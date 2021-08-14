В немецкой прессе буквально ежедневно выходят статьи, пропитанные критикой в отношении миссии объединённых сил в Афганистане. Немецкие эксперты пишут о том, что происходящего в Афганистане сейчас власти то ли не предполагали, то ли делали вид, что не могут такого развития событий спрогнозировать.
На страницах крупного немецкого издания Die Zeit обозреватель Алан Позенер сравнивает сегодняшнюю ситуацию в Афганистане с ситуацией во Вьетнаме, когда оттуда выводились американские войска после затяжной войны. По словам Позенера, немецкое руководство в отношении Афганистана повторило все те же ошибки, которое в своё время допустили американцы.
Немецкий обозреватель:
Афганистан – это наш «Вьетнам».
По словам Позенера, отличие, разве что, в том, что сегодня немецкие левые не выходят на улицы и не празднуют побед «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) в Афганистане, как в 1970-е годы праздновали победу коммунистов во Вьетнаме. Таким образом, Позенер в некотором плане решил отождествить талибов* с коммунистами. Видимо, для западного обывателя так более понятна угроза…
Немецкий автор:
Началось всё с того, что Джордж Буш захотел наказать «Талибан» и «Аль-Каиду»* за то, что они используют в Афганистане тренировочные лагеря для подготовки боевиков. Он просто хотел выследить Бен Ладена. Но проект наказания превратился в проект освобождения, демократизации. И не в последнюю очередь при участии Германии. В нашем правительстве не хотели ничего слышать о применении вооружённых сил, а больше говорили о рытье колодцев и строительстве школ для афганских девочек.
В итоге в плане демократии в Афганистане за 20 лет не поменялось ничего, и афганцы зачастую больше симпатизируют талибам*, чем тем, кто их пытался «поставить на путь демократии».
Алан Позенер:
Афганистан не перестаёт угрожать западному образу жизни и демократии.
Комментарии немецких читателей:
Вьетнам, Афганистан. Обе войны были ненужными. Обе были обречены на провал.
Случай с Сайгоном не изменил ничего. Так как Южный Вьетнам не был убежищем с точки зрения либерализма и прав человека.
Это недальновидный обзор. Сегодня Вьетнам – бурно развивающееся государство. Рост экономики – 7% в год. Потому что само население этого хочет. Население невероятно трудолюбиво. И изменения должны идти изнутри, а не извне. Я сомневаюсь, что Вьетнам сегодня был бы столь развитым, если бы американские войска тогда не покинули страну.
Напомним, что несколько недель назад Германия полностью вывела свой военный контингент из Афганистана.