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«Худшее путешествие в мире»: в Британии почтили память первого Арктического конвоя в СССР

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«Худшее путешествие в мире»: в Британии почтили память первого Арктического конвоя в СССР

В приходской церкви Святого Николая в Ливерпуле почтили память почти 3000 моряков, пожертвовавших своими жизнями, чтобы доставить жизненно важную помощь Советскому Союзу в период с 1941 по 1945 год.


Они прошли через морской и воздушный заслон нацистов и столкнулись с ужасными погодными условиями – снегом, льдом, минусовыми температурами, неделями непрекращающейся темноты – и слабой надеждой на спасение, если они окажутся в воде, – чтобы достичь портов Мурманска и Архангельска

- указывается на официальном сайте Королевского флота.

Миссия, начавшаяся 12 августа 1941 года с первого конвоя «Операция Дервиш», отплывшего из Мерси, была названа Уинстоном Черчиллем «худшим путешествием в мире».

В церемонии среди прочих высокопоставленных лиц приняли участие представители Минобороны, иностранных дел, военные представители России, США и Канады – корабли и личный состав последних двух стран принимали участие в конвоях.

Мы чествуем всех, кто служил, отдаём дань их героизму и самопожертвованию. Они сыграли важную роль в общей истории между Великобританией и Россией – и в окончательной победе союзников

- заявила один из министров.

Как отмечается, хорошо охраняемый первый конвой достиг севера СССР без происшествий, так как он застал немцев врасплох, и они не предприняли никаких попыток атаковать его. Но нападением подвергались многие из последующих 77 конвоев, которые оказались в пределах досягаемости немецких субмарин и бомбардировщиков, базировавшихся в оккупированной Норвегии.

Было потеряно 16 военных кораблей британского флота, а 85 из 1400 торговых судов, участвовавших в арктических походах, были потоплены, что в 17 раз выше, чем в Атлантической кампании. Погибло более 800 моряков торгового флота.

Их жертва не была напрасной. За 4 года они доставили советским военным 4 млн тонн грузов – примерно четверть всей помощи, которая была оказана СССР в период с 1941 по 1945 год. 7000 самолётов и 5000 танков, а также грузовики, легковые автомобили, топливо, медикаменты, металлы и другое сырье помогли Советскому Союзу разгромить немцев на Восточном фронте

- указывается на сайте Королевского флота.

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77 комментариев
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  1. Руслан Сулима
    Руслан Сулима 13 августа 2021 17:03
    +26
    Эх, хоть моряки помнят... А политики только и делают, что стравливают бывших союзников...
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок 13 августа 2021 17:32
      +16
      Цитата: Руслан Сулима
      Эх, хоть моряки помнят

      Тяжёлые были плавания. Немцы остервенело атаковали конвои, особенно в начале войны. Смерть дышала в затылок. Но моряки мужественно выполняли свой долг. Вечная память павшим.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 13 августа 2021 18:08
      +10
      Цитата: Руслан Сулима
      Эх, хоть моряки помнят..

      Такое не забывается никогда, у моряков своя память не зависимо от правительства, вероисповедания и национальности. В море у нас один Бог, и первый после Бога.
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима 13 августа 2021 18:15
        +4
        В море у нас один Бог, и первый после Бога.

        Вот с этим согласен, но это не мешает рубиться, когда стравили.
        1. tihonmarine
          tihonmarine 13 августа 2021 19:51
          +2
          Цитата: Руслан Сулима
          Вот с этим согласен, но это не мешает рубиться, когда стравили.

          Мы никогда не рубились и не рубимся, мы морской флот, но не военный, у нас другая жизнь и другие задачи.
    3. Niko
      Niko 13 августа 2021 18:39
      +7
      Цитата: Руслан Сулима
      Эх, хоть моряки помнят... А политики только и делают, что стравливают бывших союзников...

      Далеко ходить не надо ,и политики не нужны, тут на ВО считается хорошим тоном поливать грязью бывших союзников
      1. Каяла
        Каяла 13 августа 2021 18:56
        +5
        К простым морякам претензий нет, а вот к их правительствам претензий масса. Или вы не в курсе, что "союзники" уже в 1945-ом готовили нападение на СССР? А кто говорил, что мы будем помогать и советам и немцам и пусть как можно больше убивают друг друга? А кто помогал нацистами, пусть и не напрямую?
        Если вы готовы забыть и простить., то я лично нет. Не одну жизнь советских людей можно было бы спасти, если бы второй фронт открыли в 42-м, а не в 44-м.
        Повторяю, к простым солдатам и матросам претензий нет, а вот к правительствам "союзников" несть числа.
        1. tihonmarine
          tihonmarine 13 августа 2021 19:53
          +5
          Цитата: Каяла
          К простым морякам претензий нет, а вот к их правительствам претензий масса.

