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F-35. Истребитель денег или серьёзное оружие?

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Подробное описание конструкции и РЛЭ истребителя «Лайтнинг» станут доступны в ближайших выпусках «Моделист-Конструктор» за 2021 год. Там в приложении «Электроника для начинающих» появится схема сборки радиолокатора APG-81 из 1676 приёмо-передающих модулей. А воспоминания пилотов прояснят детали боевого применения F-35, который с момента появления получает самые противоречивые оценки.


Сегодня мы не можем доверять цифрам, относящимся к наиболее «чувствительным» характеристикам «Лайтнинга». Таким, как его заметность для отечественных средств обнаружения или заявленные возможности БРЛС APG-81. Такие детали засекречены и недоступны широкой публике.

По внешним признакам нельзя определить точные ЛТХ, но можно понять, какие приёмы используются в конструкции «Молнии», какие следуют из этого преимущества и недостатки, на основе примеров истребителей 4 поколения, в конструкции которых имелись похожие элементы.

Цель данного материала — систематизация наиболее достоверных фактов об истребителе Lockheed Martin F-35 «Лайтнинг II».

Отличительные признаки 5 поколения


Публика и эксперты придают много значения крейсерскому сверхзвуку и фантазируют о значении ЭПР у русских и американских истребителей. Забывая обратить внимание на ключевое.

Отечественные и зарубежные истребители 5-го поколения используют ромбовидное (трапециевидное) крыло.

F-35. Истребитель денег или серьёзное оружие?

Здесь высокие несущие свойства на дозвуковых скоростях сочетаются с высокой жёсткостью крыла. Несущие свойства напрямую связаны с маневренностью. Первостепенным качеством истребителя. Жёсткое крыло малого удлинения — признак ударного самолета. Для броска к цели с полной боевой нагрузкой и ухода на сверхзвуковой скорости от ответного удара.

По мнению экспертов от авиации, приём с ромбовидным крылом позволил согласовать взаимоисключающие требования к конструкции истребителей и бомбардировщиков. В этом значительная доля ценности 5-го поколения.

Учитывая, что истребители и созданные на их основе самолеты (Су-34, F-15E) регулярно привлекаются к выполнению ударных задач, можно понять причины растущего интереса, связанного с новым крылом. Которое позволяет продолжительный полет на околозвуковых (сверхзвуковых) скоростях. При отсутствии тенденций к возникновению сильных вибраций на высокой скорости и малых высотах — неустранимому свойству всех истребителей прошлых поколений. Чей аэродинамический облик был оптимизирован для совершения маневров на скоростях, значительно меньших одного Маха.


Планирующие бомбы GBU-39 в отсеке вооружений истребителя F-22

Развитие нового класса авиационной техники, способной эффективно атаковать наземные цели, сохраняя полный потенциал истребителя в воздушном бою. Летчики истребительных и ударных эскадрилий могут получить различную подготовку. Основной посыл – ударные и истребительные группы, состоящие из самолетов с одинаковыми летными характеристиками и идентичной конструкцией, в т.ч. прицельными комплексами (об этом — чуть ниже). Преимущества в организационных вопросах при таком построении ВВС не вызывают сомнений.

Всё сказанное имеет прямое отношение к многоцелевому истребителю F-35.

Анализ внешних деталей


А) Отсуствие наплывов в корневой части крыла.

Одной из важных инноваций, повлиявших на развитие 4-го поколения, было создание воздушных вихрей для повышения эффективности аэродинамических органов управления.

Американские истребители 5-го поколения лишены «острых» наплывов-вихрегенераторов, свойственных F-16 или семейству Су-27. Также они лишены элементов, подобных верхней «губе» воздухозаборников F-15 «Игл», служащей для той же цели.

Но «Рапторы» и «Лайтнинги» не отказывались от самого физического эффекта вихревой аэродинамики, которая обеспечивала столь высокую маневренность их предшественникам.

На снимках заметно, что за создание вихрей у F-35 отвечает кромка воздухозаборника.


Б) Наличие двух V-образно установленных килей.

При таком расположении вертикальное оперение не попадает в аэродинамическую «тень» крыла. Что позволяет сохранить управляемость и вернуть истребитель с больших углов атаки.

Единственный киль считался крупнейшим недостатком предшественника, многоцелевого и вездесущего F-16. По некоторым сведениям, тот терял путевую устойчивость и способность управляться при углах атаки немногим более 10 градусов. А проекты глубокой модернизации F-16 начинались с предложения оснастить «Фэлкон» двумя наклонными килями.

