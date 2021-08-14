Пожарные шланги с лазерным излучением: после инцидента с УДК Bonhomme Richard в США меняют систему подготовки военных пожарных

Из сопла исходит инфракрасный свет и лазерное излучение, которые взаимодействуют с самогенерирующимся цифровым пламенем Attacks - точно так же, как шланг на водной основе взаимодействует с реальным огнём. При использовании цифрового сопла, когда Attack находится в лазерном режиме, пожар может быть сбит только в том случае, если обучаемый будет использовать правильную технику применения шланга с контролируемым напором воды.

В Пентагоне решили более серьёзное внимание уделять подготовке военных пожарных расчётов. Сообщается, что связано это с последствиями пожара на УДК USS Bonhomme Richard. Тушили пожар на этом боевом корабле на военно-морской базе в Сан-Диего несколько дней. При этом слово «тушили» в данном контексте выглядит несколько неуместно в связи с тем, что корабль бессистемно поливали водой, что никак не препятствовало распространению огня, например, по его электропроводке. В итоге Bonhomme Richard выгорел полностью, после чего было принято решение отказаться от его дорогостоящего восстановления, списать корабль типа Wasp с последующим его распилом на металлолом.Чтобы повысить эффективность пожаротушения, в США решили усовершенствовать и во многом поменять программу подготовки. Не так давно были проведены учебные тренировки пожарных расчётов ВМС США, в которых применялась лазерная технология. В этой связи может возникнуть вопрос, как лазер может помочь потушить пожар?В данном случае лазерная система используется не для пожаротушения, а для имитации так называемого водного конуса, который образуется при использовании арматуры для пожаротушения. Зелёный свет лазера в точности имитирует параметры этого конуса (расходящегося потока воды при выходе из брандспойта – пожарного ствола). При этом сама система оснащена динамиками. Это сделано для имитации шума воды во время учебного пожаротушения.Тренировки с использованием лазерной системы моряки ВМС США провели на УДК USS Bataan. Это «близнец» того самого USS Bonhomme Richard, который сгорел прошлым летом в Сан-Диего. USS Bataan эксплуатируется в ВМС США с 1997 года. Порт его приписки – Норфолк.Полный вариант системы имитации пожаротушения носит название Attack (Lion Attack). В неё помимо упомянутых лазера и комплекса аудисопровождения входят цифровые анализаторы, дымогенераторы, панели имитации открытого пламени.В самой компании описывают действие системы так:Это, как отмечается, позволяет без использования реальной воды (других веществ для тушения) и реального огня в деталях отработать технику пожаротушения в различных условиях, включая помещения малой площади.В Пентагоне считают, что такое оборудование позволит американским военным лучше подготовиться «к реальной встрече с огнём на боевых кораблях».Пример работы системы: