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Немецкий обозреватель: Афганистан - это наш «Вьетнам»

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В немецкой прессе буквально ежедневно выходят статьи, пропитанные критикой в отношении миссии объединённых сил в Афганистане. Немецкие эксперты пишут о том, что происходящего в Афганистане сейчас власти то ли не предполагали, то ли делали вид, что не могут такого развития событий спрогнозировать.


На страницах крупного немецкого издания Die Zeit обозреватель Алан Позенер сравнивает сегодняшнюю ситуацию в Афганистане с ситуацией во Вьетнаме, когда оттуда выводились американские войска после затяжной войны. По словам Позенера, немецкое руководство в отношении Афганистана повторило все те же ошибки, которое в своё время допустили американцы.

Немецкий обозреватель:

Афганистан – это наш «Вьетнам».

По словам Позенера, отличие, разве что, в том, что сегодня немецкие левые не выходят на улицы и не празднуют побед «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) в Афганистане, как в 1970-е годы праздновали победу коммунистов во Вьетнаме. Таким образом, Позенер в некотором плане решил отождествить талибов* с коммунистами. Видимо, для западного обывателя так более понятна угроза…

Немецкий автор:

Началось всё с того, что Джордж Буш захотел наказать «Талибан» и «Аль-Каиду»* за то, что они используют в Афганистане тренировочные лагеря для подготовки боевиков. Он просто хотел выследить Бен Ладена. Но проект наказания превратился в проект освобождения, демократизации. И не в последнюю очередь при участии Германии. В нашем правительстве не хотели ничего слышать о применении вооружённых сил, а больше говорили о рытье колодцев и строительстве школ для афганских девочек.

В итоге в плане демократии в Афганистане за 20 лет не поменялось ничего, и афганцы зачастую больше симпатизируют талибам*, чем тем, кто их пытался «поставить на путь демократии».

Алан Позенер:

Афганистан не перестаёт угрожать западному образу жизни и демократии.

Комментарии немецких читателей:

Вьетнам, Афганистан. Обе войны были ненужными. Обе были обречены на провал.

Случай с Сайгоном не изменил ничего. Так как Южный Вьетнам не был убежищем с точки зрения либерализма и прав человека.

Это недальновидный обзор. Сегодня Вьетнам – бурно развивающееся государство. Рост экономики – 7% в год. Потому что само население этого хочет. Население невероятно трудолюбиво. И изменения должны идти изнутри, а не извне. Я сомневаюсь, что Вьетнам сегодня был бы столь развитым, если бы американские войска тогда не покинули страну.

Напомним, что несколько недель назад Германия полностью вывела свой военный контингент из Афганистана.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Бундесвер
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60 комментариев
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  1. OrangeBigg
    OrangeBigg 14 августа 2021 08:19
    +7
    . Немецкий обозреватель: Афганистан - это наш «Вьетнам»

    Это называется НАТО на фиг с пляжа.
    1. хрыч
      хрыч 14 августа 2021 08:24
      +1
      Цитата: OrangeBigg
      называется НАТО

      Во-первых наконец появилась правильная трактовка, как вывод оккупационных войск НАТО, а не только США. Только контингент германцев достигал более пяти тысяч. Британцев почти 10 тысяч, а франков 4 тысячи. Американцев при вторжении было 90 тысяч. Интересно, что при вторжении операция называлась "Несокрушимая свобода" , а в 2002 году операция звалась "Анаконда", причем в прямом взаимодействии теорий Хартленда-Римленда или доктрины "Петли Анаконды". Вот в Афгане анаконда и порвалась окончательно и случился доктринальный крах Запада.
      1. Теренин
        Теренин 14 августа 2021 09:24
        +5
        Цитата: хрыч
        или доктрины "Петли Анаконды". Вот в Афгане анаконда и порвалась окончательно и случился доктринальный крах Запада.

        Кстати, аналогии политики США с суперзмеей анакондой.
        Во-первых, размеры, агрессивность и неуязвимость змеи сильно преувеличены. Она редко вырастает больше 5-ти метров. Основу её рациона составляют мелкие млекопитающие, птицы и земноводные.
        Во-вторых, эти змеи не обременены моральными принципами. Если анаконде предоставится возможность сожрать особь своего вида, она это сделает без лишних раздумий.

