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Был противопехотным и противотанковым, станет и противовоздушным: рассматривается вариант создания робота ПВО на базе «Уран-9»

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Планируется совершенствование военно-технической составляющей в сфере противовоздушной обороны России. Одно из выбранных направлений – роботизация комплексов.


По сообщению РИА Новости, запланировано создание робота ПВО. Это будет первый роботизированный комплекс противовоздушной обороны, который может поступить на вооружение российских войск.

В сообщениях говорится о том, что такой комплекс создаётся на базе существующего боевого робота «Уран-9». Это комплекс на гусеничном ходу, который был принят на вооружение ВС России в 2019 году. Робот «Уран-9» - универсальная боевая машина, который может оснащаться различными типами вооружений, включая противотанковые управляемые ракеты «Атака», 30-мм пушку, пулемёт.

На основании того, что «Уран-9» - робот универсальный, и рассматривается возможность его оснащения зенитным вооружением. Был противопехотным и противотанковым, может стать и противовоздушным.

Это могут быть зенитные ракеты одного из вариантов ПЗРК, которые станут не «переносными», а «возимыми».

Отмечается, что для вооружения такого робота ПВО могут быть использованы ПЗРК «Верба» или наиболее современная модификации «Иглы».

При реализации такого проекта боевые роботы с зенитными ракетами можно будет применять в качестве средств организации противовоздушной обороны формирований различного вида, включая мотострелковые.
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72 комментария
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  1. А Макаров
    А Макаров 14 августа 2021 07:17
    +5
    Военная техника роботизируется все заметнее. Вчера про американские RCV-M, сегодня про Уран-9.
    1. KCA
      KCA 14 августа 2021 07:34
      +2
      Из Урана потихоньку делают именно робота, а не управляемую игрушку, про полную автономность точных данных нет, но была информация что после стрельбы под управлением оператора с огневой позиции возвращался сам, без управления
      1. lucul
        lucul 14 августа 2021 12:52
        +1
        Из Урана потихоньку делают именно робота, а не управляемую игрушку, про полную автономность точных данных нет,

        Этот робот будет ценен как носитель ракет ( ЗРК) при внешнем целеуказании (от БПЛА/ДРЛО) .
        Грубо говоря - убийца вертолётов . Радара на нём нет , но ракеты есть )))
        Всё это будет хорошо при развитой сетецентрике. Для этого нужно сначала разработать помехозащищённую цифровую шину/интерфейс ,для связи . Как и в комьютерах , цифровая шина - основа построения .
        1. KCA
          KCA 14 августа 2021 13:08
          0
          Уже очень давно сетям уделяется много внимания, как по радиоканалу, так и по оптике, квантовая сеть не только ОКР, но и опытная эксплуатация проходит, а может и запустили на особо важных узлах, кто его знает, особо секретно
        2. venik
          venik 14 августа 2021 22:02
          0
          Цитата: lucul
          . Радара на нём нет , но ракеты есть )))

