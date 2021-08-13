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Парад с новым строевым шагом: Глава Минобороны Украины заявил об отходе «от советской системы организации парадов»

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Парад с новым строевым шагом: Глава Минобороны Украины заявил об отходе «от советской системы организации парадов»

На Украине идёт подготовка к военному параду, который должен пройти в день независимости страны – 24 августа. Одним из новшеств парада, как заявлено украинским министерством обороны, станет новый строевой шаг. О нём, как об очередном «достижении» вооружённых сил Украины, заявил глава оборонного ведомства Андрей Таран.


Из заявления Тарана:

Очень символично, что в 2021 году мы отходим от советской системы организации парадов. Не будет традиционного «советского» объезда войск на автомобиле. Да этого уже, пожалуй, нигде и нет, кроме как в России, которая осуществляет против нас военную агрессию, и с которой мы ведём войну.

Это заявление Тарана звучит так, будто всех украинских чиновников обязали при упоминании о России обязательно добавлять два слова «агрессор» и «война».

Новый строевой шаг отличается тем, что ногу военнослужащий поднимает ниже, чем в предыдущем варианте. Изменения коснулись и движений рук военнослужащих. Темп ниже – 110 шагов в течение минуту.

Таран:

Этот строевой шаг более приспособлен к украинским строевым маршам. Он ещё и гораздо удобнее.

Также в министерстве обороны Украины заявили, что «новый шаг» соответствует стандартам НАТО.

Командовать парадом будет командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. По словам Сырского, он горд в связи с тем, что ему поручили ответственную миссию по командованию военным парадом. Украинский генерал добавил, что участвующие в параде военнослужащие ВСУ «намерены показать всю мощь вооружённых сил страны».

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что этот парад станет «уже восьмым парадом независимости, который проводится во время войны».

Комментируя это заявление, Украину можно смело вносить в книгу рекордов по числу парадов «независимости в военное время». И когда только воевать «с агрессором» успевают… При этом чем меньше независимости, тем помпезнее рассказывается о самих парадах.

Александр Сырский:

Большинство сформированных расчётов в основной своей массе состоят из участников войны на юго-востоке.

Репортаж украинского ТВ с репетиции военного парада:

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106 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. knn54
    knn54 13 августа 2021 16:17
    +7
    -военнослужащие ВСУ «намерены показать всю мощь вооружённых сил страны».
    МНОГОЕ в одном экземпляре-вечный эксклюзив.
    1. RealPilot
      RealPilot 13 августа 2021 16:28
      +6
      Этот строевой шаг более приспособлен к украинским строевым маршам. Он ещё и гораздо удобнее.

      Это толпой по-махновски-петлюровски?
      Или гуськом как в факельных шествиях по-бандеровски?

      А иначе какие исторические альтернативы, кроме имперских да советских маршей и парадов, остаются? request

      В общем, "щоб ни как у москалiв".
      Для современных украинских воякiв есть идея парадов именно на день незалежности: чтобы достичь естественности и натуральности, нужно проводить парад в обе стороны: вперед строевым, а обратно бегом!
      1. paul3390
        paul3390 13 августа 2021 16:44
        +4
        Это толпой по-махновски-петлюровски?
        Или гуськом как в факельных шествиях по-бандеровски?

        Не - это как гей-парад по европейски.
        1. Luminman
          Luminman 13 августа 2021 16:55
          0
          Не - это как гей-парад по европейски

