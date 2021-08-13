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«Эта помощь очень важна для нас»: морская пограничная охрана Украины готовится получить партию надувных моторных лодок из США

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Украинская государственная пограничная служба сообщает о том, что американская сторона готовится передать очередную партию помощи. В сообщениях конкретизируется, что эта помощь собой представляет.


По последним сведениям, речь идёт о партии надувных лодок для морских пограничников. В общей сложности, морская пограничная структура Украины получит от американских партнёров «лодок» на сумму около 12 млн долларов.

Информация в данном случае подтверждается Кевином Кильером – советником посольства США в Киеве.

ГПСУ:

Американская помощь очень важна для нас. При поддержке наших союзников из Соединённых Штатов ожидаем обновления корабельно-катерного состава морской охраны Госпогранслужбы.

Ранее от США украинские морские пограничники получили два катера Safe Boat 27. В этом году помимо моторных лодок украинские пограничники получат от американцев водолазное оборудование, которое, как заявлено, «поможет осуществлять мониторинг на подступах, например, к военно-морским базам».

В Киеве заявили, что американские «партнёры» также помогают украинской стороне в «выстраивании приграничной инфраструктуры, а также в осуществлении подготовки персонала». В частности, американцы помогают Украине строить военные городки на азовском побережье – в Мариуполе и Бердянске. В этих городках будут проживать и нести службу военнослужащие морской охраны ГПСУ.

Ранее надувные лодки от американцев получили и представители ВМС Украины. При этом собственные производства кораблей и катеров на Украине (включая крупный завод в Николаеве, переживший две Мировых войны и кризис 1990-х) банкротятся и закрываются.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ГПСУ
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94 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Руслан Сулима
    Руслан Сулима 13 августа 2021 20:47
    +21
    Это ж полный трындец, где блин хоть какая-то гордость?
    1. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 13 августа 2021 21:00
      +11
      Вот такое у них теперь достоинство после
      "Революции гидности". negative
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков 13 августа 2021 21:19
        +7
        Цитата: Ретвизан 8
        Вот такое у них теперь достоинство после
        "Революции гидности". negative

        Да и ум: это летом-то хорошо рассекать на надувных моторках, а осенью-зимой? Хотя какой у них ум?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир 13 августа 2021 21:42
          +8
          Цитата: Владимир Машков
          а осенью-зимой?

          если лодки летом закачать природным газом то зимой можно будет греться
          1. KCA
            KCA 14 августа 2021 07:05
            +1
            Лучше сразу накачивать смесь воздуха и метана, будет очень жарко, но очень недолго и один раз
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 00:18
          +6
          Цитата: Владимир Машков
          Да и ум: это летом-то хорошо рассекать на надувных моторках, а осенью-зимой? Хотя какой у них ум?

          На иллюстрирующей фотографии подтверждение большого ума: бронированная рубка на надувной лодке. fool
          1. Serg Koma
            Serg Koma 14 августа 2021 08:24
            +1
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            На иллюстрирующей фотографии подтверждение большого ума: бронированная рубка на надувной лодке

            "бронирование" надувных баллонов типа AMMOFLEX 6 . Но оно второстепенно, главное поле Геллера. После нанесения на борт трезубца (символ бога Посейдона) судно сможет передвигаться под водой со скоростью рассчитывающейся по формулам F(гравитационная)​=πd3(δ–Δ)g/6; F(гидродинамического сопротивления) 2=ψV 2 d 2 Δ
          2. Tochilka
            Tochilka 14 августа 2021 13:28
            +2
            Да что вы такое говорите! Я в кино с Чаком Норрисом видел, как он лодку надувную покупал, а по ней из М-16 стреляли и пули отскакивали! wassat
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир 13 августа 2021 21:51
        +8
        Цитата: Ретвизан 8
        Вот такое у них теперь достоинство после
        "Революции гидности". negative

        какая революция

        такое и достоинство
    2. paul3390
      paul3390 13 августа 2021 21:08
      +5
      Откуда гордость у профессиональных нищебродов?
    3. orionvitt
      orionvitt 13 августа 2021 21:43
      +8
      Цитата: Руслан Сулима
      Это ж полный трындец, где блин хоть какая-то гордость?

      А кто то уже вам вкатал два минуса. Вот это и называется гордость по украински. laughing
    4. Пленник
      Пленник 13 августа 2021 21:53
      +2
      А зачем она им? Гордость для холопа штука зело вредная.
    5. Incvizitor
      Incvizitor 13 августа 2021 22:40
      +5
      "украина" сама как надувная ... кто хочет тот берёт и пользует.
    6. Ратник-80
      Ратник-80 14 августа 2021 00:05
      +1
      Да и вообще угнатся по мощи с Россией выглядит смешно , этого ни когда не будет даже при самых благоприятных условиях , надежда на то что найдётся у них одекватный хоть один из верхушки и поймёт , что расклад в мире меняется и не в их пользу , а если даже мы проиграем , и украина станет затравкой для большой войны или просто участником этой войны , от тех людей мало что останеца. Вообще удивляешся этому миру , насколько он гнилой и равнодушный , напускные чусвства толерантности и защиты прав человека , покрывают геноцид в разных странах под красивыми лозунгами . Остановите планету я сойду
      1. Васян1971
        Васян1971 14 августа 2021 12:42
        +2
        Цитата: Ратник-80
        Да и вообще угнатся по мощи с Россией выглядит смешно

        Вспоминается битва Эллочки-людоедки с Вандербильдихой. Того и гляди кто-нить впарит шубу из мексиканского тушкана...
    7. Умник
      Умник 14 августа 2021 02:10
      +1
      Народ халявщиков)
    8. Alien From
      Alien From 14 августа 2021 02:13
      0
      Пусть получит для начала) воздушек у населения много))
    9. venik
      venik 14 августа 2021 02:15
      +1
      Цитата: Руслан Сулима
      Это ж полный трындец, где блин хоть какая-то гордость?

      ========
      А ОТКУДА ей взяться? Это же "Живые деньги"!
    10. Spichka
      Spichka 14 августа 2021 16:29
      0
      Какая гордость, они на ТВ презентуют открытие СВЕТОФОРА !!!!
  2. dimy44
    dimy44 13 августа 2021 20:51
    +17
    Страна на паперти. Радуются надувным лодкам, готовы руки облобызать. Позор. А когда-то авианосцы делали.
    1. Starover_Z
      Starover_Z 13 августа 2021 20:55
      +5
      Цитата: dimy44
      Страна на паперти. Радуются надувным лодкам, готовы руки облобызать. Позор. А когда-то авианосцы делали.

      И так по всему бывшему Союзу ! Современные менахеры рулят !
      1. dimy44
        dimy44 13 августа 2021 21:05
        +8
        Ну, не по всему, бацька разрухи не допустил.
      2. paul3390
        paul3390 13 августа 2021 22:10
        +5
        Угу... Да ещё бухгалтеры..

    2. paul3390
      paul3390 13 августа 2021 21:12
      +9
      А ведь пожалуй самая богатая ССР была - и промышленность мощная в наследство досталась, и наука, и инфраструктура, и с/х... И всё это, труды 200 лет, миллиарды денег, усилия всей огромной страны - всего за 30 лет в унитаз спустили.. Что ж - наперёд урок, нельзя тащить папуасов из хатынки с садочком и хряком силком в светлое будущее.. Не нужно оно им, хряк милее..
      1. Умник
        Умник 14 августа 2021 02:11
        +1
        В добавок 25% мирового Черноземья, протяженная береговая линия
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич 14 августа 2021 06:14
        +2
        Что ж - наперёд урок, нельзя тащить папуасов из хатынки с садочком и хряком силком в светлое будущее.. Не нужно оно им, хряк милее..
        Золотые Ваши слова. Присоединяюсь. Поддерживаю.
    3. Пленник
      Пленник 13 августа 2021 21:57
      +4
      Судьба у них такая - быть ведомыми. Без ведущего они только разрушать могут и своего Бандеру славить. Был Советский Союз, была УССР. Вот тогда строили. Москва вела. А сейчас их ведут, вернее доводят, ЕС и США.
  3. Zlyden.Zlo
    Zlyden.Zlo 13 августа 2021 20:51
    +6
    скоро и байдаркам радоваться будут.....дурдом
  4. Tank Hard
    Tank Hard 13 августа 2021 20:52
    +12
    В Киеве заявили, что американские «партнёры» также помогают украинской стороне

