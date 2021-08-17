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Как платили при царе

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Мы многое знаем о конце 19, начале 20 веков. Императоров этого периода, особенности внешней политики, знаем о золотом рубле Витте и Транссибе, о французских булках и гимназистках румяных, о Ленине и рождении РСДРП... Но за всем этим скрыт быт людей того времени, даже не крестьян, которых принято в русской интеллигентной традиции жалеть, не рабочих, которые, как известно каждому монархисту, жировали, и как известно каждому коммунисту, страдали, а интеллигенции и госслужащих, тех, кого принято называть в наше время бюджетниками.


Как-то априори подразумевается, что они жили хорошо, что образование в Империи открывало все двери, и что проблем в этой сфере не было. Обратимся к фактам и начнём, пожалуй, с полиции, того самого всемогущего МВД, опоры царя и Отечества и «царских сатрапов».

«Уездный исправник получал в год 1500 рублей, его помощник – 1000 рублей плюс квартиру, отопление, освещение. Становой пристав имел оклад 600 рублей в год. Приставы в городе получали 300 рублей в год плюс 300 рублей столовых и столько же канцелярских. Полицейские надзиратели жалованье имели 200 рублей в год, с доплатами – 550 рублей, околоточные надзиратели – 180, с доплатами – 360 рублей в год. В 1909 и 1913 годах жалованье полиции было несколько повышено, в среднем на 100 рублей.

Полицейские стражники получали 20 рублей в месяц, урядники – больше. Кроме того, на содержание коня урядник получал 10 рублей 40 копеек в месяц.»

Много это или мало? Так, например, аренда жилья (а полицейских регулярно ротировали из города в город) в Брянске-Орле-Курске обходилась в 15 рублей в месяц, то есть 180 рублей в год. Верхам полиции хватало, а надзиратель жил на 30-40 рублей в месяц, с которых покупал ещё и форму, и сапоги. Для сравнения – рабочий с квалификацией мог зарабатывать до двух рублей в день. Всё относительно, вот цены на одном из рынков Орловской губернии в 1896 году:

«Базары отличались большим предложением ягод, преимущественно земляники, но она относительно дорога: 7—8 к. фунт. Зелень появилась вся, но тоже пока дорога: редька чёрная 10—15 к. за десяток, картофель 5 к. десяток, огурцы 15—20 к. десяток, вообще цены стоят дорогие. Яйца 1 р. 30 к. сотня. Цыплята за штуку 15—20 к. Яблоко шло 80 к.—1 р. мера, сено 20—22 к. п., овес 45 к. п. Капуста 2—3 р. сотня. Арбузы 15—20 к. штука. Грибы 30—40 к. решето. Дрова дороги: небольшой воз 85 к. Мякина 10 к. м. Птицы дороги: живой гусь 60—80 к. штука, утка 30—40 к. Скотина убойная 28—29 р. за голову.»

Дано по газете «Брянский вестник». Сюда можно добавить подписку на газету – 5 рублей в год, проезд в общественном транспорте – 10 копеек, и предметы роскоши – так, фотопортрет – 3,5 рубля, а велосипед сразу 120 рублей. Ну без велосипедов и портретов обойтись можно, а вот без дров зимой нет, из небольших возов сгорит минимум десяток. Да и продукты... на хлеб с капустой и картофелем цена допустимая, а вот мясо уже кусается. Одним словом, прокормиться полицейскому на жалование вполне хватало, а на что-то большее (обучение детей в гимназии – 2,5 рубля в месяц, плюс учебники, тетради, одежда или там одеть жену для выхода в свет) уже с трудом. Не нищета, конечно, но полицейские чины явно не жировали и не шиковали, где-то на уровне тех самых рабочих, и это ещё было много.

В воинском присутствии (военкомате) писец получал 25 рублей в месяц, а заведующий делопроизводством – 30 рублей. Учитель земской школы жил на 20 рублей в месяц (позже повысили до 26), а церковно-приходской – на 25 рублей в месяц. Помощник учителя получал 15 рублей, законоучитель (священник) – 7,5 рублей. Библиотекарь (учителя, как правило) – 5 рублей.

