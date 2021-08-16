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Береговой ракетный комплекс «Нептун». Производство, проблемы и новый облик

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Опытный комплекс "Нептун", выполненный на украинских шасси. Фото Генштаб Украины


В недавнем прошлом украинская промышленность смогла разработать, испытать и довести до принятия на вооружение береговой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Не так давно началось серийное производство подобной техники, и уже готовы первые боевые и вспомогательные машины. При этом к моменту запуска серии технический облик комплекса изменился – в связи с объективными проблемами украинской промышленности.

Опытный облик


Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» предназначается для борьбы с надводными целями малого и среднего водоизмещения. Он включает несколько основных средств. Это подвижный командный пункт дивизиона РКП-360, самоходная пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 и транспортная ТМ-360, а также противокорабельная ракета Р-360 «Нептун».

Как сообщается, ракетный дивизион включает 19 ед. техники – один командный пункт и по шесть пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. Каждая пусковая установка несет по четыре контейнера с ракетами. Такое же количество ТПК перевозят транспортная и транспортно-заряжающая машина. Таким образом, один дивизион может единовременно иметь до 72 ракет, в т.ч. 24 готовых к запуску.


Испытания ракеты, 2020 г. Изделие выходит из ТПК. Фото Генштаб Украины

Отдельные компоненты «Нептуна» демонстрировались на выставках с 2015 г. Весной 2016 г. опытный комплекс впервые осуществил пуск ракеты. Испытания и тестовые запуски ракет продолжались до 2019-20 гг. По всей видимости, по мере продолжения испытаний проводились те или иные доработки. При этом общий состав и основные особенности облика комплекса оставались неизменными.

Одной из основных задач проекта «Нептун» являлась максимальная локализация производства и сокращение зависимости от иностранных поставок. Наиболее ярко и заметно это проявилось в контексте шасси для средств комплекса. Опытный ракетный комплекс построили на базе автомобилей Кременчугского автозавода. Так, пусковую установку выполнили на четырехосном шасси КрАЗ-7634, а прочие компоненты построены на трехосных автомобилях, таких как КрАЗ-6322 и т.д.

Головным разработчиком и изготовителем ракеты Р-360 является киевское КБ «Луч». Также к производству привлечены предприятия «Мотор Сич» (маршевый турбореактивный двигатель), «Радионикс» (головка самонаведения) и т.д.

На новом этапе


Испытания комплекса «Нептун» официально завершились к середине 2020 г. Почти год назад, 23 августа, комплекс приняли на вооружение украинской армии. Примечательно, что на момент появления подобного приказа РК-360МЦ существовал только в виде опытного экземпляра. Серийное производство планировалось, но заказ на него отсутствовал.


Испытания 2019 г. Фото "Укроборонпром"

В октябре украинское Минобороны сообщило, что в ближайшее время найдет необходимые деньги и закажет первый дивизион ракетных комплексов. Контракт на производство и поставку планировалось подписать до конца года. Формально это обещание выполнили.

В последних числах декабря концерн «Укроборонпром» сообщил о подписании первого соглашения о серийном производстве «Нептуна». Как планировалось ранее, предусматривается поставка одного дивизиона в составе 19 боевых и вспомогательных машин, необходимого количества ракет и различного оснащения. Стоимость заказанной продукции не уточнялась.

Сообщалось, что первый дивизион передадут заказчику до конца 2021 г. Однако недавно стало известно о смещении сроков: поставки завершатся в первом квартале 2022-го. В середине следующего года первый серийный дивизион заступит на боевое дежурство на одном из участков побережья.

Начат процесс подготовки личного состава и освоения техники. Для этого в середине марта береговым войскам передали единственный опытный комплекс. Боевые и вспомогательные машины без ракет будут использоваться в учебных целях. При этом есть основания сомневаться в эффективности такого обучения. На последних стадиях облик «Нептуна» был вновь изменен, что скажется на его эксплуатации и повлияет на особенности подготовки расчетов.


Серийная пусковая установка УСПУ-360 на импортном шасси. Фото Defense Express

Техника в серии


К настоящему времени ГККБ «Луч» и смежные предприятия успели запустить серийное производство техники всех основных типов. По сообщениям украинской прессы, уже готово семь пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. Строительство продолжается, и уже в ближайшем будущем ожидается появление новых боевых и вспомогательных единиц.

