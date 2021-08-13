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«Большая ошибка»: Глава Минобороны Британии раскритиковал решение США о выводе войск из Афганистана

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Принятое США решение о выводе американского военного контингента из Афганистана является большой ошибкой, которая будет иметь негативные последствия, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.


Глава британского военного ведомства раскритиковал выход американских военных из Афганистана, назвав его большой ошибкой американской администрации. Уоллес убежден, что США не надо было заключать сделку с талибами* (движение запрещено в России как террористическое) и подписывать с ними соглашение о выводе войск. По его словам, американцы подписали "гнилое соглашение", которое будет иметь плачевные последствия.

Я чувствовал, что было ошибкой поступать таким образом. И что мы все, как международное сообщество, заплатим за последствия этого

- заявил он, добавив, что опасается возвращения в Афганистан "Аль-Каиды" (запрещена в России).

Отвечая на вопрос, почему Великобритания тоже выводит свой военный контингент из Афганистана, британский министр обороны пояснил, что США возглавляли международную коалицию и их голос был решающим. После объявления о выводе американцев, остальные страны были вынуждены вывести свои силы из страны, хотя "сейчас не время" и террористы могут вернуться.

Уоллес подтвердил, что Британия вернет в Афганистан 600 военнослужащих, но это будет "кратковременное возвращение" для помощи в эвакуации британских граждан. После этого все военные отправятся обратно домой. Пр этом он подчеркнул, что решение о вводе "ограниченного контингента" было принято уже давно, а не на фоне последних событий в Афганистане.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MoDAfghanistan
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43 комментария
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 13 августа 2021 16:48
    +6
    Остались бы сами без оглядки на босса .
    Англичане уже второй раз в Афгане , но ничему не научились .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 16:54
      +3
      Ссыкотно, британцы в одно лицо получили бы по шапке, да и гражданское общество страны увеличение Груза-200 не одобрело бы. Вон даже Эрдоган подумывает лыжи мастырить от греха подальше.
    2. knn54
      knn54 13 августа 2021 17:14
      0
      ВСЕ они жалеют о распаде ТОЙ Британской империи, когда Афганистан был под английским контролем.
      Бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерала Ричарда Бэрронса, озвучил в эфире Би-би-си, три сценария развития конфликта.
      -Первый - Афганистан распадается. Он превращается в другие страны.
      -Второй - ужасная гражданская война, вечная патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может победить, и ни одна не хочет прекращать борьбу. А это десятилетия смерти и страданий.
      -Третий вариант - когда "Талибан" поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство - что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров.
      И за третий вариант надо бороться ВСЕМ.
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 13 августа 2021 18:16
        0
        Что будет с Афганистаном после падения нынешней власти ?
        Я приведу несколько своих мыслей .
        Ни в коем случае не хочу утверждать что они правильные .
        Те афганцы , что хотели бы жить в более менее демократическом государстве и поддерживали пока еще существующую власть , будут вынуждены покинуть родину . А это новые беженцы .
        После взятия власти Талибаном , в стране может разразится гуманитарная катастрофа . В таком случае международное сообщество должно будет организовать помощь , нельзя же дать погибнуть возможно миллионам людей .
        Как посмотрят другие страны на дальнейшие действия американцев и союзников ?
        Ведь это пример , как они бросают страны где у них не получается установить демократию своего образца .
        Надеюсь (очень)для американцев это был второй хороший урок , после Вьетнама . Это была и самая длинная война которую вела Америка .
        1. SanichSan
          SanichSan 13 августа 2021 20:45
          +1
          Цитата: Кузнец 55
          После взятия власти Талибаном , в стране может разразится гуманитарная катастрофа . В таком случае международное сообщество должно будет организовать помощь , нельзя же дать погибнуть возможно миллионам людей .

          там уже лет 10 гуманитарная катастрофа и что-то международное сообщество клало на это болт hi
          1. Alex777
            Alex777 13 августа 2021 23:23
            +1
            А в разгар пандемии коронавируса этому сообществу вообще не до Афгана.
      2. SanichSan
        SanichSan 13 августа 2021 20:43
        +1
        Цитата: knn54
        -Третий вариант - когда "Талибан" поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство - что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров.

