Береговой ракетный комплекс «Нептун». Производство, проблемы и новый облик

В недавнем прошлом украинская промышленность смогла разработать, испытать и довести до принятия на вооружение береговой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Не так давно началось серийное производство подобной техники, и уже готовы первые боевые и вспомогательные машины. При этом к моменту запуска серии технический облик комплекса изменился – в связи с объективными проблемами украинской промышленности.
Опытный облик
Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» предназначается для борьбы с надводными целями малого и среднего водоизмещения. Он включает несколько основных средств. Это подвижный командный пункт дивизиона РКП-360, самоходная пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 и транспортная ТМ-360, а также противокорабельная ракета Р-360 «Нептун».
Как сообщается, ракетный дивизион включает 19 ед. техники – один командный пункт и по шесть пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. Каждая пусковая установка несет по четыре контейнера с ракетами. Такое же количество ТПК перевозят транспортная и транспортно-заряжающая машина. Таким образом, один дивизион может единовременно иметь до 72 ракет, в т.ч. 24 готовых к запуску.
Отдельные компоненты «Нептуна» демонстрировались на выставках с 2015 г. Весной 2016 г. опытный комплекс впервые осуществил пуск ракеты. Испытания и тестовые запуски ракет продолжались до 2019-20 гг. По всей видимости, по мере продолжения испытаний проводились те или иные доработки. При этом общий состав и основные особенности облика комплекса оставались неизменными.
Одной из основных задач проекта «Нептун» являлась максимальная локализация производства и сокращение зависимости от иностранных поставок. Наиболее ярко и заметно это проявилось в контексте шасси для средств комплекса. Опытный ракетный комплекс построили на базе автомобилей Кременчугского автозавода. Так, пусковую установку выполнили на четырехосном шасси КрАЗ-7634, а прочие компоненты построены на трехосных автомобилях, таких как КрАЗ-6322 и т.д.
Головным разработчиком и изготовителем ракеты Р-360 является киевское КБ «Луч». Также к производству привлечены предприятия «Мотор Сич» (маршевый турбореактивный двигатель), «Радионикс» (головка самонаведения) и т.д.
На новом этапе
Испытания комплекса «Нептун» официально завершились к середине 2020 г. Почти год назад, 23 августа, комплекс приняли на вооружение украинской армии. Примечательно, что на момент появления подобного приказа РК-360МЦ существовал только в виде опытного экземпляра. Серийное производство планировалось, но заказ на него отсутствовал.
В октябре украинское Минобороны сообщило, что в ближайшее время найдет необходимые деньги и закажет первый дивизион ракетных комплексов. Контракт на производство и поставку планировалось подписать до конца года. Формально это обещание выполнили.
В последних числах декабря концерн «Укроборонпром» сообщил о подписании первого соглашения о серийном производстве «Нептуна». Как планировалось ранее, предусматривается поставка одного дивизиона в составе 19 боевых и вспомогательных машин, необходимого количества ракет и различного оснащения. Стоимость заказанной продукции не уточнялась.
Сообщалось, что первый дивизион передадут заказчику до конца 2021 г. Однако недавно стало известно о смещении сроков: поставки завершатся в первом квартале 2022-го. В середине следующего года первый серийный дивизион заступит на боевое дежурство на одном из участков побережья.
Начат процесс подготовки личного состава и освоения техники. Для этого в середине марта береговым войскам передали единственный опытный комплекс. Боевые и вспомогательные машины без ракет будут использоваться в учебных целях. При этом есть основания сомневаться в эффективности такого обучения. На последних стадиях облик «Нептуна» был вновь изменен, что скажется на его эксплуатации и повлияет на особенности подготовки расчетов.
Техника в серии
К настоящему времени ГККБ «Луч» и смежные предприятия успели запустить серийное производство техники всех основных типов. По сообщениям украинской прессы, уже готово семь пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. Строительство продолжается, и уже в ближайшем будущем ожидается появление новых боевых и вспомогательных единиц.
