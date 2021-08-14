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На Украине решили отработать оборону Киева «со стороны Днепра»

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На Украине решили отработать оборону Киева «со стороны Днепра»

На Украине проходят очередные военные учения. Ранее сообщалось, что целью этих учений является «предотвращение возможных попыток дестабилизации со стороны России обстановки в преддверии дня независимости Украины». Напомним, что на въездах в Киев были установлены блокпосты, усиленные военной техникой, начались маневры на пяти украинских полигонах. Учения носят межведомственный характер. В них участвуют не только военнослужащие ВСУ и национальной гвардии, но также представители Госпогранслужбы, Нацполиции и других ведомств.


Как выясняется, в ходе учений украинское командование решило отработать оборону Киева «со стороны Днепра». По сценарию учений, несколько «диверсионных групп» попытались прорваться в украинскую столицу по водной артерии. Там их «встретили» малые бронированные артиллерийские катера (МБАК), которым, как заявлено, приходилось действовать в условиях постановки противником радиоэлектронных помех. Условным огнём условные цели были поражены.

Речь идёт о катерах «Никополь», «Бердянск» и «Костополь». Первые два, как известно, в своё время участвовали в известной провокации в районе Крымского моста. Тогда катера и рейдовый буксир «Яны Капу» были задержаны российскими пограничниками, а через некоторое время переданы обратно Украине. В Киеве обвинили Россию в «краже имущества, включая сантехнику». Впоследствии выяснилось, что с сантехникой на борту МБАКов и буксира всё в порядке…

Сообщается, что вскоре к артиллерийским катерам в районе Киева присоединится десантный катер «Сватово». И после проведения учений «по обороне украинской столицы» все они примут участие в военном параде, который пройдёт 24 августа – в День независимости.

Учения и подготовку к параду комментируют рядовые украинцы, отмечая, что если МБАКи и десантный катер находятся на Днепре близ Киева, то «что же из состава флота защищает рубежи на Азовском и Чёрном морях?»
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33 комментария
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 14 августа 2021 06:52
    +6
    С Крещатика Днепр виден? Или катера на трейлерах тащить будут?
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg 14 августа 2021 07:42
      +4
      Потешные учения гопника Зе.
      1. Добрый
        Добрый 14 августа 2021 08:00
        +3
        Если гипотетически предположить, что Российские войска войдут в Киев, то скорее всего местные встретят их с хлебом-солью и на чистом русском языке скажут-"Добро пожаловать", а потом вынесут связанного и сильно удивленного господина Зе, который заявит, что события последнего времени были не что иное как реалити-шоу Квартала-95!
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg 14 августа 2021 08:01
          +2
          Цитата: Добрый
          Если гипотетически предположить, что Российские войска войдут в Киев, то скорее всего местные встретят их с хлебом-солью и на чистом русском языке скажут-"Добро пожаловать", а потом вынесут связанного и сильно удивленного господина Зе, который заявит, что события последнего времени были не что иное как реалити-шоу Квартала-95!

          Сказки Венского леса. Если бы так было,то не было бы как минимум войны на Донбассе.
    2. knn54
      knn54 14 августа 2021 07:53
      +8
      Небольшая "модернизация" старого анекдота.
      Просыпается Зеленский ,весь в поту.Набирает Кличко.
      -Надо срочно забетонировать Днепр.
      ???
      -Приснился сон-по Днепру Ленин плывет на лодке, веслом меряет глубину и бормочет:
      -Здесь "Аврора" пройдет… Здесь не пройдет…
      1. ПиК
        ПиК 14 августа 2021 07:57
        +2
        Цитата: knn54
        -Приснился сон-по Днепру Ленин плывет на лодке, веслом меряет глубину и бормочет:
        -Здесь "Аврора" пройдет… Здесь не пройдет…

        good good good
        Но , обратимся к нашему времени и реальности :

        - Зеленский боится , что на ряду с морской Азовской флотилией у ДНР появится и речная - Днепровская...

        1. OrangeBigg
          OrangeBigg 14 августа 2021 08:14
          +1
          А между тем в Киеве очередной скандал.
          .В Украине разгорелся очередной спортивно-политический скандал. Не успели утихнуть страсти после того, как легкоатлетка Ярослава Магучих на Олимпиаде обнялась с российской спортсменкой, как в похожую историю попал борец и обладатель золотой медали на Олимпиаде в Токио Жан Беленюк.

          Он заявил, что к нему сегодня подошли в Киеве неизвестные и начали провоцировать на конфликт, выкрикивая расистские оскорбления.




          .Но началось все еще вчера, когда совместное фото с украинским спортсменом и депутатом "Слуги народа" Жаном Беленюком у себя в Telegram-канале обнародовала российская журналистка и ведущая Ольга Скабеева. Она это сделала после того, как легкоатлетку Ярославу Магучих вызвали в Минобороны после фото, где она обнималась с российской спортсменкой на Играх в Токио.