          Гей-парад у них уже был! wink
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков 13 августа 2021 17:21
            +3
            Ну и дундуки! Всё что угодно, но лишь бы не как у СССР или России. у, у бараносвиней всегда так! laughing laughing laughing
            1. Shurik70
              Shurik70 14 августа 2021 06:04
              +2
              Старая новость
              О ней ещё в марте говорили
              https://topwar.ru/180440-vooruzhennye-sily-ukrainy-izbavilis-ot-prusskogo-shaga.html
            2. Region-25.rus
              Region-25.rus 14 августа 2021 10:39
              +2
              тем не менее парадный расчет с СКС стоит с гордым видом laughing
              1. НИКНН
                НИКНН 14 августа 2021 13:17
                +2
                Новый строевой шаг отличается тем, что ногу военнослужащий поднимает ниже, чем в предыдущем варианте. Изменения коснулись и движений рук военнослужащих.
                Тут бы еще на одну деталь обратить внимание, ну что бы уж совсем отличаться. Я бы нормировал методику подтирания зада после испражнения, ну то как начать с того, что подтираться надо левой рукой и далее детализировать, например с права на лево а не продольными движениями, в общем поле для нормативов большое открывается. laughing
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Вчера, 07:43
                  0
                  Цитата: НИКНН
                  Новый строевой шаг отличается тем, что ногу военнослужащий поднимает ниже, чем в предыдущем варианте. Изменения коснулись и движений рук военнослужащих.
                  Тут бы еще на одну деталь обратить внимание, ну что бы уж совсем отличаться. Я бы нормировал методику подтирания зада после испражнения, ну то как начать с того, что подтираться надо левой рукой и далее детализировать, например с права на лево а не продольными движениями, в общем поле для нормативов большое открывается. laughing

                  Лопух не тот - «москальский»!!!
                2. борис эпштейн
                  борис эпштейн Вчера, 15:46
                  +2
                  Представляю картинку: командир роты демонстрирует личному составу выполнение приема, потом каждый день по одному часу на отработку приема все личным составом роты и в конце два раза в год командир роты лично у каждого под оценку принимает качество исполнения. Интересно одно: будет ли сдача норматива сопровождаться исполнением гимна Украины?
          2. frruc
            frruc 13 августа 2021 22:13
            +5
            А скакать на майдане будут? У них это классно получается.
        2. hohohol
          hohohol 13 августа 2021 18:35
          +3
          Не - это как гей-парад по европейски.

          8. Цеэвропейские ценности нам навязали, мы не хотели!!! Мы разделяем взгляды наших западных коллег на вопрос прохождения службы всех людей любых полов и видов ориентации... И нет, это не слёзы - просто что-то в глаз попало.
          Одна из 10 секретных заповедей украинского корпуса морской пехоты
      2. abrakadabre
        abrakadabre 13 августа 2021 16:59
        +2
        Пусть у индусов парадный "шаг" заимствуют. Или у кого там вприпрыжку проходят, уж не помню
      3. Volkof
        Volkof 13 августа 2021 17:50
        +2
        Они не могут так маршировать...Полудепрессивные полувоенные недоумки не могут чеканить шаг, они уже ничего не могут,...
      4. Летун_64
        Летун_64 Вчера, 23:16
        0
        Цитата: RealPilot
        по-махновски-

        Если бы не махновцев не было то Фрунзе перекоп не взял. Да и Махновцы очень хорошо воевали против Петлюры. Махно был анархистом, а анархисты помогли большевикам октябрьскую революцию совершить.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 16:50
      0
      hi тут главное показать, помню их юморок по поводу Арматы, хочется спросить а сами то wink
    3. Теренин
      Теренин 13 августа 2021 17:13
      +2
      Глава Минобороны Украины заявил об отходе «от советской системы организации парадов»
      В любом случае отход, это движение назад.
    4. Серёга64
      Серёга64 13 августа 2021 18:01
      +1
      Цитата: knn54
      военнослужащие ВСУ «намерены показать всю мощь вооружённых сил страны».

      Какое дно ещё не пробито???
      Шаг сменили, в "котлы" не попали?
    5. den3080
      den3080 13 августа 2021 23:16
      +1
      У ТаранА по-русски получается значительно лучше smile в ролике
  2. Пленник
    Пленник 13 августа 2021 16:23
    +7
    Ну и дура-ки. Самая красивая, четкая и по настоящему военная система.
    1. Anatoly 288
      Anatoly 288 13 августа 2021 16:47
      +3
      Строевой шаг надо копировать с походки Папандопулы, вот красота и мощь!
      1. Серёга64
        Серёга64 13 августа 2021 18:03
        +1
        Цитата: Anatoly 288
        Строевой шаг надо копировать с походки Папандопулы, вот красота и мощь!

