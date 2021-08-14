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Пресса Китая: Впервые на соревнования в Россию отправятся самолёты J-10B, J-16, H-6K и Y-20

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Китайская пресса сообщает о том, что впервые ВВС НОАК отправляют за пределы Китая большое количество самолётов для участия в военных маневрах и соревнованиях.


По данным Sina Military, ссылающегося на командование военно-воздушными силами Китая, для участия в Международных военных играх АрМИ-2021 в Россию впервые отправлены истребители J-10B, J-16, бомбардировщики H-6K, а также транспортные самолёты Y-9 и Y-20.

«Юнь»-20 (Y-20) – китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт, который эксплуатируется в ВВС НОАК с 2016 года.



Максимальная скорость этого самолёта 830 км/ч, дальность полёта при полной загрузке - около 4,5 тыс. км. Перегоночная дальность - 7800 км. Максимальная полезная нагрузка - 66 тонн.

В сообщениях говорится, что на армейские игры в России отправлено и подразделение воздушно-десантных сил КНР. В частности, оно примет участие в соревнованиях по десантированию с воздуха с последующим взятием и удержанием плацдарма.

Китайская авиация, по данным СМИ КНР, будет задействована в международных соревнования «Авиадартс». В ходе этих соревнований планируется применить штатное вооружение китайских бомбардировщиков, а также ракеты «воздух-земля» истребителей J-10B и J-16.

Ранее в России неоднократно отмечали, что отправляли приглашения поучаствовать в соревнованиях и представителям стран НАТО. Однако пока ни одна из стран западного военного блока на участие в таких военных играх не решилась.
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48 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка 14 августа 2021 12:12
    0
    . Ранее в России неоднократно отмечали, что отправляли приглашения поучаствовать в соревнованиях и представителям стран НАТО. Однако пока ни одна из стран западного военного блока на участие в таких военных играх не решилась.

    Боятся обмишуриться!
    1. Shurik70
      Shurik70 14 августа 2021 17:52
      +1
      Цитата: Коте пане Коханка
      Боятся обмишуриться!

      Так и китайцы свой J-20 не прислали.
  2. А Макаров
    А Макаров 14 августа 2021 12:13
    +7
    Вот это уже интересно. Уже сравнение с аналогами, пусть и вышедшими из копий.
    1. donavi49
      donavi49 14 августа 2021 13:18
      +8
      Там конечно самый гвоздь это J-10 c АФАР.


      Также один из Ю-20 прилетел уже в новой контурной окраске номеров и знаков обзначения

      Ну и Ю-9 - самая основная лошадка китайцев, делающаяся невероятным темпом в 1050 модификациях от ДРЛО и ПЛО до ВКП.
      1. Crasher
        Crasher 14 августа 2021 13:33
        -1
        самолёты J-10B, J-16, H-6K и Y-20

      2. tralflot1832
        tralflot1832 14 августа 2021 13:49
        -3
        К J 10,ребята из Израиля руку не приложили,на их Лави похож! hi
      3. svp67
        svp67 14 августа 2021 14:09
        +3
        Цитата: donavi49
        Ну и Ю-9

        Бедный Ан-12...это ж во, что он в Китае превратился... wink
        Цитата: donavi49
        Там конечно самый гвоздь это J-10 c АФАР.

        Да как сказать, для меня и результат J-16 очень интересен,

        ни и конечно, что может "китайский" Ту-16 - H-6K.

        А уж появление J-20...

        Такой шанс его "прощупать" во всех диапазонах...
        1. donavi49
          donavi49 14 августа 2021 14:45
          +4
          Бедный Ан-12...это ж во, что он в Китае превратился... wink


          Ну это вполне достаточная, а главное ОСВОЕННАЯ платформа. Их клепают невероятным темпом.



          1. donavi49
            donavi49 14 августа 2021 14:47
            +6
            Благодаря миниатюризации даже ДРЛО туда влазит. Ну и в целом модификаций - вернее вариаций оснащения платформы очень много.




          2. svp67
            svp67 14 августа 2021 14:48
            +4
            Цитата: donavi49
            Ну это вполне достаточная, а главное ОСВОЕННАЯ платформа. Их клепают невероятным темпом.

            Мало того, его еще и используют как основу для создания других самолетов
        2. Runoway
          Runoway 14 августа 2021 15:21
          -2
          Такой шанс его "прощупать" во всех диапазонах

          Щупать там нечего, индусы и те давно прощупали
          Ещё никто песнь про линзы не запел?))))
      4. Zaurbek
        Zaurbek 14 августа 2021 15:00
        -2
        Ещё один признак того, рано сняли Ан12 с производства
      5. Runoway
        Runoway 14 августа 2021 15:16
        -1
        Там конечно самый гвоздь это J-10 c АФАР.

