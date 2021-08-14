Военное обозрение
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Пожарные шланги с лазерным излучением: после инцидента с УДК Bonhomme Richard в США меняют систему подготовки военных пожарных

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В Пентагоне решили более серьёзное внимание уделять подготовке военных пожарных расчётов. Сообщается, что связано это с последствиями пожара на УДК USS Bonhomme Richard. Тушили пожар на этом боевом корабле на военно-морской базе в Сан-Диего несколько дней. При этом слово «тушили» в данном контексте выглядит несколько неуместно в связи с тем, что корабль бессистемно поливали водой, что никак не препятствовало распространению огня, например, по его электропроводке. В итоге Bonhomme Richard выгорел полностью, после чего было принято решение отказаться от его дорогостоящего восстановления, списать корабль типа Wasp с последующим его распилом на металлолом.


Чтобы повысить эффективность пожаротушения, в США решили усовершенствовать и во многом поменять программу подготовки. Не так давно были проведены учебные тренировки пожарных расчётов ВМС США, в которых применялась лазерная технология. В этой связи может возникнуть вопрос, как лазер может помочь потушить пожар?

В данном случае лазерная система используется не для пожаротушения, а для имитации так называемого водного конуса, который образуется при использовании арматуры для пожаротушения. Зелёный свет лазера в точности имитирует параметры этого конуса (расходящегося потока воды при выходе из брандспойта – пожарного ствола). При этом сама система оснащена динамиками. Это сделано для имитации шума воды во время учебного пожаротушения.

Тренировки с использованием лазерной системы моряки ВМС США провели на УДК USS Bataan. Это «близнец» того самого USS Bonhomme Richard, который сгорел прошлым летом в Сан-Диего. USS Bataan эксплуатируется в ВМС США с 1997 года. Порт его приписки – Норфолк.

Полный вариант системы имитации пожаротушения носит название Attack (Lion Attack). В неё помимо упомянутых лазера и комплекса аудисопровождения входят цифровые анализаторы, дымогенераторы, панели имитации открытого пламени.

В самой компании описывают действие системы так:

Из сопла исходит инфракрасный свет и лазерное излучение, которые взаимодействуют с самогенерирующимся цифровым пламенем Attacks - точно так же, как шланг на водной основе взаимодействует с реальным огнём. При использовании цифрового сопла, когда Attack находится в лазерном режиме, пожар может быть сбит только в том случае, если обучаемый будет использовать правильную технику применения шланга с контролируемым напором воды.

Это, как отмечается, позволяет без использования реальной воды (других веществ для тушения) и реального огня в деталях отработать технику пожаротушения в различных условиях, включая помещения малой площади.

В Пентагоне считают, что такое оборудование позволит американским военным лучше подготовиться «к реальной встрече с огнём на боевых кораблях».

Пример работы системы:

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55 комментариев
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  1. Башкирхан
    Башкирхан 14 августа 2021 07:52
    +2
    Матрос кораблик грамотно поджег. Во всяком случае Райан Сойер Мэйс сейчас обвиняется в этом. Поджог был организован на одной из нижних палуб - для организации пожара был использован контейнер с нефтяным дистиллятом и различная ветошь, при этом противопожарные средства на палубе были заранее выведены из строя. Если его посодют, можно будет обьявить его узником совести.
    1. Теренин
      Теренин 14 августа 2021 08:47
      +9
      Пожарные шланги с

      Насколько я знаю шлангом на профессиональном жаргоне называют пожарного, который ушел на больничный, уклонился от работы. А, это пожарные рукова.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович 14 августа 2021 09:21
        +3
        На жаргоне - да. А на общечеловеческом вполне нормальное слово.
        1. Теренин
          Теренин 14 августа 2021 09:27
          +3
          Цитата: Кот Александрович
          На жаргоне - да.

