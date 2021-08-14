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ВСУ демонстративно перебросили 203-мм САУ «Пион» к линии разграничения на Донбассе

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Украинская армия осуществила мероприятия по переброске тяжёлой артиллерии к линии разграничения. Причём сделано это было демонстративно, о чём пишет даже украинская пресса.


В сводках говорится, что военнослужащие 43-й отдельной артбригады, носящей имя гетмана Тараса Трясила, выполнили переброску самоходных артиллерийских установок «Пион» в район выполнения операции объединённых сил (ООС).

Украинский журналист Тарас Хортица пишет о том, что обычно САУ вооружённых сил Украины в районе линии разграничения на Донбассе в объекты фото- и видеокамер попадают редко. На этот раз украинские войска осуществляли переброску открыто. В этой связи в украинских СМИ это расценивается как «акция по демонстрации силы».

Важно напомнить, что на основании Минских соглашений тяжёлые вооружения должны быть отведены от линии соприкосновения сторон. Таким образом, переброска 203-мм САУ «Пион» ВСУ является демонстрацией не столько силы, сколько нарушения тех договорённостей, обязательства в рамках которых на себя взяла сама Украины. В свою очередь это лишний раз свидетельствует о полной недоговороспособности Украины как государства.

На сегодняшний день в район линии разграничения ВСУ перебросили по меньшей мере четыре самоходных артиллерийских установки «Пион». Отмечено, что крупнокалиберные самоходки расположены «близ линии фронта для необходимости поддержки пехотных подразделений в случае обострения ситуации и возобновления боевых действий». Анализируя это заявление, можно сделать вывод о том, что командование ВСУ продолжает рассчитывать на возможность осуществления наступательной операции, так как сложно назвать САУ «Пион» оружием оборонительного плана, при учёте ещё и слов о «поддержке пехоты».
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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104 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПиК
    ПиК 14 августа 2021 08:55
    +17
    На сегодняшний день в район линии разграничения ВСУ перебросили по меньшей мере четыре самоходных артиллерийских установки «Пион».


    Пусть сразу мелом их обсыпят yes

    1. OrangeBigg
      OrangeBigg 14 августа 2021 08:58
      +32
      Демонстративно уничтожить эти 4 Пиона.
      1. prior
        prior 14 августа 2021 09:12
        +23
        Абсолютно согласен.
        Уничтожить показательно с официальным предупреждением, как экзистенциальную угрозу, как прямое доказательство нарушения Минских соглашений.
        И пусть весь мир подождёт, пока "русский царь удит рыбу".
        Если конечно у России есть царь, а у царя есть воля....
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе 14 августа 2021 09:50
          0
          Цитата: prior
          Уничтожить

          Ну так они всей шайкой американо-европейской от нас этого уж который год и добиваются, чтоб мы в войну наконец вступили.
          А наш "царь" всё никак не ведётся на их провокации.
          1. frruc
            frruc 14 августа 2021 14:35
            +1
            Может это и правильно. Пусть сами себя дергают, готовятся, делают схроны с салом. Может еще и в землянки переедут. Дальность стрельбы "Пион" до 47 км., а это уже угроза нашей территории. В ответ их "Пионам" на нашей стороне, думаю, стоит что-нибудь по-существеннее, что может быстро привести в чувство их збройні сили и політдебілов.
          2. Mole
            Mole 14 августа 2021 19:43
            -2
            Цитата: Пиджак в запасе

            Ну так они всей шайкой американо-европейской от нас этого уж который год и добиваются, чтоб мы в войну наконец вступили.
            А наш "царь" всё никак не ведётся на их провокации.

            Удобное оправдание!
        2. Tochilka
          Tochilka 14 августа 2021 10:22
          -13
          Царя в России нет. Но есть обнуленный гарант подправленной конституции. Воли тоже нет. Потому что есть много чего интересного и полезного за кордоном. Родственники например.
          1. URAL72
            URAL72 14 августа 2021 10:59
            +23
            есть обнуленный гарант подправленной конституции. Воли тоже нет. Потому что есть много чего интересного и полезного за кордоном. Родственники например."

