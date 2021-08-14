Бывший военный атташе посольства Канады: Военные США присутствуют в Сирии, чтобы защищать Турцию от терроризма

Сейчас в Сирии находятся около 1000 американских военных. Они связывают силы террористов, предотвращая региональный крах, с которым вполне может столкнуться Турция без оказания ей помощи.

На фоне рассмотрения вопроса о том, сколь поспешно были выведены из Афганистана войска и почему сейчас приходится возвращать три батальона, рассматривается и тема военного присутствия США в Сирии. В самих Штатах отмечают: если вывели в кратчайшие сроки из Афганистана, то не получится ли так, что нечто подобное Пентагон собирается реализовать и в САР. Кроме того, обсуждается вопрос, какие конкретно цели американские войска в Сирии преследуют.Примечательную интерпретацию по этому поводу высказывает бывший военный атташе в посольстве Канады в Турции Крис Килфорд, отставной офицер канадских вооружённых сил.По его словам, военные США присутствуют в Сирии, «чтобы защищать Турцию от терроризма».Крис Килфорд заявляет, что Анкара зря негативно относится к военному присутствию США в САР. Экс-военный атташе добавляет, что правительство Турции «должно благодарить США за то, что они сдерживают террористов, которые могут нанести урон турецкому государству».Напомним, что Анкара обвиняет Вашингтон в том, что тот поддерживает боевиков из вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана. В Турции эту организацию считают террористической. По логике Килфорда, Турция за военное присутствие в САР, наоборот, должна благодарить Вашингтон.Килфорд отмечает, что ранее Дональд Трамп принимал решение о полном выводе американских военных из Сирии, но потом решение отменил.Килфорд:Интересная логика канадского эксперта. Согласно этой логике, 1000 американских военных хватает, чтобы сдержать «террористов»… Но зачем тогда в том же Афганистане численность американского контингента в определённые моменты доводилась до 50 тысяч человек…Вполне вероятно, что в Анкаре крайне удивятся таким высказываниям канадского отставного офицера.