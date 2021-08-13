«Эта помощь очень важна для нас»: морская пограничная охрана Украины готовится получить партию надувных моторных лодок из США

Американская помощь очень важна для нас. При поддержке наших союзников из Соединённых Штатов ожидаем обновления корабельно-катерного состава морской охраны Госпогранслужбы.

Украинская государственная пограничная служба сообщает о том, что американская сторона готовится передать очередную партию помощи. В сообщениях конкретизируется, что эта помощь собой представляет.По последним сведениям, речь идёт о партии надувных лодок для морских пограничников. В общей сложности, морская пограничная структура Украины получит от американских партнёров «лодок» на сумму около 12 млн долларов.Информация в данном случае подтверждается Кевином Кильером – советником посольства США в Киеве.ГПСУ:Ранее от США украинские морские пограничники получили два катера Safe Boat 27. В этом году помимо моторных лодок украинские пограничники получат от американцев водолазное оборудование, которое, как заявлено, «поможет осуществлять мониторинг на подступах, например, к военно-морским базам».В Киеве заявили, что американские «партнёры» также помогают украинской стороне в «выстраивании приграничной инфраструктуры, а также в осуществлении подготовки персонала». В частности, американцы помогают Украине строить военные городки на азовском побережье – в Мариуполе и Бердянске. В этих городках будут проживать и нести службу военнослужащие морской охраны ГПСУ.Ранее надувные лодки от американцев получили и представители ВМС Украины. При этом собственные производства кораблей и катеров на Украине (включая крупный завод в Николаеве, переживший две Мировых войны и кризис 1990-х) банкротятся и закрываются.