        Вот кому пусть подражают
        С пулемётами laughing
    2. Теренин
      Теренин 13 августа 2021 17:29
      +2
      Честно говоря, да пёс с ними... скакунами
      1. Серёга64
        Серёга64 13 августа 2021 18:04
        -1
        Цитата: Теренин
        да пёс с ними... скакунами

        Да похоже не скакуны, прыгатели с шестом
        1. Теренин
          Теренин 13 августа 2021 18:08
          0
          Цитата: Серёга64
          Цитата: Теренин
          да пёс с ними... скакунами

          не скакуны, прыгатели с шестом

          Гравитация им в помощь negative
      2. Пленник
        Пленник 13 августа 2021 18:19
        +1
        Вспомнился фильм "Кин Дза Дза". Походка с подпрыгиванием для них самое то. winked
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky 13 августа 2021 16:24
    +9
    Рекомендую заодно отказаться от советской техники, а заодно позаимствовать строевой шаг, например у той же Греции.
    1. axxmanm
      axxmanm 13 августа 2021 16:51
      +5
      Везде где в нацбилдинге участвовала Британия (как например в Греции представленной на видео)
      внедрялись клоунские военные костюмы и еще более клоунские строевые движения.
      Англичане любят шутить.
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Рекомендую заодно отказаться от советской техники, а заодно позаимствовать строевой шаг, например у той же Греции.


      Люди работают.
    2. volodimer
      volodimer 13 августа 2021 16:56
      +6
      У них теперь натовские стандарты.. И нам есть с чем сравнить
      1. Комментарий был удален.
        1. volodimer
          volodimer 13 августа 2021 21:14
          +1
          Я думал, какой ролик разместить под комментарием, на ютубе их много. Выбрал, тот что есть, поскольку в нём видна разница между янки и нашими. Он чуть ближе к теме статьи.
          Тот, который, что по Вашей ссылке один из лучших, а возможно самый лучший. Хоть и музыка не оригинал, но она очень в тему по смыслу и попадает практически в кадр. Можно разглядеть, в конце, что маршируют чуть медленнее чем музыка, но это фигня.
          Под неё они бы ещё круче бы прошли. Красавцы! drinks
          1. volodimer
            volodimer 13 августа 2021 23:45
            +1
            Почему-то комментарий, на который я ответил был удалён. Возможно правила оформления или что ещё. Для тех кто хочет увидеть красоту: поищите данное событие под марш "Прощание славянки". Оно того стоит.
            А это на мотив "атланты держат небо" Городницкого.
            "Когда на сердце тяжесть и холодно внутри..."
            На наших офицеров ты просто погляди
            Строй держат ровно, в воде чеканят шаг...
            И хрупкий этот мир они хранят в своих руках...
  4. по привычке
    по привычке 13 августа 2021 16:24
    +5
    Клоуны. Им как индусы с пакистанцами на границе маршируют, так бы больше подошло. Хоть смешно было бы, а не грустно.
    1. sniperino
      sniperino 13 августа 2021 21:24
      -1
      Цитата: по привычке
      Им как индусы с пакистанцами на границе маршируют, так бы больше подошло.
      Если они такие представления на границе будут устраивать, то с нашей стороны надо пропускной пункт переоборудовать: сделать места для зрителей, чтобы развивать внутренний туризм. Пограничный цирк будет.
  5. ZoomLion
    ZoomLion 13 августа 2021 16:27
    +5
    Какие же они всё-таки убогие
    1. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 16:42
      0
      Они не убогие, они ЖАЛКИЕ И НИЧТОЖНЫЕ личности.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 13 августа 2021 16:58
      +4
      Цитата: ZoomLion
      Какие же они всё-таки убогие

      Вот оцените разницу, где армия а где сброд ...
      РОССИЯ - красота

      КИТАЙ - красота

      КИЕВ, не знаю что и сказать

      1. bk316
        bk316 13 августа 2021 17:26
        +3
        КИЕВ, не знаю что и сказать

        Я знаю на что похожа вторая фотка из Киева.
        Если бы не форма точь в точь марш военнопленных.
        С первой фоткой вообще непонятно - это собственно ХТО?
        Почему номера на грудях? Носочки неуставные.... laughing
        1. Ясная
          Ясная 13 августа 2021 18:23
          +1
          Цитата: bk316
          С первой фоткой вообще непонятно - это собственно ХТО?