            Это вы о дочерях Путина? Так они давно в России. Более того,- в политику не лезут, должности не занимают. Живут себе своим простым бабским счастьем. А вам главное лаять на слона. Инстинкт, понимаю. Или все же 30 сребреников?
            А за кордоном действительно много чего есть: Сирия, Иран, Венесуэла, СП-2, С-400 и Су-35 и т.д., список длинный. Говорите воли нет? Балабол.
            1. Tochilka
              Tochilka 14 августа 2021 13:07
              -11
              речь не только о них. там полно других родственников других околовластных. счета, недвижимость. А почему они еще не вычищены из власти?
              1. URAL72
                URAL72 14 августа 2021 13:38
                +6
                А причем здесь гарант? Это работа других служб и людей, ибо гарант подписал закон о запрете чиновникам иметь недвижимость и счета за рубежом. Он вас услышал и сделал как вы просили. Так что же вы продолжаете попытки укусить его за пятку,- подло, сзади, изподишка? Напишите открытое послание президенту, укажите свою фамилию и претензии. А будоражить неокрепшие умы в интернете, спрятавшись с клавиатурой под диваном,- подло.
                1. Tochilka
                  Tochilka 14 августа 2021 13:43
                  -4
                  кусать его мне незачем. он в другом, своем паралельном мире живет.
              2. frruc
                frruc 14 августа 2021 14:40
                +5
                Вы огласите весь список, у кого и сколько. А бла-бла-бла это не аргумент.
        3. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 14 августа 2021 11:10
          0

          prior (Влад)
          Сегодня, 09:12
          НОВЫЙ

          +10
          Абсолютно согласен.
          Уничтожить показательно с официальным предупреждением, как экзистенциальную угрозу, как прямое доказательство нарушения Минских соглашений.
          И пусть весь мир подождёт, пока "русский царь удит рыбу".
          Если конечно у России есть царь, а у царя есть воля....
          А заодно и слепоглухонемым объявить (ОБСЕ). wink
        4. abrakadabre
          abrakadabre 14 августа 2021 11:26
          +6
          Тоже полностью согласен. Причем предупредить об атаке и уничтожить, даже если спешно начнут отводить обратно вглубь территории хоть до Львова.
      2. URAL72
        URAL72 14 августа 2021 10:54
        +6
        Демонстративно уничтожить эти 4 Пиона."

        Успокойтесь, Бонапарт. Есть специально обученные люди, они и будут думать что делать.
        1. kutuz
          kutuz 14 августа 2021 13:17
          -2
          "Демонстративно уничтожить эти 4 Пиона" - кто уничтожать будет? Вы с дивана?
      3. isv000
        isv000 14 августа 2021 11:26
        +7
        Цитата: OrangeBigg
        Демонстративно уничтожить эти 4 Пиона.

        До тех пор пока в ЛДНР не начнут отвечать высокоточно, с уничтожением носителей, укропы так и будут демонстрировать свою волю к самоуничтожению...
        1. Грица
          Грица 14 августа 2021 13:39
          +2
          Цитата: isv000
          До тех пор пока в ЛДНР не начнут отвечать высокоточно, с уничтожением носителей, укропы так и будут демонстрировать свою волю к самоуничтожению

          Руководству ЛДНР другие люди команды дают. Поэтому, пока дядя Вова не скажет "фас", никто в сторону этих "Пионов" даже из рогатки не выстрелит
      4. bobba94
        bobba94 14 августа 2021 11:52
        0
        Уничтожать нельзя. Уничтожение музейных артефактов называется вандализмом...
      5. ТермиНахТер
        ТермиНахТер 14 августа 2021 12:49
        +1
        Зачем спешить? Местонахождения известно - один залп "урагана" и в бандерлянде опять будуть стоять на коленях, плакать и кричать "сала хэроям"))))
      6. frruc
        frruc 14 августа 2021 14:21
        0
        В свою очередь это лишний раз свидетельствует о полной недоговороспособности Украины как государства.

        Не понимаю, о чем можно договариваться с этими дебилоидами (нынешней властью), они все договоры воспринимают как слабость и понимают язык огненных котлов. Хероям слава ! hi
      7. Alex Justice
        Alex Justice 14 августа 2021 18:22
        +1
        Евреи так бы и сделали.
      8. Бшкаус
        Бшкаус 14 августа 2021 20:38
        0
        Демонстративно уничтожить эти 4 Пиона.

        Ну так уничтожти, кто мешает? Не все так просто, как вам уажется
      9. alch3mist
        alch3mist 14 августа 2021 22:42
        -1
        Демонстративно уничтожить эти 4 Пиона.

        Вот странно, вроде по какому-то давнему договору по обычным вооружениям пионов вообще не должно было в Европе остаться.
    2. Егоза
      Егоза 14 августа 2021 08:58
      +2
      Цитата: ПиК

      Пусть сразу мелом их обсыпят

      Ой! Один, который на Олимпиаде стал Одна, тоже мускулами играла, только вот продула в чистую. Тут будет также
      1. ПиК
        ПиК 14 августа 2021 09:00
        +4
        Цитата: Егоза
        Ой! Один, который на Олимпиаде стал Одна, тоже мускулами играла, только вот продула в чистую.