Однокилевые «Рафали», «Грипены» и «Еврофайтеры» не подвержены данной проблеме, т.к. используют иные аэродинамические схемы планера с передним горизонтальным оперением.

При наличии нормальной аэродинамической схемы и единственного киля F-16 был и остаётся худшим среди представителей 4 поколения в вопросах управляемости на больших углах атаки. Что, впрочем, не помешало ему стать «рабочим инструментом» во всех конфликтах.

Подобно «Фэлкону», планер F-35 выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Наличие V-образного оперения означает, что данный истребитель избавился от недостатка своего предшественника.

По указанной причине F-35 не может уступать в маневренности упомянутому F-16. Вопреки популярным убеждениям, что «Лайтнинг» совершенно беспомощен в ближнем бою против истребителей 4 поколения.




Кадры, на которых представлены полеты на критических и закритических углах атаки. Фактически спиной вперёд. Конечно, это не сверхманевренный Су-35, но игнорировать возможности американского истребителя не стоит

В) Продолжая внешний осмотр планера F-35, можно отметить наличие единственного двигателя, размещённого вблизи центра масс. И заметное сокращение размеров носовой части, ввиду установки компактной БРЛС с АФАР.

Влияние данных аспектов на летные характеристики и маневренность можно оценить только как «положительное».

Г) Как и у всех представителей 5-го поколения, у «Лайтнинга» присутствует высокая степень интеграции крыла и фюзеляжа. Да, речь ведётся об интегральной компоновке.

Неизвестное широкой публике «правило площадей» и бесплодные дебаты о границах самого понятия (какая компоновка у F-15 и F-16 — полуинтегральная или неинтегральная?) мы оставим для другого случая.

Мы остановимся на самом нейтральном определении. При наличии интегральной компоновки каждый элемент настолько сильно влияет на другие элементы, что при расчётах их невозможно рассматривать изолированно друг от друга.

У «Молнии» переразмеренный широкий фюзеляж с «чистыми» поверхностями, где нельзя провести чёткую границу между крылом и фюзеляжем. Признаки интегральной компоновки.

В заключение прозвучит такая ремарка. Интегральная компоновка — безусловно положительное качество, которое улучшает ЛТХ истребителей.

Д) Фюзеляж F-35 переразмерен в области центроплана. Появление «лишних» объёмов было связано с необходимостью разместить отсеки вооружений и получить увеличенный запас топлива. У версии с вертикальным взлетом (F-35B) часть этих объёмов используется для установки подъёмного вентилятора.

Утверждения о негативном влиянии широкого фюзеляжа на скоростные качества «Лайтнинга» не вызывают большого доверия. Главным источником сопротивления в полете было и остаётся крыло. Десятки квадратных метров, установленные под углом к воздушному потоку. Вклад фюзеляжа в создание сопротивления весьма незначителен.

Подтверждением этого тезиса является один парадоксальный факт. Все скоростные рекорды начала 1930-х гг. принадлежали летающим лодкам — с огромными уродливыми поплавками. Уменьшенное крыло и возросшая посадочная скорость заставили садиться на воду. А с точки зрения воздушного сопротивления эффект от сокращения площади крыла превзошёл все остальные, не самые приятные изменения в облике самолетов-рекордсменов.

В облике современного «Лайтнинга» отсутствуют какие-либо явные признаки ущербности. Так же как и свидетельства каких-либо выдающихся ЛТХ. Нормальная аэродинамическая схема и двигатель без ОВТ. Новый тип многоцелевого истребителя США и стран НАТО, в котором были устранены основные недостатки его предшественников.

Расчёты скорости крена при различных углах атаки оставим специалистам авиационной отрасли. Автор перечислил очевидные вещи, из которых следует, что F-35 использует традиционный набор приёмов и конструктивных решений. Многократно аппробированных на других типах истребителей.

Сердце машины


Каждый знаменитый самолет появился благодаря наличию удачного двигателя. Воздушный триумф истребителей Ла-5ФН, МиГ-15 или британского «Спитфайра» начинается с историй появления моторов «АШ-82», «Климов ВК-1» и «Роллс-Ройс Мерлин». Потому что самые лучшие идеи авиаконструкторов лишены смысла без силовой установки нужных параметров. На двигатель «завязана» весовая спираль. ЛТХ при обозначенной взлетной массе и боевая нагрузка.

