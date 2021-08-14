Военное обозрение
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«Все побежали, и я побежал»: Дания, Норвегия, Германия и другие западные страны эвакуируют сотрудников своих посольств из Кабула

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Афганское военное командование сообщает о том, что для удержания под контролем столицы страны, Кабула, не хватает сил и средств. Боевики террористического движения «Талибан» (*запрещено в России) продолжают продвижение в сторону города, при этом стараясь взять его в кольцо.


Напомним, что на днях талибы захватили сразу несколько крупных городов в Афганистане, включая Кундуз, Герат и Кандагар. Именно после падения Кандагара, которое произошло фактически в течение суток, стало ясно, что афганская армия не в состоянии удерживать крупные города страны. Многие афганские военные попросту бегут с позиций, «превращаясь» в гражданское население, другие переходят на сторону талибов – вместе с оружием.

Ситуацию в Кабуле на текущий момент можно описать фразой из известного советского кинофильма: «Все побежали, и я побежал». Примерно так обстоят дела с дипломатическими работниками посольств ряда западных стран. Проводится их срочная эвакуация.

Стало известно, что к эвакуации своих посольских миссий из Кабула приступили Дания и Норвегия.

Глава датского МИД Йоппе Кофод:

Мы приняли решение о временном закрытии нашего диппредставительства в Кабуле. Так как наше посольство расположено рядом с норвежским, мы координируем с норвежскими коллегами свои усилия по эвакуации дипломатических сотрудников.

Сообщается, что до этого в Данию были эвакуированы 45 афганцев, которые сотрудничали с датским посольством в Афганистане.

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде:

Безопасность наших дипломатов очень важна для нас. Закрытие посольства в Кабуле носит временный характер.

Эвакуирует своих дипломатов и Германия. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса, ФРГ «оставит в посольстве в Афганистане минимум своих сотрудников». Ранее из Афганистана был полностью выведен немецкий военный контингент.

Эвакуацию посольств проводят десятки западных стран, видимо, понимая, что если Кабул перейдёт в руки талибов* (а сами они в этом уверены практически на 100 процентов), то жизни дипломатов могут оказаться под угрозой. Именно поэтому предпочитают спасаться бегством после 20 лет «демократизации Афганистана».

При этом в самом Кабуле продолжается нормальная для этого города жизнь. Местные жители явно не особенно рефлексируют в связи с наступление талибов*. Многие и вовсе воспринимают это наступление как важный шаг по освобождению страны от иностранной интервенции.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Норвегии
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83 комментария
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  1. Litvinoff
    Litvinoff 14 августа 2021 06:51
    0
    Побежали крысы ...Только пыль столбом !
    Только русские никуда не бегут ..
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 14 августа 2021 06:58
      +11
      Кто нашкодил, тот и бежит...
      1. Башкирхан
        Башкирхан 14 августа 2021 07:49
        +6
        Цитата: aleks neym_2
        тот и бежит...

        Начальство приказало менять точку.
      2. ПиК
        ПиК 14 августа 2021 08:09
        +4
        Цитата: aleks neym_2
        Кто нашкодил, тот и бежит...


        Все "демократизаторы" бегут yes

    2. А. Привалов
      А. Привалов 14 августа 2021 07:03
      +7
      Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин:
      У российского посольства в Афганистане есть план эвакуации, но его реализация будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в республике.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 14 августа 2021 07:12
        -7

        А. Привалов (Александр Привалов)
        Сегодня, Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин:..
        А ГДЕ в статье хоть пол слова о России, о её посольстве?! fool Кажется речь идёт о посольствах запада, сотрудники которых бегут как крысы!
        1. Stas157
          Stas157 14 августа 2021 08:13
          -10
          Цитата: a.s.zzz888
          Кажется речь идёт о посольствах запада, сотрудники которых бегут как крысы!

          А наши как побегут в случае эвакуации? Как спортсмены под белым флагом?

          Эвакуируют и правильно делают. Значит заботятся о безопасности. А наши терорюг в Москве принимают. Может надеются что пожалеют?
          1. bayard
            bayard 14 августа 2021 09:09
            +3
            Эвакуируются потому что знают , что виноваты . Им есть чего бояться . И за что бояться .
            А с Россией и Китаем они свои действия согласовали , гарантировав безопасность посольств . Если слово нарушат , у нас войска наготове , учения в Таджикистане и Узбекистане проводятся , авиация подтянута . Но с нашими им ссориться ни к чему - мы на их независимость не посягаем , напротив - просят о будущем сотрудничестве и признании их власти законной .
            1. Stas157
              Stas157 14 августа 2021 09:42
              0
              Цитата: bayard
              Если слово нарушат , у нас войска наготове

              Террористы? Кто-то всерьез полагается на слово террористов? Да даже не террористы! Вон турки посла завалили и все что сделали власти потом, так это Звезду Героя ему вручили. И все.

