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Названа причина ареста двоих моряков с британского авианосца Queen Elizabeth на Гуаме

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Подтверждена информация о прибытии кораблей из британской авианосной ударной группы во главе с HMS Queen Elizabeth на Гуам. Там располагается военно-морская база США, военнослужащие которой в последние месяцы заняты совершенствованием систем противоракетной обороны «в связи с китайской и северокорейской ракетными угрозами».


Появление британских моряков на Гуаме в первый же день ознаменовалось скандалом. Британские СМИ (в частности портсмутское издание The News) пишут о том, что двое военнослужащих ВМС Великобритании были арестованы по подозрению в участии в драке и сексуальных домогательствах.

В сообщении говорится, что это два моряка с авианосца HMS Queen Elizabeth. Они находятся под арестом.

Называются их имена. Это 28-летний Фрейзер Малек и 31-летний Эшли Джеймс Мэнселл. Оба они предстали перед судом Гуама в минувшую пятницу. Суд города Тумон (Чаморро) вынес вердикт о заключении под стражу на время следствия.

По последним сведениям, британские моряки, выйдя на берег, «начали вести себя неподобающим образом». В частности, они начали приставать к местным женщинам. В отношении одной из них приставания продолжились в ночном клубе. Ту попытались защитить мужчины, однако для британских моряков это не стало поводом прекратить домогательства, и они развязали драку. После драки один из пострадавших был доставлен в больницу с травмой лица. При этом в других СМИ говорится, что в итоге дрались британские моряки уже между собой, «не поделив спутницу».

Британские СМИ со ссылкой на правоохранителей Гуама заявляют, что командование АУГ «готово оказать содействие местным властям в расследовании инцидента».
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74 комментария
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  1. Split
    Split 14 августа 2021 11:30
    +11
    Спермотоксикоз до добра не доводит (с) drinks
    1. Грац
      Грац 14 августа 2021 11:42
      +4
      полгода без баб в дальнем плаванье? angry
      1. Split
        Split 14 августа 2021 11:46
        +5
        Вот когда жена с ребенком сидит почти 2 года и больше не кому, а ты на 2-х работах почти 15 часов в сутки... дажэ за год после.... желания набить морду конечно есть (впоминается фраза Порейченково, "ребята, как мне вас не хватало!" (с)), а вот приставать на улице - как то не возникало belay
        1. Васян1971
          Васян1971 14 августа 2021 12:35
          0
          Цитата: Split
          впоминается фраза Порейченково

          Чья? belay
          1. Split
            Split 14 августа 2021 15:23
            -1
            Вроде по нику - не школота и странно, что Агента национальной безопасности не смотрел. Серия, где он влюбился... со второго сезона в концовке, где ему после ее смерти 2 тела пристают.... у меня была похожая ситуация, поэтому фразу и запомнил winked
            1. Shurik70
              Shurik70 14 августа 2021 17:58
              0
              После плавания, на берегу, пошли по бабам, устроили драку чисто на кулаках ...
              Да вполне нормальное поведение для пьяного матроса
              Даже странно, что англичане.
            2. Васян1971
              Васян1971 14 августа 2021 22:37
              +4
              Цитата: Split
              Вроде по нику - не школота

              Странно слышать такое от школоты. wassat
              Михаи́л Евге́ньевич ПОРЕЧЕНКОВ — российский актёр театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2019).

              Цитата: Split
              впоминается фраза Порейченково

              В школе учат такой штуке, правописание называется. wassat
              Цитата: Split
              поэтому фразу и запомнил

              Лучше бы, как правильно звучит фамилия запомнил. lol
              1. Split
                Split 14 августа 2021 23:32
                -3
                Цитата: Васян1971
                Странно слышать такое от школоты.

                Поосторожнее на поворотах
                Цитата: Васян1971
                В школе учат такой штуке, правописание называется.

                Удивишься, но мое сочинение по Мастеру и Маргарите получило 5/5+ и выиграло 1 место по области и не тебе указывать, что и как мне писать... что хочу - то и пишу. оревуар hi
                1. Васян1971
                  Васян1971 Вчера, 12:38
                  0
                  Цитата: Split
                  Поосторожнее на поворотах

                  А то что? У имярек голова закружится? lol
                  Цитата: Split
                  Удивишься, но мое сочинение по Мастеру и Маргарите получило 5/5+ и выиграло 1 место по области

                  Не не удивлюсь. Ври дальше. wassat
                  Цитата: Split
                  не тебе указывать, что и как мне писать.