    Смотрим все. Чтоб знали и помнили:..
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок 13 августа 2021 23:20
      +5
      Цитата: Tank Hard
      Смотрим все. Чтоб знали и помнили

      Посмотрел... Весь... Шерсть дыбом. Жёстко сняли.
      1. Tank Hard
        Tank Hard 14 августа 2021 08:37
        +2
        Цитата: Горный стрелок
        Посмотрел... Весь... Шерсть дыбом. Жёстко сняли.

        Там на этом канале "Турист" выложили, ещё раньше. Полностью и в отличном качестве, про наших ребят в ЦАР, мне понравился, рекомендую.
      2. Олег Авиатор
        Олег Авиатор 14 августа 2021 09:02
        0
        Стоит смотреть? Терпилами днр не показывают?
        1. Tank Hard
          Tank Hard 14 августа 2021 09:15
          +1
          Цитата: Олег Авиатор
          Стоит смотреть? Терпилами днр не показывают?

          Просто садитесь и смотрите, с начала и до конца. Я смотрел и март 2005 года в Бишкеке снова стоял перед глазами...
          1. Олег Авиатор
            Олег Авиатор 14 августа 2021 15:36
            0
            Посмотрел. Отличный фильм. Особенно концовка понравилась.
    2. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 14 августа 2021 18:57
      +1
      Спасибо, посмотрел благодаря Вам .
      Фильм понравился .
      Буду рекомендовать знакомым .
      1. Tank Hard
        Tank Hard 14 августа 2021 19:11
        +1
        Цитата: Ретвизан 8
        Спасибо

        Пожалуйста. Мы должны знать и помнить. Быть готовыми и помогать друг другу.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 13 августа 2021 21:00
    +4
    У тесть старый движок в гараже валяется,, Вихрь,, Может помочь, бывшим братьям?)
    1. Luminman
      Luminman 13 августа 2021 21:08
      +5
      У тесть старый движок в гараже валяется,, Вихрь,, Может помочь, бывшим братьям?

      Лучше помогите им веслами! winked
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир 13 августа 2021 21:35
        +6
        Цитата: Luminman
        Лучше помогите им веслами!

        да ладно ...
        лучше гороху продадим
    2. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 17:53
      0
      Вы чего это, совсем что ли? lol laughing Забыли, как они - москалей на ножи, орали.
  6. Xlor
    Xlor 13 августа 2021 21:06
    +9
    Интересно, они их ртом надувать будут или еще и насос им подарят?
    1. Комментарий был удален.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 13 августа 2021 21:31
      +5
      Цитата: Xlor
      Интересно, они их ртом надувать будут или еще и насос им подарят?

      судя по всему заполнять будут природным газом, запасы на зиму
    3. Incvizitor
      Incvizitor 14 августа 2021 00:02
      +2
      Насос им нельзя опять весь газ себе из трубы откачают и стырят.
      им пофиг кто и что,главное работа,без обид

      Немцы вдруг хором заговорили, что они выполняли приказы. Ведь все они были солдатами и за неподчинение могли быть наказаны по военным законам своего государства. Они считали, что одного этого достаточно, чтобы любое карательное решение Нюрнбергского трибунала признать несправедливым.
    4. alch3mist
      alch3mist Вчера, 15:09
      0
      Интересно, они их ртом надувать будут или еще и насос им подарят?

      "Вы не понимаете...", всё продумано. Они же гиперлуп строят, для работы которого нужен вакуум. Вот откачанным воздухом и будут надувать лодки. Завидуйте молча.
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 13 августа 2021 21:12
    +5
    ..."При поддержке наших союзников из Соединённых Штатов"...
    Нет , вы слышите , эти дурочкИ называют буржуинов "союзниками" laughing laughing
    А что же ваши "союзники" не подгонят вам нормальные корабли и катера , а всё резиновыми изделиями пичкают?
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 13 августа 2021 21:44
      +4
      Резиновыми изделиями, говоришь? Да шоб НЕ РАЗМНОЖАЛИСЬ! А всё россияне виноваты: выпустили комедийный телесериал "Морской патруль" и на Украине очень сильно понравилось надувное патрульное средство передвижения...ну и экономия, конечно - резина не ржавеет, бабло на покраску выпишут и на Балу...лучше бы в Таиланд - ориентацию менять...
    2. Олег Авиатор
      Олег Авиатор 14 августа 2021 09:00
      +2
      Ну так проституткам металлические изделия не положены. Только резиновые.
  8. tarakan
    tarakan 13 августа 2021 21:25
    +6
    Цитата: Руслан Сулима
    Это ж полный трындец, где блин хоть какая-то гордость?

    Хотел написать про честь и достоинство в выражениях (на очередной бан laughing ) но вы меня спасли "вежливо написали smile ) плюс вам
    1. Руслан Сулима
      Руслан Сулима 13 августа 2021 21:32
      +3
      Да с 7 предупреждениями научишься)
  9. tarakan
    tarakan 13 августа 2021 21:29
    +1
    Узнал,на своем опыте,криптогрофы ВО легко расшифровывают (........ )laughing
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир 13 августа 2021 21:30
    +3
    в истинных традициях запорожского казачества, под всех ляжем у всех возьмем ...
    лодки
  11. dimy44
    dimy44 13 августа 2021 21:33
    +2
    Если абстрагироваться от мысли, что это пограничное "судно", то вообще-то офигительные лодки, для отдыха и рыбалки)
  12. Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним 13 августа 2021 21:38
    -8
    Иронии и глумления в комментариях много. Почему никто не обратил внимание на фразу в статье "и водолазное оборудование"? На этом сайте много же профессиональных военных. Эти лодки нужны для проведения в том числе диверсий. Лодки то что нужно.
    1. tarakan
      tarakan 13 августа 2021 21:50
      +4
      Заметили,но начинать статью с лодок?
      Сравните стоймость военного водолазного оборудования и резинки и поймете,почему профи "улыбаются"
      1. Avior
        Avior 14 августа 2021 01:46
        -1
        Исходная статья о строительстве центров морских пограничников на Украине за счёт американцев.
        А что касается лодок, то слово надувных вставили в текст
        hi
        1. tarakan
          tarakan 14 августа 2021 18:38
          0
          Смеются не над центром,а над подачей статьи,подозрение,что писал блогер,а не проф.журналист
    2. dimy44
      dimy44 14 августа 2021 05:47
      0
      А до этого они в маске с трубкой диверсантили? Ах, да, и ласты еще.
    3. KCA
      KCA 14 августа 2021 07:11
      0
      Маску, трубку и ласты тоже можно подвести под определение "водолазное оборудование", а пружинное или пневматическое подводное ружьё приравнять к старенькому АПС и получится снаряжение для мощной подводной ДРГ
  13. garik77
    garik77 13 августа 2021 21:42
    +10
    Цитата: Владимир Машков
    Да и ум: это летом-то хорошо рассекать на надувных моторках, а осенью-зимой? Хотя какой у них ум?

    Зато если стырить такую лодку, покупатель найдётся сразу, а вот военный катер хрен кому продашь! laughing
  14. Palladin
    Palladin 13 августа 2021 21:51
    +5
    Скоро Украина презики б/ушные будет покупать
    1. SanichSan
      SanichSan 13 августа 2021 22:55
      +2
      Цитата: Palladin
      Скоро Украина презики б/ушные будет покупать