Как платили при царе

А пенсионное обеспечение… Не будем о грустном, учителю за 50 лет стажа 300 рублей всего, фельдшеру – аж 100, и это не норма, это скорее исключение. Построить дом (без покупки участка) обходилось от 500 рублей, кстати. Медики тоже не шиковали, врач, правда, при выходе в отставку мог получить аж 1000, но зарплаты... Акушерка (повитуха) – 10 рублей, фельдшер – 25 рублей, сиделка – 7 рублей, всё в месяц. Между прочим, обучение на учителей и фельдшеров стоило 120 рублей в год, 240 рублей за курс. Не шиковала и церковь – священник в тюрьме получал 20 рублей в месяц.

Зато высшие чиновники жили неплохо и тогда – секретарь уездной управы получал 1040 рублей в год, бухгалтер – 840 рублей в год, член управы – 1000 рублей в год. Ну и для примера:


А в целом проблема оплаты труда бюджетников была всегда, и если искать в те времена эксплуататоров, то приходишь к парадоксальному выводу – хуже всего со специалистами обращалось государство. Что, собственно, и сохранилось в советские времена, и времена современные. А говорят – дураки и дороги. Надо оплачивать, и тогда будут умные профессионалы и качественные результаты.
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44 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Xlor
    Xlor Сегодня, 05:43
    -4
    Если кто помнит повесть М. Горького "Мать", то там главный герой, заводской рабочий, с первой своей зарплаты купил себе галстук и патефон. В советское время не с каждой зарплаты можно было купить себе магнитофон, да еще прожить до следующей зарплаты...
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 06:24
      +3
      Мне было бы интересно сравнение с зарплатами, к примеру, в Германии того времени. Или США.
      И после такого сравнения, мне думается, пришлось бы вернуться к изначальным двум проблемам - дураки и дороги. Так как зарплаты и за границами не были аховыми.
      1. Алекс_1973
        Алекс_1973 Сегодня, 07:11
        +8
        Наводлом
        Мне было бы интересно сравнение с зарплатами, к примеру, в Германии того времени. Или США.
        И после такого сравнения, мне думается, пришлось бы вернуться к изначальным двум проблемам - дураки и дороги. Так как зарплаты и за границами не были аховыми.
        Зарплаты и условия труда за границей стали радикально меняться именно после Великой Октябрьской Социалистической Революции. Потому как страшно стало зарубежным буржуям, что и их могут под зад коленом. А вот бежать то им, в отличие от наших беглых буржуев, уже некуда будет. Вот и зашевелились.
        Зато обратите внимание, что после развала СССР, уровень доходов среднего класса начал уверенно скатываться вниз.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 08:00
          -1
          Цитата: Алекс_1973
          после развала СССР, уровень доходов среднего класса начал уверенно скатываться вниз.

          Разве в СССР существовал средний класс?
          Диктатура пролетариата,как самая демократическая форма государственной власти (или,что-то вроде этого) При такой власти никакого среднего класса и не может быть.Разве что,всякого рода- цеховики,фарцовщики и стиляги.
      2. Undecim
        Undecim Сегодня, 09:07
        +2
        Мне было бы интересно сравнение с зарплатами, к примеру, в Германии того времени. Или США.



        Цифры в рублях. Источник: Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы
        Рубакин Н.А. Издательство "Вестник Знания" (В. В. Битнера) С. -Петербург. 1912
      3. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 09:22
        +1
        Надо начать с того , что у рабочих рабочий день был 12-17ть часов, без выходных, больничных и отпусков, отсюда и "Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей"- Жан Поль Марат.
        А вот выдержка из речи Петра Алексеева на суде(Из протокола судебного заседания от 10 марта 1877 г.)
        Петр Алексеев. Да, действительно все равно, везде одинаково, рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-часовой дневной труд — и едва можно заработать 40 копеек! Это ужасно! При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей! Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимейшим потребностям человека... Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работников? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги: "Бова-королевич", "Еруслан Лазаревич", "Ванька Каин", «Жених в чернилах и невеста во щах» и т. п......
        Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уже как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево женимся и куда девается наш невыносимый труд?..
    2. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:26
      +12
      заводской рабочий, с первой своей зарплаты купил себе галстук и патефон.
       Если бы Павел Власов , купил бы патефон,у него денег бы не осталось, на платочек маме, на сапоги, и пиджак себе, а половину зарплаты отдал матери ,роман еще раз перечитайте.Да и патефоны еще не выпускались, граммофоны были, патефон это дальнейшее развитие граммофона и стоимость граммофона была от 15 р до 150 р. Роман написан в 1906 году если не ошибаюсь.
    3. Van 16
      Van 16 Сегодня, 07:03
      +6
      "не с каждой зарплаты можно было купить себе магнитофон"