        На кой афар???? Вы дисплины смотрели? Воздушных боёв нет, только маневрирование, работа по земле и ориентирование на местности
    2. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 14 августа 2021 14:00
      -1
      Точно, хоть наши летуны оценят. И ооой как интересно! !! fellow wassat drinks good А то распиарили биатлон, а остальных "задвинули" sad
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок 14 августа 2021 12:14
    +2
    Сближение с КНР все отчетливее. США понимает, чем это ему грозит? Если КНР будет союзником России?
    1. Silver bullet
      Silver bullet 14 августа 2021 12:16
      +10
      Если КНР будет союзником России, то весь мёд в мире наш!
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок 14 августа 2021 12:24
        0
        Цитата: Silver bullet
        Если КНР будет союзником России,

        А почему нет? Хрущева в руководстве у нас больше не наблюдается...
        1. Silver bullet
          Silver bullet 14 августа 2021 12:28
          +1
          Англичанка будет гадить и стравливать всеми силами. Для них это кошмарный сон почище союза России и Германии.
          1. Чеширский
            Чеширский 14 августа 2021 13:17
            +1
            Цитата: Silver bullet
            почище союза России и Германии.

            Одно другому не мешает, противоречий не наблюдается. Это будет самый мощный союз на планете, если осуществится.
            1. Silver bullet
              Silver bullet 14 августа 2021 13:26
              -1
              Коллега, я за такой тройственный союз двумя руками, но ещё раз повторю, не дадут, лягут между нами всем анлосаксонским миром как "лежачие полицейские", но не дадут. Если ошибаюсь, готов Вам ящик коньяка выслать. hi
              1. Ros 56
                Ros 56 14 августа 2021 13:49
                0
                Позвольте поинтересоваться, а какого коньяка? А то может мы водочкой обойдемся? fellow laughing lol laughing
                1. Silver bullet
                  Silver bullet 14 августа 2021 14:01
                  0
                  Коллега, не волнуйтесь травить коньячным спиртом это не наши методы laughing Но сначала зафиксируем союз трёх государствwink
                  1. Ros 56
                    Ros 56 14 августа 2021 14:04
                    -1
                    Боже упаси в вас сомневаться, просто хотелось уточнить. laughing laughing laughing Да, а откуда третье взялось, если речь о Китае и России.
                    1. Silver bullet
                      Silver bullet 14 августа 2021 14:07
                      -1
                      Шеф, Вы ещё не выпимши коньяку, а уже читаете не внимательно. Выше всё написал hi про Россию, Германию и Китай.
                      1. Ros 56
                        Ros 56 14 августа 2021 14:18
                        -3
                        Насколько я понял из ваших опусов нагличан кондрашка хватит, если немцы с нами состыкуются.
                        Англичанка будет гадить и стравливать всеми силами. Для них это кошмарный сон почище союза России и Германии.

                        А дальше кондрашка их второй раз хватит уже от нашего союза с китайцами
                        Если КНР будет союзником России, то весь мёд в мире наш!

                        А вы судя по всему порешили это все еще и миксером взбить в одно удобоваримое снадобье против полосатых и мелкобритых. Это вряд ли, придется нам водочкой обойтись. hi wassat laughing lol
              2. Чеширский
                Чеширский 14 августа 2021 14:23
                -1
                =Silver bullet]Коллега, я за такой тройственный союз двумя руками, но ещё раз повторю, не дадут, лягут между нами всем анлосаксонским миром как "лежачие полицейские", но не дадут.

                Им же хуже, имею ввиду немцев. Они по сути такие же арийцы, как и мы... Ведомым быть не запретишь request
        2. Мрачный Жнец
          Мрачный Жнец 14 августа 2021 12:46
          -2
          Цитата: Горный стрелок
          Цитата: Silver bullet
          Если КНР будет союзником России,

          А почему нет? Хрущева в руководстве у нас больше не наблюдается...

          Китай союзник РФ. Интересно, если бы , а если у нас нет ЯО , что тогда???
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок 14 августа 2021 12:47
            +2
            Цитата: Мрачный Жнец
            а если у нас нет ЯО , что тогда???

            Но оно у нас есть... wassat
            1. Мрачный Жнец
              Мрачный Жнец Вчера, 04:27
              0
              Цитата: Горный стрелок
              Цитата: Мрачный Жнец
              а если у нас нет ЯО , что тогда???

              Но оно у нас есть... wassat

              Ну ладно, предположим (в самом страшном сне), что Китай попер на РФ. Небольшими ротами, тыщ по сто ;) ЯО. Конечно сыграет свою роль. А дальше? У нас есть 100500 патронов???
    2. dauria
      dauria 14 августа 2021 12:49
      -13
      Если КНР будет союзником России?


      Союз означает только одно - Россия легла под Китай . Других союзов не бывает. Равноправный союз -это когда один ждёт , пока "союзник" сделает всю грязную работу и ослабнет. Чтобы раздеть и врага , и "союзника".
      Не стоит путать человеческую мораль с "моралью" стран.

