Робототехническая сегрегация: дроны обзаводятся беспилотниками

Дрон, который может погибнуть
История развивается циклично. Совсем недавно в армиях мира появились боевые беспилотники, основная задача которых в сохранении жизни военнослужащих. Первыми дроны пришли в авиацию. Во-первых, условная ценность жизни пилота очень высока, и замена человека роботом здесь как нигде актуальна. Во-вторых, рутинные и длительные операции разведки крылатые беспилотники выполняют гораздо лучше пилотируемой авиации. И вот, наконец, пришло время воздушным роботам обзавестись собственной беспилотной прислугой. Этакая сегрегация среди автоматизированных систем, предполагающая, что на самую опасную работу будут отправляться самые дешёвые модели. Дорогие и более совершенные дроны исполняют роль центров управления и базирования.
Одними из последних анонсировали идею запуска беспилотников с других беспилотников американцы из General Atomics Aeronautical Systems, Inc. Осенью прошлого года они представили «ястреба-перепелятника» Sparrowhawk, использующего в качестве старшего брата «Жнеца» MQ-9 Reaper. Расчёт прост – ударный Reaper несёт под крыльями парочку малозаметных дронов, которые отправляются в районы сосредоточения войск противника. В первую очередь, насыщенные средствами ПВО. Не секрет, что в армии всё чаще появляются средства обнаружения и уничтожения даже таких относительно малоразмерных аппаратов, как MQ-9. Именно для этого Sparrowhawk и необходим – заменить старшего брата там, где ему работать стало уже опасно. Длина «перепелятника» – 3,35 метра, размах крыльев – 4,27 метра, длительность полета – не менее 10 часов на дальность более 800 км. Примечательно устройство силовой установки Sparrowhawk. Это гибридная установка, в основе которой газовая турбина, раскручивающая генератор. Непосредственным движителем являются два электровентилятора, питаемые от генератора. На борту размещены литий-ионные батареи, позволяющие часть маршрута проходить практически бесшумно. Разработчики утверждают, что беспилотник с таким двигателем способен разогнаться до 278 км/ч.
Младший дрон способен вести разведку, осуществлять радиоэлектронное подавление, создавать ложную цель для вражеского ПВО, а также наносить удары по наземным целям. Конечно, вооружения на небольшом аппарате, который сам напоминает крылатую ракету, много не разместить. Поэтому в планах использовать Sparrowhawk в качестве барражирующего боеприпаса, опционно оснащённого боеголовкой. В случае, если достойной цели в зоне ответственности не обнаружено, «перепелятник» может вернуться и пристыковаться под крыло беспилотника-носителя. И здесь начинается самое интересное. В General Atomics разработали и летом этого года продемонстрировали необычную систему возвращения малого дрона. В качестве носителя используется морской MQ-9B Skyguardian, который выбрасывает из подкрыльевого пилона многометровый шнур с оранжевым шариком на конце. Дальше дело автономной техники Sparrowhawk, которая с помощью двух створок сначала захватывает шнур, а затем фиксирует шарик словно якорь. Всё – дело сделано, можно ориентировать крыло вдоль фюзеляжа и возвращаться к дрону-носителю.
Рождение концепции
Идея дронов тип «воздух-воздух» не нова. В Соединенных Штатах шесть лет назад разработали концепцию крылатых «гремлинов», базирующихся на пилотируемых самолетах. Если Sparrowhawk спасает старший более дорогой беспилотник, то малые дроны X-61A Gremlins оберегают уже непосредственно людей. Разработкой малогабаритных беспилотников уже несколько лет занимается компания Dynetics в интересах агентства DARPA. Запускать X-61A можно практически с любых летающих платформ – начиная от F-16 и заканчивая C-130. В трюме транспортного самолета, например, могут находиться до 20 беспилотников. «Гремлины» выполняют точно такие же функции, что «Ястребы-перепелятники» – разведка, подавление, создание ложных целей и, в случае необходимости, уничтожение наземных объектов.