Технологический уровень 1960-1970-х гг. позволял создание боеспособных однодвигательных истребителей с нормальной взлетной массой 12-15 тонн. Максимальная взлетная масса таких самолетов могла достигать 17-19 тонн. Примерами служат МиГ-23, F-16 или Мираж 2000.

В начале ХХI века был создан однодвигательный F-35 с нормальной взлетной массой свыше 20 тонн.

Предпосылкой к созданию такого самолета стал двигатель Пратт&Уитни F-135, который развивает большую тягу, чем оба двигателя истребителя МиГ-35. Данное сравнение было сделано не с целью дискредитации отечественной техники, а с целью демонстрации серьёзности намерений «вероятного противника».

Здоровенный «Пингвин» появился не на пустом месте. Под рукой у конструкторов, прежде всего, имелся двигатель, позволявший поднять в воздух 20+ тонный истребитель. С возможностью обеспечить F-35 тяговооруженность на уровне ровесников.

О том, что тяговооруженность при нормальной взлетной массе лежит в принятом диапазоне для истребителей 4/5 поколений, свидетельствуют кадры с полетами на закритических углах атаки, «спиной» вперёд. Такое возможно, в первую очередь, за счёт внушительной тяги Пратт&Уитни.

До появления отечественного двигателя «второго этапа» в рамках проекта Су-57 близких аналогов F-135 в мире создано не было. Заявленные 13 тонн тяги в бесфорсажном режиме и 19 тонн на форсаже при собственной «сухой» массе 1700 кг. Значительный отрыв от характеристик предшественников. Это двигатель для истребителя нового поколения.

В качестве общего резюме. Один двигатель выгоден с точки зрения стоимости и эксплуатационных качеств.

Что касается ситуации с отказом двигателя, инциденты опровергают мнение о большей надёжности истребителей с двумя двигателями. Потеря тяги становилась критической ситуацией, лишая пилотов возможности продолжить полет. Летчики полагались не на второй, исправный двигатель, а на катапультное кресло и крепость парашютных строп.

Радар


Масса бортового радиолокатора составляет всего 1 % от взлетной массы, но именно характеристики БРЛС определяют возможности современных истребителей. Факт: за последние несколько десятилетий в воздушных боях, где применялись истребители 4-го поколения, 100 % побед было одержано с применением ракет (УРВВ) средней и большой дальности.

О радаре F-35 известно следующее. Это один из трех типов радаров для истребителей (наряду с РЛС «Раптора» и российской 0Н36 «Белка»), изначально созданный с расчётом на использование АФАР.

Радиолокационные станции RBE-2AA французских истребителей «Рафаль» и другие современные модификации БРЛС истребителей поколения 4+ используют устаревшую архитектуру и ПО, доставшиеся в наследство от их базовых версий с ПФАР. По мнению самих западных военных, такие разработки являются компромиссным решением, не способным реализовать весь потенциал активной фазированной антенны.

Надеяться, что в открытый доступ будут выложены точные сведения о характеристиках и возможностях AN/APG-81, было бы слишком наивно. В самих рекламных буклетах представлены весьма примечательные изображения местности, сделанные с помощью радара истребителя F-35. Заявленное разрешение 30 х 30 см позволяет реконструировать облик цели. Отличить грузовик от танка.


Возможности AN/APG-81 против воздушных целей, видимо, не настолько примечательны, поэтому на них акцентируют меньше внимания.

У АФАР меньшая излучаемая мощность и дальность обнаружения. Из положительных аспектов — расширенные углы обзора, одновременное сопровождение воздушных и наземных целей, большая скрытность при работе. Заявлено использование радара для связи с другими самолетами группы. В этом режиме БРЛС становится точкой доступа Wi-Fi со скоростью передачи данных в 500 раз быстрее, чем принято в стандартной натовской Link-16.

Нейтральное резюме: истребитель F-35 оснащён одним из самых современных радаров, который имеет определённые преимущества над созданными ранее БРЛС.

Вооружение


Боевой самолет — структурный элемент вооруженных сил и военно-промышленного комплекса в целом. История знает примеры, когда широкая номенклатура вооружений и конструкция самолета, совместимая с имеющимися боеприпасами, становились самой ценной характеристикой в боевых условиях. Таким, был, например Юнкерс-88. Совершенно посредственный во всём, кроме наличия 4-х метровой «дыры» в средней, самой нагруженной части фюзеляжа. Огромный бомболюк и обычный с виду отсек, объём которого рационально распределялся при загрузке стандартными бомбами люфтваффе.

Проект F-35 предусматривает использование практически всех авиационных боеприпасов НАТО для поражения воздушных, наземных и морских целей.


Среди них можно выделить, например, такие образцы, как планирующие SDB (Small-Diameter Bomb). Компактные боеприпасы со складными крыльями, наилучшим образом отвечающие требованию к подвеске во внутренних отсеках вооружений.

Малозаметность


Цели данного направления — сокращение дальности обнаружения и снижение вероятности «захвата» головками управляемого оружия. Идея получила всестороннее развитие на протяжении последних десятилетий. «Вероятный противник» всегда заявлял о приоритетности «стелс-технологий». Применение «стелсов» в боевых действиях показало спорные результаты.

Истребитель F-35 имеет широкий набор «стелс» элементов. Это параллельные кромки крыла и горизонтального оперения, S-образные каналы воздухозаборников, полностью утопленный в фюзеляж двигатель, пилообразные кромки крышек технологических отверстий, беспереплётный фонарь и «магическое» радиопоглощающее покрытие, о котором практически ничего неизвестно. В отличие от «Раптора» и В-2 «Спирит», на многоцелевом F-35 было решено отказаться от плоского сопла двигателя, что означает большую тепловую заметность.

Обозначенные технические решения, в т.ч. связанные с параллельностью кромок аэродинамических плоскостей, не являются признаком слабых летных характеристик. Схожие решения наблюдаются в конструкции отечественного Су-57, который представлен как истребитель, имеющий самые высокие ЛТХ среди ровесников.

Эпилог


По состоянию на начало августа было построено 670 единиц F-35 всех модификаций. Истребитель поступил на вооружение ВВС восьми стран мира. В процессе находится реализация контрактов в интересах ещё шести стран.

Истребитель F-35 представлен в трех версиях, появление которых видится логичным при создании «массового» боевого самолета такого класса. Пример — сообщения о перспективном Су-75 Checkmate. В которых также оценивалась возможность создания палубного варианта и СВВП.

При совокупном налете 400 000 часов в авиационных происшествиях были потеряны 4 единицы F-35, что приближает эксплуатацию самолетов данного типа к стандартам безопасности гражданской авиации.

В открытых источниках представлены многочисленные фото- и видеоматериалы о выполнении таких элементов, как дозаправка в воздухе в тёмное время суток или выполнение взлетно-посадочных операций с палуб авианесущих кораблей, в т.ч. ночью. Свидетельства того, что истребитель активно осваивается личным составом и регулярно эксплуатируется в условиях, далёких от идеальных условий испытательных центров.






С другой стороны, официальные источники не скрывают значительное число выявленных недостатков и допущенных ошибок при проектировании. У американцев уже имелся похожий опыт при создании массового многоцелевого истребителя. Который закончился не имеющей аналогов по срокам и стоимости «работой над ошибками».

Программа MSIP (Multinational Staged Improvement Program) по приведению в чувство практически небоеспособного F-16. Который поначалу не мог летать в тёмное время суток и применять оружие за пределами прямой видимости. Несмотря на такие проблемы, в истребителе имелся потенциал и его «допилили» до требуемого уровня. Летать на больших углах атаки F-16 так и не научился. Но стал непременным участником всех вооруженных конфликтов. Приключения этого «чуда-юда» заслуживают отдельного рассказа.
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32 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Военком77
    Военком77 Сегодня, 05:25
    -8
    Летать на больших углах атаки F-16 так и не научился. Вот и вся «работа над ошибками».
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 05:44
      +8
      Хорошая статья. Никакой политики. Очень интеремная попытка спроецировать имеющиеся знания об авиации на F-35. Даже если аатор где то и ошибся, то все равно его подход очень интересен.
    2. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 05:56
      +4
      Вот и вся «работа над ошибками».