          Моряк торгового флота, это не правительство. У нас нет правительства, у нас есть "первый после Бога" - капитан.
        2. SovAr238A
          SovAr238A 13 августа 2021 23:09
          +1
          Цитата: Каяла
          К простым морякам претензий нет, а вот к их правительствам претензий масса. Или вы не в курсе, что "союзники" уже в 1945-ом готовили нападение на СССР? А кто говорил, что мы будем помогать и советам и немцам и пусть как можно больше убивают друг друга? А кто помогал нацистами, пусть и не напрямую?
          Если вы готовы забыть и простить., то я лично нет. Не одну жизнь советских людей можно было бы спасти, если бы второй фронт открыли в 42-м, а не в 44-м.
          Повторяю, к простым солдатам и матросам претензий нет, а вот к правительствам "союзников" несть числа.

          Да кто же реально знает, почему второй фронт открыли в 44 году, а не в 42...
          В 42 году экономика могла и не вытащить требуемое количество вооружений...
          Ибо те же американцы в 42 году намертво завязли в ЮВА, и японцы их там регулярно долбили так, что перья летели..

          А план, танковыми клиньями до Ла-Манша кто придумал?
          Может, мы рассуждали точно такими же категориями, как и они?
          Как у них были планы по уничтожению Советского союза, так и у нас были планы по уничтожению Европы.
          Просто у них рассекречиваюи, а у нас нет.
          Или вы думаете, что наша страна, такая мирная, как голубь?
          Если бы она была голубем, ее бы ещё в 50-х расчехаостили бы.
          Ибо атомных бомб было 3 штуки, и они роли не играли.
          А не расчехаостили только потому, что у нас были планы по сбросу всей Европы в атлантику и силы, что бы эти планы осуществить.
          Даже с учётом применения врагом ядерного оружия.
          Так что не надо на американцев кивать.
          Мы в то время, были более чем зубастые и планов по захвату Европы, у нас было не меньше.
        3. Potomac
          Potomac Вчера, 12:48
          0
          Согласен. Но и американцы просили открыть 2 фронт против японии, но это сделано было только в 45. Да и штаты в Европе высадились еще в 43 в Италии. Так что, тут претензии взаимны.
      2. tihonmarine
        tihonmarine 13 августа 2021 19:52
        +2
        Цитата: Niko
        Далеко ходить не надо ,и политики не нужны, тут на ВО считается хорошим тоном поливать грязью бывших союзников

        Хорошее грязью не обольёшь, сколько не лей.
      3. красноярск
        красноярск 13 августа 2021 20:16
        +3
        Цитата: Niko

        Далеко ходить не надо ,и политики не нужны, тут на ВО считается хорошим тоном поливать грязью бывших союзников

        Что значит - поливать грязью? Благодарность наша соразмерна оказанной помощи.
        Рекомендую почитать переписку Сталина и Черчиля и Сталина и Рузвельта. и Ваше почитание союзников несколько поубавится.
      4. Zhan
        Zhan 13 августа 2021 21:46
        -1
        Цитата: Niko
        Цитата: Руслан Сулима
        Эх, хоть моряки помнят... А политики только и делают, что стравливают бывших союзников...

        Далеко ходить не надо ,и политики не нужны, тут на ВО считается хорошим тоном поливать грязью бывших союзников

        hi Вы глубоко заблуждаетесь. Когда то Англичане поставляли нам свои истребители Харикейны и прислали своих специалистов по обучению боевых лётчиков. Когда закончился период обучения, Английским лётчикам наше правительство выплатило очень крупную сумму в виде вознаграждения за проделанную работу. Но Английские лётчики инструкторы отказались от данных денег и с какими словами: "Это ниже достоинства английского джентльмена, брать деньги за помощь союзнику".
        Везде есть люди.
        1. Niko
          Niko 13 августа 2021 22:07
          -2
          Цитата: Zhan
          Цитата: Niko
          Цитата: Руслан Сулима
          Эх, хоть моряки помнят... А политики только и делают, что стравливают бывших союзников...

          Далеко ходить не надо ,и политики не нужны, тут на ВО считается хорошим тоном поливать грязью бывших союзников

          hi Вы глубоко заблуждаетесь. Когда то Англичане поставляли нам свои истребители Харикейны и прислали своих специалистов по обучению боевых лётчиков. Когда закончился период обучения, Английским лётчикам наше правительство выплатило очень крупную сумму в виде вознаграждения за проделанную работу. Но Английские лётчики инструкторы отказались от данных денег и с какими словами: "Это ниже достоинства английского джентльмена, брать деньги за помощь союзнику".
          Везде есть люди.

          Полностью согласен.Но я имел в виду другое, просто почитайте комментарии на этом сайте по поводу ЛЮБОЙ новости связанной с нашими СОЮЗНИКАМИ во 2й мировой . Мне стыдно читать комментарии людей с генеральско-иаршальскими звёздами. Против гитлеровцев коментарии мягче
          1. Zhan
            Zhan 13 августа 2021 22:15
            +4
            Цитата: Niko
            Цитата: Zhan
            Цитата: Niko
            Цитата: Руслан Сулима
            Эх, хоть моряки помнят... А политики только и делают, что стравливают бывших союзников...

