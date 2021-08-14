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Вьетнамское Soha: Президент России сделал в Афганистане мастерский ход

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Обозреватель вьетнамского информационного издания Soha анализирует ситуацию, которая складывается в Афганистане и вокруг него. На данный момент ситуация в этой стране такова, что движение «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) вскоре может занять столицу – Кабул.


По мнению автора во вьетнамском издании, «Москве надоело наблюдать за тем, как НАТО продолжает сводить ситуацию в Афганистане, а вместе с ним и во всей Центральной Азии, к полностью непредсказуемой».

Из материала:

Россия прекрасно понимала, что присутствие войск США и НАТО в Афганистане в любом случае несёт угрозу южным рубежам страны. Поэтому Россия собрала свои силы, чтобы предотвратить все наиболее рискованные сценарии. И всё это делается на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Автор указывает на то, что Россия существенно активизировала работу на дипломатическом направлении, понимая, что нужно договариваться с теми силами в Афганистане, которые поддерживаются местным обществом.

Soha:

Путин сделал в Афганистане мастерский ход, такой тонкий и такой неожиданный. Россия инициировала встречу в широком формате в Дохе, присоединившись к США, Пакистану и Китаю для облегчения ведения внутриафганского диалога и продвижения не военного, а политического решения проблем в стране.

При этом автор указывает на то, что Россия показывает готовность применить силу в целях защиты своих южных рубежей. Для этого были проведены учения совместно с военнослужащими Таджикистана и Узбекистана, в том числе с применением дальней авиации. В то же время афганцы, причём даже талибы*, Россию воспринимают в целом положительно в отличие от тех же США.

Вьетнамский автор пишет, что политическая нестабильность в Афганистане сегодня даёт возможность России укрепить свои позиции в Средней Азии. Узбекистан, Киргизия и Таджикистан понимают, что если «Талибан»* прорвётся через северные границы Афганистана, то без России остановить его местным силовикам будет невозможно.

В такой ситуации, как пишет обозреватель во вьетнамском издании, у России появляется дополнительный рычаг влияния на своих соседей в Центральной Азии – вплоть до расширения военного присутствия, которое было бы выгодно как самой России, так и упомянутым странам.

Вьетнамский обозреватель:

Также нужно учитывать следующее: активность российской дипломатии по афганскому вопросу только укрепит её статус великой державы, расширив успехи, которых уже удалось достичь в Сирии и на Южном Кавказе.
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73 комментария
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  1. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 13:12
    +4
    Вьетнамское Soha: Президент России сделал в Афганистане мастерский ход

    Да, тут не поспоришь. А "западные партнеры" в пролете, как тазик над Парижем.
    1. den3080
      den3080 14 августа 2021 13:29
      +24
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Вьетнамское Soha: Президент России сделал в Афганистане мастерский ход

      Да, тут не поспоришь. А "западные партнеры" в пролете, как тазик над Парижем.

      Всё это хорошо да… голосом товарища Саакова
      Только из статьи непонятно, что таки сделала Россия? С’инициировала встречу в Дохе или всё же присоединилась к США, Китаю и другим интересантам?
      Насколько я помню эта «переговорная площадка» с талибами в Дохе существует уже давно. Нет?
      1. Бородач
        Бородач 14 августа 2021 14:19
        0
        Талибы приезжали в Москву на переговоры. Вроде как уже и не совсем запрещённые эти талибы.
        1. Теренин
          Теренин 14 августа 2021 14:42
          +6
          Цитата: Бородач
          Вроде как уже и не совсем запрещённые эти талибы.
          Конечно же они в России запрещены, и при соблазне доморощенных радикалов их копировать, они будут жестко "замочены" в любом пятизвездочном сортире.


          Цитата: Бородач
          Талибы приезжали в Москву на переговоры.
          Тут Россия действовала строго в рамках мандата ООН о внутриафганском диалоге по стабилизации ситуации и прекращения кровопролития со всеми внутриафганскими силами.
          Кстати, для нас политика афганских талибов по отношению к России даже менее враждебна, чем политика США.
          Тем более США никуда не уходят, а будут переформатировать своё присутствие и систему оказания влияния в регионе.
      2. volodimer
        volodimer Вчера, 16:34
        +1
        А вот тут наблюдается ситуация, почти "цугцванг". Любое действие или бездействие западной коалиции только ухудшает их позицию.
        А России как раз особого ничего делать не надо. Поддержку сопредельным с Афганистаном государствам озвучили, учения провели... и ждём развития ситуации.
        Талибы* озвучили невмешательство в дела сопредельных государств.
        Если талибы* побеждают (ладно, без всяких "если", победят в ближайшем будущем), мы уже необходимый гарант для Узбекистана и Таджикистана. Ничего лишнего не делая.
        При этом, официально талибов* не мы признали, но остались в "переговорном поле"... И да, Доха не наша инициатива...Мы к ней присоединились, т.е обвинить нас в сговоре с "запрещённой организацией" нельзя. Не мы это организовали.
        * известно что
    2. knn54
      knn54 14 августа 2021 14:10
      +4
      -афганцы, причём даже талибы*, Россию воспринимают в целом положительно .
      Враг моего врага.
      1. D16
        D16 Вчера, 10:49
        0
        Нет. Выращивание мака дает быстрые и относительно легкие деньги, но лишает паствы. Талибы приходят к очень не простому решению. Причем второй раз.
    3. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 14 августа 2021 14:46
      +18
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Да, тут не поспоришь. А "западные партнеры" в пролете, как тазик над Парижем.

