Как платили при царе

«Уездный исправник получал в год 1500 рублей, его помощник – 1000 рублей плюс квартиру, отопление, освещение. Становой пристав имел оклад 600 рублей в год. Приставы в городе получали 300 рублей в год плюс 300 рублей столовых и столько же канцелярских. Полицейские надзиратели жалованье имели 200 рублей в год, с доплатами – 550 рублей, околоточные надзиратели – 180, с доплатами – 360 рублей в год. В 1909 и 1913 годах жалованье полиции было несколько повышено, в среднем на 100 рублей.



Полицейские стражники получали 20 рублей в месяц, урядники – больше. Кроме того, на содержание коня урядник получал 10 рублей 40 копеек в месяц.»

«Базары отличались большим предложением ягод, преимущественно земляники, но она относительно дорога: 7—8 к. фунт. Зелень появилась вся, но тоже пока дорога: редька чёрная 10—15 к. за десяток, картофель 5 к. десяток, огурцы 15—20 к. десяток, вообще цены стоят дорогие. Яйца 1 р. 30 к. сотня. Цыплята за штуку 15—20 к. Яблоко шло 80 к.—1 р. мера, сено 20—22 к. п., овес 45 к. п. Капуста 2—3 р. сотня. Арбузы 15—20 к. штука. Грибы 30—40 к. решето. Дрова дороги: небольшой воз 85 к. Мякина 10 к. м. Птицы дороги: живой гусь 60—80 к. штука, утка 30—40 к. Скотина убойная 28—29 р. за голову.»

Мы многое знаем о конце 19, начале 20 веков. Императоров этого периода, особенности внешней политики, знаем о золотом рубле Витте и Транссибе, о французских булках и гимназистках румяных, о Ленине и рождении РСДРП... Но за всем этим скрыт быт людей того времени, даже не крестьян, которых принято в русской интеллигентной традиции жалеть, не рабочих, которые, как известно каждому монархисту, жировали, и как известно каждому коммунисту, страдали, а интеллигенции и госслужащих, тех, кого принято называть в наше время бюджетниками.Как-то априори подразумевается, что они жили хорошо, что образование в Империи открывало все двери, и что проблем в этой сфере не было. Обратимся к фактам и начнём, пожалуй, с полиции, того самого всемогущего МВД, опоры царя и Отечества и «царских сатрапов».Много это или мало? Так, например, аренда жилья (а полицейских регулярно ротировали из города в город) в Брянске-Орле-Курске обходилась в 15 рублей в месяц, то есть 180 рублей в год. Верхам полиции хватало, а надзиратель жил на 30-40 рублей в месяц, с которых покупал ещё и форму, и сапоги. Для сравнения – рабочий с квалификацией мог зарабатывать до двух рублей в день. Всё относительно, вот цены на одном из рынков Орловской губернии в 1896 году:Дано по газете «Брянский вестник». Сюда можно добавить подписку на газету – 5 рублей в год, проезд в общественном транспорте – 10 копеек, и предметы роскоши – так, фотопортрет – 3,5 рубля, а велосипед сразу 120 рублей. Ну без велосипедов и портретов обойтись можно, а вот без дров зимой нет, из небольших возов сгорит минимум десяток. Да и продукты... на хлеб с капустой и картофелем цена допустимая, а вот мясо уже кусается. Одним словом, прокормиться полицейскому на жалование вполне хватало, а на что-то большее (обучение детей в гимназии – 2,5 рубля в месяц, плюс учебники, тетради, одежда или там одеть жену для выхода в свет) уже с трудом. Не нищета, конечно, но полицейские чины явно не жировали и не шиковали, где-то на уровне тех самых рабочих, и это ещё было много.В воинском присутствии (военкомате) писец получал 25 рублей в месяц, а заведующий делопроизводством – 30 рублей. Учитель земской школы жил на 20 рублей в месяц (позже повысили до 26), а церковно-приходской – на 25 рублей в месяц. Помощник учителя получал 15 рублей, законоучитель (священник) – 7,5 рублей. Библиотекарь (учителя, как правило) – 5 рублей.А пенсионное обеспечение… Не будем о грустном, учителю за 50 лет стажа 300 рублей всего, фельдшеру – аж 100, и это не норма, это скорее исключение. Построить дом (без покупки участка) обходилось от 500 рублей, кстати. Медики тоже не шиковали, врач, правда, при выходе в отставку мог получить аж 1000, но зарплаты... Акушерка (повитуха) – 10 рублей, фельдшер – 25 рублей, сиделка – 7 рублей, всё в месяц. Между прочим, обучение на учителей и фельдшеров стоило 120 рублей в год, 240 рублей за курс. Не шиковала и церковь – священник в тюрьме получал 20 рублей в месяц.Зато высшие чиновники жили неплохо и тогда – секретарь уездной управы получал 1040 рублей в год, бухгалтер – 840 рублей в год, член управы – 1000 рублей в год. Ну и для примера:А в целом проблема оплаты труда бюджетников была всегда, и если искать в те времена эксплуататоров, то приходишь к парадоксальному выводу – хуже всего со специалистами обращалось государство. Что, собственно, и сохранилось в советские времена, и времена современные. А говорят – дураки и дороги. Надо оплачивать, и тогда будут умные профессионалы и качественные результаты.