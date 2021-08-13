«Худшее путешествие в мире»: в Британии почтили память первого Арктического конвоя в СССР

Они прошли через морской и воздушный заслон нацистов и столкнулись с ужасными погодными условиями – снегом, льдом, минусовыми температурами, неделями непрекращающейся темноты – и слабой надеждой на спасение, если они окажутся в воде, – чтобы достичь портов Мурманска и Архангельска

Мы чествуем всех, кто служил, отдаём дань их героизму и самопожертвованию. Они сыграли важную роль в общей истории между Великобританией и Россией – и в окончательной победе союзников

Их жертва не была напрасной. За 4 года они доставили советским военным 4 млн тонн грузов – примерно четверть всей помощи, которая была оказана СССР в период с 1941 по 1945 год. 7000 самолётов и 5000 танков , а также грузовики, легковые автомобили, топливо, медикаменты, металлы и другое сырье помогли Советскому Союзу разгромить немцев на Восточном фронте