        предложение такое же абсурдное как предложении Сталину начать переговоры с Гитлером о перемирии в 1945 году. request
    3. Арон Заави
      Арон Заави 13 августа 2021 17:14
      +2
      С моей точки зрения Байден прав. Если афганское правительство и его ВС не могут самостоятельно защищать свое государство и это при численном и техническом превосходстве, то такое правительство и ВС не имеют права на существование. И пора смотреть прааде в глаза , что проект США по построению нормального государства в Афганистане окончился полным провалом. В этом как раз ничего страшного нет. Самые успешные государства регулярно терпят провалы во анешней политике. А вот упрямо цепляться за провальный проект это идиотизм.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 13 августа 2021 18:27
        +2
        Цитата: Арон Заави
        С моей точки зрения Байден прав. Если афганское правительство и его ВС не могут самостоятельно защищать свое государство и это при численном и техническом превосходстве, то такое правительство и ВС не имеют права на существование.

        Я не согласен. Что делали США и НАТО в Афгане 20 лет ??? Они говорят, что создали афганскую армию, правительство демократии и т.д. но когда США вывели свои войска, оказалось, что создали мыльный пузырь. Байден в одном прав, "надоела эта мышиная возня пора бежать домой, не я эту песню начинал, но я её закончу".
        1. Alex777
          Alex777 13 августа 2021 23:25
          0
          Цитата: tihonmarine
          Байден в одном прав, "надоела эта мышиная возня пора бежать домой, не я эту песню начинал, но я её закончу".

          Байден сделал то, что обещал сделать Трамп, но не смог.
          Байден не так уж плох...
          Даже несмотря на слухи, что Камала на выводе войск настояла. bully
      2. paul3390
        paul3390 13 августа 2021 18:34
        +1
        Угу. А потом какие-нибудь очередные бармалеи взорвут очередной небоскрёб, и великий демократический поход придётся начинать сначала.. Но к тому моменту Афган будут плотно контролировать китайцы, и всё - окажется гораздо сложнее..
        1. MaikCG
          MaikCG 13 августа 2021 20:58
          +1
          В мире еще дофига стран, которые можно обвинить и разбомбить за "неизвестных" бармалеев.
      3. den3080
        den3080 13 августа 2021 20:46
        +2
        Цитата: Арон Заави
        С моей точки зрения Байден прав. Если афганское правительство и его ВС не могут самостоятельно защищать свое государство и это при численном и техническом превосходстве, то такое правительство и ВС не имеют права на существование. И пора смотреть прааде в глаза , что проект США по построению нормального государства в Афганистане окончился полным провалом. В этом как раз ничего страшного нет. Самые успешные государства регулярно терпят провалы во анешней политике. А вот упрямо цепляться за провальный проект это идиотизм.

        Байден всегда прав smile и Трамп всегда прав и Обама и Буш тоже… А как же иначе?
        Последний успешный проект всемирных демократизаторов подскажите мне какой был и когда? Чтобы мир, дружба, процветание и благоденствие наступили у демократизированных…

        Афганистан будет сомали, ливией и так далее… со своим местным колоритом.
        Англосаксы продолжат там мутить и гадить, чтобы поджечь Центральную Азию.
        Основная, стратегическая цель: Чтобы во ВСЁМ мире, кроме 5 англосаксонских стран была кровь, голод, конфликты … за счёт этого можно и обогатиться и выглядеть раем на Земле.
        Англосаксы так веками жили.
        Ковбои, правда, мыслят только про Америку, но британцев и других англосаксов они будут держать на правах младших партнёров и если кинут, то последними.

        404 и прочим шестёркам задуматься smile если осталось ещё чем
      4. SanichSan
        SanichSan 13 августа 2021 20:53
        +1
        Цитата: Арон Заави
        И пора смотреть прааде в глаза , что проект США по построению нормального государства в Афганистане окончился полным провалом.

        вы вот сейчас серьезно? belay то что там США творили это по вашему строительство нормального государства? belay разнести в труху и так не богатую страну, поубивать кучу народа, вырастить там множество террористических организаций в том числе ИГИЛ и Аль-Каиду, в разы увеличить производство опиатов, это по вашему "проект США по построению нормального государства в Афганистане" belay
  2. paul3390
    paul3390 13 августа 2021 16:48
    +4
    То есть - Великобритания была готова сражаться там до последнего колониального, в смысле - американского, солдата? Что ж - вполне в её традициях..
    1. Ezoterik
      Ezoterik 13 августа 2021 17:31
      0
      А вот это и есть признак нормального государства. Если возможно - воюй чужими руками, а своих граждан береги. Бабы то они конечно рожают, но своих граждан, подданных, назовите как хотите, лучше поберечь. Любая страна в первую очередь должна беспокоиться о своих гражданах, а на то, что где то в Африке бушмены режут зулусов должно быть наплевать.
    2. Starover_Z
      Starover_Z 13 августа 2021 17:48
      +1
      Цитата: paul3390
      То есть - Великобритания была готова сражаться там до последнего колониального, в смысле - американского, солдата? Что ж - вполне в её традициях..

      Так остались бы сами, возглавили Сопротивление !
      А что, своими руками жар загребать слишком горячо ?!
  3. dorz
    dorz 13 августа 2021 16:49
    0
    является большой ошибкой, которая будет иметь негативные последствия ...

    Кроме США.
  4. Русь
    Русь 13 августа 2021 16:55
    +2
    Уоллеса- то и не спросили... беда...
  5. RealPilot
    RealPilot 13 августа 2021 16:57
    +1
    Вход - доллар, а выход - два...
    Заходи - не бойся, выходи - не плачь!

    В общем, бегут и валят друг на друга вину за столь неудачно прошедшую войну...
  6. неспич
    неспич 13 августа 2021 17:01
    +1
    laughing гы-гы-гы, теперь наркоту, которую англы крышевали в Афганистане стало некому охранять! -- конечно это было "гнилое соглашение" американцев!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 17:04
      +1
      Неее то они эту наркоту за так имели а теперь надо с запрещёнными договариваться.
  7. Руслан Сулима
    Руслан Сулима 13 августа 2021 17:07
    +2
    Поздно пить Боржоми, когда почки отказали.
  8. SovAr238A
    SovAr238A 13 августа 2021 17:29
    +1
    Вот тоже не пойму.
    Все страны судя по новостям, считают, что Америка зря уходит...
    Что это будет для всех стран мира сильным ударом.

    Ну так создали бы коалицию, да заняли бы весь Афганистан.
    Лет на 50.
    Заодно, глядишь, и систему выращивания наркотиков, которая в государственных масштабах превысила все легальное производство земледелия (растениеводство, фрукты, овощи, зерновые) остановили.
    1. А Макаров
      А Макаров 13 августа 2021 17:36
      0
      Цитата: SovAr238A
      Ну так создали бы коалицию, да заняли бы весь Афганистан

      Так была коалиция. Разбежалась по домам.
      1. SovAr238A
        SovAr238A 13 августа 2021 20:26
        -1
        Цитата: А Макаров
        Цитата: SovAr238A
        Ну так создали бы коалицию, да заняли бы весь Афганистан

        Так была коалиция. Разбежалась по домам.


        Вот да...
        Коалиция такая, что даже грузины там отметились...
        Нарисовались, не отмоешь...
        :)
    2. KJIETyc
      KJIETyc 13 августа 2021 19:52
      0
      20 лет останавливали так, что выросло на порядок производство наркоты. Так что у вас нарушены причинно-следственные связи.
      1. SovAr238A
        SovAr238A 13 августа 2021 20:25
        -1
        Цитата: KJIETyc
        20 лет останавливали так, что выросло на порядок производство наркоты. Так что у вас нарушены причинно-следственные связи.

        Это был сарказм...
        Я просто не поставил смайлик или пояснение про сарказм...
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер 13 августа 2021 17:33
    -1
    Ха - ха три раза))) ошибка была допущена, когда матрасники и их шестерки по НАТО, залезли в Афган))) все остальное уже различные вариации на тему первоначальной глупости.
    1. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:36
      -1
      Цитата: ТермиНахТер
      Ха - ха три раза))) ошибка была допущена, когда матрасники и их шестерки по НАТО, залезли в Афган))) все остальное уже различные вариации на тему первоначальной глупости.

      Это была не ошибка.
      Это была акция по смене вектора обвинения в ответственности за 9.11.
      Американцам нужно было перевести стрелки с Саудовской Аравии, как страны, чья деятельность/бездеятельность создала реальную Аль-Каеду, которая в свою очередь взорвала ВТЦ. Непросто же так, что все пилоты были саудовцами.
      Совместно с Саудами нашли выход в переброске главаря Аль-Каиды в Афганистан.
      И потом начали операцию в Афганистане, якобы для поиска главаря и уничтожения Аль-Каеды.
      Это все было шито белыми нитками.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер 13 августа 2021 23:00
        0
        Можно было придумать геморрой и попроще))) 20 лет войны, сотни миллиардов долларов, несколько тысяч трупов. Не дороговастенько обошлось?)))
        1. SovAr238A
          SovAr238A 13 августа 2021 23:16
          0
          Цитата: ТермиНахТер
          Можно было придумать геморрой и попроще))) 20 лет войны, сотни миллиардов долларов, несколько тысяч трупов. Не дороговастенько обошлось?)))

          Ну так Трамп и до него Обама контрактов на 150 млрд долларов не просто так заключили...
          А то, что Сауды вложили в экономику СШа почти триллион долларов также нельзя упускать...
  10. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана 13 августа 2021 17:44
    0
    Афганистан потерян американцами и их союзниками на длительное время, и возможности контролировать там ситуацию у американцев нет, разместить своих военных на операционных базах рядом с Афганистаном они не смогли, ни в Пакистане, ни в странах Средней Азии, здесь интерес представляет возможный альянс Ирана и талибского Афганистана, который может повлиять на ситуацию в Пакистане, обладателе ядерного оружия, а также прибавит проблем израильтянам на иранском направлении
    1. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:39
      -1
      Цитата: КОМандирДИВана
      Афганистан потерян американцами и их союзниками на длительное время, и возможности контролировать там ситуацию у американцев нет, разместить своих военных на операционных базах рядом с Афганистаном они не смогли, ни в Пакистане, ни в странах Средней Азии, здесь интерес представляет возможный альянс Ирана и талибского Афганистана, который может повлиять на ситуацию в Пакистане, обладателе ядерного оружия, а также прибавит проблем израильтянам на иранском направлении

      Иран и Пакистан нажрались тем Белуждистаном, который присутствует на их территориях.
      Думаю, что Талибан они будут реально мочить...
      Хотя Талибан и выходец именно из Пакистана.
      Но они понимают, что это тот джин, которого нужно прикрывать...
  11. Идущий
    Идущий 13 августа 2021 17:48
    +1
    [quoteПосле объявления о выводе американцев, остальные страны были вынуждены вывести свои силы из страны, хотя "сейчас не время" и террористы могут вернуться.][/quote]