      не будет. у них денег нет чтоб покупать. будет у американцев торжественно принимать в дар wassat
      1. KCA
        KCA 14 августа 2021 07:13
        +1
        Старые стирать будут и торжественно перед парадным строем вручать отличникам боевой и политической подготовки
  15. Split
    Split 13 августа 2021 22:00
    +5
    НВСУ - надувные военные силы украины
  16. Adimius38
    Adimius38 13 августа 2021 22:14
    -2
    А как там на Украине laughing
  17. алексей алексеев_4
    алексей алексеев_4 13 августа 2021 22:42
    +2
    Совсем мозги проскакали.Не понимают что над ними издеваются.На этих лодках только девок летом катать tongue
    1. agoran
      agoran 13 августа 2021 22:58
      +3
      Это только худых.
      Нам таких девок не надобно. Надобно сочных, что-бы подержаться.
      А вот от таких данная лохань утопнет. Что не потребно.
  18. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов 13 августа 2021 23:05
    +2
    В Киеве заявили, что американские «партнёры» также помогают украинской стороне в «выстраивании приграничной инфраструктуры
    Тimeo Danaos et dona ferentes — не верь врагам, опасайся коварства. Подозреваю, что тут под видом гуманитарки «партнёры» устанавливают шпионское оборудование.
  19. Keer
    Keer 13 августа 2021 23:06
    +6
    На 12 миллионов надувных лодок. украинцы обрушат Али. Если кому надувная большая лодка с мотором нужна- не торопитесь заказывать.
  20. Avior
    Avior 14 августа 2021 01:44
    -3
    . По последним сведениям, речь идёт о партии надувных лодок для морских пограничников

    Похоже на обычную подтасовку
    В сообщении нет слова надувных
    «Наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 млн доларів США. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності


    https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-u-berdyansku-za-pidtrimki-ssha-vidkrito-punkt-bazuvannya-divizionu-morskoi-ohoroni-derzhprikordonsluzhbi/
    Печально, что сообщения ВО нужно перепроверять , а ещё печально, что им нельзя доверять, так как налицо подтасовки в новостях:(((
    1. Олег Авиатор
      Олег Авиатор 14 августа 2021 08:58
      0
      Хорошо... Обоснуйте тогда якi човни будуть....
      1. Avior
        Avior 14 августа 2021 09:18
        +1
        В сообщении, на которое сослались на ВО, об этом не написано. Нравится вам, что вам наваливают лапшу на уши- да Бога ради, дело ваше.
        Мне- не нравится ....
        И этот момент для меня важнее, чем то, какие там будут « човны» в конкретном случае, все равно это ничего принципиально не меняет.
        Неудобно читать и держать в голове, что тебя в очередной раз обманули....
        hi
    2. didra
      didra 14 августа 2021 23:45
      0
      Господин хороший, вы видимо считаете, что дайвинг и полицейски патруль требуют не надувных лодок с жестким транцем, а фрегатов?
      1. Avior
        Avior 14 августа 2021 23:49
        0
        Считаю, что исходную исказили и текст подтасовали. И меня это не радует:(
        1. didra
          didra Вчера, 00:08
          -1
          А покупка (выпрашивание) Украиной- государством которое в 1991 году могло строить авионосцы, прибрежных (по сути рыбьачих или прогулочных) лодок вас радует?
          1. didra
            didra Вчера, 00:40
            -1
            Ответа нет (0:39) и это кончно понятно! Слишком всё очевидно.
  21. Грац
    Грац 14 августа 2021 05:41
    +1
    до чего незалежники обнищали им бэушные надувные лодки получить за радость стало
  22. Алексей Брылев
    Алексей Брылев 14 августа 2021 07:26
    +1
    Могли бы и партию надувных морпехов США к резиновым лодкам приложить. А как ими пользоваться думаю це европейцы разберутся.
  23. Вахмистр1970
    Вахмистр1970 14 августа 2021 07:34
    -1
    Улыбнуло. Скажу даже более, статья понравилась.Чем больше таких статей с полуправдой, тем лучше
  24. kva555
    kva555 14 августа 2021 08:42
    +1
    А на всех адмиралов хватит?
  25. Олег Авиатор
    Олег Авиатор 14 августа 2021 08:54
    0
    М да...) самим не смешно?)
  26. Волк
    Волк 14 августа 2021 10:48
    -1
    Цель РАЗДЕЛА НАРОДА ИВАНА ВЕЛИКОГО ( грозного) на Русе ,Белорусе и Окраинце и был это что сейчас случается и выдно и на этом сайте .
    ИВАН ВЕЛИКИ ОБЙЕДИНИЛ ВСЕХ ВОСТОЧНИХ СЛАВЯНОВ В ОДИН НАРОД ,!!! ВРАГАМ ПОТОМ ПОНАДОБИЛОСЬ 5 ВЕКОВ ЧТО БЫ ЭТИ НАРОД РАЗДЕЛИТЬ НА МАСОНСКЕ НАЦИИ И ЧТО БЫ ПОСАДИТЬ НЕНАВИСТЬ, ВРАЖДУ И СУКОБ !!!
    5 ВЕКОВ РУСКИ НАРОД СТАЯЛ НА ФУНДАМЕТЕ ВЕЛИКОГО ЦАРЯ!!!
    Но" реформатори " и массони с йезуитам старались од 19 века очим сильно и частично успели !!!
    Жалко иногда смотреть коментарии по поводу родного народа в Краине .
    Для ето что случается в Украине выновати ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛЬУДИ С ИМЕНОМ ОЧЕСТВОМ И ФАМИЛИИ НЕТ РОДНИ НАРОД В ОКРАИНЕ !!!
    1. Волк
      Волк 14 августа 2021 10:56
      -1
      И СЕЙЧАС ПОДУМАЙТЕ ПОЧЕМУ ПРОЗВАЛИ ИВАНА грозним ???
      ДОБАВИТЕ ТЕРИТОРИИ , ЧИСЛЕНОСТ НАРОДА И ПРОМИШЛЬЕНОСТ УКРАИНЕ, БЕЛОРУСИИ И РУСИИ В ОДНО ЦЕЛОЕ И ПРОСЧИТАЙТЕ ЧТО СДЕЛАЛ НА САМОМ ДЕЛЕ ИВАН ВЕЛИКИЙ!!! wink
      СЛЕЛАЛ ЦАРСТВО КОТОРОМУ НИКТО НЕ БЫЛ ДО КОЛЕНАХ В МИРЕ !!!
      1. Волк
        Волк 14 августа 2021 11:00
        -1
        КОГДА ПОСТРОЯТ В МОСКВЕ , КИЕВЕ, МИНСКЕ ПАМЯТНИК И САМИ БОЛЬШОЙ ИВАНУ ВЕЛИКОМ , МОЖНО СЧИТАТЬ ЧТО РУСКИ НАРОД ОЗДРАВИЛ ОТ ОБМАНЕ МАССОНОВ И ЙЕЗУИТОВ ,ДО ТОГДА ЭТИ ПРОЦЕССЫ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ!!!
        1. Волк
          Волк 14 августа 2021 11:03
          -2
          И СПРОСИТЕ "ВАШЕ " ИСТОРИКЕ КАКИМ ЯЗИКОМ И НА КАКОМ ПИСМУ ГОВОРИЛ И ПИСАЛ НАРОД У ЦАРСТВУ ИВАНА ВЕЛИКОГО И НА СКОЛКО АЗБУК !!! wink
          1. sifgame
            sifgame Вчера, 20:25
            0
            Имейте уважение к другим форумчанам не пишите капсом.
  27. isv000
    isv000 14 августа 2021 12:26
    0
    морская пограничная охрана Украины готовится получить партию надувных моторных лодок из США

    Пошли нам, боже, что тоби не гоже! belay
  28. isv000
    isv000 14 августа 2021 12:30
    0
    морская пограничная структура Украины получит от американских партнёров «лодок» на сумму около 12 млн долларов.

    Так и запишут при приёмке на баланс - все 12 лодок переданы береговой охране... wink
  29. tarakan
    tarakan 14 августа 2021 18:46
    0
    Мдя -15 за уважение к украинским погранцам енто круто,если ненавидим то всех.
  30. didra
    didra 14 августа 2021 23:40
    +1
    Да уж, неумные люди б-дь! Иметь возможность строить любые суда и просрать её за 30-ть лет так, что резиновые моторки приходится выпрашивать у хозяев.
  31. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:44
    0
    А весла-то дадут или так у берега будут плюхаться? fellow wassat
  32. sifgame
    sifgame Вчера, 17:50
    0
    Очередная компенсация за СП-2 подоспела )