          Толерантнее пожалуйста, может это момент переход вариаций пола и гендерной идентичности от первой фото ко второй. Или наоборот? what request
          1. tihonmarine
            tihonmarine 13 августа 2021 19:33
            -2
            Цитата: Ясная
            Толерантнее пожалуйста, может это момент переход вариаций пола и гендерной идентичности от первой фото ко второй. Или наоборот?

            Это наши российские дочери и сёстры. (моя двоюродная сестра одна из них).
        2. tihonmarine
          tihonmarine 13 августа 2021 19:30
          -2
          Цитата: bk316
          С первой фоткой вообще непонятно - это собственно ХТО?

          Курсантки Вольского военного института.
        3. tihonmarine
          tihonmarine 13 августа 2021 19:32
          -3
          Цитата: bk316
          Если бы не форма точь в точь марш военнопленных.

          Это на параде в Киеве армия США (какой парад, такое к ней и отношение).
        4. volodimer
          volodimer 13 августа 2021 21:21
          +1
          Я знаю на что похожа вторая фотка из Киева.
          Если бы не форма точь в точь марш военнопленных.

          Да, где-то уже было такое...
        5. sniperino
          sniperino 13 августа 2021 21:29
          -1
          Цитата: bk316
          Почему номера на грудях?
          Чтобы каждая знала своё место в строю.
        6. alch3mist
          alch3mist Вчера, 22:47
          0
          С первой фоткой вообще непонятно - это собственно ХТО?
          Почему номера на грудях? Носочки неуставные...

          Так и хочется сказать вслед за Суховым:
          "Шагом ма... ... За мной, барышни!"
      2. по привычке
        по привычке 14 августа 2021 04:07
        0
        А флаги висящие так вообще а-ля Германия 30х.
    3. Серёга64
      Серёга64 13 августа 2021 18:05
      0
      Цитата: ZoomLion
      Какие же они всё-таки убогие

      И мне их не жалко уже
  6. Слава Беркуту
    Слава Беркуту 13 августа 2021 16:27
    +10
    Я опять запутался. То есть они воюют с агрессором, которому не объявили войну. Тотальную мобилизацию не объявляют. Пристально следят, чтобы их спортсмены не обнимались с нашими. И при этом очень требуют оставить транзит агрессорского газа через свою территорию. Вот я знаю, была "Странная война". А это "Е... Альтерантивная война"? Или как ее назвать? request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 16:41
      -2
      В их параллельной вселенной и не такое происходит.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 13 августа 2021 19:44
        -4
        Цитата: Ропот 55
        В их параллельной вселенной и не такое происходит.

        Есть и "параллельная вселенная", но она прекрасна.


        Это парад в КНЛД, для меня это прекрасно.
    2. isv000
      isv000 13 августа 2021 16:44
      -1
      Цитата: Слава Беркуту
      Или как ее назвать?

      Я знаю как её назвать, но забанят... laughing
  7. Xlor
    Xlor 13 августа 2021 16:31
    +3
    В других новостях я читал, что украинские парашютисты, во время десантирования, будут прямо в воздухе танцевать гопак... С нетерпением жду этого парада!
    1. Руслан Сулима
      Руслан Сулима 13 августа 2021 16:50
      +1
      Да нае..обманут, скажут, что русские буряты своей лезгинкой создали воздушные завихрения)
    2. 30 вис
      30 вис 13 августа 2021 20:44
      -2
      Цитата: Xlor
      В других новостях я читал, что украинские парашютисты, во время десантирования, будут прямо в воздухе танцевать гопак... С нетерпением жду этого парада!

      Неужели без парашютов ? От цэ дело , так дело ! Весь мир будет смотреть и Омэрига тоже .. Парашютисты без парашютов !
    3. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 10:22
      0
      Цитата: Xlor
      В других новостях я читал, что украинские парашютисты, во время десантирования, будут прямо в воздухе танцевать гопак..