        Так, что эта легендарная суперзмея, пусть и дальше наводит ужас на фауну Южной Америки.
      2. Троль
        Троль 14 августа 2021 11:17
        0
        >>Только контингент германцев достигал более пяти тысяч<<
        Откуда там 5 немцев? ЕМНИП, их там в районе 1000 находилось. При том что занимались они только всяческой охраной с приказом не в коем случае не открывать огонь первыми.
        1. хрыч
          хрыч 14 августа 2021 11:47
          +1
          Был период вторжения с максимальным количеством контингентов. После разгрома талибов, оккупационные силы резко снижены. Привлекались контингенты около 40 стран, включая Армению, Монголию и пр.
          1. Троль
            Троль 14 августа 2021 14:59
            +2
            Нет. В период вторжения немцев там не было. Они вошли позже и на пару лет число их поднялось к 5000. Затем быстро опустилось до 1000. Народе был против присутствия солдат в афгане, но долг перед НАТО обязывал
            1. хрыч
              хрыч 14 августа 2021 15:25
              0
              Цитата: Троль
              число их поднялось к 5000

              Значит так drinks
    2. Егоза
      Егоза 14 августа 2021 08:24
      +1
      Цитата: OrangeBigg
      . Немецкий обозреватель: Афганистан - это наш «Вьетнам»

      Это называется НАТО на фиг с пляжа.

      Ну хоть у кого-то мозги работают. Зачем немцам эта головная боль, когда США уже оттуда смылись?
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg 14 августа 2021 08:28
        +2
        Зачем немцам превращаться в шашлык после бегства американских войск?Я думаю так точнее будет поставлен вопрос. Что там немцы будут делать сами по себе в небольшом количестве против талибов? Тут главное им успеть убежать. Потому что с таким "верным" союзником как США,который сам себе на уме если чуть запахнет жаренным ,иначе и нельзя.
        1. isv000
          isv000 14 августа 2021 13:58
          +3
          Цитата: OrangeBigg
          Потому что с таким "верным" союзником как США,который сам себе на уме если чуть запахнет жаренным ,иначе и нельзя

          Наглядный пример евросоюзу, что может быть и в каких масштабах в случае войны с Россией... laughing
      2. Теренин
        Теренин 14 августа 2021 08:58
        +4
        Цитата: Егоза
        Зачем немцам эта головная боль, когда США уже оттуда смылись?

        Что значит головная боль? request Они же по утверждению своего правительства
        больше говорили о рытье колодцев и строительстве школ для афганских девочек.

        По сути, этих немецких благодетелей на руках должны носить.
    3. ПиК
      ПиК 14 августа 2021 09:07
      -1
      Цитата: OrangeBigg
      Это называется НАТО на фиг с пляжа.


      Другая насущная установка : - Бабушку Меркель вернуть на пляж !

      1. OrangeBigg
        OrangeBigg 14 августа 2021 09:16
        0
        А то в своё время выгнали её с насиженного законного места на пляже и вот что из этого получилось.
    4. Бережливый
      Бережливый 14 августа 2021 10:10
      0
      Пепла немцам не прислать, а то посыпать голову такими темпами скоро будет нечем???
      1. isv000
        isv000 14 августа 2021 13:53
        0
        Цитата: Бережливый
        Пепла немцам не прислать, а то посыпать голову такими темпами скоро будет нечем???

        Если только из Хатыни, или Освенцима... am
    5. isv000
      isv000 14 августа 2021 13:52
      0
      Цитата: OrangeBigg
      Это называется НАТО на фиг с пляжа.

      good laughing drinks
    6. Andobor
      Andobor 14 августа 2021 18:53
      0
      Цитата: OrangeBigg
      Афганистан - это наш «Вьетнам»

      Домой на вертолете с крыши посольства.
  2. knn54
    knn54 14 августа 2021 08:21
    +4
    -"Я сомневаюсь, что Вьетнам сегодня был бы столь развитым, если бы американские войска тогда не покинули страну.".
    Лучше и не скажешь.
    1. Кронос
      Кронос 14 августа 2021 08:25
      -7
      Тема Северной Кореи ,Германии и Японии не раскрыта. Или это другое.
      1. Володин
        Володин 14 августа 2021 08:29
        +6
        Цитата: Кронос
        Тема Северной Кореи ,Германии и Японии не раскрыта. Или это другое.

