Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший военный атташе посольства Канады: Военные США присутствуют в Сирии, чтобы защищать Турцию от терроризма

44

На фоне рассмотрения вопроса о том, сколь поспешно были выведены из Афганистана войска и почему сейчас приходится возвращать три батальона, рассматривается и тема военного присутствия США в Сирии. В самих Штатах отмечают: если вывели в кратчайшие сроки из Афганистана, то не получится ли так, что нечто подобное Пентагон собирается реализовать и в САР. Кроме того, обсуждается вопрос, какие конкретно цели американские войска в Сирии преследуют.


Примечательную интерпретацию по этому поводу высказывает бывший военный атташе в посольстве Канады в Турции Крис Килфорд, отставной офицер канадских вооружённых сил.

По его словам, военные США присутствуют в Сирии, «чтобы защищать Турцию от терроризма».

Крис Килфорд заявляет, что Анкара зря негативно относится к военному присутствию США в САР. Экс-военный атташе добавляет, что правительство Турции «должно благодарить США за то, что они сдерживают террористов, которые могут нанести урон турецкому государству».

Напомним, что Анкара обвиняет Вашингтон в том, что тот поддерживает боевиков из вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана. В Турции эту организацию считают террористической. По логике Килфорда, Турция за военное присутствие в САР, наоборот, должна благодарить Вашингтон.

Килфорд отмечает, что ранее Дональд Трамп принимал решение о полном выводе американских военных из Сирии, но потом решение отменил.

Килфорд:

Сейчас в Сирии находятся около 1000 американских военных. Они связывают силы террористов, предотвращая региональный крах, с которым вполне может столкнуться Турция без оказания ей помощи.

Интересная логика канадского эксперта. Согласно этой логике, 1000 американских военных хватает, чтобы сдержать «террористов»… Но зачем тогда в том же Афганистане численность американского контингента в определённые моменты доводилась до 50 тысяч человек…

Вполне вероятно, что в Анкаре крайне удивятся таким высказываниям канадского отставного офицера.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Центральное командование США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Skunsov
    Skunsov 14 августа 2021 10:23
    +1
    А Россия тогда ,для чего в Сирии ?
    1. Володин
      Володин 14 августа 2021 10:27
      +8
      Цитата: Skunsov
      А Россия тогда ,для чего в Сирии ?

      Подождём версии от канадского экс-атташе...
      1. Егоза
        Егоза 14 августа 2021 10:33
        +3
        Цитата: Володин
        Подождём версии от канадского экс-атташе...

        а что же сама Канада не поможет союзнику по НАТО? Или силы для Украины бережет?
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk 14 августа 2021 10:48
          +7
          «чтобы защищать Турцию от терроризма»

          Брешут, они там, чтобы защитить Канаду от Северной Кореи! yes
          1. фигвам
            фигвам 14 августа 2021 10:57
            +2
            Цитата: LIONnvrsk
            Брешут, они там, чтобы защитить Канаду от Северной Кореи!

            Однозначно, это так!
      2. frruc
        frruc 14 августа 2021 11:55
        +1
        Килфорд:
        Сейчас в Сирии находятся около 1000 американских военных. Они связывают силы террористов

        это дурацкая шутка или он такой тупой.
      3. RealPilot
        RealPilot Вчера, 15:21
        0
        Отставной канадец о роли США в Сирии для защиты Турции! Ну и коктейль. lol

        В Канаде, помнится, полностью марихуану легализовали. Паранойя у эксперта зашкаливает, интересно, нет ли связи?
        Хотя, за такие глубокомысленные выводы там хорошо платят. А вот на что потратить гонорары для дальнейшего креатива - это его дело! laughing

        А сами турки ровно обратного мнения. Они бы давно РПК атаковали, но американцы тех прикрывают...
    2. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв 14 августа 2021 10:42
      +5
      Надо понимать, для поддержки международного терроризма laughing fool
    3. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 11:14
      +2
      Цитата: Skunsov
      А Россия тогда ,для чего в Сирии ?

