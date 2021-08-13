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Кабул готовится к осаде: талибы подходят к афганской столице

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Афганские силовики



«Талибан» (организация, запрещенная на территории РФ) намерен в ближайшее время поднять в столице исламской республики свои победные знамена. Мысль об этом торопятся провозгласить в большинстве масс-медиа исламистского толка, хотя заголовки западных информагентств более осторожны в прогнозах.

При этом сам Кабул всё же готовится к осаде в связи с тем, что боевики «Талибана» подходят всё ближе к афганской столице.

О какой-либо заметной концентрации живой силы и техники у талибов* на стратегически важных путях в районе Кабула пока не сообщается. Возможно, боевикам требуется время на перегруппировку сил после взятия Кандагара, которое зафиксировано вечером 12 августа. Накануне к талибам присоединился один из авторитетных полевых командиров Исмаил Хан – новость об этом транслируют со ссылкой на объявление официального представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида.

По множеству признаков финальное наступление с боями в городских кварталах ожидается уже в ближайшие несколько суток. Так, в итальянской гуманитарной миссии «Pangea» рассказывают о перебоях с электроэнергией: в Кабуле поползли слухи о том, что талибы обесточили город, перерезав коммуникации.

Вместе с тем, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов пока воздерживается от развернутых комментариев по ситуации. На данный момент утверждается, что вопрос об эвакуации российских дипломатов из Кабула ещё не ставился на повестку дня.

Ранее представители «Талибана», во время посещения Москвы, в буквальном смысле поклялись, что «ни одна пылинка не упадёт на головы российских дипломатов». Правда, речь шла о консульстве в Мазари-Шарифе.

События в окрестностях Кабула интенсивно меняются с каждым часом. Уже известно о реакции руководства ООН – там обратились к соседним с Афганистаном государствам с просьбой открыть границы, в первую очередь для беженцев. О дальнейших перспективах афганского президента Ашрафа Гани и его ближайшего окружения пока ничего не известно. Если талибам удастся осадить Кабул и впоследствии его взять, то судьба главы государства выглядит незавидной.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Афганистана
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127 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави 13 августа 2021 20:21
    +18
    Какая нахрен осада? Как только из Кабула вывезут западные посольства , так на этом всё и закончится. Если честно мне не жалко афганцев. Видимо они мечтают в своем большинстве жить в условиях предлагаемых Талибаном. На здоровье. Америкпнцы и их союзники должны были выйти из Афганистана еще 10 лет назад . Бессмысленное разбазаривание жизней и людей. Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.
    1. t-12
      t-12 13 августа 2021 20:27
      +11
      Видимо они мечтают в своем большинстве жить в условиях предлагаемых Талибаном.
      Видимо, они мечтают о мире и о хоть каком-то порядке.
      1. SovAr238A
        SovAr238A 13 августа 2021 20:47
        +4
        Цитата: t-12
        Видимо они мечтают в своем большинстве жить в условиях предлагаемых Талибаном.
        Видимо, они мечтают о мире и о хоть каком-то порядке.

        Порядок, который у обычных граждан заведен, существует уже тысячу лет.
        Ничего не поменялось для обычного афганца.
        Что было при Дауде, при Амине, при советском контингенте, при Наджибулле, которого потом разорвали на куски и возили по улицам с волочащимися кишками, что при северном альянске с Масудом.
        Декхане уже тысячу лет живут в своей волне.
        Просто нынешняя волна, с 70-х годов, дала декханам знание о том, что растить лучше не овощи, а мак и коноплю..
        Талибы ранее искореняли посадки мака, а сейчас стали поощрять.
        Ибо миллиарды баксов, это миллиарды баксов...
        1. Alex777
          Alex777 13 августа 2021 23:14
          +1
          Трое суток назад появились сообщения о первых распоряжениях новой власти в северных провинциях (источники сообщают из Балха и Бадахшана), на территориях, в прошлом традиционно подчиненных «Северному альянсу». Чтобы не было сомнений они сведены в один указ Исламского Эмирата Афганистан со всеми печатями и подписями.


          Для малограмотных рядом повесили наглядное пособие крупным шрифтом и с картинками дозволенной отныне и запрещенной дамам формы одежды.


          Вот содержание десяти пунктов, с которых для него началось знакомство с новым порядком:


          1. Запрещается выход женщин в город без сопровождения близкого родственника, без законного основания их посадка в транспорт в отсутствие хиджаба не допустима.

          2. Полный запрет алкоголя.

          3. Полный запрет любых наркотиков.

          4. Запрет частных банков (ростовщичества).

          5. Запрет продажи импортного мяса и мышечной ткани птиц.

          6. Полный запрет азартных игорных учреждений.

          7. Распространение и трансляция непристойных фильмов, музыки, гимнов запрещены.

          8. Повеление не отказываться от намаза из-за мирских забот, личных дел и без законных оснований.

          9. Угроза покарать тех, кто будет противиться вышеперечисленному вопреки законам шариата.

          10. Предложение в случае проблем или подозрительных ситуаций позвонить на указанный номер телефона.

          https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/14/ne-vlezai-ubiut
          1. SovAr238A
            SovAr238A 13 августа 2021 23:18
            -3
            Цитата: Alex777
            Трое суток назад появились сообщения о первых распоряжениях новой власти в северных провинциях (источники сообщают из Балха и Бадахшана), на территориях, в прошлом традиционно подчиненных «Северному альянсу». Чтобы не было сомнений они сведены в один указ Исламского Эмирата Афганистан со всеми печатями и подписями.


            Для малограмотных рядом повесили наглядное пособие крупным шрифтом и с картинками дозволенной отныне и запрещенной дамам формы одежды.


            Вот содержание десяти пунктов, с которых для него началось знакомство с новым порядком:


            1. Запрещается выход женщин в город без сопровождения близкого родственника, без законного основания их посадка в транспорт в отсутствие хиджаба не допустима.

            2. Полный запрет алкоголя.

            3. Полный запрет любых наркотиков.

            4. Запрет частных банков (ростовщичества).

            5. Запрет продажи импортного мяса и мышечной ткани птиц.

            6. Полный запрет азартных игорных учреждений.

            7. Распространение и трансляция непристойных фильмов, музыки, гимнов запрещены.

            8. Повеление не отказываться от намаза из-за мирских забот, личных дел и без законных оснований.

            9. Угроза покарать тех, кто будет противиться вышеперечисленному вопреки законам шариата.

            10. Предложение в случае проблем или подозрительных ситуаций позвонить на указанный номер телефона.

            https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/14/ne-vlezai-ubiut

            Про наркотики было смешно.
            Талибы не трогают наркоманов.
            Кабул, его мосты (вернее под мостами) легальное место для ширева...
            Раньше они под мостами ходили в туалет, а теперь не только туалет.
            Сейчас там испражняются на кайфующих героинщиков...
            Которыми все усеяно.
            1. bayard
              bayard 14 августа 2021 09:59
              +1
              Цитата: SovAr238A
              Талибы не трогают наркоманов.

              Просто расстреливают . С алкоголиками видимо поступают так же .
              Цитата: SovAr238A
              Кабул, его мосты (вернее под мостами) легальное место для ширева...
              Раньше они под мостами ходили в туалет, а теперь не только туалет.
              Сейчас там испражняются на кайфующих героинщиков...
              Которыми все усеяно.

              Вы Кабул с Гамбургом , Парижем или Роттердамом не перепутали ?
              Если и есть там такие явления , то развели эту заразу как раз американцы и их европейские коллеги .
              И Вы думаете ЭТО потерпят после освобождения своей страны афганцы ?
              Расстреляют всех , сожгут , чтоб землю не осквернять прахом оскверненных и будут жить по шариату .
              Для них средневековье - дом родной , пусть живут своим обычаем .
          2. bayard
            bayard 14 августа 2021 10:02
            0
            Цитата: Alex777
            Трое суток назад появились сообщения о первых распоряжениях новой власти в северных провинциях

            А жизнь то налаживается .
        2. alystan
          alystan 14 августа 2021 19:06
          0
          Талибы ранее искореняли посадки мака, а сейчас стали поощрять.
          Ибо миллиарды баксов, это миллиарды баксов...

          Может они вынужденно это делали? sad А сейчас госказну в свои руки заберут и станут свои обещанья с угрозами (см. листовку-агитку талибов здесь на ветке) выполнять. wassat Хотя, всем же и так прекрасно известно как весь мир (именно весь) ведет борьбу с этим злом - одна рука карает, другая прикрывает, а то и напрямую замешана в неблаговидных делах! am
      2. orionvitt
        orionvitt 13 августа 2021 21:32
        +4
        Цитата: t-12
        Видимо, они мечтают о мире и о хоть каком-то порядке.

        О мире, нужно договариваться между собой, а не с американцами. Там где "англосаксы", там всегда война.
    2. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской 13 августа 2021 20:31
      -10
      Как по мне ,так скорее бы талибы власть взяли в стране,может и порядок наведут.А потом и другие страны их примут.У нас такая ситуация была в 17 ом году.Соседние страны тоже со страхом смотрели
      1. l7yzo
        l7yzo 13 августа 2021 20:48
        +5
        Ага и у нас и у них крестьяне )) Забавная параллель. Там они скорей все воевать умеют, чем землю окучивать. Талибы в первую очередь - военное общество. А уже потом всё остальное. Таджикистан уже готовиться во всю. Ведь талибам будут нужны деньги. А где они их возьмут ? Вот и это и даст направление их дальнейшего движения и развития. И самое что интересное - не все поняли, какую мину оставили американцы в Афгане.
        1. Простой
          Простой 14 августа 2021 16:01
          +1
          Цитата: l7yzo
          И самое что интересное - не все поняли, какую мину оставили американцы в Афгане.

          Абдул Хак Васик, Норулла Нури, Мохаммад Фазл, Хайрулла Хайрхва.
          Мохаммад Наби Омари были обменяны в 2014 году на одного сержанта армии США.
          Не надо иметь семи пядей во лбу чтобы понять, что происходящее в Афганистане глубоко параллельно властям США . До следующего небоскреба .
      2. SovAr238A
        SovAr238A 13 августа 2021 20:48
        +1
        Цитата: Дмитрий Донской
        Как по мне ,так скорее бы талибы власть взяли в стране,может и порядок наведут.А потом и другие страны их примут.У нас такая ситуация была в 17 ом году.Соседние страны тоже со страхом смотрели

        Уже появились талибы Туркменистана...
        Хотя раньше их не было...
      3. Бшкаус
        Бшкаус 13 августа 2021 21:14
        +7
        Как по мне ,так скорее бы талибы власть взяли в стране,может и порядок наведут.А потом и другие страны их примут

        Кишки вам за православие выпатрошат и заставят скушать, пока не сдохли. Хорошие порядки. Удивляюсь как вас еще ФСБ не закрыло лет на 20 за поддержку терроризма am
        1. Ратник-80
          Ратник-80 13 августа 2021 23:23
          +2
          Надо будет посмотреть что они талибы там варить будут , у нас все равно другого выбора нет , только укреплять границы . Но что то я не верю что этот блицкриг случился случайно , думаю сша опять хотят использовать талибан в своих интересах , теперь для расшатывания средней азии , это очевидно .
      4. Disant
        Disant 14 августа 2021 00:02
        -4
        Как по мне ,так скорее бы талибы власть взяли в стране,может и порядок наведут

        вы не поняли - взятием Кабула открывают границы для беженцев официально. ООН скажетприкажет принимать.
        а нам и открывать то нечего - границы во всех ....станах между собой во многих местах прозрачны, а там уже чёрные флаги комфортабельно усядутся в автобусы межгорода типа Икарус и легально поедут сюда, к нам домой.
        это будут новообращённые местные жители, а там через недолго и тал.иб.ские старобрядцы подтянутся.
        .
        У нас такая ситуация была в 17 ом году.Соседние страны тоже со страхом смотрели

        кто именно смотрел со страхом на богатых, образованных, культурно и цивилизационно близких беженцев ? и в 17 году разве были беженцы - ещё шла старая волна эмигрантов.
      5. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий 14 августа 2021 11:15
        +2
        Цитата: Дмитрий Донской
        Как по мне ,так скорее бы талибы власть взяли в стране,может и порядок наведут.

        Ну да ну да ...наведут...как исламское государство.Это раковая опухоль никогда не остановится на достигнутом.Ваххабизм полезет в близ лежащие республики.
    3. tihonmarine
      tihonmarine 13 августа 2021 20:32
      +7
      Цитата: Арон Заави
      Какая нахрен осада? Как только из Кабула вывезут западные посольства , так на этом всё и закончится. Если честно мне не жалко афганцев.

      Согласен с Вами на все 100.
    4. Лара Крофт
      Лара Крофт 13 августа 2021 20:48
      +5
      Цитата: Арон Заави
      Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.

      Не кощунствуйте...каких б/д? Таких войсковых операций которые проводила СА в ДРА в 80-х там и в помине не было, караулили сами себя на своих ВБ...и все...
      1. Арон Заави
        Арон Заави 13 августа 2021 21:05
        0
        Цитата: Лара Крофт

        Не кощунствуйте...каких б/д? Таких войсковых операций которые проводила СА в ДРА в 80-х там и в помине не было, караулили сами себя на своих ВБ...и все...

        Нормальных б/д. В Сирии РА тоже не воюет как в ДРА, но офицерский корпус и спецназ там обкатали по полной.
      2. SovAr238A
        SovAr238A 13 августа 2021 21:26
        +2
        Цитата: Лара Крофт
        Цитата: Арон Заави
        Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.

        Не кощунствуйте...каких б/д? Таких войсковых операций которые проводила СА в ДРА в 80-х там и в помине не было, караулили сами себя на своих ВБ...и все...

        Причем здесь только войсковые операции?
        Один спецназ генштаба ГРУ получил столько опыта, что не в песне напеть...

        Вся современная оборона на марше - переписана на основе опыта в ДРА...
        1. Лара Крофт
          Лара Крофт 13 августа 2021 21:30
          +3
          Цитата: SovAr238A
          Цитата: Лара Крофт
          Цитата: Арон Заави
          Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.

          Не кощунствуйте...каких б/д? Таких войсковых операций которые проводила СА в ДРА в 80-х там и в помине не было, караулили сами себя на своих ВБ...и все...

          Причем здесь только войсковые операции?
          Один спецназ генштаба ГРУ получил столько опыта, что не в песне напеть...

          Вся современная оборона на марше - переписана на основе опыта в ДРА...

          А при чем тут спецназ ГРУ, Вы внимательно читали наш диалог или просто троллите?

          Арон Заави (Арон)написал:
          Америкпнцы и их союзники должны были выйти из Афганистана еще 10 лет назад . Бессмысленное разбазаривание жизней и людей. Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.

          Какой опыт приобрели ампириалисты по сравнению с СА нахождения в ДРА?
          1. SovAr238A
            SovAr238A 13 августа 2021 22:01
            0
            [quote=Лара Крофт][quote=SovAr238A][quote=Лара Крофт][quote=Арон Заави]Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.[/quote]
            Не кощунствуйте...каких б/д? Таких войсковых операций которые проводила СА в ДРА в 80-х там и в помине не было, караулили сами себя на своих ВБ...и все...[/quote]
            Причем здесь только войсковые операции?
            Один спецназ генштаба ГРУ получил столько опыта, что не в песне напеть...

