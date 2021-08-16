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«Талибан»: террористическая банда или сверхсовременная военная машина?

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Фото: Aslan Media / flickr.com


«На любой войне готовность терпеть страдания и умереть, наравне с готовностью убивать, является единственным фактором существования. Исключи его — и даже самая многочисленная, самая организованная, самая обученная и лучше всех в мире вооруженная армия превратится в хрупкий механизм.

Это относится ко всем войнам независимо от времени, места и обстоятельств их ведения. Не играет роли и степень технической сложности экипировки и вооружения: неважно, что используется в бою, палки или танки, и это проблема не чисто академическая...»

– Ван Кревельд. «Трансформация войны».

В последние месяцы Афганистан занял едва ли не центральное место во всей военно-политической новостной повестке. Стоит признать, что происходит это отнюдь не просто так – в конечном итоге судьба этой страны повлияет на стратегическую расстановку сил на всём континенте.

Естественно, под пристальным вниманием находится и центральный актор афганского кризиса – печально известная террористическая группировка «Талибан».

Стоит признать, что талибы – тема в России весьма малоизвестная. Подчас отечественный читатель представляет себе данную организацию, экстраполируя советский опыт войны с моджахедами, что, конечно же, в корне неправильно.

Нехватка данных о боевиках порой приводит к откровенному невежеству и в экспертной среде. Большинство людей, которые пишут о текущей войне в Афганистане, вещают нам о неком триумфе воли, силы духа и старого автомата Калашникова, при помощи которого «оборванные тапочники» громят малодушных солдат НАТО и их союзников.

Но вот правда ли это?

К сожалению (именно к сожалению, учитывая уровень угрозы, в перспективе представляемый «Талибаном» России!), мало кто осознаёт, что «тапочники» – высококлассные военные профессионалы. Они годами тренируются, чтобы проводить сложнейшие боевые операции, в которых сталкиваются с тяжелой бронетехникой и штурмовой авиацией. Это организация, которая тратит десятки миллионов долларов на современное вооружение и оснащение, постоянно осваивая его и в теории, и на практике. Боевики активно работают над своей тактикой и стратегией.

Они анализируют, планируют, дорабатывают.

Талибы – ветераны десятков боев, люди с колоссальным организационным и командным опытом, эксперты в тактике нетрадиционных боевых действий.

Стоит говорить откровенно – данная организация является отлаженной военной машиной, у которой стоило бы учиться военной элите самых сильных армий мира.

О том, что такое «Талибан» в нескольких фактах


1. Талибы имеют отличную тактическую подготовку. Они действуют, как большинство современных западных армий – атакуют преимущественно по ночам, активно используя приборы ночного видения. Кроме того, они регулярно применяют дроны в разведывательных целях.

2. Вопреки распространённому мнению, талибы действуют не как разрозненные отряды повстанцев, а как полноценная армия. У организации есть централизованное военное руководство, единая логистика, система подготовки офицерских кадров.

3. «Талибан» уделяет огромное значение военной подготовке своих солдат. Согласно известным данным, организация имеет как минимум 16 тренировочных баз. Примерно 2/3 времени службы личного состава занимают интенсивные тренировки и учения – помимо этого, каждые 4 месяца члены организации проходят дополнительное обучение, в ходе которого разбираются обнаруженные недостатки тактики боя, а также осваивается новое вооружение (это гениальная система, которой может позавидовать любая армия – все ошибки анализируются в максимально сжатые сроки тактиками и офицерами, и моментально доводятся до рядового состава).

4. Талибы активно используют тактику психологической войны. Работает это эффективно и незамысловато – они просто-напросто систематически истребляют всех лиц, лояльных официальному правительству в Кабуле: общественных деятелей, чиновников, врачей, журналистов. Незамысловатые азы эффективного террора, невозможные в любой другой точке земного шара.

5. Техническое оснащение «Талибана» превосходит таковое у большинства подразделений из состава западной коалиции, и тем более – Афганской национальной армии. Ещё в 2011 году американские вооруженные силы выпустили ряд докладов, посвящённых данной проблеме: бойцы организации начали в корне менять свою тактику, используя современное снайперское вооружение, приборы ночного видения, системы лазерного наведения артиллерийского огня и легкие пехотные минометы.

А теперь мы представляем вашему вниманию два серьёзных тактико-технических преимущества, благодаря которым наступление «Талибана» рассекает оборону официального правительства, словно горячий нож масло.

Беспилотники «Талибана» – дешевизна и практичность


К сожалению, в России очень мало и однобоко освещают использование дронов в различных конфликтах низкой интенсивности. Между тем это очень любопытная и поучительная история – и сейчас я объясню, почему.

Начать данный разговор стоит с того, что талибы используют в своих целях самые распространённые и довольно бюджетные модели квадрокоптеров – например, DJI «Phantom». Судя по данным ISAF, существенная доля бойцов «Талибана» проходит обучение пилотированию коптеров – это обеспечивает их массовое применение.


Дабы купировать технические недостатки коммерческих квадрокоптеров (например, малую дальность полета), «Талибан» в лучших традициях асимметричной войны объединил мобильность и гибкость мотоциклов с возможностью ведения неконтактной разведки при помощи дронов.

Именно такое преимущество в детальной воздушной разведке служит для организации залогом успешных действий при штурмах форпостов правительственных войск. Помимо прочего, талибы неоднократно использовали коптеры в качестве мини-бомбардировщиков для нападений на блокпосты. Это довольно незамысловатая тактическая уловка: при сбросе самодельных бомб солдаты и полицейские бегут в укрытия, а в этот момент боевики начинают круговую атаку укреплений.

Также необходимо сказать и о том, что «Талибан» примерно с 2016 года активно использует квадрокоптеры для организации покушений на высокопоставленных правительственных служащих.

Вопреки распространённому суждению о уязвимости гражданских моделей дронов, их массированное применение стало чудовищной проблемой даже для отлично оснащённых вооруженных сил США. Глушилки и системы РЭБ просто-напросто невозможно разместить на всех блокпостах, на каждой базе, укреплениях, оснастить ими все патрули. Оказалось, что купировать данную угрозу нереально даже с бюджетами уровня ISAF.

Да-да, вы не ослышались – двухсотдолларовые коптеры стали головной болью для регулярных западных армий. Грамотное тактическое применение этих аппаратов стало одним из основных преимуществ «Талибана» над его высокотехнологичным противником.

А DJI «Phantom» постепенно и становятся такой же легендой асимметричной войны, как и пикапы «Тойота».

Мотопехота верхом на байке


Если вы думаете, что талибы – это разрозненные партизанские отряды без техники, то вы самым серьёзнейшим образом ошибаетесь.