                  Да было бы желание, указывать. Так, ткнул, походя, тебя носом в твою вопиющую неграмотность. Сочиняй дальше, "пятëрочник"... wassat
                  1. Split
                    Split Вчера, 15:21
                    0
                    Цитата: Васян1971
                    А то что? У имярек голова закружится?

                    Центробежной силой разорвет
                    Цитата: Васян1971
                    Не не удивлюсь. Ври дальше

                    Хахаха и в МГУ без экзаменов я тоже не поступал и не был одним из победителей олимпиады, не был секртчиком по певой форме допуска и т.д. Живи себе дальше в своем параллельном мире - грамотный ты наш.
                    Цитата: Васян1971
                    Так, ткнул, походя, тебя носом в твою вопиющую неграмотность. Сочиняй дальше, "пятëрочник"...

                    Ты мне не заказчик и я с тобой не официальную переписку веду. А что, что кнуть... троль и в африке троль, независимо от того грамотный он или нет.

                    З.Ы. А еще я смайлики с ошибками вставляю bully
                    1. Васян1971
                      Васян1971 Вчера, 16:06
                      0
                      Цитата: Split
                      Центробежной силой разорвет

                      Боишься, что меня запачкает?laughing Не боИсь, поворачивай смело, я зонтиком прикроюсь. wassat
                      Цитата: Split
                      в МГУ без экзаменов я тоже не поступал и не был одним из победителей олимпиады, не был секртчиком по певой форме допуска

                      В это верю. Не поступал ты, не был и так далее. В коленках слаб, кроме как в художественном свисте. laughing
                      Цитата: Split
                      Ты мне не заказчик и я с тобой не официальную переписку веду.

                      А грамотность только для заказчиков и официальных случаев используешь? В остальных случаях душой отдыхаешь? laughing
                      Цитата: Split
                      троль и в африке троль, независимо от того грамотный он или нет.

                      Из Африки на связь выходишь? Оно и видно. lol
                      Цитата: Split
                      А еще я смайлики с ошибками вставляю

                      Не удивительно - в Африке сильно низкий образовательный порог. wassat
      2. isv000
        isv000 14 августа 2021 11:58
        +14
        Цитата: Грац
        полгода без баб в дальнем плаванье?

        В одном далёком северном порту женам по приходу мужа с рейса давали автоматом недельный отпуск - какая уж с неё работница... lol
        1. Split
          Split 14 августа 2021 12:10
          +3
          А потом декретный lol
          1. isv000
            isv000 14 августа 2021 12:13
            +5
            Цитата: Split
            А потом декретный

            В конце 80-х в Мурманске был пик рождаемости, огромный флот и население за 500 тыс. Ныне флота нет, упадок рождаемости, население уменьшается к цифре 300 тыс.... recourse
            1. Split
              Split 14 августа 2021 12:20
              -1
              Видимо жен не осталось recourse
              1. isv000
                isv000 14 августа 2021 12:24
                +3
                Там вообще мало что осталось от былого величия... Зато воды очистились, краб есть, горбуша в изобилии - не ловит никто - рыбаков нет почти...
            2. Victor19
              Victor19 14 августа 2021 13:39
              +2
              За 500 никогда не было. Было около 450 до распада. Сейчас, да 280 тыс. Ну так что вы хотите. Мурманский рыбоперерабатывающий комбинат был самым большим в Европе. Последний раз в 2018 был. Таксист, москвич, подвозил до Мурмашей сказал работает вахтовым методом. И не он один. Такое впечатление, что весь город перевели на вахтовый метод.
              1. isv000
                isv000 14 августа 2021 13:43
                +2
                Цитата: Victor19
                За 500 никогда не было