          =======
          А зачем там радар? Даже на "Стреле-10" радар только в качестве дальномера используется, а на "Сосне" так и вообще не предусмотрен..... Там функции дальномера лазер выполняет, а система кругового обнаружения целей - оптоэлектронная (кстати - автоматическая)... drinks
    2. knn54
      knn54 14 августа 2021 08:48
      0
      Интересно, будет ли на ДАННОЙ модели артиллерийское вооружение?
      1. Кот Кузя
        Кот Кузя 14 августа 2021 10:07
        -4
        Что-то мне это напоминает из уже "бывшего"? recourse А! Вспомнил! "Робот Федор"! Помните это "чудо" роботехники совали во все дыры, ради хайпа и пиара? Потом, плавно все заглохло и робот "Федор" почил в бозе, никто о нем уже, и не вспоминает.. yes Что-то мне подсказывает, что "история повторяется". hi
        1. ycuce234-san
          ycuce234-san 14 августа 2021 15:40
          0
          "Федор" (уже серийный) подошел бы как стандартный компонент беспилотных орбитальных заводов и лабораторий - так как связь в космосе постепенно улучшается то и доверить управление андроидом можно наземному сменному оператору а не живому космонавту. Через интернет манипуляторами управляют давно а сейчас на орбитах появится и хороший спутниковый инет.
    3. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 10:09
      -2
      Вчера про американские RCV-M, сегодня про Уран-9.
      Разве!? wink Коллеги давно испытывают данную платформу:
      Четыре прототипа среднего робота RCV-M доставили командованию армии США в конце мая. Его разработкой занималась компания Textron. RCV-M представляет собой беспилотную версию танка Ripsaw, известного благодаря фильмам «Безумный Макс», «Бросок кобры» и «Форсаж». Беспилотный Ripsaw весит около 10 тонн, может нести боевую нагрузку до 2,7 тонны и вооружен пушкой калибра 30 миллиметров. Разработчики говорят, что робот умеет в автоматическом режиме обнаруживать и классифицировать цели, а потом обстреливать их по команде оператора.
      Огневые испытания RCV-M прошли 30 июня. Военные проверяли интеграцию боевого модуля RT40, вооружение которого состоит из 30-миллиметровой пушки XM813 и пулемета M240. Во время испытаний робот стрелял из обоих орудий. Им управляли дистанционно с помощью станции контроля, установленной на модифицированную бронемашину Bradley.
      fellow
  2. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay 14 августа 2021 07:34
    +3
    В общем то логично .Роботов переднего края с воздуха кто то должен же прикрывать .
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 10:13
      -7
      Роботов переднего края с воздуха кто то должен же прикрыват
      4 ед "Верб" прикрутят шурупами, закроют их оцинковкой крашенной порошковой краской, плюс и электродистанционный модуль поставят для синхронизации с бортовой СУО Урана-9-го и назовут новой версией, за вагон зелени, плюс сдвинут сроки вправо, как всегда! good
      1. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay 14 августа 2021 15:21
        +1
        Я могу вам подсказать где находится одна страна по соседству ,где именно так и делают как вы говорите .
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I 14 августа 2021 19:11
        0
        Цитата: Intruder
        4 ед "Верб" прикрутят шурупами,

        Вы хоть "4 ед.Верб" догадались прикрутить ! А у меня в шкатулке для воображения пусто ! Когда упомянули "противопехотный и противотанковый" варианты, то у меня нашлись кое-какие "воображения" о том,как это может быть ! А когда речуга прозвучала о зенитном , то воображение сначала зашевелилось , а потом упало... наверное, и "виагра" не поможет ! Помните,как удивлялась Гюльчатай ,узнав , что в России "одноженство" ?

        А тут,получается, мало того, что за "роботом" следи,чтобы в канаву не заехал;так ещё воздушные цели для него выискивай,чтобы на них "робота" натравить !А потом переживай:собьёт, не собьёт !? Где деньги,Зин ? То бишь, где "солдатиков" набрать,чтобы "робота" обслуживать ? Раньше как? Дали "солдатику" ПЗРК и переживать некогда...и некому,если промахнётся !
        1. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 19:15
          +1
          чтобы в канаву не заехал;так ещё воздушные цели для него выискивай,чтобы на них "робота" натравить !А потом переживай:собьёт, не собьёт !? Где деньги,Зин ? То бишь, где "солдатиков" набрать,чтобы "робота" обслуживать ? Раньше как? Дали "солдатику" ПЗРК и переживать некогда...и некому,если промахнётся !
          Ну что вы, так!? Все будет...нормально лет через *цать, сменится еще одно или два поколения и солдатиков не будет таких, будут контрактники из Средней Азии, за гражданство РФ, воюющие во всяких арабских республиках, сидящие у мониторов в ЦУ роботизированной бригады им. (сами знаете кого...)!? lol good
        2. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 19:18
          +1
          А потом переживай:собьёт, не собьёт !? Где деньги,Зин ?
          Из кармана бедных россиян, видно..., ведь они же такие верные и терпеливые, соберут "все для фронта"!? И нормально, хватит еще на пару десятков яхт и проекты всякие по БРТК "Уран 10...." и далее по версиям! soldier
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок 14 августа 2021 07:38
    +6
    Роботы, роботы...Ну конечно рано или поздно работы будут воевать не хуже людей, а в каких то элементах быстрее, точнее, неуязвимее. Но это же война. Убираем людей из армии, и население совсем беспомощно перед армией роботов. Военной подготовки нет, навыков обращения с оружием - нет. А у роботов никаких чувств...
    Что то фантазия далеко заводит...
    1. Krasnodar
      Krasnodar 14 августа 2021 07:49
      +8
      Потом из в прошлое посылать будут. Убивать маму лидеров сопротивления
    2. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 10:19
      +4
      Ну конечно рано или поздно работы будут воевать не хуже людей, а в каких то элементах быстрее, точнее, неуязвимее. Но это же война. Убираем людей из армии, и население совсем беспомощно перед армией роботов. Военной подготовки нет, навыков обращения с оружием - нет. А у роботов никаких чувств...
      Просто они обладают рядом неоспоримых качеств:
      1. Их не делают 18 лет;
      2. У них нет инстинкта самосохранения и высокая боевая эффективность, если оператор БРТК не совсем...дэбил и не спит в ЦУ;
      3. Отличная исполнительность и отсутствие желания "обжаловать приказы горе командования", после "мясорубки в котле";
      4. Неподсудность, за расстрел мирняка где-нибудь (всегда можно сослатся на техническую ошибку, вспышки на Солнце и диверсию противника или русских/иранских/китайских и игиловских хацкеров);
      5. Экономия денег на денежное довольствие, различные затраты: на боевые, инвалидность/похороны и пенсию;
      6. И прочие вещи, так нужные живому бойцу...
      wink
  4. -sa-
    -sa- 14 августа 2021 07:55
    +2
    Это всё хорошо конечно,но интересно как это всё будет работать в условиях применения противником рэб
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин 14 августа 2021 08:57
      +2
      Автономникам это не грозит, если они не с чем ни связаны. Здесь вопрос в другом,
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер 14 августа 2021 07:55
    +1
    Так по статье.
    Когда пишут такие заголовки, статью писать уже не нужно.
    п.с. Статью прочитал из принципа. Тезис выше подтвердился. )
  6. ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 08:13
    +2
    При реализации такого проекта боевые роботы с зенитными ракетами можно будет применять в качестве средств организации противовоздушной обороны формирований различного вида, включая мотострелковые.

