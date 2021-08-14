Был противопехотным и противотанковым, станет и противовоздушным: рассматривается вариант создания робота ПВО на базе «Уран-9»

Планируется совершенствование военно-технической составляющей в сфере противовоздушной обороны России. Одно из выбранных направлений – роботизация комплексов.
По сообщению РИА Новости, запланировано создание робота ПВО. Это будет первый роботизированный комплекс противовоздушной обороны, который может поступить на вооружение российских войск.
В сообщениях говорится о том, что такой комплекс создаётся на базе существующего боевого робота «Уран-9». Это комплекс на гусеничном ходу, который был принят на вооружение ВС России в 2019 году. Робот «Уран-9» - универсальная боевая машина, который может оснащаться различными типами вооружений, включая противотанковые управляемые ракеты «Атака», 30-мм пушку, пулемёт.
На основании того, что «Уран-9» - робот универсальный, и рассматривается возможность его оснащения зенитным вооружением. Был противопехотным и противотанковым, может стать и противовоздушным.
Это могут быть зенитные ракеты одного из вариантов ПЗРК, которые станут не «переносными», а «возимыми».
Отмечается, что для вооружения такого робота ПВО могут быть использованы ПЗРК «Верба» или наиболее современная модификации «Иглы».
При реализации такого проекта боевые роботы с зенитными ракетами можно будет применять в качестве средств организации противовоздушной обороны формирований различного вида, включая мотострелковые.