      Запляшешь и гопак, если парашютов не выдают.
  8. isv000
    isv000 13 августа 2021 16:32
    -1
    Изменения коснулись и движений рук военнослужащих. Темп ниже – 110 шагов в течение минуту.

    Вот лентяи! А они вообще в курсе, что они форшмачат прусский марш? От бабы Меркель не прилетит? В аккурат она в Кукуев собирается, но после Москвы... bully
    1. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 16:40
      0
      Они с американцев пример берут, как не угодить новому ХОЗЯИНУ!
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell 13 августа 2021 17:50
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Они с американцев пример берут, как не угодить новому ХОЗЯИНУ!

        Я вообще считаю, что американцы должны поставить им на вид: где боевые ....геи, где трансгендыры? И что, на всю 404ую страну не нашлось афрохохлушки нетрадиционной. Думаю американцы должны пригласить этих хордых хенералов на разговор и ”вставить” им за недоработку
      2. Альф
        Альф 13 августа 2021 21:14
        0
        Цитата: Ропот 55
        Они с американцев пример берут, как не угодить новому ХОЗЯИНУ!


  9. Комментарий был удален.
    1. isv000
      isv000 13 августа 2021 16:42
      -1
      Цитата: Владимир61
      Чем бы большое дитя не тешилось...

      Скорее больное дитя... laughing
    2. Руслан Сулима
      Руслан Сулима 13 августа 2021 16:56
      -1
      Дитяте ремня уже бы, а то подзатахало уже...
  10. Seld
    Seld 13 августа 2021 16:38
    +2
    Цитата: vovochkarzhevsky
    Рекомендую заодно отказаться от советской техники, а заодно позаимствовать строевой шаг, например у той же Греции.


    Такие няшные лапочки... В колготках... Пухлячки-канфетки
  11. Ропот 55
    Ропот 55 13 августа 2021 16:39
    -1
    Даааа молодцы, теперь толпой как пленные будут ходить, а слабо отойти от советских стандартов и отказаться от калашей, артиллерии, танков, авиации все это наследие этого самого СССР. Вот как тут не вспомнить Лавров а.
  12. tihonmarine
    tihonmarine 13 августа 2021 16:39
    +1
    Также в министерстве обороны Украины заявили, что «новый шаг» соответствует стандартам НАТО.

    А куда
    же без НАТО, всё должно быть по стандартам ....
    1. Uran53
      Uran53 13 августа 2021 18:10
      -1
      По стандартам Надо звезды должно распологать на попе, а не спереди, а то не толерантно получается
      1. tihonmarine
        tihonmarine 13 августа 2021 19:35
        -2
        Цитата: Uran53
        По стандартам Надо звезды должно распологать на попе, а не спереди, а то не толерантно получается

        Так не я же такой трусняк узаконил, а свидомые.
  13. Sibguest
    Sibguest 13 августа 2021 16:40
    0
    "Этот строевой шаг более приспособлен к украинским строевым маршам. Он ещё и гораздо удобнее."
    Это будет гопак под "ти ж мене підманула..."
    1. dedBoroded
      dedBoroded 13 августа 2021 17:06
      -2
      Все не как у людей. Сначала выбирается оптимальная частота шага, а потом пишется музыка под ритм. А тут насочиняли маршей наперёд и не знают теперь, что с ними делать.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 13 августа 2021 19:36
      0
      Цитата: Sibguest
      "Этот строевой шаг более приспособлен к украинским строевым маршам. Он ещё и гораздо удобнее."

      Если нет строевой подготовки, то и такой пойдёт, когда в армии сброд.
    3. PPD
      PPD 13 августа 2021 19:42
      -2
      Ну а что- боевой гопак они уже придумали.
      Национальную систему рукопашного боя.
      Ну с древних времен, запорожская сечь- то се.
      Сейчас ходить научатся- и столько еще ж дел.
      Ну чтоб не как в России.
  14. Ропот 55
    Ропот 55 13 августа 2021 16:44
    0
    Интересно а на "параде" тоже будут в камуфляже в фуражках и белых перчатках????
  15. tihonmarine
    tihonmarine 13 августа 2021 16:44
    -1
    Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что этот парад станет «уже восьмым парадом независимости, который проводится во время войны».

