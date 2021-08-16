«Не бьём челом! …да все помрём или отсидимся». Как пала Казань

Поход
Казанский поход начался 3 июля 1552 года после разгрома крымской орды Девлета (Героическая оборона Тулы и разгром крымско-турецкой армии на реке Шиворонь).
Русская рать двигалась двумя колоннами. Сторожевой полк, Левой руки полк и Государев полк во главе с Иваном Васильевичем шли через Владимир и Муром на р. Суру, к устью р. Алатырь, где был заложен одноименный город. Большой полк, Правой руки полк и Передовой полк во главе с князем Михаилом Воротынским шли к Алатырю через Рязань и Мещеру. Соединение двух ратей произошло у Борончеева Городища за рекой Сурой. Проходя в среднем по 25 км в день, русская армия 13 августа вышла к Свияжску. В составе русской армии традиционно были и служилые татары, которых возглавлял хан Шах-Али, и астраханские царевичи.
Свияжская крепость после переворота в Казани жила фактически в блокаде. Местные племена на Горной стороне, не имея возможности самостоятельно противостоять Казани, переметнулись к казанцам. Засады, нападения и обстрелы стали обычным делом. Однако, когда большая царская рать вышла к Свияжску, горные жители быстро одумались. Прислали к русскому государю старейшин, повинились.
Иван Васильевич проявил милость, не стал карать местные племена, что могло привести к ненужным потерям и ожесточению туземцев (это слово не несло отрицательного значения, «тутошних мест уроженец»). Мари и чуваши помогали русским чинить дороги, строить переправы, выставили 20-тысячное вспомогательное ополчение.
16 августа войска начали форсировать Волгу, переправа длилась 3 дня. 23 августа огромная 150-тысячная армия вышла к стенам Казани. Царское войско усилили и казаки. В некоторых сказаниях среди них был и Ермак Тимофеевич. Но это фольклорная фантазия поздних времен. Казаки пришли с Дона, Волги, возможно, Яика (Урал) и Терека. Что говорит о связи казаков между собой и Москвой. Они прибыли по указу государя, зная, когда и куда нужно прийти. Возглавлял их атаман Сусар Фёдоров.
Иван Васильевич, желая избежать ненужного кровопролития, обратился к хану Едигеру (Ядыгар) и казанской знати, требуя выдать виновников мятежа, обещая милость остальным. Но казанцы решили, что выдержат осаду. Царю прислали нарочно грубый ответ, в котором поносили его, державу и веру.
Татары успели хорошо подготовиться к войне и осаде. Казань была снабжена всем необходимым для длительной обороны. Город, расположенный на господствующих над местностью высотах, был защищен двойной дубовой стеной, заполненной щебнем и глиной, с 14 каменными башнями-«стрельницами». Подступы к городу с севера прикрывала реке Казанка, с запада – р. Булака. С других сторон, особенно от Арского поля, наиболее удобного для атаки, Казань окружал большой ров – до 6,5 м в ширину и 15 м в глубину.
Наиболее уязвимыми для атаки были 11 ворот, но они были защищены башнями и дополнительными укреплениями. На городских стенах имелись парапеты и кровля для защиты стрелков. В самом городе была сооружена внутренняя цитадель, расположенная в его северо-западной части. Здесь располагались царские палаты и мечети, они были отделены от остальной части города каменными стенами и оврагами.
В Казани размещался 30–40-тысячный гарнизон, в состав которого входили мобилизованные горожане, несколько тысяч ногаев и 5 тыс. купцов, их охрана и слуги из восточных стран.
В 15 верстах к северо-востоку от Казани, на Высокой горе в верховьях реки Казанки был возведён острог (крепость). Подступы к нему прикрывали топи и засеки. В остроге была расположена 20-тысячная конная рать царевича Япанчи, Шунак-мурзы и арского (удмуртского) князя Евуша. В её состав также входили отряды мари и чувашей. Эта рать должна была совершать нападения на тылы и фланги русской армии, отвлекая противника от столицы.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить русскую рать. В этот раз русские действовали решительно, подготовились очень хорошо. Кроме того, русские применили новый метод разрушения городских укреплений – подземные минные галереи. Казанцы с такой угрозой ещё не сталкивались и контрмер не предусмотрели.
Л. Бескровный. Атлас карт и схем по русской военной истории
Первые сражения и разгром Япанчи
Сражения за Казань начались ещё на подходе к городу.
Момент для атаки был выбран удачно. Передовые русские силы только форсировали реку Булак и поднимались по склону Арского поля, а другие русские полки находились на другом берегу и не могли оказать помощь Ертаульному полку (Яртаул).
Казанцы вышли из Ногайских и Царёвых ворот и ударили по русским. Татарская рать насчитывала 15 тыс. человек (10 тыс. пехоты и 5 тыс. всадников). Нападавшие действовали быстро и решительно и едва не смяли передовой русский отряд.
Положение спасли стрельцы и казаки. Они открыли сильный огонь из пищалей по противнику. Татары смешались, приостановили свой натиск. В это время подоспели новые стрелецкие приказы из Передового полка. Татарская конница не выдержала меткого огня русских и повернула назад, во время бегства всадники расстроили ряды своей пехоты. Татарская рать вернулась под защиту городских стен.
