Ташкент. Август 2021. Память о Великой Отечественной

Сижу и думаю, чему же посвятить эту статью?
Может, Смоленскому сражению в августе 1941 года, когда две армии под командованием Рокоссовского (16-я и 20-я) в тяжелейших боях прорвали фронт окружения?
Или вспомнить Киевскую оборонительную операцию?
Либо же сражения на подступах к Сталинграду, на Северном Кавказе в августе 1942 года? Август 1943 года, освобождение Харькова, сражения на «Миус-фронте», Курская наступательная операция? Август 44-го, август 45-го – выход на государственную границу СССР, наступательные операции в Манчьжурии?
Это все наша история. Та самая владычица прошлого, нашей памяти, гордость за наших предков.
Пожалуй, все эти исторические события уже описаны гораздо более профессиональными товарищами, чем я. И десант на Муста-Тунтури, и Яссо-Кишеневская операция, и многие-многие другие эпизоды той, самой страшной в истории наших народов войны.
А я просто попытаюсь показать Вам, как хранится память о тех временах у нас, в Ташкенте.
Так же как и театр начинается с вешалки, музей начинается – со входа.
Вход, конечно, боковой – не главный, но по мне-таки – довольно симпатичный. Когда-то на территории музея располагалась районная администрация, и стоял одинокий памятник генерал-майору Сабиру Рахимову. Теперь же памятник превратили в Курган Славы, и по соседству с боевым генералом установили бронзовую скульптурную композицию – «Воины-победители».
Красноармейцы и командиры Рабоче-крестьянской Красной армии заслуженно заняли свое место рядом с военачальником. Прямо под курганом, на котором разместились бронзовые воины, расположена главная экспозиция музея – но мы туда придем чуть позже. А пока что барельефы.
А это – главная аллея музея, начинается от фонтана, сделанного в виде ордена Победы (увы, снимал днем, и поэтому фонтан невзрачен. Но ночью, с подсветкой и игрой струй воды – он великолепен).
Историки спорят и спорят – кто же затеял ту войну?
Пытаются пересмотреть какие-то события – в чем-то оправдать те или иные страны, либо, наоборот – обвинить во «всех тяжких». Но ведь не эти самые «горе-историки» пережили ее – а многие миллионы людей, живших в СССР. К примеру, вот эта женщина – Зульфия Закирова, «Зульфия-ая» (Мать Зульфия):
Все пятеро ее сыновей сгинули в огне войны – не вернулись домой, не обняли мать. Причем последний ее сын ушел на фронт прямо со школьной скамьи, даже не успев создать семью. Скульптурная композиция называется «Ода стойкости».
Или же эти сотни тысяч узбекистанцев, не вернувшиеся с полей сражений.
Мы их помним всех. И, благодаря тысячам неравнодушных людей по всему бывшему СССР, этот список все еще дополняется.
Кроме того, во время войны Узбекистан принял, накормил и обогрел сотни тысяч детей, потерявших кров и родителей. Они смогли здесь найти новые семьи, сполна получить всю теплоту сердец, новую «малую Родину».
На панно справа изображен момент, как жители Узбекистана прямо с вокзала забирают детей в свои семьи.
Собственно, плавно перейдем к музейным инсталляциям. И начнем с уличных экспозиций.
Вот небольшой оборонительный рубеж.
Естественно, по окопам шныряют дети – им все это интересно.
Уличная экспозиция – бронетехника и артиллерия.
Надписи на броне: Т-70 «За Родину!», Т-34-85 «От Трудящихся Узбекистана». Примечание по поводу латиницы см. чуть ниже
Сбоку притулился и ПТ-76, но я не стал его брать в кадр – хоть у меня к нему очень и очень «нежные чувства». Это первый танк, за рычаги которого я сел в детстве на Дальнем Востоке.
По сути, музей находится на балансе МО РУз – и поэтому, наверное, в экспозицию добавили и образцы послевоенной техники (к примеру, есть еще и орудия Т и МТ-12 «Рапира», зенитное орудие С-60), на которых я тоже не стал акцентировать внимание.
Надеюсь, что подписывать эти фотографии не надо. Вы без труда и сами узнаете танки, САУ и орудия Победы – Т-70, и ИС-2, ИС-3, СУ-100 и Т-34, ИСУ-152 и БС-3. Д-1 и М-30, БМ 13, ЗиС-3 и ЗиС-2. 45-мм орудия и 82-мм минометы.
Авиационная часть экспозиции пока что довольна бедна. Главный тут, конечно же, Ли-2, тот самый трудяга «Дуглас», получивший советское название по фамилии авиаконструктора с эвакуированного в Ташкент авиационного предприятия, и благодаря этому человеку в Ташкенте появился микрорайон – Лисуново.
Это оригинальный летавший самолет, не макет. А вот Ил-2, Ла-7 и Як – макеты.
Следующий пункт экспозиция – Ташкентский вокзал.
Скрупулёзно воссозданный внешний вид и интерьеры.
Кстати, насчет аутентичности надписей на латинице: в 1939 и 1940 годах в Узбекистане была введена латинская графика (к примеру, метрики моих матери и отца были сделаны на латинице). Так что в те времена тоже была путаница с латиницей и кириллицей.
Итак, интерьеры.
Наверное, пора перейти и к основной экспозиции.
Как я уже отмечал выше, она расположена прямо под «Курганом Славы» со скульптурами воинов-победителей.
Это начало экспозиции. Дальше идут инсталляции, документы, экспонаты, посвященные военным дням.
Вроде как горное 76,2-мм орудие образца 1938 года, если я не ошибаюсь.
А это уже, скорее всего, 1944 год, судя по Т-34-85.
Собственно, орден Победы и все три степени ордена Славы.
Знаменная группа – копии боевых знамен десятков частей и соединений, сформированных и отправленных на фронт из Узбекистана.
В годы войны Узбекистан превратился в здравницу. Тысячи и тысячи бойцов и командиров РККА восстановили тут свое здоровье и вернулись на фронт – громить врага.
Кроме того, работники тыла – оборонных заводов, эвакуированных в Узбекистан, а также колхозники, животноводы и работники культуры – изо всех сил приближали Победу.
Многие тысячи узбекистанцев также воевали и за линией фронта – принимали участие в партизанском движении.
Вот, собственно, и все, что я хотел сегодня рассказать про Музей Победы в Ташкенте.
Второй этаж экспозиции я специально не стал тут выставлять – приезжайте в гости, осматривайте сами.
Съемки в музее были сделаны 31-го июля. В тот же вечер я вышел погулять на свежий воздух у дома и умилился от такой вот картины:
У нас в Узбекистане с 5-го августа 12 дней идут вступительные экзамены в вузы. Абитуриенты сидят ночью у махаллинского комитета (махалля – самое мелкое муниципальное самоуправление в Узбекистане, по типу – «коммуны») и готовятся. Я увидел этих мальчиков и девочек и не выдержал – попросил щелкнуть их для истории. А они как «прицепились» ко мне – «А вы, собственно, кто?» Я и выдал, не подумавши, что за плечами у меня мехмат. И все – до утра они от меня уже не отстали, сидели и готовились вместе. Даже пришлось со скрипом вспоминать узбекскую математическую терминологию.
Вот они, настоящие наследники наших великих предков, победивших в той страшной войне. Они все помнят. И будут помнить. И будущее Узбекистана – в их руках. В руках умных, мотивированных на учебу молодых парней и девушек. Они и есть – Узбекистан настоящий.