24 августа семь построенных изделий планируют показать на параде, посвященном 30-летию независимости Украины. При этом уже опубликованы первые фотографии новых машин и некоторые сведения о них. Подобные публикации показывают, что накануне запуска серии проект «Нептун» претерпел существенные изменения.

Состояние предприятия «КрАЗ» в настоящее время оставляет желать много лучшего, и его способность строить технику в заданные сроки и в нужных количествах вызывает сомнения. В связи с этим комплекс РК-360МЦ был переведен на новые шасси. Теперь в качестве носителей всех основных средств используются чешские автомобили Tatra T815.

Пусковая установка УСПУ-360 и транспортно-заряжающая ТЗМ-360 выполнены на четырехосной модификации T815 с бронированной кабиной. Изделия ТМ-360 построены на унифицированном шасси с тремя осями и незащищенной кабиной. Конфигурация целевого оборудования повторяет облик опытного комплекса.


Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360. Фото Defense Express

Планы на будущее


В ближайшие дни построенные средства первого серийного комплекса «Нептун» будут задействованы в праздничных мероприятиях. При этом будет продолжаться производство оставшихся изделий для формирования будущего дивизиона. По плану, готовый комплект передадут вооруженным силам в первом квартале 2022 г. Однако нет никаких гарантий, что сроки выполнения работ вновь не пересмотрят.

Ранее сообщалось, что береговые войска ВМС Украины нуждаются в трех дивизионах комплексов РК-360МЦ. Заказ на производство второго комплекта пока не поступал. Вероятно, его разместят только после окончания работ по первому, т.е. к середине 2022 г. Сроки выполнения подобного контракта предугадать трудно. То же касается и гипотетического третьего дивизионного комплекта, работы по которому начнутся лишь в отдаленном будущем – если, конечно, его закажут.

В случае выполнения всех существующих планов в распоряжении украинских береговых войск появится три дивизиона «Нептунов», включающие большое количество техники всех типов. Так, в состав такой ракетной группировки войдут три командных пункта РКП-360, 18 пусковых установок с боекомплектом 72 ракеты, а также 36 транспортных машин и ТЗМ с запасом из 144 изделий Р-360. Однако возможно сокращение планов с соответствующим уменьшением численности изделий.

Реальные перспективы


Имеющиеся планы по строительству трех дивизионных комплектов и большого количества противокорабельных ракет выглядят весьма смелыми, причем настолько, что даже вызывают сомнения. Имеются различные проблемы экономического, организационного и технологического характера, каждая из которых может тем или иным образом ударить по запущенному производству.


Транспортные ТМ-360. Фото Defense Express

Есть повод сомневаться, что украинские вооруженные силы смогут своевременно и в полном объеме профинансировать производство «Нептунов». Кроме того, под вопросом способность промышленной кооперации обеспечить производство всех требуемых изделий в запланированном количестве.

Следует отметить, что украинские военные могут проявлять определенный оптимизм. С момента размещения заказа на первый дивизион прошло около семи с половиной месяцев, и за это время подрядчик построил 7 машин. Еще несколько единиц должны находиться на сборке. Соответственно, постройка всех 19 изделий до конца 1 квартала следующего года выглядит вполне возможной.

Любопытно, что успешное выполнение заказа на серийное производство никак не повлияет на технические недостатки комплекса. Дело в том, что ракета Р-360 представляет собой переработанный вариант советской ПКР 3М24 «Уран». Несмотря на все доработки, технические и боевые характеристики «Нептуна» остаются на недостаточном уровне. Кроме того, после последних нововведений комплекс РК-360МЦ должен столкнуться с трудностями по линии эксплуатации иностранных шасси.

Таким образом, несмотря на успешное завершение разработки и официальное принятие на вооружение, ситуация вокруг береговых ракетных комплексов РК-360МЦ «Нептун» остается достаточно сложной. Заказчику и исполнителям все еще необходимо решить целый ряд экономических, организационных, производственных и технических вопросов, и серьезные поводы для оптимизма отсутствуют. Впрочем, удивляться не приходится. Все эти явления – и их негативные последствия – давно стали привычными спутниками украинских проектов.
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15 комментариев
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  1. Xlor
    Xlor Сегодня, 06:00
    0
    Я зарплату так не жду,  как очередную статью про оружие майданутых!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:37
      +2
      Цитата: Xlor
      зарплату так не жду

      Зарплата - вещь очень нужная, в отличии от оружия майданутых ! feel
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:44
    0
    Как часто и как много пишут о том чего просто не может быть.
    А именно так и звучало большинство комментариев года три назад.
    Потому что:
    Все спецы уехали в Польшу на клубнику, заводы растащили на металл... и и. д.
    А у авторов все никак не отбавляется материала для написания статей.
  3. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 06:51
    -3
    Ну какие планы на будущее могут быть у рагулей? Только один - ответ за содеянное. А инженеры пусть работают, может когда-нибудь наработки пригодятся.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:50
    -2
    Один дивизион может и вымучают, с грехом пополам. Угрожать кому станут? Он ведь одноразовый будет. Только соберётся куда стрельнуть, как его уже и нет...
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:50
      -1
      В ВКС есть много Х-22, которые, как я думаю, уже давно подлежат списанию, а тут такой вариант для утилизации нарисовывается, одна чушка БЧ весом в тонну как раз весь дивизион "Нептунов" и накроет, ТУ-22М3 3 штуки таких несёт, формально ПКР, но вариантов исполнения много, в том числе и для наземных целей и противорадиолокационные
      1. agond
        agond Сегодня, 09:04
        0
        И все же было бы лучше если транспортно пусковая машина будет на базе Камаза , и ракеты возить не по четыре , а по две, оно не как заметно, легче маскировать и потом одна ракета по любому стоит дороже всей машины
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 09:44
    +1
    Заказчику и исполнителям все еще необходимо решить целый ряд экономических, организационных, производственных и технических вопросов, и серьезные поводы для оптимизма отсутствуют.

    А какие там технические вопросы?
    Разве что Краз усё, так Татрой обошлись. Это не вопрос. В ракетном к омплексе шасси не главное, хоть на телегу погрузи да верблюда запряги.
    Хоть тут наши "знатоки" и улюлюкали и предрекали полный провал, небратья таки ракету зробили. Значит еще не всё проскакали и не все в польшу на сельхозработы уехали. Остаётся нам надеятся лишь на организационные трудности, ну и чтоб денег не дали.
    А то такая "граната" к обезьяне в руки попадет, что нам может много хлопот доставить.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:30
      -1
      Цитата: Пиджак в запасе
      А то такая "граната" к обезьяне в руки попадет, что нам может много хлопот доставить.

      Там ни слова нет про целеуказание. По морским целям ЭТО кто будет наводить? С "Байрактаров"?
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Сегодня, 12:44
        -4
        Здравствуйте. Для целеуказазания можно использовать байрактары. Они подсвечивают цели с расстояния в 60 км. В украинской армии есть и морские версии байрактаров. Нептун уступает российским разработкам, но ракета получилась хорошая. Она опасна для кораблей противника.
      2. Holgerton
        Holgerton Сегодня, 13:13
        +3
        Доброго времени суток, там нет ни слова про целеуказание лишь благодаря лени и/или некомпетентности Скоморохова, который стаскивая с сайта Defense Express фото для своей статьи, удобно "забыл" вставить фото РЛС "Минерал-У", которые находятся на том же самом ресурсе.



        1. Holgerton
          Holgerton Сегодня, 14:22
          0
          Скоморохова

          Прошу прощения, не Схоморохова, а Рябова, иногда путаю их из-за схожей манеры письма.
    2. Александр Псевдоним
      Александр Псевдоним Сегодня, 13:29
      -2
      Здравствуйте. Пришлось помучиться с ракетным топливом и и ГСН. Остальное не так и сложно было. Документация то вся была по советской ракете.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:41
    -1
    С учетом того, что в бандероваффен не платят зарплату и контрактники не выходят на службу (работу), фраза : "Найдут финансирование - не слабо повеселила")))
  7. gkabx
    gkabx Сегодня, 12:42
    +4
    Можно было и видео выложить