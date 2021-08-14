Пресса Китая: Впервые на соревнования в Россию отправятся самолёты J-10B, J-16, H-6K и Y-20

Китайская пресса сообщает о том, что впервые ВВС НОАК отправляют за пределы Китая большое количество самолётов для участия в военных маневрах и соревнованиях.
По данным Sina Military, ссылающегося на командование военно-воздушными силами Китая, для участия в Международных военных играх АрМИ-2021 в Россию впервые отправлены истребители J-10B, J-16, бомбардировщики H-6K, а также транспортные самолёты Y-9 и Y-20.
«Юнь»-20 (Y-20) – китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт, который эксплуатируется в ВВС НОАК с 2016 года.
Максимальная скорость этого самолёта 830 км/ч, дальность полёта при полной загрузке - около 4,5 тыс. км. Перегоночная дальность - 7800 км. Максимальная полезная нагрузка - 66 тонн.
В сообщениях говорится, что на армейские игры в России отправлено и подразделение воздушно-десантных сил КНР. В частности, оно примет участие в соревнованиях по десантированию с воздуха с последующим взятием и удержанием плацдарма.
Китайская авиация, по данным СМИ КНР, будет задействована в международных соревнования «Авиадартс». В ходе этих соревнований планируется применить штатное вооружение китайских бомбардировщиков, а также ракеты «воздух-земля» истребителей J-10B и J-16.
Ранее в России неоднократно отмечали, что отправляли приглашения поучаствовать в соревнованиях и представителям стран НАТО. Однако пока ни одна из стран западного военного блока на участие в таких военных играх не решилась.