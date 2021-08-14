«Все побежали, и я побежал»: Дания, Норвегия, Германия и другие западные страны эвакуируют сотрудников своих посольств из Кабула

Мы приняли решение о временном закрытии нашего диппредставительства в Кабуле. Так как наше посольство расположено рядом с норвежским, мы координируем с норвежскими коллегами свои усилия по эвакуации дипломатических сотрудников.

Безопасность наших дипломатов очень важна для нас. Закрытие посольства в Кабуле носит временный характер.