        Ой! Что спорт с людьми делает lol ...
        1. Gato
          Gato 14 августа 2021 09:08
          +4
          Ой! Что спорт с людьми делает  ...

          Да ладно, это вы еще не видели, что с людьми делает искусство wassat А уж про политику я вообще молчу.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk 14 августа 2021 10:46
        0
        «акция по демонстрации силы»

        Ну да, ну да yes

    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 14 августа 2021 09:05
      +3
      А как поборники дерьмократии реагируют? Помалкивают, ибо в океане воды очень-очень много...
      1. sailor Roman
        sailor Roman 14 августа 2021 13:00
        0
        Так ведь по указанию "поборников" демократии это делается. Или Вы полагаете, что без их разрешения ВС Украины, что-либо делают?
    4. Теренин
      Теренин 14 августа 2021 09:08
      +9
      Цитата: ПиК
      На сегодняшний день в район линии разграничения ВСУ перебросили по меньшей мере четыре самоходных артиллерийских установки «Пион».

      И это за неделю до посещения Украины Меркель fool
      Ну, спасибо, украинские военные за лишнее доказательства приверженности минским соглашения.
    5. knn54
      knn54 14 августа 2021 09:16
      +8
      Гетман Тарас Трясила.
      По происхождению — крымский татарин-Хассан/ Усана. Во время похода казаков с войсками Речи Посполитой на Москву в 1618 году принял крещение и имя Тарас Фёдорович.
      1. ПиК
        ПиК 14 августа 2021 09:26
        0
        Цитата: knn54
        Гетман Тарас Трясила.
        По происхождению — крымский татарин-Хассан/ Усана. Во время похода казаков с войсками Речи Посполитой на Москву в 1618 году принял крещение и имя Тарас Фёдорович.

        Что коссвенно подтверждает слова Путина о том , что мы с малороссами - один народ.Что малороссы ветвь русского народа , по чужому злому умыслу оторванная и направленная в "украинство"...

        Не у нас ли говорят - «Поскреби русского – найдешь татарина» ?

        Хотя само выражение ,пришло к нам из французского языка, и в оригинале звучит так: «Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare». Во Франции поговорка тоже очень популярна, хотя автора её до сих пор точно установить не удалось, крылатая фраза эта приписывалась разным историческим лицам: Жозефу де Местру, Наполеону I, принцу де Линю и т.д.
        1. Александр 3
          Александр 3 14 августа 2021 10:23
          +2
          Не у нас ли говорят - «Поскреби русского – найдешь татарина»-Скоро будет другая поговорка-"поскреби американца и найдёшь негра"
          1. Sergej1972
            Sergej1972 14 августа 2021 11:03
            0
            Так афроамериканцы является составной частью народа "американцы США". Кстати, у большинства афроамериканцев есть примесь белой крови. Они даже внешне отличаются в большинстве своём от афроафриканцев.)
            1. Грица
              Грица 14 августа 2021 13:42
              +4
              Цитата: Sergej1972
              афроафриканцев

              Афроафриканцы - это примерно тоже самое, как славянославяне?
              1. Sergej1972
                Sergej1972 14 августа 2021 14:07
                0
                Это настоящие негры, живущие в Африке.) Я же с иронией пишу. Афроамериканцы негры живущие в США, афробразильцы бразильские негры и т.д. Как по другому назвать негров, живущих в Африке?)
                1. Грица
                  Грица 14 августа 2021 14:12
                  +1
                  Цитата: Sergej1972
                  Как по другому назвать негров, живущих в Африке?

                  Африканские негры.
                  1. sabakina
                    sabakina 14 августа 2021 15:47
                    +2
                    Цитата: Грица
                    Цитата: Sergej1972
                    Как по другому назвать негров, живущих в Африке?

                    Африканские негры.

        2. URAL72
          URAL72 14 августа 2021 10:48
          +2
          «Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare»

          Тартарией наши земли называли задолго до появления татар на них. Так что эта поговорка результат не верного перевода. Спасибо что помогли понять. Кстати она не подтверждается генетическими исследованиями.
          1. Александр Псевдоним
            Александр Псевдоним 14 августа 2021 11:35
            -6
            Многие в России путают и не понимают кто такие татары. Татары есть национальность ( например живут татары в республике Татарстан) и есть татары это одно из монгольских племён. Название тататары одно и то же а суть разная.
        3. Bad_gr
          Bad_gr 14 августа 2021 11:05
          +3
          Цитата: ПиК
          «Поскреби русского – найдешь татарина»

          Что не соответствует истине. Проводились исследования ДНК русских (причём довольно масштабные) - примесь татарской крови была обнаружена только у тех, кто граничил с местами проживания татар. Вот с поляками какая-то общая родня была, с чем вряд ли поляки согласятся.
      2. Наводлом
        Наводлом 14 августа 2021 09:28
        +1
        Мощный был дядька.
        Цитата: knn54
        Во время похода казаков с войсками Речи Посполитой на Москву в 1618 году принял крещение и имя Тарас Фёдорович.