              А вы думаете "это другое"?
              1. bayard
                bayard 14 августа 2021 10:27
                +9
                Цитата: Stas157
                Террористы? Кто-то всерьез полагается на слово террористов?

                А разве за талибаном значатся какие-то террористические акты за пределами Афганистана ?
                Разве они вторглись в чужую страну и двадцать лет терроризировали её население , заставляя выращивать и производить наркотики ?
                Разве это они бомбили свадьбы с самолётов , вертолётов и безпилотников ?
                Разве их боится местное население , когда они входят в селения и освобождают города ?

                Это просто обычное национально-освободительное движение страны , которая уже свыше 30 лет живёт в войне .
                Да - с местным национально-религиозным колоритом . Как и везде , где такое случается , это ведь НАЦИОНАЛЬНО-освободительное движение .
                Держат-ли они слово ?
                Это как когда - им Коран прямо допускает и даже вменяет обман неверного ... но у нас то с ними переговоры ведут ... наши мусульмане . В том числе . На фамилию уполномоченного по делам в Афганистане , обратите внимание .
                Цитата: Stas157
                Вон турки посла завалили и все что сделали власти потом, так это Звезду Героя ему вручили. И все.

                Ух ты как завернули . what И турков к афганцам пристегнули ...
                А у турок кто стрелял ? Не птенец Гюлена ?
                А чей Гюлен агент ?
                А кто он по национальности ?
                Какова его ПОДЛИННАЯ национальность ?
                Какое отношение к этому имеют британская разведка и спецслужбы США ?
                Какие последствия планировали и ожидали враждебные РФ спецслужбы , и как получилось в реале ?
                Цитата: Stas157
                А вы думаете "это другое"?

                Я думаю , что это - ДРУГОЕ ГОСУДАРСТВО .
                Даже не сопредельное с РФ .
                Измученное длительными войнами и оккупацией , с попытками ломки оккупантами их национального менталитета , традиций , обычаев , веры ... Выметут западную гниль из страны и будут жить своим уставом . Как им привычней и удобней .
                В своих пределах .
                Если же пойдёт оттуда безпорядок в соседние страны , РФ и Китай держат войска наготове .
                Вот только для того и приезжали их представители в Москву и Пекин , чтобы заверить в своей сугубо национально-освободительной борьбе - за избавление от оккупации Западом .
                И то , что их ПРИНЯЛИ в обеих столицах , говорит о том , что от них ждут именно такой линии поведения .
                Цитата: Stas157
                Террористы?

                Террористы сейчас спешно покидают Афганистан .
                1. Stas157
                  Stas157 14 августа 2021 11:09
                  -2
                  Цитата: bayard
                  А разве за талибаном значатся какие-то террористические акты за пределами Афганистана ?

                  Не надо идеализировать тех, кого Верховный Суд России признал террористической организацией. В том числе за:

                  Во время Второй чеченской войны осенью 1999 года руководство Талибана приняло решение отправить чеченским боевикам, сражающимся против федеральных сил, 4 миллиона долларов и 24 переносных зенитно-ракетных комплекса[47]. В январе 2000 года представитель Талибана в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова[48]. В феврале того же года газета «Шариат», официальный печатный орган Талибана, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России: «Исламские страны должны позволить правоверным принять участие в джихаде в Чечне»[49]. Чеченские боевики проходили обучение в лагерях на подконтрольных талибам территориях; в 2000 году численность чеченцев в Афганистане оценивалась в более чем 2500 человек, в начале 2001 года насчитывалось около 10 таких лагерей и центров подготовки

                  Совет Безопасности ООН тоже признал Талибан террористической организацией и явно не на пустом месте. Как видите, ни у кого нигде разночтений не наблюдается.

                  Цитата: bayard
                  Я думаю , что это - ДРУГОЕ ГОСУДАРСТВО .

