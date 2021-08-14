Военное обозрение
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Макет редкого китайского танка ZTZ-99 Phase I замечен в США

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Соединённые Штаты традиционно подделывают технику потенциальных противников, на которых американские военные отрабатывают боевые навыки, визуально привыкая к угрозе. Если в воздухе неприятеля имитируют самолёты из специальных эскадрилий, то на земле эту роль играют либо макеты, либо доработанные до нужного вида реальные машины.


Как сообщает издание China Defense Blog, одна из таких «фальшивок» была замечена на дорогах Соединённых Штатов:

Макет ОБТ Type 99 направляется на базу армии США. Судя по виду реактивной брони на башне, квадратной лазерной «глушилке» слева и высокой куполообразной лазерной аппаратуре справа [видимо, имеются в виду элементы лазерного комплекса активного противодействия JD-3], это определенно модель ZTZ-99 Phase I.

Как указывается, попавшая в кадр перевозка выглядит довольно странно, поскольку было выпущено всего несколько десятков моделей Phase I, данная модификация не пошла в крупносерийное производство.

Наверное, лучше было бы сделать [макет] Type 96A, так как это самый распространенный китайский основной боевой танк

- полагают в обозначенном издании.

ZTZ-99 был создан на базе танка Type 98 и впервые продемонстрирован в 2000 году.

Использованы фотографии:
China Defense Blog
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 14 августа 2021 13:25
    -1
    Наверно Пентагону деньги девать некуда.А обошелся макет по цене,случаем не как последний Абрашка?
    1. knn54
      knn54 14 августа 2021 14:01
      +4
      Андрей,моральное удовлетворение от подбитого вражеского танка тоже чего то стоит.
      1. Babay Atasovich
        Babay Atasovich 14 августа 2021 14:09
        +2
        Цитата: knn54
        Андрей,моральное удовлетворение от подбитого вражеского танка тоже чего то стоит.

        Который не увидят в бою? wassat Очень сомневаюсь request
  2. Волк
    Волк 14 августа 2021 14:13
    +2
    Соединённые Штаты традиционно подделывают технику потенциальных противников, на которых американские военные отрабатывают боевые навыки, визуально привыкая к угрозе. Если в воздухе неприятеля имитируют самолёты из специальных эскадрилий, то на земле эту роль играют либо макеты, либо доработанные до нужного вида реальные машины.

    smile
    А так делали охотники из каменого века , рисовали образы дичи в пещерах и тренировались убить плен .
    Что америкоси собрались в охоте? И нет толко США тренируется таким способом но и Австралия зпр. и похоже макеты.
    Но често бывало что охотник был пленом . wink
  3. RoadPatrol
    RoadPatrol 14 августа 2021 14:43
    +3
    Для фильма кого-нибудь его сделали про китайцев в голливудских фильмах даже абрамсы поддельные на базе FV 4201 Chieftain редко когда настоящие. http://www.imcdb.org/vehicle_300301-Vickers-Armstrong-FV-4201-Chieftain.html
  4. voyaka uh
    voyaka uh 14 августа 2021 15:15
    +3
    Это имеет практическое значение.
    Танк сфоткают с разных ракурсов с истребителей и вертолетов
    и внесут в базу данных ВВС.
    Эти образы будут также заложены в память ГСН ракет, которые наводятся по
    видео-изображению.
  5. Spichka
    Spichka 14 августа 2021 16:30
    0
    Редкого надо окольцевать и занумеровать. Пусть летает.
  6. Reklastik
    Reklastik 14 августа 2021 17:14
    +1
    Видеоролик с игрушечным танком ох..нный laughing
    1. боеприпас
      боеприпас Вчера, 22:53
      0
      Цитата: Reklastik
      Видеоролик с игрушечным танком

      полметра длина этой игрушки. lol
  7. Бшкаус
    Бшкаус 14 августа 2021 20:45
    0
    А в чем проблема? Имеют полное право имитировать технику потенциального врага, или я не прав? У нас в школе за каким то Х лазилка в виде танка стояла, на которую десятиклассники с игрушечными гранатами на ОБЖ бросались. На счет сомнения автора по поводу необходимости эмитации ZTZ 99 Phase1, которых выпущено всего несколько десятков: так с Типом 99 они уже насобачились, тут смысл какраз в том, чтобы идетифицировать Phase1 из общей китайской массы. ТТХ то у него инные, нужен свой подход, иначе можно и по щам неожиданно схватить необратив внимания на чутка другой силуэт корпуса