        это, видимо, до своего гетманства у запорожцев
        1. ПиК
          ПиК 14 августа 2021 09:38
          +1
          Цитата: Наводлом

          это, видимо, до своего гетманства у запорожцев

          Само собой , естественно ! yes
          Ведь одним из главных критериев приёма в козацкую ватагу было вероисповедание - крещение в веру православную yes
          1. tihonmarine
            tihonmarine 14 августа 2021 11:05
            0
            Цитата: ПиК
            Ведь одним из главных критериев приёма в козацкую ватагу было вероисповедание - крещение в веру православную

            Как и татарин Гасан Трасса стал,Тарасом Трясило.
    6. Бережливый
      Бережливый 14 августа 2021 10:08
      +6
      Разместить на укро-сайтах объявления "купим САУ Пион, пока они ещё целые " lol так сами всушники их и продадут тут же lol
    7. Маз
      Маз 14 августа 2021 11:40
      +2
      Украина — более 96 единиц 2С7, из них 90 на хранении, по состоянию на 2018 год[23]. если половину не растащили, то нервы могут попортить, масса ОФС 110кг, из них17,8кг это ВВ. есть и кассетные боеприпасы, максималка по дальности от 37 до 47км зависимости от вида боеприпаса.
    8. Ратник-80
      Ратник-80 14 августа 2021 15:12
      +1
      Посмотрел тут интервью клоуна , про то что , те кто не так думает должны ехать в Россию . Он реально там обдолбаный какой-то , такую ахинею несёт , что республики обстреливают доблестных рагулей а они молчат , там бред сумасшедшего , и под видео куча хвалебных отзывов ,зеля мой президент , я им там картину подпортил , пускай кастрюлями позвенят
  2. Комментарий был удален.
  3. Tagan
    Tagan 14 августа 2021 09:05
    +6
    В этой связи в украинских СМИ это расценивается как «акция по демонстрации силы».
    Сплошные демонстраторы и имитаторы. Бандеровцы могут воевать с мирным населением, но не с регулярной армией. Наследственность...
    1. Split
      Split 14 августа 2021 10:31
      +2
      А разве бойцы ДНР и ЛНР были регулярной армией? По сути мирное население, кто-то с опытом, кто-то без. В этом и отличие, бандера воюет за бабки, а не защиту себя и своих семей. А прикрытие идеями - это быстро выветрилось после первых жэ поражений и котлов.... поэтому только и обстреливают из под тишка, т.к. понимают, что по щам снова надают им. У меня друг там воевал, поехал, сейчас под Луганском живет. Много чего рассказывал, 2ю прошел всю, собственно 19 лет назад назадприкрывал и после ранения вытаскивал и перематывал, когда я в отключке был. На ВО он тоже есть, но мы договорились, что ни я, ни он лайки не ставим и не офишируем друг друга. Ну мне в принципе без разницы, а он солдат удачи, после кое-каких событий в 2000м
      1. sabakina
        sabakina 14 августа 2021 16:21
        0
        Цитата: Split
        А разве бойцы ДНР и ЛНР были регулярной армией? По сути мирное население, кто-то с опытом, кто-то без. В этом и отличие, бандера воюет за бабки, а не защиту себя и своих семей. А прикрытие идеями - это быстро выветрилось после первых жэ поражений и котлов.... поэтому только и обстреливают из под тишка, т.к. понимают, что по щам снова надают им. У меня друг там воевал, поехал, сейчас под Луганском живет. Много чего рассказывал, 2ю прошел всю, собственно 19 лет назад назадприкрывал и после ранения вытаскивал и перематывал, когда я в отключке был. На ВО он тоже есть, но мы договорились, что ни я, ни он лайки не ставим и не офишируем друг друга. Ну мне в принципе без разницы, а он солдат удачи, после кое-каких событий в 2000м

        Анатолий, счастья тебе и твоему другу!
    2. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 10:36
      +4
      Цитата: Tagan
      Бандеровцы могут воевать с мирным населением, но не с регулярной армией. Наследственность...

