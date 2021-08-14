На Украине решили отработать оборону Киева «со стороны Днепра»

На Украине проходят очередные военные учения. Ранее сообщалось, что целью этих учений является «предотвращение возможных попыток дестабилизации со стороны России обстановки в преддверии дня независимости Украины». Напомним, что на въездах в Киев были установлены блокпосты, усиленные военной техникой, начались маневры на пяти украинских полигонах. Учения носят межведомственный характер. В них участвуют не только военнослужащие ВСУ и национальной гвардии, но также представители Госпогранслужбы, Нацполиции и других ведомств.
Как выясняется, в ходе учений украинское командование решило отработать оборону Киева «со стороны Днепра». По сценарию учений, несколько «диверсионных групп» попытались прорваться в украинскую столицу по водной артерии. Там их «встретили» малые бронированные артиллерийские катера (МБАК), которым, как заявлено, приходилось действовать в условиях постановки противником радиоэлектронных помех. Условным огнём условные цели были поражены.
Речь идёт о катерах «Никополь», «Бердянск» и «Костополь». Первые два, как известно, в своё время участвовали в известной провокации в районе Крымского моста. Тогда катера и рейдовый буксир «Яны Капу» были задержаны российскими пограничниками, а через некоторое время переданы обратно Украине. В Киеве обвинили Россию в «краже имущества, включая сантехнику». Впоследствии выяснилось, что с сантехникой на борту МБАКов и буксира всё в порядке…
Сообщается, что вскоре к артиллерийским катерам в районе Киева присоединится десантный катер «Сватово». И после проведения учений «по обороне украинской столицы» все они примут участие в военном параде, который пройдёт 24 августа – в День независимости.
Учения и подготовку к параду комментируют рядовые украинцы, отмечая, что если МБАКи и десантный катер находятся на Днепре близ Киева, то «что же из состава флота защищает рубежи на Азовском и Чёрном морях?»