Ещё в 90-ых, до вторжения коалиции в Афганистан, боевики «Талибана» зарекомендовали себя как асы маневренной войны. Последующие два десятилетия они активно укрепляли свою репутацию на практике – но об этом, увы, написано не так уж и много.

Конечно, у вас возникнет закономерный вопрос – о какой маневренной войне идёт речь, если Афганистан долгие годы находился под колпаком воздушного наблюдения со стороны ISAF? Да и как вообще можно применять технику в таких условиях?

И я вам отвечу: всё возможно, если ваша техника – мотоцикл!


Источник: Wall Street Journal / youtube.com

«Талибан» долгие годы использовал стратегию партизанской войны – в целом, общая стратегическая обстановка и не позволяла группировке перейти к открытым боевым действиям. При этом использование исключительно пеших отрядов – вещь не самая разумная. Всё-таки на дворе не 1943 год, и даже война низкой интенсивности требует от участников высокой мобильности. Естественно, использование автомобилей в таких условиях было практически невозможно: они заметны, требуют значительное количество топлива, довольно недешевы, а ещё им необходимы дороги.

Первой важнейшей нишей мотоциклов в рядах «Талибана» стала разведка. Высокая мобильность вкупе с возможностью маскировки под гражданских стала серьёзной головной болью для ISAF. Как уже было сказано выше, настоящей «изюминкой» стало использование связки «мотоцикл + БПЛА» – операторы дронов, меняющие позиции верхом на байках, показали себя очень функциональной и гибкой тактической единицей.

Естественно, в отсутствии возможности использования другого транспорта «Талибан» начал применять и «мотопехоту». Отряды боевиков успешно освоили скоростную переброску личного состава и тяжелого вооружения на мотоциклах. По мере вывода сил ISAF из страны талибы сделали данный тактический приём своим козырем – подразделения порой перебрасываются одновременно на сотне байков, обеспечивая невиданную мобильность на фоне откровенно пассивных сил АНА. Помимо этого, боевики активно используют байки и прямо в бою, перебрасывая расчёты тяжелого оружия – станковые пулеметы, гранатометы и антиматериальные винтовки. Это позволяет им с высокой скоростью концентрировать огневую мощь при штурмах, что, конечно же, является большим преимуществом перед противником (стоит отметить, что данный тактический приём работает, как часы – несмотря на захват большого числа бронеавтомобилей, боевики в основном продолжают использовать для маневра расчётов тяжелого оружия именно мотоциклы).


И, конечно же, никак нельзя упустить и такую сторону войны, как обычный террор. Талибы годами практикуют молниеносные огневые налеты на форпосты правительственных сил и мирное население. Подчас такие нападения не приносят большого ущерба, но серьёзно изматывают силы АНА. Кроме того, боевики успешно освоили нападения на конвои и патрули в стиле «кавалерийских налетов». Здесь стоило бы отдельно упомянуть тактический приём, серьёзно попортивший кровь ISAF в первые годы вторжения. Суть его проста – байкеры нападают на патруль и проводят ложное отступление, удирая... через минное поле. Противотанковые мины игнорируют легкие мотоциклы – но прекрасно реагируют на тяжелые тактические автомобили стран НАТО. Стоит ли объяснять, что происходит дальше?

Естественно, ложные отступления на мотоциклах неоднократно использовались и для заманивания сил ISAF в классические засады. Одним словом, «Талибан» верхом на байках успешно возродил тактику монгольской легкой кавалерии в 21 веке – и успешно её использует.

Как и в случае с БПЛА, талибы пошли по пути абсолютной практичности – группировка использует культовый Honda CG-125 китайского производства. Причины тому просты и понятны: эти байки продаются на любом базаре Афганистана. Они дешевы, экономичны, выносливы и доступны.

В качестве заключения


Организация «Талибан» является одним из ярчайших примеров трансформации войны в современном мире.

«Вооруженные конфликты будут вести люди на земле, а не роботы в космосе. У них будет больше общего с войнами примитивных племен, чем с крупномасштабной традиционной войной с использованием обычных видов оружия... Поскольку воюющие стороны сольются друг с другом и с мирным населением, стратегия в духе Клаузевица не будет применяться.

Оружие станет менее, а не более сложным. Война не будет вестись с расстояния одетыми в аккуратную униформу людьми, сидящими в кабинетах с кондиционерами за мониторами компьютеров, манипулирующими символами и нажимающих на кнопки: на деле у «войск» будет больше общего с полицейскими (или с пиратами), чем с военными аналитиками.»

– Ван Кревельд. «Трансформация войны».

Что мы можем увидеть, рассматривая «Талибан»? Это сверхгибкая, чрезвычайно чуткая к любым изменениям военная машина, которая способна в кратчайшие сроки перестраиваться под текущие условия боевых действий. Мы видим систему, которая невозможна ни в одной регулярной армии мира – систему, которая несколько десятилетий успешно сражалась и побеждала настоящие, классические армии, построенные по последнему слову военной мысли для сражений в условиях крупномасштабных конфликтов, подобных Второй мировой.

Это тема, однозначно достойная детального изучения – ведь в конечном итоге современная война всё больше меняется – регулярная армия всё чаще напоминает жертву, а различные военно-террористические организации – хищников.

*Примечание редакции: «Талибан» – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации
Автор:
Использованы фотографии:
republic.ru usip.org thediplomat.com media.pri.org timesofisrael.com
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92 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. север 2
    север 2 Сегодня, 05:10
    +13
    суть не в эффективности подготовки талибской армии , а в неэффективности американцами подготовленной правительственной армии Афганистана . Правительственную армию Афганистана американцы за 20 лет подготовили ещё хуже чем грузинскую , которая , целая армия , похожими темпами бежала от двух полков мотопехоты и штурмовых сил из дивизии десантников Российских ВС . Эх, надо было тогда русским солдатам на танках до Тбилиси прокатится ! Вот надо было! !!
    1. неприкаянный
      неприкаянный Сегодня, 06:22
      -1
      Все ждали команды: "на Тбилиси", но ее не поступило, в очередной раз это показывает, что нашими верховными вождями, водит рука "серого кардинала"....
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:20
        +4
        Говоря о будущем Афганистана и соседних с ним стран, нужно отметить следующее. А именно.

        1. В Афганистане активен региональный филиал ИГ – «Вилайят Хорасан» или «Исламское государство – Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков.
        2. Кроме ИГ, в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды».