      Суть не в этом , а в
      северные границы Афганистана, то без России остановить его местным силовикам будет невозможно.

      ЛЮБОЙ офицер в ЛЮБОЙ стране приграничной к Афгану - УВЕРЕН, что ВМЕШАЕТСЯ РФ!
      Я Вам как азиятянин русский говорю, как тот,кто с ними общается wink
      А вот если этого не будет в ЛЮБОЙ,даже в НЕЙТРАЛЬНОЙ стране- ппц авторитету русским во всей Азии- это Вам не на Донбассе! Тут до сих пор для русских школ учебники выпускает государство, а не РФ, тут до сих пор верят и уважают русских,верят инфосми русским ! Так..для ушлых больных уряков. ., что азиаты не чтут традиции и не помнят историю!
      1. Bad_gr
        Bad_gr 14 августа 2021 17:28
        +18
        Цитата: Babay Atasovich
        Так..для ушлых больных уряков. ., что азиаты не чтут традиции и не помнят историю!

        Историю может быть и помнят, но после развала СССР первым делом, начали выживать русских из своих стран. А когда по этой причине накрылась большая часть промышленности в этих странах, тогда вспомнили об истории.
        1. Babay Atasovich
          Babay Atasovich 14 августа 2021 19:12
          +4
          Цитата: Bad_gr
          Историю может быть и помнят, но после развала СССР первым делом, начали выживать русских из своих стран. А когда по этой причине накрылась большая часть промышленности в этих странах, тогда вспомнили об истории.

          laughing Это вот они точно понимают, что русские уезжали и уезжают до сей поры , и что заводы без ремонта агрегатов выжимали прибыль, они да же знают КТО, вот только не они сами! Где насаждается "великость" нации - там и была проблема, что другим было непонятно почему вдруг они стали ниже рангом! А под этот шумок разворовывалось и распродовалось Всё! Разве в РФ не так было?! wink Назовите хоть одну бывшую Республику (ну разве что Лукаш обламал схему) у которой по другой схеме всё происходило? Подмена идей и развитие Величия до сих пор работает! yes
          1. KCA
            KCA Вчера, 03:30
            +1
            У меня знакомый отправлял в 90-х сотрудника в Таджикистан на алюминиевый завод, так его аццкие боевики из оппозиции под охраной сопровождали из гостиницы на завод и обратно, "уважаемый, давайте мы вас проводим, а то там стреляют", хотя он приезжал по договору с действовавшим правительством, такие дела
        2. valera75
          valera75 Вчера, 18:04
          +1
          Полностью с вами согласен.Забирали дома за мешок урюка и гнали русских и от многих слышал в те года как там к русским относились.Не шибко верю что горячо любят и уважают русских до сих пор,ну само собой пока не запахло жаренным .
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 07:10
        +4
        Не нужно особо преувеличивать отношение Средней Азии,к русским и РФ. Откуда тогда, бежали русские, в 1991-92 ГОДАХ.. Но и приеменьшать не стоит.. А авторитет России держится в Средней Азии на авторитете силы. Спасибо конечно, за учебники..Но среднеазиатские государства обязаны защищать себя, сами а не надеяться на русского Ваню...
        1. Babay Atasovich
          Babay Atasovich Вчера, 14:34
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Не нужно особо преувеличивать отношение Средней Азии,к русским и РФ. Откуда тогда, бежали русские, в 1991-92 ГОДАХ.. Но и приеменьшать не стоит.. А авторитет России держится в Средней Азии на авторитете силы. Спасибо конечно, за учебники..Но среднеазиатские государства обязаны защищать себя, сами а не надеяться на русского Ваню...

