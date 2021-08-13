Кабул готовится к осаде: талибы подходят к афганской столице

Афганские силовики
«Талибан» (организация, запрещенная на территории РФ) намерен в ближайшее время поднять в столице исламской республики свои победные знамена. Мысль об этом торопятся провозгласить в большинстве масс-медиа исламистского толка, хотя заголовки западных информагентств более осторожны в прогнозах.
При этом сам Кабул всё же готовится к осаде в связи с тем, что боевики «Талибана» подходят всё ближе к афганской столице.
О какой-либо заметной концентрации живой силы и техники у талибов* на стратегически важных путях в районе Кабула пока не сообщается. Возможно, боевикам требуется время на перегруппировку сил после взятия Кандагара, которое зафиксировано вечером 12 августа. Накануне к талибам присоединился один из авторитетных полевых командиров Исмаил Хан – новость об этом транслируют со ссылкой на объявление официального представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида.
По множеству признаков финальное наступление с боями в городских кварталах ожидается уже в ближайшие несколько суток. Так, в итальянской гуманитарной миссии «Pangea» рассказывают о перебоях с электроэнергией: в Кабуле поползли слухи о том, что талибы обесточили город, перерезав коммуникации.
Вместе с тем, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов пока воздерживается от развернутых комментариев по ситуации. На данный момент утверждается, что вопрос об эвакуации российских дипломатов из Кабула ещё не ставился на повестку дня.
Ранее представители «Талибана», во время посещения Москвы, в буквальном смысле поклялись, что «ни одна пылинка не упадёт на головы российских дипломатов». Правда, речь шла о консульстве в Мазари-Шарифе.
События в окрестностях Кабула интенсивно меняются с каждым часом. Уже известно о реакции руководства ООН – там обратились к соседним с Афганистаном государствам с просьбой открыть границы, в первую очередь для беженцев. О дальнейших перспективах афганского президента Ашрафа Гани и его ближайшего окружения пока ничего не известно. Если талибам удастся осадить Кабул и впоследствии его взять, то судьба главы государства выглядит незавидной.