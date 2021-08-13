Парад с новым строевым шагом: Глава Минобороны Украины заявил об отходе «от советской системы организации парадов»

Очень символично, что в 2021 году мы отходим от советской системы организации парадов. Не будет традиционного «советского» объезда войск на автомобиле. Да этого уже, пожалуй, нигде и нет, кроме как в России, которая осуществляет против нас военную агрессию, и с которой мы ведём войну.

Этот строевой шаг более приспособлен к украинским строевым маршам. Он ещё и гораздо удобнее.

Большинство сформированных расчётов в основной своей массе состоят из участников войны на юго-востоке.

На Украине идёт подготовка к военному параду, который должен пройти в день независимости страны – 24 августа. Одним из новшеств парада, как заявлено украинским министерством обороны, станет новый строевой шаг. О нём, как об очередном «достижении» вооружённых сил Украины, заявил глава оборонного ведомства Андрей Таран.Из заявления Тарана:Это заявление Тарана звучит так, будто всех украинских чиновников обязали при упоминании о России обязательно добавлять два слова «агрессор» и «война».Новый строевой шаг отличается тем, что ногу военнослужащий поднимает ниже, чем в предыдущем варианте. Изменения коснулись и движений рук военнослужащих. Темп ниже – 110 шагов в течение минуту.Таран:Также в министерстве обороны Украины заявили, что «новый шаг» соответствует стандартам НАТО.Командовать парадом будет командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. По словам Сырского, он горд в связи с тем, что ему поручили ответственную миссию по командованию военным парадом. Украинский генерал добавил, что участвующие в параде военнослужащие ВСУ «намерены показать всю мощь вооружённых сил страны».Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что этот парад станет «уже восьмым парадом независимости, который проводится во время войны».Комментируя это заявление, Украину можно смело вносить в книгу рекордов по числу парадов «независимости в военное время». И когда только воевать «с агрессором» успевают… При этом чем меньше независимости, тем помпезнее рассказывается о самих парадах.Александр Сырский:Репортаж украинского ТВ с репетиции военного парада: