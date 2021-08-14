Макет редкого китайского танка ZTZ-99 Phase I замечен в США

Макет ОБТ Type 99 направляется на базу армии США. Судя по виду реактивной брони на башне, квадратной лазерной «глушилке» слева и высокой куполообразной лазерной аппаратуре справа [видимо, имеются в виду элементы лазерного комплекса активного противодействия JD-3], это определенно модель ZTZ-99 Phase I.

Наверное, лучше было бы сделать [макет] Type 96A, так как это самый распространенный китайский основной боевой танк