      Сейчас на сайте появятся свидомые минусаторы, и с пеной у рта будут минусовать и доказывать, что бандеровцы могут воевать и с армией.
      Как в песне: "Мы покажем эти русским, как янки умеют воевать, сэр Антонио как это по русски - ештвоюкорень."
  4. Mouse
    Mouse 14 августа 2021 09:14
    +3
    Ретироваться также демонстративно будут? wassat
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 14 августа 2021 09:16
    +2
    Вот не ймется Украине. Так и напрашивается по морде своей рагулячьей получить. Седьмой год ходят, просят. Они доиграются. Видать, забыли котлы. Забыли, как в России прятались от армии ДНР. Их там лечили, кормили. Они вернулись на окраину и как всегда- нагадили. Что за народ то такой? Что за государство? Когда они наконец,поумнеют..
    1. Чеширский
      Чеширский 14 августа 2021 09:40
      +8
      Цитата: Андрей Николаевич
      Что за народ то такой? Что за государство?

      К сожалению это русские, и государство их - отражение России, только в кривом зеркале их представления о реальном мире.
      В примерно таком мы жили в 90-е, и мне их даже немного жаль. С другой стороны при объединении они навсегда останутся как восточные немцы в ФРГ, гражданами второго сорта (в своей голове). Тут все очень сложно, как трудный ребёнок в семье. hi
      1. tihonmarine
        tihonmarine 14 августа 2021 10:32
        +1
        Цитата: Чеширский
        С другой стороны при объединении они навсегда останутся как восточные немцы в ФРГ, гражданами второго сорта (в своей голове). Тут все очень сложно, как трудный ребёнок в семье.

        Были, есть и будут в Германии, "оси" и "веси".
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич 14 августа 2021 12:34
        +2
        Соглашусь с Вами, частично. Но есть одно ,, но,,- очень важное. Мы не сносили памятники, не зиговали и не отказались от памяти своих отцов и дедов.
        1. Чеширский
          Чеширский 14 августа 2021 13:03
          +1
          Цитата: Андрей Николаевич
          Мы не сносили памятники, не зиговали и не отказались от памяти своих отцов и дедов.

          Я об этом и писал, просто не перечислял их "перемоги". Даже если к ним придёт прозрение, желание общего будущего, во что пока верится с трудом, они останутся предателями всего русского, и отмываться придётся долго, их детям и правнукам. Интересно, как они сами себе это преподнесут ?
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич 14 августа 2021 13:54
            +1
            Чеширский, вот тут мы с Вами- полностью- единомышленники. Майдан, снос памятников, зигование- ляжет позором на несколько поколений украинцев,вперёд. Я уж не говорю об " счастье" граждан незалежной- мыть чужие унитазы и выполнять другую грязную работу.
            Касаемо " воссоединения" не думаю,что в этом есть необходимость,экономическая. Так как как заметил Ростислав Ищенко ( очень уважаю его мнения) все экономические трудности присоедененных территорий лягут на плечи, наших налогоплательщиков.
            Дополню о позоре майдана: как то случайно, на одном историческом сайте прочел очень поучительно информацию- 18 марта ( не помню год) Петром Великим, был издан указ запрещающий подданным Российской империи, под угрозой наказания, унижать и всячески попрекать украинцев- предательством гетмана Мазепы. Следовательно, указ был основан не на пустом месте. Гонения и унижения все же имели место быть. Заметьте, при Петре Великом не было СМИ и ТВ.... С учётом современных реалей уверен, что что то подобное будет со временем и у нас но на более высоком, культурном уровне. Остаётся только надеяться в доброту и мудрость нашего многонационального народа. Что в течении твсячелетий этот народ,доказывал. Как то пафосно изложил, но ОТ ДУШИ.
            1. Чеширский
              Чеширский 14 августа 2021 14:33
              +1
              Спасибо, с Вами во всем согласен. Про указ Петра не знал, интересно. Только по объединению я считаю экономической выгодой не измерить возврат русских земель, тут другая цель.
              Доброго Вам дня.
              hi
        2. vl903
          vl903 14 августа 2021 13:13
          0
          оглянитесь- половина молодежи за АУЕ, за навального, мечтает свалить в США, Израиль, Австралию. поставте нам такое же правительство как на украине и украинские бандеровцы будут плакать от зависти, а через 30лет сами США вздрогнут от зверств внутри РФ....нельзя нам самоуспокаиваться, надо заниматься воспитанием молодежи.
          1. Вл-р Ал-в
            Вл-р Ал-в Вчера, 16:06
            0
            "...оглянитесь- половина молодежи за АУЕ, за навального, мечтает свалить в США, Израиль, Австралию..."
            Нельзя ли предоставить реальную статистику, а не пустое "бла-бла-бла" про "половину мечтающих свалить за бугор и разных навальновцев"??? Судя по активности на митингах, их численность составляет не более 2-5 процентов.
            1. vl903
              vl903 Вчера, 16:30
              0
              я обычный диванный зритель, поэтому это изначально мое субъективное мнение. основано на впечатлениях о друзьях детей и официальных новостях. официальной статиской прошу не смешить. я думаю что патриотичной можно назвать как раз процентов 5 молодежи. 50 нейтральная. 45 это потенциальные уголовники, навальнята, эмигранты. конечно эт субьективно. и судя по новостям соотношение уголовников, эмигрантов и т.п. разное от региона
    2. Комментарий был удален.
    3. isv000
      isv000 14 августа 2021 11:36
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Вот не ймется Украине.

