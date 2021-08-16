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Самолет Solar Impulse 2 станет «атмосферным спутником» для ВМС США

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Самолет Solar Impulse 2 в ходе первых испытаний, ноябрь 2014 г.


ВМС США проявляют большой интерес к беспилотным авиационным комплексам разных классов. Теперь они намерены изучить и оценить концепцию БПЛА сверхвысокой продолжительности полета. Разработку, строительство и испытания опытного образца такого класса поручена компании Skydweller Aero. Первые полеты такой машины могут состояться уже в этом или следующем году.

Государственный контракт


Американо-испанская компания Skydweller Aero была основана в 2019 г. с целью участия в работах по созданию беспилотных летательных аппаратов с повышенными летными и эксплуатационными характеристиками. Практически сразу она выкупила наработки организации Solar Impulse и одноименный опытный самолет. В дальнейшем она продолжила развитие чужих решений и приступила к реализации собственных идей.

В первых числах августа Skydweller Aero сообщила о получении заказа от ВМС США. Контракт стоимостью 5 млн долл. предусматривает проведение предварительных работ по созданию БПЛА сверхвысокой продолжительности полета – т.н. атмосферного спутника или псевдоспутника. Не позднее 2 квартала 2022 г. подрядчик должен представить беспилотник-демонстратор технологий. В случае успеха после этого может стартовать полноценный проект.

ВМС США хотели бы получить «атмосферный спутник» с электрической энергоустановкой, способный оставаться в воздухе до 90 суток. Он должен нести полезную нагрузку разного назначения. Предполагается применение радиотехнических систем разного рода, средств разведки и т.д. Такое изделие могло бы занять нишу между БПЛА «традиционных» классов и космическим аппаратами, упростив выполнение некоторых задач.


Самолет в ангаре

Пока речь идет только о поиске и отработке технологий, необходимых для создания полноценного проекта. Разработка последнего может начаться в будущем, но точные сроки назвать пока не могут. Так же неопределенным остается и время поступления «спутника» на вооружение – конечно, если проект дойдет до этого.

Технологическая основа


Компания Skydweller Aero начала исследования тематики «атмосферных спутников» почти сразу после своего основания и уже успела провести часть работ и набрать определенный опыт. Новый заказ от ВМС дает этому проекту финансовую и иную поддержку, а также позволяет надеяться, что перспективные технологии найдут реальное применение.

Компании-подрядчику не придется разрабатывать и строить демонстратор технологий с нуля. В этом качестве планируется использовать уже имеющийся опытный летательный аппарат Solar Impulse 2. В конце 2019 г. началась его перестройка и переоснащение. Целью этого проекта являлось превращение самолета в опционально пилотируемый. Теперь, в зависимости от необходимости, самолет может управляться пилотом из кабины или оператором с земли. Опционально пилотируемый самолет Solar Impulse 2 уже прошел летные испытания.


В ближайшее время, в т.ч. до конца 2021 г., самолет может лишиться кабины и окончательно превратиться в БПЛА. В таком виде его выведут на новый этап испытаний, который собираются провести вместе с ВМС. Сколько времени он займет и чем завершится, неизвестно. Однако компания-подрядчик проявляет оптимизм.

Технические особенности


Экспериментальный самолет Solar Impulce 2 был построен международной организацией Solar Impulse в 2011-14 гг. Летные испытания машины стартовали в 2014 г. и достаточно быстро подтвердили способность самолета к продолжительному полету. Через несколько лет после этого летательный аппарат сменил хозяина, а в ближайшем будущем изменит и свой облик.

Solar Impulse 2 представляет собой самолет-высокоплан нормальной схемы с прямым крылом большого размаха, призванным обеспечивать высокие аэродинамические и летные характеристики. Планер выполнили с использованием легких сплавов, пластиков и композитов. Благодаря этому самолет длиной 22,4 м с размахом крыла 71,9 м имеет взлетную массу всего 2,3 т.


Летные испытания после недавней модернизации, апрель 2021 г.

Для самолета была разработана оригинальная энергоустановка на основе солнечных батарей и аккумуляторов. Верхняя поверхность крыла, оперения и фюзеляжа покрыта 17248 элементами солнечных батарей общей площадью ок. 270 кв.м. и общей мощностью до 66 кВт. Энергия поступает на четыре литий-ионные батареи емкостью по 41 кВт⋅ч, а также на четыре электродвигателя мощностью по 13 кВт с двухлопастными тянущими винтами диаметром 4 м.

Самолет оснащен одноместной негерметичной кабиной со всем необходимым оборудованием. Для проведения длительных полетов предусмотрели автопилот, снижающий нагрузку на летчика и позволяющий ему отдыхать в полете. Для полетов на высотах до 10-12 км имеется кислородное оборудование.

В ходе первых испытаний Solar Impulse 2 показал способность взлетать на скорости 36 км/ч; максимальная скорость – 140 км/ч. Крейсерская скорость в дневное время составляет 90 км/ч, а в ночное, при слабом освещении или при его отсутствии, падает до 60 км/ч.

Использование энергии солнца в теории обеспечивает неограниченную дальность и продолжительность полета. В 2015-16 гг. это использовали в ходе кругосветного путешествия. Весь маршрут разделили на 17 отрезков разной длины и продолжительности. Самый длительный полет состоялся летом 2015-го и продлился 117 ч. Новые рекорды такого рода не устанавливались ввиду чрезмерной нагрузки на пилота.


Дальнейшее увеличение продолжительности полета связано с отказом от присутствия пилота на борту. В настоящее время единственный Solar Impulse 2 перестраивается по такому проекту. Самолет лишится кабины и соответствующих систем управления. Вместо них установят новую носовую часть фюзеляжа и средства автономного и дистанционного управления. После такой переработки БПЛА сможет брать на борт полезную нагрузку массой до 400 кг.

«Спутник» для флота


Работы по перестройке экспериментального самолета приближаются к своему завершению, и до конца года его могут поднять в воздух в новой конфигурации. Затем начнутся испытания с целью наработки опыта, а также в интересах ВМС. Как долго продлятся эти мероприятия, пока не сообщали. Также остаются неясными их результаты, хотя и имеются основания для положительных прогнозов.

В перспективе, после оценки демонстратора технологий, ВМС США могут инициировать разработку полноценного «атмосферного спутника». Компания Skydweller Aero, используя накопленный опыт, вполне способна получить соответствующий заказ. Впрочем, запуск конкурса и проектирования остается делом отдаленного будущего.

Уже известно, каким может быть результат подобного проекта. ВМС желают получить беспилотный летательный аппарат, способный автономно или по командам продолжать полет в течение трех месяцев и имеющий неограниченную практическую дальность. Благодаря этому аппарат сможет долго и без перерыва пребывать в заданном районе, решая поставленную задачу. Кроме того, неограниченная дальность обеспечит возможность достижения любой точки мира вне зависимости от места взлета.


Проектный облик полностью беспилотной версии Solar Impulse 2

Рассматривается несколько вариантов полезной нагрузки. За счет этого беспилотник сможет вести оптическую или радиотехническую разведку, а также выполнять функции воздушного ретранслятора радиосигналов. При этом «спутник» вряд ли сможет стать эффективным ударным БПЛА.

Беспилотники сверхвысокой продолжительности полета не просто так называют «атмосферными спутниками». С точки зрения решаемых задач, они, с некоторыми оговорками, являются функциональными аналогами космических аппаратов. Такие БПЛА могут вести разведку, обеспечивать связь и навигацию и т.д. В то же время, летательный аппарат может быть проще и дешевле в производстве и эксплуатации. Однако имеется целый ряд технических и иных сложностей, без преодоления которых нельзя рассчитывать на высокие характеристики и эффективность применения.

Большое будущее


Проекты от Solar Inpulse, Skydweller Aero и других организаций разрабатывались с целью освоения новых технологий в области авиации, а также для определения их реальных перспектив. Проведенные испытания подтвердили расчетные характеристики и показали, что новые решения имеют самое большое будущее.

Теперь речь идет об использовании новых технологий в проекте с реальными перспективами. При этом, как нередко бывает, новыми идеями заинтересовались вооруженные силы развитой страны. Этот факт дает разработчикам проекта надежду на успешное завершение теоретических и проектных работ – и на будущие контракты. Впрочем, для этого необходимо пройти стадию демонстрации технологий и показать потенциал своих проектов в военной области, на что уйдет некоторое время.
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Использованы фотографии:
Skydweller Aero, Wikimedia Commons
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25 комментариев
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  1. Alex_You
    Alex_You Вчера, 18:09
    +6
    Ну наконец то что то толковое, а то этот Афганистан уже из каждого утюга задрал.
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 18:22
      +2
      способный оставаться в воздухе до 90 суток

      предусмотрели автопилот, снижающий нагрузку на летчика и позволяющий ему отдыхать в полете.