                  Вы думаете террористы могут иметь государственность? Никогда и никто не признает их государством. Пример - Исламское государство. Желающих не было.
                  1. Задумчивый Юрист
                    Задумчивый Юрист 14 августа 2021 23:52
                    +2
                    Этих могут признать. Вот почему:
                    1) Они более цивилизованные, чем товарищи, с которыми воевали Советские войска. Головы демонстративно не режут на камеры, например, не кричат о том что смерть всем неверным.
                    2) Они поумнели. Верхушка онимает, что в одиночку против всех - прямой путь на тот свет. Ездили они куда? К нам и в Китай. Почему? После того, как вышли США, маловероятно их возвращение в ближайшее время. Остается только вторая и третья по силе державы, которые также могут прийти и дать люлей. То есть Китай и мы. Ребята не хотят попасть из огня да в полымя, поэтому вокруг нашего и китайского посольств даже радикально настроегная муха не пролетит. Им для выживания нужен как минимум наш нейтралитет, потому не эвакуируют никого.
                    3) Из всего вышеуказанного - они хотят быть государством. Не воевать ради войны. Не устраивать всемирные джихады и религиозные революции. Они сейчас хотят быть государством. И то, что мы и Китай способны к нормальным отношениям с тем же Ираном, определяет, на кого талибы будут делать ставку, пытаясь получить признание в мире.
                  2. bayard
                    bayard Вчера, 00:51
                    +1
                    Цитата: Stas157
                    Совет Безопасности ООН тоже признал Талибан террористической организацией и явно не на пустом месте.

                    Не на пустом . Но с 2001 г. произошло многое .
                    Очень многое .
                    И у них была возможность сравнить - СССР и США в качестве гостей незваных .
                    Или Вы забыли под чьим руководством завозились боевики из Афганистана на Кавказ ?
                    Не под тем ли руководством , что и бойцы ИГИЛ в Сирию , Ливию и ... собственно сам Афганистан ?
                    А о наших воинах там вспоминают с нескрываемым уважением .
                    И это сравнение очень показательное .
                    Мой брат брал Кабул в составе Витебской дивизии в 1979 г. ... я знал человека , обеспечивавшего введение наших войск тогда - одного из ведущих специалистов по этому региону ... Я немного знаю о той ситуации и о тех изменениях в умонастроениях ...
                    Сейчас у них есть шанс навести у себя некоторый порядок . Если будут делать всё правильно , получат поддержку .
                    Если нет - это их выбор .
                    Но они уже действительно навоевались .
                  3. oleg.nhl
                    oleg.nhl Вчера, 17:17
                    0
                    Интересно, откуда берутся террористы..? request
              2. unhappy
                unhappy Вчера, 07:21
                0
                Есть инфа, что талибы за свои слова отвечают, слово и дело не расходятся.
          2. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 14 августа 2021 11:23
            +1

            Stas157 (Стас)
            Сегодня, 08:13

            0
            Цитата: a.s.zzz888
            Кажется речь идёт о посольствах запада, сотрудники которых бегут как крысы!

            А наши как побегут в случае эвакуации? Как спортсмены под белым флагом?
            а ваши, извиняюсь, это хто?
            1. Stas157
              Stas157 14 августа 2021 11:30
              -6
              Цитата: a.s.zzz888
              а ваши, извиняюсь, это хто?

              Вы не россиянин что ли? Извините, что я вас за соотечественника по ошибке признал!

              Хотя вполне допускаю, что запутенцы делят российских граждан. И своих оппонентов даже за граждан не признают. С них станется!
              1. a.s.zzz888
                a.s.zzz888 14 августа 2021 11:31
                0

                Stas157 (Стас)
                Сегодня, 11:30

                0Хотя вполне допускаю, что запутенцы делят российских граждан. И своих оппонентов даже за граждан не признают. С них станется!

                мух от котлет отделяйте! laughing
          3. Лара Крофт
            Лара Крофт 14 августа 2021 12:35
            -6
            Цитата: Stas157
            А наши как побегут в случае эвакуации? Как спортсмены под белым флагом?

            Отнюдь. Не под белом флагом, а как в 92-м под простреливаемой "взлеткой" потеряв один из трех Ил-76...
            А наши терорюг в Москве принимают. Может надеются что пожалеют?

            Я не видел тут на сайте ВО ни одного вашего комментария осуждающего ведения переговоров Талибана с США и КНР, вы только РФ помоями обливаете? Кайф от этого ловите, как все либерасты и коммунисты находившиеся у власти до появления ЕР?
            1. Stas157
              Stas157 14 августа 2021 17:19
              -3
              Цитата: Лара Крофт
              Я не видел тут на сайте ВО ни одного вашего комментария осуждающего ведения переговоров Талибана с США и КНР

              А какое мне дело до США и КНР? Чтобы их обличать и вас вполне хватает. Я в том ряду просто лишним буду!

              Цитата: Лара Крофт
              вы только РФ помоями обливаете?

              Боже упаси! Для меня ноль и Россия не тождественны.

              Отчего запутенцы всегда подменяют понятия? Какое отношение зажравшаяся около кремлевская элита имеет к России? У них все давно с Западом связано. Но вы продолжайте молитесь.
              1. Лара Крофт
                Лара Крофт 14 августа 2021 17:36
                -1
                Цитата: Stas157
                кремлевская элита имеет к России?