                Так то я в Мурманске 19 лет прожил, и в море ходил... hi
                1. Victor19
                  Victor19 14 августа 2021 13:50
                  +4
                  Очень приятно. А я там родился и жил. До сих пор время от времени приезжаю. Ситуация пока печальна. Но если комплекс в Белокаменке Новатек будет двигать, то будет возможно получше. Там ещё проекты по рыбопереработке, но очень много саботируется просто. До недавнего времени заходить в мурманский порт с рыбой вообще было невыгодно. Как это сейчас решается не знаю. А ведь всю рыбу с баренцухи норвеги скупали. А нам сюда отправляют лосось с аквакультурных ферм - отраву, которую и есть нельзя.
                  1. isv000
                    isv000 14 августа 2021 14:07
                    +5
                    Недавно с кандалакшцем разговаривал: реки и Кандалакшский залив полны горбуши, норги то же стонут от этой "сорной" рыбы, а у нас она идёт уже по цене лосося... Действительно саботаж в пользу ДВ. Чудом спасённая плавбаза у них работает с полной загрузкой - в Мурманске всё порезали. Раньше рыбы на всех хватало, сейчас ни флота ни рыбы...
                    1. Victor19
                      Victor19 14 августа 2021 15:02
                      +2
                      М-да! Я тут смотрел фильмец. Они ее производят по технологии, почти как курятину на огромных птицефабриках. Корм для рыб тоже специальный - соя-шмоя, добавки для роста и прочее г.... Что-то пошло не так в поставках кормов, и они ее кормили не тем кормом из-за локдауна, так там моментом рыба сдохла. У нас ее продают под названием лосось атлантический. Меня родственники сразу же предупредили эту рыбёшку не брать.
              2. unhappy
                unhappy Вчера, 07:07
                0
                За 500 никогда не было. Было около 450 до распада. Сейчас, да 280 тыс. Ну так что вы хотите. Мурманский рыбоперерабатывающий комбинат был самым большим в Европе. Последний раз в 2018 был. Таксист, москвич, подвозил до Мурмашей сказал работает вахтовым методом. И не он один. Такое впечатление, что весь город перевели на вахтовый метод.

                Мировой опыт и практика.
                Только у нас гордо заявляют о создании больших городов за полярным кругом, а гордиться по сути нечем. С детства живу на Кольском полуострове и всем было известно, что четверть детей имеет проблемы со зрением, проблемы с зубами тоже, простудные заболевания и осложнения после на всю жизнь!
                Романтика это да, только это для туристов и вахтовиков am
            3. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич 14 августа 2021 14:57
              +1
              Если бы не 1991 год Мурманск давно был бы городом- миллионером.
              1. isv000
                isv000 14 августа 2021 17:49
                +1
                Про то шутка тогда ходила: станем миллионником - метро прогрызут, в скалах... wassat
        2. Кузнец 55
          Кузнец 55 14 августа 2021 12:37
          +4
          Просто англичане вспомнили времена предков .
          Пиратов то есть . Каждый знает что в те времена творилось в портах .
        3. tralflot1832
          tralflot1832 14 августа 2021 12:43
          +2
          Подтверждаю ,эх молодость! hi
      3. Васян1971
        Васян1971 14 августа 2021 12:34
        +4
        Цитата: Грац
        полгода без баб в дальнем плаванье? angry

        А им-то, толерантным, что за печаль?
      4. URAL72
        URAL72 14 августа 2021 12:39
        +2
        Я вообще то подумал опять русских шпионов поймали, а тут вон оно как. Странно, отходят от тренда. Хотя учитывая что домогались женщину а не мужика, то да. Как можно!
        1. Кэптен45
          Кэптен45 14 августа 2021 16:54
          0
          Цитата: URAL72
          Странно, отходят от тренда. Хотя учитывая что домогались женщину а не мужика, то да. Как можно!

          Тем более,что даже сэр Уинстон Черчилль,говоря о британском флоте, отметил три кита на которых стоит британский флот : "Плеть,ром и мужеложство", а морской министр знал своё дело. А так-то дело обычное - после плаванья нажраться в усмерть, морды набить,ну и ,если силы останутся, то к бабам.
          1. 30 вис
            30 вис 14 августа 2021 20:01
            0
            Цитата: Кэптен45
            А так-то дело обычное - после плаванья нажраться в усмерть, морды набить,ну и ,если силы останутся, то к бабам.

            Немного в ином порядке . выпить , пойти к бабам , потом морды набить и уже затем ужраться в усмерть .
      5. красноярск
        красноярск 14 августа 2021 13:33
        +1
        Цитата: Грац
        полгода без баб в дальнем плаванье? angry

        Хорошая тема для ВО. надо бы обсудить. request
      6. Ros 56
        Ros 56 14 августа 2021 13:42
        -1
        На хрена им бабы, если они радугу пропагандируют? fellow lol
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 14 августа 2021 13:07
      +1
      Женщина с "сияющим выражением лица" на корабле/судне - ищи "замученного", да и не одного члена экипажа, а это, видать, к беде: могут не поделить очередь...Интересно: какого цвета кожи были эти нагло полосатые - не дай Бог чёр...тёмного, скандалу и протестов будет по всему шарику...хотя на Гуаме они одного цвета.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 14 августа 2021 11:31
    +21
    Дожились,обсуждаем драку пьяных матросов в портовом борделе! wassat
    1. isv000
      isv000 14 августа 2021 11:54
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Дожились,обсуждаем драку пьяных матросов в портовом борделе!