    good Интересная задумка - заменить зенитно-ракетный взвод роботом. Будем ждать практических результатов.
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 10:37
      0
      заменить зенитно-ракетный взвод роботом.
      впихиваем игровой движок, с машинным обучением, на основе - Unreal Engine 5, с развитой сенсорикой именно в ходовой области, в корпус "Панциря", или старенькой ЗСУ-23-4М3 "Бирюса" и вот вам автономный шайтанский комплекс ПВО, а если нужны дата-сеты боевого профиля (чтобы бороться с различными асимметричными угрозами и человеческим фактором), выпускаем игрушку сетевую с бонусами, типа: "Arma 3" или "Калибр", где миллион игроков (разного возраста и подготовки) задорно и с упоением фанатиков, за пару месяцев/лет обучат его сами, да еще и денег приплатят за "модные цифровые понты"!!! Все лежит на поверхности уже столько лет и даже развивается в области игровой индустрии... laughing
      1. serg.shishkov2015
        serg.shishkov2015 14 августа 2021 12:40
        +2
        Вот! Наконец-то я ЭТО увидел не только у Широкорада! Именно *Бирюса*, а не *Шилка*! а я уж про себя думать начал, что,,, альтернативно одарённый,,,,!
        1. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 12:57
          +2
          а я уж про себя думать начал, что,,, альтернативно одарённый,,,,!
          Вы сейчас...того, обидеть решили...!? bully
          Именно *Бирюса*, а не *Шилка*
          Бирюса мне ближе, я там ездил и работал рядышком.., у самого забора комбината этого, типа: мирно-гражданского на юге Красноярского... wink
          1. serg.shishkov2015
            serg.shishkov2015 14 августа 2021 13:39
            +3
            Нет! это я про себя! я с 2000 знаю, что эта ЗСУ давно *Бирюса*, но везде -*Шилка*! 4 года на ВО! четыре! боюсь написать - заминусуют, заклюют штатского! куды ты, мол лезешь, шпак, в калашный ряд! а в Красноярске у меня родственники живут, далеко тётку занесло- из Горьковской области!
            1. Intruder
              Intruder 14 августа 2021 19:35
              +2
              боюсь написать - заминусуют, заклюют штатского!
              А Вы не бойтись, от минуса еще никто здоровья не потерял здесь на ВО, я просто рос в 90-ые, а тогда хорошо тренировались сфинктеры прямой кишки, особенно по темным районам маленького сибирского городка, когда пройдешь один провожая подружку не в своем районе...вот и осталось: " если северный пушной зверек подкрался незаметно.., то лучше ему подручными средствами оторвать лапки и хвостик, а потом и головенку открутить и мясо использовать в рационе питания, как деликатес"!!! hi
      2. lucul
        lucul 14 августа 2021 12:45
        +1
        впихиваем игровой движок, с машинным обучением, на основе - Unreal Engine 5,