Начав осаду, русские войска окружили город траншеями, окопами и плетеными щитами, в некоторых местах и частоколом. Осадными работами руководил дьяк Выродков. 27 августа 1552 года был установлен наряд (артиллерия) и начался обстрел города. Русская артиллерия под командованием боярина Морозова насчитывала до 150 орудий. Стрельцы охраняли пушки и также вели огонь по стенам, не давая противнику показываться на них и делать вылазки из ворот. Пушки нанесли большой урон крепости, побили много людей. В числе орудий были «великие» пушки, имевшие собственные имена: «Кольцо», «Ушатая», «Змей сверстой», «Змей летучий», «Соловей». Казанцы не имели таких мощных орудий, и городская артиллерия быстро понесла большие потери.
На первом этапе действиям русских войск мешали действия конного корпуса Япанчи. По особому сигналу – на одной из башен города поднимали большое знамя, казанцы атаковали русские тылы «со всех стран из лесов, зело грозно и прытко». Первый такой налет произошёл 28 августа, погиб воевода Третьяк Лошаков. На следующий день князь Япанча снова напал, одновременно казанский гарнизон сделал вылазку.
Русское командование, оценив угрозу, приняло ответные меры.
Против Япанчи была направлена рать князя Александра Горбатого и Петра Серебряного (30 тыс. конницы и 15 тыс. пехоты). 30 августа русские воеводы притворным отступлением смогли выманить противника из лесов на Арское поле (в сущности, использовали древнюю тактику русов-скифов и ордынцев) и окружили отряды «злых татар».
Казанцы понесли большие потери, только часть смогла прорвать кольцо окружения и бежать в свой острог. Русские преследовали бегущих до р. Киндерки. Взятых в плен воинов казнили перед стенами Казани, вселяя ужас во врага. По другим источникам, пленных привязали к кольям у стен Казани, чтобы они умоляли горожан сдаться. Городу обещали «прощение и милость», пленным – свободу. Казанцы сами расстреляли из луков своих товарищей.
В результате угроза со стороны вражеского конного корпуса в тылу была ликвидирована.
Русское осадное орудие XVI века
Ухудшение положения осажденных
6 сентября 1552 года рать воевод Горбатого и Серебряного выступила в поход к Каме, получив задачу «жечь казанские земли и деревни разорять до основания».
Сначала русская рать штурмом взяла острог на Высокой горе, где скрывались остатки конной татарской рати. Гарнизон был почти полностью перебит. В плен взяли 12 арских князей, 7 черемисских воевод, 200–300 сотников и старейшин. Затем полки Горбатого прошли более 150 верст, по пути уничтожая татарские селения. Дойдя до реки Камы, войска Горбатого с победой вернулись к Казани, освободили тысячи невольников-христиан.
За 10 дней похода русские воеводы взяли 30 острогов, захватили в плен несколько тысяч человек, пригнали в лагерь большое количество скота, решая задачу снабжения. В это время из-за сильных ливней и бурь много судов с припасами затонуло, поэтому добыча оказалась весьма кстати.
После разгрома рати Япанчи и Арской стороны осадным работам уже никто помешать не мог. Русские батареи всё ближе приближались к стенам города, их огонь становился всё губительнее для осажденных.
Также русские возвели подвижную башню, на которой установили 10 больших и 50 малых пушек и пищалей. С высоты этой башни (13 метров) русские сбивали вражеские пушки, простреливали стены и улицы города, нанося противнику заметный урон. Вылазки казанцев успеха не имели, их отбрасывали до того, как они успевали нанести серьёзный ущерб инженерным сооружениям.
31 августа началась подземная война. Находившийся на русской службе «немчин» Розмысел (это не имя, а прозвище – «инженер») и его ученики, обученные «градскому разорению», начали вести подкопы под стены и башни для установки пороховых мин. 4 сентября был устроен взрыв под Дауровой башней Казанского Кремля под источником воды (водяной тайник), что ухудшило водоснабжение горожан. В городе имелись водоёмы, но качество воды в них было хуже, начались болезни. Также рухнула часть стены. В этот же день царские саперы взорвали Муравлевы ворота (ворота Нур-Али). С большим трудом, возведя новую линию укреплений, казанцы отразили начавшуюся русскую атаку.
Минная война показала высокую эффективность.
Поэтому русское командование решило продолжить разрушение крепости с помощью подведенных под землей пороховых мин. В конце сентября были подготовлены новые подкопы, взрыв которых должен был стать сигналом к решительному штурму.
30 сентября первый сильный взрыв снёс часть стены. Воины ворвались в пролом, началась рубка. Казанцы яростно дрались, не уступали. Армия была ещё не готова к общей атаке, и царь приказал отступить. Стрельцы и казаки под началом воевод Михаила Воротынского и Алексея Басманова, захватившие участок стены у Арских ворот, уйти отказались. Они два дня держали оборону и ждали общего штурма. В это время казанцы на этом участке возводили новую стену.