      В наше время такого не было! lol Ходили "русскими тройками"... Однажды в Киле, за пять минут до поднятия трапа, полицейские матроса сгрузили - в хлам, бордель на уши поставил!... laughing
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка 14 августа 2021 12:09
        0
        В частности, они начали приставать к местным женщинам

        Ладно хоть к женщинам. laughing
        1. isv000
          isv000 14 августа 2021 12:16
          0
          Цитата: Коте пане Коханка
          Ладно хоть к женщинам.

          Черчилль упоминал про содомию в английском флоте... lol
      2. tralflot1832
        tralflot1832 14 августа 2021 12:27
        0
        А на Риппербане,в Гамбурге так и не отметился,100 марок зажал! drinks hi
    2. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 12:10
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Дожились,обсуждаем драку пьяных матросов в портовом борделе!

      Да таких драк в портовых городах каждый день можно увидеть, и что их все будем обсуждать ?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 14 августа 2021 12:30
        +5
        Так для инфы,у нас с Гуамом безвиз!Желающее поучавствовать в драках с пьяными матросами с авианосцев могут размяться при наличии долларов.Душу так сказать ,отвести.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка 14 августа 2021 12:36
          +3
          Цитата: tralflot1832
          Так для инфы,у нас с Гуамом безвиз!Желающее поучавствовать в драках с пьяными матросами с авианосцев могут размяться при наличии долларов.Душу так сказать ,отвести.

          Интересный рекламный ход, тур «дай в глаз матросу ее величества»! fellow
          1. tralflot1832
            tralflot1832 14 августа 2021 12:40
            +3
            Надо Ваш слоган запатентовать,сопрут же! drinks drinks
            1. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка 14 августа 2021 13:08
              +1
              Дарю безвозмездно!
              А так идею можно было бы организовать! Думаю после пары туров «ил-76 с рашен туристо - матросы ее величества на Гуам заплывать перестанут однозначно!!!
              1. tralflot1832
                tralflot1832 14 августа 2021 13:21
                +1
                Да и вылеты Ил 76 на Гуам можно было организовать в день Десантника ,со скидкой.А кто привезет трофеи,следующий тур бесплатно. lol
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка 14 августа 2021 13:36
                  0
                  Цитата: tralflot1832
                  Десантника ,со скидкой.А кто привезет трофеи,следующий тур бесплатно

                  Я думаю второй раз наших не пустят, да и сами не полетят. Фемида в США тетка заковыристая, а за угон HMS Queen Elizabeth, электрический стул светит однозначно!!!
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 14 августа 2021 13:47
                    +1
                    Ну уж электрический стул сразу,за дай порулить!
                2. Кэптен45
                  Кэптен45 14 августа 2021 16:59
                  0
                  Цитата: tralflot1832
                  Да и вылеты Ил 76 на Гуам можно было организовать в день Десантника ,со скидкой

                  А почему только День ВДВ? А прямо по профилю - День ВМФ? Да и морчасти погранвойск в стороне стоять не будут,тоже поучаствуют с большой охотой laughing Так что в случ-чего ТРИ великолепных выходных в году для Гуама обеспечены!
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 14 августа 2021 17:31
                    0
                    В принципе можно каждое воскресенье отмечать профессиональные праздники на Гуаме.У нас много мужественных профессий!
              2. Михалыч 70
                Михалыч 70 14 августа 2021 15:09
                +3
                На предыдущем футбольном чемпионате кажется было, что подданных Её величества наши болелы поколотили. И визгу было, что все десантники переодетые. Поправьте, если ошибаюсь.
                1. Кэптен45
                  Кэптен45 14 августа 2021 17:00
                  0
                  Цитата: Михалыч 70
                  На предыдущем футбольном чемпионате кажется было, что подданных Её величества наши болелы поколотили. И визгу было, что все десантники переодетые

                  Было-было.причём наших было раза в два, а то и три меньше, но гоняли город - мама не горюй!
                2. tralflot1832
                  tralflot1832 14 августа 2021 17:32
                  -1
                  У нас каждый мужик в душе десантник! laughing
    3. А Макаров
      А Макаров Вчера, 07:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Дожились,обсуждаем драку пьяных матросов в портовом борделе