        На этапе борьбы за власть талибы могли заключать ситуативные союзы с боевиками запрещенных в России террористических движений «Аль-Каида» и «Исламское государство* – Хорасан», но сейчас обе эти структуры – не просто КОНКУРЕНТЫ, а ВРАГИ для движения «Талибан», его боевиков и полевых командиров». Приход к власти радикальной исламистской силы в лице талибов не будет означать союза «Талибана» с прочими радикальными исламистами.
        При этом "Талибан" уже отказался от создания в Афганистане какого-либо ПЕРЕХОДНОГО - КОАЛИЦИОННОГО - правительства!

        Тогда, с одной стороны, это означает ГРАЖДАНСКУЮ войну в Афганистане.
        А с другой стороны, если талибы сосредоточатся на строительстве своего талибского Халифата в Афганистане, то куда двинутся боевики ИГ и "Аль-Каиды"? В лучшем случае для России они двинутся в Сирию и Ирак, а вообще - и в Таджикистан, Узбекистан, Россию и т.д.

        Что касается правительственных сил и талибов, то официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что эти две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные и талибы (движение «Талибан» запрещено в России) – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране ОЧЕРЕДНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ,
      2. Xscorpion
        Xscorpion Сегодня, 09:35
        +4
        Цитата: неприкаянный
        Все ждали команды: "на Тбилиси", но ее не поступило, в очередной раз это показывает, что нашими верховными вождями, водит рука "серого кардинала"....

        Приказа на Тбилиси не было,потому что было нецелесообразно сравнивать с землей 2 миллионный город,в котором находились десятки тысяч военных с бронетехникой.Ну и между российскими и грузинскими войсками находились позиции американских и британских военнослужащих,нападение на которых означало бы начало третьей мировой.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:31
      +1
      Цитата: север 2
      Эх, надо было тогда русским солдатам на танках до Тбилиси прокатится ! Вот надо было! !!

      На Донбассе камнем преткновения был швейцарский бухгалтер, а в войне с грузинами - Саркози.

      Именно после его приезда войскам приказали отходить. Россия не воспользовалась плодами своей победы и ей самой (а не грузинам) пришлось восстанавливать разрушенный Цхинвал.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 11:26
        0
        На Донбассе камнем преткновения был швейцарский бухгалтер, а в войне с грузинами - Саркози.

        А в Крыму камнем преткновения кто был ,по вашей логике ? ))))
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 11:46
          -2
          Цитата: lucul
          А в Крыму камнем преткновения кто был ,по вашей логике ? ))))

          Крым же наш. В родной гавани давно! Вы не в курсе еще? Поэтому никаких камней преткновения в отличие от Грузии и Донбасса. Логично?
        2. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 12:52
          +1
          а в Крыму боевых действий не было, а было свободное волеизъявление и добровольный уход украинских частей- в чем аналогия по Вашей логике?
    3. Trouble
      Trouble Сегодня, 08:34
      -3
      Цитата: север 2
      Эх, надо было тогда русским солдатам на танках до Тбилиси прокатится ! Вот надо было! !!

      Смысла не было. Их бы встретили коктейлями молотова и выстрелами в спину.
    4. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 08:37
      +2
      Ну заняли Тбилиси, дальше что?
      1. vladimirvn
        vladimirvn Сегодня, 10:08
        +5
        Цитата: EvilLion
        Ну заняли Тбилиси, дальше что?

        Ну как обычно. Учимся у американцев. Садим марионеточное правительство, проводящее лояльную нам политику и пару наших военных баз. Все! laughing
        1. datura23
          datura23 Сегодня, 13:38
          0
          Садим марионеточное правительство
          и отключаем телевидение с интернетом
    5. Анжей В.
      Анжей В. Сегодня, 09:09
      +2
      неэффективности американцами подготовленной правительственной армии Афганистана


      Вы отчасти правы, а отчасти – нет. Непосредственно армейские подразделения АНА действительно показали себя из рук вон плохо. Но полиция и бригады коммандос были на высоте – к сожалению, данную тему никто особенно не освещал, все в основном следили за успехами «Талибана».

      Главным козырем талибов в их наступлении стал тотальный подкуп всех должностных лиц, до которых они только могли дотянуться. Именно по этой причине вся оборона от боевиков рассыпалась, как карточный домик...
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:07
        +14
        Почитал статью. Ну, что сказать. Автор пытается убедить, что Талибан чуть ли не вундермашина на поле боя. Но ларчик, на самом деле открывается просто, причина успеха толибана проста:
        1- не пользующаяся популярностью в стране с родово- племенной организацией общества, попытка "цивилизованных стран" создать централизованное государство, основанное на "демократических", " общечеловеческих", "толерантных" правилам, по "западному" образцу. Ну не хотят эти люди непонятных им "западных ценностей" со всеми атрибутами "западных государств"- толпой чиновников, партийными системами, парламентом, полицией-армией, налогами и прочим.
        2- система общественного устройства, организации жизни, традиции предполагает самым нужным для мужчины это владение оружием воинскими навыками. Чем они и занимаются всю жизнь, совмещая с ведением натурального хозяйства.
        3- усилиями западных стран была подготовлена военная верхушка, обладающая коммерческими навыками, которая создала военно-торговую экономику, осуществляющую оборот -распределение товаров и услуг внутри лояльных талибану племён и родов, чем завоевала нужный авторитет среди разных племён, что позволило иметь ей объединяющее влияние. Причем нет там каких-то особых идей- объединяющая идея там только одна- трофеи и грабеж. Рекрутируются "лишние"молодые люди не получающие доли в семейном наследстве и не могущие заплатить калым- это для них единственная возможность получить и трофеи и авторитет.
        4-различные исламские государства оказывают талибану военную и экономическо-финансовую помощь, помогают талибам иметь внешний товарооборот.
        Вот, в принципе и все. Если же говорить о военном искустве талибов, то нет там ничего "вундер"- типичные партизанские отряды, вооружённые легким оружием и использующие доступные достижения ХХI века, причем самые простые из них, и воюющие против идейно не мотивированного, слабого духом противника - афганской армии и полиции. Если говорить о США и их союзниках, то они никогда и не хотели в Афгане кого-то победить- там " мыли" деньги разными хитрыми схемами, способами и поддерживали "узел напряженности" на границах бывшего СССР, ища силу, которой можно позволить остаться после США, чтобы продолжать оказывать давление на южный фланг России. Поняв, что это могут успешно выполнить талибы, они убрались восвояси, посчитав свою задачу выполненной. ИМХО разумеется.
        1. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 11:22
          +5
          Цитата: Улиточник N9
          Если же говорить о военном искустве талибов, то нет там ничего "вундер"- типичные партизанские отряды, вооружённые легким оружием

          "Смотреть, как смелые афганцы воюют против современной военной техники с простейшим оружием — это настоящее вдохновение для всех, кто любит свободу. Их смелость преподаёт нам важнейший урок — в этом мире есть вещи, которые стоит защищать. Я говорю жителям Афганистана — мы восхищаемся вашим героизмом, вашей преданностью свободе, вашей непрекращающейся борьбой против ваших угнетателей." — Рональд Рейган"
      2. lucul
        lucul Сегодня, 11:33
        -1
        Судя по данным ISAF, существенная доля бойцов «Талибана» проходит обучение пилотированию коптеров – это обеспечивает их массовое применение.