      Отставить Ура. Будьте же объективны. Результат этих бесчисленных апгрейдов «от блока 1 до блока 60/62» - самый массовый многоцелевой истребитель 20+ стран. Участник всех конфликтов. полвека на боевой службе и по планам до 2070 гг

      Его история - от рейда на Озирак до регулярных новостей в которых F-16 вновь кого-то где-то сбил. Что говорит скорее о полезности данного типа в боевых условиях, чем о бесполезности

      Реальный боец, не для парадов и демонстраций на выставках. На нем вся грязь войны

      А полеты на больших углах атаки, видимо, оказались не самой важной характеристикой для истребителя данного назначения

      Проект двухкилевого F-16 P.1202, но об этом хотелось подробно в др раз
      1. Кот Кузя
        Кот Кузя Сегодня, 08:03
        0
        Произведено 670 самолётов.Поставлен в 8 стран и будет поставлен ещё в 6- вот и ответ на вопрос вынесенный в заголовок статьи. А вот российский аналог пока только в макете и как бы он не стал соответствовать первой части названия статьи, как бы не повторил историю с с-57.
      2. EvilLion
        EvilLion Сегодня, 08:56
        -1
        Без понимания зачем эти большие углы атаки нужны, их обсуждение лишено смысла.
  2. jonht
    jonht Сегодня, 05:36
    -10
    Ода F-35? Как правильно заметил автор еще в начале статьи, большая часть данных под грифом "сов. секретно", то есть имеем очередной перелив из пустого в порожнее, правда все "сплетни" в одной статье. Двоякое впечатление. hi
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 06:06
      +6
      Ода F-35?

      Виноват, не указал сразу что пингвин не способен летать)))
      то есть имеем очередной перелив из пустого в порожнее, правда все "сплетни

      Очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление

      Автор наоборот старался отойти от пустых споров и сплетен о непроверенных ТТХ. Все о чем сказано - воочию наблюдаемые приемы и элементы конструкции.
      1. saturn.mmm
        saturn.mmm Сегодня, 06:51
        -1
        Цитата: Santa Fe
        Автор наоборот старался отойти от пустых споров и сплетен о непроверенных ТТХ. Все о чем сказано - воочию наблюдаемые приемы и элементы конструкции.

        Кадры, на которых представлены полеты на критических и закритических углах атаки. Фактически спиной вперёд.
        По моему непрофессиональному мнению эти кадры указывают что самолет летит в штопоре, то-есть самолет проверяли на возможность выхода из различных видов штопора.
    2. PPD
      PPD Сегодня, 09:35
      0
      Ну почему же. Кое что известно.
      Про обшивку, теряющую свойства достаточно быстро. Из за чего пребывание на сверхзвуке длительное время нежелательно.
      Да недостатков, приближающихся в 1000.
      Хотя да, многое под вопросом, например- насколько вообще необходим постоянный сверхзвук. Скорость и манёвренность вещи, мягко говоря разные.
      Ну и реальная дальность, с которой пускают ракеты, сильно ниже максимальной.
      И.т.д. wink
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:36
    -13
    Реклама американских производителей от еврейских товарищей.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 06:08
      +9
      Реклама американских производителей от еврейских товарищей.

      К счастью или наоборот к сожалению, автор не является представителем указанной национальности
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:37
        +2
        Цитата: Santa Fe
        Реклама американских производителей от еврейских товарищей.

        К счастью или наоборот к сожалению, автор не является представителем указанной национальности
        Реклама - реклама, не отпирайтесь! Причём кое-где недостоверная. laughing


        Ладно вид строго сверху показан, мало ли как радар вывернули, но с каких пор радар стал показывать тени от деревьев! laughing
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 09:20
          +1
          с каких пор радар стал показывать тени от деревьев!

          Владимир, тени на радарных снимках это обычное явление

          Т.н «Тень» возникает там, где луч радара не может осветить поверхность земли. Рядом с вертикальными объектами или на крутых склонах.

          Иногда возникает ПЕРЕД объектом, если луч многократно отражается вниз-в сторону и не попадает на антенну

          Области будут казаться темными на изображении, так как антенна не получила сигнала из этого места

          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 09:30
            -1
            Цитата: Santa Fe
            Владимир, тени на радарных снимках это обычное явление