      Так все на ВО подумали про шпионаж, из заголовка не определишь
  3. старпом Лом
    старпом Лом 14 августа 2021 11:34
    +1
    Британские моряки привыкли чувствовать себя белыми "сахибами" во время своих визитов во всякие трибалтики , балканские страны и прочие банановые республики, видать их начальство не сообразило перед сходом на берег провести инструктаж , что Гуам американский и здесь местное население нельзя считать военной добычей и биомусором.
  4. knn54
    knn54 14 августа 2021 11:34
    +1
    -в последние месяцы заняты совершенствованием систем противоракетной обороны «в связи с китайской и северокорейской ракетными угрозами».
    Каждому-своё.
    1. isv000
      isv000 14 августа 2021 11:50
      +2
      Цитата: knn54
      «в связи с китайской и северокорейской ракетными угрозами».

      Из за леса, из за гор показал им Ким прибор, да так, видать, здорово показал что те туда дорогу забыли и на острове заслон перестраивают до сих пор... good
  5. spech
    spech 14 августа 2021 11:35
    +2
    ВО в обще в желтизну скатилось?
    1. Комментарий был удален.
  6. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 11:41
    +2
    Тю, пьяные матросы подрались и задирали местным женщинам юбки, вот это новость века laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 12:12
      +2
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Тю, пьяные матросы подрались и задирали местным женщинам юбки, вот это новость века

      На то он и моряк: чтобы к бабам приставать.
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 12:50
        +1
        Хех, это точно good
  7. isv000
    isv000 14 августа 2021 11:47
    +1
    что в итоге дрались британские моряки уже между собой, «не поделив спутницу».

    Это точно не строки из 17-го века о буднях порта Тортуга?
    1. HAM
      HAM 14 августа 2021 11:56
      +1
      А Вы,полагаете,что у саксов с тех времён изменились привычки??
    2. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 12:54
      0
      Тортуга( с фр. Черепаха) в 17 веке была французской колонией, хотя английских пиратов там тоже хватало
      1. isv000
        isv000 14 августа 2021 13:13
        0
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        была французской колонией

        Вот ни разу за юрисдикцию не говорил, только за английских пира.., моряков то есть... laughing
  8. Izotovp
    Izotovp 14 августа 2021 11:57
    0
    Тяжело «бремя белого человека». А теперь ещё вдруг и арестовывать начали за прогрессорство ! Ужас !
  9. Region-25.rus
    Region-25.rus 14 августа 2021 11:57
    +1
    "ром, плеть и содомия" (с) У. Черчилль о королевском флоте. Но "что-то пошло не так" laughing Не тоРТ уже Роял Нэви. Не тоРТ
  10. cniza
    cniza 14 августа 2021 12:26
    +1
    По последним сведениям, британские моряки, выйдя на берег, «начали вести себя неподобающим образом».


    Это только те которых привлекли , а сколько осталось не известных сюжетов...
    1. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 14:35
      +2
      Цитата: cniza
      Это только те которых привлекли , а сколько осталось не известных сюжетов...

      Моряков не привлекать надо, а награждать, не осталось мужиков в Европе - одни "голубые" которые к женщинам не пристают. А эти двое показали себя мужиками, и к теткам приставали, и местным клювы начистили, и между собой подрались.
      1. cniza
        cniza 14 августа 2021 21:09
        +1
        Это для нас понятно и нормально , а там своя свадьба и нам её сложно понимать...
  11. Пленник
    Пленник 14 августа 2021 12:45
    +2
    "В частности, они начали приставать к местным женщинам."(с) Хорошо хоть к женщинам.
  12. Fitter65
    Fitter65 14 августа 2021 13:11
    +1
    британские моряки, выйдя на берег, «начали вести себя неподобающим образом».
    И ЭТО НА
    на Гуам. Там располагается военно-морская база США,
    реально берега попутали, ведь что положено Юпитеру, то не положено быку. Или в нашем случае что можно американцу, то не позволенно британцу. laughing laughing laughing good Опустили звёзднополосатые бриттов ниже унитаза. good
  13. Avior
    Avior 14 августа 2021 14:43
    +2
    Дело было так
  14. SlavaP
    SlavaP 14 августа 2021 21:31
    0
    Не буду критиковать британских моряков... все таки под одной короной ходим. А вот посудина хорошая, жалко когда потонет.
  15. KCA
    KCA Вчера, 03:18
    0
    Иха мать, а нельзя новости писать на русском языке? ДВУХ моряков, а не двоих
  16. kig
    kig Сегодня, 01:17
    0
    Это нормально.