          "Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", - подписала Скабеева фотографию, где Беленюк держит медаль. При этом в руках у Скабеевой микрофон телеканала "Россия".

          Судя по форме Беленюка и серебряной медали у нег в руках, фото было сделано на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.


          .В ответ на публикацию фото Беленюк заявил, что не знал, кто она такая, поскольку "не следит за контекстом политических событий в России". Кроме того, к нему часто подходят фотографироваться на соревнованиях.

          "Я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?", — заявил Беленюк.


          .На следующий день после публикации фото на Беленюка пытались напасть в центре Киева. Об этом нардеп написал в Facebook. Инцидент произошел на Печерске.

          По его словам, в пятницу, 13 августа, к нему подошли неизвестные молодые люди и попытались спровоцировать конфликт. Они выкрикивали расистские оскорбления.

          "Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал Беленюк.

          https://strana.ua/news/348560-skandal-s-zhanom-belenjukom-i-skabeevoj-vse-podrobnosti-.html
          1. ПиК
            ПиК 14 августа 2021 08:24
            +2
            Цитата: OrangeBigg
            Не успели утихнуть страсти после того, как легкоатлетка Ярослава Магучих на Олимпиаде обнялась с российской спортсменкой, как в похожую историю попал борец и обладатель золотой медали на Олимпиаде в Токио Жан Беленюк.

            Он заявил, что к нему сегодня подошли в Киеве неизвестные и начали провоцировать на конфликт, выкрикивая расистские оскорбления.


            Как написал в своём блоге бывший украинский журналист Максим Равреба , имигрировавший в Беллорусию из соображений безопасности после "Евромайдана" -

            Жан Беленюк думая, что он украинец заступился за украинскую легкоатлетку, обнявшую российскую.
            ПОТОМ ЗА НИМ ПРИШЛИ.
            Сказали, чтоб ехал в свою Эфиопию.

            И стал Жан задумываться :

            1. Украинец ли он?

            2. Безопасно ли на Украине?

            3. Украина точно Европа?

            ЖАНУ ИНТЕРЕСНО.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg 14 августа 2021 08:33
              +1
              Украина и Европа два разных мира.
        2. Александр Псевдоним
          Александр Псевдоним 14 августа 2021 20:08
          -4
          Здравствуйте. У днр и лнр нет ничего. Только если зелёные человеки появятся, но сейчас не 14 год, думаю маловероятно. Момент упущен. ВСУ боеспособны.
          1. ANB
            ANB Вчера, 01:59
            +1
            . ВСУ боеспособны.

            Что то мне говорит, что ВКС РФ боеспособнее. И условия их применения Путин уже обозначил.
            И да, десанта с Днепра на Киев не будет. Много чести.
          2. Дядя Ваня Сусанин
            Дядя Ваня Сусанин Вчера, 05:53
            0
            ВСУ более боеспособен, чем в 14г это факт, но достаточно ли этой боеспособности что бы захватить ЛДНР? не факт!
    3. ПиК
      ПиК 14 августа 2021 09:31
      +2
      Цитата: aleks neym_2
      С Крещатика Днепр виден? Или катера на трейлерах тащить будут?


      Зачем им утруждаться ? request

      Куда проще , и дешевле провезти , а то и просто пронести на параде свои боевые унитазы yes
    4. frruc
      frruc 14 августа 2021 09:42
      0
      ....если МБАКи и десантный катер находятся на Днепре близ Киева, то «что же из состава флота защищает рубежи на Азовском и Чёрном морях?»

      На Днепре можно было бы поставить стальные сети для противодействия подводным лодкам врага.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов 14 августа 2021 06:56
    +7
    Первые два, как известно, в своё время участвовали в известной провокации в районе Крымского моста.

    ***

    МОРСКОЙ БОЙ ПОД МОСТОМ

    (Ноябрь 2018)

    ---

    Двадцать пар кружевных труселей

    И один боевой унитаз

    Потерял в неравном бою

    Украинский морской спецназ...

    ©

    ***
    1. хонда
      хонда 14 августа 2021 07:00
      +3
      В точку! Именно так все и было
  3. vladcub
    vladcub 14 августа 2021 06:58
    +2
    Если отбросить бредовую"легенду учений". С практической точки зрения: подобные катера как раз предназначены для действия в устье реки и по реке. Чтоб "гонять":ДРГ ,ОПГ,а в море польза от них меньше
    1. Егоза
      Егоза 14 августа 2021 07:22
      +3
      Цитата: vladcub
      С практической точки зрения: подобные катера как раз предназначены для действия в устье реки и по реке.