        Так тогда и тему Ирака, Косово надо раскрыть, не правда ли...
        1. ПиК
          ПиК 14 августа 2021 09:16
          +1
          Немецкий обозреватель: Афганистан - это наш «Вьетнам»

          Кто же спорит ? request

          Это ваш КОЛЛЕКТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОИГРЫШ , поражение , как в военном , так и в политическом плане.
  3. aleks neym_2
    aleks neym_2 14 августа 2021 08:25
    +3
    Ну что ж, на ошибках учатся. Есть хороший совет для начинающих думать мозгами (если начинают они начинают зарождаться) - не лезьте со своим уставом в чужой монастырь, иначе по шапке получишь...
  4. prior
    prior 14 августа 2021 08:27
    +4
    Нет Позенер.
    Не только Афганистан ваш "Вьетнам", вся ваша колониальная международная политика - это тоже сплошной "Вьетнам", за который вам ещё предстоит ответить.
    Готовьтесь.....
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg 14 августа 2021 08:56
      0
      Кажись не все успели убежать.
      Тем не менее, на данный момент, в Кабуле и его окрестностях находятся до 5 тыс. военнослужащих НАТО, включая США, Великобританию и пр.. Они, фактически, оказались зажаты, так как если в течение нескольких часов талибам удастся подступить к Кабулу на расстояние 10-15 километров, самолёты, способные эвакуировать военный контингент Альянса, уже не смогут уйти от ПЗРК боевиков.


      . 20 тыс. талибов начали штурм столицы Афганистана.

      Террористы движения «Талибан» (террористическое движение, запрещённое в РФ – прим. ред.) начали штурм Кабула. За последние 12 часов боевикам удалось продвинуться примерно на 10 километров и теперь до афганской столицы осталось всего лишь около 30 километров. Это вполне позволяет террористам использовать артиллерию, ранее захваченную как у американской, так и у афганской армии.

      https://avia.pro/news/okolo-20-tys-talibov-gotovyatsya-k-shturmu-kabula-v-kotorom-zazhaty-do-5-tys-voennosluzhashchih
      1. DenVB
        DenVB 14 августа 2021 10:30
        0
        Цитата: OrangeBigg
        самолёты, способные эвакуировать военный контингент Альянса, уже не смогут уйти от ПЗРК боевиков.

        Нет у них ПЗРК. Да и не будут они стрелять по этим самолетам. Им нужно, чтобы западные войска убрались из страны побыстрее. Препятствовать их бегству талибам совершенно ни к чему. Вот если кто не успеет удрать и попадется в руки талибам - тому может не поздоровиться. Хотя лидеры Талибана и не хотят ссориться с внешним миром, но рядовые боевики могут на эти высокие соображения наплевать.
  5. Split
    Split 14 августа 2021 08:29
    +3
    Не я один прочитал вначале позднер? lol
  6. К-50
    К-50 14 августа 2021 08:32
    +1
    Немецкий обозреватель: Афганистан - это наш «Вьетнам»

    А кто вас просил туда лезти? belay
    Демократию устанавливали? Ну так хлебайте полной ложкой, не обляпайтесь!
    Бегаете за хозяином как шавки, так ещё и удивляетесь, когда вам под хвост пинают! lol
  7. kytx
    kytx 14 августа 2021 08:33
    +2
    "Таким образом, Позенер в некотором плане решил отождествить талибов* с коммунистами. Видимо, для западного обывателя так более понятна угроза…"

    Ну для жителей Азии так и есть. талибы (запрещены в РФ) суть некая социальная справедливость. Западному обывателю что комми что талибы чужды.
    Хотя неее вру, комми ближе fellow
  8. cniza
    cniza 14 августа 2021 08:43
    +3
    В итоге в плане демократии в Афганистане за 20 лет не поменялось ничего, и афганцы зачастую больше симпатизируют талибам*, чем тем, кто их пытался «поставить на путь демократии».


