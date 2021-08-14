. Немецкий обозреватель: Афганистан - это наш «Вьетнам»

Афганистан – это наш «Вьетнам».

Началось всё с того, что Джордж Буш захотел наказать «Талибан» и «Аль-Каиду»* за то, что они используют в Афганистане тренировочные лагеря для подготовки боевиков. Он просто хотел выследить Бен Ладена. Но проект наказания превратился в проект освобождения, демократизации. И не в последнюю очередь при участии Германии. В нашем правительстве не хотели ничего слышать о применении вооружённых сил, а больше говорили о рытье колодцев и строительстве школ для афганских девочек.

Афганистан не перестаёт угрожать западному образу жизни и демократии.

Вьетнам, Афганистан. Обе войны были ненужными. Обе были обречены на провал.

Случай с Сайгоном не изменил ничего. Так как Южный Вьетнам не был убежищем с точки зрения либерализма и прав человека.

Это недальновидный обзор. Сегодня Вьетнам – бурно развивающееся государство. Рост экономики – 7% в год. Потому что само население этого хочет. Население невероятно трудолюбиво. И изменения должны идти изнутри, а не извне. Я сомневаюсь, что Вьетнам сегодня был бы столь развитым, если бы американские войска тогда не покинули страну.

В немецкой прессе буквально ежедневно выходят статьи, пропитанные критикой в отношении миссии объединённых сил в Афганистане. Немецкие эксперты пишут о том, что происходящего в Афганистане сейчас власти то ли не предполагали, то ли делали вид, что не могут такого развития событий спрогнозировать.На страницах крупного немецкого издания Die Zeit обозреватель Алан Позенер сравнивает сегодняшнюю ситуацию в Афганистане с ситуацией во Вьетнаме, когда оттуда выводились американские войска после затяжной войны. По словам Позенера, немецкое руководство в отношении Афганистана повторило все те же ошибки, которое в своё время допустили американцы.Немецкий обозреватель:По словам Позенера, отличие, разве что, в том, что сегодня немецкие левые не выходят на улицы и не празднуют побед «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) в Афганистане, как в 1970-е годы праздновали победу коммунистов во Вьетнаме. Таким образом, Позенер в некотором плане решил отождествить талибов* с коммунистами. Видимо, для западного обывателя так более понятна угроза…Немецкий автор:В итоге в плане демократии в Афганистане за 20 лет не поменялось ничего, и афганцы зачастую больше симпатизируют талибам*, чем тем, кто их пытался «поставить на путь демократии».Алан Позенер:Комментарии немецких читателей:Напомним, что несколько недель назад Германия полностью вывела свой военный контингент из Афганистана.