24 августа семь построенных изделий планируют показать на параде, посвященном 30-летию независимости Украины. При этом уже опубликованы первые фотографии новых машин и некоторые сведения о них. Подобные публикации показывают, что накануне запуска серии проект «Нептун» претерпел существенные изменения.
Состояние предприятия «КрАЗ» в настоящее время оставляет желать много лучшего, и его способность строить технику в заданные сроки и в нужных количествах вызывает сомнения. В связи с этим комплекс РК-360МЦ был переведен на новые шасси. Теперь в качестве носителей всех основных средств используются чешские автомобили Tatra T815.
Пусковая установка УСПУ-360 и транспортно-заряжающая ТЗМ-360 выполнены на четырехосной модификации T815 с бронированной кабиной. Изделия ТМ-360 построены на унифицированном шасси с тремя осями и незащищенной кабиной. Конфигурация целевого оборудования повторяет облик опытного комплекса.
Планы на будущее
В ближайшие дни построенные средства первого серийного комплекса «Нептун» будут задействованы в праздничных мероприятиях. При этом будет продолжаться производство оставшихся изделий для формирования будущего дивизиона. По плану, готовый комплект передадут вооруженным силам в первом квартале 2022 г. Однако нет никаких гарантий, что сроки выполнения работ вновь не пересмотрят.
Ранее сообщалось, что береговые войска ВМС Украины нуждаются в трех дивизионах комплексов РК-360МЦ. Заказ на производство второго комплекта пока не поступал. Вероятно, его разместят только после окончания работ по первому, т.е. к середине 2022 г. Сроки выполнения подобного контракта предугадать трудно. То же касается и гипотетического третьего дивизионного комплекта, работы по которому начнутся лишь в отдаленном будущем – если, конечно, его закажут.
В случае выполнения всех существующих планов в распоряжении украинских береговых войск появится три дивизиона «Нептунов», включающие большое количество техники всех типов. Так, в состав такой ракетной группировки войдут три командных пункта РКП-360, 18 пусковых установок с боекомплектом 72 ракеты, а также 36 транспортных машин и ТЗМ с запасом из 144 изделий Р-360. Однако возможно сокращение планов с соответствующим уменьшением численности изделий.
Реальные перспективы
Имеющиеся планы по строительству трех дивизионных комплектов и большого количества противокорабельных ракет выглядят весьма смелыми, причем настолько, что даже вызывают сомнения. Имеются различные проблемы экономического, организационного и технологического характера, каждая из которых может тем или иным образом ударить по запущенному производству.
Есть повод сомневаться, что украинские вооруженные силы смогут своевременно и в полном объеме профинансировать производство «Нептунов». Кроме того, под вопросом способность промышленной кооперации обеспечить производство всех требуемых изделий в запланированном количестве.
Следует отметить, что украинские военные могут проявлять определенный оптимизм. С момента размещения заказа на первый дивизион прошло около семи с половиной месяцев, и за это время подрядчик построил 7 машин. Еще несколько единиц должны находиться на сборке. Соответственно, постройка всех 19 изделий до конца 1 квартала следующего года выглядит вполне возможной.
Любопытно, что успешное выполнение заказа на серийное производство никак не повлияет на технические недостатки комплекса. Дело в том, что ракета Р-360 представляет собой переработанный вариант советской ПКР 3М24 «Уран». Несмотря на все доработки, технические и боевые характеристики «Нептуна» остаются на недостаточном уровне. Кроме того, после последних нововведений комплекс РК-360МЦ должен столкнуться с трудностями по линии эксплуатации иностранных шасси.
Таким образом, несмотря на успешное завершение разработки и официальное принятие на вооружение, ситуация вокруг береговых ракетных комплексов РК-360МЦ «Нептун» остается достаточно сложной. Заказчику и исполнителям все еще необходимо решить целый ряд экономических, организационных, производственных и технических вопросов, и серьезные поводы для оптимизма отсутствуют. Впрочем, удивляться не приходится. Все эти явления – и их негативные последствия – давно стали привычными спутниками украинских проектов.