Афганистан. Великие воины Талибана или как американцев выгоняют, используя американский опыт

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Не рой яму другому...

Было ли понимание ситуации в Пентагоне?

Почему правительственные силы разбегаются…

О чем нам стоит подумать

Необходимое послесловие

*Примечание редакции: «Талибан» – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации

Сегодня пресса просто завалена материалами о том, как Талибан успешно продвигается по территории Афганистана. При этом, многие эксперты и аналитики делают большие глаза говоря о численности и оснащении противостоящих сторон. 300 тысяч солдат правительственных войск против 75 тысяч талибов! При этом, правительственная армия гораздо лучше оснащена и обучена «самой лучшей армией мира».Между тем, если вспомнить материалы, которые в достаточном количестве публиковались в последние полтора-два десятилетия, станет понятно, что такой итог американской операции был очевиден. На это указывало достаточно много факторов. От совершенно непонятной для армии цели операции, до постепенной потери боеспособности самой армии и прекращение ее в некое подобие военной полиции, используемой только для наведения порядка в местах дислокации.Я вспоминаю как на страницах нашего издания некоторые комментаторы рассказывали о том, как боятся американские военные высовываться из своих опорных пунктов, так как рейды часто заканчиваются стычками с афганцами, в которых американцы несут достаточно серьезные потери. Как другие специалисты рассказывали о кратном повышении экспорта наркотиков из Афганистана в Европу и США.С самого начала операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), фактически ВС США при некоторой помощи союзников по НАТО, стало понятно, что ISAF повторяют путь Советской армии в 1979-первой половине 1980 годов. Красиво вошли. Красиво прошли по территории страны. Букеты цветов и заверения в дружбе и любви от местного населения.Весь мир, проголосовавший тогда 20 декабря 2001 года за резолюцию Совбеза ООН № 1386, с интересом наблюдал за тем, как сильнейшая армия мира громит тех же талибов и другие антиправительственные отряды местных моджахедов. Как быстро устанавливается власть Кабула в провинциях Афганистана. Как моджахеды неожиданно становятся прокабульскими и проамериканскими и лишь небольшая часть превращается в душманов из Талибана и Северного альянса.На видео того времени прекрасно видно таких «превращенцев». Внешне обычный афганец, белые рубахи, черные жилетки, чалма, а чаще паколь, на голове. Только одежда более новая, более богатая, более качественная. Глядя на этих «мирных афганцев» становилось понятно, что вскоре американские джипы начнут подрываться на минах и фугасах на дорогах.Надо отдать должное американцам. Первоначальную боевую задачу они выполнили качественно. Отряды Талибана были разогнаны довольно быстро. Противник, как противостоящая армии сторона, исчез. Растворился среди местного населения. В принципе, армия была больше не нужна. Дальше должны были действовать силы безопасности. Американские и местные.Но, американское «политбюро» поступило точно так же, как когда-то политбюро ЦК КПСС. Американцы решили помочь афганскому народу построить по настоящему демократическое, современное общество. по собственному образцу, естественно. Правда, в отличие от СА, американцы в прессе США не рассказывали о строительстве детских домов и больниц, американцы рассказывали о том, как громят террористов на всей территории Афганистана.То есть, армия США попала в ту же ловушку, в которую ранее попала наша армия. Война есть, погибшие и раненые есть, а вот побед нет. Совершили рейд, разогнали банду, уничтожили духов, но через неделю надо собираться опять туда же и с той же целью. В конечном итоге, армия начинает разлагаться изнутри от безнадеги. Военным нужны победы!Вполне закономерный вопрос о понимании ситуации в американских штабах. Понимали ли в Пентагоне, что армию надо выводить. Если не полностью, то большую часть. Вот тут возникают некоторые вопросы. Многочисленные интервью американских генералов, опубликованные в открытых источниках, говорят об отсутствии этого понимания. Однако, необходимо учитывать политическую составляющую таких выступлений.Правительства часто идут на умышленную дезинформацию собственного населения. чтобы предотвратить негативную реакцию на собственные действия. Вспомните советские газеты 80-х годов. Войны в соседней стране не было. И погибших не было. Наши солдаты в немногочисленных репортажах встречались с афганскими друзьями, помогали школам, детсадам, больницам и прочая ерунда.