          Я вот в 90х приехал в Москву, что бы ГКЧП поддержать- смысл? Что Вы ерунду городите! Везде должен быть лидер, а нет - массы молчат. sad "русский" - ПОКА понятие брат и авторитет , а просрать авторитет 5 сек! yes
        2. Babay Atasovich
          Babay Atasovich Вчера, 14:39
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Спасибо конечно, за учебники..Но среднеазиатские государства обязаны защищать себя, сами а не надеяться на русского Ваню..

          Вы вообще понимаете суть того, что сказали? Русский культ большого брата до сих пор в овтаритете, а он,гад, да же учебники для ЯРУССКИХ школ не может поставить! А если нет сил и профессионализма противостоять бармалееям, то что делать?! wassat Вы по ходу из тех, кто "кто русские, то те давно уже уехали"...
        3. volodimer
          volodimer Вчера, 17:25
          0
          среднеазиатские государства обязаны защищать себя, сами а не надеяться на русского Ваню

          Полосатые за 20 лет присутствия показали как на них надеяться. Сирийским курдам урок на ближайшее будущее.
          Надеюсь, что Россия в Средней Азии ещё сохраняет авторитет сильного партнёра, который был значительно растерян Союзом после вывода войск в 89м.
          Это сейчас не связывают уход войск из Афганистана и то, как после его развала из республик изгоняли русских. Причинно-следственная тут связь есть.
          Авторитет силы в тот момент был утрачен, ведь в сопредельном государстве русских "нагнули" узбек Дустум и таджик Масуд...
          Вот одна из причин "нетерпимости" к русским в 1991-1992 годах.
  2. serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 14 августа 2021 13:18
    +7
    страшный у нашей страны был опыт, пусть и называлась она тогда по другому. всё правильно- всегда надо сначала попытаться договориться. но иметь при этом мощный кулак. и решимость этот кулак применить!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 14 августа 2021 14:01
      +6
      Цитата: serg.shishkov2015
      но иметь при этом мощный кулак. и решимость этот кулак применить!

      Практически, вариация на тему:
      «Убедить собеседника гораздо проще добрым словом и «Кольтом», чем просто добрым словом»
      hi
    2. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 14 августа 2021 15:27
      +5
      Цитата: serg.shishkov2015
      всегда надо сначала попытаться договориться. но иметь при этом мощный кулак. и решимость этот кулак применить!

      Я Вам больше скажу: если РФ будет делать для них что-то , независимо от пожеланий и взглядов их правительства, то простые люди всегда будут на стороне РФ! А на них не оглядываться правительство не может. Чем бы они не затыкали народ, какие бы репрессии не устраивали, тот видит кто и как к ним относится! И в случае чего- как в Афганистане : продвижение армии при поддержке местного населения . В принципе как и при Гражданской большевики антанту нагнули с профессиональными боевыми командирами белогвардейцев и всей остальной шушерой Запада и Азии! laughing
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович 14 августа 2021 13:22
    +1
    Вьетнамское Soha: Президент России сделал в Афганистане мастерский ход

    Не-не-не! Не может быть такого! ВОшные диванные эксперты в унисон заявляют, что в нашем МИДе провал на провале и провалом погоняет! Кто Украину упустил? Кто Белоруссию сливает? Кто в среднеазиатских республиках вообще мышей не ловит? Кто, в конце-концов, в Сирию сунулся непонятно зачем? Диванных маршалов не проведёшь!
    Уж не хочет ли вьетнамская Соха сказать, что в подобных вопросах разбирается получше местной интеллектуальной элиты, пусть и самоназванной? Какое напыщенное самомнение! Это я о Сохе, есичо.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт 14 августа 2021 14:13
      +6
      Цитата: Сидор Аменподестович
      Диванных маршалов не проведёшь!

      Э м-р молод ты есче...не ты выбираешь маршальский жезл, а он выбирает тебя...
    2. Revival
      Revival 14 августа 2021 14:31
      +5
      Да!
      Вьетнамская соха вот это авторитет!
      Молимся на неё.
      Истина в последней инстанции!
      Когда же они напишут про мастерский ход по борьбе с бедностью в России, а то изнутри не заметно.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок 14 августа 2021 14:43
        +5
        Цитата: Revival
        Когда же они напишут про мастерский ход по борьбе с бедностью в России, а то изнутри не заметно