        Проходит обучение у кого ? )))
        Слабо верится , что необразованые "декхане" за пару часов научатся пользоваться квадрокоптером .
        Во вторых , для нужд армии требуется не один квадрокомптер ,а тысячи единиц , такое кол-во квадрокоптеров легко отслеживается при продаже , и так же легко уничтожается при желании .
        Любая армия начинается с логистики , любая . Разрываешь логистические цепочки - и всё , армии нет .
        Просто талибами никто серьёзно не занимался .
      3. Eug
        Eug Сегодня, 12:55
        0
        Как и американцы в Ираке... нужно делать выводы - чистить "пятую колонну"....
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 05:13
    +6
    Имхо военные (успехи) талибов обьясняются выходом иностранцев и соответственно пониманием местных,что без поддержки иностранных войск им ловить нечего,Плюс не думаю что местным много перепадало на земле от выделенных миллиардов, все пилилось еще в вашингтоне. А обучение пары парадных для сми рот это неочем. Плюс сильный родовой уклад-могут и всех родичей сикир башка сделать,если кто начнет всерьез за амеров воевать из местных.
  3. hohol95
    hohol95 Сегодня, 05:24
    +15
    Не описана финансовая сторона!
    Никто же не старался "выбить" у них "денежную почву из под их тапочек"!
    И не купили бы квадрокоптеры, мотоциклы и так далее...
    Против СССР сколько стран "скидывалось" для снабжения "непримиримых"?
    Десятки стран!
    Без денег одним боевым духом "сыт не будешь"!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:08
      -1
      Цитата: hohol95
      Без денег одним боевым духом "сыт не будешь"!

      Деньги они и от населения могли получить, но, безусловно, финансы поступали и не от США. Идеология важна, ВЕРА! И это очень мощный фактор.
      Но, простите, меня волнует другое. Все говорят: "Учись, Украина! США вас бросит как и Афган!" А возможно, что наоборот. Поглядев, как бросают официальное правительство и власть захватывает Талибан, наши нацики тоже захотят такой вариант. В смысле "пусть бросают правительство Зе, а мы власть захватим уже официально, и США нам не помешают" А деньги у них имеются так же как и оружие. И сомневаюсь я, что украинская армия сможет и будет противостоять нацистам, учитывая, что армейская верхушка не в восторге от Зе.
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 07:43
        +1
        От населения столько не набрали бы!
        А по поводу "ОУН-УПА" и прочих 100% "незалежавшихся" - всё может быть...
        Главное подальше от центра ЕС и поближе к РФ.
    2. Крабонг
      Крабонг Сегодня, 07:05
      +5
      Вот именно откуда ресурсы у них? Какая бы не была у них «армия» компактная и гибкая… Сколько нужно боеприпасов, топлива и т.д. для таких масштабных действий? Ноги растут из Пакистана, однозначно. А кто за Паками? Не англичанка-ли?
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 07:36
        +2
        Финансировать такую армию Пакистану затруднительно! А кто может предоставить миллиарды долларов? Думаю Китай,не зря басмачи не трогают китайские горнодобывающие компании на территории Афганистана.А Пакистан посредник, как собственно создатель Талибана.
  4. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 05:57
    -1
    Автор!
    Такое впечатление, что это не талибы, а просто самая мощная и непобедимая армия во вселенной!
    Вы их не бойтесь. Они не такие уж и страшные.
    И не таким рога обламывали.
  5. riwas
    riwas Сегодня, 05:58
    +7
    Со временем, если Талибан не будет нападать на соседние страны, мир станет воспринимать Афганистан как Саудовскую Аравию со всеми вытекающими из этого последствиями.
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:13
    +5
    Тактика у них была грамотная. Не спешили "легализовать" власть в городах. Иначе американцы "технологичную армию" "отмосулили" бы вместе со всем населением.
    Пуштуны и прочие народы обеспечили неограниченный людской резерв. А ведь постоянно сообщалось о больших потерях талибов. Многократные нападения на базы и "полицейские участки" выбивали десятки подготовленных бойцов.
    Если бы "типакрестоносцы" устроили полный "Вьетнам" в Афгане, то победили бы "технологичную армию". Банально выкосили все бы все кишлаки пособников талибов. Но для этого им пришлось бы "для логистики" снести пару соседних стран.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 06:42
      +2
      samarin1969
      Тактика у них была грамотная. Не спешили "легализовать" власть в городах. Иначе американцы "технологичную армию" "отмосулили" бы вместе со всем населением.

      Есть такое, тактика "блошиных укусов" называется. Они её на нашем контингенте обкатали в 80-х. Вообще считается, что без тотального уничтожения местного населения выиграть партизанскую войну не возможно. Талибы ведь с коалицией не дивизиями друг против друга воевали. А так, да, никто не стал делать из кишлаков "лунный пейзаж" и 20 лет охраняли сами себя на блок постах.
  7. Alex66
    Alex66 Сегодня, 06:32
    +2
    А ради чего воюет Талибан? Война ради войны, ведь есть же какие-то цели к чему они стремятся, за что готовы отдавать свои жизни. Наши деды готовы были отдать свои жизни за свой народ, страну и поэтому победили в 1945. А в первой мировой ни кому не нужной кроме кучки высокопоставленных горлопанов, делавших деньги на заказах - проиграли. Выводы надо делать сейчас. Идеология нужна и выиграет тот у кого она более привлекательна.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 07:46
      +4
      Цитата: Alex66
      А ради чего воюет Талибан? Война ради войны, ведь есть же какие-то цели к чему они стремятся, за что готовы отдавать свои жизни.

