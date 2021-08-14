«Все побежали, и я побежал»: Дания, Норвегия, Германия и другие западные страны эвакуируют сотрудников своих посольств из Кабула

Афганское военное командование сообщает о том, что для удержания под контролем столицы страны, Кабула, не хватает сил и средств. Боевики террористического движения «Талибан» (*запрещено в России) продолжают продвижение в сторону города, при этом стараясь взять его в кольцо.
Напомним, что на днях талибы захватили сразу несколько крупных городов в Афганистане, включая Кундуз, Герат и Кандагар. Именно после падения Кандагара, которое произошло фактически в течение суток, стало ясно, что афганская армия не в состоянии удерживать крупные города страны. Многие афганские военные попросту бегут с позиций, «превращаясь» в гражданское население, другие переходят на сторону талибов – вместе с оружием.
Ситуацию в Кабуле на текущий момент можно описать фразой из известного советского кинофильма: «Все побежали, и я побежал». Примерно так обстоят дела с дипломатическими работниками посольств ряда западных стран. Проводится их срочная эвакуация.
Стало известно, что к эвакуации своих посольских миссий из Кабула приступили Дания и Норвегия.
Глава датского МИД Йоппе Кофод:
Мы приняли решение о временном закрытии нашего диппредставительства в Кабуле. Так как наше посольство расположено рядом с норвежским, мы координируем с норвежскими коллегами свои усилия по эвакуации дипломатических сотрудников.
Сообщается, что до этого в Данию были эвакуированы 45 афганцев, которые сотрудничали с датским посольством в Афганистане.
Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде:
Безопасность наших дипломатов очень важна для нас. Закрытие посольства в Кабуле носит временный характер.
Эвакуирует своих дипломатов и Германия. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса, ФРГ «оставит в посольстве в Афганистане минимум своих сотрудников». Ранее из Афганистана был полностью выведен немецкий военный контингент.
Эвакуацию посольств проводят десятки западных стран, видимо, понимая, что если Кабул перейдёт в руки талибов* (а сами они в этом уверены практически на 100 процентов), то жизни дипломатов могут оказаться под угрозой. Именно поэтому предпочитают спасаться бегством после 20 лет «демократизации Афганистана».
При этом в самом Кабуле продолжается нормальная для этого города жизнь. Местные жители явно не особенно рефлексируют в связи с наступление талибов*. Многие и вовсе воспринимают это наступление как важный шаг по освобождению страны от иностранной интервенции.