        Бедный? И как предлагаешь с ней бороться? Назначить пенсию с рождения, и чтобы хватало на иномарку и коттедж? Где тот критерий оценки? Так он будет сдвигаться по мере роста благосостояния... Вчера бедность - это комната в бараке и буханка хлеба на обед - сегодня - квартира с телевизорами, холодильниками и Лада у подъезда, а на 5 звёзд в Турции не хватает, а завтра? wassat
        1. Revival
          Revival 14 августа 2021 17:03
          -3
          А вы спросите у тех кто во дворцах, на таурусах, майбахах, у министров спросите они же кретерий бедносьи определяют.
          Спросите почему не живут в достатке "квартира с телевизорами, холодильниками и Лада у подъезда", за какие заслуги и успехи у них не так, а майбахи да дворцы, чем они лучше?
          1. D16
            D16 Вчера, 11:03
            +1
            В таурусах живут бомжи на свалках.
    3. хрыч
      хрыч 14 августа 2021 14:38
      -2
      Все верно, наш сопливый МИД, таков и есть. Тот же Лавров, достижения имеет разве, что не Шкварнадзе и не Козярев, как и Маша Захарова гонит пургу не хуже Пескоструя. Всем достижениям мы обязаны именно нашей военщине. Битва за Кавказский хребет, захват Сирийского шельфа, Крымская операция, уничтожение Ичкерии и Халифата, рейсы дружбы в Венесуэлу, все это наша военщина. Котлы Донбасса не достижения МИДа. На внешнеполитическом поприще, гораздо действенней чем Лавровская озабоченность и Машины негодования, сотрясание ядерным Посейдоном Верховного, нашими МБР и БРПЛ. Лавров, он шепотом лишь произнес однажды, что пора сказать давно, во весь голос. И здесь, наша военщина после успешных фронтов Великой газовой войны в итоге и гонит НАТО из Афгана. Поражение в гонке ракетно-ядерных вооружений гонит их из Афгана. Здесь талибы не будут слушать истерики Маши, а будут прислушиваться к реву наших бомбардировщиков wassat
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович 14 августа 2021 14:42
        +5
        Так я ж и говорю, с дивана-то оно завсегда виднее! Куды там Лаврову до ВОшного Хрыча! Только ругаться и может.
        1. хрыч
          хрыч 14 августа 2021 15:15
          +3
          Думали Сидор, а оказался дипломат. Где хоть раз слышал, чтоб наш дипкорпус вступился за нашего гражданина или соотечественника? Где хоть раз слышал, чтоб дипломаты потребовали наказывать за оголтелую русофобию, языковые патрули и пр. Послы, консулы .. ни один не прославился этим. Выделялся покойный Виталий Чуркин на поприще этих респектабельных господ, ну и там Сафронков промямлил малосвязно, мол в глаза смотри ... рамсить этот белый воротничек был явно неспособный. И да, мне судить этих господ. Они представляют, ... плохо представляют интересы наших граждан, налогоплатильщиков и позволяют прямо оскарблять и обвинять нашу страну и народ, отвечая невнятно, с традиционным, выпросительным заискиванием. Мол, а пачаму вы няс обвяняяте, ми не в чем не виняваты? Дипломатия ягненка перед волком, как в басне, ладно рядом медведь с ядерной дубиной - Наша Военщина.
          1. свой1970
            свой1970 Вчера, 00:56
            0
            Цитата: хрыч
            оскарблять и обвинять нашу страну и народ, отвечая невнятно, с традиционным, выпросительным заискиванием.

            Не ну канешна, на ваш вкус надо стучать туфлей по трибуне - как Хрущ... Оч убедительно, ага...
            1. хрыч
              хрыч Вчера, 04:00
              +2
              Не стучать туфлей. Это делал кукурузаголовый. Но не надо оправдываться, тем более, что не делали. Политика Запада - политика обвинений и шантажа У нас у МИДа оправдывающаяся и негодующая. Сопливая. Президент же ведет себя иначе. В частности, обвиняют в отравлении скрипалей, хорошо считайте, как хотите. Ваше право. И все. Зачем оправдываться? Они еще до провокации уже решили, какое будет действие против нас. Накладываете санкции, пожалуйста, вот вам контрсанкции. Причем кратно, вплоть до разрыва дипотношений с Британией. Их посольства - центр подготовки оппозиции, провокаций и разведки. Если их диппредставительство закрыть, то зарыдают. Наша разведка на дипкорпус опирается, но скромно. Другие традиции и методы. Им при железном занавесе, приходилось на дипкорпусе концентрироваться ибо других возможностей передачи информации агентам и обратно не было. Вот резидентура собственно в дипкорпусе и была. А у них типа "демократия", типа свобода передвижения и коммерция. Поэтому нашим зачем лезть в диппредставительства, чтоб сразу попадать под жесткий контроль контрразведки? Разведка - достаточно консервативная штука и раз они привыкли так, то продолжают. Поэтому, когда высылают наших дипломатов, то высылают дармоедов, а когда мы высылаем в ответ, то явно связанных с разведкой и они истерят. Ибо удар существенный. Но, к сожалению наш дипкорпус отличается бестолковостью, ненужностью, бюрократией и наплевательством на своих. Запад за притеснение своих в Третьих странах, может и удар нанести, а у нас консулу лишь бы не работать, лишь бы не отсвечивать, лишь бы с местными не ссориться, лишь бы не лишиться теплого места. Лавров - вершина МИДа и к нему много вопросов, а чем ниже, тем бестолковей, тем еще сопливей.
        2. Лара Крофт
          Лара Крофт 14 августа 2021 15:54
          0
          Цитата: Сидор Аменподестович
          Так я ж и говорю, с дивана-то оно завсегда виднее!

          Скажу, как эксперт ВО, пора менять ландшафты...местности...
          1. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович 14 августа 2021 16:37
            -1
            Цитата: Лара Крофт
            Скажу, как эксперт ВО, пора менять ландшафты...местности

            Возможно, Вы имели в виду "шрифты и креслице".
      2. D16
        D16 Вчера, 11:06
        0
        Эк вас штырит laughing .
  4. Александр 3
    Александр 3 14 августа 2021 13:23
    0
    ОДКБ в действии.Совместные учения и манёвры,танковые биатлоны,соревнование ВВС стран ОДКБ .Всё это тоже сигнал НАТО.Опыт борьбы с терроризмом у наших силовиков не малый.
  5. ximkim
    ximkim 14 августа 2021 13:26
    +2
    В ноябре будет видно, какие делает мастерские ходы Президент РФ.
    1. Revival
      Revival 14 августа 2021 14:34
      +1
      Думаете мастерски поднимут пенсионный возраст до 75?
      1. ximkim
        ximkim 14 августа 2021 14:40
        +1
        В ноябре будет видно))
        Ведь много чего на бумаге составлено, а ведь это все надо воплатить.
        Опять же, ближе к зиме будет видно, что там за ход такой по Афганистану сделал Президент РФ .
    2. Лара Крофт
      Лара Крофт 14 августа 2021 15:59
      0
      Цитата: ximkim
      В ноябре будет видно, какие делает мастерские ходы Президент РФ.

      Почему в ноябре? В отпуск уходите?
      1. ximkim
        ximkim 14 августа 2021 17:15
        +2
        В ноябре будут итоги года, как работал Кремль и Белый дом, ну и видно будет, что за ход такой , о котором так пишет обозреватель Soha.
  6. isv000
    isv000 14 августа 2021 13:27
    +5
    И ведь всё верно - западники дружным клином сиганули из Афгана, посольство же России сидит на месте ровно. Шурави местные помнят и память эта положительна - воевали мы достойно, и строили. Янки же вели себя как хозяева, ну или как покровители, что на Востоке - хорам! Опять же талибы уже не те и прекрасно понимают что десантно-штурмовых групп уже не будет, будет простая утилизация ракетно-бомбового арсенала. и на фоне всей этой шумихи китайские компании не прекращают добычу ископаемы на занятых талибами территориях, безо всякой опасности для своих сотрудников. hi
    1. paul3390
      paul3390 14 августа 2021 13:46
      +11
      Собственно - Советскому Союзу от Афганистана надо было только одно - чтобы там не было американцев. К тому же - варварская манера СССР оставлять после своего тоталитарного вторжения школы, больницы, жилые кварталы, дороги, а главное - местных специалистов тоже сыграла свою роль..

      А вот что нужно было от Афганистана Америке, окромя контроля поставок белого? Вопрос до сих пор открытый..
      1. ximkim
        ximkim 14 августа 2021 13:58
        0
        hi Раз США и союзники почти ушли из Афганистана, то получается они получили то зачем пришли(Аль-Каида и все все все)
        Да и дело не в контроле белого, уж на аграномов они не похожи.
        А вот то, что Афганистан граничит с друзьями и потенциальными друзьями НАТО, видно не получилось сделать Афганистан своим другом, или партнёром, а уж союзником.. no так это надо думать по афгански.
      2. хрыч
        хрыч 14 августа 2021 14:53
        +4
        Афган - пуп Евразии, на севере граничит с СА и ОДКБ, по-сути с Большой Россией, на востоке с Китаем и Индией, на юге с Пакистаном, а на западе с Ираном, т.е. эдакое место между древними Империями. Сейчас, заметьте, фактически все с ракетно-ядерным потенциалом, неподконтрольном Западу. Ну и собственно блокировка нефтепровода из Ирана в Китай, делает последнего зависимым от морских поставок основного, стратегического товара, а первого зависимым от морской отправки этого товара. Напомним, что на море господствуют атлантисты, особенно на пути от Суэца до Малаккского пролива и АУГ всегда в Персидском заливе.
        1. isv000
          isv000 Вчера, 10:12
          0
          Цитата: хрыч
          Ну и собственно блокировка нефтепровода из Ирана в Китай, делает последнего зависимым от морских поставок основного, стратегического товара