            Далеко ходить не надо ,и политики не нужны, тут на ВО считается хорошим тоном поливать грязью бывших союзников

            hi Вы глубоко заблуждаетесь. Когда то Англичане поставляли нам свои истребители Харикейны и прислали своих специалистов по обучению боевых лётчиков. Когда закончился период обучения, Английским лётчикам наше правительство выплатило очень крупную сумму в виде вознаграждения за проделанную работу. Но Английские лётчики инструкторы отказались от данных денег и с какими словами: "Это ниже достоинства английского джентльмена, брать деньги за помощь союзнику".
            Везде есть люди.

            Полностью согласен.Но я имел в виду другое, просто почитайте комментарии на этом сайте по поводу ЛЮБОЙ новости связанной с нашими СОЮЗНИКАМИ во 2й мировой . Мне стыдно читать комментарии людей с генеральско-иаршальскими звёздами. Против гитлеровцев коментарии мягче

            Я уже столько начитался и наслушался бреда и не объективности в этой жизни, меня уже ничего не удивляет. Простых людей с моралью, принципами, добропорядочных делают изгоями. Достойных людей унижают и позорят как могут. Такое впечатление, как живём в конце времён. hi
            Извините за излишний максимализм. Я воспитан в нормальной семье. С хорошим образованием, данное мне при Советском Союзе и то, что я сейчас вижу, для меня это дикость.
            1. Niko
              Niko 14 августа 2021 08:23
              -2
              Насчет конца времён-очень похоже 2Тимофею 3: 1-5
  2. Ропот 55
    Ропот 55 13 августа 2021 17:11
    +8
    17 конвой слили сами британцы, а львиная часть потерь пришлась именно на него, простые люди которые прошли все ужасы ледяного ада всегда помнят и уважают друг друга, это потомки и политики считают нас врагами и недочеловеками.
    1. knn54
      knn54 13 августа 2021 17:23
      +11
      Трагедия каравана PO -17 наша ОБЩАЯ боль.
      До сих пор не могу понять один момент,когда в корабли грузили отдельно крупно сборочные единицы пушек-лафеты,стволы..
      потеря одного корабля обесценивала содержимое другого.
      Вечная память погибшим.
      1. Теренин
        Теренин 13 августа 2021 17:55
        +5
        Цитата: knn54
        Трагедия каравана PO -17 наша ОБЩАЯ боль.
        До сих пор не могу понять один момент,когда в корабли грузили отдельно крупно сборочные единицы пушек-лафеты,стволы..
        потеря одного корабля обесценивала содержимое другого.
        Вечная память погибшим.

        Конвоям, идущим в Советский Союз присвоили литерное обозначение РQ, первый в документах стал именоваться PQ-0.
        Это обозначение возникло совершенно случайно и являлось инициалами британского офицера, ведавшего в то время в оперативном управлении адмиралтейства планированием конвойных операций в Советский Союз – Питера Квилина (Peter Quelyn).
        Обратные конвои обозначались QP.
        С декабря 1942 г. конвои обозначались соответственно YW и RA и порядковый номер, начиная с условного номера – 51.
    2. anjey
      anjey 13 августа 2021 17:53
      +1
      Действительно PQ17 стал заложником а потом и жертвой грязной и двуличной политики англосаксов, для этого им и свои суда и моряки не стали помехой.....Все произошло,как совпадение,непосредственно в предверии германского наступления на Сталинград 1942 г.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 13 августа 2021 18:18
        +1
        Цитата: anjey
        .Все произошло,как совпадение,непосредственно в предверии германского наступления на Сталинград 1942 г.

        Британский истеблишмент поддерживал Гитлера, начиная с его прихода к власти в 1933 году, и до 9 мая 1945 года он его поддерживал, а после войны вспомните Фултонскую речь Черчиля. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес в Вестминстерском колледже в США Фултонскую речь, объявив, что на мир опустился железный занавес.
        Фултонская речь Черчилля считается началом холодной войны с Советским Союзом. То есть она считалась антисоветской.
        Всё шло по британской схеме.
        1. anjey
          anjey 14 августа 2021 16:42
          0
          Если почитать переписку Сталина,Черчилля и Рузвельта,то прослеживается явная закономерность-чем труднее положение на фронтах СССР,тем слаще дифирамбы и похвалы наших партнёров в честь Красной Армии,как только у нас прослеживаются успехи и победы,похвалы сразу прекращаются и начинается политическая тягомоть по затягиванию второго фронта и поставок Ленд-Лиза.
      2. sidoroff
        sidoroff 13 августа 2021 18:58
        0
        и как совпадение " битва за
        Атлантику " и тяжелейшие
        бои в Средиземном море.
        флот у наглосаксов не
        бесконечен .
    3. Теренин
      Теренин 13 августа 2021 17:59
      +14
      Цитата: Ропот 55
      17 конвой слили сами британцы, а львиная часть потерь пришлась именно на него, простые люди которые прошли все ужасы ледяного ада всегда помнят и уважают друг друга, это потомки и политики считают нас врагами и недочеловеками.

      После катастрофы с конвоем РQ-17 британское правительство отказалось направлять в Советский Союз конвои. Лишь под давлением советского правительства в начале сентября из Исландии в Советский Союз вышел конвой РQ-18. В его составе было 40 судов. Конвой обеспечивало более 50 кораблей охранения.
      Впервые в охранение был включен конвойный авианосец с 15 самолетами на борту, которые при налете вражеской авиации нанесли противнику значительный урон.
      Условия перехода конвоя РQ-18 во многом были схожи с предыдущим, но на этот раз корабли эскорта и все силы обеспечения союзников приняли бой. Конвой атаковали 17 подводных лодок и более 330 самолетов.
      Всего из состава конвоя РQ-18 немецкой авиации удалось потопить 10 транспортов, подводным лодкам – 3 транспорта. В зоне Северного флота потоплен лишь 1 транспорт. Немецкий флот и авиация получили должный отпор – были потоплены 4 лодки и сбит 41 самолет.
  3. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант 13 августа 2021 17:11
    +20
    Спасибо...Мы помним...
    1. volodimer
      volodimer 13 августа 2021 23:19
      +6
      Хотел написать про участие своего деда, но понял, что глупо. Просто, Спасибо ИМ ВСЕМ!
      И Спасибо тем, кто помнит, что в той войне Мы были Вместе. Спасибо тем, кто чтит эту память.
  4. Ryaruav
    Ryaruav 13 августа 2021 17:30
    +16
    вечная память всем морякам студеных морей помогавшим борьбе с нацизмом
  5. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов 13 августа 2021 17:44
    +13
    Снимаю шляпу! Спасибо за помощь!
  6. Andrea
    Andrea 13 августа 2021 17:45
    0
    Все это так,но есть одно "но",это конвой PQ-17,брошенный британцами. То ли в погоне за "Тирпицем",то ли от страха перед ним.
    Вся доблесть перечёркивается одной подлостью.
    Конвой перебит был практически полностью,добрались единицы!
    1. Теренин
      Теренин 13 августа 2021 17:50
      +2
      Цитата: Andrea
      Все это так,но есть одно "но",это конвой PQ-17,брошенный британцами. То ли в погоне за "Тирпицем",то ли от страха перед ним.
      Вся доблесть перечёркивается одной подлостью.
      Конвой перебит был практически полностью,добрались единицы!

      Подлость была не одна, и не только от британцев. Вполне могло оказаться, что немецкая субмарина, которая торпедировала американский "Либерти" в конвое, была заправлена американской нефтью.

      П.С. Отдельно преклоняю голову пред всеми моряками героических конвоев, а так же всеми теми кто обеспечивал проводку конвоев.
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима 13 августа 2021 17:59
        +1
        О чем и разговор. Взять тот же Дефендер сейчас, сомневаюсь, что если бы не было политического решения, они поперли бы. Разошлись бы с нашими, отсалютовали друг другу. Херово то, что за игры политиков приходится отвечать морякам.
    2. burger
      burger 13 августа 2021 18:12
      +4
      До Архангельска из 35 транспортов добралось 11. В чем подлость? В ошибке англичан приведшей к гибели англичан (и американцев)?
      1. Andrea
        Andrea 13 августа 2021 18:34
        -2
        Это не ошибка,это в лучшем случае,безмозглое действие-снять охранение.
        Но так как Черчиля безмозглым трудно назвать-это подлость.
        Да топили и англичан и американцев,русские,как я понимаю,не в счёт,так...расходный материал,да и оружие оплаченное советским золотом.А оно так было нужно.
        1. burger
          burger 13 августа 2021 21:08
          +2
          При чем тут Черчилль не очень понятно. А какой ни будь киевский котел это безмозглое действие или подлость? Харьковская катастрофа которая как раз тогда разразилась это что?
          Цитата: Andrea
          Да топили и англичан и американцев,русские,как я понимаю,не в счёт,так...расходный материал,

          Что за чушь? Не одно советское судно не было потоплено. Я не слышал, что бы хоть один советский моряк или гражданин погиб на этом конвое.
          Цитата: Andrea
          да и оружие оплаченное советским золотом.

          О, не беспокойтесь. Оружие из Британии и США поставлялось совершенно бесплатно.
  7. Petrik66
    Petrik66 13 августа 2021 17:49
    +6
    Русские всегда будут помнить тех, кто помог нам в самые критические годы войны. Британцы были первыми, спасая себя, они помогали нам, Вечная память англичанам, шотландцам, ирланддцам, уэльсцам, которые погибли доставляя нам помощь . И вечная память Сэру Уи́нстон Леона́рду Спе́нсер Че́рчиллю, да простит он меня за орфографию. Много он сделал для нашей страны в ее критические 41 и 42г.
    1. Теренин
      Теренин 13 августа 2021 18:04
      +14
      Цитата: Petrik66
      Русские всегда будут помнить тех, кто помог нам в самые критические годы войны. Британцы были первыми, спасая себя, они помогали нам, Вечная память англичанам, шотландцам, ирланддцам, уэльсцам, которые погибли доставляя нам помощь . И вечная память Сэру Уи́нстон Леона́рду Спе́нсер Че́рчиллю, да простит он меня за орфографию. Много он сделал для нашей страны в ее критические 41 и 42г.