            Вся современная оборона на марше - переписана на основе опыта в ДРА...[/quote]
            А при чем тут спецназ ГРУ, Вы внимательно читали наш диалог или просто троллите?
            [/quote]
            Какой опыт приобрели ампириалисты по сравнению с СА нахождения в ДРА?[/quote]
            Вы читать умеете?
            То, что написано, а не то, что именно вы восприняли из написанного?
            Аарон Заави четко написал про офицеров и спецподразделения...
            Мой друг и свидетель на моей свадьбе, был почти год в 83-84 в ДРА, в составе группы спецназа Генштаба ГРУ.
            И они очень часто ходили.
            И таких групп было немало.
            Вы, что не знали об этом?
            1. Лара Крофт
              Лара Крофт 13 августа 2021 23:09
              +3
              [quote][quote=SovAr238A][quote=Лара Крофт][quote=SovAr238A][quote=Лара Крофт][quote=Арон Заави]Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.[/quote]
              Не кощунствуйте...каких б/д? Таких войсковых операций которые проводила СА в ДРА в 80-х там и в помине не было, караулили сами себя на своих ВБ...и все...[/quote]
              Причем здесь только войсковые операции?
              Один спецназ генштаба ГРУ получил столько опыта, что не в песне напеть..[/quote].

              Вся современная оборона на марше - переписана на основе опыта в ДРА...[/quote]
              А при чем тут спецназ ГРУ, Вы внимательно читали наш диалог или просто троллите?
              [/quote]
              Какой опыт приобрели ампириалисты по сравнению с СА нахождения в ДРА?[/quote]
              Вы читать умеете?
              То, что написано, а не то, что именно вы восприняли из написанного?
              Аарон Заави четко написал про офицеров и спецподразделения...
              Мой друг и свидетель на моей свадьбе, был почти год в 83-84 в ДРА, в составе группы спецназа Генштаба ГРУ.
              И они очень часто ходили.
              И таких групп было немало.
              Вы, что не знали об этом?[/quote]
              Разговор идет о в/сл стран НАТО и их "опыте приобретенном" в ДРА.
              1. SovAr238A
                SovAr238A 14 августа 2021 23:06
                +1
                Цитата: Лара Крофт

                Разговор идет о в/сл стран НАТО и их "опыте приобретенном" в ДРА.

                Вы действительно считаете, что он за 20ьлет, не получили опыта спн?
                Что у них там не было адач для СпН?
        2. l7yzo
          l7yzo 14 августа 2021 21:39
          0
          Ну, значит, теория была на двоечку )) Хотя соглашусь - наши в обороне очень сильно просчитались, хотя было очень видно - что они прям не хотят в ногу со временем идти. Допонтовались, надеюсь вы правы и они у себя в учебниках поправят.
    5. spirit
      spirit 13 августа 2021 20:51
      0
      Видимо они мечтают в своем большинстве жить в условиях предлагаемых Талибаном.

      Согласен, на сколько я помню талибы до прихода Американцев, исповедовали средневековый шариат, с такими же средневековыми жестокими методами, особенно к представителям женского пола. Пусть потом местное население не ноет когда их начнут уничтожать прямо на улицах ,как раньше, за любое неповиновение.По делом, за отказ сопротивляться!
      1. DenVB
        DenVB 13 августа 2021 21:43
        -5
        И сколько женщин было казнено талибами за отказ выходить замуж?
        1. Дядя Ваня Сусанин
          Дядя Ваня Сусанин 14 августа 2021 18:06
          0
          Нам об этом никто не расскажет, т.к. проблемы индейцев шерифа не волнуют, кто их там считать будет?
          1. DenVB
            DenVB 14 августа 2021 18:17
            -2
            Цитата: Дядя Ваня Сусанин
            Нам об этом никто не расскажет,

            Удобно. О том, что женщин МОГУТ казнить за отказ выйти замуж, нам рассказывают с радостью. А о том, казнили ли хоть одну, рассказать некому. Хотя вообще-то талибы, когда казнят кого-то, скрывать это даже не собираются. Наоборот, снимают и выкладывают в интернетики для всеобщего сведения.
            1. Дядя Ваня Сусанин
              Дядя Ваня Сусанин Вчера, 07:31
              0
              Конечно, в США тоже казнят, пусть и за другие преступления, но там есть статистика, а тут мы можем только гадать. "да пиши побольше, кто там этих бусурман считать будет" (с).
    6. Pytnik
      Pytnik 13 августа 2021 22:04
      0
      Цитата: Арон Заави
      . На здоровье. Америкпнцы и их союзники должны были выйти из Афганистана еще 10 лет назад

      А зачем ? пусть ваши союзники тратят деньги и жизни тех кто через ...да кто знает через сколько , полезут на нас
    7. alystan
      alystan 14 августа 2021 16:26
      0
      Если честно мне не жалко афганцев. Видимо они мечтают в своем большинстве жить в условиях предлагаемых Талибаном.

      Но ведь все они это все-таки афганцы, правда такая гремучая смесь из разных этнических, религиозных и языковых групп. Вот только интересно мне, каким таким чудесным образом им всем таким разным удалось объединиться в одно движение? И представьте, что было бы у вас в Израиле, если бы самая ортодоксальная часть населения стала бы навязывать всему населению их образ и правила жизни?!
      Единственный плюс это громадное количество офицеров и спцподразделений прошедших школу б/д.

      Ну какая же это школа б/д, они практически не вылазили за пределы своих "укрепленных и благоустроенных" военных баз? Со всеми потерями, различными заработанными там психологическими синдромами травмами, если не считать за полезные военные навыки бомбежки с беспилотников и то зачастую мирного населения?!

      А бессмысленное разбазаривание огромных средств (финансовых и военных) и неоправданные человеческие жертвы с той и с другой стороны (с другой стороны все же несравнимо больше) для кого-то ведь было целью и смыслом их жизни?!
    8. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 17:58
      0
      Видимо они мечтают в своем большинстве жить в условиях предлагаемых Талибаном. На здоровье
      Они имеют на это право, сами выбрать свой путь!
  2. Ros 56
    Ros 56 13 августа 2021 20:22
    +7
    ???????? На Востоке что, совсем нет понятия чести и совести, сегодня за одних воюю, завтра переметнулся и за других? А боевая стойкость, это вообще наверное из мира фантастики? Как можно профукать страну за дни? Что-то я ничего у них не понимаю. ????????
    1. Xlor
      Xlor 13 августа 2021 20:27
      +11
      На Востоке что, совсем нет понятия чести и совести

      Там предать и перейти на другую сторону считается нормой...
      1. venik
        venik 13 августа 2021 20:46
        +4
        Цитата: Xlor
        Там предать и перейти на другую сторону считается нормой...

        ======
        А вовремя перейти (точнее - переметнуться) - считается доблестью и признаком ума и дальновидности.....
        Какие мы все-таки разные!!!
        1. Gato
          Gato 13 августа 2021 23:25
          +4
          Какие мы все-таки разные!!!

          Да ладно... Почитайте историю нашей Гражданской войны. Ситуация, когда утром часть воюет за красных, вечером за белых, а ночью за зеленых не была такой уж редкой. Или в Афгане не гражданская война? Плюс средневекое мирововоззрение.
          1. venik
            venik 14 августа 2021 21:54
            0
            Цитата: Gato
            Какие мы все-таки разные!!!

            Да ладно... Почитайте историю нашей Гражданской войны. Ситуация, когда утром часть воюет за красных, вечером за белых, а ночью за зеленых не была такой уж редкой.

            =======
            Ну тут уж Вы немного утрируете.... Не обессутьте! У меня все-таки оба деда воевали в Гражданскую, и никто из них "окрас" не менял.... Как были красными, так до конца жизни ими и остались!
            --------------
            Цитата: Gato
            Или в Афгане не гражданская война? Плюс средневекое мирововоззрение.


            =======
            А вот с ЭТИМ утверждением ну, никак не могу не согласиться! good drinks
            1. Gato
              Gato Вчера, 01:37
              0
              У меня все-таки оба деда воевали в Гражданскую, и никто из них "окрас" не менял.

