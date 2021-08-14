ВСУ демонстративно перебросили 203-мм САУ «Пион» к линии разграничения на Донбассе

Украинская армия осуществила мероприятия по переброске тяжёлой артиллерии к линии разграничения. Причём сделано это было демонстративно, о чём пишет даже украинская пресса.
В сводках говорится, что военнослужащие 43-й отдельной артбригады, носящей имя гетмана Тараса Трясила, выполнили переброску самоходных артиллерийских установок «Пион» в район выполнения операции объединённых сил (ООС).
Украинский журналист Тарас Хортица пишет о том, что обычно САУ вооружённых сил Украины в районе линии разграничения на Донбассе в объекты фото- и видеокамер попадают редко. На этот раз украинские войска осуществляли переброску открыто. В этой связи в украинских СМИ это расценивается как «акция по демонстрации силы».
Важно напомнить, что на основании Минских соглашений тяжёлые вооружения должны быть отведены от линии соприкосновения сторон. Таким образом, переброска 203-мм САУ «Пион» ВСУ является демонстрацией не столько силы, сколько нарушения тех договорённостей, обязательства в рамках которых на себя взяла сама Украины. В свою очередь это лишний раз свидетельствует о полной недоговороспособности Украины как государства.
На сегодняшний день в район линии разграничения ВСУ перебросили по меньшей мере четыре самоходных артиллерийских установки «Пион». Отмечено, что крупнокалиберные самоходки расположены «близ линии фронта для необходимости поддержки пехотных подразделений в случае обострения ситуации и возобновления боевых действий». Анализируя это заявление, можно сделать вывод о том, что командование ВСУ продолжает рассчитывать на возможность осуществления наступательной операции, так как сложно назвать САУ «Пион» оружием оборонительного плана, при учёте ещё и слов о «поддержке пехоты».