          Российские трубопроводы уже не в счёт?
          1. хрыч
            хрыч Вчера, 10:23
            +1
            А они есть? Сила Сибири - газовый. По РЖД цистернами поставляем, с трубой не сравнить.
            1. isv000
              isv000 Вчера, 10:25
              +1
              Через КНДР есть, маломощный но есть.
              1. хрыч
                хрыч Вчера, 17:56
                +1
                Если маломощный, то значение его маломощное laughing
                1. isv000
                  isv000 Вчера, 21:49
                  +1
                  Цитата: хрыч
                  Если маломощный, то значение его маломощное

                  Если есть возможность маломощного то есть и возможность наличия многомощного, совсем не обязательно Западу знать истину в наших отношениях... bully
            2. toha124
              toha124 Вчера, 16:02
              +1
              Есть. ВСТО!
              1. хрыч
                хрыч Вчера, 18:19
                +2
                Согласен, посмотрел, есть от ВСТО ответвление трубы на КНР.
    2. dauria
      dauria Вчера, 00:38
      +1
      и на фоне всей этой шумихи китайские компании не прекращают добычу ископаемы на занятых талибами территориях


      Ну вот и главный бухгалтер талибов потихоньку прорисовывается . А то фигню какую-то про народ, религию , независимость , движение освободителей . Там два соседних кишлака чёрта с два объединишь и поднимешь на общее дело . Только пинками и только за бакшиш удельному князю, который эти пинки раздавать будет.
  7. venik
    venik 14 августа 2021 13:34
    +1
    "...По мнению автора во вьетнамском издании, «Москве надоело наблюдать за тем, как НАТО продолжает сводить ситуацию в Афганистане, а вместе с ним и во всей Центральной Азии, к полностью непредсказуемой»..."
    ======
    А КОМУ этот бардак мог нравится? Ну разве что "матрасам" и их сателлитам.....
    ---------
    "...При этом автор указывает на то, что Россия показывает готовность применить силу в целях защиты своих южных рубежей. ...."
    ======
    А ЧЕГО еще ждали? Что будем и дальше "сопли жевать"? "Горбачевские" времена уже давно прошли!!! И это уже кажется прекрасно доказали ("на практике")!
  8. ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 13:55
    -3
    Автор указывает на то, что Россия существенно активизировала работу на дипломатическом направлении, понимая, что нужно договариваться с теми силами в Афганистане, которые поддерживаются местным обществом.

    Всё хочется спросить у Soha, но не могу, оно не объяснит аналогичную ситуацию с пактом Молотова-Рибентропа, когда СССР договаривался с силами, которые поддерживал немецкий народ? Всё помнят, чем это закончилось?
    В то же время афганцы, причём даже талибы*, Россию воспринимают в целом положительно в отличие от тех же США.

    Опять странное сравнение. Какую роль во властных органах страны СЕГОДНЯ играют афганцы? Причём здесь организация, не обладающая юридически признанной властью, и её «чувства» к России.
    Ситуация в крайней степени анекдотична: «Если бы ты меня любил - ты бы столько не нагадил». Теперь России не хватает только имиджа «партнёра террористов».
    Помнится и с Вьетнамом в СССР поступили по-человечески, а сегодня Россия (почему-то) не пользуется в этой стране «любовью и доверием». Им ближе авторы ковровых бомбардировок. Как и японцам. Как и болгарам...Да мало ли их, которым в тяжёлое время протягивали руку дружбы?
    Попытаемся ещё раз с Афганистаном? Всё-таки не все грабли убраны с садовых дорожек.
    1. DenVB
      DenVB 14 августа 2021 14:52
      -3
      Цитата: ROSS 42
      Попытаемся ещё раз с Афганистаном?

      Много слов у вас, но я не понял, к чему вы клоните. Как мне кажется, мы в этот раз с Афганистаном ничего не пытаемся. И это, наверно, правильно. И для нас, и для них.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 14 августа 2021 16:02
        +1
        Цитата: DenVB
        Много слов у вас, но я не понял, к чему вы клоните.