      Примерно 78-й год, на летних каникулах месяц работал в колхозе, на заготовке сена. Зарплаты хватило на магнитофонную приставку " Нота-303" ( цену точно не скажу, не помню), на ленинградскую гитару (50 рэ), ну и на карманные расходы осталось.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 08:04
        -1
        Цитата: Van 16
        ну и на карманные расходы осталось.

        Ну, справедливости ради, на "карманные расходы" семью кормить не надо было, да и лето - это сезонные работы, зимой в колхозах платили меньше, благо и работы тоже меньше становилось.
        P.S. Автору - статья интересная, спасибо.
        1. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 08:52
          +3
          Автору бы стоило Гиляровского почитать и "На дне" вспомнить , как следует.
        2. Van 16
          Van 16 Сегодня, 09:08
          +1
          Ну так, справедливости ради, и магнитофоны с гитарами не каждый месяц, и даже не каждый год покупаются.
      2. Avior
        Avior Сегодня, 08:52
        +1
        К Ноте ещё усилитель нужен был.
        Цена обычного кассетного магнитофона на рубеже 70- 80-х годов, типа Весна-202- около 200 рублей.
        1. Van 16
          Van 16 Сегодня, 09:17
          +1
          "К Ноте ещё усилитель нужен был"

          Совершенно верно. К старенькой радиоле подключал. Усилитель где то через год или два приобрел. " Мелодия-103". Собственно, это не совсем усилитель, это проигрыватель. Настоящий усилок уже позже появился.
      3. Ричард
        Ричард Сегодня, 09:09
        +2
        Примерно 78-й год, на летних каникулах месяц работал в колхозе, на заготовке сена. Зарплаты хватило на магнитофонную приставку " Нота-303" ( цену точно не скажу, не помню), на ленинградскую гитару (50 рэ), ну и на карманные расходы осталось.

        В 70-80х гитара в Пятигорске стоила :
        Шестиструнка – 23 руб.,ленинградка – 25 руб. Медиатор для гитары стоил 1 коп.
        Но были в продаже гитары и по 7 руб. 50 коп.- мечта всех сельских пацанов. Моя такая жива до сих пор
        1. Van 16
          Van 16 Сегодня, 09:20
          +1
          Моя, к сожелению, нет. Ну так, ей сколько лет то было, где она только не бывала..
          Дешёвые гитары да, были, но мне именно ленинградская нужна была, у нее дека сзади пластиковая, и объем большой, звук классный был hi
    4. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 08:03
      +2
      главный герой, заводской рабочий, с первой своей зарплаты купил себе галстук и патефон.
      ... Такие деньжищи получал,вместо того что бы "водка пей ,земля валяйся и гармошка трынь-брынь",он деньги еще тратил на госдеповские методички, за "болотную копейку" , чуть не удавился, жаден был Павел Власов, народ смущал, на бунты поднимал... laughing
    5. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:14
      +1
      По поводу магнитофона. Они были не очень дороги:"Весна"- 93р.,но их было трудновато найти.
      Вооб-то "Мать " давно читал. Патифоны, точнее граммофоны,в РИ не очень были распространены. В
      1. Avior
        Avior Сегодня, 09:24
        0
        Весна 202 стоил 200 рублей