В случае с США, как мне кажется, такая политика по замалчиванию ситуации в ИРА началась уже 2003-04 годах. По крайней мере примерно в это время появилось мнение, что война в Афганистане для США не закончится никогда. Некоторые американские военные говорили об этом открыто. Правда большинство обывателей их намеки не понимали.Американские президенты говорили о желании США «содействовать строительству демократического государства», что для военных, именно об этом они высказывались, означало, что эта война не будет выиграна. Следовательно, США никогда не закончат военную операцию в Афганистане. А дальше? Дальше вполне логичное бегство под названием «быстрая эвакуация в связи с окончанием операции».Можно конечно говорить о том, что какие-то операции отдельные подразделения все-таки проводили. Были же сообщения о небольших, но победах. Увы, если сегодня почитать специализированные сайты военных США, становится понятным, что большинство таких побед, мягко говоря, преувеличены. Обычные полицейские операции выдавались за военные.Так в чем же проблема? Почему Талибан так легко бьёт хорошо вооруженную и обученную армию Афганистана? Увы, американцы должны сказать спасибо… американцам. Талибы использовали опыт США в Ираке. Тот самый подкуп, запугивание и прочие «штучки» из арсенала американских спецслужб, которые позволили США разложить армию Ирака изнутри и создать в её рядах мини армию предателей.Мне всегда было непонятно, почему говоря о боевиках мы говорим о тех, кто откуда-то пришел. Но, большинство талибов это на самом деле афганцы разных национальностей. Среди полевых командиров Талибана достаточно много этнических узбеков, таджиков, туркменов, пуштунов и прочих народов, населяющих эту страну.Иначе говоря, солдаты и офицеры афганской армии и афганских сил безопасности набирались из тех же племен, что и талибы. По моему мнению, в этом и кроется основная причина поражений правительственных сил. Главы афганских кланов решают, а представители этих кланов исполняют. Проще говоря, это называется коррупция. Не классический подкуп военных, а местная родовая разновидность. Афганский колорит, так сказать.Коррумпированность афганских силовых структур колоссальная. Я уже писал об этом в одном из материалов. И это знали в Пентагоне! Знали, но в угоду Вашингтону скрывали. Правда, тут надо отдать должное генералам США, военным удалось выполнить главное. На момент вывода войск американцы имели в ИРА достаточно малочисленный контингент, который смогли быстро эвакуировать.Остатки подразделений, по моему мнению, пока не трогают только потому, что, возможно, существует какая-то договоренность между боевиками и военными. Но, об этом я тоже уже писал, срок поставлен жестко-11 сентября 2021 года. Дальше боевики будут уничтожать любого иностранного военного на своей территории. Это заявлено официально.Таким образом, операция США потерпела фиаско. Американская армия, как и все предыдущие «освободители», фактически потерпела поражение. Мы можем говорить что угодно, но на войне не бывает ничьих. Это не футбол. Цели войны либо достигнуты, либо не достигнуты. Остальное не более чем словоблудие. Попытка оправдаться. Даже выиграв битву можно проиграть войну. Повторюсь, победа это всего лишь выполнение поставленной задачи.Паническое бегство американской армии из Афганистана показало союзникам США, что многое из того, что им внушалось многие десятилетия всего лишь фикция. Это несколько меняет ситуацию в мировой политике. Я не утопист и понимаю, что сомнения в головах политиков не могут быстро реализоваться в изменения в политике страны. Но в то, что сомнения президента или канцлера приведут к размышлениям о собственной судьбе и судьбе своей страны.Задачи нашей страны, которые я озвучил в предыдущих материалах, не меняются. Талибан был и остается довольно опасным соседом. Южные границы надо укреплять. В том числе, необходимо обратить внимание на союзников. На усиление их армий, их командирских кадров и обучение солдат. Ведь не смотря на все рассказы о совместном отпоре боевикам в случае нападения на территорию союзного государства, все понимают, что отбиваться будем мы. Наша армия.