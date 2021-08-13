«Большая ошибка»: Глава Минобороны Британии раскритиковал решение США о выводе войск из Афганистана

Я чувствовал, что было ошибкой поступать таким образом. И что мы все, как международное сообщество, заплатим за последствия этого

Принятое США решение о выводе американского военного контингента из Афганистана является большой ошибкой, которая будет иметь негативные последствия, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Глава британского военного ведомства раскритиковал выход американских военных из Афганистана, назвав его большой ошибкой американской администрации. Уоллес убежден, что США не надо было заключать сделку с талибами* (движение запрещено в России как террористическое) и подписывать с ними соглашение о выводе войск. По его словам, американцы подписали "гнилое соглашение", которое будет иметь плачевные последствия.- заявил он, добавив, что опасается возвращения в Афганистан "Аль-Каиды" (запрещена в России).Отвечая на вопрос, почему Великобритания тоже выводит свой военный контингент из Афганистана, британский министр обороны пояснил, что США возглавляли международную коалицию и их голос был решающим. После объявления о выводе американцев, остальные страны были вынуждены вывести свои силы из страны, хотя "сейчас не время" и террористы могут вернуться.Уоллес подтвердил, что Британия вернет в Афганистан 600 военнослужащих, но это будет "кратковременное возвращение" для помощи в эвакуации британских граждан. После этого все военные отправятся обратно домой. Пр этом он подчеркнул, что решение о вводе "ограниченного контингента" было принято уже давно, а не на фоне последних событий в Афганистане.