        http://22-91.ru/veschi-i-predmety-sovetskoy-epohi/2616/kassetnyjj-magnitofon-vesna-202
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:48
    +3
    Автор на больную мозоль наступил.
    Хочешь наказать человека пожелай ему жить на одну
    зарплату. smile
    Хотя зарплаты у депутатов и простого люда вещи несовместимые.
  3. по привычке
    по привычке Сегодня, 05:57
    +8
    А мне вспомнилась ",Шинель" Гоголя, и страдания Акакия Акакиевича. Вот это всем бюджетникам бюджетник.
    А "картошка - 5коп. десяток" насмешила. Скоро и у нас овощи поштучно будут.
  4. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 05:59
    +3
    По рассказам бабушки-соседки единицы рабочих очень хорошие деньги получали.Сравнивать деньги в любой период неправильно.У меня случилась беда, и взял в долг 30 рублей,чтобы прожить до аванса. 15 дней мы втроем свободно жили. Свободных денег не было. Да их никогда у рабочего человека не было.
  5. Комментарий был удален.
  6. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 06:21
    +6
    Медики тоже не шиковали, врач, правда, при выходе в отставку мог получить аж 1000, но зарплаты...

    А что не так с зарплатами врачей, Роман, к чему это многозначительное многоточие ?
    Нормальные зарплаты в таблице - от тысячи до тысячи трёхсот целковых в год - два дома можно было построить. Может сегодня врач на свою официальную зарплату позволить себе такое ?
    Вы пытаетесь создать впечатление, что при царе те же врачи получали смешные деньги, но не учли, что выложенный Вами скриншот шутя сводит Ваши усилия на "нет". Вы, похоже, не читали, что там написано.

    Надо оплачивать, и тогда будут умные профессионалы и качественные результаты.

    Не обязательно.
    Вам, скорее всего, платят, но ни профессиональными, ни качественными Ваши опусы от этого не становятся.
    И конкретный эпизод с зарплатами врачей тому доказательство.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 06:33
      0
      Коллега Товарищ,Вы остроумно заметили:" не умными,не качественными ",вероятно,мало платят раз так получается
    2. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 08:08
      0
      Да мало платили,один врач , в бизнес пошел,литературным трудом стал подрабатывать.. smile На эти деньги и приобрел кой какую недвижку в Ялте. smile
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:30
    +5
    Что, собственно, и сохранилось в советские времена
     в разные советские времена было по разному
  8. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 07:06
    0
    тема обширнейшая, а материала с гулькин нос...

    Замах на рубль, а удар ...

    По з/платам : Генсек кпсса Никита Сергеевич Хрущев ,19 сентября 1959 :

    «Я женился в 1914 году, двадцати лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия — слесарь — я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40—45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а белый — 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо — копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень, цены же — сильно поднялись…»

    Он же в воспоминаниях:

    «...иной раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, дескать, жилось хуже. Грех потому, что хотя и не все, но высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился, до революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 году я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 году, когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. …»

    Знаковое признание, да...

    Что касается , например, учителей, то до ВОРа они могли позволить себе путешествовать ( и путешествовали) по Европе.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:20
      +6
      По з/платам : Генсек кпсса Никита Сергеевич Хрущев ,19 сентября 1959 :
      Данных по президентам нынешней России надо полагать у вас нет. А между тем мы сейчас более лучше живём.. Любой участковый полицай может купить себе мерседес и чадам своим машинки. А сотрудники прочих силовых ведомств запросто каждый месяц слетать в Испанию на чашечку кофе.
      может царские учителя и путешествовали по европам. Доказательств вы не предоставили, но крестьяне ходили в лаптях . Художник Репин, тоже ездил по загрницам, но рисовал бурлаков. То что сейчас старики роются в помойках вы промолчите.
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 08:10
        +3
        Да мы так хорошо не жили как сейчас.Одежка ,обувка импортные, техника импортная от горшка до компьютера,автомобили импортные,дети правда свои еще... smile
      2. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 08:18
        0
        Цитата: Гардамир
        Любой участковый полицай может купить себе мерседес и чадам своим машинки

        Не "полицай". Не может. По крайней мере не любой. Десятка два участковых знаю - ни у одного нет мерседеса или чего-то сопоставимого по цене. И те, что есть - все кредитные.
        Цитата: Гардамир
        А сотрудники прочих силовых ведомств запросто каждый месяц слетать в Испанию на чашечку кофе.