                Что вы подразумеваете под кремлевской элитой?
                У них все давно с Западом связано.

                Связана была всегда с Западом или только при Путине?
        2. atalef
          atalef 14 августа 2021 08:48
          +1
          Цитата: a.s.zzz888
          посольствах запада, сотрудники которых бегут как крысы!

          и правильно делают. Если завтра талибы ворвуться на территорию посольств ане имеет значения какой страны ( Россия ею то же может оказаться ) и перебьют сотрудников -- ну и что этим вы докажете ?
          кстати
          Генеральное консульство России в городе Мазари-Шариф прекратило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана, сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

          «Многие консульства (зарубежных государств.— “Ъ”) прекратили свою работу до прояснения обстановки,— сказал господин Кабулов (цитата по ТАСС).— Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность». По его словам, Россия и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы.
        3. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 14 августа 2021 11:25
          -2

          a.s.zzz888 (шериф)
          8
          Сегодня, 07:12

          -7
          Ух, как возбудились избранные))! laughing ватажкой тут бегают сплочённой! laughing
      2. Володин
        Володин 14 августа 2021 07:12
        +1
        Цитата: А. Привалов
        Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин:
        У российского посольства в Афганистане есть план эвакуации, но его реализация будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в республике.

        И только Израиль изначально не уверовал в афганскую демократию. Как вы могли? laughing
        1. А. Привалов
          А. Привалов 14 августа 2021 07:22
          +4
          Цитата: Володин
          И только Израиль изначально не уверовал в афганскую демократию

          Мой комментарий относится к высказыванию участника Litvinoff :
          Цитата: Litvinoff
          Побежали крысы ...Только пыль столбом !
          Только русские никуда не бегут ..


          и означает лишь то, что судя по высказыванию официального лица, Россия держит руку на пульсе событий, заботится о безопасности своих дипломатов и готова их выручить из неприятностей, буде таковые появятся.

          Израильско-афганские отношения на сегодняшний день не существуют, так как оба государства не имеют дипломатических связей друг с другом.
          1. Володин
            Володин 14 августа 2021 07:49
            +6
            Цитата: А. Привалов
            Израильско-афганские отношения на сегодняшний день не существуют, так как оба государства не имеют дипломатических связей друг с другом.

            Вот о том и речь... 20 лет ваши лучшие друзья демократизировали-демократизировали, а вы даже дипсвязями не обзавелись. Неужели догадывались, что демократизация не вполне настоящая?))
            1. А. Привалов
              А. Привалов 14 августа 2021 08:14
              0
              Цитата: Володин
              Вот о том и речь... 20 лет ваши лучшие друзья...

              У друзей -- свои дела и заботы.
              Лет 15 назад Афганистан упустил свой шанс. В 2005 году в интервью в Кабуле с корреспондентом израильской газеты «Едиот Ахронот» президент Афганистана Хамид Карзай намекнул на желание установить формальные дипломатические отношения с Израилем. Однако, недальновидно стал мычать что-то невнятное об условиях, мол, когда "будет достигнут значительный прогресс в урегулировании ближневосточного мирного процесса, и палестинцы получат свое государство, тогда Афганистан будет рад иметь полные дипломатические отношения с Израилем. Он также рассказал, что несколько раз встречался с Шимоном Пересом, называя его «уважаемым человеком, великим воином в борьбе за мир»...
              Но, как говорили когда-то в Одессе, это всё был пустой разговор. Не в том положении был Карзай, чтобы ставить Израилю какие-то условия. Да и Израилю лезть со здоровой головой в больную постель было не резон. У него своих забот полон рот.
              Ну, а сегодня, мы видим, что поступили верно, не став предаваться бесплодным фантазиям, а занялись вплотную своими прагматичным интересами.
            2. atalef
              atalef 14 августа 2021 08:44
              -1
              Цитата: Володин
              20 лет ваши лучшие друзья демократизировали-демократизировали, а вы даже дипсвязями не обзавелись. Неужели догадывались, что демократизация не вполне настоящая?))

              ну до этого кто то его 20 лет социализировал.
              Результат тот же.
              Только проблема в том , что демократизаторы теперь от Афганистана далеко , а граница России для талибов - совсем рядом.
              И чья это теперь проблема ?
              1. грохот
                грохот 14 августа 2021 17:05
                +1
                Цитата: atalef
                ...ну до этого кто то его 20 лет социализировал.


                Войска вошли в декабре 79-го, а закончили вывод в феврале 89-го.
                9-ть лет.
                Что же ты, разносчик COVIDа, всё время гадишь?
        2. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 14 августа 2021 07:24
          0

          Володин (Алексей)
          Сегодня, 07:12

          +1
          Цитата: А. Привалов
          Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин:
          У российского посольства в Афганистане есть план эвакуации, но его реализация будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в республике.