      Небесная гауптвахта какая то laughing
      1. t-12
        t-12 Вчера, 18:44
        0
        На гауптвахте прогулка час в день (ну и строевая подготовка). И восьмичасовой сон на чистой койке. И туалет с баней.
        1. dauria
          dauria Сегодня, 00:11
          +1
          И туалет с баней.


          Ау ! Какая баня ? Перед "оформлением" предоставляется справка о том , что помыт в бане. Даже если дали на полную катушку 10 суток. Отличники боевой и политической , блин , на губу не ездили.
    2. knn54
      knn54 Вчера, 19:00
      +1
      -Такое изделие могло бы занять нишу между БПЛА «традиционных» классов и космическим аппаратами, упростив выполнение некоторых задач.
      Как и в военных так в гражданских целях.Например,МЧС.
      Идея замечательная.Спасибо,Кирилл.Плюс.
  2. lucul
    lucul Вчера, 18:18
    +3
    ВМС США хотели бы получить «атмосферный спутник» с электрической энергоустановкой, способный оставаться в воздухе до 90 суток.

    Очень разумно . Солнечные батареи позволят дольше висеть в воздухе.
    По сути - планер .
    1. dauria
      dauria Сегодня, 00:46
      0
      Солнечные батареи позволят дольше висеть в воздухе.


      270 кв м . И с них снимают 66 квт. Это при том , что 1, 37 квт на кв м плотность потока . КПД получается 18 % . Ну, реалистичные цифры , ладно.
      52 квт ( 71 лошадка ) на 2,3 тонны . 32 кг на лошадиную силу при нагрузке на крыло 8,5 кг на кв м. Вообще-то игрушка для ветра . Особенно если учесть, что из этих 66 квт половину надо на ночь на зарядку аккумуляторов .Так что вопросы по применению остаются .
  3. Orso
    Orso Вчера, 18:20
    +1
    "Однако имеется целый ряд технических и иных сложностей, без преодоления которых нельзя рассчитывать на высокие характеристики и эффективность применения." - вот это и есть те самые "подводные камни". Вопрос о массо-габаритных и энергетических характеристиках оборудования для разведки и ретрансляции. Конечно, со временем эти вопросы утрясут, но сейчас реализовать действующий образец "в железе", даже на элементной базе "наших партнеров", пока нереально, максимум - демонстратор технологий. Но идея перспективная и интересная. Надеюсь у нас ее тоже развивают.
    1. lucul
      lucul Вчера, 18:23
      -3
      вот это и есть те самые "подводные камни"

      Основной подводный камень - солнечные лучи . На Ближнем Востоке может летать (долго), а вот в районе Британии (с их туманами) уже нет.
      1. Orso
        Orso Вчера, 18:31
        +2
        Не думаю, будет летать. Современные солнечные батареи имеют довольно приличный КПД и работают ( подзаряжают аккумуляторы, которые и крутят движки) спокойно в рассеянном дневном свете. Тем более, что наиболее плотные облака до 2 тысяч метров, а самолеты ретрансляторы работают на высотах около 6 т. метров, там и солнышка поболее, а если встанут на 10-12 тысяч метров, так вообще красота.
        1. lucul
          lucul Вчера, 18:48
          -1
          а если встанут на 10-12 тысяч метров, так вообще красота.

          С 10 000м ОЛС уже хуже работает , а если ставить активный радар - то он есть много энергии .
          1. ProkletyiPirat
            ProkletyiPirat Вчера, 21:23
            0
            ОЛС\РЛС и не нужны, эти высотники нужны не для разведки, а в первую очередь для связи и гео-позиционирования(гео-реперы, а не гео-локация). Саму разведку можно синхронно\асинхронно проводить с других аппаратов, в том числе базируемых на таком высотнике.
            1. ycuce234-san
              ycuce234-san Вчера, 22:14
              0
              Сейчас занимаются фотоэлементами, которые поглощают тепловое излучение. Это позволит летать в любую непогоду, кроме сильной ночной бури а тихой ночью спускаться и летать почти над землёй, используя излучение нагретой земли. Кроме того - инфракрасные фотоэлементы дадут и хорошую инфракрасную оптику и возможность вести ночное наблюдение - может быть даже использовать крылья в качестве огромных фотоматриц.
              Спектр пропускания облачной атмосферы позволяет вести любительскую инфракрасную астросъемку Луны через высокую облачность.
      2. Hagen
        Hagen Вчера, 18:46
        +2
        Цитата: lucul
        а вот в районе Британии (с их туманами) уже нет.

        На высоте 10 000 метров и над Британией почти безоблачное небо.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 20:23
          0
          Цитата: Hagen

          На высоте 10 000 метров и над Британией почти безоблачное небо

          Но холодно как морозильной камере, что не айс для аккумуляторных батарей.
      3. BrTurin
        BrTurin Вчера, 18:48
        0
        Цитата: lucul
        Основной подводный камень - солнечные лучи

        Еще в 2016 г. В Китае прошли испытания нового гелиевого стратосферного дирижабля Yuanmeng, способного подниматься на высоту до 100 километров.. Летательный аппарат нового типа заполнен 18 тысячами кубометров гелия и может находиться в воздухе до 48 часов. В его верхней части размещены солнечные батареи, которые вырабатывают электроэнергию для двигателей, а в гондоле находится оборудование для связи и разведки... «Главной проблемой при создании почти космического дирижабля стал резкий перепад температур днем и ночью», - отметил руководитель группы разработчиков Yuanmeng, академик Ю Куан.https://topwar.ru/85061-kitay-ispytal-dirizhabl-ohotnik-za-avianoscami.html
        Вопрос скорее в ветрах и перепадах температур...
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 19:30
          +2
          способного подниматься на высоту до 100 километров
          Что-то много, выше мезосферы парить гелиевому управляемому аэростату (дирижаблю), а как там радиационная стойкость оболочки и БРЭО, если долго плыть на высоте свыше 55-60 км.!?
  4. фа2998
    фа2998 Вчера, 18:26
    +1
    Хорошая вещь! Написано-аналог спутника,по моему даже лучше.Спутник пролетел-и жди его час-полтора.Только геостационарные висят над районом.А этот пепелац всегда над головой и движется куда надо.Да и посадить можно,для обслуживание и пр.И цена,с космическим аппаратом несравнима.
    Единственный минус-могут легко сбить-огромный тихоходный самолет,на достижимой высоте.
    1. lucul
      lucul Вчера, 18:45
      +1
      Единственный минус-могут легко сбить-огромный тихоходный самолет,на достижимой высоте.

      С 10 000м у него радиогоризонт будет в 350км , а это далеко не каждое ПВО достанет на такой дисстанции.
      1. фа2998
        фа2998 Вчера, 20:00
        0
        А если истребитель?Ну заметит,но не убежит...
      2. Hwostatij
        Hwostatij Вчера, 20:11
        +1
        А он сам много ли своим локатором на батарейках за 300 км разглядит?
    2. Intruder
      Intruder Вчера, 19:26
      0

      Единственный минус-могут легко сбить-огромный тихоходный самолет,на достижимой высоте.

      Да и не только сбить, можно попасть в воздушные скоростные течения возмущенной стратосферы, которые там не редки..., а конструкция у него довольно нежная и усЁ, пошел на вынужденную...над территорией не партнера, да и ультрафиолетом там хорошо так облучает, что для полимеров и композитов в конструкции планера не очень хорошо, при длительном полете!?
  5. Intruder
    Intruder Вчера, 19:23
    +1
    Теперь, в зависимости от необходимости, самолет может управляться пилотом из кабины
    Хм, при его автономности - в 90 суток, управлять из кабины в опционально-пилотируемой версии, проще застрелится прямо там же, при сверх-ограниченном объеме той самой кабины для обитания человека три месяца... crying
    1. sedoj
      sedoj Вчера, 19:48
      +1
      Цитата: Intruder
      Хм, при его автономности - в 90 суток, управлять из кабины в опционально-пилотируемой версии, проще застрелится прямо там же, при сверх-ограниченном объеме той самой кабины для обитания человека три месяца...

      Будет временами на улицу выходить - батареи на крыльях чистить.
      1. Intruder
        Intruder Вчера, 19:51
        0
        Будет временами на улицу выходить - батареи на крыльях чистить
        Ага, в скафандре с подвесной системой, чтобы не навернутся!? bully