        Тоже, мягко говоря, спорное утверждение.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 08:28
          0
          Тоже, мягко говоря, спорное утверждение.
          Коллега забыл, что они "невыездные". Даже мчсовцы.
          1. Лесовик
            Лесовик Сегодня, 08:28
            0
            Цитата: 3x3zsave
            Коллега забыл, что они "невыездные".

            Вот и я о том же.
      3. bober1982
        bober1982 Сегодня, 09:10
        0
        Цитата: Гардамир
        Художник Репин, тоже ездил по загрницам, но рисовал бурлаков

        Бурлаки,наверное,зарабатывали больше художника Репина,который был редкостным коньюнктурщиком.
    2. tatra
      tatra Сегодня, 08:01
      +6
      Хрущев - такой же лживый сталинофоб ,как и все вы ,враги СССР и советского народа .
      А по Статистическому сборнику 1913 года ,средняя зарплата рабочих в 1912 году составляла 264 рубля в год ,то есть ,22 рубля в месяц . В два раза меньше ,чем у Хрущева . И по ценам в Москве -килограмм мяса стоил 60 копеек ,одна курица -рубль .
      И вы ,враги коммунистов ,в вашей "истории " своей страны ,"забыли " о крестьянстве , вы "вспомнили " только о кулаках ,которые у вас "самые лучшие ,самые работящие ". А по тому же Сборнику ,общие доходы крестьянства от ведения сельского хозяйства ,поделенные на 109 миллионов крестьян ,составили всего 42 рубля в год ,за вычетом налогов -оставалось 32 рубля в год ,то есть 2 рубля 50 копеек в месяц ,и это средние доходы кулаков ,середняков и бедняков ,которым ,естественно ,доставалось еще меньше этих 32 рублей в год .
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 08:39
        -1
        Цитата: tatra
        Хрущев - такой же лживый сталинофоб ,как и все

        Цитата: tatra
        оставалось 32 рубля в год ,то есть 2 рубля 50 копеек в месяц ,и это средние доходы кулаков ,середняков и бедняков ,которым ,естественно ,доставалось еще меньше этих 32 рублей в год

        Не могли бы вы привести статистические данные по зарплатам и налогам крестьян за 30-е годы, о которых идёт речь у "лживого Хрущёва"?
        1. tatra
          tatra Сегодня, 09:04
          0
          Вот ,классический менталитет врагов СССР и советского народа ,из всей истории своей страны и народа ,выдирать только то ,что им ВЫГОДНО . Я написала о том ,как жили крестьяне и рабочие в РИ ,а Вы "перевели стрелки " не просто на СССР ,а на ВЫГОДНЫЙ врагам CCCР период 30-х годов .
          1. Лесовик
            Лесовик Сегодня, 09:23
            -2
            Цитата: tatra
            Я написала о том ,как жили крестьяне и рабочие в РИ ,а Вы "перевели стрелки " не просто на СССР ,а на ВЫГОДНЫЙ врагам CCCР период 30-х годов .

            Вы написали, что Хрущёв солгал в ответ на цитату от 32-го года. В качестве примера привели положение крестьян в Империи. Соответственно положение крестьян во времена, о которых говорит Хрущёв, должно было существенно отличаться в лучшую сторону. Именно этим и вызван мой вопрос. Но судя, по вашему ответу, вы и сами прекрасно понимаете, что положение крестьян в эти годы было незавидным. Тогда в чём состоит ложь Хрущёва?
            Цитата: tatra
            Вот ,классический менталитет врагов СССР и советского народа