          И только Израиль изначально не уверовал в афганскую демократию. Как вы могли? laughing
          Так они душой)) laughing за хозяев воюют, но только дистанционно. А то мало ли чего, вдруг стрелять начнут? laughing
      3. isv000
        isv000 14 августа 2021 12:43
        0
        Цитата: А. Привалов
        У российского посольства в Афганистане есть план эвакуации,

        Талибов не зря пустили в Кремль, на поговорить. И учения ОДКБ у афганских границ вовремя провели. Думаю, этого достаточно, что бы дать понять талибам о недопустимости плохого поведения в отношении наших дипломатов... hi
    3. синдикалист
      синдикалист 14 августа 2021 08:09
      -1
      Цитата: Litvinoff
      Только русские никуда не бегут ..

      Фигасе, не бегут! Миллион эмигрировавших в 2000-х это, так, статпогрешность?
      1. Sergej1972
        Sergej1972 14 августа 2021 09:41
        0
        Меня вот только одно удивляет. Где этот миллион растворился? Если подсчитать количество выходцев из России за этот период в западных странах, то оно гораздо меньше заявленной цифры. Значит, кто-то или вернулся, или изначально выехал на ограниченный по времени срок. Надо будет на Демоскопе поискать материал на эту тему.
        1. vlad.baryatinsky
          vlad.baryatinsky 14 августа 2021 10:32
          +1
          Цитата: Sergej1972
          Меня вот только одно удивляет. Где этот миллион растворился?

          Почти 40К, в Нидерландах!
          Но они ещё при Союзе, "переехали"
          Что интересно, все проходят по статусу « F 1 », как военные преступники. Конечно в ихнем «понимании».
          Кстати, этот пресловутый "статус" Ф1, распространяется не зависимо на всех кто участвовал в Афгане с 79 по 89 гг.
      2. isv000
        isv000 14 августа 2021 12:47
        0
        Цитата: синдикалист
        Фигасе, не бегут!

        Бегут беженцы от войны всегда и везде. Если бы армии тогда отдали соответствующий приказ.... negative
    4. knn54
      knn54 14 августа 2021 08:37
      +1
      Джо Байден:"Соединённые Штаты достигли своих целей в стране, разгромив «Аль-Каиду», и определение дальнейшей судьбы Афганистана -то право и ответственность только афганского народа"???
      Может не совсем корректно-из старого анекдота:
      "Грузинское застолье. Традиционные тосты ...
      Встает третий:
      - А я хочу выпить... за Владимира Ильича Ленина!
      - Я не знаю, сколько вина он мог выпить; я не знаю, со сколькими женщинами он мог переспать; НО КАК ОН ОТОМСТИЛ ЗА БРАТА!"
    5. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 19:10
      +1
      Только русские никуда не бегут ..
      Особенно, где их нет... wink
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 14 августа 2021 07:09
    0
    что если Кабул перейдёт в руки талибов*
    Уже без "если". Кабул талибы ( запрещены в РФ ) захватят. Или его сдадут сами афганцы, тенденция в этом направлении есть.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов 14 августа 2021 07:11
    +3
    «Все побежали, и я побежал»

    ***
    "Иногда корабль перестаёт тонуть,
    Как только его покидают крысы."
    ---
    Александр (Лешек) Кумор
    ***
  4. prior
    prior 14 августа 2021 07:20
    0
    Пожелание талибам:
    Не останавливайтесь в Кабуле, европейские столицы гораздо интереснее.
    Помните, это они к вам припёрлись со своей демократией...
    1. Наводлом
      Наводлом 14 августа 2021 07:27
      +3
      Цитата: prior
      Пожелание талибам:
      Не останавливайтесь в Кабуле, европейские столицы гораздо интереснее.
      Помните, это они к вам припёрлись со своей демократией...

      вам нужны афганистаны в Европе?
      глупость - очень дорогой игредиент
      потреблять рекомендуется гомеопатическими дозами
      1. prior
        prior 14 августа 2021 07:31
        0
        Да в Европе уже половина населения бородатая, осталось только черные чалмы надеть.
        1. Наводлом
          Наводлом 14 августа 2021 07:34
          +2
          Цитата: prior
          Да в Европе уже половина населения бородатая, осталось только черные чалмы надеть.

          остановитесь
          просто признайте, что занесло
        2. atalef
          atalef 14 августа 2021 08:51
          -2
          Цитата: prior
          Да в Европе уже половина населения бородатая, осталось только черные чалмы надеть.

