Береговой ракетный комплекс «Нептун». Производство, проблемы и новый облик



Опытный комплекс "Нептун", выполненный на украинских шасси. Фото Генштаб Украины

Опытный облик



Испытания ракеты, 2020 г. Изделие выходит из ТПК. Фото Генштаб Украины

На новом этапе



Испытания 2019 г. Фото "Укроборонпром"



Серийная пусковая установка УСПУ-360 на импортном шасси. Фото Defense Express

Техника в серии



Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360. Фото Defense Express

Планы на будущее

Реальные перспективы



Транспортные ТМ-360. Фото Defense Express

В недавнем прошлом украинская промышленность смогла разработать, испытать и довести до принятия на вооружение береговой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Не так давно началось серийное производство подобной техники, и уже готовы первые боевые и вспомогательные машины. При этом к моменту запуска серии технический облик комплекса изменился – в связи с объективными проблемами украинской промышленности.Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» предназначается для борьбы с надводными целями малого и среднего водоизмещения. Он включает несколько основных средств. Это подвижный командный пункт дивизиона РКП-360, самоходная пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 и транспортная ТМ-360, а также противокорабельная ракета Р-360 «Нептун».Как сообщается, ракетный дивизион включает 19 ед. техники – один командный пункт и по шесть пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. Каждая пусковая установка несет по четыре контейнера с ракетами. Такое же количество ТПК перевозят транспортная и транспортно-заряжающая машина. Таким образом, один дивизион может единовременно иметь до 72 ракет, в т.ч. 24 готовых к запуску.Отдельные компоненты «Нептуна» демонстрировались на выставках с 2015 г. Весной 2016 г. опытный комплекс впервые осуществил пуск ракеты. Испытания и тестовые запуски ракет продолжались до 2019-20 гг. По всей видимости, по мере продолжения испытаний проводились те или иные доработки. При этом общий состав и основные особенности облика комплекса оставались неизменными.Одной из основных задач проекта «Нептун» являлась максимальная локализация производства и сокращение зависимости от иностранных поставок. Наиболее ярко и заметно это проявилось в контексте шасси для средств комплекса. Опытный ракетный комплекс построили на базе автомобилей Кременчугского автозавода. Так, пусковую установку выполнили на четырехосном шасси КрАЗ-7634, а прочие компоненты построены на трехосных автомобилях, таких как КрАЗ-6322 и т.д.Головным разработчиком и изготовителем ракеты Р-360 является киевское КБ «Луч». Также к производству привлечены предприятия «Мотор Сич» (маршевый турбореактивный двигатель), «Радионикс» (головка самонаведения) и т.д.Испытания комплекса «Нептун» официально завершились к середине 2020 г. Почти год назад, 23 августа, комплекс приняли на вооружение украинской армии. Примечательно, что на момент появления подобного приказа РК-360МЦ существовал только в виде опытного экземпляра. Серийное производство планировалось, но заказ на него отсутствовал.В октябре украинское Минобороны сообщило, что в ближайшее время найдет необходимые деньги и закажет первый дивизион ракетных комплексов. Контракт на производство и поставку планировалось подписать до конца года. Формально это обещание выполнили.В последних числах декабря концерн «Укроборонпром» сообщил о подписании первого соглашения о серийном производстве «Нептуна». Как планировалось ранее, предусматривается поставка одного дивизиона в составе 19 боевых и вспомогательных машин, необходимого количества ракет и различного оснащения. Стоимость заказанной продукции не уточнялась.Сообщалось, что первый дивизион передадут заказчику до конца 2021 г. Однако недавно стало известно о смещении сроков: поставки завершатся в первом квартале 2022-го. В середине следующего года первый серийный дивизион заступит на боевое дежурство на одном из участков побережья.Начат процесс подготовки личного состава и освоения техники. Для этого в середине марта береговым войскам передали единственный опытный комплекс. Боевые и вспомогательные машины без ракет будут использоваться в учебных целях. При этом есть основания сомневаться в эффективности такого обучения. На последних стадиях облик «Нептуна» был вновь изменен, что скажется на его эксплуатации и повлияет на особенности подготовки расчетов.