Падение Казани
Накануне штурма русские позиции были выдвинуты практически ко всем воротам. Местами был засыпан ров, на других участках через ров возвели мосты. 1 октября 1552 года русское командование снова предложило противнику покориться. Предложение было отвергнуто, казанцы решили защищаться до конца:
«Не бьем челом! …да все помрём или отсидимся».
Они ещё надеялись дотянуть до дождей и холодов, когда русским придётся снять осаду и уйти.
Утром 2 октября 1552 года русские полки заняли исходные позиции. Касимовских (служилых) татар отвели на Арское поле, чтобы отразить возможную атаку с тыла. Также большие конные полки выставили на Галицкой и Ногайской дорогах, заслонами против марийцев и ногайцев, небольшие отряды которых, видимо, ещё действовали в окрестностях Казани.
Сигналом к штурму послужили взрывы двух мин. В подкопах заложили 48 бочек «зелья» – около 240 пудов пороха. Подрыв был произведён с помощью свечей, которые воспламенили пороховые дорожки, ведущие к зарядам. Мощные взрывы прогремели в 7 утра. Уничтоженными оказались участки стен между Аталыковыми воротами и Безымянной башней, между Царевыми и Арскими воротами. Крепостные стены со стороны Арского поля были практически разрушены.
Русские войска – до 45 тыс. стрельцов, казаков и боярских детей, с ходу ворвались в город. Но на кривых и узких улочках города развернулась яростная рубка. Казанцы отчаянно и упорно отбивались, понимая, что пощады не будет. Самыми крепкими очагами обороны была главная мечеть на Тезицком овраге и царский дворец.
Поначалу все попытки русских ратников прорваться за Тезицкий овраг, отделявший внутреннюю цитадель от самого города, завершились провалом. Русское командование ввело в бой новые силы, спешило и бросило в атаку часть Государева полка. Кроме того, по известию А. Курбского, в город бросились все раненые, обозники, кашевары, коневоды, боярские слуги и прочие – с целью грабежа. Мародёры, сталкиваясь с отрядами казанцев, бежали, устраивали беспорядок и панику. Русскому командованию пришлось принять самые жестокие меры в отношении паникеров и мародёров.
Прибытие резервов решило исход боя.
Русские войска прорвались к главной мечети. Всё её защитники во главе с сеидом Кол-Шарифом были перебиты. Последний бой произошёл на площади перед ханским дворцом, где собралось несколько тысяч казанских воинов. Практически все погибли. Пленных не брали. Русские были озлоблены долгим сопротивлением, гибелью товарищей, мстили за десятилетия татарских набегов. Да и сами татары остервенело отбивались, в плен не сдавались. Пленили только хана, его братьев и князя Зениета.
Спаслись немногие воины, которые бросались со стен, бежали под обстрелом, смогли перебраться через реку Казанку и добрались до лесов на Галицкой дороге. За ними была послана погоня, которая истребила большую часть беглецов.
Во время штурма погибло до 20 тысяч татар, освобождены тысячи пленников. Освобожденных вывели из города, так как начались сильные пожары. Оставшихся в живых горожан поселили за пределами города, у озера Кабан (Старо-Татарская слобода).
После победы в город через Муравлевы ворота вступил государь Иван Грозный. Он осмотрел царский дворец, мечети и приказал потушить пожары.
Из города вывезли казанского царя, знамена, пушки и оставшийся порох. Позднее Едигер крестился с именем Симеон и служил Русскому царству-«орде» (участвовал в Ливонской войне), как многие другие татарские царевичи, князья и мурзы, которые составили значительную часть общеимперской знати-элиты.
Казанские татары стали частью ядра русского суперэтноса, как носители имперской, государственной традиции. При этом стоит знать, что художественная традиция изображения казанских татар (потомки булгар-волгарей) как представителей монголоидной расы не соответствует исторической правде. Казанские татары – европеоиды, как и руссы-русские.
Последствия
12 октября 1552 года Иван Грозный покинул Казань, оставив в ней наместником князя Горбатого, в подчинении которого были воеводы Василий Серебряный, Алексей Плещеев, Фома Головин и Иван Чеботов.
Взятие Казани привело к освобождению десятков тысяч русских пленных.
Война на территории Казанского ханства продолжалась ещё несколько лет. Нападения совершали оставшиеся казанские феодалы, подчинявшиеся им местные племена. Однако вскоре всё Среднее Поволжье было подчинено Москве. В состав Русской державы вошли казанские татары, чуваши, марийцы, удмурты и башкиры.
Таким образом, Москва ликвидировала угрозу с востока.
Была ослаблена военная мощь Крымского ханства, атаки которого часто сопровождались набегами казанских отрядов с востока. Был открыт путь на Урал и в Сибирь. Россия получила значительную часть Поволжья и Волжского торгового пути. Открылась возможность взять Астрахань.
Поволжские народности были приобщены к более развитой духовной и материальной культуре русских. Русские начали заселять Поволжье, началось массовое строительство городов. Многие русские земли, включая Поволжье, которые недавно были опасным пограничьем, стали глубоким тылом и могли спокойно жить и развиваться.
Вступление Иоанна IV в Казань. П. М. Шамшин. 1894 г.