          А как с этим дело в России ?
          1. Sergej1972
            Sergej1972 14 августа 2021 09:50
            +3
            У нас есть свои внутренние мусульмане, в Поволжье и на Северном Кавказе. Татар с башкирами больше, чем северокавказцев, но рождаемость почти такая же, как у русских. Плюс многие татары и башкиры мусульманами являются номинально, так же как значительная часть русских православными тоже номинально является. Часть татар православные. Большинство живёт вне Татарстана, значительная часть за пределами Поволжья, поэтому наблюдаются сильные ассимиляция и обрусение. Вообще , поволжский ислам умеренный, "европейский". У северокавказских мусульман высокая рождаемость у чеченцев, ингушей и большинства дагестанских народов. У адыгских народов она резко уменьшилась в последние годы. Но вы, очевидно, имеете в виду мигрантов из Средней Азии?
          2. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 14 августа 2021 11:33
            -4

            atalef (александр)
            Сегодня, 08:51

            -1
            Цитата: prior
            Да в Европе уже половина населения бородатая, осталось только черные чалмы надеть.

            А как с этим дело в России ?
            в исравилЕ разберись сначала! wassat
            1. Shahno
              Shahno 14 августа 2021 11:39
              +1
              Уважаемый, напишите название государства правильно. Не искушайте...
              1. a.s.zzz888
                a.s.zzz888 Вчера, 07:16
                0

                Shahno (Павел)
                Вчера, 11:39

                +1
                Уважаемый, напишите название государства правильно. Не искушайте...
                А то что? tongue
            2. atalef
              atalef 14 августа 2021 11:59
              -4
              Цитата: a.s.zzz888
              в исравилЕ разберись сначала!

              тебя забыл спросить . болезный . tongue
              1. a.s.zzz888
                a.s.zzz888 Вчера, 07:15
                +1

                atalef (александр)
                Вчера, 11:59

                -2
                Цитата: a.s.zzz888
                в исравилЕ разберись сначала!

                тебя забыл спросить . болезный . tongue
                ходи мимо, по субботам не подаю! tongue
                пи.си. а на фото, как мне понятно - обыкновенный сотрудник ППС. Ибо насколько мне известно, участковые - ТОЛЬКО офицеры. Так что опять у тебя мимо ворот, впрочем как всегда - Рейтинг -223 890. fool
              2. Околоточный
                Околоточный Сегодня, 00:14
                0
                Аталеф, ты прилепил фото 90-х))) Форму глянь для начала))) Что не коммент твой, то впросак)))
    2. Егоза
      Егоза 14 августа 2021 07:28
      0
      Цитата: prior
      Помните, это они к вам припёрлись со своей демократией

      О! До " демократических стран" дошло как до жирафа! Но я не удивлюсь, если одно Российское посольство и останется, даже если талибы возьмут окончательно власть в свои руки. Не зря же с визитом приезжали. Дальновидные парни, однако! И пусть само движение Талибан остается запрещенным в РФ, но в Афгане с ними "можно поговорить" )))
      1. atalef
        atalef 14 августа 2021 08:53
        -2
        Цитата: Егоза
        Но я не удивлюсь, если одно Российское посольство и останется

        ну человеческая жизнь для вас видимо цены не имеет ?
        А нахрена посольство в этой обстановке ? типа что б было ?
        Тем более власть взяла группировка признаннная в России террористической организацие и контакты с ней подлежат уголовному преследованию.
        request
        1. Егоза
          Егоза 14 августа 2021 08:56
          +2
          Цитата: atalef
          Тем более власть взяла группировка признаннная в России террористической организацие и контакты с ней подлежат уголовному преследованию.

          Да? И кого будут уголовно преследовать? Кто их посланцев в Москве принимал?
          1. atalef
            atalef 14 августа 2021 08:57
            0
            Цитата: Егоза
            Да? И кого будут уголовно преследовать? Кто их посланцев в Москве принимал?

            ну жена Цезаря вне подозрений laughing
        2. Околоточный
          Околоточный Сегодня, 00:16
          0
          Человеческая жизнь - как говорит ва профессор: «Бабы ещё на рожают». Только мы своих...женщин принудительно под ружьё на два года не ставим. Мы их любим!
      2. atalef
        atalef 14 августа 2021 11:48
        -1
        Цитата: Егоза
        И пусть само движение Талибан остается запрещенным в РФ, но в Афгане с ними "можно поговорить" )))

        т.е за границами страны ( для россиян ) - все тер.организации и движения запрещённые а стране -- разрешены к контактам ?
        вы уверены ?
    3. Xlor
      Xlor 14 августа 2021 07:30
      +3
      Помните, это они к вам припёрлись со своей демократией

      Такие слова надобно на золоте отлить...
    4. ROSS 42
      ROSS 42 14 августа 2021 08:09
      +2
      Цитата: prior
      Пожелание талибам:
      Не останавливайтесь в Кабуле, европейские столицы гораздо интереснее.
      Помните, это они к вам припёрлись со своей демократией...