      Чтобы защищать Сирию от американцев и от турок?
    4. Маз
      Маз 14 августа 2021 11:33
      +5
      А Израиль тоже Турцию защищает в Сирии от терроризма?
    5. den3080
      den3080 14 августа 2021 11:54
      +6
      Американцы уже весь мир назащищали от терроризма.
      В Сомали, Ливии, Ираке. В Афганистане вообще всё цветами благоухает(маками).
      Курды для турок - террористы, для амерканцев - типа главная опорная сила в Сирии.
      И сразу вспоминаются фотосессия господина Маккейна с игиловскими «сердцеедами-сыроядцами-каннибалами».
      Спаси Христос от таких защитничков.
    6. Stas157
      Stas157 14 августа 2021 12:19
      0
      Цитата: Skunsov
      А Россия тогда ,для чего в Сирии ?

      Защищать "террористов" от США. Напомню, США считают Башара Асада военным преступником, как впрочем и турки.
  2. ultra
    ultra 14 августа 2021 10:31
    +2
    "Бывший военный атташе посольства Канады: Военные США присутствуют в Сирии, чтобы защищать Турцию от терроризма"-Что это было? wassat
    1. Gato
      Gato 14 августа 2021 13:07
      0
      Реверсный силлогизм bully
  3. knn54
    knn54 14 августа 2021 10:32
    +3
    -чтобы защищать Турцию от терроризма.
    Курдам на заметку.
    -Михаил:Что это было?
    Уже начал отмечать "Маковый спас-Маковей",но "по своему".
    ВСЕХ с Праздником.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 11:11
      +4
      Цитата: knn54
      -чтобы защищать Турцию от терроризма.
      Курдам на заметку.

      Интересно, а кто будет защищать США от терроризма, Эрдоган или курды ?
      1. Комментарий был удален.
  4. Mouse
    Mouse 14 августа 2021 10:39
    +2
    . правительство Турции «должно благодарить США за то, что они сдерживают террористов, которые могут нанести урон турецкому государству»

    Ага ... и тапки облобызать... wassat
    Больше Эрдоган ничего не должен? recourse
  5. Machete
    Machete 14 августа 2021 10:52
    +3
    Защищать Турцию от терроризма?
    А кто тогда Эрдогана хотел свалить? Уж, не американцы ли? И что было бы после этого? Вот там разгул терроризма начался бы, мама не горюй.
    Какие-то лицемерные и глупые заявления.
    1. Mouse
      Mouse 14 августа 2021 11:01
      +2
      . А кто тогда Эрдогана хотел свалить? Уж, не американцы ли?

      Кто- то из толпы.... laughing
      1. cniza
        cniza 14 августа 2021 12:35
        +1
        Не , вся толпа его "защищает" и оберегает от пагубного влияния России...
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 14 августа 2021 11:07
    +4
    Бывший военный атташе посольства Канады:
    А как у него со звуками сверчков? laughing Не попадал ли он ранее, вместе с мерикатосами, под воздействие)) необъяснимого оружия России? laughing
  7. Split
    Split 14 августа 2021 11:08
    +2
    Он 300 спартанцев пересмотрел? drinks Все прекрасно знают - для чего штаты были и в Сирии и в Афганистане
  8. tihonmarine
    tihonmarine 14 августа 2021 11:08
    +4
    Крис Килфорд, отставной офицер канадских вооружённых сил.
    По его словам, военные США присутствуют в Сирии, «чтобы защищать Турцию от терроризма».


    Если такие офицеры в канадской армии, то этой армии уже не нужны враги.
  9. Glagol1
    Glagol1 14 августа 2021 11:19
    +2
    Канадский экс-атташе лгунишка и лицемер. Папа с мамой воспитали плохо, а на хорошую работу все-таки попал. На фоне конкуренции таких же по уровню. Интересно, какой он ориентации...
    1. businessv
      businessv Вчера, 16:26
      0
      Цитата: Glagol1
      Интересно, какой он ориентации...

      Судя по его реплике - гей! Педераст (прошу модераторов это литературное слово не трогать) по-нашему.
  10. старпом Лом
    старпом Лом 14 августа 2021 11:20
    +5
    Наглая ложь прямо в глаза уже давно практикуется "западом" . Данное утверждение ничуть не правдивее , чем бесстыжее заявление США , что ПРО в Польше не направлено против России...
  11. ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 12:05
    +5
    По его словам, военные США присутствуют в Сирии, «чтобы защищать Турцию от терроризма».