      Ради освобождения Афганистана от иноземных оккупантов и их пособников. Поэтому и столь стремительные успехи. В отличие от других исламских группировок, они ратуют за построение исламского государства, исключительно на территории Афганистана.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:28
        +1
        Это верно. Главный их лозунг- долой оккупантов, навязывающих чуждое, непонятное нам устройство общества и государственность "западного толка", мы- за законы шариата и традиции понятные нам с детства.
      2. 72jora72
        72jora72 Сегодня, 13:44
        0
        А ради чего воюет Талибан?
        Ради освобождения Афганистана от иноземных оккупантов и их пособников. Поэтому и столь стремительные успехи.
        А почему тогда воевали моджахеды и Талибан ( движение которое в своё время вооружали, финансировали и обучали правительства США, Саудовской Аравии, Великобритании, Пакистана ) после падения ДРА? В той войне не было ни каких "иностранных оккупантов"
        1. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 15:06
          0
          Так мождахедов, как раз и вооружали, против СССР. Талибан появился позже падения ДРА, в ответ на беспредел командиров моджахедов
          1. 72jora72
            72jora72 Сегодня, 15:09
            0
            Талибан появился позже падения ДРА, в ответ на беспредел командиров моджахедов
            Иными словами обычная гражданская война?
  8. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 06:40
    +3
    Талибы собираются строить исламское государство.Значит возникнет борьба идейного ислама с безыдейными цивилизациями.Капиталистическая цивилизация исчерпала свое существование.Она поедает саму себя.Значит в противовес надо выстраивать то общество,которое бы привлекало другие народы. Уповать только на силу оружия сегодня очень накладно.Оно может помочь лишь при вторжении в нашу страну. Победы одерживают сильные духом.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 06:57
      +5
      Цитата: nikvic46
      Талибы собираются строить исламское государство.

      Совершенно верно. Они уже захватили президентский дворец в Кабуле и строят то, что мусульмане всех видов, цветов и оттенков строят всегда и везде где только появляются. И если ещё где-то не построили, то это лишь дело времени, если кто-то это ещё не понял.

      Представитель движения Сухаиль Шахин выступил с заявлениями, призванными успокоить международное общественное мнение. По его словам, нынешние талибы значительно отличаются от тех, что пришли к власти в Афганистане четверть века назад.

      Джихадист сообщил, что талибы намерены уважать права женщин. Им придется носить скромную мусульманскую одежду, но они смогут выходить на улицу самостоятельно, без мужчины-опекуна.

      Он также сказал, что в стране будет действовать шариатское право. Однако только суды смогут принимать решение о побитии камнями, усекновении конечностей и смертной казни.


      По сообщениям арабских СМИ, заявления разительно отличаются от того, что на самом деле происходит на контролируемых движением территориях. От женщин не только требуют носить паранджу - им запрещают работать. Известны также случаи, когда женщинам без сопровождающих не позволили выйти на улицу.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:37
        -2
        Ну, у каждого государства есть "милые" традиции и особенности. Например, Израиль - государство "крови", то есть гражданство-" по крови". wink
        1. А. Привалов
          А. Привалов Сегодня, 11:06
          +1
          Цитата: Улиточник N9
          Ну, у каждого государства есть "милые" традиции и особенности. Например, Израиль - государство "крови", то есть гражданство-" по крови". wink

          Как пример тому-- гражданин Израиля, известный "своей кровью" на ВО под ником МАЗ -- прожженый юдофоб, и ещё, граждане Израиля -- русские, украинцы, арабы, друзы, армяне, чеченцы и многие другие, более 25 % населения. Так что, любезный, не морочИте голову ни себе ни людЯм и будет вам счастье. hi
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Сегодня, 11:19
            +2
            Да ладно. Зайдите на сайт своего посольства и почитайте требования к соискателям гражданства Израиля. yes
            1. А. Привалов
              А. Привалов Сегодня, 14:14
              0
              Цитата: Улиточник N9
              Да ладно. Зайдите на сайт своего посольства и почитайте требования к соискателям гражданства Израиля. yes

              Это вы, любезный, читайте. Видимо, этот вопрос вас чем-то очень интересует.
              Мне в этом нет нужды. Я хорошо знаком с "Законом о возвращении".
          2. Stas157
            Stas157 Сегодня, 12:23
            +1
            Цитата: А. Привалов
            известный "своей кровью" на ВО под ником МАЗ -- прожженый юдофоб

            Этого не заметил. Зато заметил другое. Как милые и интеллигентные евреи, которые всегда мне нравились, просто теряли человеческий облик, открыто угрожали МАЗу. Еще я заметил, что у евреев удивительно совпадает мнение на ВО по разным вопросам (в отличие от нас россиян). Словно они по одной методичке живут. А вот Маз здесь - исключение из правил. И ему достается от всех родных соплеменников... да тут любой юдофобом станет!

            Цитата: А. Привалов
            граждане Израиля -- русские, украинцы, арабы, друзы, армяне, чеченцы и многие другие, более 25 % населения

            Что прямо без еврейской крови??
            1. А. Привалов
              А. Привалов Сегодня, 14:19
              +1
              Цитата: Stas157
              Что прямо без еврейской крови??

              Ну, как же это, "Без еврейской крови"?
              Конечно же, все поголовно русские, украинцы, арабы, друзы, армяне, чеченцы и прочие, перед получением гражданства, в обязательном порядке получают порцию еврейской крови внутривенно. lol
              Вы у Маза спросите. wassat
              1. stalkerwalker
                stalkerwalker Сегодня, 14:23
                0
                Цитата: А. Привалов
                Конечно же, все поголовно русские, украинцы, арабы, друзы, армяне, чеченцы и прочие, перед получением гражданства, в обязательном порядке получают порцию еврейской крови внутривенно

                Жесть!
                В яремную или сонную иголки суют?
                what
                1. А. Привалов
                  А. Привалов Сегодня, 14:28
                  +1
                  Цитата: stalkerwalker
                  Жесть!
                  В яремную или сонную иголки суют?

                  Особо упирающимся -- клизмой, ректально. laughing
                  1. stalkerwalker
                    stalkerwalker Сегодня, 14:29
                    0
                    Цитата: А. Привалов
                    Особо упирающимся -- клизмой, ректально

                    Изверги вы...
                    wassat
                    1. А. Привалов
                      А. Привалов Сегодня, 14:32
                      0
                      Цитата: stalkerwalker
                      Изверги вы...

                      Да, уж, какие есть. Как говорится, чем богаты... hi
  9. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 06:51
    +4
    Наконец годный материал!
    Добавлю, «западные» армии, в частности США, активно данную тактику приминяют сами. Вся реформа КМП направлена на это, облегчение войск и повышение их гибкости и мобильности. Большее внедрение БПЛА, различного класса.
    В армии легких бригад большинство.
    11 танковых бригад в Армии и 5 в Национальной гвардии;
    7 страйкер бригад в Армии и 2 в Национальной гвардии;
    13 легких ( 5 пехотных, 5 воздушно-десантных бригад, 3 десантно-штурмовые бригады.) бригад в Армии и 20 в Национальной гвардии.