      А вы запели дифирамбы потому что родились до 1979 года? А война в Чечне до вас дошла только в виде фильма «Грозовые ворота»?
      Я до сих пор не понимаю: кто-то считает, что талибы (в случае успешного взятия власти в Кабуле) станут белыми и пушистыми? Бардак в нищей стране может грозить соседям бóльшими бедами, чем это может показаться.
      Дипломатические отношения между странами устанавливаются на основании международных правил. Действия правительств стран в случае смены власти вооружённым захватом должны обеспечить дипломатам право остаться в живых, и ничего предосудительного в таких шагах нет. Как нет храбрости в разработке плана тушения пожара, когда рушится крыша.
      1. prior
        prior 14 августа 2021 08:22
        0
        Я даже в советское время в Афганистан не попал потому, что отслужил раньше.
        А за свою политику, проводимую в Афганистане, запад должен ответить.
        Вот и всё, что я хотел сказать.
      2. Stas157
        Stas157 14 августа 2021 08:24
        +1
        Цитата: ROSS 42
        кто-то считает, что талибы (в случае успешного взятия власти в Кабуле) станут белыми и пушистыми?

        Вон Хрыч просто млеет от них. Доказывает, что они уже белые и пушистые. И к наркотикам совсем непричастные. Хорошо, что он в Верховном Суде России не работает, который признал Талибан террористической организацией!
    5. atalef
      atalef 14 августа 2021 08:50
      0
      Цитата: prior
      Пожелание талибам:
      Не останавливайтесь в Кабуле, европейские столицы гораздо интереснее.
      Помните, это они к вам припёрлись со своей демократией...

      но мне почему то кажется , что по дороге в европейские столицы , сначала они прихватят своих братьев из Туджикистана . Узбекистана и Туркмении- а потом уже в Европу -- но как не посмотри , а в этом походе территории Россиии не миновать.
      Талибы в первую очередь проблема для России , до Европы далеко.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 14 августа 2021 09:52
        +1
        Насколько знаю, они не только фанатики ислам, но и пуштунские националисты. Тюркские народы и таджики их опасаются.
      2. Stas157
        Stas157 14 августа 2021 10:00
        -3
        Цитата: atalef
        збекистана и Туркмении- а потом уже в Европу -- но как не посмотри , а в этом походе территории Россиии не миновать.

        Вы Европу с Россией в один ряд по привлекательности для эмигрантов поставили? Да тут бедность непролазная! Сюда эмигранты не едут, кроме примыкающих русскоязычных стран. Таджики, узбеки едут пока. Но последнее время все не охотней. А афганцам что тут делать? Они и русского не знают!
        1. atalef
          atalef 14 августа 2021 10:07
          -3
          Цитата: Stas157
          Вы Европу с Россией в один ряд по привлекательности для эмигрантов поставили?

          конечно , я да же думаю что количество гастеров и иммигрантов как раз из стран средней азии это подтверждает.
          Цитата: Stas157
          Да тут бедность непролазная!

          бедность она разная бывает.
          Кому то щи жидкие - кому то жемчуг мелкий.
          Цитата: Stas157
          Сюда эмигранты не едут, кроме примыкающих русскоязычных стран. Таджики, узбеки едут пока.

          ото ж . А Афганистан типа побогаче и поуспешней Таджикистана и поэтому путь им один - в Европу. belay

          Цитата: Stas157
          Но последнее время все не охотней. А афганцам что тут делать? Они и русского не знают!

          ну конечно на английском - немецком - французском они говрят с рождения.
          что делать ? Эмират очередной организовывать.
          1. Stas157
            Stas157 14 августа 2021 10:12
            -3
            Цитата: atalef
            А Афганистан типа побогаче и поуспешней Таджикистана и поэтому путь им один - в Европу.

            Не успешней. Просто европейская цель привлекательней.

            Цитата: atalef
            ну конечно на английском - немецком - французском они говрят с рождения.

            На английском говорят гораздо больше чем на русском.
            1. atalef
              atalef 14 августа 2021 10:32
              -1
              Цитата: Stas157
              Не успешней. Просто европейская цель привлекательней.

              лучше синица в руке , чем журавль в небе. До России им добраться в лёгкую - по суху. Да и затеряться не проблема.
              Цитата: Stas157
              На английском говорят гораздо больше чем на русском.