          Что да? Пожарный шланг, кишка... это и есть своего рода жаргон.
          Вы, что не состояли в ЮДПД? belay
          1. Shurik70
            Shurik70 14 августа 2021 18:08
            0
            Когда работает пожарный брандспойт - шланг довольно трудно удержать в руках из-за отдачи.
            А тут собираются тренироваться с имитацией шума воды и лазером вместо воды ...
            С тем же успехом они могут тренироваться, держа в руках пластиковые имитаторы вместо реальных шлангов.
            Бред больного воображения. Как и всё в США в последнее время.
      2. sabakina
        sabakina 14 августа 2021 09:30
        +3
        Гена, теперь я буду просить свою женщину, чтобы она перестала дёргать меня за рукав при походе в магазин меха, а дёргала за руков! wink
        1. Теренин
          Теренин 14 августа 2021 09:34
          +7
          Цитата: sabakina
          Гена, теперь я буду просить свою женщину, чтобы она перестала дёргать меня за рукав при походе в магазин меха, а дёргала за руков! wink

          Слава, опасайся, что дернет за... кишку. Им же все равно winked
  2. prior
    prior 14 августа 2021 07:58
    +1
    Ну просто Американское укрощение огня. Ага.....
    Теперь с лазером даже Калифорнии пожары не грозят.
    Лазером прицелился, пись-пись, и всё, пожар потушен. laughing
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk 14 августа 2021 08:13
      0
      Цитата: prior
      Ну просто Американское укрощение огня. Ага.....
      Теперь с лазером даже Калифорнии пожары не грозят.

      Ну да, а еще проще тренироваться - это одел шлем и победил огонь.
  3. asher
    asher 14 августа 2021 08:01
    0
    Конструировать нормально корабли не пробовали с целью предотвращения возникновения и распространения пожара и использованием автоматического пожаротушения, а не пожарного со стволом.
    1. Рядовой-К
      Рядовой-К 14 августа 2021 09:35
      +1
      Конструируют они нормально, с большим опытом и пониманием.
      Дело в другом, дело в личном составе экипажа, его морально-психологической и даже психической кондиции.
      Ну и да - на "Бонхомме" автоматическая пожарная система была попросту отключена.
    2. баклан
      баклан 14 августа 2021 11:52
      0
      В общем суда и корабли так и конструируются. На любом, даже гражданском судне полно зон под контролем автоматического пожаротушения. Если грамотно их использовать, этого вполне достаточно. Но против диверсии должны быть совсем другие методы...
      1. kig
        kig Сегодня, 01:21
        0
        Цитата: баклан
        На любом, даже гражданском судне полно зон под контролем автоматического пожаротушения.

        Не знаю как на военных кораблях, а на торговых судах не бывает автоматического пожаротушения. По крайней мере я такого не встречал. Перед пуском системы объемного тушения надо обязательно сначала пересчитать народ, а уже потом дергать рычаг или нажимать кнопку.
  4. Mouse
    Mouse 14 августа 2021 08:13
    +3
    Дурака учить- только портить.... feel
  5. knn54
    knn54 14 августа 2021 08:14
    +1
    Нужен еще и имитатор напора воды-с "пустым" шлангом нет полноты процесса тушения..
    1. Gato
      Gato 14 августа 2021 09:33
      +1
      Да. Нужен еще имитатор пожарного щита с топором, ломом и ящиком с песком. А самое главное - имитатор журнала инструктажа по ТБ и ППБ
  6. kytx
    kytx 14 августа 2021 08:25
    -6
    Крутая вещь. Вот реально тренажёр 21го века. американцы в этом плане просто молодцы. Умеют.
    1. Удав КАА
      Удав КАА 14 августа 2021 11:49
      +3
      Цитата: kytx
      Вот реально тренажёр 21го века. американцы в этом плане просто молодцы. Умеют.

      Это дорогая профанация ! Флотские (те, которые с кораблей и хоть раз сами горели) однозначно скажут вам, что пожарный полигон УТК(УТС) ничто не заменит. Настоящий огнь -- ОБЖИГАЕТ и пышет ЖАРОМ, травит продуктами горения... Именно на полигоне идет морально-психологическая подготовка л/с АСГ (АП) к реальной а не бутафорной БЗЖ.
      А то, что показано на видео -- пример высасывания денег из лопоухих коррумпированных чиновников от ВМС USA.
      P.S. Для мужиков (прошу прощение за вульгарность, но это более доходчиво для нефлотских) объяснение на конкретном примере.
      Это все равно, что готовить девственника к первой брачной ночи:
      а) на "резиновой Зине, купленной в магазине" (лазерный комплекс ), или --
      б) пригласить (за определенную сумму) даму с низкой социальной ответственностью (пожарный полигон УТК БЗЖ).
      Как говорится -- ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ !
      Как-то так, однако.
      1. ycuce234-san
        ycuce234-san 14 августа 2021 15:53
        +1
        Американцы старые корабли пилят на иголки, - логичнее из них же, предварительно, делать пожарные полигоны. И тогда они ещё многие десятки лет будут приносить пользу - и только потом пилить.
    2. Архонт
      Архонт Вчера, 20:27
      0
      Дешевле было сделать VR-симулятор + тянущий кусок шланга.
  7. Рядовой СА
    Рядовой СА 14 августа 2021 08:40
    +3
    Недоработочки в системе проглядывают по ролику . Где индикация цифровой температуры в помещении ( а почему помещение не цифровое )? Где цифровые ядовитые продукты
    сгорания ?
    На слёт Юных друзей пожарной дружины пентагоновцев . Тазик с горящей нефтью под ноги
    и углекислотный огнетушитель в руки .
    1. Avior
      Avior 14 августа 2021 09:00
      +1
      Между тазиком с солярой и кораблем есть некоторая разница.
      И нефтепродукты тушат ОХП, а не ОУ. ОУ для электропроводок.
      hi
      1. Теренин
        Теренин 14 августа 2021 09:36
        +5
        Цитата: Avior

