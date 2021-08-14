Макет редкого китайского танка ZTZ-99 Phase I замечен в США

Соединённые Штаты традиционно подделывают технику потенциальных противников, на которых американские военные отрабатывают боевые навыки, визуально привыкая к угрозе. Если в воздухе неприятеля имитируют самолёты из специальных эскадрилий, то на земле эту роль играют либо макеты, либо доработанные до нужного вида реальные машины.
Как сообщает издание China Defense Blog, одна из таких «фальшивок» была замечена на дорогах Соединённых Штатов:
Макет ОБТ Type 99 направляется на базу армии США. Судя по виду реактивной брони на башне, квадратной лазерной «глушилке» слева и высокой куполообразной лазерной аппаратуре справа [видимо, имеются в виду элементы лазерного комплекса активного противодействия JD-3], это определенно модель ZTZ-99 Phase I.
Как указывается, попавшая в кадр перевозка выглядит довольно странно, поскольку было выпущено всего несколько десятков моделей Phase I, данная модификация не пошла в крупносерийное производство.
Наверное, лучше было бы сделать [макет] Type 96A, так как это самый распространенный китайский основной боевой танк
- полагают в обозначенном издании.
ZTZ-99 был создан на базе танка Type 98 и впервые продемонстрирован в 2000 году.