            Именно для того, чтобы избежать подобных обвинений, я и попросил именно вас привести статистику, а не сделал этого сам. Но, должен признать, вы с честью вышли из данной ситуации и всё равно нашли повод в очередной раз навесить на меня ярлык "врага коммунистов". good
            P.S. Если вы считаете себя "другом коммунистов", то должен заметить, что с такими "друзьями" врагов коммунистам уже не надо hi
            1. tatra
              tatra Сегодня, 09:31
              0
              Ха ,а с какой стати я должна Вам предъявлять то ,что Вам ВЫГОДНО ?
              СССР -это ЛУЧШЕЕ Государство -как по производительности сельского хозяйства ,так и для большинства крестьян ,чем была РИ ,и стала РФ . НО враги СССР и советского народа из всего советского периода крестьянства выдирают только 30-е годы ,тупо ,и глупо обвиняют коммунистов в том ,что те моментально не выдали всем крестьянам постоянные паспорта ,что они не обеспечили моментально все десятки миллионов крестьян ,переехавших в города ,отдельными квартирами .
              1. Лесовик
                Лесовик Сегодня, 09:36
                -2
                Цитата: tatra
                ,а с какой стати я должна Вам предъявлять то ,что Вам ВЫГОДНО ?

                Т.е. Хрущёв не солгал?
                Цитата: tatra
                НО враги СССР и советского народа из всего советского периода крестьянства выдирают только 30-е годы ,

                Т.е. Хрущёв не солгал?
                Цитата: tatra
                тупо ,и глупо обвиняют коммунистов в том ,что те моментально не выдали всем крестьянам постоянные паспорта ,что они не обеспечили моментально все десятки миллионов крестьян ,переехавших в города ,отдельными квартирами .

                Разве я спрашивал о паспортах и квартирах? Я спрашивал о зарплатах и налогах - ровно о том, о чём вы говорили в качестве доказательства, что "Хрущёв лжец". А на деле получается, что "другу коммунистов" нечем подтвердить свои обвинения? И зачем тогда коммунистам такие "друзья"?
                1. tatra
                  tatra Сегодня, 09:42
                  0
                  Ха ,да что же Вы по манере врагов СССР и советского народа всё фальсифицируете как Вам выгодно ?
                  И всего хорошего ,Вы не способны честно обсуждать историю своей страны и народа ,как и все враги СССР и советского народа на территории СССР .
            2. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 09:31
              0
              Если вы считаете себя "другом коммунистов", то должен заметить, что с такими "друзьями" врагов коммунистам уже не надо
              Браво!
    3. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 08:24
      +3
      тема обширнейшая, а материала с гулькин нос...
      Абсолютно верно!
      Андрей! hi
    4. chenia
      chenia Сегодня, 08:43
      +3
      Цитата: Ольгович
      Знаковое признание, да.

      Да когда пару заводиков в империи, и слесарь на расхват.
      Более 80 % это население деревни. А теперь сравните цены на продукты и представьте как надо было горбатиться, что бы заработать в деревне копейку.
      Да, после революции упали зароботки, индустриализацию надо было проводить.Лапотную Россию в индустриального гиганта превращать. Это не Кшесинской бриллианты дарить.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 09:10
        0
        Враги коммунистов предъявляют к советским коммунистам высочайшие требования ,доходящие до полного абсурда ,а к СЕБЕ ,к своей работе ,которой они после захвата ими СССР ,поимели их большие ,огромные ,колоссальные -по сравнению с народом ,доходы и зарплаты ,из-за которых им всем и "а сейчас лучше ,чем в СССР "-ни малейших .
        Они всегда "ни при чем " к тому ,что они сделали , у них всегда другие виноваты в том ,что они сделали ,им всегда все и всё мешают сделать хоть что-то полезное для своей страны и народа .
  9. Undecim
    Undecim Сегодня, 09:00
    +2
    Обратимся к фактам

    С фактами у автора как то бессистемно получилось.
    Если уж обращаться к фактам с целью осветить доходы государственных служащих Российской империи конца XIX начала XX века, то не надо валить в одну кучу исправников с акушерками и учителей с повитухами.
    А уж духовенство упоминать совсем не стоило, ввиду того, что исчисление его дохода в указанный период требует статьи, как минимум.
    Как-то априори подразумевается, что они жили хорошо, что образование в Империи открывало все двери, и что проблем в этой сфере не было.

    Кем подразумевается? То, что "не все жили хорошо", не скрывалось и в Российской империи.

    Обратимся, как говорит автор, к фактам. Книга Рубакина интересна сама по себе, но в данном случае смотрим § 10. Чиновничество и его доходы.