Вьетнамское Soha: Президент России сделал в Афганистане мастерский ход

Россия прекрасно понимала, что присутствие войск США и НАТО в Афганистане в любом случае несёт угрозу южным рубежам страны. Поэтому Россия собрала свои силы, чтобы предотвратить все наиболее рискованные сценарии. И всё это делается на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Путин сделал в Афганистане мастерский ход, такой тонкий и такой неожиданный. Россия инициировала встречу в широком формате в Дохе, присоединившись к США, Пакистану и Китаю для облегчения ведения внутриафганского диалога и продвижения не военного, а политического решения проблем в стране.

Также нужно учитывать следующее: активность российской дипломатии по афганскому вопросу только укрепит её статус великой державы, расширив успехи, которых уже удалось достичь в Сирии и на Южном Кавказе.