В отличие от «перепелятников», X-61A Gremlins готовы в небе собираться в рои, обмениваться информацией и работать в режиме сетевого искусственного интеллекта. Отличается и способ возврата на летающую базу – узел стыковки с материнским шнуром очень напоминает систему дозаправки в воздухе. Не до конца понятно, сколько времени уйдёт у экипажа C-130 на вылавливание всех 20-ти «Гремлинов» обратно. Впрочем, если это будет невозможно или самолет-носитель улетит на недосягаемое расстояние, беспилотники мягко приземлятся с парашютами. Помимо пилотируемой техники, авторы проекта рассматривают в качестве носителей и беспилотники типа упоминаемого выше Reaper. X-61A оснащён турбовентиляторным двигателем Williams F107, что несколько ограничивает его полетное время – всего 3 часа, но обеспечивает приличную скорость в 0,8 числа Маха. На борт аппарат может брать до 68 кг (при полной массе в 680 кг) и улетать с ними почти на 1000 км. Авторы проекта заявляют «Гремлину» ресурс всего в 20 полетов. По последним данным, разработка сейчас в процессе доводочных испытаний, и решения о принятии на вооружение Пентагоном ещё не принято.
Проект «Матрешка»
Похоже, армия Соединенных Штатов всерьёз решила развивать тему младших беспилотников для собственных ВВС. В дополнение к проектам X-61A Gremlins и Sparrowhawk в начале этого года агентство DARPA объявило о старте конкурса Long Shot. Участниками стали настоящие гранды американского оружейного бизнеса General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Несмотря на первоначальное имя программ LongShot или «Дальний выстрел», гораздо справедливее назвать её «Матрешка». По идее пилотируемый самолет, к примеру, многоцелевой F-35, несёт дрон, который, в свою очередь, вооружён ракетами. Учитывая постоянно расширяющиеся возможности наземных средств поражения авиации, американцы очень боятся за свою технику и пилотов. Фактически самолету-носителю аппаратов проекта Long Shot достаточно просто взлететь с аэродрома (авианосца) и на высоте в несколько сот метров выпустить вооруженный ракетами «воздух-воздух» беспилотник. В качестве потенциального носителя рассматривается также грядущий бомбардировщик B-21 Raider. Важным преимуществом такого подхода является усложнение задачи противника в деле ухода от удара. Дрон может незаметно подойти к цели и выпустить ракету в непосредственной близости, что серьёзно сократит время на реакцию – самолет просто не успеет совершить маневр уклонения. Похоже, это становится новой концепцией применения авиации – все пилотируемые летательные аппараты превратятся в носителей дронов удалённого удара. Как говорит Пол Калхун, руководитель проекта:
«Программа LongShot меняет парадигму боевых действий в воздухе, демонстрируя беспилотный летательный аппарат, способный использовать современное и перспективное оружие класса «воздух-воздух». LongShot нарушит цепочку традиционных постепенных улучшений оружия, предоставив альтернативные средства повышения боевой эффективности.»
На данный момент работоспособных прототипов не построено, компании упражняются в иллюстрациях и первичных исследованиях. Не до конца понятно, как аппараты будут возвращаться на место базирования. Разработчики предусмотрят узел воздушной стыковки или просто воспользуются парашютом? Или носители ракет сами являются расходным материалом и обречены погибать после первой же атаки?
Эволюцию вооружений не остановить и проекты с дальнейшей роботизацией всего и вся будут расти как грибы. И в США, в Китае, и в России. Но подобная техника, базирующаяся на средствах связи, становится очень уязвима для перехвата и радиоэлектронного подавления. В частности, американская армия находится в очень серьёзной зависимости от собственной системы GPS. В случае подавления глобального позиционирования или физического уничтожения даже части спутников, немало американского оружия окажется грудой металла. Эта «болевая точка» Пентагона очень хорошо известна и Москве, и Пекину. Тем не менее Соединенные Штаты форсируют разработку средств борьбы, ещё больше зависимых от средств радиоэлектронной связи навигации. Причём оружие рассчитано совсем не для войны с банановыми республиками, а с хорошо оснащённым противником. Парадокс, который, безусловно, необходимо учитывать потенциальным оппонентам США.