    Причём отдельное дело тяжелые MRAP для патрулирования и переброски войск, другое дело внедорожники и багги. Что Армия, что КМП и спец войска активно пользуются ими.


    Закупают новые легкие машины на базе пикапа.


    Ну уже классика от Германии и Британии


    1. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 08:32
      +3
      Армия не состоит из разведрот. Точнее из них она состоит на полпроцента, и немецкие успехи - это не мотоциклы, и не танки над которыми плакать надо, а мобильная артиллерия.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 08:44
        +2
        Нигде и никогда нет единственной составляющей успеха. Любая победа состоит из множества факторов. Про крайнюю важность мобильной артиллерии спорить невозможно. И с этим у них все прекрасно.
  10. DrRey
    DrRey Сегодня, 07:00
    0
    Талибы воюют за освобождение своей страны от иноземных захватчиков. Это приветствует местное население. Что будет при попытках перенести войну за пределы Афганистана? Как это будет восприниматься народом Афгана? Останется у талибов поддержка народа?
    1. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 08:33
      +3
      Для местных нет такого понятия, как "свое государство", не пишите бреда, там каждый аул и кишлак веками сами за себя.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:53
        0
        Абсолютно верно. Сейчас там единственная объединяющая идея- грабить оккупантов и тех, кто их поддерживает. Когда это кончится и Талибан обоснуется, как единственная сила, то вот тогда все то и начнется. Талибы- не работники, это- банда оседлавшая потоки помощи исламских государств, желающих построить Всемирный исламский халифат. Но этой помощи недостаточно. Нужно будет Талибан изыскивать деньги на своё существование. И где они их искать будут?
        Грабить своё население? Чревато. Придется им приглашать кого-то, чтобы им зарабатывали деньги, но тут придется это как-то контролировать и защищать, ибо племена могут потребовать свою долю от разработок месторождений и от того, что Талибан заработал. В любом случае, им будет нелегко.
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 14:22
      0
      Тоже об этом подумал. Недооценка противника как и преувеличение его сил ни к чему хорошему не приводит. Как бы то ни было талибы не регулярная армия и ведет партизанскую войну. Успешная партизанская война возможна там где часть местного населения поддерживает партизан. И если в бывших советских республиках средней азии талибы еще смогут получить какую то значимую поддержку среди местных, то в том же Казахстане, думаю, уже будет гораздо меньше поддержка. Не говоря уже о России. Да и как показывает история Афганистана местные стремятся уничтожить захватчика на своей земле - экспансия им не так интересна.
  11. Алт22
    Алт22 Сегодня, 08:13
    0
    они просто-напросто систематически истребляют всех лиц, лояльных официальному правительству в Кабуле: общественных деятелей, чиновников, врачей, журналистов
    - это тактика бандеровцев, они точно так же истребляли всех инакомыслящих.
  12. забво3-8
    забво3-8 Сегодня, 08:21
    -2
    Аналитеги . 12-ть лет-то хоть исполнилось?
  13. EvilLion
    EvilLion Сегодня, 08:31
    -2
    Какие умные талибы, на мотоциклах воюют. Если противник у них такой, то и мотоциклы сила, но я бы посмотрел, как они против нашей армии повоюют, у которой и авиация, и танки, и главное уровень подготовки такой, что ее не разведешь примитивными средствами.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 08:40
      -1
      Цитата: EvilLion
      я бы посмотрел, как они против нашей армии повоюют

      Так воевали уже. Вот итоги почти 10 летнего пребывания СССР в Афганистане:

      Безвозвратные потери СССР составили 15051 человек, в том числе:

      • Военнослужащие СА - 14427 человек.
      • Подразделения ПВ и органов КГБ СССР - 576 человек.
      • Формирования МВД СССР - 28 человек.
      • Другие министерства и ведомства - 20 человек.
      Среднесуточные потери - 4 человека.
      Санитарные потери - 469685 человек, в том числе:
      • Ранено, контужено, травмировано - 53753 человека.
      • Заболело - 415932 человека.
      Возвращены в строй - 455071 человек.

      Потери техники и вооружения составили:
      • Самолетов - 118;
      • Вертолетов - 333;
      • Танков - 147;
      • БМП, БМД, БТРов - 1138;
      • Орудий и минометов - 433;
      • Радиостанций и командно-штабных машин - 1138;
      • Инженерных машин - 510;
      • Автомобилей бортовых и бензовозов – 11369.

      417 военнослужащих пропали без вести и оказались в плену. Вернулись на Родину 130 человек. Впоследствии (до 1992 года) удалось освободить 119 пленных. На 15 февраля 2009 года в списках пропавших без вести оставалось 270 человек. По состоянию на 1 марта 2013 года (по разным данным) в этих списках значилось 264 человека.

      На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось 800 миллионов долларов США. На содержание 40-й армии и ведение боевых действий из бюджета СССР ежегодно расходовалось от 3 до 8,2 миллиардов долларов США.
      1. EvilLion
        EvilLion Сегодня, 08:53
        +2
        Это почти за 10 лет войны, в течение которых моджахеды в военном плане не добились ничего, и на тактическом уровне в 99% случаев проигрывали. Самый большой их успех - это уничтожение батальона в 1985-ом году, после чего комдива сняли с командования и в Беларусь выпинули, т. к. для советской армии такое поражение было чем-то немыслимым. СССР ушел не потому, что не мог выигрывать все бои подряд, а потому что любое количество тактических побед не давало никакого эффекта, ну убьешь ты сотню, на ее место придет еще сотня, а потом еще. Может и можно выбомбить всё, решив проблему геноцидом, но СССР как бы помогал законному правительству. А по горам пехота бегать может бесконечно, периодически влипая в засады.

        Те же вьетнамцы, например, показали результат сильно лучше, при этом американская группировочка была до 500 тыс. чел.

        В Сирии уже давно бы все закончилось, если бы не разборки между державами.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 08:58
          +1
          Цитата: EvilLion
          СССР ушел не потому, что не мог выигрывать все бои подряд, а потому что любое количество тактических побед не давало никакого эффекта, ну убьешь ты сотню, на ее место придет еще сотня, а потом еще.

          А США почему ушли? Абсолютно то же самое. Правда за 2 раза больше время, они потеряли в более чем 2 раза меньше людей (вместе с ЧВК считаю).

          Единственный выход такой:
          Уничтожение трети населения, переселение ещё трети населения на другую территорию, вместо них поселение лояльных народов. Так можно победить, захватив территорию.
          1. ViacheslavS
            ViacheslavS Сегодня, 09:58
            +3
            Правда за 2 раза больше время, они потеряли в более чем 2 раза меньше людей (вместе с ЧВК считаю).