      Да, проводки конвоев сохранили множество примеров взаимопомощи и взаимовыручки английских и советских моряков и летчиков. Ряд из них были награждены орденами СССР и Великобритании. Союзные арктические конвои стали одним из ярких примеров боевого взаимодействия союзных флотов во Второй мировой войне.
      Так, героический подвиг совершил экипаж советского лесовоза «Старый большевик», шедший в составе конвоя РQ-16. Судно, груженное военной техникой, боеприпасами и бензином, было атаковано и подожжено фашисткой авиацией. Советские моряки отклонили предложение английского командования перейти на другие транспорты. Конвой ушел, оставив горящий лесовоз. Восемь часов экипаж потерявшего ход судна отбивал атаки самолетов противника, боролся с водой, огнем и вышел победителем. Устранив повреждения, советские моряки доставили необходимый фронту груз в Мурманск. За проявленное мужество многие члены экипажа были награждены орденами и медалями, а капитан судна И.И. Афанасьев и рулевой Б.И. Аказенок удостоились звания Героя Советского Союза.

    2. Наводлом
      Наводлом 13 августа 2021 19:02
      +3
      Цитата: Petrik66
      Много он сделал для нашей страны в ее критические 41 и 42г.

      скорее всего всё-таки для своей страны.
      трудно заподозрить Уинстона Черчилля в тёплых чувствах к СССР.
    3. Ros 56
      Ros 56 13 августа 2021 19:53
      +1
      Да уж Черчилль сделал, особенно если вспомнить его план "Немыслимое". Шкуру свою старую он прежде всего спасал, потому что знал, Гитлер его повесит, если доберется.
      И низкий поклон всем людям, которые приняли к сердцу нашу беду и порой жертвуя жизнью оказывали нам помощь.
      1. Konnick
        Konnick 13 августа 2021 19:58
        +8
        низкий поклон всем людям, которые приняли к сердцу нашу беду и порой жертвуя жизнью оказывали нам помощь

        Они искренне хотели нам помочь

  8. tralflot1832
    tralflot1832 13 августа 2021 17:51
    +8
    Вечная память погибшим!Ходил неоднократно маршрутами конвоев.Вода дышит смертью,попав в воду в те времена возможности спастись нет!!!Низкий поклон морякам Арктических Конвоев,за их труд и подвиг.
  9. paco.soto
    paco.soto 13 августа 2021 18:34
    +8
    Благодарю автору за этот материал. Подобные видео смотрел на платных ТВ каналах в 90-2000х в эмиграции. Тогда много узнал о истории из других источников.
    Прошу троллей не минусовать эмигрантов, узнавших другую историю.
    1. paco.soto
      paco.soto 13 августа 2021 18:40
      +4
      Ещё хотел разместить переведёную с английского статью о смете цены на американский бомбовый прицел , "на скопированном " трофейном бомбардировщике, но с удивлением узнал что не могу размещать статьи на ВО.
    2. paco.soto
      paco.soto 13 августа 2021 19:16
      +3
      Нейтральное мнение: ещё существует в архивах ленд-лиза содержание по по военной медицинской помощи. У меня есть много аналитики, которая, к сожалению не "пройдёт" форум на ВО на всякий случай.
  10. 1536
    1536 13 августа 2021 18:36
    0
    Будут побеждать немцы, будем помогать русским, будут побеждать русские, будем... Вот тут промашка вышла, не успели, Красная Армия слишком быстро стала наступать и разгромила немцев.
    А за помощь - спасибо! Английские танки в битве под Москвой сыграли свою положительную роль. Спасибо.
  11. Litvinoff
    Litvinoff 13 августа 2021 18:39
    -6
    Мы чествуем всех, кто служил, отдаём дань их героизму и самопожертвованию. Они сыграли важную роль в общей истории между Великобританией и Россией – и в окончательной победе союзников

    Так то да ,вот только Советская Россия расплачивалась за их "героизм" золотом -платиной ..А еще самое главное ,кровью наших солдат которые сломали все же хребет европейскому нацизму ..И освободила европу ,ценою неимоверного напряжения народа Советского и концентрации всего и всех .
    Сейчас "благодарность" европы ,прям зашкаливает ..
    Опять крестовый поход против России готовят чужими руками ..
    Вот так и живем ,хлеб жуем . hi
    1. Арон Заави
      Арон Заави 13 августа 2021 18:48
      +12
      Цитата: Litvinoff

      Так то да ,вот только Советская Россия расплачивалась за их "героизм" золотом -платиной ..А еще самое главное ,кровью наших солдат которые сломали все же хребет европейскому нацизму ..И освободила европу ,ценою неимоверного напряжения народа Советского и концентрации всего и всех .
      Сейчас "благодарность" европы ,прям зашкаливает ..
      Опять крестовый поход против России готовят чужими руками ..
      Вот так и живем ,хлеб жуем . hi

      Во первых за ленд-лизз оплата не производилась.
      Во вторых советские солдаты не были наемниками и кровью своей они платили не за военные поставки,а за свободу и независимость своей Родины.
      1. Наводлом
        Наводлом 13 августа 2021 18:57
        +4
        Цитата: Арон Заави
        советские солдаты не были наемниками и кровью своей они платили не за военные поставки,а за свободу и независимость своей Родины.