              У меня в Гражданскую воевали прадеды и, поскольку я родился в СССР, а не в Париже или Берлине, то тоже за красных, хотя начинали у Махно. Но не суть, я об афганцах - какой смысл им умирать за правительство, поставленное американцами? А про какое-то предательство человеку с феодальным менталитетом говорить вообще бессмысленно.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 20:35
      +4
      У 80% сирийцев так же, стойкостью только тигры пустыни и вот второе подразделение название забыл, а так увидели тачанку тапки в зубы и в тылы, Оттого их Израиль и отбрил по полной маме, нету у них стойкости в бою и духа боевого.
    3. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:04
      0
      Цитата: Ros 56
      ???????? На Востоке что, совсем нет понятия чести и совести, сегодня за одних воюю, завтра переметнулся и за других? А боевая стойкость, это вообще наверное из мира фантастики? Как можно профукать страну за дни? Что-то я ничего у них не понимаю. ????????


      У арабов действительно нет ни чести, ни совести.
      Есть только обязанность защищать род.
      А для защиты рода, можно поступиться и честью и совестью.

      Когда 75 тысяч иракской армии, капитулировали перед 3 тысячами Аль-Каиды, шедшей на Мосул?
      Это как?
      75 тысяч солдат и офицеров, до зубов вооруженных, просто пропали, как туман.
      Рассосались.
      60% переметнулись в Аль-Каеду.
      Сколько перебегали в Ливии? Ливане? Иордании, Сирии, Алжире, Египте, Тунисе...
      Да даже во время советского контингента в ДРА, постоянно огромными группами перебегали...
      1. nobody75
        nobody75 13 августа 2021 21:32
        +3
        Простите, а в Египте арабы в Цахал перебегали?
        С Уважением
        1. SovAr238A
          SovAr238A 13 августа 2021 22:07
          -1
          Цитата: nobody75
          Простите, а в Египте арабы в Цахал перебегали?
          С Уважением

          Нет.
          Они с Аль-Азхара перебегали к Братьям-мусульманам
          Синайский Вилаят.
          Бегают, туда-сюда.
          1. nobody75
            nobody75 13 августа 2021 22:12
            +1
            Так "Братья - мусульмане" у них были легальной политической силой. Помнится и Мурзик президентом был...Кто если не кот?
            С Уважением
            1. SovAr238A
              SovAr238A 13 августа 2021 22:15
              +1
              Цитата: nobody75
              Так "Братья - мусульмане" у них были легальной политической силой. Помнится и Мурзик президентом был...Кто если не кот?
              С Уважением

              Б-М лкгализовались на волне переворота, толи в 11 Толи в 12 годах...
              Это реально было.
              Потом была жуткая поноживщина.
              1. alystan
                alystan 14 августа 2021 16:52
                +2
                Бегать или перебегать туда-сюда в общем забава не только арабских вояк, так для примера генерал Власов. А братья-мусульмане к власти пришли за счет чьей поддержки? Слава богу на той "поножовщине" все закончилось, но никакой гарантии нет, что в один прекрасный момент там все переиграют известные кукловоды.
                Людям во все века было свойственно защищать свой род и свое племя. Посмотрите на Италию, вы думаете они раньше как-то сильно отличались от арабов? Или современные "семейные" традиции различных мафиозных групп и разборки между ними по-вашему это что?
                И вспомните тогда хотя бы известного агента "кукловодов" загольфстримных Лоуренса Аравийского, который искусно подкупал глав племен, стравливал их друг с другом, внося таким образом между ними хаос и распри с единственной целью получить требуемый результат для английской короны.
                1. Intruder
                  Intruder 14 августа 2021 18:08
                  +1
                  Посмотрите на Италию, вы думаете они раньше как-то сильно отличались от арабов?
                  Особенно после:
                  1.
                  1. Об арабском ("афроевропейском") витке истории Европы
                  Умберто Эко - великий итальянский учёный, философ, теоретик культуры в своем эссе «Миграция, терпимость и нестерпимое» (в книге «Пять эссе на темы этики») еще в 1997 году написал : "Третий мир стучится в двери Европы и входит в них, даже когда Европа не согласна пускать. Проблема состоит не в том, чтобы решать (политики любят делать вид, будто они это решают), можно ли в Париже ходить в школу в парандже, или сколько мечетей надо построить в Риме. Проблема, что в следующем тысячелетии Европа превратится в многорасовый континент. Нравится вам это или нет, но так будет" ...
                  И далее, предупреждая Европу о втором приходе арабов он писал: "Европу ждет афроевропейский виток истории ..."

                  2. А до этого:

                  Вторжение арабов в Европу.
                  Арабские завоевания в целом начались в 633 г. вторжением в Ирак, т. е. в южные районы Сасанидского Ирана. В 634 г. арабы вторгаются в южные пределы Византии. Война с христианским государством началась после длительных колебаний. Еще Мухаммед долго надеялся на возможный союз с "людьми Писания", т. е. с иудеями и христианами. Но для этого последние должны были принять его в качестве носителя последней истины, что в принципе было неприемлемо ни для той, ни для другой религии, ибо автоматически приводило к исчезновению данных конфессий. Преемник Мухаммеда халиф Абу Бекр, приступивший к широкомасштабным экспедициям, не мог не начать войны с Византийской империей, одним из крупнейших препятствий для арабов на пути расширения их территории. К тому же во время войны с Ираном такого могущественного врага нельзя было оставлять у себя в тылу.
                  К середине VIII в. арабы подчинили себе территорию Сасанидской империи (пала еще в 651г.), районы Средней Азии (Мавераннахр - "То, что за рекой", т. е. за Аму-Дарьей), Закавказья, долину Инда (Синд). В 751г. состоялась знаменитая битва между мусульманскими и китайскими войсками при Таласе, победу в которой обе стороны, естественно, приписывали себе. Арабская экспансия на востоке остановилась. Но она продолжалась на западе. К 698 г. арабы подошли к Гибралтару.
                  Из собственно европейских территорий арабами были захвачены Испания, Сицилия и Италия.
        2. Shahno
          Shahno 14 августа 2021 17:02
          0
          В ЦАХАЛе ребята горячие, далеко не убежишь...
    4. for
      for 13 августа 2021 21:16
      +2
      Цитата: Ros 56
      А боевая стойкость, это вообще наверное из мира фантастики? Как можно профукать страну за дни

      А они что западу профукали или нам? Как стоял афган, так и стоит. Чужие как входят, так и выходят.
    5. Pamir
      Pamir 13 августа 2021 21:36
      +3
      В Афганистане,очень специфическое понятие "честь",в нашем понимание термин у них не работает. Пока гость в доме хозяина,его будут подчивать лучшими блюдами,на лучших подушках,хозяин никогда не даст в обиду гостя,лучше сам погибнет.Особенно это касается чужаков племени,или иноверцев.Но стоит выйти из двора,этот же хозяин может и нож в спину всадить, и будет ему почет и уважение среди соплеменников,такие вот средневековые нравы.
      А по поводу армии,так она и так никакая,она у них тоже как бы сказать очень специфичная,не прочь и в "Талибан" перейти,талибы в армии давно видать свои скрытые корни пустила.Так что такими темпами,к 1 сентября,не только НАТО выйдет,там под контролем талибов все будет.Там все наперегонки,кто ноги быстрее унесет,а кто все под контроль все без боя возьмет.Некому там противостоять талибам,да и немотивирован никто,все само идет к ним в руки.
      1. Pamir
        Pamir 13 августа 2021 22:02
        +2
        И после такой героической обороны от талибов,офиц-ое правительство ДРА,желало бы купить вооружение у РФ.Вопрос для кого?Вопрос два,а потом против кого направят?
        1. Pamir
          Pamir 13 августа 2021 22:08
          0
          Шайтан бы там их всех побрал,да и он видимо там уже запутался.
        2. Sergej1972
          Sergej1972 14 августа 2021 01:08
          0
          ДРА под властью НДПА не существует с начала 90-х.
        3. Ros 56
          Ros 56 14 августа 2021 13:30
          0
          Отличные вопросы. good hi
      2. SovAr238A
        SovAr238A 13 августа 2021 22:09
        0
        Цитата: Pamir
        В Афганистане,очень специфическое понятие "честь",в нашем понимание термин у них не работает. Пока гость в доме хозяина,его будут подчивать лучшими блюдами,на лучших подушках,хозяин никогда не даст в обиду гостя,лучше сам погибнет.Особенно это касается чужаков племени,или иноверцев.Но стоит выйти из двора,этот же хозяин может и нож в спину всадить, и будет ему почет и уважение среди соплеменников,такие вот средневековые нравы.
        А по поводу армии,так она и так никакая,она у них тоже как бы сказать очень специфичная,не прочь и в "Талибан" перейти,талибы в армии давно видать свои скрытые корни пустила.Так что такими темпами,к 1 сентября,не только НАТО выйдет,там под контролем талибов все будет.Там все наперегонки,кто ноги быстрее унесет,а кто все под контроль все без боя возьмет.Некому там противостоять талибам,да и немотивирован никто,все само идет к ним в руки.

        Вы идеализируете Харам.

        На самом деле он не работает с неверными.
        Неверного могут зарезать в тоже время, когда ему в доме подают дыню...
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik 13 августа 2021 22:17
          0
          Цитата: SovAr238A
          Вы идеализируете Харам.

          На самом деле он не работает с неверными.

          Это влияние фильма «9 рота». Большего бреда чем там редко встретишь, а люди верят даже не думая. Вообще отсутствие критического мышления это главное достижение системы «образования».
          1. Essex62
            Essex62 14 августа 2021 10:20
            +1
            Это свидетельства людей там воевавших ,испытавших гостеприимство моджахедов = дехкан на собственной шкуре.
          2. Intruder
            Intruder 14 августа 2021 18:04
            +2
            Вообще отсутствие критического мышления это главное достижение системы «образования».
            Коллега, а как без системы (из социальных и иных шаблонов) культурных ценностей и образования, управлять 8 миллиардерами на этой планете, они же все хотят комфортно жить и тепло спать...!?
            1. nobody75
              nobody75 14 августа 2021 18:56
              +2
              В любом краю, где ни шагну, одно и то же встречу:
              Везде пасёт презренный раб отару человечью.

              Аль - Мутанаби.
              С Уважением
              1. Intruder
                Intruder 14 августа 2021 18:59
                +3
                Аль - Мутанаби.
                Классика арабской поэзии начала средних веков!!! good
                С Уважением,
    6. dauria
      dauria 14 августа 2021 00:37
      +2
      Как можно профукать страну за дни? Что-то я ничего у них не понимаю.


      Хм... Тут сложнее. С точки зрения местных завоеватели ушли , бросив своих прихлебателей . Вернулись свои знакомые порядки. Странно было бы увидеть организованный отпор и стойкость. А страну никто не профукал, это верхушка профукала свою власть . Так это обычное дело. Ну, а "честь и совесть" там есть , только отличаются от наших. Одно отношение к женщинам - это что-то... Семилетний сопляк - человек , а его же собственная мать - безмолвная рабочая скотина. И это было при Союзе даже в Кабуле. А чуть дальше вы вообще их не встретите на улице. Разве что когда ждали самолёт на перроне. Сидят на земле неподвижные кули под паранжой и ни с места целый день. Вон на фотке последняя топает на посадку в Ми-6 .
      1. Intruder
        Intruder 14 августа 2021 18:02
        +3
        Одно отношение к женщинам - это что-то... Семилетний сопляк - человек , а его же собственная мать - безмолвная рабочая скотина. И это было при Союзе даже в Кабуле.
        Это их культура и их же жизнь, а остальным разве предстало лезть со своим уставом в их (чужие) мечети...!?
    7. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 18:00
      +2
      На Востоке что, совсем нет понятия чести и совести, сегодня за одних воюю, завтра переметнулся и за других? А боевая стойкость, это вообще наверное из мира фантастики? Как можно профукать страну за дни? Что-то я ничего у них не понимаю.
      Восток-дело тонкое!!! Одни не имеют, а другие.., как лавина в порыве войны с неверными земляками сметают все, кто-то торговец или продажный чинуша, а кто-то просто воин Аллаха!?
    8. alystan
      alystan 14 августа 2021 19:43
      0
      У меня если не ответ на ваш вопрос, то что-то вроде небольшого объяснения этой ситуации.
      Талибы возвращаются к себе домой - в свои села или кишлаки, как кому удобнее будет, в большинстве своем это вы выходцы из этих мест. А остававшиеся дома хоть и работали на "законное" правительство, но в своих глазах давно его таковым не считало. Вы посмотрите как талибы входят в очередной город - идут как на легкой пробежке/прогулке и для устрашения (или так наверное положено) немного постреливают. А другие в это же время так же "организованно" на пикапах и американских каракатицах, только что не под музыку, "покидают" населенный пункт. И где бои? Их нет. А какая им к черту боевая стойкость нужна тогда? Как в любимом нами фильме "Свадьба в Малиновке" - "умный" дед достанет буденовку, если красные придут, и тут же ее снимет и припрячет, когда они уйдут! Так и тут, пришли одни, мы с вами, придут другие, что ж мы теперь за вас. Как из того же фильма - "Белые приходят-грабят, красные приходят-грабят, и куда бедному крестьянину податься?" Так вот они бедные уже сорок с лишним годков типа живут... Наверное непросто в таких условиях прожить год или десять (как пример с Донбассом), а больше сорока это уже страшный срок...

      Вот только и вопрос у меня тоже есть - Где, в пещерах ли в горах, под землей в катакомбах или в Пакистане наконец, такая масса народа могла столько времени прятаться, жить и кормиться?
      Если они сами себе такие условия создавали и в них выживали, то честь и хвала им! Вот вам еще вариант ответа про боевую стойкость! А если им помогали? Кто бы это мог быть вопрос риторический, конечно. Но тогда это продолжение давно начатой игры получается?
  3. Ропот 55
    Ропот 55 13 августа 2021 20:23
    +2
    Как запрещённые взяли Кандагар, Кабулу не к осаде надо готовиться а к капитуляции, да махом "студенты" Афган подъмяли.
    1. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:04
      -2
      Цитата: Ропот 55
      Как запрещённые взяли Кандагар, Кабулу не к осаде надо готовиться а к капитуляции, да махом "студенты" Афган подъмяли.

      Студентами они были 30 лет назад...
      Хотя "студент-талиб" осталось...
  4. Владимир61
    Владимир61 13 августа 2021 20:26
    +3
    Печально, но факт, что на сегодня, талибы единственная политическая сила способная победить в Афганистане. Если бы не "бурное" вмешательство Запада в 80-х, там бы давно царил мир. А теперь весь мир пожинает плоды того вмешательства!
    1. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:05
      -5
      Цитата: Владимир61
      Печально, но факт, что на сегодня, талибы единственная политическая сила способная победить в Афганистане. Если бы не "бурное" вмешательство Запада в 80-х, там бы давно царил мир. А теперь весь мир пожинает плоды того вмешательства!

      Причем здесь запад?
      Талибан появился в ответ на контингент Советских войск в ДРА..
      1. Владимир61
        Владимир61 13 августа 2021 21:43
        +9
        Цитата: SovAr238A
        Талибан появился в ответ на контингент Советских войск в ДРА..

        В школе, вам поставили бы двойку! Движение Талибан зародилось в 1996 году, когда нас там давно уже не было!
        1. SovAr238A
          SovAr238A 13 августа 2021 22:13
          -4
          Цитата: Владимир61
          Цитата: SovAr238A
          Талибан появился в ответ на контингент Советских войск в ДРА..

          В школе, вам поставили бы двойку! Движение Талибан зародилось в 1996 году, когда нас там давно уже не было!

          Мои друг, сталкивался с Талибами уже в 84 году...
          В составе ГСВ в ДРА...
          И я ему верю.
    2. Бшкаус
      Бшкаус 13 августа 2021 21:19
      +1
      Если бы не "бурное" вмешательство Запада в 80-х, там бы давно царил мир. 

      Вы ничего не попутали? Может 90-00?!! В 80х там работал ОКСВА
      1. Владимир61
        Владимир61 13 августа 2021 21:39
        +6
        Цитата: Бшкаус
        Вы ничего не попутали? Может 90-00?!! В 80х там работал ОКСВА
        Не попутал! Именно с 25 декабря 1979, в отместку за ввод наших войск, Запад и начал компанию против СССР, формировать, вооружать и обучать оппозицию.
        1. Бшкаус
          Бшкаус 13 августа 2021 21:45
          -6
          Не попутал! 

          Частично убедили. Согласен что виноваты СССР и США 50х50. Две державы выясняли отношения на костях третей страны. Хочу напомнить что СССР побоялся Першингов, которые якобыСША подумывали разместить в Афгане
          1. Владимир61
            Владимир61 13 августа 2021 21:53
            +4
            Цитата: Бшкаус
            Согласен что виноваты СССР и США 50х50.

            Войска мы ввели в конце декабря 1979, а помощь Кабул запросил еще в мае 1978!
          2. volodimer
            volodimer 13 августа 2021 23:01
            0
            США, действительно ловко сыграли на опасениях советского руководства. Нам Афганистан как таковой был не нужен. У нас вообще, самые лучшие взаимоотношения с Афганистаном были до Тараки и Амина при несоциалистическом шахе.
            Но все помнят, как нервно отреагировали США на ракеты на Кубе, и к чему это привело. И почему вдруг СССР должен был игнорировать угрозу с территории Афганистана как-то по иному? США ввели морскую блокаду Кубы, СССР ввёл войска на территорию Афганистана. Каждая из сторон сделала то, что могла сделать для собственной безопасности.
            1. Бшкаус
              Бшкаус 14 августа 2021 08:32
              0
              Каждая из сторон сделала то, что могла сделать для собственной безопасности.

              С этим я не спорю, а лишь говорю что безопасность была во-первых мнимая т.к до сих пор нас напрягает, даже сейчас и во-вторых, на костях другого народа.
          3. Disant
            Disant 14 августа 2021 01:42
            0
            Согласен что виноваты СССР и США 50х50

            то есть СССР виноват в том, что побоялся першингов в настоящем времени относительно того времени и ввёл войска в воюющую страну по просьбе правительства Афгана . а и в нагрузку своим существованием и идеями устройства общества, взбудоражил афганскую просвещёную мысль и, вернувшись ещё на 15 лет назад через машину времени с этими идеями, развязал эту гражданскую войну, так??
            .
            да, нужно было не бояться и сидеть дома, что наверное, по-вашему, нам и нужно сейчас сделать, глядя на складывающуюся похожую обстановку сейчас и тогда, только немного под другим соусом, чтоб не быть ни в чём обвинёнными.
            .
            ну тогда я заодно предлагаю одним росчерком пера ликвидировать миграционную службу в РФ, ввести службу пограничных опричников, всех мигрантов вывезти в двухнедельный срок, а по казахской границе выкопать ров, спрятаться за него и не отсвечивать, поставить нормальные погранзаставы и ввести визовый режим. так сказать чтоб не быть потом опять обвинённым в 50ти процентах страха и виновности.
            пускай там поварятся в своём средне-азиатском котле, так?
            1. Essex62
              Essex62 14 августа 2021 10:34
              +1
              А у Вас зуд прогрессорства ? Даже Советская власть не смогла преодолеть феодальную дремучесть Среднеазиатских " республик" СССР. В крупных городах она ещё была,километр в сторону- бай со своим зинданом и гаремом.
              И последнее ,Ваше предложение, весьма актуально. Давно назрело. Я- бы предложил только расширить на все границы РФ. Ничестоты ,льющиеся к нам со всех направлений ,затопили Русскую землю.
              1. Disant
                Disant 14 августа 2021 13:06
                0
                А у Вас зуд прогрессорства ? Даже Советская власть не смогла преодолеть феодальную дремучесть Среднеазиатских " республик" СССР.

                всё равно придётся воевать, сколько не прятали бы голову в песок.
                с этого среднеазиатского котла и рядом людей всё равно рано или поздно направят к нам, тем более мы и так открыты - счёт одних только заехавших гастрабайтеров идёт на десяток миллиона человек, как я понял.
                они всё знают, их при возвращении и вербанут и отправят обратно к нам. вербовка очень простая - дети твои здесь, ты там, делаешь, что скажу.
                визовый режим и мексиканская стенолюбовь
                1. Essex62
                  Essex62 Вчера, 09:56
                  0
                  А кто предлагает в песок? Закрыться наглухо,сунутся- бить. Как это Союз делал. Особенно в сторону запада,там три амбарных замка на границу надо вешать. Чтоб ни туда ни сюда. Только сначала у себя шибко чистить придется. Слишком развелось желающих гейропейские ценности,чуждые, в Россию тащить на грязных лапках.
                  1. Disant
                    Disant Вчера, 10:15
                    0
                    ну так когда в 1996 тал.бы захватили Кабул и образовали новый эмират - параллельно образовался Северный альянс (таджики+)- на фото, который поддерживала Россия.

                    а сейчас границу с афганской стороны никто не контролирует, + местные жители стали вступать в тали.б.ан - те берут в свои ряды всех подряд.
                    Икарусы уже стоят на техобслуживании, под парами, примерно вот так


                    .
                    Закрыться наглухо,сунутся- бить. Как это Союз делал.

                    так что Союз и потом уже Россия - как раз и не отсиживался, а работал
              2. alystan
                alystan 14 августа 2021 18:43
                0
                А вы сами русский? Что-то в таком случае своим родным владеете слабенько!
                И зинданы эти вы тоже конечно же видели собственными глазами, а иначе же и быть не может? Так ведь?
                2 Disant
                А почему не стену как у Яценюка или у Трампа, все ж безопаснее, чем во рву прятаться?
                Предложите лучше опустить заново Железный занавес на том же месте, где он раньше был! Поддержка вам будет и уважение за это!
                1. Essex62
                  Essex62 Вчера, 10:09
                  +1
                  Русский и что? Видел ,как"председатель колхоза" плёткой по спине дехканина прикладывал,своими глазами,в советском ещё ,83 году. Зиндана,конечно не видал,кто- ж его кафиру покажет? Но кто из местных узбеков по русски мал- мало болтал -жаловались.
                  Занавес новый,глухой опустить очень востребованно, только не там ,где раньше. Отсекать надо то,что не вписывается ,ни как ,в наш Русский мир.
                2. Disant
                  Disant Вчера, 11:08
                  0
                  Предложите лучше опустить заново Железный занавес на том же месте, где он раньше был! Поддержка вам будет и уважение за это!

                  так давно пора - один из поводов (даже не экономическо-политических) был 31 декабря 2019, перед этим - майдан.
                  а так - то я давно предлагаю разложить по местам пропуска на всей протяжённости границы радиоактивные отходы, чтоб меньше шастали туда-сюда, + для начала ввести лимит и список бортов авиации на пересечение границы, сквозные транзитные борта не трогать. все товары на таможне посыпать хлоркой
                  .
                  А почему не стену как у Яценюка или у Трампа, все ж безопаснее, чем во рву прятаться?

                  веяние новых мировых тенденций - даже чернотапочники городами под землю закапываются - беспилотники,спутники, куча доступного высокоточного пикирующего оружия у бармалеев всех мастей.
                  вот до чего жизнь довела- приходится крыши новые наваривать - скоро ,наверное, и экипаж оттуда выселят под землю.
        2. SovAr238A
          SovAr238A 13 августа 2021 22:27
          +1
          Цитата: Владимир61
          Цитата: Бшкаус
          Вы ничего не попутали? Может 90-00?!! В 80х там работал ОКСВА
          Не попутал! Именно с 25 декабря 1979, в отместку за ввод наших войск, Запад и начал компанию против СССР, формировать, вооружать и обучать оппозицию.

          Вы немного "точечно" мыслите...
          Ввод ГСВ в ДРА, был вызван стремлением Амина, получить финансирование США. В ответ он озвучил не просто готовность к размещению военных баз США в Афганистане, но и размещение Першингов и Тамагавков на этих базах.
          Так как Амин, был просто один из "удельных князьков" какой то мелкотоавчатой странишки со средневековым образом жизни и соответствующим мышлением, то он соответственно не осознавал ценность сказанных им слов.
          В Советском Союзе, решили не рисковать.
          И провели феноменальную операцию по свержению Амина.
          По вводу войск, спустя буквально два месяц, выяснилось то, что внезапно появилось очень много высококвалифицированных полевых командиров.
          Наши части несли ощутимые потери.
          Которых никто не ждал.
          Простейший анализ ситуации дал понять, что антисоветские силы в данном регионе, вели заранее подготовку командного состава.
          И если бы наши не вошли в афганистан, то они бы вошли в Таджикистан...
          1. Sergej1972
            Sergej1972 14 августа 2021 01:17
            0
            Амин был куда большим коммунистом, нежели сменивший его Бабрак Кармаль. Никакие американские войска в страну он не приглашал. Именно Амин просил о вводе советских войск в Афганистан. Наши, если говорить честно, поступили с Амином подло.
  5. paul3390
    paul3390 13 августа 2021 20:27
    0
    А что соседи-то? Вот матрасники к себе своих пускай и забирают. Но от них шиш дождёшься - поражает что с ними вообще кто-то соглашается ещё дело иметь. Ведь кинут непременно.
  6. knn54
    knn54 13 августа 2021 20:30
    +5
    Многие афганские женщины создают отряды самообороны против талибов. В связи с тем,что мужчины правительственной армии либо дезертируют ,либо переходят на сторону талибов
    , власти планируют использовать женщин в качестве последнего резерва.
    Они отличаются большей лояльностью к правительству, и не намерены сдаваться в плен, где их практически
    ожидает смертная казнь.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 13 августа 2021 20:38
      0
      Они погибнут очень быстро и без полезно так как запрещённые это воины нравится это кому или нет а эти женщины(если это правда) не разу не обучены, плюс у маджахедов нет этого типа в женщин не стрелять.
    2. pytar
      pytar 13 августа 2021 20:48
      -2
      Многие афганские женщины создают отряды самообороны против талибов.

      Талибы начали насильно отдавать 12-летних девочек в жены солдатам. Командиры движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) требуют от старейшин подконтрольных районов списки незамужних женщин и девочек, чтобы выдать их замуж за своих бойцов. Талибы ходят по домам и насильно забирают малолетних девочек. Раньше в такие списки попадали девушки и женщины от 15 до 45 лет, но сейчас принудить к замужеству могут и 12-летних девочек.
      https://www.mk.ru/politics/2021/08/11/taliby-nachali-nasilno-otdavat-12letnikh-devochek-v-zheny-soldatam.html
      1. Disant
        Disant 14 августа 2021 13:02
        0
        Талибы начали насильно отдавать 12-летних девочек в жены солдатам....
        ..ходят по домам и насильно забирают малолетних девочек

        этим они себя подкосят
    3. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:07
      -1
      Цитата: knn54
      Многие афганские женщины создают отряды самообороны против талибов. В связи с тем,что мужчины правительственной армии либо дезертируют ,либо переходят на сторону талибов
      , власти планируют использовать женщин в качестве последнего резерва.
      Они отличаются большей лояльностью к правительству, и не намерены сдаваться в плен, где их практически
      ожидает смертная казнь.

      Афганские женщины?
      Вы серьезно?

      Вы видели, что бы соты и улья воевали, против пчел?
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 13 августа 2021 20:35
    -1
    Финита ля комедия .
    Очередная бесславная страница американской политической элиты.
  8. Cron
    Cron 13 августа 2021 20:39
    +6
    17 декабря 2001 год
    1. alystan
      alystan 14 августа 2021 18:36
      0
      Эта картинка с обложки журнала от 2001 года из той же серии, как вакцина против Ковида-19, запатентованная в 2015 году с той лишь разницей, что на журнале еще только чьи-то хотелки-устрашалки, а с вакциной у них чистый прокол вышел. Хотели как всегда всех обмишурить, но чего-то и где-то срослось не так как им хотелось. Но в обоих случаях видны одни и те же исполнители.
  9. dimy44
    dimy44 13 августа 2021 20:39
    +3
    Большинство перейдут на сторону талибов, те обещают амнистию, чин и должность. Как, впрочем, и до этого.
    1. venik
      venik 13 августа 2021 21:26
      0
      Цитата: dimy44
      Большинство перейдут на сторону талибов, те обещают амнистию, чин и должность. Как, впрочем, и до этого.

      =======
      Дежавю.... Или "все новое - хорошо забытое старое"! Такое уже было в 70-х - 80-х.......
    2. Ros 56
      Ros 56 14 августа 2021 18:11
      0
      Большинство кого? На всех не напасешься чинов и должностей. fellow
  10. Лара Крофт
    Лара Крофт 13 августа 2021 20:44
    +1
    Кабул всё же готовится к осаде в связи с тем, что боевики «Талибана» подходят всё ближе к афганской столице

    Интересно РФ будет эвакуировать сейчас свое посольство в нормальном режиме или как в 92-м?
    1. Ros 56
      Ros 56 14 августа 2021 18:24
      +1
      Сейчас не прошлый век, да и оружие малость другое. Это не 79 год, когда мой двоюродный брат в числе первых входили в Афганистан наивными пацанятами, а потом год пришлось бегать под пулями и самим стрелять душманов и хоронить сослуживцев, если оставалось что.
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок 13 августа 2021 20:47
    0
    Там вообще очень расплывчатые понятия о чести и верности, достоинстве и т.п. хотя у пуштунов есть кодекс "пуштунвалай" и по нему талибы должны быть белые и пушистые. Честные и порядочные. Правда, только по отношению к своим. Узбеки, таджики, хазарейцы и многие другие к таковым не относятся. А пуштуны - очень крепкая организация. И они захватят Афганистан и всем, кроме пуштунов, будет ужасно "кисло". Недаром Ахматшах Масуд уже готовит своих узбеков. Разорвут они страну на лоскуты.
    1. nobody75
      nobody75 13 августа 2021 21:17
      +4
      Вы Массуда с Дустумом не перепутали? Готовить там нечего - все советски е арсеналы Дустум опустошил еще при Каримове...
      С Уважением
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим 13 августа 2021 21:44
        +3
        Конечно перепутал, ведь Ахмад Шах Масуд погиб ещё в 2001 году в результате покушения во время интервью журналистам, бомба была заложена в видеокамеру, и Масуд был этническим таджиком, а не узбеком. Дустум в прошлом году стал маршалом, отец узбек, мать туркменка, но позиционирует себя узбеком, воевал на стороне Наджибуллы, учился в Советском Союзе, воевал на стороне Северного альянса и поддерживался Россией в том числе оружием и боеприпасами. Сейчас помалкивает, выжидает.
        1. nobody75
          nobody75 13 августа 2021 21:48
          +2
          Уже из Турции прилетел и руководит обороной Мазари - Шарифа. Посмотрим какую систему обороны он создаст - жесткую или эластичную...
          С Уважением
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок 13 августа 2021 23:23
        0
        Цитата: nobody75
        Вы Массуда с Дустумом не перепутали

        Точно, перепутал...
    2. SovAr238A
      SovAr238A 13 августа 2021 21:30
      -4
      Цитата: Горный стрелок
      Там вообще очень расплывчатые понятия о чести и верности, достоинстве и т.п. хотя у пуштунов есть кодекс "пуштунвалай" и по нему талибы должны быть белые и пушистые. Честные и порядочные. Правда, только по отношению к своим. Узбеки, таджики, хазарейцы и многие другие к таковым не относятся. А пуштуны - очень крепкая организация. И они захватят Афганистан и всем, кроме пуштунов, будет ужасно "кисло". Недаром Ахматшах Масуд уже готовит своих узбеков. Разорвут они страну на лоскуты.

