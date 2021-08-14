Вьетнамское Soha: Президент России сделал в Афганистане мастерский ход

Обозреватель вьетнамского информационного издания Soha анализирует ситуацию, которая складывается в Афганистане и вокруг него. На данный момент ситуация в этой стране такова, что движение «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) вскоре может занять столицу – Кабул.
По мнению автора во вьетнамском издании, «Москве надоело наблюдать за тем, как НАТО продолжает сводить ситуацию в Афганистане, а вместе с ним и во всей Центральной Азии, к полностью непредсказуемой».
Из материала:
Россия прекрасно понимала, что присутствие войск США и НАТО в Афганистане в любом случае несёт угрозу южным рубежам страны. Поэтому Россия собрала свои силы, чтобы предотвратить все наиболее рискованные сценарии. И всё это делается на фоне вывода американских войск из Афганистана.
Автор указывает на то, что Россия существенно активизировала работу на дипломатическом направлении, понимая, что нужно договариваться с теми силами в Афганистане, которые поддерживаются местным обществом.
Soha:
Путин сделал в Афганистане мастерский ход, такой тонкий и такой неожиданный. Россия инициировала встречу в широком формате в Дохе, присоединившись к США, Пакистану и Китаю для облегчения ведения внутриафганского диалога и продвижения не военного, а политического решения проблем в стране.
При этом автор указывает на то, что Россия показывает готовность применить силу в целях защиты своих южных рубежей. Для этого были проведены учения совместно с военнослужащими Таджикистана и Узбекистана, в том числе с применением дальней авиации. В то же время афганцы, причём даже талибы*, Россию воспринимают в целом положительно в отличие от тех же США.
Вьетнамский автор пишет, что политическая нестабильность в Афганистане сегодня даёт возможность России укрепить свои позиции в Средней Азии. Узбекистан, Киргизия и Таджикистан понимают, что если «Талибан»* прорвётся через северные границы Афганистана, то без России остановить его местным силовикам будет невозможно.
В такой ситуации, как пишет обозреватель во вьетнамском издании, у России появляется дополнительный рычаг влияния на своих соседей в Центральной Азии – вплоть до расширения военного присутствия, которое было бы выгодно как самой России, так и упомянутым странам.
Вьетнамский обозреватель:
Также нужно учитывать следующее: активность российской дипломатии по афганскому вопросу только укрепит её статус великой державы, расширив успехи, которых уже удалось достичь в Сирии и на Южном Кавказе.