      Для украины пошел обратный отсчёт. Что то мне подсказывает что не зря баба Меркель приезжает в Кукуев, предварительно(!) заехав в Москву. По моему мы на пороге грандиозного дербана... wink
  6. PPD
    PPD 14 августа 2021 09:25
    +3
    ОБСЕ конечно как обычно не возражают.
    И фрау Меркель с Макроном и другими тоже.
    Или не видят?
    К окулисту надо бы.
    Про совесть- вообще как- то глупо говорить.
  7. Split
    Split 14 августа 2021 09:34
    +1
    А может нам искандерами покататься? good
    1. ПиК
      ПиК 14 августа 2021 09:52
      +3
      Цитата: Split
      А может нам искандерами покататься? good

      Лучше полетать ими yes
      1. Split
        Split 14 августа 2021 09:54
        +1
        Боюсь там не только от пионов love ничего не останется, да и от киева тожэ recourse
        1. ПиК
          ПиК 14 августа 2021 09:58
          +4
          Цитата: Split
          Боюсь там не только от пионов love ничего не останется, да и от киева тожэ


          Не надо бояться no - "Глаза боятся , а руки делают"

          Мы аккуратно , хирургически точно , без ЯБЧ yes
          1. Split
            Split 14 августа 2021 10:07
            0
            Ох уж эти шаловливые ручки, обычно такие повышают серотанин в крови... laughing
            1. ПиК
              ПиК 14 августа 2021 10:10
              0
              Цитата: Split
              Ох уж эти шаловливые ручки, обычно такие повышают серотанин в крови...


              А БЕЗ таких ручек , повышается риск наличия коричневоштанина...
    2. isv000
      isv000 14 августа 2021 11:38
      +1
      Цитата: Split
      А может нам искандерами покататься?

      Внимание! Бесплатные туры с полным пансионом! Отправка по мере формирования танковых батальонов! laughing
    3. abrakadabre
      abrakadabre 14 августа 2021 11:54
      +2
      А может нам искандерами покататься?
      Не покататься, а стрельнуть по Пионам. С официальным заявлением об исполнении гарантий (мы же гаранты Минских соглашений) разведения сторон.
  8. KCA
    KCA 14 августа 2021 09:56
    +3
    СУО на "Пионах" у ВСУ так и осталось образца 1975 года, т.е. куда бог пошлёт? Какую смелость надо иметь чтоб их применить, а если залп вдруг накроет граждан России, или украинцы думают что Путин шутки шуткует?
  9. yfast
    yfast 14 августа 2021 10:05
    -4
    Цитата: KCA
    или украинцы думают что Путин шутки шуткует?
    До выборов тихо будет сидеть в Кремле, чтобы не отвлекать народ от исторических обещаний ядра.
    1. isv000
      isv000 14 августа 2021 11:42
      0
      Цитата: yfast
      До выборов тихо будет сидеть в Кремле

      Как раз наоборот может выйти - нет более удачного способа показать всю заботу о гражданах России, как защитить их от военного конфликта... hi
  10. штурм
    штурм 14 августа 2021 10:20
    +2
    На фоне откровенного шестилетнего "соплежуйства" команды Путина в "украинском вопросе" Зеленский может демонстрировать всё что взбредет ему в голову без каких либо проблем и последствий.
  11. tihonmarine
    tihonmarine 14 августа 2021 10:28
    +4
    В сводках говорится, что военнослужащие 43-й отдельной артбригады, носящей имя гетмана Тараса Трясила

    В 1629 году гетманом нереестровых украинских казаков стал некий Тарас Федорович. Тарас Трясило, он же Хассан Тарасса, он же Гассан Трасса являлся крещённым крымским татарином. Крещение он принял в 1618 году, во время похода Речи Посполитой на Москву и прозвал себя Тарасом Федоровичем.
    Вот такие у них "херои".
    1. atalef
      atalef 14 августа 2021 10:35
      -8
      Цитата: tihonmarine
      В 1629 году гетманом нереестровых украинских казаков стал некий Тарас Федорович. Тарас Трясило, он же Хассан Тарасса, он же Гассан Трасса являлся крещённым крымским татарином. Крещение он принял в 1618 году, во время похода Речи Посполитой на Москву и прозвал себя Тарасом Федоровичем.
      Вот такие у них "херои".