      Масуд уже выбыл из игры.
      Он очень старый и уже дементированный маразматик.
      Его дети, ничего от того грозного Шаха, не взяли ..
      Он даже не пешка
      Северный альянс, полностью разбежался.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 14 августа 2021 01:21
        +1
        Его 20 лет назад убили.)
    3. Шалтай
      Шалтай 13 августа 2021 21:30
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Недаром Ахматшах Масуд уже готовит своих узбеков. Р

      Таджик вообще-то, давно убит. Разорвать страну на куски, вполне вероятно, лучше это или хуже, никто не знает.
    4. Скоробей
      Скоробей 13 августа 2021 21:43
      +1
      Ахмат шах Масуду с 1996 года проблематично кого то куда то готовить.
  12. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky 13 августа 2021 20:49
    0
    Вот это реальный Афган.

    http://artofwar.ru/img/l/lisowoj_w_i/text_0670/131747982.jpg
    Всего каких-то 10 км в сторону от центров, магистральных дорог и глубокое средневековье, где населению пофиг на власть и наоборот.
    1. den3080
      den3080 13 августа 2021 23:01
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Вот это реальный Афган.

      http://artofwar.ru/img/l/lisowoj_w_i/text_0670/131747982.jpg
      Всего каких-то 10 км в сторону от центров, магистральных дорог и глубокое средневековье, где населению пофиг на власть и наоборот.

      Ну примерно так же выглядит и Кавказ. Для справедливости.
      Зелени только побольше.
  13. faterdom
    faterdom 13 августа 2021 21:07
    +1
    Фильм "Кандагар" снят уже почти двадцать лет как.
    Талибы опять в Кандагаре.
    Обещают вести себя по-другому.
    Посмотрим...
  14. Бшкаус
    Бшкаус 13 августа 2021 21:10
    -2
    «ни одна пылинка не упадёт на головы российских дипломатов». 

    Как я понял, о том, что не упадут сами головы, уговора небыло?
    1. Disant
      Disant 14 августа 2021 02:01
      0
      Как я понял, о том, что не упадут сами головы, уговора небыло?
  15. nobody75
    nobody75 13 августа 2021 21:14
    +2
    Следует заметить, что талибан грамотно проводит осаду Кабула.
    Во первых, он не препятствует выводу остатков деморализованных правительственных войск, а так же перемещению беженцев в Кабул. Потоки беженцев, дезертиров и напуганные чиновники, мечтающие эвакуироваться мешают организовать оборону города, требуют размещения, питания и т. д. Лучшей способ склонить город к сдаче - направить в него толпу "голодных ртов".
    Во вторых, как это уже было в Кандагаре, под видом беженцев в Кабул просачиваются ДРГ талибов, которые в час Х организуют штурм административных зданий, штабов правительственных войск, арсеналов и пр. важных для обороняющейся стороны объектов.
    В третьих, талибы, будучи средневековыми варварами, предпочитают брать города "воровской изменой", а не штурмом, предварительно окружив и связав боем с дрг верные правительству войска.
    С Уважением
    1. den3080
      den3080 13 августа 2021 23:08
      +2
      Цитата: nobody75
      Следует заметить, что талибан грамотно проводит осаду Кабула.
      Во первых, он не препятствует выводу остатков деморализованных правительственных войск, а так же перемещению беженцев в Кабул. Потоки беженцев, дезертиров и напуганные чиновники, мечтающие эвакуироваться мешают организовать оборону города, требуют размещения, питания и т. д. Лучшей способ склонить город к сдаче - направить в него толпу "голодных ртов".
      Во вторых, как это уже было в Кандагаре, под видом беженцев в Кабул просачиваются ДРГ талибов, которые в час Х организуют штурм административных зданий, штабов правительственных войск, арсеналов и пр. важных для обороняющейся стороны объектов.
      В третьих, талибы, будучи средневековыми варварами, предпочитают брать города "воровской изменой", а не штурмом, предварительно окружив и связав боем с дрг верные правительству войска.
      С Уважением

      Точно!! Неправильно воюют, не по-европейски! Больше того - не по НАТОвски!
      Где танковые и моторизованные колонны, оборудованные блокпосты с электронными системами безопасности, авиация, пво, космическая разведка и координация через спутники.
      Дичь какая-то… разве ж так можно?
      1. nobody75
        nobody75 14 августа 2021 10:43
        0
        Все верно. Талибы воют "по - Суворовски" - "побеждают глупостью".
        С Уважением
    2. alystan
      alystan 14 августа 2021 18:56
      0
      Согласен, но:
      Во вторых, как это уже было в Кандагаре, под видом беженцев [b][/b]в Кабул просачиваются ДРГ талибов, которые в час Х организуют штурм административных зданий, штабов правительственных войск, арсеналов и пр. важных для обороняющейся стороны объектов.

      вот вчерашнее требование ООН (под видом обращения) незамедлительно открыть все пункты прохода на границах сопредельных государств с Афганистаном в гуманитарных целях для обеспечения безопасности беженцев (они же переодетые боевики и не обязательно талибы)...
      Амерам вежливо отказали в их просьбе принять и разместить порядка 40 тысяч афганских беженцев (цифру точную запамятовал, т.к. информация месячной, если не больше, давности), так они как всегда пытаются свой джокер использовать.
      Админы, можно я их хотя-бы козлами назову?
      1. nobody75
        nobody75 14 августа 2021 19:47
        +1
        Талибы победили маневром, избежав генерального сражения. Показали одно, а сделали другое. Как об этом писал Миямото Мусаси:
        Ты выигрываешь схватку с помощью ритма Пустоты, рождающегося из верного маневра, опрокидывающего расчеты противника, ибо используешь ритм, которого враг не слышит.

        С Уважением
  16. Split
    Split 13 августа 2021 22:57
    0
    Да возьмут.... уже все кончено, Гани вывезут. Может наконец то мир установиться, да и многие афганцы к талибам уже. Главное, чтоб не сдурили и реально сняли с себя терриристов, начали развивать экономику, закрыли "отрасль"
    1. oleg83
      oleg83 13 августа 2021 23:29
      -1
      Цитата: Split
      Да возьмут.... уже все кончено, Гани вывезут. Может наконец то мир установиться, да и многие афганцы к талибам уже. Главное, чтоб не сдурили и реально сняли с себя терриристов, начали развивать экономику, закрыли "отрасль"

      Какую экономику могут развивать талибы? Эти люди кроме как воевать больше ничего не умеют и не хотят. Афганистан станет чем он и был до вторжения США - рассадником терроризма
      1. Split
        Split 13 августа 2021 23:30
        +2
        Мир меняется, смогут
  17. notingem
    notingem 13 августа 2021 23:36
    +1
    Интересно а как вонючки правозащитники будут требовать от талибов гуманитарные паузы.
  18. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan 14 августа 2021 00:44
    +3
    К какой ещё осаде готовится Кабул?!

    Как только талибы подойдут к Кабулу все эти "силовики" которых 20 лет готовили США перейдут без боя на сторону террористов.

    Позорники.
  19. aleks700
    aleks700 14 августа 2021 04:48
    +2
    Куда открывать границы ? Калашниковы им в руки и защищать себя и семьи.
  20. Shahno
    Shahno 14 августа 2021 17:06
    0
    Цитата: Shahno
    В ЦАХАЛе ребята горячие, далеко не убежишь...

    Просто иногда лень этих выродков привлекать.