        И нефтепродукты тушат ОХП, а не ОУ. ОУ для электропроводок.
        hi

        Углекислотный будет эффективно и жидкости тушить, но блин слишком дорого.
        1. Avior
          Avior 14 августа 2021 16:10
          +1
          Порошковым, пишут, нефтепродукты тушат тоже, в автомобилях лежит.
          А углекислотными мы в армии газировку делали. Огнетушитель помыли, в молочный бидон с водой, крышку закрыли, потрясли бидон- и газировка на всю роту:))))
      2. sharp-lad
        sharp-lad 14 августа 2021 22:23
        +1
        И нефтепродукты тушат ОХП, а не ОУ. ОУ для электропроводок.
        hi
        Как странно, что мой профессиональный пожарный инструктор на примере таза с горящей соляркой расказывал и показывал, а позже и каждый из группы обучаемых проверил на собственном опыте, что нефтепродукты прекрасно тушаться с помощью ОУ. И бонусом идёт значительное падение температуры перед использующим ОУ. hi
        1. Avior
          Avior 14 августа 2021 23:20
          +1
          Пальцы только отмерзают- при выходе углекислоты раструб очень сильно охлаждается и покрывается инеем.
          Пока очаг небольшой, вроде таза, и можно содноарепенно тушить всю площадь возгорания то можно и углепислотным. Да даже можно просто куском брезента накрыть. А если большой то суглекислотным будут проблемы- газ рассеивается в отличии от порошка или пены и как только вы перейдёте киследующему участку горящему уже потушенный сразу загорится снова
          1. sharp-lad
            sharp-lad 14 августа 2021 23:32
            0
            Так держать надо за изолирующую рукоятку. Для больших площадей есть большие ОУ на колёсах.
            Кстати, небольшие ОУ хорошо подходят для охлаждения алкогольных напитков, включая пиво, в местах не оборудованных электропровдкой! smile
            1. Avior
              Avior 14 августа 2021 23:43
              0
              Не было у нас таких рукояток, за корпус держали
              Легковоспламеняющийся материалы мало того что потушить участок, но ещё и потушить все вокруг нужно, пока потушенный участок не загорелся снова, а это нереально. Поэтому практически вы ОУ сможете потушить только небольшой участок.
              А пенным- другое дело, пена потом остаётся и не позволяет загореться снова
              1. sharp-lad
                sharp-lad Вчера, 22:25
                0
                Так зачем надо ждать пока разгорится по большой площади, если можно быстро ликвидировать очаг возгорания?
                1. Avior
                  Avior Вчера, 23:16
                  0
                  огонь не спрашивает.
            2. Теренин
              Теренин Вчера, 09:42
              +3
              Цитата: sharp-lad
              Так держать надо за изолирующую рукоятку. Для больших площадей есть большие ОУ на колёсах.
              Кстати, небольшие ОУ хорошо подходят для охлаждения алкогольных напитков, включая пиво, в местах не оборудованных электропровдкой! smile