      А так да, сильнейший союз США-Германия.США-Япония...и.т.д. Фиг выгонишь такого "союзника".
  4. kventinasd
    kventinasd 14 августа 2021 12:50
    -6
    Китайская авиация, по данным СМИ КНР, будет задействована в международных соревнования «Авиадартс»

    Опять этот двухнедельный кошмар начнётся в Рязани. Мало того, что они с полным боекомплектом через центр города летают на полигон Дубровичи, так они в этом году ещё китайцев на своих леталках пригнали winked
    1. Split
      Split 14 августа 2021 13:03
      -2
      Знаешь, когда Днепр над городом пролетает (Ясный, Оренбургская область) .... тут сравнивать безполезно
      1. kventinasd
        kventinasd 14 августа 2021 13:11
        -4
        Цитата: Split
        тут сравнивать безполезно

        Ну и как часто это у вас происходит? А у нас два раза в год.
        1. Split
          Split 14 августа 2021 13:19
          -4
          2 раза, 1 пуск из бункера видел, 2-я над городом пролетала... бомбы ладно, а РС-20 на гептиле летают, он жэ несимметричный диметилгидразин... который по городу, особенно зимой хорошо ощущался...тухлый запах яиц... про асбест я вообще не говорю.... после рентгена в 2006 году мне врачи сказали уезжать. Слава Богу... рентген 2,5 года назад и 5 дней назад - показал, что без патологий.... я 14 лет боялся сделать его
          1. kventinasd
            kventinasd 14 августа 2021 13:29
            -2
            Цитата: Split
            2 раза, 1 пуск из бункера видел, 2-я над городом пролетала...

            Расскажи это жителям Мирного или Плесецка, можно еще жителям кызылординской области Казахстана.
            1. Split
              Split 14 августа 2021 13:38
              -2
              Сам там был и знакомые и друзья, байкодром космодур
              Корпорация некторая вообще сказала от имени генерального директора, что после Ясного останеться выжженая пустыня... Ясный хотели в космодром превратить, но слава Богу есть люди умнее этого барана с его бабками
              1. kventinasd
                kventinasd 14 августа 2021 13:47
                -1
                На Байконуре был проездом, а в Архангельской области родственники живут.
              2. Ros 56
                Ros 56 14 августа 2021 13:57
                -2
                Так там и так округу как космодром используют, снимают боевую башку с ракеты, вклячивают спутники, которые к нам в Орск привозят Русланы, а дальше самоходов в Ясный и дабы не уничтожать стратегическую ракету подрывом, запущают её в космос. Давно это практикуется.
                1. Split
                  Split 14 августа 2021 14:04
                  -3
                  Днепров запустили +20 штук , если учитывать 1 сбойный - чуть больше. а куда девать? Слава Богу не порезали, а использовали
                  1. Ros 56
                    Ros 56 14 августа 2021 14:07
                    -3
                    Так и деньги за это получаем от хозяев спутников (правда не знаю, в чьем кармане они оседают). fellow request wassat
    2. Runoway
      Runoway 14 августа 2021 15:15
      -1
      Опять этот двухнедельный кошмар начнётся в Рязани.

      Где кошмар? Летают готовятся уже второй месяц, ну 2 недели немного по интенсивнее
      Над городом пол беды, а вот над НПЗ если вдруг как ка-52 по репортёрам то достанется всем))))
  5. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 13:15
    -1
    Пресса Китая: Впервые на соревнования в Россию отправятся самолёты


    Посмотрим)))

    Танки на биатлон не побоялись прислать, посмотрим на авиацию.

    А натовцы идут лесом. Они боятся.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 14 августа 2021 13:17
    -1
    Товарищи из Израиля,признавайтесь ваша работаJ10B.Oт вашего Лави не отличишь. bully
    1. Ros 56
      Ros 56 14 августа 2021 14:01
      0
      Так а чего им признаваться, если китайцы как пираньи, по всему миру, все что ни увидят, тянут к себе и изобретают все эти девайсы, до ужаса схожие со своими прототипами. laughing laughing laughing
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе 14 августа 2021 14:14
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Товарищи из Израиля,признавайтесь ваша работаJ10B.Oт вашего Лави не отличишь. bully

      Да , как бэ, все об этом давно знают, и везде написано. Только для вас новость, однако.
  7. Рядовой СА
    Рядовой СА 14 августа 2021 14:21
    -1
    Интересно, авиационный керосин тоже из Китая повезут или на нашем полетают ?
    Китайцам , конечно, выгода - не надо родную Китайскую землю железом на полигонах
    шинковать , а тут и пилоты ещё подучатся .
  8. Олег Авиатор
    Олег Авиатор 14 августа 2021 15:44
    -2
    Хорошо они модернизировали Ил Вот это сразу видно глубокую модернизацию. За Ан12 вообще отдельный разговор.
  9. AntiAleks
    AntiAleks 14 августа 2021 22:13
    -1
    Молодцы! армию ввели - теперь авиацию подтягивают.