            "Вы втираете какую то дичь" - великая цитата. Путать непросматриваемую область и ТЕНЬ от ДРУГОГО источника излучения, хоть светового хоть какого, это извините уровень рекламщика и эти Ваши дополнительные две картинки только усугубляют впечатление.
    2. ares1988
      ares1988 Сегодня, 08:16
      +1
      Ну во-1: "еврейские товарищи" самолёт уже купили, получили и успешно на нём летают. Что им рекламировать то? Они и так уже о нём всё знают. Во-2: вряд ли товарищи (причем вне зависимости от их национальности) при закупке такой техники ориентируются на статьи на ВО (при всём уважении к изданию).
  4. gregor6549
    gregor6549 Сегодня, 06:38
    +5
    Олег, спасибо за статью. Приятно читать непредвзятый анализ ТТХ самолета о котором спорили ещё когда он был в планах и спорят до сих пор многочисленные эксперты и любители авиатехники из самых разных стран. А пока они спорят «Васька слушает - да ест», размножаясь при этом приличными темпами. А количество дело такое-имеет свойство превращаться в качество.
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:03
    +2
    Статья великолепная, все разложено по полочкам. Но только конкретная практика, т.е. участие в широких боевых действиях, подтвердит или опровергнет сделанные выводы. Возможно вылезут такие косяки или наоборот достоинства, о которых никто даже и помыслить не мог. hi
  6. Петр не первый
    Петр не первый Сегодня, 07:10
    -1
    Подробное описание конструкции и РЛЭ истребителя «Лайтнинг» станут доступны в ближайших выпусках «Моделист-Конструктор» за 2021 год. Там в приложении «Электроника для начинающих» появится схема сборки радиолокатора APG-81 из 1676 приёмо-передающих модулей.

    А писали, что АФАР сложно и дорого! Надо нашим производителям показать схемы в "Моделист-Конструктор", пусть воспользуются готовым решением для начинающих. :)
    А если это будет уже готовый набор "Электроника для начинающих" за 4 - 6 тысяч рублей, то пусть покупают, собирают и устанавливают. :)

    Я бы эту часть про журнал "Моделист-Конструктор" выкинул из статьи. Она лишняя в статье про самый массовый самолёт пятого поколения.
  7. looker-on
    looker-on Сегодня, 08:13
    +2
    Прекрасная статья. Хотелось бы ещё раздел о рабочем месте пилота и его оснащении. Там есть что рассказать.

  8. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:15
    +1
    Спасибо Олегу за статью.
    Американцы как были, так и остаются одними из лидеров в авиастроении. Ошибки есть у всех, но ведь "не ошибается только тот, кто ни чего не делает"... Су-27 тоже рождался "в муках", а что в результате получилось, об этом весь мир знает.
    Проблема заключается в том, что он летает, он массово производится, летает в трех основных модификациях, в разных странах... И это проблема для России, ибо Су-57 летает, но до массовости еще далеко...
  9. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 08:15
    +1
    Да как автор посмел высказать хоть одно слово о положительных качествах этого безобразия!? На чью мельницу он льёт воду?!
    Это же явным образом тайный наброс на вентилятор очернения отечественного военпрома!
    Таких, с позволения сказать "авторов", ни в коем случае нельзя допускать до столь высокой трибуны, коей является ВО!
    Сегодня они расхваливают общеизвестное любому диван-эксперту ведро с гайками, а завтра дойдут до того, что страшно даже представить, скажут доброе слово в отношении чего-нибудь ещё более ужасного, чем непременно высыпят соль на их и так истерзанные нежные сердца и кровоточащие раны!
  10. Benk
    Benk Сегодня, 08:33
    +2
    Спасибо, интересно.
    В технике не бум-бум, но это пожалуй одна из немногих реально интересных статей за последнее время, побольше бы таких.
    Недавно на одном достаточно известном авиаресурсе увидел схемограмму китайского J-20, на которой указаны все элементы этого самолета, плюс перевод материала поэлементного сравнения нового китайского вертолета Z-20 и американского UH-60 Black Hawk, это действительно потрясающе смотрелось. Хотелось бы что-то подобное увидеть и в отношении F-35 и это не претензия к автору, уточню.
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:35
    -1
    Вывод: F35 никому не нужный самолет, созданный для войны которая не произойдет, а так же для впаривания союзникам. Воевать же будут F16,15 и А10. Хороший распил бюджетных средств.
  12. EvilLion
    EvilLion Сегодня, 08:46
    0
    По указанной причине F-35 не может уступать в маневренности упомянутому F-16.


    А почему он должен уступать F-16, когда сам F-16 всегда был так себе самолетик, а тяговооруженность F-35 примерно соответствует "суперхорнету".

    Утверждения о негативном влиянии широкого фюзеляжа на скоростные качества «Лайтнинга» не вызывают большого доверия. Главным источником сопротивления в полете было и остаётся крыло. Десятки квадратных метров, установленные под углом к воздушному потоку. Вклад фюзеляжа в создание сопротивления весьма незначителен.