        Это пиксельный движок , для отрисовки пикселей .
        Тут требуется развитая нейросеть .)))
        1. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 13:48
          +1

          Это пиксельный движок , для отрисовки пикселей .
          Правильно, но без алгоритмов его... именно обработка изображений, надо свои "сочинять", а там уже прошли по дороге и сделали, смысл изобретать велосипед-то!? Дык, нейросетей и так много, даже в области свободных проектов без лицензионных всяких копирастичных, пруд пруди сейчас в мире этом!
  7. riwas
    riwas 14 августа 2021 08:16
    +3
    У нас есть уже. "Панцирь-С1" может работать в полностью автоматическом режиме. Нужен ли "Уран-9"-ПВО? Скорее нужен "Уран-9"-ПРО для обеспечения защиты от ПТУР, УР "воздух-поверхность" и УАБ непосредственно в боевых порядках, но для этого ПЗРК малопригодно. Пушка со снарядами воздушного подрыва и УР с лазерным наведением и дистанционным подрывом.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 14 августа 2021 10:49
      +2
      Цитата: riwas
      У нас есть уже. "Панцирь-С1" может работать в полностью автоматическом режиме.

      Каждой мср - по «Панцирю», каждому мсб - по «Триумфу». Могу поинтересоваться, для какого звена разработан «Панцирь»? belay
      ==========
      Это могут быть зенитные ракеты одного из вариантов ПЗРК, которые станут не «переносными», а «возимыми».
      Отмечается, что для вооружения такого робота ПВО могут быть использованы ПЗРК «Верба» или наиболее современная модификации «Иглы».

      Это - вооружение ЗРВ.
  8. Split
    Split 14 августа 2021 08:19
    +3
    и швец, и жнец, и на дуде игрец wassat
  9. FreeDIM
    FreeDIM 14 августа 2021 08:36
    +2
    Правильное решение. Судя по Карабаху (который можно считать полноценным военным конфликтом), главная опасность приходит с воздуха. Тот случай, когда "за малый бакс" можно нанести многомиллионный ущерб, практически не теряя людской ресурс. Именно роботизированные системы позволят эффективно заниматься возложенными на них обязанностями, а не думать постоянно о том, где бы отсидеться, чтобы внезапно с летающих беспилотников не накрыло. Вопрос останется только в уязвимости РЛС, хотя в случае маломерных низкоскоростных целей можно и оптикой обойтись.
    1. Avior
      Avior 14 августа 2021 09:23
      +1
      ПЗРК мало пригодны для борьбы с БПЛА, как и другие зенитные ракеты с ИК наведением. Слишком мало греется.
      1. Удав КАА
        Удав КАА 14 августа 2021 11:12
        0
        Цитата: Avior
        ПЗРК мало пригодны для борьбы с БПЛА, как и другие зенитные ракеты с ИК наведением. Слишком мало греется.

        А опто-электронные системы ? Это же машины поля боя, можно вдавать ЦУ и с внешнего источника, главное чтобы голова хватала цель на конечном участке. А всего вероятнее будут глушить ЗАК-ом, но у него досягаемость около 4 км. Маловато будет, однако.
        1. Avior
          Avior 14 августа 2021 13:00
          +2
          ГСН пзрк не захватит такую цель
      2. Intruder
        Intruder 14 августа 2021 11:14
        0
        ПЗРК мало пригодны для борьбы с БПЛА, как и другие зенитные ракеты с ИК наведением
        EO-матрица с хорошей оптикой и спектральным анализом и усе, все в ажуре!!! Используются уже давно, даже в смартфонах флагманских моделей, плюс и последние достижения исследователей Гарвардской школы инженерных и прикладных наук им. Джона А. Полсона (SEAS) которые изучили строение глаз пауков-прыгунов и воплотили полученный результат в простой и компактный датчик глубины. Природа и эволюция создала главные глаза этих насекомых в виде многослойной сетчатки. На каждый из слоёв изображение проецируется с разной степенью размытости в зависимости от расстояния до объекта. По тому, на каком из слоёв наиболее чёткое изображение, паук и понимает насколько далеко от него находится цель.
        Учёные не стали слепо повторять за природой и создали горизонтальный массив линз (металинзы) с проекцией на один датчик изображений. На датчике формируются изображения с разной степенью размытости. Да, определённый алгоритм для обработки картинок необходим, но он более простой, чем для ToF-камер. К тому же, система проекции представляется максимально упрощённой и недорогой.
        Просто, когда степень боевой эффективности БПЛА, превысит критический порог восприятия у военных и политиков... мы и увидим все эти разработки в недалеком будущем, просто стоит дождаться "очередного" Карабаха 2.0! wink
        1. nobody75
          nobody75 14 августа 2021 12:53
          +2
          А это мысль - совместить нейросети и нечеткую логику. Устроить вероятностные связи между слоями нейросети...
          С Уважением
        2. Avior
          Avior 14 августа 2021 13:01
          0
          EO-матрица с хорошей оптикой и спектральным анализом и усе, все в ажуре!!! Используются уже давно, даже в смартфонах флагманских моделей