      у каждого свои герои
      1. sniperino
        sniperino 14 августа 2021 10:50
        +3
        Цитата: atalef
        у каждого свои герои
        Ваше этноцентричное представление о "своих" задаёт весьма специфический для нашей многонациональной страны угол зрения на это фото и позволяет выразить уверенность в этнической чистоте ваших героев.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 14 августа 2021 11:12
          +3

          sniperino
          Сегодня, 10:50
          НОВЫЙ

          +1
          Цитата: atalef
          у каждого свои герои
          Ваше этноцентричное представление о "своих" задаёт весьма специфический для нашей многонациональной страны угол зрения на это фото и позволяет выразить уверенность в этнической чистоте ваших героев.
          это оно тут пасётся на сайте, чтобы лишний раз ушат помоев вылить на РФ.
          1. atalef
            atalef 14 августа 2021 11:19
            -3
            Цитата: a.s.zzz888
            это оно тут пасётся на сайте, чтобы лишний раз ушат помоев вылить на РФ.

            почему ? Вам что то не нравится в фотографии ?
            может лучше спросите у Влада
            Цитата: tihonmarine
            , он же Гассан Трасса являлся крещённым крымским татарином. Крещение он принял в 1618 году, во время похода Речи Посполитой на Москву и прозвал себя Тарасом Федоровичем.
            Вот такие у них "херои".

            в чем разница ?
          2. atalef
            atalef 14 августа 2021 11:24
            -3
            Цитата: a.s.zzz888
            это оно тут пасётся на сайте

          3. sniperino
            sniperino 14 августа 2021 11:31
            +1
            Цитата: atalef
            у каждого свои герои
            Из цитаты "У каждого времени свои герои" atalef выдёргивает слово "времени", что нивелирует существенные различия между разными героями. Например, героями-современниками и "героями её романа". В этом приоткрывается его помойка.
            1. atalef
              atalef 14 августа 2021 12:02
              -7
              Цитата: sniperino
              Из цитаты "У каждого времени свои герои" atalef выдёргивает слово "времени"

              не понял посыл ? Кадыров он типа вне времени ?
              Или
              Цитата: tihonmarine
              В 1629 году гетманом нереестровых украинских казаков стал некий Тарас Федорович

              или этот вне времени ?
              Какое вообще значение это имеет ?
              1. sniperino
                sniperino 14 августа 2021 12:55
                +4
                Цитата: atalef
                не понял посыл ? Кадыров он типа вне времени ?
                Он - нашего времени. Если бы, к примеру, в мире столько злых евреев желали вашей смерти, сколько злых чеченцев желают Кадырову, а вы бы при этом были у себя премьером или президентом и помогли обеспечить заслон терроризму, мир и благополучие людей, то в Израиле вы бы стали "героем нашего (израильского) времени". Это то, что имел ввиду Лермонтов, и это выше, чем "герой её романа". А герой "типа вне времени" - это аберрация.
        2. atalef
          atalef 14 августа 2021 11:18
          -3
          Цитата: sniperino
          Ваше этноцентричное представление о "своих" задаёт весьма специфический для нашей многонациональной страны угол зрения на это фото и позволяет выразить уверенность в этнической чистоте ваших героев

          нет , я именно это и говорю , что национальная принадлежность или вероисповедание - значения не имеет.
          Цитата: tihonmarine
          Вот такие у них "херои".

          в отличии от Влада - убежденного что принявший христианство татарин - это то - над чем можно только посмеяться.
          1. sniperino
            sniperino 14 августа 2021 12:12
            +3
            Цитата: atalef
            я именно это и говорю , что национальная принадлежность или вероисповедание - значения не имеет
            Опять туман: не имеют значения для чего или для кого. Я бы с этим утверждением согласился, но снова нужно добавить только одно слово:
            национальная принадлежность или вероисповедание - определяющего значения не имеет
            Это справедливо для высокого понятия о героизме. Тем более это справедливо для президента, награждающего героев разных национальностей и вер, делающего с ними фото по протоколу. Фотка с награждением Путиным еврея у вас могла бы вызвать такое же желание "пошутить" (или что это, как не помои)?
          2. vl903
            vl903 14 августа 2021 13:26
            -1
            крымский татарин- это турок который захватил крым в 1400годах. с татарином прошу не путать.( из местных в крыму еще были потомки скифов, потомки горцев(кажется аланы но может путаю) и пришлые несколько тысяч лет назад греки,армяне,евреи
  12. эгссп
    эгссп 14 августа 2021 10:38
    +1
    чем ближе к границе, тем проще уничтожить
  13. паратирон
    паратирон 14 августа 2021 11:21
    0
    Что за государство? Когда они наконец,поумнеют..[/quote]
    Только когда эта щеня незаконнорожденная вымрет, 404
  14. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 11:34
    0
    Опять эти провокации
    Погоняют эти саушки, да и увезут. Только вот моторесурс не вечный.
  15. Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним 14 августа 2021 11:39
    -4
    Для пионов нужны снаряды 203 мм а с ними плохо в Украине. Зато в Украине в этом году начнут массовый выпуск снарядов калибра 152 и 155 мм. Сейчас идут испытания. Новые снаряды полетят в ополчение Лнр и Днр поздней осенью.
  16. svoit
    svoit 14 августа 2021 11:52
    0
    Цитата: Пиджак в запасе
    уж который год и добиваются, чтоб мы в войну наконец вступили.