      все верно. Только Днепр близ Киева скоро так обмелеет, что придется на плоскодонках "защищать его от ахрессора". А уж про "могучесть" Днепра только у Н.В. Гоголя и прочитаем. Впрочем, киевские ведьмы будут довольны. Собравшись на Козьем болоте, на месте которого ныне майдан, прямиком на Лысую гору прошлепают. В кружевных труселях не полетаешь на метле. Порвутся, а где новые брать? Вряд ли кто на День Незалежности с таким подарком прибудет
    2. t-12
      t-12 Вчера, 07:17
      +1
      Если отбросить бредовую"легенду учений".
      Не такая уж и бредовая легенда. Если предположить, что российские танки двинулись на Чернигов и далее на Киев, разумно ожидать тактический/отвлекающий речной десант в районе Киева. На дорогах-то будут заграждения и огневые точки, а Киевское водохранилище - открытое.
      1. vladcub
        vladcub Вчера, 08:02
        0
        Пожалуйста закрывайте устье Днепра и порядок. Катера под Киевым это уже при отступление.
        Помните, в ВОВ ,Днепровская флотилия?
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок 14 августа 2021 06:58
    +5
    Удобно иметь такой могучий флот, что тем же составом и Чёрное море контролирует, и столицу от диверсантов защищает. А то спустят русские свои БМП и "Спруты" по Днепру от Смоленска...в самое сердце нэньки... В день независимости. Только, боюсь, на воде преимущество может оказаться за российской бронетехникой. В огневой мощи laughing
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок 14 августа 2021 07:23
      +2
      Расстояние по реке от Смоленска до Киева 690 км. Скорость движения по воде у БМП-3 и "Спрута" 10 км/час, скорость течения - ещё 3. Итого чуть больше двух суток и бронированная армада в Киеве. Там же "по дороге" нельзя ни противотанковых рвов выкопать, ни минных полей поставить. Пусть озадачится ВСУ, ведь в самое сердце приплывут... wassat
      1. ПиК
        ПиК 14 августа 2021 09:43
        +1
        Цитата: Горный стрелок
        Расстояние по реке от Смоленска до Киева 690 км. Скорость движения по воде у БМП-3 и "Спрута" 10 км/час, скорость течения - ещё 3. Итого чуть больше двух суток и бронированная армада в Киеве.

        Вы видимо запамятовали , что у нас учения в Белоруссии ?

        Оттуда чуточку ближе будет до Киева по Днепру yes feel
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 14 августа 2021 07:17
    +2
    Речь идёт о катерах «Никополь», «Бердянск» и «Костополь».
    О надувных лодках - ни слова. Походу, стратегический запас укронастистских адмиралов. Или сундуки их уже растянули по рыбалкам. laughing
  6. prior
    prior 14 августа 2021 07:24
    +1
    Когда курице отрубают голову, она тоже некоторое время рефлекторно дёргается....
    Так и Украина со своими учениями.
  7. demiurg
    demiurg 14 августа 2021 07:33
    +2
    Если перефразировать старый анекдот:
    -Якая страна, такой и морской парад.
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 14 августа 2021 08:01
      +1
      Боюсь зря вы на это надеетесь.
  11. dimy44
    dimy44 14 августа 2021 08:08
    +2
    ...что если МБАКи и десантный катер находятся на Днепре близ Киева, то «что же из состава флота защищает рубежи на Азовском и Чёрном морях?»
    Рядовые украинцы начинают понимать, что их водят за нос? Зная о том, что никто нападать не собирается, можно и кораблики увести на учения, ведь реальной опасности нет. Вот это поворот, а где война с Россией?
  12. Бшкаус
    Бшкаус 14 августа 2021 08:55
    -2
    А вы попробуйте проплыть по Москва реке через Москву. Потопят не доплывая до 1го шлюза и как звать не спросят
  13. PPD
    PPD 14 августа 2021 10:01
    +2
    Постоянно какие- то воинственные вопли доносятся.
    То парад принимают по- новому " на фоне отражения нападения", до мост разбомбить мечтают, то Пиону к Донбасу перебрасывают.
    Как в детской песенке- "а мышки- неугомонные".
    А может просто попробовать мирной жизнью пожить? А с Донецком- Луганском хотябы просто попытаться поговорить по- человечески? Уж не говорю про остальных соседей.
    Понимаю- необычный способ, но все таки laughing
  14. xomaNN
    xomaNN 14 августа 2021 15:22
    +2
    Уважаемые панове, следующая тема учений ВСУ " Отражение атаки НЛО на Крещатик и Майдан". Прошу записать в свои рабочие тетради.
  15. НСВ
    НСВ Вчера, 01:14
    0
    Дурному не скучно и самому!:))
  16. Вл-р Ал-в
    Вл-р Ал-в Вчера, 16:27
    0
    Если они забеспокоились о вероятном вторжении России в свой Куев, то с кем же они до этого "воевали"??? Боюсь, что ответ на этот вопрос могут дать только психиатры...