    А почему ? вы пробовали ответить себе на этот вопрос ?... - не надо людей учить жить , ведь это так просто..
    1. Теренин
      Теренин 14 августа 2021 09:03
      +3
      Цитата: cniza
      В итоге в плане демократии в Афганистане за 20 лет не поменялось ничего, и афганцы зачастую больше симпатизируют талибам*, чем тем, кто их пытался «поставить на путь демократии».


      А почему ? вы пробовали ответить себе на этот вопрос ?... - не надо людей учить жить , ведь это так просто..

      А, они и не учат, они этим прикрываются создавая в странах хаос имея с этого свои дивиденды.

      hi Приветствую, Витя. С Медовым Спасом!
      1. cniza
        cniza 14 августа 2021 12:02
        +2
        Доброго времени! hi
        Взаимно drinks
        Люди сами разберутся как жить и с кем дружить...
    2. Sergej1972
      Sergej1972 14 августа 2021 09:33
      0
      Общался с афганскими студентами, по национальности таджиками. Они "Талибан" ненавидят.
  9. Олег Авиатор
    Олег Авиатор 14 августа 2021 08:50
    +2
    Да нет).... До Вьетнама вам далеко. Там америкосам знатно просраться дали.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский 14 августа 2021 09:01
      +3
      В Афгане матрасникам тоже дали просраться.ОКСА в свои годы контролировал практически 85 процентов территории страны.Эти же сидели как крысы по базам - и все.Плюс сейчас старику Байдену надо будет объяснять куда делась куча бабла вложенная янкесами за два десятка лет в " демократию".
      1. Арон Заави
        Арон Заави 14 августа 2021 09:49
        -1
        Цитата: Андрей Чижевский
        В Афгане матрасникам тоже дали просраться.ОКСА в свои годы контролировал практически 85 процентов территории страны.Эти же сидели как крысы по базам - и все.Плюс сейчас старику Байдену надо будет объяснять куда делась куча бабла вложенная янкесами за два десятка лет в " демократию".

        А в США они и вернулись. Зарплаты военным, заказы ВПК, заказы гражданским подрчдчикам и т/д. Думаю непосредственно до афганцев дошло не больше 10% от озвученного триллиона.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 14 августа 2021 11:17
          +2

          Арон Заави (Арон)
          Сегодня, 09:49

          ...А в США они и вернулись. Зарплаты военным, заказы ВПК, заказы гражданским подрчдчикам и т/д. Думаю непосредственно до афганцев дошло не больше 10% от озвученного триллиона.
          Это на каком калькуляторе ты посчитал? laughing , поделись уж со всеми. Или тебе сообщили из бухгалтерии пентагона? laughing Или как всегда, пальцем в небо! tongue
          пи.си. а чего не 1, 2, 3,4, 5 процента? tongue и т.д. ЦифИрек вообще то много! wassat
          1. Арон Заави
            Арон Заави 14 августа 2021 12:36
            -2
            Цитата: a.s.zzz888

            Арон Заави (Арон)
            Сегодня, 09:49

            ...А в США они и вернулись. Зарплаты военным, заказы ВПК, заказы гражданским подрчдчикам и т/д. Думаю непосредственно до афганцев дошло не больше 10% от озвученного триллиона.
            Это на каком калькуляторе ты посчитал? laughing , поделись уж со всеми. Или тебе сообщили из бухгалтерии пентагона? laughing Или как всегда, пальцем в небо! tongue
            пи.си. а чего не 1, 2, 3,4, 5 процента? tongue и т.д. ЦифИрек вообще то много! wassat

            На американском. А цифирки не считай. Не твое это. tongue
            1. a.s.zzz888
              a.s.zzz888 14 августа 2021 15:42
              0

              Арон Заави (Арон)
              Сегодня, 12:36
              а американском. А цифирки не считай. Не твое это. tongue
              таки откуда дрови...циферки? laughing Ась? Палец с неба вытащил? laughing Чего с темы съезжаешь?
              пи.си. вбросы ляпать - это твоё! fool tongue fool wassat
              1. Арон Заави
                Арон Заави 14 августа 2021 16:26
                -1
                Цитата: a.s.zzz888
                Чего с темы съезжаешь?
                пи.си. вбросы ляпать - это твоё! fool tongue fool wassat

                Блин, ты пресс-конференцию Байдена слушал ? request
                1. a.s.zzz888
                  a.s.zzz888 Вчера, 02:18
                  0

                  Арон Заави (Арон)
                  Вчера, 16:26
                  Думаю непосредственно до афганцев дошло не больше 10% от озвученного триллиона.