    Парады проходят, а война (точнее борьба со своим народом) не проходит, а продолжается. НУ не может быть парад, если нет победы ! А вообще смотреть противно.
  16. Добрый
    Добрый 13 августа 2021 16:46
    +2
    Да пусть хоть раком маршируют, нам до этого дела нет.
  17. Руслан Сулима
    Руслан Сулима 13 августа 2021 16:46
    0
    Надо вприпрыжку, а то какая-то херня получается) Как там, покажем единственный собранный "Оплот" и ничуть не повредим дорожные покрытия, на трале, наверное, везти будут) Пойти что ли к Тарану советником, а то он как-то от совка плохо уходит...
    1. tihonmarine
      tihonmarine 13 августа 2021 19:41
      +1
      Цитата: Руслан Сулима
      Надо вприпрыжку, а то какая-то херня получается

      Может лучше так ...
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима 13 августа 2021 19:45
        +1
        Да и так можно, гуталином намазаться и сразу видно, что не москаль)
  18. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович 13 августа 2021 16:54
    0
    Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что этот парад станет «уже восьмым парадом независимости, который проводится во время войны».

    И обещал не останавливаться на достигнутом, проведя десятый парад, а потом, взяв и перевыполнив дополнительные обязательства, замахнуться на двадцатый!
  19. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов 13 августа 2021 17:06
    +1
    Новый строевой шаг отличается тем, что ногу военнослужащий поднимает ниже,

    ***
    Чтоб шаровары не порвать...
    ***
  20. cheburator
    cheburator 13 августа 2021 17:19
    0
    Марш гопака! Деби-лы блин-ха муха!
  21. Crasher
    Crasher 13 августа 2021 17:42
    0
    Судя по видео, говорить на русском гарному хлопцу Тарану до сих пор проще, чем на мове winked
  22. cniza
    cniza 13 августа 2021 17:50
    +3
    Также в министерстве обороны Украины заявили, что «новый шаг» соответствует стандартам НАТО.


    А как друзья вы не рядитесь в НАТО вы не пригодитесь...
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus 14 августа 2021 13:38
      0
      А как друзья вы не рядитесь в НАТО вы не пригодитесь
      зачем сразу в НАТО? И вне блока пригодятся для "войны с Россией до последнего украинца". А они (не все конечно) и рады стараться.
  23. Uran53
    Uran53 13 августа 2021 18:07
    0
    Пусть возьмут за образец индусов, как по форме так и по строевому шагу.
  24. iouris
    iouris 13 августа 2021 18:52
    0
    Давно пора. И начинать строевой шаг с правой.
  25. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 13 августа 2021 18:58
    0
    Главное, один танк не забыть провести по параду.
  26. Вл-р Ал-в
    Вл-р Ал-в 13 августа 2021 18:58
    0
    А почему бы гопаком не проскакать? Прикольно будет выглядеть, когда гопак враскорячку совместится с горящими факелами на фоне портретов "украинского хероя" Бандеры, который в жизни не был на Украине...
  27. Комментарий был удален.
  28. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 13 августа 2021 19:11
    +1
    Это очень хорошо, что украинцы "отходят от советской системы организации парада". Это система парадов- победителей. ИМ это-чуждо. Пусть берут за образец- систему гей-парадов. Им это- ближе.
  29. Andobor
    Andobor 13 августа 2021 19:15
    0
    Путин введет - все пройдет.
  30. Ольгерд Гедиминович
    Ольгерд Гедиминович 13 августа 2021 19:19
    0
    Какая-то эксклюзивная война.
    Воюют с Россией. А где официальные заявления главы государства об объявлении войны по дипломатическим или международным каналам? Ну ладно, предположим,. что начиная с 1905 г. с русско-японской официальное объявление войны в международной практике необязательно.
    А торговать с вражеской стороной (страной-агрессором, как в оригинале) это нормально?
    А гастарбайтеры с Украины едут во вражескую страну? Сотни тысяч. Нормально?
  31. sabakina
    sabakina 13 августа 2021 19:27
    +3
    Чтобы вплотную приблизиться в стандартам НАТО, предлагаю им в качестве парадного марша взять ремикс песни Статус Кво. Правда я затрудняюсь с количеством шагов в минуту. Может поможете камрады? wink
    1. Руслан Сулима
      Руслан Сулима 13 августа 2021 19:50
      0
      Да уж, и Статус Кво уже не тот, что же тогда от ущербных требовать)
      1. Альф
        Альф 13 августа 2021 21:23
        +1
        Цитата: Руслан Сулима
        Да уж, и Статус Кво уже не тот,