          Смартфон к пзрк прикрутите? И спектральный анализ непонятно зачем?
          1. Intruder
            Intruder 14 августа 2021 13:33
            +1
            Смартфон к пзрк прикрутите? И спектральный анализ непонятно зачем?
            SoC и только со спеками соответствующими!!!
            Сейчас, там много чего есть у производителей, типа: NXP??? Только мериться надо по-хитрому...Лавров может, у него за плечами старая школа дипломатии сумрачной, чтобы из-за двойного..., не прикрыли сделку по закупу железок, ребята в Конгрессе и Европарламенте...

            А спектральный анализ - точнее гиперспектральные оптические системы, так-то нужны не только для научных целях, но можно применять и в различных областях...

            1. Уменьшение размера:
            За этапом предварительной обработки гиперспектральных данных обычно следует операция уменьшения размера. В ряде работ отмечается важность более эффективно решать проблемы размера, которые имеют значение при вычислительной обработке в целом, а также в таких подходах, как нейронные сети (феномен Хьюза), в частности. Существует несколько методов для сжатия (пространственной область при обработке изображений) и уменьшения размера (уменьшение размеров гиперспектральных массивов), которые направлены на достижение эффективности обработка данных: вейвлет-сжатие, выбор полосы и метода проецирования. Проблема уменьшения размера может решаться также путем слияния данных, в результате чего достигается сокращение избыточности;

            2. Детектирование нужных и аномальных значений:
            По сути, детектирование правильных и аномальных значений заключается в использовании метода двоичной классификации, который маркирует каждый пиксель в гиперспектральном массиве на: нужный, отбрасываемы или фоновый, соответственно. Из-за некоторых нюансов нахождения нужных / аномальных значений среди данных посредством двоичной классификации, этот подход обнаружения был выделен среди других методов классификации.
            Манолакис и Шоу преодолели разрыв между дистанционным зондированием и обработкой сигнала путем использования обширного ряда статистических инструментов, которые могут использоваться для обработки гиперспектральных данных, касающихся пикселей, представляющих интерес. Более конкретно, они обращаются целевому детектированию, которое относится к идентификации конкретного материала в массиве гиперспектральных данных. Это включает в себя метод двоичного тестирования, при которой каждому пикселю присваивается соответствующая метка (нужный / ненужный). В этой задаче нужно максимизировать вероятность правильного детектирования при сохранении ложных срабатываний (как критерий Neyman-Person). Тестовые спектры хранятся в библиотеках, и затем они должны сравниваться с полученными данными, после преобразования в соответствии с коэффициентом отражения и с учетом некоторых поправок, связанных с искажениями, такими как атмосферный шум. Отсутствие тестовой информации (библиотек или необходимых данных для работы) требует иного подхода, при котором ищутся спектральные сигнатуры отличающиеся от фона (детектирование аномалий);

            3. Детектирование полных пикселей:
            Обычно процесс детектирования полного пикселя включает кластеризацию двух групп пикселей, разделенных на искомые и фоновые. Затем применяется LR, или подход GLR, чтобы определить, попадает ли определенный пиксель в разряд искомых или нет, путем анализа его положения относительно некоторой кривой решения скалярной границы (скалярного порога). Использование нормальных вероятностных моделей приводит к лучшей производительности.