    США ещё нигде никого не защитили. Всюду, куда они протянули свои грязные лапы, - беды, кровь, унижения, разруха. А в Сирии они ради своих шкурных интересов. И мне обидно, что РФ не может, как СССР указать им дорогу, как это сделали во Вьетнаме.
    1. businessv
      businessv Вчера, 16:21
      +1
      Цитата: ROSS 42
      А в Сирии они ради своих шкурных интересов.

      А они везде только ради своих шкурных интересов, нигде по-другому!
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 16:23
        +1
        Цитата: businessv
        А они везде только ради своих шкурных интересов, нигде по-другому!

        Демократия (тем более - американская) не может быть источником шкурных интересов! no
        Если только...кожных заболеваний... lol
    2. businessv
      businessv Вчера, 16:22
      0
      Цитата: ROSS 42
      И мне обидно, что РФ не может, как СССР указать им дорогу, как это сделали во Вьетнаме.
      Ну, ещё и в КНДР, но Союза уже 30 лет как нет, к сожалению!
  12. cniza
    cniza 14 августа 2021 12:29
    +2
    По его словам, военные США присутствуют в Сирии, «чтобы защищать Турцию от терроризма».


    Сам то хоть понял , что сказал?
    1. Mouse
      Mouse 14 августа 2021 13:29
      +2
      Тут главное не что... а КАК!
      Язык опережает разум... конечно если таковой имеется....
      1. cniza
        cniza 14 августа 2021 13:34
        +1
        Все они прекрасно понимают , а посыл это для внутреннего потребления , для своих , США и Канады , избирателей...
        1. Mouse
          Mouse 14 августа 2021 13:40
          +2
          Можно смело ещё причислить тройку, пятерку стран, которые в рот смотрят... wink
          И ересь нести не перстают......
    2. businessv
      businessv Вчера, 16:19
      +1
      Цитата: cniza
      Сам то хоть понял , что сказал?

      Вначале черкнул свой пост, почти повторяющий Ваш, потом взялся читать. Простите, не желал плагиата. drinks
      1. cniza
        cniza Вчера, 17:58
        +1
        Так не мудрено , когда такой бред несут... drinks
  13. Пленник
    Пленник 14 августа 2021 12:48
    0
    Интересно они турков "защищают", поддерживая курдов. Или их уже слили?
  14. isv000
    isv000 14 августа 2021 13:31
    +1
    Бывший военный атташе посольства Канады: Военные США присутствуют в Сирии, чтобы защищать Турцию от терроризма

    Вот это поворот! А что, так можно было?!. recourse
  15. krops777
    krops777 14 августа 2021 16:08
    +1
    По его словам, военные США присутствуют в Сирии, «чтобы защищать Турцию от терроризма».

    А вон оно че, террористы из США от террористов террористов из Турции защищают, а я то грешным делом подумал, что они нефть по тихому там качают.
  16. prior
    prior 14 августа 2021 16:26
    +1
    "Военные США присутствуют в Сирии, чтобы защищать Турцию от терроризма"

    По этой логике российские военные смело могут ехать в Канаду и оттуда защищать США от внутренних террористов, участвовавших в прогулке по Капитолию. Почему нет?
  17. kriten
    kriten Вчера, 11:06
    0
    Вот ради чего они финансируют и вооружают ИГИЛ- защититься от террористов Асада и Путина и защитить Турцию, главного покровителя друзей-террористов США в Сирии.
  18. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 12:25
    +1

    Перевожу на русский:

    Мы уничтожили Ирак, Афганистан и Ливию. Сирию тоже хотели, но русские помешали. Теперь в Сирии жизнь хоть и не сахарная, но многим лучше, чем в Ираке, Афганистане или Ливии - странах, в которых мы строили демократию. Поэтому ни коем случае нельзя допускать русских до Ливии - ведь они в очередной раз макнут нас в нашу демократию! И именно поэтому в случае победы пророссийского кандидата мы развяжем в Ливии очередную Гражданскую войну!

    Подпись: страны коллективного Запада , которые за всё хорошее против всего плохого!
  19. businessv
    businessv Вчера, 16:16
    0
    Бывший военный атташе посольства Канады: Военные США присутствуют в Сирии, чтобы защищать Турцию от терроризма
    Интересно, этот приду атташе сам понял, что сказал?!
  20. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 00:05
    0
    Если вывести американцев нельзя, надо обратиться за помощью к талибам