    Я бы не сказал, что это совсем так. Сопротивление от площади поверхности тоже нарастает, и узконосые, но длинные самолеты с жидкостными двигателями времен ВМВ как-то не сильно меньшее сопротивление имели, по сравнению с тупоносыми воздушниками и явного превосходства той или иной схемы война не выявила.

    F-135, который развивает большую тягу, чем оба двигателя истребителя МиГ-35


    Но он и крупнее, другого класса изделие, впрочем, 2 РД-33 - это явно тяжелее, чем 1 F-135, и именно отсюда вырастает мое непризнавание J-31 чем-то большим, чем прототип, т. к. если китайцы не могут поставить мотора, как на F-35, то вся идея самолета такой же размерности становится пшиком.
    1. KKND
      KKND Сегодня, 09:29
      +1
      Цитата: EvilLion
      А почему он должен уступать F-16, когда сам F-16 всегда был так себе самолетик, а тяговооруженность F-35 примерно соответствует "суперхорнету".

      Старый F-16C Block 50 с 50% топлива и аналогичным вооружением превосходит по тяговооруженности F-35A c 50% топлива и таким же вооружением. А учитывая что у него меньше момент инерции и скорее всего мидель то Олег просто натянул сову на глобус.
      Цитата: EvilLion
      Сопротивление от площади поверхности тоже нарастает, и узконосые, но длинные самолеты с жидкостными двигателями времен ВМВ как-то не сильно меньшее сопротивление имели, по сравнению с тупоносыми воздушниками и явного превосходства той или иной схемы война не выявила.

      Потому что Олег забыл рассказать что на сопротивлению движению тел в воздухе также влияет их длинна. Чем длиннее тело при одинаковом миделе и форме тем больше сопротивление в следствии трения частиц воздуха о бока.
  13. vvvjak
    vvvjak Сегодня, 08:49
    +2
    Ну и где ответ на вопрос:
    F-35. Истребитель денег или серьёзное оружие?

    Или читатель сам должен сделать выводы, исходя из собственного мировоззрения
  14. EvilLion
    EvilLion Сегодня, 08:53
    +1
    Летчики полагались не на второй, исправный двигатель, а на катапультное кресло и крепость парашютных строп.


    Катапультирование опасно, так что тащить машину будут до последнего, опять же перспективы купания в море, или беготня по горам от головорезов, которым лучше в плен не попадать, пилотов не слишком радуют.
  15. sav
    sav Сегодня, 09:11
    0
    Олег, спасибо за материал. Для меня он был полезен - разрешил пару вопросов о самолетах
  16. KKND
    KKND Сегодня, 09:11
    +2
    Отечественные и зарубежные истребители 5-го поколения используют ромбовидное (трапециевидное) крыло.

    Крылья как 5-го так и 4-го поколения истребителей(F-16,Миг-29, Су-27) являются трапециями, к ромбам они отношения не имеют от слова совсем.
    Здесь высокие несущие свойства на дозвуковых скоростях сочетаются с высокой жёсткостью крыла.

    Можно узнать каким образом классическая трапеция F-22 своей формой резко повышает жесткость крыла по сравнению с прямоугольной трапецией F-16? И каким именно, в какой плоскости силам повышается жесткость? И нечего что жесткость крыльев обычно повышается классическими фермами?
    можно понять причины растущего интереса, связанного с новым крылом.

    В чем была проблема создания крыла такой формы раньше?
    Которое позволяет продолжительный полет на околозвуковых (сверхзвуковых) скоростях.

    Такие большие по относительной площади крылья создают огромную подъемную силу но также огромное сопротивление, продолжительный полет на больших скоростях быстро "съест" все топливо.
    При отсутствии тенденций к возникновению сильных вибраций на высокой скорости и малых высотах — неустранимому свойству всех истребителей прошлых поколений.

    Самолеты с изменяемой геометрией крыла передают привет этому неустранимому свойству, потом даже и если вибрации и присутствуют связаны они скорее с экранным эффектом а не с сильными изгибами крыла.
    При таком расположении вертикальное оперение не попадает в аэродинамическую «тень» крыла. Что позволяет сохранить управляемость и вернуть истребитель с больших углов атаки.

