Названа причина ареста двоих моряков с британского авианосца Queen Elizabeth на Гуаме

Подтверждена информация о прибытии кораблей из британской авианосной ударной группы во главе с HMS Queen Elizabeth на Гуам. Там располагается военно-морская база США, военнослужащие которой в последние месяцы заняты совершенствованием систем противоракетной обороны «в связи с китайской и северокорейской ракетными угрозами».Появление британских моряков на Гуаме в первый же день ознаменовалось скандалом. Британские СМИ (в частности портсмутское издание The News) пишут о том, что двое военнослужащих ВМС Великобритании были арестованы по подозрению в участии в драке и сексуальных домогательствах.В сообщении говорится, что это два моряка с авианосца HMS Queen Elizabeth. Они находятся под арестом.Называются их имена. Это 28-летний Фрейзер Малек и 31-летний Эшли Джеймс Мэнселл. Оба они предстали перед судом Гуама в минувшую пятницу. Суд города Тумон (Чаморро) вынес вердикт о заключении под стражу на время следствия.По последним сведениям, британские моряки, выйдя на берег, «начали вести себя неподобающим образом». В частности, они начали приставать к местным женщинам. В отношении одной из них приставания продолжились в ночном клубе. Ту попытались защитить мужчины, однако для британских моряков это не стало поводом прекратить домогательства, и они развязали драку. После драки один из пострадавших был доставлен в больницу с травмой лица. При этом в других СМИ говорится, что в итоге дрались британские моряки уже между собой, «не поделив спутницу».Британские СМИ со ссылкой на правоохранителей Гуама заявляют, что командование АУГ «готово оказать содействие местным властям в расследовании инцидента».