                  Блин, ты пресс-конференцию Байдена слушал ?

                  так ты плагиатом занимаешься !
                  Плагиат – это неэтичная практика использования слов или идей (запланированного или случайного) другого автора/

                  А почему тебе было не заявить что это слова Байдена, а не твоя "задумка"? wassat
                  Ну, да ладно - это твои проблемы. Ну а так, к тебе у меня отношение - как к обычному форумчанину сайта ВО.
        2. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский 14 августа 2021 13:19
          0
          Что вернулось - а что и нет.Война это хорошие расходы .А прибыль от войны пошла не в карман обывателю.Я уже молчу о невозвратных потерях - в людях и технике.Но дело не в этом- а в том что "демократизаторы" ( в первую очередь янки) реально обосрались.Ну аж пристегнутые к ним " союзники" из бундесвера или бритты тем паче.
          1. Арон Заави
            Арон Заави 14 августа 2021 13:35
            -1
            Цитата: Андрей Чижевский
            Что вернулось - а что и нет.Война это хорошие расходы .А прибыль от войны пошла не в карман обывателю.Я уже молчу о невозвратных потерях - в людях и технике.Но дело не в этом- а в том что "демократизаторы" ( в первую очередь янки) реально обосрались.Ну аж пристегнутые к ним " союзники" из бундесвера или бритты тем паче.

            Ну да обосрались. Ну так подотрутся. Для них это поражение не несет никакой стратегической проблемы. Как в принципе и для их европейских союзников.
            1. Теренин
              Теренин 14 августа 2021 14:19
              +3
              Цитата: Арон Заави
              Ну да обосрались. Ну так подотрутся. Для них это поражение не несет никакой стратегической проблемы. Как в принципе и для их европейских союзников.

              Не скажите winked .
              О стратегических проблемах, для США, пока рано говорить. Европейские союзники это почувствуют быстрее.
              А, вот репутационные проблемы "всемирного пахана" выскакивают даже раньше, чем ваш светоч и хозяин успел, как Вы заметили, обосраться и подтереться wink
              Например, как думаете, кто кого поставил на колени в "джихадистском проекте", великая супер-пупер страна США или движение Талибан (запрещен в РФ)? winked

              пы.сы. Я, лично считаю, что в России эту джихадистскую заразу нужно гасить нещадно.
              1. Арон Заави
                Арон Заави 14 августа 2021 15:15
                -1
                [
                Цитата: Теренин

                Не скажите winked .
                О стратегических проблемах, для США, пока рано говорить. Европейские союзники это почувствуют быстрее.

                Сомневаюсь. Проблемы впервую очередь почувствуют соседи Афганистана. Там ведь не только Талибы. В союзе с ними действуют узбекские, таджикские и туркменские джихадисты.

                А, вот репутационные проблемы "всемирного пахана" выскакивают даже раньше, чем ваш светоч и хозяин успел, как Вы заметили, обосраться и подтереться wink
                Например, как думаете, кто кого поставил на колени в "джихадистском проекте", великая супер-пупер страна США или движение Талибан (запрещен в РФ)? winked
                ой бросьте. Все понимают, что в Афганистане можно навести порядок только методами Тимурленга или Бабура. Американцы если бы не их внутренние противоречия должны были оставить этот гнойник еще десять назад.
                Что касается колен, то мне кажется вы слишком преувеличиваете значение Афганистана для США и его союзников.
                1. Теренин
                  Теренин Вчера, 09:30
                  +2
                  Цитата: Арон Заави
                  Проблемы впервую очередь почувствуют соседи Афганистана. Там ведь не только Талибы. В союзе с ними действуют узбекские, таджикские и туркменские джихадисты.
                  Так я и говорил, это дело времени. Россия всегда утверждала, что вероятность вторжения очень высока. Вот и посмотрим, как расфуфыренные союзники, в среднеазиатских республиках будут готовы к угрозам со стороны талибов.