              Посмотрел бы я, как можно даже при среднем пожаре, охлаждать соседние объекты углекислотой или порошком... winked
              Интересно посмотреть на лицо любого руководителя, когда ему дают калькуляцию на монтаж и обслуживание автоматических систем обнаружения и тушения пожара belay laughing
              1. sharp-lad
                sharp-lad Вчера, 22:27
                -1
                Посмотрел бы я на Вас бодро охлождающего водой соседний с горящим трансформатор напряжения и запретом на отключение. smile
              2. sharp-lad
                sharp-lad Вчера, 22:34
                0
                Интересно посмотреть на лицо любого руководителя, когда ему дают калькуляцию на монтаж и обслуживание автоматических систем обнаружения и тушения пожара
                Ещё забавнее смотреть на лица таких "руководителей" в судах после смертоносных пожаров.
  8. Олег Авиатор
    Олег Авиатор 14 августа 2021 08:53
    +3
    Вот что мне нравится у америкосов на ситуацию быстро реагируют. И выводы делают и опыт обобщают. Долго не раскачиваются.
  9. DenVB
    DenVB 14 августа 2021 09:29
    -6
    Они реально струей воды, что ли, тушат? Двадцать первый век на дворе. От американцев такой отсталости вроде не ожидаешь.
    1. Теренин
      Теренин 14 августа 2021 09:38
      +3
      Цитата: DenVB
      Они реально струей воды, что ли, тушат? Двадцать первый век на дворе. От американцев такой отсталости вроде не ожидаешь.

      Вот именно, они соображают. Доступность, дешевизна и эффективность. yes
      1. DenVB
        DenVB 14 августа 2021 09:40
        -2
        Цитата: Теренин
        Доступность, дешевизна и эффективность.

        Доступность и дешевизна - да. Но эффективность?
        При этом слово «тушили» в данном контексте выглядит несколько неуместно в связи с тем, что корабль бессистемно поливали водой, что никак не препятствовало распространению огня, например, по его электропроводке.

        На корабле стоимостью в миллиарды долларов, наверно, все-таки не дешевизна должна быть приоритетом.
        1. Теренин
          Теренин 14 августа 2021 09:50
          +5
          Цитата: DenVB
          Цитата: Теренин
          Доступность, дешевизна и эффективность.

          Доступность и дешевизна - да. Но эффективность?
          При этом слово «тушили» в данном контексте выглядит несколько неуместно в связи с тем, что корабль бессистемно поливали водой, что никак не препятствовало распространению огня, например, по его электропроводке.

          На корабле стоимостью в миллиарды долларов, наверно, все-таки не дешевизна должна быть приоритетом.

          Наверняка предусмотрена какая локальная автоматическая система пожаротушения ОХП и ОУ, на первоначальном этапе загорания. Но, это автоматика, а она может не сработать, выйти из строя... А, глобальная, рассчитанная на крупный пожар система будет стоить дороже корабля.
          Второе, я говорил о совокупности дешевизны и эффективности. Вода, при умелом пожаротушении (для чего и проводятся учения) так же эффективна. Задача всех тушащих жидкостей, смесей и химикатов... это прекратить доступ окислителя (кислорода) к горючей загрузке (что горит).
          1. DenVB
            DenVB 14 августа 2021 09:57
            -1
            Цитата: Теренин
            Вода, при умелом пожаротушении (для чего и проводятся учения) так же эффективна.

            Хорошо. Я не то что переживаю за американские корабли, мне как-то пофиг. Если их командование считает так же, как и вы, это их проблемы.
            1. Теренин
              Теренин 14 августа 2021 10:02
              +5
              Цитата: DenVB
              мне как-то пофиг.
              Мне, как то тоже.

              Цитата: DenVB
              Если их командование считает так же, как и вы, это их проблемы.
              Рад, что хоть как то создал проблему американскому командованию.
              1. DenVB
                DenVB 14 августа 2021 10:07
                -7
                Вот если на нашем флоте так же думают, это уже проблемы, конечно. БПК "Отважный" когда горел, его примерно так и тушили. Лили воду, пока он не потонул. Если на подлодках давно используют пенное тушение и объемно-фреоновое, то что на надводных кораблях - я не в курсе.
                1. Удав КАА
                  Удав КАА 14 августа 2021 13:02
                  +4
                  Цитата: DenVB
                  БПК "Отважный" когда горел, его примерно так и тушили. Лили воду, пока он не потонул.