            Короче, там много еще...и можно почитать для общего развития, вот здесь: https://sovzond.ru/press-center/articles/bpla/5601/
            drinks
  10. nobody75
    nobody75 14 августа 2021 09:03
    +3
    Думаю, что с пушечным вооружением не задалось, поэтому решили пушку убрать - пзрк поставить.
    С Уважением
    1. Петр не первый
      Петр не первый 14 августа 2021 09:11
      +2
      Думаю, что с пушечным вооружением не задалось

      Да, наиболее вероятная причина новой модернизации именно такая. МО не понравились как противопехотные так и противотанковые возможности этого "робота" и разработчик лихорадочно ищет куда бы ещё приткнуть машину, что бы все же заинтересовать заказчика.
      1. Кот Кузя
        Кот Кузя 14 августа 2021 10:28
        +3
        Было видео, о том, как якобы этот робот расправился с группой бармалеев, которые передвигались ночью.Однако в инете уже разобрали этот случай "по-косточеам" и многие отметили, что на видео видно, что стреляли по группе не только из робота, но и из других мест. И именно стрелки из других мест и уничтожили группу. А робот если и попал- то один раз- платформа оказалась неустойчивой для стрельбы из пулемета- ствол задирает и большой разброс по дальности и по кучности. Оператор не фига не видит, ему трудно контролировать и стрельбу и обзор, его постоянно наводчик подправлял..
    2. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 11:18
      +1
      Думаю, что с пушечным вооружением не задалось, поэтому решили пушку убрать - пзрк поставить.
      Там, много с чем не задалось, а пушечная установка там не самое проблемное место в этой конструкции, так хвалебно-распиаренной годами в РФ! Поэтому, под шумок, решили все таки влезть с ПВО-версией, чтобы хоть немного получить из бюджетной кормушки, от щедрот МО!
  11. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе 14 августа 2021 09:39
    +2
    А какая роботу разница чего на него погрузили? По сути, он всего лишь мототелега для перевозки любого груза. Если он способен возить пулемет или ПТУР, почему он не может возить ПЗРК ?
    Это даже проще чем пулемет , не надо иметь собственные прицельные приборы, на ПЗРК уже всё есть, только ехай куда надо, и там стой жди сколько потребуется.
    Главная проблема - это связь с оператором.
    1. nobody75
      nobody75 14 августа 2021 10:23
      +2
      Вот если бы он возил крупнокалиберный пулемет вместо непонятной пушки - цены бы ему не было!
      С Уважением
    2. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 11:23
      +1
      Если он способен возить пулемет или ПТУР, почему он не может возить ПЗРК ?
      Это даже проще чем пулемет , не надо иметь собственные прицельные приборы, на ПЗРК уже всё есть, только ехай куда надо, и там стой жди сколько потребуется
      Ну..., если вспомнить боевое применение ПЗРК и ПТРК именно для чего они такие и зачем...? feel , то - это не совсем те комплексы чтобы их "прикручивать", к разным "гусеничным или колесным телегам". Хотя, если бедно все в царстве-государстве, то можно хоть на ВАЗ/Логан поставить на крышу, в вертлюге, хотя толку мало, но хоть пилоту штурмовика/легкого ударника или оператору беспилотника - нервы подпортить, из-за кустов!?
      1. nobody75
        nobody75 14 августа 2021 11:55
        +1
        Приветствую! А что прикажете разработчикам "роботизированной тележки" делать? Прикрутить нормальный радар и ОЛС к собранной на Али платформе они не в состоянии, приходится изворачиваться...
        С Уважением
        1. Intruder
          Intruder 14 августа 2021 12:47
          +1
          Приветствую! А что прикажете разработчикам "роботизированной тележки" делать? Прикрутить нормальный радар и ОЛС к собранной на Али платформе они не в состоянии, приходится изворачиваться...
          Взаимно, Илья! drinks
          Ну, пораскинуть своими мозгами (выгнать нафик, красивых секретарш) в офисах с кондеем, взять старый опыт дедов с зарубежными наработками и сделать специализированный автономный комплекс для ПВО, даже и без Алика, могли бы справится в Зеленограде и Сколково, я в верю и в туляков! yes
          1. nobody75
            nobody75 14 августа 2021 12:50
            +2
            Тула в вопросах радиолокации - колхоз...А в Зеленограде и в Сколково - смогли бы... Если дело пойдет, то скоро и у нас, в Сочи, смогут сотворить нормальную роботизированную платформу.
            С Уважением
            1. Intruder
              Intruder 14 августа 2021 13:15
              +1
              А в Зеленограде и в Сколково - смогли бы...
              Ну, если на уборку капусты, там массу молодых и перспективных осенью в поля отправить в сибирские губернии, а вот к зиме у них трудотерапия и взбодрит серые клеточки их головного! fellow
              Если дело пойдет, то скоро и у нас, в Сочи, смогут сотворить нормальную роботизированную платформу.