        Классика.
  32. Бшкаус
    Бшкаус 13 августа 2021 21:05
    0
    На днях наблюдал за подготовкой, над Киевом прошли вертолеты, два су27 и ил76. Вертолеты по силуэту вроде как ми8, но что то не так, может и новые от аэробуса были, я их профиля не знаю. Не удалось рассмотреть, т.к был за рулем. Не хватало на российских номерах комуто в зад въехать
  33. agoran
    agoran 13 августа 2021 21:54
    0
    Мда.
    Хор глухих и шайка нищих.
    Если Б-г решает наказать, то лишает разума.
    В последнее время изречения окраинских политиков напоминают бред пациента в агонии.
  34. garik77
    garik77 13 августа 2021 21:55
    0
    Це перемога? laughing
  35. Keer
    Keer 14 августа 2021 01:59
    0
    Гопаком боевым треба пострибати.
  36. Олег Авиатор
    Олег Авиатор 14 августа 2021 09:07
    -1
    Наверное как у турок. А ещё лучше как у греков).
  37. Моонзунд
    Моонзунд 14 августа 2021 09:10
    0
    И почему мне не интересно. .
  38. yfast
    yfast 14 августа 2021 09:38
    0
    Возможно, нам тоже стоит вместо "Украина" писать "Украина, считающая, что воюет хрен знает сколько лет с Россией", тогда они не будут удивляться, если перед выборами Шойгу приедет к ним в прокуратуру на танке для поднятия рейтинга партии.
  39. Стройбат запаса
    Стройбат запаса 14 августа 2021 14:10
    +1
    "Темп ниже – 110 шагов в течение минуту.
    Таран:
    Этот строевой шаг более приспособлен к украинским строевым маршам. Он ещё и гораздо удобнее."
    Для них темп должен быть 30 шагов в минуту, а то "Щеня вмерла" будет звучать совсем уж анекдотично.
  40. Румянцев
    Румянцев 14 августа 2021 15:57
    0
    Я считаю, что протокол парадов должен быть и строго соблюдаться. Критика в адрес Украины - полностью адекватна, так как Россия может считаться законодателем и устанавливающей правила по проведению парадов страной. Никто не проводит парадов больше, чем Россия, с этим нужно считаться.
  41. Shaman
    Shaman 14 августа 2021 19:34
    0
    Ще невмерликам больше подходит передвижение прыжками, так называемые скачки в европейское будущее.
  42. shosha
    shosha 14 августа 2021 22:54
    +1
    Индийский строевой шаг им как раз будет впору.
  43. Александр Трифонов
    Александр Трифонов Вчера, 00:08
    0
    В руке копьё, аборигеновская юбочка из листиков и "Ще не вмерла......!!!"
  44. Александр Трифонов
    Александр Трифонов Вчера, 00:10
    0
    Ха, отказались от прусского шага))). Теперь точно Меркель на последок не даст отлизать)))
  45. tovarich-andrey.62goncharov
    tovarich-andrey.62goncharov Вчера, 13:14
    0
    А раком не пробовали? Сала Хероям!
  46. Ростислав Прокопенко
    Ростислав Прокопенко Вчера, 14:35
    0
    Смысл шага не понял - тип прогулочный?
    А вот то - что они моторесурс авиа техники на парад расходуют - это очень хорошо bully