                  ЗАТКНИСЬ, ТРОЛЬ НЕСВЕДУЩИЙ !!!
                  Отважному после взрыва ЗУР в 8 погребе оторвало корму, которая плавала отдельно от корабля...о каком "залитии водой ты мелешь, недоумок!?
                  Вот хроника трагедии:
                  30 августа 1974 года, рейд Севастополя.
                  -10ч. 02 мин Взрыв и пожар на «Отважном». «Сорвана крыша погреба №8 с пусковой установкой»
                  -10ч. 06 мин. «Личный состав приступил к тушению пожара»
                  - 10ч. 10 мин. «Крен увеличился и достиг 12° на правый борт». Пожар в погребе №8 и кормовом машинном отделении, горит топливо в топливных цистернах.
                  -10ч. 52 мин. На «Отважном» готовятся принять аварийную спасательную группу с ЭМ «Сознательный»
                  -11ч. 30 мин. «На ют пройти не можем»
                  -11ч. 45 мин. Аварийно-спасательная группа высаживается с «Бедового». «Лить воду на корму, на 10-й погреб!»
                  - 11ч. 47 мин. ТКАБ-29 (большой торпедный катер) подошел к «Отважному». Сняли матроса из БЧ-5 с юта.
                  -11ч. 40 мин. БПК «Бедовый» подходит к «Отважному»
                  Около 12ч. 00 мин. ЭМ «Сознательный» и БПК «Комсомолец Украины» прибыли в район спасательной операции.
                  - На бак «Отважного» с "Бедового" заводят буксирные концы, начинается подготовка к буксировке поврежденного корабля.
                  -12ч. 01 мин. «Пожар уменьшается, идет белый дым».
                  -12ч. 25 мин. «Распространение пожара в нос прекратилось...»
                  - 12ч. 45 мин. БПК «Бедовый» начал буксировку «Отважного». Огонь пошел в корму по ветру. Вода поступает внутрь корпуса, растет крен...
                  - 15ч. 42 мин. «БПК-530 лег на борт...»
                  - 15 ч 45 мин. «Корма продолжает оседать. Продолжаем буксировку. Буксир отдать готовы»
                  - 15ч. 43 мин. «Корма опускается. Форштевень пошел вверх. Отдан буксирный конец»
                  - 15ч. 44 мин. «Корабль ложится на борт. Корабль на борту. Мачты коснулись воды»
                  -15ч. 45 мин. «Форштевень пошел вверх, корма — вниз. Корабль погружается кормой»…
                  -«Корабль встал вертикально, погрузился по носовую стартовую установку»

                  БЕСКОЗЫРКИ ДОЛОЙ !
                  1. DenVB
                    DenVB 14 августа 2021 13:05
                    -6
                    Цитата: Удав КАА
                    Отважному после взрыва ЗУР в 8 погребе оторвало корму, которая плавала отдельно от корабля

                    Закусывать надо, дорогой товарищ.
                    1. Теренин
                      Теренин 14 августа 2021 13:27
                      +2
                      Цитата: DenVB
                      Цитата: Удав КАА
                      Отважному после взрыва ЗУР в 8 погребе оторвало корму, которая плавала отдельно от корабля

                      Закусывать надо, дорогой товарищ.

                      Ну, теперь понятно, с какой целью ты здесь, если такое пишешь:
                      DenVB
                      12 августа 2021 18:07
                      0
                      Невозможно забыть: Годовщина потери атомной подводной лодки «Курск»
                      Цитата: Медведев
                      Экипаж можно заменить, а лодку - вряд ли.

                      Согласен с вами. Не понимаю этих крокодильих слез по экипажу. Они там почти все были военные люди. Погибли - что ж делать, служба такая. Выпить за их память надо, а вот слезы лить и прочая истерика - оставим это родственникам.
                      1. DenVB
                        DenVB 14 августа 2021 13:32
                        -5
                        Цитата: Теренин
                        Ну, теперь понятно, с какой целью ты здесь, если такое пишешь:

                        Ну хорошо, пусть не закусывает.
                    2. Удав КАА
                      Удав КАА 14 августа 2021 14:10
                      +1
                      Цитата: DenVB
                      Закусывать надо...

                      Закусываю... За грубость прошу пардону. Курсантом видел "запретное" фото... отдельно плавающей кормы. Она отделилась после второго взрыва погреба с авиационными глубинными бомбами и хранилища авиационного керосина...
                      1. DenVB
                        DenVB 14 августа 2021 14:27
                        -2
                        Цитата: Удав КАА
                        Курсантом видел "запретное" фото... отдельно плавающей кормы.

                        Я не видел. И вообще не слышал про отделение кормы.