              "Сочи-Дайнемикс" - лидер российского роботопрома, ведущий производитель боевых наземных дронов... wink
              1. nobody75
                nobody75 14 августа 2021 13:18
                +2
                Будите смеятся, но у нас целый кластер ИИ и робототехники создается...Понятное дело, что народ палками загонять не нужно, как на капусту...
                С Уважением
                1. Intruder
                  Intruder 14 августа 2021 13:38
                  +1
                  Понятное дело, что народ палками загонять не нужно, как на капусту...
                  Ну не знаю, я со школы рвался на капусту и картофель, а какие девушки добрые, там были и трава зеленее, реально на свежем воздухе! Эх, времена... fellow
                  1. nobody75
                    nobody75 14 августа 2021 13:41
                    +2
                    А меня выездом на картошку с детства пугали...Чтобы дома сидел задачки решал да фракталы рисовал.
                    С Уважением
                    1. Intruder
                      Intruder 14 августа 2021 13:59
                      +1
                      А меня выездом на картошку с детства пугали...Чтобы дома сидел задачки решал да фракталы рисовал.
                      Мне больше везло, я первый стереофонический магнитофон получил - "Маяк-240" по-моему был, если память не подводит меня, отличная техника:
                      Магнитофон Маяк М-240С с 1988 года выпускал Киевский завод Маяк. С 1990 года завод выпускал магнитофон Маяк М-240С-1, где заменены лишь АС. С 1992 года выпускался магнитофон Маяк М-240С-2 аналогичный описанным.
                      Магнитофон обладает многими дополнительными функциями, расширяющими его эксплуатационные возможности. В магнитофон были введены встроенный усилитель мощности, счетчик расхода ленты с возможностью работы в режиме ''память'', демпфированный кассетоприёмник, люминесцентный индикатор контроля уровня записи и воспроизведения, устройство шумопонижения системы ''маяк'', подсветка кассеты. В модели применены сендастовые износоустойчивые магнитные головки, имеется световая индикация режимов работы, переключатель типов магнитных лент, селектор входов. Магнитофоны "Маяк-240" активно использовали в студиях звукозаписи, а точнее - перезаписи, которых раньше было много.
                      , как ценный подарок от училища сам директор на линейки вручал..., за перевополнение плана в области ударного труда в сжатые сроки...работал до 2010 года, пока касетки были с записями разные, дорогие сердцу аудифила, потом уже, увы техническое устаревание элементной базы...
                2. Intruder
                  Intruder 14 августа 2021 13:39
                  +1
                  Будите смеятся, но у нас целый кластер ИИ и робототехники создается...
                  А что смеяться, я уже так и написал, потому что...: "Сочи-Дайнемикс"! good
            2. Intruder
              Intruder 14 августа 2021 13:19
              +1
              Тула в вопросах радиолокации - колхоз...
              Неа, именно для орудийных комплексов их привлечь, чтобы явили свой гений реальный и легкую МЗА, для БТРК сварганили нормальную с автоматом заряжания и снарядиками злыми и желательно с универсальностью, там еще осталась, именно добрая школа с соответствующими традициями - а это у местных спецов в генах сидит с 17 века, уже!!!
              1. nobody75
                nobody75 14 августа 2021 13:39
                +1
                У туляков со снорядами для 2а72 как раз и проблема...Нужна новая 30 мм пушка.
                С Уважением
                1. Intruder
                  Intruder 14 августа 2021 13:53
                  +1
                  У туляков со снорядами для 2а72 как раз и проблема...Нужна новая 30 мм пушка.
                  Может, там для начала руководство заменить, а мужики там сами разберутся - куда гильзу, а куда поражающий элемент вставить и на сколько мм.!? Ну, может и не 30 мм., измываться уже столько лет с ними, можно и на 40 мм. посмотреть - для универсальности по разным целям, уже использовать...???
                  1. nobody75
                    nobody75 14 августа 2021 14:36
                    +1
                    Честно говоря, меня эта эпопея с 2а72, которую ради уменьшения отдачи выполнили по схеме с длинным ходом ствола, сильно разочаровала...Все эти бронеавтамобили да роботы, которые могут стрелять только одиночными или только короткими очередями по моему снижают эффективность в бою до нуля. А по поводу 40 мм - в этом калибре и дистанционный подрыв смысл имеет, хотя лично я предпочел бы модуль с 40мм гранатаметом, 7,62 пулеметом и 60мм минометом казнозарядным с миной с программируемым взрывателем.
                    С Уважением
  12. Gato
    Gato 14 августа 2021 09:40
    +1
    А противолодочный вариант будет?
    1. Удав КАА
      Удав КАА 14 августа 2021 11:18
      0
      Цитата: Gato
      А противолодочный вариант будет?