В ближайшее время нам следует ожидать активизацию наших прозападных сограждан. Как и активизацию «демократических сил» вне России. Поднять престиж США в глазах всего мира невозможно. Но, возможно опустить авторитет противника. То есть России и Китая. Так что грязи на нас будет вылито много. к этому надо быть готовым…И последнее. Следует обратить внимание ещё на одно возможное событие, которое, по моему мнению, может произойти в Афганистане. Восприятие Талибана как террористов в реальности существует лишь у Запада и у нас. В Азии же талибы всего лишь ещё одна организация, стремящаяся к власти. Вполне возможно, что после захвата власти и проведения массовой чистки афганского общества от «американских прихвостней», талибы станут уважаемыми людьми.Материал, с которым вы ознакомились выше написан четыре дня назад, но ситуация в Афганистане быстро изменилась. Поэтому и появилась необходимость в послесловии. Как я и думал, талибы действительно в глазах афганского общества превратились в уважаемых политиков, которые прогнали ненавистный режим и теперь будут самостоятельно строить «настоящее исламское государство». Передача столицы страны практически без боя как раз и говорит о том, что с точки зрения афганского народа, талибы не являются врагами.Можно констатировать, что падение законного режима президента Ашрафа Гани Ахмадзая произошло безболезненно. Как ни старался Гани быть насквозь американским, его хозяева просто бросили режим в руки Талибана. При этом, талибы просто поиздевались над бывшим президентом. Они согласились на то, чтобы афганскую охрану заменили американской при передаче власти. Ты на них надеялся, вот теперь смотри как тебя выгоняют из дома, как блохастую собаку.Талибы прекрасно понимают, что сегодня ещё не время начинать зачистки. Они, например, в отличие от Баграма, не занимают аэропорт Кабула, давая возможность бежать западным дипломатам и чиновникам из аппарата Гани. Просто стоят и ждут. В конце концов, несколько пусть и известных в мире, но не уважаемых в Афганистане политиков погоды не сделают. Пусть живут в «зоопарках своих хозяев».Интересно и то, что, по некоторым сведениям из иностранных СМИ, талибы уже создали переходное правительство. И, неожиданно для многих, во главе его встал не представитель боевого крыла Талибана, а экс-руководитель МВД Ахмад Джалали. Я уже встречал мнение о том, что вполне возможно, что талибы создадут страну, похожую на Пакистан. ​​​​​​​Мне кажется, что цель боевиков совсем другая. Создать новую страну. И в основу этого государства заложить именно радикальный ислам. Напомню, во время, когда Афганистан был охвачен гражданской войной между Талибаном и Северным Альянсом, в 1996-2001 годах, такое государство уже существовало. И называлось оно «Исламский эмират Афганистан».В случае создания именно такого государства, естественно, появляется и новая должность правителя-эмира. Только этим можно объяснить появление в Кабуле муллы Абдель Гани Барадара, фактически главы политического крыла Талибана. Мулла не только ветеран среди талибов, но и командующий Западным направлением Талибана в прошлом.Вообще, если вспомнить как вели себя талибы при первой попытке захвата власти, во время войны в начале века, создается впечатление, что боевики «исправились». На сегодня, достоверно известно только об одном харамном грехе, с которым они уже начали бороться. Изображения женщин с открытыми лицами и запрет женщинам появляться на улицах с открытыми лицами.Думаю все гораздо сложнее, учитывая восточный менталитет. Талибы ненавидят моджахедов. быстрый захват Афганистана вызван не слабостью афганских воинов, а нежеланием воевать. Армия разбежалась просто потому, что солдаты не понимают за что им воевать. Режим в Кабуле не поддерживался армией.Мы привыкли к тому, что в обществе всегда есть тяга к прогрессу. Да, она есть, но в случае с Афганистаном эта тяга существовала только в столице и крупных городах. Общество патриархально и не желает перемен. Афганцы религиозны и верны своим традициям, существующим веками. Как не странно это звучит, в этом афганцы сродни украинскому обществу, особенно на западе страны.Талибы понимают, что начни они сегодня резкую ломку этих традиций, уклада жизни, религиозных догм и прочие «реформы», моджахеды вернуться. Но вернуться другие моджахеды. Мотивированные и организованные. И тогда ситуация начала века может повториться.Сегодня мы присутствуем при начале довольно длительного процесса переформатирования Афганистана. Эмират Афганистан это пока что далекая мечта талибов. Я уже писал о клановой системе управлении провинциями Афганистане. Что бы не делали талибы в Кабуле и других городах, все решать будут племенные вожди. Ничего не поменялось в Афганистане. За власть надо бороться ежедневно! Власть нельзя захватить одномоментно!