    Кили отвечают за стабилизацию самолета в воздухе, и рысканье, на тангаж они не влияют.
    По некоторым сведениям, тот терял путевую устойчивость и способность управляться при углах атаки немногим более 10 градусов.

    Смешно wassat
    При таком расположении вертикальное оперение не попадает в аэродинамическую «тень» крыла. Что позволяет сохранить управляемость и вернуть истребитель с больших углов атаки.....
    «Рафали», «Грипены» и «Еврофайтеры» не подвержены данной проблеме, т.к. используют иные аэродинамические схемы планера с передним горизонтальным оперением.

    Причем здесь аэродинамическая тень от крыла, киль и горизонтальный стабилизатор я вообще не понял, походу Олег перепутал киль и горизонтальный стабилизатор.
    По указанной причине F-35 не может уступать в маневренности упомянутому F-16.

    Маневренность в первую очередь зависит от тяговооруженности,сопротивления и момента инерции самолета а не от конструкции киля.
    Неизвестное широкой публике «правило площадей» и бесплодные дебаты о границах самого понятия (какая компоновка у F-15 и F-16 — полуинтегральная или неинтегральная?) мы оставим для другого случая.

    При чем тут "правило площадей" аэродинамиков и интегральная компоновка термин конструкторов?
    Утверждения о негативном влиянии широкого фюзеляжа на скоростные качества «Лайтнинга» не вызывают большого доверия. Главным источником сопротивления в полете было и остаётся крыло. Десятки квадратных метров, установленные под углом к воздушному потоку. Вклад фюзеляжа в создание сопротивления весьма незначителен.

    А ничего что при горизонтальном полете частицы воздуха падают на крыло под большим углом а на фюзеляж под малым к нормали? В любом случаи хотелось бы хотя бы приблизительных расчетов а не парадоксального факта.
    О том, что тяговооруженность при нормальной взлетной массе лежит в принятом диапазоне для истребителей 4/5 поколений, свидетельствуют кадры с полетами на закритических углах атаки, «спиной» вперёд. Такое возможно, в первую очередь, за счёт внушительной тяги Пратт&Уитни.

    Такое возможно за счет распределения сил, созданных конструкцией самолета. Можно набрать скорость выключить двигатель и сделать тоже самое, за счет инерции.
    Что касается ситуации с отказом двигателя, инциденты опровергают мнение о большей надёжности истребителей с двумя двигателями. Потеря тяги становилась критической ситуацией, лишая пилотов возможности продолжить полет. Летчики полагались не на второй, исправный двигатель, а на катапультное кресло и крепость парашютных строп.

    Бред. Можно при отказе всех двигателей посадить самолет за счет накопленной энергии. Один работающий двигатель в любом случаи энергию добавляет до посадки.
    Факт: за последние несколько десятилетий в воздушных боях, где применялись истребители 4-го поколения, 100 % побед было одержано с применением ракет (УРВВ) средней и большой дальности.

    Бред, долго объяснять но полный бред.
    У АФАР меньшая излучаемая мощность и дальность обнаружения. Из положительных аспектов — расширенные углы обзора, одновременное сопровождение воздушных и наземных целей, большая скрытность при работе.

    Бред. Основные преимущества АФАР частота формирования лучей и надежность и низкая стоимость жизненного цикла. одновременное сопровождение воздушных и наземных целей возможно и другими типами РЛС, расширенные углы обзора обеспечиваются поворотом рефлекторов любых антенн вплоть до сферы, мощность и дальность вообще не к селу не к городу.
    В статье еще полно ляпов, но разбирать лень.
    1. ZlodeyTim
      ZlodeyTim Сегодня, 09:34
      0
      Это как Вы собираетесь в воздухе заглушить и запустить реактивный двигатель?
      1. KKND
        KKND Сегодня, 09:39
        0
        Цитата: ZlodeyTim
        Это как Вы собираетесь в воздухе заглушить и запустить реактивный двигатель?

        Обычно это делается набегающим потоком воздуха, так же есть системы отбора воздуха от второго двигателя, иногда на некоторых самолетах есть ВСУ.
        Зачем вы о частностях? Инерция в теории позволяет летать без двигателя. И это не далекая теория все ракеты ВВ особенно средней и большей дальности большую часть пути идут по инерции.
  17. riwas
    riwas Сегодня, 09:43
    0
    На счет малозаметности. F-35 в Сирии наверняка попадал под наши РЛС. Известны ли данные об эффективности работы наших РЛС по F-35?