоздодером. А для этого опять же летать где то сверху недостаточно. Кому то надо сблизится с противником буквально на расстояние вытянутой руки.
  6. Intruder
    Intruder 14 августа 2021 20:00
    0
    Автору, Большое Спасибо!!! Отличная выжимка на русском... good
  7. Klingon
    Klingon 14 августа 2021 22:47
    0
    Цитата: Nikolaevich I
    Ну,не спорю...действительно:1.видос-весьма "старенький" (сколько ему лет.уже и не помню...); 2.назывался "Скорпион"...3. Пневматическая "пушка" и меня .когда-то, заинтересовала...заставила "анализировать" идею (обоснование) наличия такого вооружения...очень по душе пришёлся ракетный "блок"...4.Счёл,что видеоролик "в тему",потому и разместил...

    Нет мультик в тему, спору нет! Есть вопросы: например как умещается ракетный комплекс в корпусе? где то был более развёрнутый видос со схемами сего пепелаца и коментариями good drinks