      А вы что, не в курсе?
      Вы думаете почему шведы все уши прожужжали о том, что на дне их фьордов следы от танковых гусениц находят...
      Наш "курилка" уже давно там пасется! bully
    2. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 11:27
      0
      противолодочный вариант будет?
      Обязательно и уже платформа есть lol

      Только, кто бы сделал торпедный комплекс в калибре 254 мм.!? winked
  13. PPD
    PPD 14 августа 2021 09:51
    +1
    А если противник РЭБ применит? Тогда как?
    Или ещё хуже- управление перехватит?
    На любое действие- будет противодействие.
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 12:51
      +1
      Тогда как?
      Или ещё хуже- управление перехватит?
      На любое действие- будет противодействие.
      Самоликвидация, после потери командной телеметрии и без этих, всяких - "предложений шнапса и баварских сосисок", как более 70 лет назад в той еще войне делали..не наши sad , экипаж тоже можно подкупить и идеологически обработать перед боем, кстати.., как проявление сумрачного человеческого фактора!?
      Перехват управления - канонически решается защитой на низком уровне, где не софт рулит, а именно "закрытое"и "свое" в доску - железо на борту!
      А если этого и нет, то нефик и выпендриваться перед зарубежными партнерами...
  14. yfast
    yfast 14 августа 2021 10:21
    +2
    Цитата: PPD
    А если противник РЭБ применит? Тогда как?
    Или ещё хуже- управление перехватит?
    Антенна сзади, корпус экранирует, канал шифруется, ключи шифрования меняются. Если потерял канал оператора- возврат самому. Я не понимаю, как можно перехватить управление. Подобрать логин и пароль? Кино тут не катит.
    1. PPD
      PPD 14 августа 2021 13:36
      -1
      Сообщения пробегали- там беспилотник посадили, сям....
      Без логинов и паролей. laughing
      И никаких самоликвидаций не случилось.
  15. Вадим237
    Вадим237 14 августа 2021 12:11
    +1
    Этому комплексу бы ходовую поменять на четырёх гусеничную или с более широкими гусеницами - а то с имеющимся шасси в распутье он завязнет и на брюхо сядет.
    1. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 15:55
      -1
      с более широкими гусеницами - а то с имеющимся шасси в распутье он завязнет и на брюхо сядет.
      Да, было уже и такое:

      Отлично себя показал первый советский... wink
  16. Румянцев
    Румянцев 14 августа 2021 15:52
    -1
    Я так понимаю, речь идет о том, что на гусеничную платформу Уран-9 разместят посадочное место типа стульчак для человекоподобного антропоморфного робота типа "Федор" с установкой ПЗРК "Игла-С" на плече робота? Если это так - то конечно круто, сплошная роботизированная военная платформа. Но там, получается, нужно двое операторов - один будет управлять платформой Уран-9, а второй - роботом "Федор". Нужно как то отладить взаимосвязь между операторами, например - через офицера связи. И лучше дрель роботу "Федор" у - не давать, а то мало ли, как с МКС может выйти.
  17. штурм
    штурм Вчера, 09:03
    0
    Закинуть ПВОшный Уран-9 с парашютом поближе к вражескому аэродрому, он сам выйдет на позицию и расстреляет целый авиаполк...
  18. JD1979
    JD1979 Вчера, 14:06
    -1
    ЫЫЫыы)))) опять))) опять влажные фантазии "креативщивщиков" от ВПК в очередной попытке впарить хоть что-нибудь армии, а вы потом занимайтесь с ним чем хотите 18 уже всем есть))) хоть один вариант до ума довели сначала, до серии, а потом уже занимались модификациями. Нет возможность прикрутить к нему парочку ПЗРК на всякий возможность конечно неплохая, но делать из него чисто платформу для этого... Цена эксплуатации? Сколько стоит час дежурства в запущенном виде этой тележки и сколько расчета с ПЗРК?