            Так и военные успехи у них скромнее, СССР почти всю территорию Афганистана контролировал и оставленное правительство еще три года держалась в условиях международного прессинга.
          2. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 11:09
            +1
            Цитата: OgnennyiKotik
            Правда за 2 раза больше время, они потеряли в более чем 2 раза меньше людей (вместе с ЧВК считаю).

            Моджахеды были вооружены значительно лучше современных талибов.
            Как показывает анализ боевых действий в Афганистане в начале 80-х гг., плотность РПГ составляла один гранатомёт на 8-12 человек, но уже к концу 80-х гг. насыщенность ими боевых групп увеличилась почти в два раза. С 1986-1987 гг. резко растёт и насыщенность боевых отрядов различными безоткатными орудиями. Причём, эта тенденция сохранялась вплоть до вывода советских войск из Афганистана в 1989 г. Уже к концу 80-х гг. каждая организованная боевая группа в составе 25-30 человек имела на вооружении 82-мм безоткатное орудие Тип 65 и 4-6 РПГ. Кроме того, в каждом отряде, состоящем из 3-4 боевых «пехотных» групп имелась группа оружия на вооружении которой состояли 75-мм орудия Тип 56-2, миномёты и реактивные системы.
            https://topwar.ru/30729-protivotankovoe-oruzhie-pehoty-v-afganistane.html

            Плюс Стингеры, спутниковые средства связи... И это все 40 лет назад....
          3. lubesky
            lubesky Сегодня, 12:47
            0
            [/quote]
            А США почему ушли? Абсолютно то же самое. Правда за 2 раза больше время, они потеряли в более чем 2 раза меньше людей (вместе с ЧВК считаю).[/quote]
            Кто вооружал и оснащал моджахедов в 80-х? Не всем ли миром навалились на ОКСВА? И кто оснащал и вооружал талибов против Америки? Сравните тыл и снабжение. Оцените уровень помощи - стингер и спутниковая связь в 80-х и мотоциклы сейчас. ОКСВА свои боевые задачи выполняла, не отсиживаясь на базах
  14. svskor80
    svskor80 Сегодня, 08:43
    +1
    Не указано кому выгодно существование данной структуры. Кто подпитывает деньгами, оружием. Вряд ли афганцы все делают сами: байки, квадрокоптеры, винтовки, гранатометы.. Самое интересное почему те же американцы ничего не смогли с этим поделать ведь явно понимали корень проблемы
    1. Анжей В.
      Анжей В. Сегодня, 09:11
      0
      Не указано кому выгодно существование данной структуры


      Я намеренно избегал в статье данной темы, т.к. у экспертного сообщества в целом нет никакого внятного ответа на подобный вопрос. Конспирология же поднималась в разговорах неоднократно, однако...

      В любом случае, если говорить о чем-то подобном, то лучше в отдельной статье
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 11:21
        0
        Саудиты, Кувейт и Пакистан- главные бенефециары... Там ещё и Иран пытается что-то делать в противовес этой братии, но пока без особого успеха. И- США, американцам- тем выгодны любые силы, создающие пояс нестабильности вокруг России, Китая да и во всем мире, но вдалеке от самих США. yes
  15. sevtrash
    sevtrash Сегодня, 09:01
    0
    Это все означает, что у них есть поддержка масс. Есть людские ресурсы, есть материальные. Откуда эти ресурсы - вот главный вопрос. Они контролировали сельские районы - там люди, откуда деньги? - Выращивание наркотиков с логистикой переправки потребителей? И еще поддержка от каких-то стран?
  16. Cypa
    Cypa Сегодня, 09:09
    0
    Помимо этого, боевики активно используют байки и прямо в бою, перебрасывая расчёты тяжелого оружия – станковые пулеметы, гранатометы и антиматериальные винтовки. A что это за винтовки такие. Сюр какой-to
  17. impostor
    impostor Сегодня, 09:10
    -3
    "За всю историю никто и никогда не смог завоевать Афганистан"
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 09:23
      +1
      Очередной бред. «9 рота» один из самых поганых фильмов современности, в котором откровенная ложь перемешана с бредом. Плевок в лицо ветеранам той войны. Афганистан завоевывали и не раз, а вот независимым он был считанные десятилетия.
      Шведы спели а наши наложили видео ряд который в сотни раз лучше этого фильмица.
      1. impostor
        impostor Сегодня, 09:51
        +2
        Цитата: OgnennyiKotik
        «9 рота» один из самых поганых фильмов современности, в котором откровенная ложь перемешана с бредом

        Не увидели лейтмотива, сработали навскидку. Дело отнюдь не в исторической правдивости и качестве фильма Бондарчука. Фильм использован как иллюстрация. Все дело в том, что устами героя Серебрякова высказана простая мысль: невозможно завоевать государство, если оно есть народ. Можно свалить режим, одержать военную победу над режимом, но невозможно победить народ. Важно понять, что Талибан в какой-то момент стал самим народом Афганистана. Это осознали и в Кремле, о чем свидетельствуют последние шаги внешнеполитического ведомства, не смотря на то, что организация запрещена в России.
        1. Revival
          Revival Сегодня, 12:56
          0
          "Можно свалить режим, одержать военную победу над режимом, но невозможно победить народ.".

          Глупость, вполне можно
        2. Terran Ghost
          Terran Ghost Сегодня, 13:44
          0
          Можно свалить режим, одержать военную победу над режимом, но невозможно победить народ.

          Ну в свое время Великобритания завоевала Индию и удерживала ее в качестве части Британской Империи полтора столетия.
    2. ViacheslavS
      ViacheslavS Сегодня, 10:00
      0
      Тут все завысит, что вкладывать в понятие завоевать.
    3. Revival
      Revival Сегодня, 12:55
      0
      Это не верно, афганистан бы завоеван и надолго
  18. Intruder
    Intruder Сегодня, 09:26
    -1
    Вопреки распространённому суждению о уязвимости гражданских моделей дронов, их массированное применение стало чудовищной проблемой даже для отлично оснащённых вооруженных сил США. Глушилки и системы РЭБ просто-напросто невозможно разместить на всех блокпостах, на каждой базе, укреплениях, оснастить ими все патрули. Оказалось, что купировать данную угрозу нереально даже с бюджетами уровня ISAF.
    Браво автору, как там наши местные фанаты и любители всяких всемогущественных комплексов РЭБ, жизнь такая штука сложная, как показано в статье... и под каждый кустик и камень не поставишь, по машине с "Поле-21" и прочими...!?
    Да и запретить использование переделок на гражданских китах, для сборки разных радиоуправляемых моделей купленных в сети, с провозом даже контрабандой через ленточку, малоэффективно, а иногда просто невозможно, общество такое "закручивание гаек" в своей массе, не поймет и не оценит!!!
  19. В.А.Ш.
    В.А.Ш. Сегодня, 09:28
    0
    Противотанковые мины игнорируют легкие мотоциклы

    Сильно сомневаюсь.
    А мотоцикл с седоком с вооружением и БК?
    Как правило ПТМ срабатывает от веса ~200 кг.
  20. Trouble
    Trouble Сегодня, 09:38
    +1
    Для Востока характерна некоторая "феодальная раздробленность". Даже во время присутствия ограниченного контингента среди моджахедов не было единого фронта, а после его ухода на территориях не контролируемых правительством образовался некий конгломерат "удельных княжеств", где каждый район контролировался какой-нибудь бандой. Вот из недовольных таким положением и формировался Талибан, который снёс и удельных князьков, а заодно и правительственную власть.
    Сейчас Талибан представляет собой конгломерат разнообразных группировок, объеденённых определёнными интересами.
  21. Антон Б
    Антон Б Сегодня, 10:45
    -1
    антиматериальные винтовки

    Это уровень аналитики или я что-то пропустил в области открытий
    1. Revival
      Revival Сегодня, 12:59
      0
      Это такое модное название винтовок от 12.7мм и выше, мол по машинам, бтр и тд
  22. PoruchikGT
    PoruchikGT Сегодня, 10:50
    0
    Если партизанское движение имеет поддержку у населения, то оно непобедтмо. Даже немцы со своей тактикой выжженной земли не смогли даже купировать деятельностб псртизан.
    1. Revival
      Revival Сегодня, 13:00
      +1
      "Если партизанское движение имеет поддержку у населения, то оно непобедтмо".

      Ну да, трудно победимо, если есть ресурсы вовне, иначе вполне себе выдохнется
  23. геолог
    геолог Сегодня, 12:25
    0
    Где взять деньги народному ополчению? Вы серьезно? Приведу примеры из школьного курса истории. Допустим земское ополчение Минина и Пожарского существовало на добровольные пожертвования и, наверняка, за счет налогов своей территории. Революционеры в царской России грабили банки. Партизаны Приамурья из дивизии Тряпицина ограбили золотые прииски, а потом покупали за черновое золото оружие и продовольствие у китайской военной флотилии -номинальных союзников Японии и США, которые немного поссорились. А где брал деньги батько Махно? Дык экспреприация экспреприаторов однако. Немецких фермеров -переселенцев сразу поставили на налоги. Талибы здесь действуют по обычной схеме самообеспечения, помощи мусульманских и прочих сочувствующих стран и, возможно, за счет предательства кого то из союзников по НАТО.
  24. Siegfried
    Siegfried Сегодня, 12:38
    0
    Тактика у них всегда одна, срытое проникновение (накапливание), потом одновременный удар из вне и действия внутри атакуемого города. В городе под контролем правительства накапливаются до тысячи боевиков. Это говорит о том, что поддержка населения все таки есть и коррупция тоже. Сейчас у всех страх выступить против них, зная что будет потом. Те, кто выступает, вынужден бежать за границу. Переместить всех Талибов в Россию, пусть даже с полным обеспечением оружия и боеприпасов, их перебили бы за несколько недель.
    1. saygon66
      saygon66 Сегодня, 15:08
      0
      - Афганских талибов - возможно... А разведи местных - даже не знаю... "Студенты" - это идеология а не национальная принадлежность...
  25. av58
    av58 Сегодня, 13:37
    0
    "Сверхсовременная военная машина" под названием "Талибан" это либо шутка, либо глупость.
    Талибан ничего не мог противопоставить регулярной армии США и армиям НАТО, как бы ограничены ни были их возможности в Афганистане. Победа Талибана это результат слабости афганской армии, которая не знает, за кого и за что должна воевать и умирать. Коррумпированный режим без армии - ничто, а народу, по большому счёту, наплевать на то, кто у власти, был бы обеспечен мир. Так и произошло: руководство Афганистана сбежало туда, где хранило деньги, армия разбежалась, а народ приветствовал талибов.
    Тем не менее, тактика талибов должна быть изучена, наверняка можно найти что-то интересное, хотя те же мобильные мотоциклетные подразделения хорошо известны: это и перепев тачанок гражданской войны, и немецких мотоциклетных патрулей времён войны вермахта в Западной Европе, и первых месяцев Великой Отечественной войны.
  26. Encessidy
    Encessidy Сегодня, 14:13
    0
    А как отличить командира талибов от рядового, по тюрбану со звездой или по бороде?
    1. saygon66
      saygon66 Сегодня, 15:05
      +1
      - wink И по бороде в том числе... Подразделения у них небольшие - ячейки скорее. В лицо друг-друга знают.
  27. Олег Зорин
    Олег Зорин Сегодня, 14:22
    +2
    Автор в самом начале указал основополагающую предпосылку победы - готовность терпеть лишения, умирать и убивать. Остальное вторично, частности
  28. Lynnot
    Lynnot Сегодня, 14:45
    +1
    Так сказать, идейно- политическая подготовка и мотивация у них на высоте, вплоть до фанатизма, который дополняет неплохая военную подготовка, оснащение и тактика, оптимизированные для местного театра военных действий.
  29. Евгений Черных
    Евгений Черных Сегодня, 14:56
    0
    Кому это выгодно? Кто снабжает оружием? Мотоциклы китайские, выяснили; оружие? Китай, Пакистан, Иран, США и т.д? И, по-любому, эти страны в числе осуждающих Талибан))) За время присутствия США численность Талибан выросла в два раза...
  30. saygon66
    saygon66 Сегодня, 15:03
    0
    - Мотивация! Высочайшая мотивация - вот что позволяет "студентам" добиваться успехов... Как раз то, чего нам катастрофически не хватает сейчас! sad
  31. Phoenix
    Phoenix Сегодня, 15:23
    0
    Очень нехватает обоснований всех этих громких выводов. На каком основании автор делает такие заявления? Под впечатлением от поражения США? Мало для аналитики.
  32. svoit
    svoit Сегодня, 15:26
    0
    Цитата: lubesky
    ОКСВА свои боевые задачи выполняла, не отсиживаясь на базах

    В этом то и главная ошибка, воевать должны сами афганцы, а нам бы следовало сидеть на базах, обеспечивать воздушную и специальную поддержку, и обучение лояльных афганцев