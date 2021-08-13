«Худшее путешествие в мире»: в Британии почтили память первого Арктического конвоя в СССР

В приходской церкви Святого Николая в Ливерпуле почтили память почти 3000 моряков, пожертвовавших своими жизнями, чтобы доставить жизненно важную помощь Советскому Союзу в период с 1941 по 1945 год.
Они прошли через морской и воздушный заслон нацистов и столкнулись с ужасными погодными условиями – снегом, льдом, минусовыми температурами, неделями непрекращающейся темноты – и слабой надеждой на спасение, если они окажутся в воде, – чтобы достичь портов Мурманска и Архангельска
- указывается на официальном сайте Королевского флота.
Миссия, начавшаяся 12 августа 1941 года с первого конвоя «Операция Дервиш», отплывшего из Мерси, была названа Уинстоном Черчиллем «худшим путешествием в мире».
В церемонии среди прочих высокопоставленных лиц приняли участие представители Минобороны, иностранных дел, военные представители России, США и Канады – корабли и личный состав последних двух стран принимали участие в конвоях.
Мы чествуем всех, кто служил, отдаём дань их героизму и самопожертвованию. Они сыграли важную роль в общей истории между Великобританией и Россией – и в окончательной победе союзников
- заявила один из министров.
Как отмечается, хорошо охраняемый первый конвой достиг севера СССР без происшествий, так как он застал немцев врасплох, и они не предприняли никаких попыток атаковать его. Но нападением подвергались многие из последующих 77 конвоев, которые оказались в пределах досягаемости немецких субмарин и бомбардировщиков, базировавшихся в оккупированной Норвегии.
Было потеряно 16 военных кораблей британского флота, а 85 из 1400 торговых судов, участвовавших в арктических походах, были потоплены, что в 17 раз выше, чем в Атлантической кампании. Погибло более 800 моряков торгового флота.
Их жертва не была напрасной. За 4 года они доставили советским военным 4 млн тонн грузов – примерно четверть всей помощи, которая была оказана СССР в период с 1941 по 1945 год. 7000 самолётов и 5000 танков, а также грузовики, легковые автомобили, топливо, медикаменты, металлы и другое сырье помогли Советскому Союзу разгромить немцев на Восточном фронте
- указывается на сайте Королевского флота.