              всё эти знатоки находять ся в числах единичные проценты от общего числа.
              Едут туда - куда легче добраться -- поэтому начало будет страны средней Азии , а это уже границы России
  5. demiurg
    demiurg 14 августа 2021 07:31
    +1
    Жду фото вертолетов, которые сбрасывают с ВПП аэропорта Кабула (а куда кстати сбрасывают?) чтобы сел очередной С-5 забирающий последних предателей, сотрудничавших с оккупационной администрацией.
    1. atalef
      atalef 14 августа 2021 08:55
      -1
      Цитата: demiurg
      Жду фото вертолетов, которые сбрасывают с ВПП аэропорта Кабула (а куда кстати сбрасывают?) чтобы сел очередной С-5 забирающий последних предателей, сотрудничавших с оккупационной администрацией.

      ну а потом , подождите когда талибы придут к вам.
  6. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв 14 августа 2021 07:31
    +3
    Цитата: А. Привалов
    Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин:
    У российского посольства в Афганистане есть план эвакуации, но его реализация будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в республике.

    Ну и что? В нынешней ситуации не иметь про запас подобных планов просто глупо и легкомысленно.
  7. dimy44
    dimy44 14 августа 2021 07:42
    +5
    Украинцы. Раз уж до вас не дошел пример с Грузией, то хоть здесь посмотрите, чего стоят ваши "друзья" американцы. Расколется, редиска, при первом же шухере© (из того-же фильма).
    1. -sa-
      -sa- 14 августа 2021 08:15
      +2
      Да с независимыми украинцами то немножко другое))они под одними повалялись пока выгодно,под другими повалялись,под третьих легли итд...первее не сша их кинет а украинцы кинут сша и евросоюз))
    2. cniza
      cniza 14 августа 2021 08:39
      +2
      Цитата: dimy44
      Украинцы. Раз уж до вас не дошел пример с Грузией, то хоть здесь посмотрите, чего стоят ваши "друзья" американцы. Расколется, редиска, при первом же шухере© (из того-же фильма).

      Не , это бессмысленный призыв , они дальше будут прыгать на все грабли...
  8. Ропот 55
    Ропот 55 14 августа 2021 07:52
    +2
    Коллективный запад он такой коллективный, "Папа" ломанулся и эти жутко "самостоятельные" тоже побежали но сделали вид что решение их.
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Вчера, 16:40
      0
      А вы вспомните советские школы. Были "крутые" неумные люди-отморозки, и чуть не пол класса крутилось вокруг них, нежно повиливая хвостами...
  9. cniza
    cniza 14 августа 2021 08:38
    +2
    Многие и вовсе воспринимают это наступление как важный шаг по освобождению страны от иностранной интервенции.


    Вот результат деятельности США и всей клики...
  10. Avior
    Avior 14 августа 2021 08:42
    0
    Кажется, мы видим наглядный ответ на вопрос- если у талибов шанс, что их признают не экстремистской и террористической организацией?
  11. riwas
    riwas 14 августа 2021 08:44
    +1
    С Вьетнама бежали, с Афганистана бегут, но меня интересует что будет в Ираке, когда США в конце года выведет от туда свои войска.
  12. Machete
    Machete 14 августа 2021 10:55
    -4
    Шакальё побежало.
    Не хватает силёнок и мужества проводить собственную политику в регионе?
  13. Shahno
    Shahno 14 августа 2021 11:40
    +3
    Цитата: a.s.zzz888

    atalef (александр)
    Сегодня, 08:51

    -1
    Цитата: prior
    Да в Европе уже половина населения бородатая, осталось только черные чалмы надеть.

    А как с этим дело в России ?
    в исравилЕ разберись сначала! wassat

    Пс. Человек же по контексту взрослый... Чувства надо контролировать.
  14. isv000
    isv000 14 августа 2021 12:38
    +1
    Местные жители явно не особенно рефлексируют в связи с наступление талибов*. Многие и вовсе воспринимают это наступление как важный шаг по освобождению страны от иностранной интервенции.

    Колесо истории не останавливается в Афганистане, делая оборот за оборотом, с неизменным постоянством возвращая эту страну к феодализму и средневековью... recourse
  15. Nag1984
    Nag1984 Вчера, 11:00
    0
    Талибы уже в пригородах Кабула, штурм начинаеться, амеров не видно и не слышно сидят в аэропорту.
  16. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Вчера, 16:37
    0
    Талибан недавно в МИД приезжал. Возможно, Лаврову было обещано, что русских не тронут. Иначе вполне логично было бы эвакуировать гражданских сотрудников посольства. И, если подумать по большому счету, кому вообще нужна дипмиссия в какой-нибудь Сомалии, населенной пиратами. Для чего?