    Так Россия то тут причем, уничтожены они должны быть УР Ураган Л/ДНР, прицельно, строго по одной штуки на пион, и всё, никакой войны
  17. svoit
    svoit 14 августа 2021 14:10
    -2
    Цитата: PPD
    Про совесть- вообще как- то глупо говорить.

    Вы лучше про нее у России спросите, где санкции? Как поставляли ДТ для танков ВСУ в 2014 так до сих пор и поставляем?
  18. svp67
    svp67 14 августа 2021 14:41
    0
    Интересно каково положение у них с обеспечением 203-мм снарядами
  19. монстрила
    монстрила 14 августа 2021 16:17
    0
    Ну перебросили,и что?Снаряды есть?Пионы обслуживались крайние 30 лет?Молот убивает бандеровцев двойками-тройками.Пион мелочится не будет-он десятками свидомитов будет в ад отправлять !
  20. werke326
    werke326 14 августа 2021 17:49
    0
    Чем они из них стреляют, союза нет уже 30 лет. Запасы боеприпасов, должны уже быть не пригодные для стрельбы. Или мы им поставляли до 14 г. ?
  21. Татьяна Першина
    Татьяна Першина 14 августа 2021 17:59
    +1
    Цитата: Split
    Боюсь там не только от пионов ничего не останется, да и от киева тожэ

    Похоже, всю эту грядку пора перекопать, а не только пионы.
  22. Machnamh
    Machnamh 14 августа 2021 19:05
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    мыть чужие унитазы и выполнять другую грязную работу

    А почему исключительно унитазы ? Может быть унитазы это немного уже и день вчерашний. Вот на днях говорил с одним мужиком, укром так сказать с укрляндии. Работал в Польше три года мастером и начальником участка на производстве. При среднем знании языка польского. Как говорится, кто на что учился. Дела домашние уладит и обратно к пшескам трудится. Уже ж не унитазы драить. И кстати и пенсию украинскую себе работой на ляхов зарабатывает. Не такие и плохие эти условия
  23. Tagan
    Tagan 14 августа 2021 21:06
    0
    Цитата: Split
    А разве бойцы ДНР и ЛНР были регулярной армией? По сути мирное население, кто-то с опытом, кто-то без. В этом и отличие, бандера воюет за бабки, а не защиту себя и своих семей. А прикрытие идеями - это быстро выветрилось после первых жэ поражений и котлов.... поэтому только и обстреливают из под тишка, т.к. понимают, что по щам снова надают им. У меня друг там воевал, поехал, сейчас под Луганском живет. Много чего рассказывал, 2ю прошел всю, собственно 19 лет назад назадприкрывал и после ранения вытаскивал и перематывал, когда я в отключке был. На ВО он тоже есть, но мы договорились, что ни я, ни он лайки не ставим и не офишируем друг друга. Ну мне в принципе без разницы, а он солдат удачи, после кое-каких событий в 2000м

    Я имел ввиду, что горазды они в основном с безоружным мирным населением. Каратели и мародеры.
  24. НСВ
    НСВ Вчера, 01:10
    0
    Перебросить аж 4 таких машины,да на такое расстояние от ппд,для ВСУ уже рекорд!Смысл только?!Всем понятно,что использовать их никто сейчас не будет.Просто тренировка для расчёта,мехводов,не более...
  25. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 12:50
    0
    Так это же здорово, не надо ничего дорогого дальнобойного применять. Тут хватит какой нибудь Коалиции или что-то типа этого. Не силен в артиллерии.
  26. Vlad Pervovich
    Vlad Pervovich Вчера, 13:17
    0
    что и кому они демонстрируют? belay