К настоящему времени ГККБ «Луч» и смежные предприятия успели запустить серийное производство техники всех основных типов. По сообщениям украинской прессы, уже готово семь пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. Строительство продолжается, и уже в ближайшем будущем ожидается появление новых боевых и вспомогательных единиц.24 августа семь построенных изделий планируют показать на параде, посвященном 30-летию независимости Украины. При этом уже опубликованы первые фотографии новых машин и некоторые сведения о них. Подобные публикации показывают, что накануне запуска серии проект «Нептун» претерпел существенные изменения.Состояние предприятия «КрАЗ» в настоящее время оставляет желать много лучшего, и его способность строить технику в заданные сроки и в нужных количествах вызывает сомнения. В связи с этим комплекс РК-360МЦ был переведен на новые шасси. Теперь в качестве носителей всех основных средств используются чешские автомобили Tatra T815.Пусковая установка УСПУ-360 и транспортно-заряжающая ТЗМ-360 выполнены на четырехосной модификации T815 с бронированной кабиной. Изделия ТМ-360 построены на унифицированном шасси с тремя осями и незащищенной кабиной. Конфигурация целевого оборудования повторяет облик опытного комплекса.В ближайшие дни построенные средства первого серийного комплекса «Нептун» будут задействованы в праздничных мероприятиях. При этом будет продолжаться производство оставшихся изделий для формирования будущего дивизиона. По плану, готовый комплект передадут вооруженным силам в первом квартале 2022 г. Однако нет никаких гарантий, что сроки выполнения работ вновь не пересмотрят.Ранее сообщалось, что береговые войска ВМС Украины нуждаются в трех дивизионах комплексов РК-360МЦ. Заказ на производство второго комплекта пока не поступал. Вероятно, его разместят только после окончания работ по первому, т.е. к середине 2022 г. Сроки выполнения подобного контракта предугадать трудно. То же касается и гипотетического третьего дивизионного комплекта, работы по которому начнутся лишь в отдаленном будущем – если, конечно, его закажут.В случае выполнения всех существующих планов в распоряжении украинских береговых войск появится три дивизиона «Нептунов», включающие большое количество техники всех типов. Так, в состав такой ракетной группировки войдут три командных пункта РКП-360, 18 пусковых установок с боекомплектом 72 ракеты, а также 36 транспортных машин и ТЗМ с запасом из 144 изделий Р-360. Однако возможно сокращение планов с соответствующим уменьшением численности изделий.Имеющиеся планы по строительству трех дивизионных комплектов и большого количества противокорабельных ракет выглядят весьма смелыми, причем настолько, что даже вызывают сомнения. Имеются различные проблемы экономического, организационного и технологического характера, каждая из которых может тем или иным образом ударить по запущенному производству.Есть повод сомневаться, что украинские вооруженные силы смогут своевременно и в полном объеме профинансировать производство «Нептунов». Кроме того, под вопросом способность промышленной кооперации обеспечить производство всех требуемых изделий в запланированном количестве.Следует отметить, что украинские военные могут проявлять определенный оптимизм. С момента размещения заказа на первый дивизион прошло около семи с половиной месяцев, и за это время подрядчик построил 7 машин. Еще несколько единиц должны находиться на сборке. Соответственно, постройка всех 19 изделий до конца 1 квартала следующего года выглядит вполне возможной.Любопытно, что успешное выполнение заказа на серийное производство никак не повлияет на технические недостатки комплекса. Дело в том, что ракета Р-360 представляет собой переработанный вариант советской ПКР 3М24 «Уран». Несмотря на все доработки, технические и боевые характеристики «Нептуна» остаются на недостаточном уровне. Кроме того, после последних нововведений комплекс РК-360МЦ должен столкнуться с трудностями по линии эксплуатации иностранных шасси.Таким образом, несмотря на успешное завершение разработки и официальное принятие на вооружение, ситуация вокруг береговых ракетных комплексов РК-360МЦ «Нептун» остается достаточно сложной. Заказчику и исполнителям все еще необходимо решить целый ряд экономических, организационных, производственных и технических вопросов, и серьезные поводы для оптимизма отсутствуют. Впрочем, удивляться не приходится. Все эти явления – и их негативные последствия – давно стали привычными спутниками украинских проектов.