        Я говорю только о том, что Россия не обязаны прислушиваться к мнению сторонних людей о правилах межгосударственных взаимоотношений.
        Я напоминаю, что не всегда «выбор народа» другой страны благотворно сказывается на развитии нашей родины.
        А ещё, напоминаю, что разные догмы радикальных исламистов не подходят для российского населения.
        Пусть сначала Афганистан сам разберётся, кто в нём будет править и чего эта узаконенная власть хочет. Слова к протоколам не подошьёшь, а чужой хомут волочь - нужды нет.
        1. DenVB
          DenVB 14 августа 2021 16:05
          -1
          Цитата: ROSS 42
          А ещё, напоминаю, что разные догмы радикальных исламистов не подходят для российского населения.

          Вроде никто и не говорил, что подходят...
    2. Dart2027
      Dart2027 14 августа 2021 15:24
      -5
      Цитата: ROSS 42
      Всё помнят, чем это закончилось?

      Тем что СССР воевал с Германией имея в союзниках (правда плохоньких, но все же) Англию и США, имея границу отодвинутую на сотни километров от столицы, а немцам пришлось держать значительные силы для контроля завоеванных Франции и Польши. В противном случае воевать пришлось бы в гораздо худших условиях.
      Цитата: ROSS 42
      Какую роль во властных органах страны СЕГОДНЯ играют афганцы?

      Они успешно и быстро завоевывают эту власть.
      Цитата: ROSS 42
      Теперь России не хватает только имиджа «партнёра террористов».

      А что это изменит?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 14 августа 2021 16:07
        +2
        Цитата: Dart2027
        Они успешно и быстро завоевывают эту власть.

        Кто там отвоёвывает власть и у кого? Какое отношение рядовые афганцы имеют к государственности, которая устанавливается при помощи АК и ПК?
        Цитата: Dart2027
        А что это изменит?

        Нам не нужны санкции, которые применяют к сторонникам террористов. С той законностью, которая творится в мире, ярлык приклеят запросто. И нужды решать вопросы с непонятного статуса «властью» у России нет.
        1. Dart2027
          Dart2027 14 августа 2021 16:15
          -2
          Цитата: ROSS 42
          акое отношение рядовые афганцы имеют к государственности, которая устанавливается при помощи АК и ПК?

          А талибы это не афганцы? А кто?
          Цитата: ROSS 42
          С той законностью, которая творится в мире, ярлык приклеят запросто.

          Это я и имею в виду - захотят и тех же ЛНР и ДНР ими объявят.
          Цитата: ROSS 42
          И нужды решать вопросы с непонятного статуса «властью» у России нет.

          Есть. Это США за океаном, а с нами они почти соседи и как-то договариваться нужно в любом случае.
    3. sharp-lad
      sharp-lad 14 августа 2021 23:36
      0
      аналогичную ситуацию с пактом Молотова-Рибентропа, когда СССР договаривался с силами, которые поддерживал немецкий народ? Всё помнят, чем это закончилось?
      После Мюнхенского сговора вариантов у Советского руководства небыло.
  9. Ros 56
    Ros 56 14 августа 2021 14:22
    -1
    Верно мыслят товарищи из вьетнамских СМИ.
    1. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 14 августа 2021 14:54
      -3
      Цитата: Ros 56
      Верно мыслят товарищи из вьетнамских СМИ.

      Бе! А кроме Соха тут на ВО никто не цитируется. У них других СМИ нет? laughing
  10. Вахмистр1970
    Вахмистр1970 14 августа 2021 15:29
    +2
    Интересно, а имя у вьетнамского обозревателя есть?В чем заключается" мастерский ход"?
    Не понятно.
  11. Albert Bay
    Albert Bay 14 августа 2021 15:32
    +4
    Живу во Вьетнаме, нет тут(ни кто не слышал) про Вьетнамское Soha
  12. Аркадий007
    Аркадий007 14 августа 2021 15:37
    -2
    Какое дело Вьетнамцу до Афгана?
    Кто кого обыграл?
    США Путина раскорячила на пять фронтов, а не Путин США. Это очень напоминает времена СССР, когда наши вошли в Афган.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan 14 августа 2021 15:55
      +1
      США Путина раскорячила на пять фронтов, а не Путин США.


      Что за фронты?

      Россия сегодня минимум усилий получает максимальный результат.

      Все военные операции России практически укладываются в бюджет МО, там где раньше жгли керосин и боеприпасы на учениях, сейчас все это тратят на запрещённые организации в Сирии и если надо будет поддержим и Узбекистан и Таджикистан в случае вторжения со стороны Талибана или прочих запрещённых организаций.

      Экономика России растёт, резервы растут, госдолг на минимальном уровне.