                  Цитата: Арон Заави
                  ой бросьте. Все понимают, что в Афганистане можно навести порядок только методами Тимурленга или Бабура.
                  Кто все? Не надо тут хорошую мину при плохой игре. Только ваши хозяева возомнили из себя великих всемирных бабуров и тимурленгов и, как везде
                  Цитата: Арон Заави
                  Ну да обосрались.
                  .

                  Цитата: Арон Заави
                  Американцы если бы не их внутренние противоречия должны были оставить этот гнойник еще десять назад.
                  Если бы у бабушки были я... она была бы...
                  Не Израиль ли, как наивное дитя, из кожи лез, доказывая всем до посинения, что США своим долгосрочным военным присутствием в Афганистане будет влиять на региональные процессы, например, противодействие Ирану.
                  Только у амеров была одна основная (кроме торговли оружием) причина долгого нахождения в Афганистане, это - наркотическое сырье высшего качества в объемах, которые Сицилии и Колумбии, вместе взятым, и не снились.
                  Кстати, Арон Вы, как всегда наверное понятия не имеете, belay что Израиль, как подельник преступных действий США хранит часть этого вооружения у себя. Недаром в своих морских портах введен оранжевый уровень антитеррористической безопасности, практически предвоенное состояние.

                  А, о возвращении талибов к власти, при уходе США, уже лет 10, как не говорил только младенец.
            2. Андрей Чижевский
              Андрей Чижевский 14 августа 2021 14:50
              +2
              Для Штатов проблема есть.И стратегическая Гегемония их - тю-тю..Лапкой машет.А за Европы всякие - у них УЖЕ проблемы.Лет через 30 - ть на улицах городов европейских только фарси или арабский будешь слышать.Выдохлись потомки крестоносцев и конкистадоров. -Дотолейрантились.
        3. Теренин
          Теренин 14 августа 2021 13:31
          +3
          Цитата: Арон Заави
          А в США они и вернулись.

          Для вас весь мир, это одно сплошное США.
          1. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 14 августа 2021 15:45
            +1

            Теренин (Геннадий)
            Сегодня, 13:31
            НОВЫЙ

            +2
            Цитата: Арон Заави
            А в США они и вернулись.

            Для вас весь мир, это одно сплошное США
            Вот он за мерикатосов тут и стелется! laughing Вдруг заметят, и на повышение? wassat Будет старшим по методичкам в группе из оттуда. laughing
            1. Арон Заави
              Арон Заави 14 августа 2021 16:27
              0
              Цитата: a.s.zzz888

              Вот он за мерикатосов тут и стелется! laughing Вдруг заметят, и на повышение? wassat Будет старшим по методичкам в группе из оттуда. laughing

              А почему мне выступать против американцев? В двух словах?
              1. a.s.zzz888
                a.s.zzz888 Вчера, 02:26
                +1

                Арон Заави (Арон)
                Вчера, 16:27
                НОВЫЙ

                0
                Цитата: a.s.zzz888

                Вот он за мерикатосов тут и стелется! laughing Вдруг заметят, и на повышение? wassat Будет старшим по методичкам в группе из оттуда. laughing

                А почему мне выступать против американцев? В двух словах?

                "А мы уйдём на север, а мы уйдём на север,..." Редьярд Киплинг «Маугли»

                Достаточно, "двух слов"? bully
                1. Арон Заави
                  Арон Заави Вчера, 05:38
                  -2
                  Цитата: a.s.zzz888

                  Арон Заави (Арон)
                  Вчера, 16:27
                  НОВЫЙ

                  0
                  Цитата: a.s.zzz888

                  Вот он за мерикатосов тут и стелется! laughing Вдруг заметят, и на повышение? wassat Будет старшим по методичкам в группе из оттуда. laughing

                  А почему мне выступать против американцев? В двух словах?