        и не только своей.
        так уж распорядилась история.
      2. Litvinoff
        Litvinoff 13 августа 2021 19:15
        -9
        Цитата: Арон Заави
        Во первых за ленд-лизз оплата не производилась.

        Ну официально ,да ..А так в обратку шли Советские конвои с золотом и платиной это ведь факт ..
        Цитата: Арон Заави
        Во вторых советские солдаты не были наемниками и кровью своей они платили не за военные поставки,а за свободу и независимость своей Родины.

        И за тех ,кто на "ташкентском фронте" отсиживался и сейчас нас учат ,что и как было .. wink
        P.S. Вику вашу читал и гугл ваш тоже .. soldier
        1. Кonstanty
          Кonstanty 13 августа 2021 20:54
          +3
          Вы путаете два вопроса - вооружение и техника, поставленные по Leand-Lease (бесплатная аренда в предположении) и полностью раздельные поставки по британо-советскому соглашению, по которому СССР имел ссуду, которая была погашена мин. золотом.
          1. burger
            burger 13 августа 2021 22:31
            +3
            27 июня 1942 1942 года в Лондоне было подписано «Соглашение о финансировании военных поставок и другой военной помощи от правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландия правительству Союза Советских Социалистических Республик» согласно которому поставки вооружения осуществлялись бесплатно.
            1. Кonstanty
              Кonstanty 14 августа 2021 09:03
              +2
              До этой даты некоторые поставки в Великобританию не были бесплатными - отсюда, среди прочего, золото нa HMS Edinburgh как часть платежа.
              1. burger
                burger 14 августа 2021 10:38
                +1
                До этой даты все поставки были не бесплатны, но соглашение имела обратную силу и объявляло все предыдущие поставки до июня 41 военного характера не подлежащими оплате. Товары не военного характера оплате продолжали подлежать. Да, эденбург из этой истории.
    2. тасха
      тасха 13 августа 2021 18:49
      +12
      То, что вы называете "героизм" - на самом деле реальный подвиг моряков союзников, которые в тяжелейших условиях Арктики доставили нам тысячи тонн грузов и сотни единиц военной техники. И в статье речь не о политиках, золоте и платине, а о простых парнях из Ливерпуля и Бостона. Им - наша благодарность. hi
      "Вы представляете себе, что это такое — оказаться февральской ночью где-то между Ян-Майеном и островом Медвежий, адмирал? Разумеется, не представляете."
      1. Andy
        Andy 13 августа 2021 19:05
        +3
        цитата из крейсер улисс?
      2. Litvinoff
        Litvinoff 13 августа 2021 19:30
        -8
        Цитата: тасха
        "Вы представляете себе, что это такое — оказаться февральской ночью где-то между Ян-Майеном и островом Медвежий, адмирал? Разумеется, не представляете."

        А вы и ваши предки представляете ,как оказаться под налетами авиации и танковыми ударами вермахта идущие и все уничтожающей армадой ?
        Вашим "героям " платили золотом и застрахованы были ..Думаете они нанимались ,чтобы спасти Советскую Россию ? Они пошли когда мы уже немцам дали по щам и уперлись на линии Ленинград-Москва -Сталинград ..И то еще Черчель и т.д. размышлял цинично ,а стоит ли ..Прям херои ,они деньги зарабатывали!!!!!
        1. Арон Заави
          Арон Заави 13 августа 2021 20:15
          +9
          Цитата: Litvinoff
          дя
          А вы и ваши предки представляете ,как оказаться под налетами авиации и танковыми ударами вермахта идущие и все уничтожающей армадой ?
          Вашим "героям " платили золотом и застрахованы были ..Думаете они нанимались ,чтобы спасти Советскую Россию ? Они пошли когда мы уже немцам дали по щам и уперлись на линии Ленинград-Москва -Сталинград ..И то еще Черчель и т.д. размышлял цинично ,а стоит ли ..Прям херои ,они деньги зарабатывали!!!!!

          Судя по твоей писанине, то твои предки Виталя не в РККА, а в РОА служили. Не даром ты обменяться данными по предкам на podvignaroda обменяться не хочешь.
    3. Морской Кот
      Морской Кот 13 августа 2021 19:01
      +9
      Так то да ,вот только Советская Россия расплачивалась за их "героизм" золотом -платиной

      Мало того, что солгал, так ещё и слово ГЕРОИЗМ взял в кавычки. Написал гадость и доволен? negative
      1. Litvinoff
        Litvinoff 13 августа 2021 19:37
        -6
        Цитата: Морской Кот
        Так то да ,вот только Советская Россия расплачивалась за их "героизм" золотом -платиной

        Мало того, что солгал, так ещё и слово ГЕРОИЗМ взял в кавычки. Написал гадость и доволен? negative

        Не доволен конечно..Просто злюсь ,когда запад пытается выставить себя победителем нацизма и унизить СОВЕТСКИЙ СОЮЗ !
        Много вас тут развелось ,поклонников англосаксов и прочих ..
        Уже всех зачистили тут ..Ну ну получайте гранты .Всем рты не заткнете .
        1. Морской Кот
          Морской Кот 13 августа 2021 20:33
          +5
          Люди, которые везли на кораблях грузы нам в помощь, и гибли при этом, не выставляли себя "победителями нацизма", они просто боролись с ним, как могли, не зависимо от национальности.
          И тем более они никак уж не собирались унизить Советский Союз. А Вы несёте откровенную ахинею, пытаясь опорочить тех, кто отдал свои жизни за нашу общую Победу над коричневой чумой.
          Много вас тут развелось ,поклонников англосаксов и прочих ..

          Отдавать дань союзникам, погибшим в общей борьбе, это, по Вашему, означает поклонение какой-то определённой национальности? Ну, это тезис fool должен комментировать специалист по психиатрии, а я таковым не являюсь.
          Уже всех зачистили тут .

          "Не говори гоп, пока не перескочишь!", чистильщик, блин... laughing
  12. Ros 56
    Ros 56 13 августа 2021 19:40
    +1
    Это были люди достойные уважения, потому что отдали жизни на борьбу с мракобесием под названием фашизм.
    В нынешней Украине возрождается тот же фашизм, но другие, нынешние англичане, его почему-то поддерживают. Так где же они окажутся на сей раз, куда будут посылать конвои и как это сочетается сегодня в их головах? fellow
  13. Кonstanty
    Кonstanty 13 августа 2021 20:49
    +6
    Поляки также участвовали в арктических конвоях - например, в составе конвоя PQ-13 шел теплоход s/s «Тоbruk», который по прибытии в Мурманск был потоплен немецкими самолетами и только благодаря настойчивости экипажа и экипажа. Благодаря помощи советских рабочих верфи, после 6-месячного ремонта он вернулся в Британию в составе конвоя QP-14.

    Еще одним был ОРП «Гарланд», сопровождавший PQ-16, потерявший 28 членов экипажа. Многие раненые были спасены благодаря усилиям советских врачей в Мурманске.

    На фотографиях видна палуба польского эсминца во время конвоя в Мурманск и повреждения «Гарланда» после возвращения из СССР.

  14. Альф
    Альф 13 августа 2021 20:54
    +3
    Как-то нарвался на информацию, очень скудную, что первый британский конвой привез оружие в СССР 12 июня(!) 1941 года. Кто-либо что-нибудь об этом знает-слышал ?
    1. burger
      burger 13 августа 2021 23:11
      +3
      До начала ВОВ? Это вряд ли. СССР вроде был под эмбарго со стороны Британии.
      1. Альф
        Альф 14 августа 2021 10:43
        +1
        Цитата: burger
        До начала ВОВ? Это вряд ли. СССР вроде был под эмбарго со стороны Британии.

        Штаты тоже вводили эмбарго, что не мешало им продавать нам то, что нужно.
        1. burger
          burger 14 августа 2021 14:43
          +1
          Ну не знаю. С 39 они опасались, что эти товары попадут в Германию. И что США продавало?
          1. Альф
            Альф 14 августа 2021 18:04
            0
            Цитата: burger
            Ну не знаю. С 39 они опасались, что эти товары попадут в Германию. И что США продавало?