                        Цитата: Удав КАА
                        после второго взрыва погреба с авиационными глубинными бомбами и хранилища авиационного керосина

                        А произошло это после нескольких часов безуспешного тушения пожара. Главным образом его тушили водой. А горел мазут (или что там было, солярка?) который на воде плавает и продолжает гореть. Ну, помимо топлива, конечно, тоже много чего горело.
                      2. Avior
                        Avior 14 августа 2021 23:23
                        +1

                        Не знаю, на каком этапе, но Корабль уже явно ушёл под воду частично
        2. sharp-lad
          sharp-lad 14 августа 2021 22:34
          +1
          Вода, при умелом пожаротушении (для чего и проводятся учения) так же эффективна. Задача всех тушащих жидкостей, смесей и химикатов... это прекратить доступ окислителя (кислорода) к горючей загрузке (что горит).
          Огнегасительные свойства воды заключаются в том, что она имеет большую теплоемкость, способна отнимать от горящих веществ значительное количество тепла, снижая температуру очага горения до такой, при которой горение становится невозможно. smile
          1. Avior
            Avior 14 августа 2021 23:25
            0
            Этотесли она сверху горящего
            А если под ним, то гореть сильно не мешает
            К сажалению,, нефтепродукты на воде всплывают::((
  10. Удав КАА
    Удав КАА 14 августа 2021 11:53
    +2
    Цитата: DenVB
    Они реально струей воды, что ли, тушат?

    Вы не поверите:
    - Водой еще и ПЕРЕБОРКИ смежных отсеков охлаждают!!! yes
  • Рядовой СА
    Рядовой СА 14 августа 2021 09:32
    +1
    Цитата: Avior
    Между тазиком с солярой и кораблем есть некоторая разница.
    И нефтепродукты тушат ОХП, а не ОУ. ОУ для электропроводок.

    Особенно если в корабль противокорабельная ракета попадёт . Хотя во II-ю
    мировую пожары на ангарных палубах экипажи американских авианосцев
    успешно тушили .
    Так что тазик с солярой - для пентагоновцев , а не для пожарных .
    А по типу огнетушителя - виноват . Хотя на производстве около станка с ванной
    с керосином рядом с асбестированной кошмой два ОУ висело. Предназначенные
    и для тушения ГЖ.
  • михаил3
    михаил3 14 августа 2021 09:46
    +1
    Лазерные тренировки имеют отношение к ситуации примерно такое же, как дядя в Киеве к бузине в огороде) В чем была проблема? В том, что рядовые пожарные не умеют поливать из шлангов? Хе-хе... Проблема была в том, что ни командование конкретной пожарной службой, ни старшие расчетов не имеют ни малейшего представления, как именно тушить пожар на корабле. То есть не исполняются инструкции и наставления, разработанные давным давно и столь же давно имеющиеся у военных пожарных. О чем это говорит?
    Неужели о том, что поливали неточно? А может быть о том, что кадровая политика при назначении на руководящие должности не учитывает уровень квалификации кандидата? Ну вы знаете, как это работает. Выбирая человека на командную должность, чем руководствуется начальство - умениями и заслугами кандидатов, или тем, сколько они заплатили? А может тем, чьи они родичи?
    Лазерами эти вопросы не решить)
  • DenVB
    DenVB 14 августа 2021 12:11
    -4
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: DenVB
    Они реально струей воды, что ли, тушат?

    Вы не поверите:
    - Водой еще и ПЕРЕБОРКИ смежных отсеков охлаждают!!! yes

    Можно это делать водяным туманом. Как и пламя тушить, кстати. Расход воды меньше, эффективность тушения (и охлаждения) выше.
  • Румянцев
    Румянцев 14 августа 2021 15:44
    0
    Вот именно - кто так тушит корабли, что они выгорают полностью? Если пожар крупный - всегда будут человеческие жертвы, это аксиома пожаротушения. Если бы "Адмирал Кузнецов" тушили бы как в Штатах - он бы то же выгорел до киля. А так, при правильном и грамотном подходе удалось потушить пожар на крупном корабле имея всего двух погибших и 14 обгаревших человек - это очень хороший результат, учитывая, что корабль не сильно пострадал и подлежит ремонту! Обслуживающий персонал всегда можно заменить, и боевую единицу техники спасли - а это главное. Успешный опыт нужно перенимать, ничего постыдного тут нет, и никакой лазер не поможет в реальных условиях пожара!