                  "А мы уйдём на север, а мы уйдём на север,..." Редьярд Киплинг «Маугли»

                  Достаточно, "двух слов"? bully

                  "Интеллектуал".
              2. AVA77
                AVA77 Вчера, 11:17
                +1
                Согласен,против американцев выступать не кошерно,гешефта не будет.
  10. tihonmarine
    tihonmarine 14 августа 2021 09:39
    0
    В нашем правительстве не хотели ничего слышать о применении вооружённых сил, а больше говорили о рытье колодцев и строительстве школ для афганских девочек.

    Колодцы так и не вырыли, школ для девочек не построили, зато разрушили все до основания.
  11. fif21
    fif21 14 августа 2021 10:10
    +1
    Союзники США в Афганской войне , просто мясо выполняющее указания хозяина. Кроме наказания Бен Ладана, у США был еще и план создания плацдарма в Афганистане. Очень удобное геостратегическое положение( но оказалось очень неспокойным). Пугая мир талибами , США хотели бы заиметь свои базы в Средней Азии, в бывших республиках СССР ( но их туда не пустили). Марионеточное правительство Афганистана не способно оказать адекватный отпор талибану . Пентагон срочно перебрасывает в Афган 3 тысячи штыков . Похоже планы США, на закрепление их позиций в Средней Азии рушатся. Но партия еще не закончена. hi
  12. Простой
    Простой 14 августа 2021 10:30
    0
    По телеканалу ARTE на этой неделе началась трансляция дукументального
    фильма "Vietnam", состоящих из девяти подсерий.
    Все фильмы в данный момент доступны на:
    https://www.arte.tv/de/videos/RC-015017/vietnam/

    Представлен на французком и немецком языках.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 10:43
    0
    Немецкие эксперты пишут о том, что происходящего в Афганистане сейчас власти то ли не предполагали, то ли делали вид, что не могут такого развития событий спрогнозировать.

    Просто интересно, неужели до Европы никак не дойдёт, что, как аукнется...
    Есть предположение, что в результате разрушения цивилизации останутся самые неприхотливые к быту народы. Вся эта «шушера» с серебряными ложками в заднице, с золотыми вилками в руках просто сдохнет без электричества, не говоря про воду и продуктовые полуфабрикаты. Некоторым, чтобы почувствовать апокалипсис, достаточно не давать туалетную бумагу...
    Что европейская цивилизация предложила афганцам, чтобы те их послушали?
    1. voyaka uh
      voyaka uh 14 августа 2021 11:48
      +1
      "Есть предположение, что в результате разрушения цивилизации останутся самые неприхотливые к быту народы"///
      ----
      Есть и обратное предположение, что выживут народы, владеющие интенсивным и разнообразным
      сельским хозяйством, не зависящим от засухи, наводнений, заморозков на почве,
      нашествий насекомых и т.д.

      Как бы ни был народ неприхотлив к быту, неурожай картофеля, ржи пару лет
      - все: голод/вымирание.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 14 августа 2021 11:57
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Есть и обратное предположение, что выживут народы, владеющие интенсивным и разнообразным...

        Не разделяю его. В отсутствие источников энергии и промышленных технологий орудием в сельском хозяйстве станет палка-копалка...
        1. voyaka uh
          voyaka uh 14 августа 2021 12:07
          -1
          Палкой-копалкой в лесу/степи много не накопаешь, если не посадил
          семена, или если посадил, но они вымерзли/засохли/сгнили.
          С палкой-копалкой неизбежен голод, где выживут единицы из сотен тысяч
          (те, кто начнет заниматься каннибализмом).

          К самому примитивному быту пустыни отлично готовы народы Сахары и южнее.
          Но они вымирают от голода сотнями тысяч при малейших климатических сдвигах.
          И никакое доскональное знание пустыни (леса, степи ) не поможет.
  14. vizir
    vizir 14 августа 2021 14:09
    0
    А при чём здесь вообще Германия, американцы захотели, зашли в Афганистан, расхотели теперь выходят. А немцы если против пусть остаются, нечего сопли пускать.