            Станки.
            А с 1941 года, января месяца, эмбарго было снято.
  15. Тестов
    Тестов 13 августа 2021 21:00
    +6
    СЕРЖ ант, уважаемый, за фото памятника в Архангельске спасибо! Жаль, что за памятником в момент съёмки стояли два человека. Чуть-чуть бы позже и чуть-чуть бы под другим углом снимали... Тогда, на фоне воды Северной Двины и неба, пароход в центре пробоины смотрится очень сильно!..Но есть, от Вами размещённого снимка, два больших плюса: если увеличить кадр - слева от памятника северным конвоям можно, пусть и плохо, но увидеть памятник тюленю, на гранитном постаменте которого выбиты слова:"О, сколько ты народа спас от голода и холода " (учитывая, что памятник тюленю - памятник на собранные народом деньги) - это первый плюс. А второй плюс- это справа на флагштоках флаги стран - участниц арктических конвоев. В первом конвое "Дервиш" в колонне 2 под № 3 шёл датский пароход "Альчиба" (Википедия, правда, определяет принадлежность судно "Нидерланды"). В PQ-1: в колонне 1 № 1 шёл пароход Панамы "Капира", в колонне 2 № 2 шёл пароход Бельгии "Вилли дэ Анверс", колонну 3 возглавлял тоже панамец "Норд Кинг", в колонне 4 № 1 шёл советский пароход "Элна -2" (Википедия его принадлежность определяет как " Великобритания", хотя стало советским судно 18 августа 1941 года). Как бы правители Польши не истерили сегодня в адрес РФ, нельзя забывать подвиги поляков в арктических конвоях ( и подводников, и на надводных кораблях)! Нельзя забывать и подвиги в арктических конвоях военных моряков Норвегии и Канады.
    Litvinoff (L), голубчик, в интернете полно материалов о том, как английские подводники, базируясь на наши базы на Кольском, топили фрицев в 1941 г. в Баренцевом море, как 151 авиакрыло сбило в небе Мурманска 6 самолётов и повредило (по разным данным) от 3 до 6 самолётов немцев, погиб, защищая Мурманск 13.09.1941 года сержант ВВС Великобритании Норман Смит... Да, Вы же Википедию читали, тогда оцените, в нашу общую Победу, вклад экипажей тральщиков британских ВМФ"Госсамер", "Халсион", "Хузар", Харриер", "Саламандер", "Сигал", "Спиди", "Леда", "Брэмбл" ( что в 1941 году базировались на Архангельск, а позже на Йоканьгу), учитывая, что на 22.06.1941 года на СФ СССР не было НИ ОДНОГО Тральщика, те два, что числились тральщиками - это переделки из гражданских судов, которые не могли бороться с современными немецкими морскими минами, с тралами и локаторами у нас была беда ...
  16. Тестов
    Тестов 13 августа 2021 21:17
    +6
    paco.soto (Paco Soto), уважаемый, мои родители всю войну были в Архангельске, мама даже в порту Архангельска (район Экономия) умудрилась попасть под бомбёжку, я сам из тех жителей Северодвинска (Молотовска), что говорят: "Я родился в музее" (в годы Великой Отечественной здание роддома Молотовска стало одним из госпиталей Карельского фронта, а лет 30-33 уже, в здании на ул. Пионерская - Северодвинский городской краеведческий музей). Всё, что связано с историей ленд-лиза мне очень интересно. Если "В.о." Ваши материалы не возьмёт, я, с превеликим удовольствием, их прочту, присылайте мне.
  17. orionvitt
    orionvitt 13 августа 2021 21:29
    0
    Сдаётся мне, что кое кто, в смысле охранение (британские вмс), в самый ответственный момент, конвой просто бросили. Была такая информация. О чём сейчас на западе не принято говорить.
  18. Тестов
    Тестов 13 августа 2021 22:15
    +5
    Альф (Василий. СССР), уважаемый, 31 июля 1941 года в Белое море пришёл минзаг ВМФ Великобритании "Эдвенчер". В Архангельск он доставил 200 секретных магнитных мин, 1000 глубинных бомб, парашюты и специальные пиротехнические материалы (магниты, зажигательные пластины и т.п.). По рассекреченной, на сегодня, истории помощи СССР от Великобритании - это первые тонны оружия нам в Великую Отечественную.
  19. Fitter65
    Fitter65 14 августа 2021 01:25
    +3
    Большо СПАСИБО,этим простым людям которы рискуя своей жизнью, помогали нам в тяжёлое время.
  20. tolmachiev51
    tolmachiev51 14 августа 2021 05:17
    +4
    -" хорошо охраняемый первый конвой достиг севера СССР без происшествий",- не добавить не убавить !!! Остальные жертвы на совести гнусной политики мелкобритов .Жаль моряков ,которые поверили в "охрану" конвоев.
  21. Олег Авиатор
    Олег Авиатор 14 августа 2021 09:12
    +3
    Это не путешествие. Это тяжёлая работа. Ребят жаль. Хорошее дело делали
  22. Тестов
    Тестов 14 августа 2021 11:12
    +2
    tolmachiev51 (александр), уважаемый, за 1941 год в СССР пришло в порты Архангельска (Молотовский порт в 1941 году не был самостоятельным, а был одним из участков порта Архангельск как Экономия, Мосеев остров, Левый берег и Бакарица) и Мурманска (в том числе в Полярный) 52 судна. Потерь судов и кораблей охранения НЕ БЫЛО в 1941 году.
    Правда, при подходе PQ-1 к Кольскому полуострову 08.10.1941 г. были в район конвоя отправлены на патрулирование самолёты ВВС СФ. Они по ошибке нанесли удар по нашей пл С-101 и серьёзно её повредили. 17.12.1941 г. британские тральщики, что перешли базироваться из Архангельска в Полярный (в 1941 году в конце октября Северная Двина в Архангельске встала, началось из-за сильных морозов быстрое образование льда в Белом море) вышли на встречу PQ-6 и нарвались на 4 эсминца немцев из 8 флотилии - это первая попытка противника нарушить движение союзных конвоев. Британский тральщик "Спиди" получил 4 попадания снарядов, но сумел поставить дымовую завесу и отвлечь эсминцы на себя, а затем под дымами сумел оторваться от врага... 20.12.1941 года, отставший от PQ-6, наш пароход "Декабрист"при входе в Кольский залив был атакован двумя "Юнкерс-88", две бомбы пробили палубу, но к счастью, обе не взорвались. Атака "Декабриста" - первая атака судов конвоев.
    За 1941 год к берегам Британии из Архангельск ушло 45 транспортов. Все транспорты и корабли охранения пришли без потерь в порты назначения...Так что вооружённые силы Великобритании в 1941 году свою задачу по охране арктических конвоев безусловно выполнили.
  23. Стройбат запаса
    Стройбат запаса 14 августа 2021 14:15
    +1
    Было потоплено всего 85 судов? То есть, чуть не половина потерь торгового флота - караван PQ-17? Тем больше цена предательства.
  24. VIK1711
    VIK1711 Вчера, 13:38
    0
    Алистер Маклин "Крейсер Его Величества "Улисс"...
    Классика!!!