      Все путем, хоть и не без друдностей, не нойте.
  13. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan 14 августа 2021 15:50
    -2
    Не в бровь, а в глаз.
  14. A_Lex
    A_Lex 14 августа 2021 16:12
    0
    Тематика статьи что-то смутно напоминает...что-то такое...хорошо знакомое и очень приятное...
    Ах, ну да, конечно...
    (торжественным тоном и гордо подбоченясь) Всех переиграл!
  15. Пониматель
    Пониматель 14 августа 2021 22:28
    +1
    Похоже статья написана только для того что бы разместить заголовок.
  16. А Нас Рать
    А Нас Рать Вчера, 00:06
    -1
    Россия инициировала встречу в широком формате в Дохе, присоединившись к США, Пакистану и Китаю для облегчения ведения внутриафганского диалога и продвижения не военного, а политического решения проблем в стране

    Умиляют все эти мирные инициативы от третьих сторон. Талибам видимо сообщить забыли, что их включили во "внутриафганский диалог" и что они должны говорить а не стрелять. wassat

    России появляется дополнительный рычаг влияния на своих соседей в Центральной Азии – вплоть до расширения военного присутствия...

    Ограниченный контингент советских российских войск в Афганистане?
  17. Весеннийпух
    Весеннийпух Вчера, 00:59
    +1
    Мастерский ход... Еще недавно про Т-н (запрещено в РФ) и Афган (население 37,5 млн) изредка вспоминали чтобы посмеяться над американцами, а платили за поддержание этой ситуации США. А сейчас на ВО несколько статей в день по теме и платить за решение проблемы придется уже кому-то другому. Т-н в шаге от Таджикистана, откуда в РФ официально больше 1 млн мигрантов. Про всякие интересные организации в Таджикистане (население 9,5 млн) найти инфо легко. Еще 2 млн мигрантов из Узбекистана (население 33 млн) и 1 из Киргизии (население 6,5 млн млн). Мы не так давно только с Чечней (население 1,5 млн) проблему решили, а на горизонте новая - радикализация Средней Азии и поток беженцев в РФ.

    Вики: Па́ртия исла́мского возрожде́ния Таджикиста́на (тадж. Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон) — оппозиционная исламистская политическая партия в Таджикистане. Партия берёт свою историю с 1973 года, но официально была основана на учредительном съезде 26 октября 1991 года.
    С момента распада СССР и вплоть до 29 сентября 2015 года являлась единственной исламской партией, официально и легально действовавшей на территории постсоветской Средней Азии и всего постсоветского пространства.
    С 29 сентября 2015 года партия признана Верховным судом Республики Таджикистан террористической организацией и запрещена на всей территории республики. Партию также признали террористической и экстремистской в региональной антитеррористической структуре ШОС, а также в ОДКБ.
    2015 год - INTERFAX.RU - В ходе спецоперации ... убит мятежный генерал Абдухалим Назарзода....
    Противостояние силовиков и сторонников Назарзоды, бывшего заместителя министра обороны (!) Таджикистана, началось 4 сентября с нападения на отдел милиции, в ходе которого погибли несколько десятков человек. ... Назарзода был полевым командиром Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), воевавшей в гражданскую войну 1992-1997 году с Народным фронтом, который привел к власти действующего президента страны Эмомали Рахмона.
    Власти обвинили ОТО и ее ядро - Партию исламского возрождения (ПИВТ) - в попытке госпереворота.
  18. Вздринчер
    Вздринчер Вчера, 18:02
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    Но среднеазиатские государства обязаны защищать себя, сами а не надеяться на русского Ваню..


    Да не будут они этого делать ни когда Сразу в крик русский старший брат защити пролей свою кровушку А мы пока в Москвабаде побудем
  19. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 02:43
    0
    Цитата: Revival
    А вы спросите у тех кто во дворцах, на таурусах, майбахах, у министров спросите они же кретерий бедносьи определяют.
    Спросите почему не живут в достатке "квартира с телевизорами, холодильниками и Лада у подъезда", за какие заслуги и успехи у них не так, а майбахи да дворцы, чем они лучше?

    Знаете, неуважаемый, я вот сам из РБ но у меня много товарищей из РФ, среди них есть такие неумёхи и нытики как вы конечно, но есть один молодой парень из Челябинска, 25 летний, закончил одну вышку, пошел работать звукорежиссером в Челябинске, поработал немного- переехал в Москву, устроился в страховую конторку актуарием, поступил во ВШЭ на платное (посмотрите, какая там стоимость обучения) , снимает квартирку и порш 911 в кредит взял ( за примерно 2.2 млн руб). 25 лет, повторюсь, из Челябинска, отца нету, мать простая. А вы и ваша "братия" только ныть может ? Так тогда и ходите в лаптях, раз ничего не хотите менять в своей серой жизни, и выходить из зоны комфорта.