    Могут? так они никуда не уходили , а их действия вынудили США и всех остальных бежать.
  12. saygon66
    saygon66 13 августа 2021 18:55
    0
    - Афганистан, если можно так выразится, страна - интроверт! Какие бы исторические передряги не происходили внутри страны, вовне это почти никак не отражалось... Никогда афганцы не пытались оттяпать кусок территории соседей, и никогда за всю историю не экспортировали за свои пределы каких либо идей... Опасаюсь, что мы повторяем ошибку американцев, подходя к афганцам со своими стереотипами. И, если можно так сказать, "Студенты" - организация местечковая, в отличии от даиш и прочих "пассионариев" исламского толка. С уходом из страны всех и всяческих "контингентов" страна погрузиться в свои внутренние проблемы. Опасность представляют не афганцы, а те кадры, которые прописались в этой стране с 80-х годов прошлого века... Хотелось бы предвидеть, куда они направятся после того как местные выдавят их из страны...
  13. Ros 56
    Ros 56 13 августа 2021 19:15
    0
    И это сборище вооруженных полудурков по прозвищу НАТО, что-то еще вякают о своей силе? Видимо они давно уже зарвались и зажрались и не понимают, что такое война на самом деле. Это не то, что утюжить с самолетов папуасов и мирных граждан. Мне кажется у них только один Израиль представляет, что такое воевать.
  14. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan 13 августа 2021 19:41
    +1
    Афганцы - по большей части все трусливые и бездарные войны, всегда воюют за тех кто сильнее, чувствуют, что уступают противнику сразу сдаются.

    Ошибкой Британии было тратить на них время и деньги.

    Такую же ошибку совершил СССР.

    Ни одного рубежа не держат, сдают базы и опорные пункты с оружием и техникой, только ноют и помощь клянчат.

    Сдаются Талибану - ну и пусть живут под Талибаном!!!
    1. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:51
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Афганцы - по большей части все трусливые и бездарные войны, всегда воюют за тех кто сильнее, чувствуют, что уступают противнику сразу сдаются.

      Ошибкой Британии было тратить на них время и деньги.

      Такую же ошибку совершил СССР.

      Ни одного рубежа не держат, сдают базы и опорные пункты с оружием и техникой, только ноют и помощь клянчат.

      Сдаются Талибану - ну и пусть живут под Талибаном!!!

      Вся беда в том, что религии в определенный момент своего развития, становятся очень экспансивными.
      Вспомните экспансию Рима и его религии.
      Вспомните крестовые походы.
      Они все были на пороге 1300-1500 лет с момента возникновения общества данной религии.
      Сейчас прошло 1400 лет с момента возникновения ислама.
      Он сейчас на пике своей экспансии.
      Просто, раньше, практиковалась жёсткая сила. Войска и армии.
      Захват территорий огнем и мечом.
      Сейчас, ислам это делает мягкой силой, через якобы беженцев.
      Но.
      Что бы создать потоки беженцев в десятки миллионов, нужно потратить огромные деньги на формирование такого потока.
      Это заранее спланированные действия, а не какие то беженцы.
      Это война ислама за жизненное пространство и за свое превосходство.
      Против христианства. Так как она просчитывается и предсказуемо.
      И все предыдущие действия в виде внедрения зелёных, ЛГБТ, разрушения культа семьи, атомизации общества, которые шли в Европе начиная с 60-х годов, это все было подготовительной частью, перед вторжением.
      Ослабление врага.
      Те же действия ведутся против индуистской и Буддистской религии.
      Хоть и с меньшим результатом, но все равно результатом.
      Хотя меньшим его назвать нельзя.
      Ибо некоторые страны ЮВА, которые ещё в 50-х годах знать не не знали о исламе, сейчас имеют до 40% исламского населения.
      А терпимости у исламистов к неверным нет и не будет.
      Они всегда ненавидят неверных.
  15. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 13 августа 2021 19:49
    0
    Да бриты бы показали Талибам "Кузькину мать" , американцы оттащили.
    laughing
  16. MaikCG
    MaikCG 13 августа 2021 20:54
    0
    Так пусть остается, места сплошь знакомые по Большой игре.
  17. voyaka uh
    voyaka uh 13 августа 2021 21:46
    0
    Байден напуган неизбежным столкновением с Китаем за
    Тайвань и Южно-Китайское море.
    Занервничал и плюнул на все остальные конфликты.
    Что неверно. Нужно больше терпения.
  18. viktor_47
    viktor_47 14 августа 2021 10:16
    0
    А чего бы Британии не заменить США в Афганистане полностью?!